Hoy por Hoy Locos por Valencia (07/09/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 y es que la vida media de los neumáticos es de treinta y cinco mil kilómetros

Voz 2 00:05 es ignorado te lo ponemos fácil tenemos precios

Voz 3 00:08 José neumáticos todo el año

Voz 1 00:12 para tu comodidad abrimos hasta las veintidós horas y las veinticuatro horas en auto apuntó es auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 4 00:20 quieres saber cómo suena la vuelta al cole en Milán porque si bien examinar podrás llevarte un corta diré HP con procesador Intel y tres disco duro de un Tera y ocho gigas de RAM por sólo trescientos setenta y nueve euros con financiación a doce meses sin intereses y además las mejores ofertas en tablets impresoras para la vuelta al cole primero pasa T por Milán

Voz 3 00:57 con Amadeo Salvador y Arturo habláis

Voz 5 01:15 cadena SER

Voz 1610 01:30 arrancamos ya la segunda hora de Hoy por hoy

Voz 1642 01:32 hay locos para arriba Rocha desde el Castillo de derribar Rocha no sé si tenemos ya

Voz 1610 01:37 Nuestros estudios a Santi porque si es así vamos a entrar ya de lleno en las redes musicales qué tal hola qué tal cómo estáis pues mira bueno yo yo aquí en el estudio vosotros de viaje esto de verdad claro esto hay que cambiarlo esto no puede ser nosotros en nuestra página web en Radio Valencia punto apuntó

Voz 1621 01:55 seis ver pues algunas de las noticias por ejemplo es más vistas como ejemplo ayer ya adelantamos aquí en la Cadena Ser que Pablo Crespo señala Ricardo Costa como artífice de la financiación irregular del PP valenciano toda esta información a tenéis en nuestra página web en Radio Valencia punto es por cierto también podéis ver ese vídeo en el que salvan a una cebra la recién nacida de morir ahogada en el Bioparc ya os decimos que ofrecemos exponer diciendo queda la cosa acaba bien pero el vídeo no deja de ser la verdad que impactante también está el vídeo de cómo está cómo ha sido el nacimiento de esta de esta cebra como digo ha tenido lugar en el en el Bioparc estos vídeos los tenéis en nuestra página web en Radio Valencia punto es donde también podéis ver otros dos reportajes súper interesantes unas entrevistas muy especiales de nuestros compañeros de Ser deportivos Valencia por una parte esa entrevista al técnico del Levante a Paco López que lo han entrevistado pues donde el le gusta estar en el vestuario de del Levante y también esa entrevista el segundo capitán del Levante a Morales que lo han vestido pues eso de directamente de comandante me llaman así al comandante pues lo han visto

Voz 6 03:00 a ver no queda muy bien las cosas posea el traje de queda muy bien yo no lo veo yo jugando todo esto pero pero oye hay que hay que tener poca vergüenza para para pedirle

Voz 1621 03:10 eso al al jugador del Levante oye

Voz 1642 03:13 pues lo de Ser Deportivos lo han hecho lo han cumplido

Voz 1621 03:15 vestido de arriba bajo para más de comandante real e ojo de tenis tenis que verlo tenéis en los vídeos los tenéis en nuestra página web en radio

Voz 0962 03:23 valencia punto es eso por supuesto

Voz 1621 03:26 muchísimo contenido para que podáis seguir en nuestras redes sociales en Twitter San Valentín en Face

Voz 1642 03:31 ayer a Mónica Oltra sobre todo cuando al final de ese es esa eh eso eso cuando le pregunta ejemplos que hunde sólo hay dos islas en un hasta Isabel Bonig en la otra cantante Francisco aquí se van Mónica Oltra al final de la entrevista lo tenéis yo no yo no tendría complicado

Voz 1621 03:50 amén quizá no sé no sabía qué pensar pero yo lo tenía bastante claro no sé muy claro muy claro lo dice al final de la entrevista así que si queréis lo podéis ver de nuevo en nuestra página web en Radio Valencia punto Es muy bien Santi no te vayas muy lejos porque enseguida junto con Luis

Voz 1642 04:05 antes vamos a hablar de Fallas

Voz 7 04:12 el quince de septiembre de portar per la melodía del Mercat salvo ni torna la Festa del Mercat municipales de Palencia con ser gastronomía que el quince de septiembre tu estas bonifica tú estás Bonnín juntamente Palencia Amel patrocinio gánster y Merca Valencia

Voz 1595 04:32 quiere impulsar tu talento y mejorar tu posición laboral en la escuela de negocios y Luis Vives de cámara a Valencia te ayudamos a conseguirlo con nuestros másters y programas directivos aprovecha de del Plan ahora con grandes ventajas antes del treinta de septiembre visita Camara Valencia punto com Pi descubre la oferta formativa para directivos más completa de Valencia da el salto ya

Voz 8 04:53 los varios días de Bioparc también en octubre

Voz 9 04:56 todos los días del seis al catorce por sólo dieciséis euros más un euro para conservación de especies en peligro de extinción que puedes ver en Bioparc con sus crías el PP y el chimpancé

Voz 8 05:05 compra tu entrada Onaindia aprovecha el acceso preferente comes envío café quién gratis promoción de Bioparc comprometida con la biodiversidad

