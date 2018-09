Hoy por Hoy Locos por Valencia (07/09/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 por un Locus por valentía

Voz 2 00:13 saludos bienvenidos a las doce y veinte iniciamos este programa especial que hacemos hoy Hoy por Hoy Locos por Valencia desde Ribarroja del Turia saludos a todos

Voz 3 00:23 en esta edición viernes de Hoy por Hoy Locos por Valencia que va a tener un carácter muy visigodo Arturo mira lo que te digo

Voz 1700 00:31 efectivamente estamos en plena celebración de la gran

Voz 3 00:33 dado el Dutch incluso hemos tenido ya la oportunidad de conocer algunos visigodos con los que hemos compartido he tenido una charla muy interesante y que luego van a estar en los micrófonos de Radio Valencia

Voz 1086 00:45 sí hemos charlado ya con un chef visigodo que luego más tarde nos hablará de los menús visigodos obviamente hemos realizado una una visita a una visita al museo que que muestra algunas de las piezas de ese yacimiento de Pla de Nadal visigodos

Voz 3 01:02 es decir que no han presentado dos personajes con los cuales luego charlaremos y lo mismo que nos han explicado a nosotros que bueno explicar a vosotros bueno tenemos también la presencia del alcalde del concejal de Fiestas en fin muchos invitados para pasar una buena mañana un buen rato hoy en esta jornada hemos subido la es que alguno los daba no podrá subir a pie hasta Castilla dada vuestra edad avanzada nosotros sin problemas citas en algunos bares

Voz 1086 01:31 lo hemos ya masiva sin problema el menú muy

Voz 3 01:34 bueno vaya que sí sí sí sí

Voz 1086 01:37 bueno ya aquí estamos en el Castell que no lo habíamos dicho que estamos en el en el castell en un espacio muy muy especial oye muy moderno a la vez que histórico moderno fíjate Icon algunos amigos que están aquí acompañándonos a los damos los buenos días y gracias por estar aquí con nosotros

Voz 4 01:54 uno visigodos de todos fíjate oye

Voz 3 01:58 a a Cheste visigodo que parece un bonito de Joan Clement será bajo un antepasado con un antepasado pues la prueba de cordura Silvio está bien igual es que es lo han Clement o descendientes

Voz 1700 02:12 sí sí

Voz 3 02:13 mira que sí bueno pues en unos minutos arrancaremos hablando con todos los protagonistas hoy también en nuestro programa vamos a tener otras informaciones como por ejemplo como todos los viernes nuestro espacio dedicado al mundo de las fallas sí señor también tenemos una agenda de cultura ocio espectáculos no hay muchas más cosas en este programa especial

Voz 1700 02:36 que realizamos desde iba mucha

Voz 3 02:39 arranca ya mismo sí sí sí

Voz 4 02:42 hoy por hoy

Voz 1 02:43 locos por Valencia Amadeo Salvador Arturo Blair

Voz 4 02:51 que arranca no podía ser de otra forma repasando la actualidad informativa que nos cuenta junto

Voz 3 02:56 Iván Jiménez qué tal cómo estáis compañeros buenos días Julián extra también en Ribarroja fenomenal sí que no me enteré yo he Tranquilo tranquilo

Voz 1248 03:06 claro que ahora mismo la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano está compareciendo ante los medios de comunicación dando cuenta de los acuerdos adoptados en el Pleno del Consell y entre esos anuncios pues ha confirmado ya la liquidación definitiva de Ràdio Televisió Valenciana como como ente público para acabar de resolver los problemas jurídicos que generaba no la decisión del anterior gobierno del Partido Popular de cerrar la antigua Canal Nou además de eso también ha anunciado obras de emergencia el hospital de La Vila hecho Llosa sabéis que bueno por tercera vez se han caído los techos en algunas zonas desde Hospital hospital va a intervenir como ya anunció la gerente del hospital en la SER por cierto hace hace unos días pues van a van a iniciar unas obras de reparación para evitar que se siga cayendo ese ese derecho y también el esperado decreto dio de el reglamento de los bomberos forestales para integrarlos en un futuro en esa Agencia Valenciana de seguridad y ayuda a las emergencias en una a la empresa instrumental de el sector público para dar cabida a los agentes que están trabajando en la extinción y en la prevención de incendios sí que depende todavía de la sociedad estatal Tragsa al margen de esto contaros que en Valencia se sigue hablando y mucho de él patinete eléctrico