Voz 10 05:15 la UCO edifica Gran Fiesta del Marisco Maris Galicia hacía desembarca por sexto año en Valencia del mejor marisco a precios populares grupos de gaitas espectáculo de la queimada y muchas sorpresas más disfruta de lo mejor de Galicia este año bajo la gran carpa instalada en la fonda Puerto frente tinglado cuatro todos los días desde las doce y media del mediodía

Voz 3 05:38 de Valencia en la Cumbre Internacional de los Acuario

Voz 11 05:42 todo un orgullo para los valencianos porque ya somos los segundos del mundo

Voz 3 05:46 muchas gracias Ciutat de les Arts Generalitat Valenciana la rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas del día cinco de cada mes Alquiler Seguro llama ahora nueve cero dos los y XXXVII cincuenta y siete setenta y siete Alquiler Seguro protección a propietarios nueve cero dos XXXVII cincuenta y siete setenta y siete el de especialistas de la jornada la Escola de Hellín ya Apis de especialistas e Iberia espera música áspera mates IP el que galga en mochila de la clase de mes menús que Jackson Brands Inc el molt especialistas de chistes tacos un milenio de Sotheby's especialistas en la tornados nada L'Escala

Voz 12 06:32 clínica veterinaria H entonces del mejor trato veterinario hasta el estilismo más cuidado para Eto'o en mal además de tienda especializada y peluquería con servicio de recogida a domicilio clínica veterinaria hm tres porque es cuarenta y nueve de Valencia noventa y seis tres setenta y siete cincuenta y dos ochenta y uno

Voz 1642 06:48 eh

Voz 13 06:49 son innovazione Mobilitat energía salud

Voz 3 06:57 agroalimentación cultura

Voz 14 07:00 son las naves él no ausente de Innovació de Valencia las naves Carrière Joan pero pegarse al Grau de Valencia sabe bien el peligro que tiene las bañeras resbalones caídas golpe viendo mucha manía saben bien cómo evitar estos accidentes cambiando la bañera por un plato de ducha Kofi en en duchado manía

Voz 3 07:20 ducha manía calle Jesús XXXVII no ven

Voz 1 07:22 el seis cero cero noventa y seis trescientos treinta entre

Voz 3 07:27 significa diferenciarse será el primero cada día ser el más similar

Voz 15 07:30 dos entonces ocasión los líderes no tiene nueva con más de dos mil coches a un clic y acaban de abrir dos tiendas más ya son ocho y medio

Voz 3 07:39 ejemplo hija eso es ocasión Plus la mejor relación calidad precio garantizado en Paterna Alzira Castellón y en ocasión plus punto com

Voz 16 07:47 en Hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 3 07:53 cadena SER

Voz 1610 08:00 en Radio Valencia Cadena SER SER falleros con Santiago Botella in Luis Fernández que se hallan en nuestros estudios en Radio Valencia hallados están qué tal buenos días

Voz 1621 08:15 pero quizá el día encantados de nuevo de hablar otra vez de Fallas de ver otra vez aquí a a Luis de estar juntos pero claro antes de empezar este primer set falleros de esta temporada pues lo primero que queríamos es mandar un saludo muy especial no lo ve claro si están en en Riba Rocha Ribarroja de Turia tienen que

Voz 17 08:32 eh que Fermines alta sensatos eso Jens inmersa a de de esta población de Turia que Messi es un pobre mofa ayer

Voz 18 08:40 cómo antes del Turia Muela Chunta local fallera

Voz 1621 08:43 sí falles montar sus barrios

Voz 18 08:45 la Unió la amistad la iraquíes no mes mes chulos la armonía iríamos

Voz 17 08:49 seis de ETA dicho fallera exige que hay china que desde así

Voz 1621 08:53 eso si ya estamos aquí otra vez inauguramos esta temporada de ser falleros ya va siendo ya la tercera no la tenga

Voz 18 09:01 temporada de qué hacemos cómo pasa el tiempo

Voz 1642 09:04 sí bueno vamos a ir hablando de ya sabéis queremos seguir contando desde el rigor pues toda esta vez

Voz 1621 09:10 listas falleros artistas estudiosos pirotécnicos pirotécnica todo y además contó los oyentes necesarios para que semanas semana pues cada viernes desgranando lo que nos espera el próximo mes de marzo esas fallas dos mil diecinueve que como yo siempre digo ya estamos en ellas ya estamos es un objetivo de de llegar pero han antes queremos hablar de la actualidad esa previsión de todo lo que está por llegar

Voz 18 09:32 y de FET ya te nimias aprobado esta semana materias aprobar un no forma dedicaba al cada año ya sabes que hemos montado sin que el últimos años pues así que de en vez de fracaso no estaban porque el lenta tediosa la cabalgada el ademán pues hay una uno formaría recupera París que va a recuperar la idea original de la cabalgada que era la deportar portar signos de Falla que ya boxes portaba en al museo transportarán en cabalgada pero bueno labores Si sí retome misa no forma de cabalgada en línea

Voz 1621 10:01 si Prodein el primer Moviment para construir una nueva falla a Valencia

Voz 18 10:06 efectivamente espera constituir una nueva falla ya sabes que espera bueno extremis que te que pasar les Comisión espera constituirse como falla pero claro es Nou Barris en este caso en Nou Barris de la Fonteta entre la Fonteta y El Bulevar Sur que han dedicado la al subinspector de Policía hablas Gámez en este carrer en este Barry pues Bolena árboles constituir una comisión están en proceso de ellos sí estaremos a esta nueva comisión

Voz 1621 10:32 también capacidad de teatro Fire en si es porque además este este domingo arrancar esa cuarenta y cinco edición del concurso de Teatre en Llengua valenciana el XXXVI de teatro infantil de llengua valenciana también es un certamen de teatro ojo el más grande de toda España es gratuito por no es verdad esto es a ustedes esto siempre Edit

Voz 0962 10:51 se lo repito no es que está muy dicho no pero es que cuando es una

Voz 1621 10:53 vida hay que hay que decirlo porque son sesenta y siete obras de teatro que empiezan este domingo nueve de septiembre y será hasta el próximo doce de diciembre en el ex Play Rambla ETA bueno pues ayer tuve la suerte de poder estar en esa presentación de esta edición que ya estaba llena de más de público con una pequeña actuación del grupo de teatro estable de la Junta Central fallera y las falleras mayores de Valencia tuvieron unas calurosas palabras para el público y para los actores y además pudimos hablar con Inma Guerrero que es la delegada de Cultura que es la capitana como es como entonces es la capitana de ese equipo que hace posible este certamen y bueno vamos a escuchar esa entrevista que lo hicimos ayer por la noche en la papeleta

Voz 19 11:30 nuestros oyentes de ser falleros no se lo van a creer pero en este momento tengo la suerte de encontrar encima del escenario de él de la Rambla ETA claro del teatro pero no tranquilos que yo no voy a hacer teatro pero sí que tengo aquí a la capitana e del equipazo que desde hace posible año tras año en estos últimos años de que el Teatre fallarse a una realidad tenemos ahí más guerrera qué tal

Voz 20 11:54 hola bona nit Atocha

Voz 19 11:58 con algunas novedades para este teatro fallera que están

Voz 20 12:02 ya sabes que el acto se va a establecer la nueva categoría juvenil en Wayne en doblar la participación de la categoría

Voz 1365 12:09 juvenil en Buffett siete el Premi ha

Voz 20 12:12 el millor actor menú en infantil pero achiques que que son de tendrán el Sara Wayne ideas expresamente Nine el actor novel que es la primera de que puso en el escenario pero a la categoría juvenil en lo siga que ve no

Voz 19 12:28 el canterano de Teatre en Infantil Juvenil

Voz 20 12:31 Moltó pésima en Juve son trece grupos en infantil serán si no recuerdo mal Sondhi huy

Voz 19 12:39 hoy tocho arriba harán algún día al Teatre falleros seres Grimes no que ya esperan ya que que compense ya comienza el día Nou no

Voz 20 12:48 sí sí es la primera representación les DOT sede del matí iraquí estará Afinsa al catorce de ser hombre

Voz 19 12:58 una pregunta que siempre te F pero tu torneo a falta del Teatre al estar en el escenario Teatre ayer en la te falla

Voz 20 13:06 el torneo faltar Moll diera faltan multi Schiffer Teatre multicines ayer que es lo que Fez practicamente toda la nueva vida sí sí

Voz 19 13:17 recordar que en aquel concurso de teatro que ser también es el mes gran de total España de este parte de Participació de Chen que participa en un certamen de Teatre es él es una cosa que ya que puso en valor

Voz 20 13:31 sí en día lleven que digo es que es un topicazo pero es que es deberes Willy ir ello no pagarle de de Qualitat quién que la haría eh pero sí que es deberes que son setenta dos grupos el pasa a participar en mil y pico de actor y quince mil espectadores es que es una cosa ya es un volumen importante sí sí

Voz 19 13:53 les agradaría que que invitarles a todos los que están escoltar sean fallera o no sean falleras que que Bingen así el Teatre Letta a disfrutar a caudillo del Teatre fallero

Voz 20 14:03 exactamente robos espanto con Non Fayed el con Non Fire indica Passió indica Dida Cossiga que todo lo que venga acompañada del con un on fire SVA el Teatre el Teatres esbozó en Yagüe Edith en Les Savoldelli manifestación siga amateurs siga procesional sigue infantil es Teatre y el teatro es vida Cossiga que sin convive a Gaudí ir de la vida distan directa discutan directa las

Voz 1642 14:30 la gratuita

Voz 20 14:32 eh

Voz 19 14:34 importantes nota meses es molt importar defendernos solamente el el Teatre

Voz 20 14:40 sí porque es es una lástima que que que se tipos de teatro no no no siga no se vaya tan esas pero pero ve eh yo creo que sea altres aporte Mel nos tres granito de arena a la cultura valenciana de la mejor forma que esa vencerlo es frente a tres muchas vamos a un escenario

Voz 19 15:02 a terminar que esa entrevistas en sé que les digo es la cita CAS de ETA así al escenario a del TEU Germà no de su su por mar William Shakespeare

Voz 20 15:14 es una cita de una obra de teatro preciosa de Manuel Molina que es de Shakespeare La donna silenciada y el diu la sita diu Alameda en el hogar amanerado que el teatro en el teatro no meses que el Dome no es más que el que en Kenzie de la Fira halló que alimenta al nuestro son mis pues moldes grasa Moltó tres y sí sí sí es lo Millor que le dieron a a un actor Moltó verdad no siga que multicines Grassi usar este Teatre Fire y prestar siempre hay muchísimas gracias