Voz 3 04:23 de alquiler esto esto suena me imagino la verdad no para todos no se han llevado todos o casi todos al menos al menos

Voz 1248 04:32 no hay prácticamente constancia en la ciudad de de de de su presencia hiela alcaldesa se ha referido a este asunto y ha bueno la la resistencia que ha ofrecido la la empresa californiana Lime que es la que ha colocado ha empezado a operar en Valencia con con esta actividad bueno pues ha llegado a decir a la empresa el alcalde de Valencia Joan Ribó que que no puede llegar aquí a Valencia como si fuese el Lejano Oeste no que que esto en fin hay unas normas que pedí permisos para la ocupación de la vía pública y además ha confirmado que para nada se va a hacer un concurso público para sacar a licitación este servicio como como ayer apuntaba la la socialista Sandra Gómez sea descartado porque técnicamente no es posible así que habrá que esperar también a esa ordenanza ese borrador ordenanza de circulación en la vía pública que el concejal Giuseppe Gregory el martes en el programa En Hoy políticos Valencia ah anunciaba aseguraba que se va a presentar en breve el alcalde ha dicho que antes de que acabe septiembre ese borrador se va a dar a conocer es el que tiene que de alguna manera paliar el vacío existente respecto a este a este asunto bueno seguiremos el periplo por la provincia de Valencia contaros que en Paterna en el cementerio de esa localidad han estado hoy en los eurodiputados Miguel Urban de Podemos y Marina Albiol de Izquierda Unida en concreto para conocer de cerca cómo van los trabajos de exhumación de la fosa ciento doce donde desestima como sabéis que hay enterrados más de cien represaliados por el régimen franquista yen Gandía están muy contentos Amadeo Arturo porque ahí tienen unos campeones en la capital de La Safor son en concreto los

Voz 1700 06:05 bomberos del parque de Gandía porque sí

Voz 5 06:07 me he llevado de nuevo al fin el el Campeonato de España de rescate en accidentes de tráfico celebrada en Alcañiz muy bien eh sí

Voz 1248 06:17 es sólo son unos cracks son unos casi iban pues van a tener la posibilidad de participar en

Voz 1700 06:25 eh en bueno en el Mundial

Voz 1248 06:27 en el Mundial de excarcelación que se va a celebrar en Sudáfrica este mismo año no van a bajar hasta allí iban a representar a España en ese certamen al margen de eso recordaros que hoy se cierra el Festival Escena con una cita con el flamenco algunos de los ganadores del certamen del Cante de las Minas de La Unión Murcia van a estar presentes esta noche allí hay que estamos muy pendientes también de las lluvias e hay decretada la alerta naranja en

Voz 6 06:55 la comarca de la Marina Alta en la comarca

Voz 1248 06:57 de la Marina Baixa y también en La Safor y es que se esperan pues hasta cuarenta litros por metro cuadrado en en sólo una hora en esas en esas zonas el fin de semana mal el fin de semana va a estar la cosa peor chicos y además deciros que en Castellón el granizo ha provocado muchísimos daños en algunos cultivos por lo menos es lo que denuncia la Unió de Llauradors

Voz 3 07:16 hubiera acudido muchísimas gracias a vosotros un saludo hasta luego Ésta es la actualidad pero vamos a contar más cosas algo que sí vamos a seguir hablando del tiempo hablando de gota fría estamos en alerta naranja por eh lluvias por precipitaciones que pueden ser intensas parece ser que mañana es cuándo llegaría la parte más complicada de esa cuota fija que luego técnicamente habrá que ver si lo eso no pero que en fin que llega un fin de semana de muchas lluvias lluvias que aquí estoy la roja pues puedan comenzar esta misma tarde vamos a darlo ahora con alcaldes han decidido que comiencen ya está bien hombre debo de ahí llega la llegada lluvia vamos a arreglarlo esto para los próximos días la cosa va a estar pues

Voz 1700 08:08 el mal o bien según se mire los que

Voz 1086 08:11 dan lluvia desde luego la van a tener porque mañana sábado Nos va a acompañar la lluvia de forma muy

Voz 1700 08:18 Spar en algunas zonas de la comunidad

Voz 1086 08:20 dicho rodillo beber de forma intensa las temperaturas van a suavizarse con respecto a días anteriores el saco dado con lluvia el domingo también con lluvia el lunes con una máxima de veinticuatro grados pero el comienzo de semana también va a ser inestable con lluvias en algunos momentos del día osea que así están las cosas