Voz 1621 15:52 qué maravillosas sin más y como como uno Nos gusta Nos gustan su papel no ahora en Junta Central Fallera pero como la echamos también nos también a veces

Voz 21 16:00 para ello que hay Airbus

Voz 1621 16:02 no podemos no nos podemos permitir no nos la podemos perder ninguno tenemos que decir un par de cosillas también sobre actividad festera activo

Voz 18 16:10 la Fallera aclares qué hará comenzó a a la tardó la la prima era divino pues tienen la mayoría de actividades culturales que desean se desembolsó penas Casals ya sabes que les molt ese semana esculturas y estará ido en harén ven de sus Stephen solares semana

Voz 1621 16:25 los me importan y eh

Voz 18 16:28 es una de las iniciativas solidarias que cada alegada mes desarrollen en desde Els Casals desde la propia Xunta mientras era como no no mes queda un mes ya con esa ayer es machos de dos mil DNI comenzará el proceso de selección de Express arribará a la Fonteta la telefoneó al alcalde ya les tendremos si debutante en SER fallero

Voz 1621 16:50 esa dir que te Astrid set me piensa dos mil de Neu ya así en SER falleros tocho de

Voz 3 16:57 cobren desgranan toda la producción cultural y festiva

Voz 18 17:01 quebró ya de esta fiesta universal protagonista así estaré desde así fin a Marx

Voz 1621 17:06 hombre eh

Voz 1642 17:11 pues muchas gracias compañeros a le gusta dando de la fiesta de estáis perdiendo aquí lo contaremos ya os saludo a un saludo

Voz 16 17:27 hoy por hoy Locus por Valencia

Voz 8 17:30 los vio días de Bioparc también en octubre

Voz 9 17:33 todos los días del seis al catorce por sólo dieciséis euros más un euro para conservación de especies en peligro de extinción que puedes ver en Bioparc con sus crías el gorila Pepe el chimpancé

Voz 8 17:43 compra tu entrada on Blaine aprovecha el acceso preferente comes envío par café gratis Pío promoción de Bioparc comprometida con la biodiversidad

Voz 22 17:54 la Gran Festa del Durex mercado visigodo gastronomía música y visitas guiadas a de Nadal del siete al nueve de septiembre en el casco antiguo de Ribarroja de Turia organiza Ayuntamiento de Ribarroja de Turia colaboran Diputación de Valencia y Agencia Valenciana de Turismo

Voz 3 18:11 pero bueno todavía no te has enterado que dormí tienta a ampliar su promoción de rebajas ahí que buena noticia me das pienso cambiar todos los colchones de casa si descuentos de hasta el sesenta por ciento amplían en septiembre oye qué maravilla yo me voy a dormir a dormir a pierna suelta

Voz 23 18:33 de manos de una miseria por encogen

Voz 24 18:36 el derbi coche punto es esto no te ocurrirá entra en el derbi coche punto y obtuvo la máxima tasación el mejor precio garantizado impacto inmediato a su tasación on line no visita uno de nuestros centros

Voz 1 18:46 en mi coche punto es estamos en el aparcamiento del macro de Vara de Quart Valencia utilitaria

Voz 3 18:52 bueno volúmenes de lujo

Voz 24 18:55 por llega a Valencia el gran concesionario del vehículo Kilómetro cero y ocasión más de mil vehículos con Service garantía accede remoto HR motor ya está en Valencia inhabilita Monasterio Santa María de poco

Voz 25 19:05 Pere Quart de Poblet el impuesto municipal de plusvalías fue declarado inconstitucional en ventas con pérdidas en García Petit abogados le ayudamos a recuperar el dinero que pagó indebidamente García Petita abogados en Valencia calle Félix Pizcueta trece Teléfono noventa y seis ciento trece cincuenta y cuatro cuarenta y tres

Voz 1 19:23 a construir Toni Pons mil fugaz salen penas tanto arriba el Boss de la Llengua pera construir mil mil vigueses entre Tote éxito esperemos Jens Lejeune arriba racha tres y cuatro de septiembre Universitat Politècnica de Valencia del Think al Sete Setembre Bétera Kuyt ideas de Setembre siempre

Voz 3 19:44 Juan la Generalitat Valenciana

Voz 1642 19:53 aquí seguimos en Radio Valencia por cierto hablando de la meteorología ya que estamos todos pendientes no se equivocaba al pronóstico ya

Voz 1621 20:01 está lloviendo en distintos puntos de la provincia

Voz 1642 20:04 de forma especial con mucha intensidad en Oliva osea que atentos vamos a estar a las próximas horas y bueno no te preocupes porque siempre hay lugar para buenas noticias o no es así

Voz 26 20:16 Clemente pues así S A mal tiempo buena cara Inés mejor música insinuó es música visigoda que no tengo bueno os voy a presentar lo que es eso sí un éxito histórico

Voz 1610 20:31 que es la canción de caravanas osito que nos viene al pelo para contaros

Voz 26 20:35 tenemos un outlet de caravanas osito con los mejores descuentos de hasta el treinta vueltas del muchísimo por ciento de descuento hasta el treinta de septiembre así que no os perdáis en caravanas osito en suscita punto com está toda la información un éxito histórico caravanas osito por supuesto histórico es el outlet que tienen preparado durante todo este mes

Voz 16 20:56 gran reclamante muy grande que hasta luego hoy por hoy Locus por Valencia

Voz 7 21:07 el quince de septiembre de portar per la melodía del Mercat salvo ni torna la Festa del Mercat municipales de Valencia con ser gastronomía caracterizada el quince de septiembre tu estas Monica tú estás pone juntamente Palencia el patrocinio gánster y Merca Valencia

Voz 27 21:28 los coches del mañana futura no nos espera se conduce con el BMW y tres cien por cien eléctrico desde diecinueve euros al día con todos los servicios incluidos y sin entrada ofertado por alfabeto España Fleet management su oferta válida para pedidos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho

Voz 3 21:46 el remate en los puntos de venta de Bartoli o en su web Berto Lim punto BMW punto es

Voz 23 21:51 inmuebles era te esperan siete mil metros cuadrados de mobiliario de alta calidad con el mejor servicio hacen Tune personalizar proyectos tres de a medida de tus necesidades transporte y montaje impecables buenos platos de entrega hilos mejores precio muebles guión apuntó

Voz 3 22:06 pues ten Si puedes elegir

Voz 14 22:09 elige Lizandro ópticas de ayuda más de aquesta cosa que empieza lo miras a las gafas de Sally graduado primeras marcas lentes personalizadas lentes de contacto audífonos donde siempre en Valencia a punto es mucho más que una óptica

Voz 3 22:27 es conducir seguro en ITV de Levante pensamos en tu seguridad estamos siempre a tu servicio en nuestros centros de más al pasar Campanar y San Antonio de Benagéber una seguridad para todos ITV del Levante la ITV punto com de congresos de Valencia patrocina la agenda

Voz 5 22:48 cultural

Voz 1610 22:52 esto quiere decir que aman Sergas ya está con nosotros buenos días buenas tardes

Voz 1365 22:57 buenas tardes chicos toda nadie llevado a vestirme de visigoda yo con lo bien que me sentaría

Voz 1610 23:02 para ejemplo el momento que ha salido en hombros capaz

Voz 1365 23:06 bueno cómo está estupendamente pues la verdad es que además de visitar cómo no el acería visigoda la que estáis hablando tenemos más propuestas en la agenda para este fin de semana si os parece vamos a contar que hoy se clausura el festival sea una escena con cante flamenco es el festival de referencia que dura todo el mes de agosto y que hoy llega a su fin y es que hay un convenio también firmado entre el Ayuntamiento de Sagunto y el de la Unión donde se realizó uno de los festivales más prestigiosos de flamenco el cante de las minas y hoy llega a María José Carrasco ganadora de la Lámpara Minera y el guitarrista Agustín Money El Bola ganador del Bordón Minero van a actuar hoy a las diez de la noche en el Casino viejo del Puerto de Sagunto también tenemos un concierto muy especial en Xàtiva el Gran Teatro de Xàtiva que acoge el concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana que es una de las actividades y de los conciertos programados dentro del cincuenta aniversario y luego también quería ponerle un poco de música a esta agenda porque esta misma noche a ver Moreno sí le ponemos musical Carolina Duarte esta misma noche en el Ram Club de Espai Rambla ETA tienen lugar los conciertos de los pilotos de Carolina Duarte de Joe Crepúsculo son tres grupos de las escena independiente que suenan estupendamente que tienen Violeta que cierra no

Voz 1610 24:32 qué es lo que todo puede abrir

Voz 1365 24:36 os he visto hay os he visto rápidos eh bueno it permitidme simplemente también recomendar una exposición que se inaugura hoy mismo y hasta el próximo siete de octubre en el Ateneo Mercantil de Valencia la exposición se llama zulú Yeste Liber del Museo de soldaditos de plomo que en colaboración con el Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia nos ofrece esta muestra que cuenta con más de dos mil quinientas miniaturas miniaturas ir habla precisamente el conflicto que tuvo lugar en Sudáfrica en la actual Sudáfrica en el siglo XIX entre los británicos zulú es hilos Boerse Ia antes de marcharme porque me vais a dar carpetazo rápido simplemente dejadme dos propuestas una que va a tener lugar también en Xàtiva porque Capella de ministrables actúa este domingo a las ocho la tarde en la iglesia Sampere con un concierto que se llama Lucrecia de Borgia entre la historia el mito y la leyenda yo recuerdo que mañana sábado por la tarde a las ocho Sole Giménez canta para la Fundación Asín Down en el Palau de la Música de Valencia y eso un concierto que lo que pretende recaudar fondos para el programa de la Fundación qué pasa con mi casa así que si vamos escuchamos un repertorio súper chulo de Sole Giménez y además aportamos ir apoyamos a la Fundación asigna

Voz 1642 25:55 tengo que reconocer que has estado brillante uniendo dos conceptos las miniaturas y el río Turia se conceptos miniaturas que había inventar nada o dar felicidad

Voz 1365 26:11 habéis visto si es que soy la brillantez Sella

Voz 1642 26:16 si la palabra entonces de comer no tienes nada para nosotros

Voz 1365 26:21 no tenemos nada de ese plan me lo dirá es de la lengua que me

Voz 1642 26:27 el miedo está Joan Clement Ubis

Voz 28 26:30 mal no sé si tendrá

Voz 1642 26:32 demasiadas calorías me temo que sí pero luego de lo explica Ana muchas gracias hasta luego