Voz 3 08:43 en cuanto al tráfico destacar que nada calles de acceso al castillo de Ribarroja está cortada porque están instalando el mercado visigodo eh esto en cuanto a Ribarroja en cuanto a Valencia o lo conté

Voz 7 08:53 hemos en la red viaria de la provincia de Valencia le

Voz 8 08:56 la ofrece la información del tráfico

Voz 20 12:58 Radio Valencia Cadena Ser

Voz 22 13:03 iniciamos el mercado visigodo es un pueblo de visigodos que estuvieron muy presentes en la historia de Ribarroja con mucho prestigio mundo visigodo de mí que era un gran guerrero y fue el Duques de toda no

Voz 23 13:19 a partir más gente más nervioso concierto de música que sus necesidades su generosidad deslumbrante

Voz 24 13:30 tres y la voluntad de no abordar colectiva coral

Voz 25 13:36 porque tiene todo conocer el mundo visigodo que es único ese yacimiento en la Península Ibérica que que tenemos aquí en Ribarroja del tú

Voz 1 13:45 en Hoy por Hoy Locos por Valencia Arturo Blay y Amadeo Salvador

Voz 3 13:53 bueno puede está con nosotros ser el alcalde más visigodo de Europa que es el barbecho

Voz 1700 13:58 estudia Robert Raga alcaldes qué tal buenos días bon día invitarnos no placer sí sí placer

Voz 1086 14:07 no sólo a conocer las fiestas de las que vamos a hablar sino también de otros muchos atractivos lugares con encanto que muestra esta esta población de de que se siente más orgulloso el alcalde

Voz 1700 14:19 bueno de Montés clases pero yo si me permitís muy literal pues una propuesta a locos por Valencia vale que sería pero una hora a cambiar el programa vale sería locos Terribas racha hecho REM hecho cosas

Voz 3 14:34 a partir de ahí tiré podía así es efectivamente

Voz 1700 14:38 pues ve se siente más que previamente Stemm ahora estén en El cor de no sé poble con este Castell municipal dirían que les iban a clubes de así iban a las campanas se hable de Román Ada visigodo lo que el me parara principalmente en definitiva pues una gran historia Ivi lo que les va para largo delante huy pues es un te Poble Ibarretxe Turia que estamos Pepe de Valencia en Les es una fiesta patronal Kim Close la crisis está frikis que introdujo lo importante que es el Mercat y no para al encontrar ustedes un buen argumento turístico recuperar con el entusiasmo que lo han hecho la cultura visigoda que que no es muy habitual no no se habitual lo que pasa es que durante by desde Turisme está Enguix Benavente extrema llanto y pensar en que con el monte romansa hadas Ibeas el chico esta historia tres o cuatro se les que estaba en visitas Christine que daban uno que no cree que deben Jean comentan esta ahí Binner periodos pelillos pues es que algo singular y que realmente ninguna importancia desde la Europa Occidental pero ya sabéis que tenía usted de la Historia

Voz 3 15:53 lo sabe bien no si no es así

Voz 1700 15:55 lo que aprendes que está depende autor para sí sí mismas gracias saldo que han podido rescatar en los yacimientos del del término municipal bueno pues con esas piezas a han ido creando este museo y divulgando para todo el mundo pues los orígenes visigodos de sí sí sí efectivamente no se Paul es un padre que han pasado motes civilización pero un tema fundamental que Dima el río Turia peligrosas pero con el agua

Voz 3 16:27 sabía son la capital del Turia

Voz 1700 16:30 quien no ical civilizaciones pero especialmente el físico pues van a implantar en dos Llach Moll Potes de la Península Ibérica y Europa occidental que es así Mendel Paranal que ya Small con Guti estudiar científicamente Jan a expresarme en Valencia La Bella que es una han llevado a que está entre Ibarretxe Turia Manises a Costa río que es de un potencial tremendo están B de Yasín que el origen de Valencia efectivamente a nosotros también

Voz 3 16:59 hemos hablado de Ourense siempre que data del año quinientos cincuenta aproximadamente por lo menos venga con una cosa acordándome si miras para la Cadena SER y Caixa fichara así borracha oficial demostrable me echara una OPA hostil a la Cadena Ser Hablar Eva empezó usted las fiestas bueno mira nosotros siempre damos nuestros pueblos que le gustan la fiestas bastante hicimos la de los jóvenes que la de Faris hace una semanita más

Voz 1700 17:27 a uno empezamos las patronales las potentes diríamos empezamos con los moros moros y cristianos que va a ser una gran entrada a cristiana que va a pasar ya arranquen ya nerd Fort en dos o tres actos de la primera Stanic pues te y me la televisión al paella IVE una orquesta Apache pero sí es clave aborde el director de José Pastor de la orquesta Nostra de la banda Unión sí

Voz 3 17:52 tal ahora habrá que Paraninfo el primer Secret

Voz 1700 17:55 Event dos van desde Canarias en fin es un acto tiempos es el primer que Fem ven en décadas de Tarragona de la Postiga desfile en la plaza sea el que venga que venga

Voz 3 18:05 qué quiénes quiénes qué pasa si si si pasa el responsable ahora no ahora que de cuentas

Voz 1700 18:13 sí sí sin que diques desde que está José Pascual director es derriba racha definitiva racha de la Banda Unión Musical en fin fuerza fundamental estemos inhabilitar a José Pascual Arnau para eso es todo

Voz 3 18:26 hoy es mucho la mesa porque los visigodos castillos sí pero me no sabían hacer yo casi descalabro a ver cuéntanos qué es lo que vamos a hacer

Voz 26 18:35 pues eh como propuesta original de de del alcalde del ayuntamiento se nos propuso verde que manera recuperamos una tradición legendaria que había desde hace unos años y que habíamos perdido que era pues acercar la música de bandas y las bandas de música a uno de los puntos donde donde más tradición y donde más arraigo tiene que ser en la calle no acercarlo a la calle que que recuperaremos unos festivales que la Unión Musical celebraba celebrado hasta en más de cuarenta ediciones pero que últimamente se había perdido entonces vimos la posibilidad de de con una estrecha colaboración del Ayuntamiento de Ribarroja I de la sociedad de Unión Musical pues de intentar eh potenciar esto invitando bandas a nivel nacional de hecho viene la escena desde Tarragona viene va ha sido musical canadiense desde Canals Il anfitrión era un Unión Musical la finalidad de esa pues de hacer el típico desfile hasta la plaza del pueblo en la plaza del pueblo pues cada banda interpretar pues media hora de concierto

Voz 3 19:41 esto será mañana sábado a las siete mañana sábado

Voz 26 19:44 desde las siete muy bien

Voz 3 19:45 ya no que habrá que llevar para tan poca no

Voz 1700 19:52 es para que ojalá no tenía un plan B tinto te estudiar si el tema es que ya opera que no tumbando oficial pesa que no plaga pero en fin ya

Voz 3 20:03 pero si llevamos tiene unos de los Terim en plan B que sería al Auditori preparar a Vermeer y esperaba poder ahí fíjate si se hacerse

Voz 26 20:15 es un lujo disponer del auditorio que disponemos pues para para este tipo de casos contando sobre todo en la gente que viene de fuera y que tendrá pues las gentes de Amposta en la gente de Canals el viaje preparado hoy la logística que tenemos que estamos trabajando en estrecha colaboración mucho tiempo pues es una pena que que se pierda pues aprovecharemos el gran auditorio que tenemos

Voz 1700 20:36 ambiente José Pascual que repertorio habéis preparado pues

Voz 3 20:39 pues nosotros hemos preparado la banda

Voz 26 20:41 el Ribarroja un repertorio muy muy muy fresco diría yo no he hacemos un homenaje a Leonard Bernstein que el pasado veinticinco de agosto hubiese cumplido cien años entonces abrimos con una obertura de Leonard Bernstein la apertura eslava que le dedicó al chelista Rostropovich después utilizamos una pieza de un compositor holandés Jacob dejan que es muy festiva no apertura o Pertur de Tueni Weiss y nosotros cerraremos con algo ya más nuestro más español con el baile de Luis Alonso hubiera lleno en el intermedio del baile fabulosa para cerrar un concierto

Voz 3 21:17 en ese arranque con gran acierto no haber elegido la danza de la lluvia lo bueno pues ha dicho que la mañana siete tarde están todos invitados perfecto José Pascual muchísimas gracias a vosotros os saludo del alcalde aunque luego seguiremos profundizando más elementos que nos queda disfrutar este no pare