Voz 29 26:40 el Palacio de Congresos estamos orgullosos orgullosos de haber celebrado más de dos mil setecientos eventos orgullosos de haber generado más de dos millones de pernoctaciones orgullosos de cumplir veinte años haciendo crecer ballet hacía veinte años del Palacio de Congresos o convencional

Voz 16 27:00 hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 3 27:03 viajar es patearse grandes urbes sentir la naturaleza

Voz 1610 27:07 lo ha pasado por todas la naturaleza hemos recorrido bastante natural

Voz 3 27:13 relajarse para pasear por la playa hay ver qué pajarito revolotean cerca de la arena compartir buenos momentos

Voz 30 27:20 el de ganas ya veo si los dos con humor lo pasamos muy este programa

Voz 11 27:25 si te gusta viajar tu destino es Serbia puros Comunitat Valenciana con Inma Pardo y Santiago Botella este sábado a las doce vuelve a viajar en la SER

Voz 31 27:39 bienvenidos a la nave del misterio hoy exorcismo el factor y colchón de un colchón revientan las rebajas vaya Factory colchón y lo comprobará

Voz 3 27:52 lo importante no es cómo te ven como

Voz 32 27:55 te sientan en óptica universitaria queremos que sientes la exclusiva colección de gafas con cristales graduados y anti reflectantes por cuarenta y cinco euros y progresivos por noventa y nueve euros óptica universitaria las mejores marcas a los mejores precios encuentra tu centro más cercano en óptica universitaria punto com

Voz 33 28:15 es Valencia

Voz 16 28:22 seguramente el momento álgido

Voz 1642 28:26 de nuestra presencia hoy aquí en Ribarroja de Turia en el Castell porque vamos a hablar con dos visigodo hoy matrimonio tampoco pues el matrimonio que más años lleva conjunto Campos por señores de Pla de Nadal te veinte mil qué tal buenas tardes para para bueno sobre su señora Teodora hola Teodora salve extranjeros hijos Lus escalofrío más recorrido la espalda extranjeros pero el ánimos de aquí al lado de Palencia eh tampoco vayamos a cuyas dinero no tenemos por lo de que hay esta Rice aquí es la gente

Voz 34 29:02 los negocios pues no se os ocurra bueno en realidad soy estos arqueólogos de derribar Rocha o no

Voz 28 29:09 y ese en la villa palaciega ante Pla de Nadal los arqueólogos creo que están en Valencia La Bella

Voz 1642 29:15 a la todavía y que os cuentan los arqueólogos de lo que haya Impala de Nadal a ver

Voz 28 29:20 bueno el señor T de mi tiene que hacer la presentación para qué

Voz 30 29:23 ya le digo

Voz 35 29:27 bueno pues eh yo soy como sabéis es hoy

Voz 36 29:30 dos de Pla de Nadal

Voz 1642 29:32 propietario de la villa explicarnos lo que es el Dutch que que es el que da nombre a las fiestas de aquí para que no te bueno pues

Voz 36 29:38 es lo que por supuestísimo

Voz 35 29:41 que tengo mucho más importancia que Roberto creo que es el alcalde de la población de aquí de Ribarroja parado sin pues yo tengo todavía más más sesiones que más más poder que el eh bueno realmente el duque de lo que esa es una figura política de gran relevancia de ahí que sea que haya tenido la capacidad de la la casa que se acostó

Voz 1642 30:00 una precisamente en este museo hay una recreación de cómo es esa villa

Voz 35 30:04 estamos aquí estamos ahora con reformas por eso tenéis la oportunidad de aquí

Voz 1642 30:08 pero vaya pero hace Villa una claro es que ya que decir

Voz 35 30:10 hemos de hacernos una casa yo aproveché que que Teodora tenía tierras porque ella es de origen hispano romana desaprovechó las tierras de querer de su padre para poder construir una gran casa pero sin

Voz 28 30:21 estamos a que las podéis visitar in situ este fin de semana en Roma racha de Turquía

Voz 34 30:27 aquí tienes que hacer una fiestas Teodora que no quiero contarte no

Voz 38 30:30 de simposium siempre estamos de simposium lo llamamos básicamente efectivamente decir participa Joan Clement Elvis en el simposium mucho

Voz 1610 30:41 sello de dónde va a Juan Diego

Voz 1642 30:46 es lo que me dijo ya te adora eh sí sí porque lo voy a también se va de Sagunto pues turnamos a según muy bien Elba Toletum yo me voy a Sagunto ajá pero vamos todos los este simposio si está bien eso oye con con qué material se ha construido la villa me imagino que lo mejor de lo mejor claro sí

Voz 35 31:05 bueno haberla nosotros tuvimos la yo cuando llegué a pleno al tuve la fortuna de que había muchas villas romanas alrededor que estaban por supuesto es pobladas no es que fui a desalojar las las villas entonces lo que hicimos es aprovechar muchos muchos de esos materiales los realizamos porque bueno de un lado la la

Voz 39 31:24 es muy difícil de extraer por supuesto

Voz 35 31:26 más de trabajar en la el pleno del está repleto de elementos reutilizados procedentes de Diarra más pero no la costa