Voz 1700 21:38 después de del del crimen que fue mucho par de Músics pero Trimble acordar un acordar que menos son paterna pero ahí Stemm puntúan tan Bay frente una buena acordado ya pasé en la final que si adultos Que Dios Dimanche Fisac Cristo que se basa tótem en actos es de hecho se Poble pequeñita Artiste es el disgusto a la música una guitarra española que fue una yo que estimó esperan encontrar después Time el Conservatorio Profesional de Danza que Tunick en Valencia hemos va a hacer un espectáculo de de casi español contemporáneo importar ir remates de Cristo puede ser una en la banda del Conservatorio Profesional de Música que te meten himnos tres Ball que ponemos a la banda del Poble es la esencia Nostra lleva la farsa y ahí pues paremos un festival de Eurovisión de Eurovisión ya la senda del Alfaz y acabar de festejos sí sí es un Lada desde luego y además incluyendo como decíamos esta fiesta del dubstep que tiene un montón de de actos Arturo por ejemplo esta tarde hay un taller de elaboración de flechas esta es la primera vez que yo no voy a sabes pero bueno quién sabe si si puede resultar de utilidad alcalde

Voz 1086 22:54 eh entre los muchos atractivos de Ribarroja

Voz 1700 22:57 hay hay hay uno que a mí siempre me ha hecho un especial ilusión ese ese parque ferroviario que tienen ustedes aquí que desde luego es es único en España es

Voz 3 23:05 o te treinta en Chad y mes

Voz 1700 23:08 que Kenia uno en Cataluña para conseguir cable de Cataluña pero así vienen pues de hotel de toda España pues es veinticuatro mejores yo invita a que vine es una virguerías trenza miniatura dan vapor eléctrico Carbó permitirnos no miniatura de estos pequeñitos que tenemos en casa no no no es que montan las personas en en ellos de FETE es es el yo visita aporte arribará echado tanto en Primera es para de Nadal te dirían que te hemos de tiro porque prácticamente Sunny ya es un estadista un parte que municipal que tenían pues discurrir pero pero aún ya que las Prosper abres tu la verdad es que hemos morbo ni que yo conseller que le familias y sobre todo que Bingen Puccini que disfruten de ese gran atractivo que es el parque de Trends es estancada

Voz 1086 24:00 lo que no te igual tienes reproducciones de máquinas de locomotoras de vapor como del AVE

Voz 3 24:05 pues es que es una pasada que tienen naves tienen unos metros puesto el aeropuerto de que el presidente Benita que te a ver qué pasa con el se que Asimo devota ánimo de votar hipoteca tirarnos una maleta Asimo falta que el metro Matos pole de centran antes

Voz 1700 24:23 tren de Rodalies se donar en treinta minutos y quieren que hemos ya en el tren el metro que me mudéjar pero el metro hemos la idea son otros son de toda la vida de la yo desde el pobre in extremis reivindicar liguilla al presidente le necesitemos usar el metro tituló estaba Vance la estación total que parece ser que digo en que sí han firmado un protocolo en pende

Voz 3 24:49 me he un poco ya para las grabaciones de latir existía la vía Wi Check metros Phuket sólo la vía os es tira la oreja es hombre el presupuesto para prolongar esa vía ochocientos metros tampoco debe ser muy alto no

Voz 1700 25:06 Linked Dir en lo que sí al president que han cumplir tener que tienen que hacer una Baixa La Bella mira de dónde está el Yassin pero lo importante iban FET y Alhama inaugurar iban firman un protocolo allí Maté dicha faraón Messi Mitch de zulo en esta legislatura que Bed This al centro hasta que tenían histórica importante y extemporánea pero esperamos que aquí bueno quiénes quieran venir durante

Voz 1086 25:34 estos días las fiestas lo pueden hacer por muchos sitios pero

Voz 1700 25:36 lo amigos tener que contar a nuestros oyentes ustedes por dónde vienen mejor por la A tres por la carretera de Madrid o por la pista de Ademuz la CV treinta y cinco arribó racha S B de pertrechos Jos pero muy débil Lambert es listo hemos visto lo que queremos verse esa tendrán volver no arriba rachas y te un cable de de Camins mira el Uni porque ni va de así al Serras es el plan B ya en aquel aquí es que tenías dinero o gestor siguen llega además un Ponte y ironía va a tener y Manises astas las torres reservas ICO pasar a seguir si pasar era el primer P

Voz 3 26:14 la nota ideas primer PH bueno pues eh

Voz 1700 26:17 porque mira por Madrid pueda en vez de en Madrid la horquilla borracho Turia Manises tema costar imperio Manises Aeroport venden pero Ademuz pues en San Antonio BNG ver a su llegada a estén enseguida en comunicar incivil metrópolis con paseíto ya está en el centro de los deberes que la Diputación que arreglar una cosa pero sí estaba incomunicado si se aprovecha

Voz 3 26:39 sí sí sí es que resulta que a otros en Manises el enganche en el bypass

Voz 1700 26:45 eh que tenía pues es un accidente entre Fomento y Diputación mirando Tin que la promesa que además de dos rotondas comenzaron a hacerles pero como te importan pues a Compromís y de paso profit esperan placer total acaben

Voz 3 27:01 alguna cosa más tenemos a demandar alguna cosa Mills

Voz 1700 27:09 pues ve que tiene que que que en la Festa al duque van a hacer Kenia una también vuelta especial de música yo creo que es importante que la época visigoda en música de la época que yo también invité a que venga es en esta misma en esta misma sala estás

Voz 3 27:28 estás sola está la sala noble

Voz 1700 27:30 y así miras grafitis basen digo en la historia que saben de eso que Karr era utilizaban echen pero arrancarle de Bernard en aquel momento a mí Chad perseverar recompensas y ahí hay graffiti ya ven es que tan caben que era Chendo Inés notan que rodea

Voz 3 27:48 pero no había negocio más nobles sitio

Voz 1700 27:51 la silla bien llego a esos grafitis que mide huellas

Voz 3 27:54 vamos a hace no no no no pero aquí no tenemos dinero cobraban por todo por pasar por el puente por meterte aquí encerrados en unos instantes vamos a hablar con con José Hernández seguir profundizando en estas fiestas de Ribarroja de Turia alcalde ha sido un placer charlar con usted gracias por invitarnos pues igual

Voz 1700 28:18 que este recuerdo se encuentran en ese avión sí sí sí

Voz 3 28:22 sí es verdad es verdad y tal vez como cumplimos pues ve los imitan que pasiones manifestó

Voz 1565 28:29 pero yo no veía ir He was Kanouté Ségol ne que hembra

Voz 3 28:35 en octubre te sí

Voz 1565 28:37 sobre el festival de Cisco que te echen por proyecto ya que lo mencionado alcalde los aviones molestan menos ya o que pues mira te voy a decir una cosa es bueno por una parte porque el turismo ha subido tanto Manises tiene mucha más y eso es bueno para la Comunidad evidentemente pero ha generado también que tengamos un poco de problema porque hay mucho tráfico han cambiado las rutas ya entran por Ribarroja estamos en contacto con AENA Jan impermeabilizar todo insospechado treinta viviendas más yo creo que esa línea seguir porque pasado algunos pasajes lo piden

Voz 3 29:08 al comandante para baja puesto emanar

Voz 1700 29:15 que dura comparaciones me acordé además de Kooning paso voluntario acecho sabías que pasen perdido Rocha voluntario a bordo sesenta

Voz 3 29:24 pues bien y con el ariete caer millones la empresa algunos Berlanga muchísimas gracias si hacemos una pausa y seguimos locos por Rivas Rocha

Voz 27 29:46 nadie conoce mejor los problemas de humedades en Valencia que Moore protege nuestros técnicos especializados lo solucionarán llama Amur protege tu diagnóstico gratuito con una garantía de hasta treinta años llamando al novecientos doscientos dieciocho doscientos dieciocho o en Moore protege punto

Voz 1565 30:02 confía protege líderes en Valencia hablamos

Voz 28 30:10 bueno gráfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer cualquier ciudadano con cáncer sospecha oncológica

Voz 9 30:17 de solicitar asistencia en el propio Ivo cuatro

Voz 28 30:19 desde cualquier facultativo al ser un centro comercial

Voz 29 30:22 dados los pacientes no tienen que asumir ningún coste por sus tratamientos Fundación Ivo tras más de cuarenta años seguimos siendo un centro concertado al servicio de todos los valencianos

Voz 30 30:32 este verano vena al centro comercial Albufera hoy disfruta del ocio tus compras con grandes descuentos centro comercial Albufera es Un mar de oportunidades Rosa de Lis crisis sofás más colchón y prenatal a tan sólo cinco minutos de Valencia hace esperamos

Voz 31 30:47 coche nuevo coche no cochazo mil nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología motor turbo y cinco años de mantenimiento

Voz 32 30:55 debo Civic con todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con

Voz 13 30:58 cinco años de mantenimiento gratuito Center auto Eduardo busca avenidas de Pista de Silla apetece Hoy cocina mediterránea parrilla Argentina jugó mandarín plancha trepan Jackie marisco o comida japonesa