Voz 1642 31:34 si usted personalmente no no hombre no hombre yo te permite operar

Voz 38 31:39 los ministros sus artesanos los artesanos

Voz 1642 31:43 destacan bien a los maestros

Voz 35 31:44 eh bueno es debería preguntar pero yo creo que sí porque no tenemos muchos siervos ni selvas descontento

Voz 28 31:49 bueno están ligados a Matilla la tierra la protección entonces tampoco se pueden marchar porque esta pero estamos

Voz 35 31:55 en una época ya que hay por ahí ya noticias de que el pueblos del norte de África hacen alguna fecha aquí la península entonces está contando más más más les vale que estemos bien porque como os defendéis tenemos soldados soldados

Voz 39 32:08 sí que es cierto que no tengo no he tenido necesidad de Costa

Voz 35 32:11 es una muralla a diferencia de Valencia la veía tiene que se que es un Castro nosotros no tenemos pues pero tenemos soldados que no están protección

Voz 1642 32:18 ahí la la vida de la mujer aquí como es

Voz 28 32:22 cuando se va de simposium muy bien pasa que nos mienta que enseñó las manos eh no la villa vamos a ver hay un grupo de de artesanos de que nos ayudan que colaboran los Liberto también no tener

Voz 1642 32:35 Nos esclavos no somos como los romanos no tenemos esclavos

Voz 28 32:39 pero sí que es verdad que hay una relación de dependencia con los señores de protección a cambio de protección y comida entonces estar en nuestras tierras y nos ayudan a llevarlas tanto el cuidado de animales las propias tierras y luego los oficios que si Benissa Ribarroja del Turia conocéis a Pla de Nadal podréis besa estos artesanos e generando pues las cosas que hacen desde el maestro carpintero os está oyendo noticias de que vosotros sabéis qué tiempo hace

Voz 1642 33:07 sí nos han enviado un caballo con un pergamino a dichos que va perdiendo una gota fría

Voz 38 33:12 pues el maestro tiene que retirar todas las puertas de madera que se debería hinchan debería claro que sí oye tú crees que este castillo sea

Voz 1642 33:21 pongámonos a pensar en el futuro de miles de años aguanta bien este castillo mejor que los demás

Voz 28 33:27 los hombre eh los sillares que hay en Pla de Nadal están muy bien la colocados porque están las esquinas la mampostería todo lo que se ha hecho de argamasa con lo que sea trabado si lo único que pasa es que también depende cómo se comporten los que venía después es decir esta diciendo el señor Emir que quizás haya alguna incursión entonces no sé

Voz 1642 33:51 a quizás

Voz 28 33:52 parece ser que si os lo Roberto

Voz 1642 33:55 de venir no has oido los romanos de nosotros ya la temes que van a venir musulmanes

Voz 28 34:00 digamos que estamos en relaciones con ellos pero puede que a lo mejor claro

Voz 1642 34:05 todo tienes ya está sospechando algo como que esto perdure hasta el siglo XXI Valente para que lo escrito su día pues puede montar un museo allí en el castell derribar noche todo no como contaría vais a los que en el futuro vengan ver este castillo que estamos seguros que va a perdurar de su importancia

Voz 28 34:26 bueno lo que tendrían que hacer es que Si realmente en el siglo XXI ya hay profesionales que puedan trabajar y que puedan hacer excavaciones arqueológicas y todos esos materiales que a lo mejor en verde dejarlos allí se puedan trasladar a un sitio sean expositivos ya así la gente puede haber ver cómo están colocados ir desde luego hacer mucha mucha divulgación siempre por profesionales y que además de alguna manera vean cómo está sin luego además hay algún tipo de de personas que recrean esos oficios de antaño esas costumbres también creo que les llegará bastante

Voz 34 35:05 aquí estos dos personajes es verdad señores de Pla de Nadal de Mir esposa Teodora para trasladarnos en el en el tiempo gracias por haber estado con nosotros

Voz 1610 35:16 muy bien Teodora muchas gracias extranjeros para acogernos en vuestro humilde morada las trece cuarenta y uno oye qué te parece

Voz 34 35:28 exacto has hecho recopilar donde cervecitas cacao y a todo hombre

Voz 1610 35:31 como que estamos ya en el siglo XXI hombre que llegándose hosteleros de Movistar Plus

Voz 3 35:38 estrenos Movistar Plus

Voz 1610 35:49 Iker Encina buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes pues si si ya lo tenemos todo preparado y mucho deporte

Voz 0301 35:55 este fin de semana tras la suspensión del Gran Premio de Bretaña en la cilindrada reina llega la duodécima cita de un campeonato que en esta ocasión visita el circuito de Misano en San Marino hasta el próximo domingo nueve la esperada carrera de Moto GP que podemos disfrutar a partir de las dos de la tarde del mismo domingo Mar Márquez defiende su indiscutible liderato y antes como habitualmente las carreras de Moto3 que será a las once Moto2 a las doce y veinte todo en exclusiva en Movistar Plus pero como digo hay muchísimo Deporte hasta el domingo nueve en Eurosport uno y dos la US Open de tenis este sábado la tercera jornada de Rugby Championship el mejor torneo de selecciones del mundo Nueva Zelanda Argentina a las nueve treinta XXXV