Voz 9 31:11 asador cocina personalizada de calidad creada por el cliente sin límite de cantidad segundo refresco gratis

Voz 13 31:17 asador City junto al centro comercial M N cuatro

Voz 33 31:20 este verano luce tu mejor sonrisa en clínicas Snowden el cincuenta por ciento en bloque a miento dental más revisión más limpieza dental gratuita oferta válida en todas nuestras clínicas know there tu sonrisa nuestro mayor logro buscan clínica más cercana en clínicas noventa punto com

Voz 9 31:37 local verbal con los mejores descuentos hasta el treinta de septiembre visita Camper

Voz 18 31:43 punto com bienvenidos a la nave del misterio hoy exorcismo en Factory colchón

Voz 19 31:50 esto es lo que ha hecho los de en el colchón revientan las rebajas

Voz 9 31:54 vaya Factory hilo comprobará utilitarios monovolúmenes

Voz 8 31:59 lujo Garre motor llega a Valencia el gran concesionario del vehículo Kilómetro cero y ocasión más de mil vehículos con servicio garantía accede remoto HR motor ya está en Valencia en Avenida Monasterio Santamaría de Poble con arte

Voz 1 32:14 hoy por Hoy Locos por Valencia Arturo Blay y Amadeo Salvador

Voz 4 32:25 la música visigoda a Deutsche creéis que aquí vamos a improvisar

Voz 1565 32:31 ahora y con esta música visigoda presentamos yo lo he nombrado antes mal he dicho estará con nosotros el concejal de Fiestas ya a ver si soy con

Voz 3 32:41 Hall de Hacienda sostenibilidad medio ambiente polígonos industriales patrimonio turismo ya me pone en fiestas también no está fino José Ángel Hernández bastante extremas lleva ya usted eh

Voz 34 32:52 hola buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en en Ribarroja de Turia política

Voz 3 32:58 darnos que no es poca cosa a ser concejal de Patrimonio y Turismo que es lo que estamos ahora mostrando a todos los que vienen a ver Ribarroja efectiva

Voz 34 33:06 veinte Patrimonio y Turismo es una de las de las concejalías más más importantes que tenemos en en la en el Ayuntamiento de Ribarroja y cada día queremos darle más potencial como muestra un botón que estéis vosotros aquí que es lo que queremos hacer no darle más potencia al patrimonio de turismo porque afortunadamente Ribarroja es una municipio que cuenta con muchos restos históricos ya hemos hablado de los de los físicos de los visigodos también tenemos la Fonteta RACC ya que desde los íberos tenemos pues un patrimonio también árabe como es el inicio de la construcción de de este castillo eh que tenemos un patrimonio muy muy potente además otra cuestión que tenemos muy importantes

Voz 1700 33:52 el río Turia Ribarroja de Turia el río

Voz 34 33:55 mira que lo tenemos aún paso está aquí a cincuenta metros de de no

Voz 1700 33:59 otros de los parques de riqueza durante tantos siglos correcto como

Voz 34 34:02 lo decía el alcalde el primer peaje no cuela

Voz 1700 34:06 siete sin el POM Bay de derribar racha que curiosidad haya precisamente aprovechando y Estados dice ese visigoda que que tienen hablábamos de los muchos acontecimientos festivos que tienen durante estos días durante este fin de semana tienen conciertos de música visigoda tienen también visitas al yacimiento Pla de de Nadal correcto talleres de alfarería creía sepamos todo lo que tiene que ver con aquella época osea que es para hacer una visita familiar perfecto

Voz 34 34:37 efectivamente aquí invitamos a todas las familias de Valencia que vengan con sus hijos que visiten el mercado Se lo van a pasar muy bien y no sólo no sólo es ver el mercado venir aquí al castillo visitar UPA El Pla el deseo de del Pla de Nadal y el Museo del Castell después la visita es proceso la zona donde está el yacimiento e de momento estamos ser también con una escuela de arqueología en el yacimiento de Valencia La Bella que también pues eh aspire a lo mejor es ser más importante que el propio Pla de Nadal y ahí está trabajando una escuela de Arqueología es la tercera este verano con chavales de toda Europa eh trabajando en eh allí este año por cierto como anécdota pues se han encontrado varias monedas de oro y también de bronce en ese M

Voz 3 35:23 dónde dónde dónde puede claro municipal de rico no quiere dar las coordenadas hay más en el banco no lo decimos de de broma pero es algo a tener muy en cuenta porque

Voz 1700 35:38 el posteriormente estos lugares de veinte

Voz 1086 35:41 en una vigilancia adecuada para que no se

Voz 1700 35:44 en España hay muchísima gente que que te aprovecha estas circunstancias yo estoy que sí

Voz 34 35:48 sí sí que es desgraciadamente hace ya muchos años eh empezaron a expoliar eh ya desde hace también unos años empezó a controlar aquello para que no eran terrenos privados y los hemos adquirido desde hace un par de años que compramos esos terrenos para poder hacer

Voz 3 36:05 bueno está bien que vas encontrando claro ojos el presupuesto ahí está la muchacha José Ángel cuéntanos la que soy de Hacienda todo todo tiene explicación cuéntanos los que más tenemos que visitar en Anduva Rocha no que este fin de semana claro por ejemplo

Voz 34 36:21 sin moverse mucho este castillo también es el Espacio de Arte Contemporáneo de Ribarroja que aspiramos a que sea un punto de referencia no sólo de la de Valencia en la provincia de Valencia sino a nivel nacional contamos ahora con una exposición muy interesante de Enric Mestre es una exposición que yo a toda la gente a que venga a verla o sea que aquí se pueden pasar un día entero viendo eh tanto el mercado como lo que hay en los museos del Castillo como la Espacio de Arte Contemporáneo Arte Contemporáneo visitar el río eh que es muy bonito el paraje natural de del Turia y luego pues también tenemos los los desplazamientos a al plan de Nadal y como no como hemos

Voz 1700 37:04 dicho es tenemos el el

Voz 34 37:07 más de de lo que es el el tren el tren a escala que tenemos en el parque de Maldonado que este fin de semana es el de nada más y nada menos que el XXVIII Encuentro que se realiza vienen de toda España es verdad hay trenes muy guapos ahí en esa escala que se los fabrican ellos

Voz 3 37:25 mucho friqui Amigos del Ferrocarril que desde luego hay que ver cómo enjuicia todo todo todo

Voz 34 37:30 sí bueno la la el mundo visigodo no es no sé no sé resume sólo en este mercado que está muy bien no que hacemos el mercado que es la Festa del Duch pero durante todo el año también se hacen otra serie de acciones dentro de del mundo visigodo pues en los colegios de Ribarroja se les enseña su historia no su historia de aquí el municipio si se lleva al al Pla de Nadal y se les daba un poco de conocimiento histórico de lo que era el mundo visigodo y luego también se hacen visitas teatralizadas en julio hacemos un yuan aquí el cocinero que es un fenómeno eh nos hace

Voz 3 38:03 allí en una calle calle impresión ya lo conocemos verdad es eso

Voz 34 38:09 no es un fenómeno bueno durante todo el año se hacen se hacen muchos E Acción ese fomentando el el el turismo visigodo no obstante de visigodo de poco a nivel nacional

Voz 3 38:21 Toledo y alguna cosa más pero aquí poco a poco

Voz 1700 38:24 entonces si José Ángel decíamos que en exconcejal de Hacienda sostenibilidad medioambiente polígonos industriales patrimonio turismo que haces por las noches

Voz 3 38:34 pues no duermo buscar monedas de oro no igual era una profesión no sé vamos

Voz 34 38:40 dormir poco pero era el que más el mayor quebradero de cabeza

Voz 1700 38:46 es ahora que no me escucha nadie es Hacienda o la venda claro

Voz 3 38:50 con tanto bueno tengo que decir

Voz 34 38:54 de aquí tengo que agradecer que afortunadamente tanto en turismo como en las otras áreas hay muy buenos técnicos eh yo tengo que decir los hacer la pelota es porque ahora no nos escucha nadie estamos nosotros tres y no nos escucha nadie te voy a decir que hay muy buenos técnicos y bueno

Voz 3 39:08 el mercado visigodo inaugura esta tarde no efectivamente a las siete de la tarde hacemos el la inauguración a ver a ver si Amadeus es lo del tiempo lo puedes cambiar un poquito no sabe lo que no se fía del bando del alcalde de Si lo puedes cambiar el móvil el móvil que os retiráis toda regla por los paros pero bueno yo si todo va bien y el tiempo acompaña pues haremos se la inauguración esta están excluidos sector José Ángel Hernández concejal de todos los que ya hemos dicho muchísimas gracias a una pausa para las noticias y luego seguimos aquí en Locos por Ribarroja