Voz 0962 36:38 com donde los All Blacks buscan su tercera vida

Voz 0301 36:41 María del campeonato enfrente la Argentina de Ledesma que llega con la moral cargada después de su histórica victoria sobre Sudáfrica a las doce Australia Sudáfrica con los Wallace Davis ansiado su primer triunfo del torneo ante una Sudáfrica que no ha arrancado bien la temporada y que cayó ante los problemas todo esto en directo en exclusiva en Movistar Plus también tenemos cine

Voz 3 37:05 buenos días mi esposa señora mira por la ventana

Voz 40 37:14 ya sabes velados decreto escuchando ahí lo Gray ya sabemos de cuentas fomentar liberadas

Voz 0301 37:21 tercera y última entrega de la adaptación a la gran pantalla de la saga romántico erótica por decirlo así cincuenta sombras escrita por la novelista británica James y protagonizada de nuevo por Dakota Johnson Jamie dormirán que dan vida a Anastasia o Anna Steele que por cierto es recién convertida en señora Cray ya el joven exitoso libertino empresario Christian Grey se puede disfrutar en Movistar estrenos de este hoy cuando cada uno quiera bajo demanda y en cualquiera de los dispositivos también incluso se puede descargar para cuando no tengamos wifi

Voz 1642 37:55 estas son las novedades para este fin de semana en Movistar Plus así da gusto Quique muchas gracias a vosotros os saludo

Voz 16 38:04 hoy Hoy Locus por Valencia

Voz 41 38:08 cuidamos centros Naturalis tienen entorno confortable y unas magníficas instalaciones y ahora en nuestro centro de limar llana disfruta de un descuento especial informativo sin compromiso en el nueve seis uno setenta y cuatro veinticinco sesenta y cinco o en Sol limar punto es

Voz 3 38:24 las cocinas y los baños los materiales nobles el parque cerámico todo en Porcelanosa

Voz 40 38:31 es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovechan nuestros descuentos especiales Porcelanosa siguen

Voz 3 38:44 cree mucho más ahora por mucho menos

Voz 16 38:47 un Hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 3 38:53 Arturo Blay y Amadeo Salvador

Voz 1610 38:59 hoy más que locos somos visigodos pero ojo que los visigodos tan bien comían tanto que se comían con nosotros el Rey de la cocina visita

Voz 30 39:09 todas se pasa como estamos viendo ponía totalmente hombre contentos del reencuentro es lo primero que he cogido en el armario mira para arriba para el cielo digo eh hoy que me pongo me ha venido a la cabeza de muchos efectivamente tiene un aire es verdad que se sí sí por este lado de aquí

Voz 1642 39:33 que no nos canta Triki Tricky Tricky vamos vale de tres

Voz 42 39:37 cree que tiene que tiene este tren

Voz 30 39:40 hay que tenía Tricky

Voz 42 39:42 de momento música Vigil

Voz 30 39:45 mil oyentes de golpe a acudido a nuestra llamada esto es una barbaridad

Voz 1642 39:49 no lo tienes tú que ver que eso ya lo sabíamos en unas jornadas gastronómicas de Riba Rocha en los menús visigodos

Voz 43 39:57 algo muy poco muy poco la verdad es que muy pocos es decir la la la idea surgió de esos menos visigodos en un momento dado se pide que que haya una colaboración de alguna forma eh que se que se mide también la parte gastronómica no porque al final turismo el turismo en el que lleguen eh personas a arribar a tiene que ver con la parte de la naturaleza en el parque natural la parte la parte del patrimonio ITA pero también muy importante que muchos muchos y poblaciones no dejan aislado la parte gastronómica e la la parte Calima marca claro efectivamente el Ayuntamiento está ayuntamientos y que ha dado pie a esto lo tiene muy claro lo que hemos hecho ha sido rascar ir rascando ir invertí investigando desde hace unos cuantos años bueno pues a través de lo que queda constancia escrita que es muy poca es muy pocas las constantes Vita que queda nos tenemos que ir a San Isidoro de Sevilla con una serie de de fascículos que hizo brutales ir a partir de ahí ir tirando y sino a la parte romana no bueno pues hemos estado trabajando con productos de la tierra y hacer un menú un menú que se hacen sí hacían se hacían unas cenas en julio sólo en julio eh aquí en el Pla de Nadal pero ahora se pueden hacer cenas comidas bodas comuniones cualquier cosita en en cualquier momento por qué porque le hemos podido hacer una formación a los restauradores de Ribarroja del Turia entonces eso hace que ellos puedan dar esa oferta gastronómica también

Voz 1642 41:38 oye más o menos nos podemos trasladar en el tiempo como dices bueno pues no hay testimonios de aquella época pero imaginar eh que que se comía imagino que todo productos relacionados con la naturaleza sí sí

Voz 43 41:49 eh carne la que la caja no eran lo principal es decir tenemos que dividir que se comía la gente que podía la gente que no podía a la gente que tenía Parrillas y la gente no tenía parrillas no es la gente que tenía pasta tenía taza la caza aquellos iban a cazar y no tenían permiso nada tenían que comer pues la gallina que tenían por ahí un poquito en el corral poquito esto no es la parte practica era pollos gallinas mucha carne no jabalí se se se consumía muchísimo jabalí no

Voz 1642 42:20 algún pez del río Turia sí sí

Voz 43 42:22 sobre todo sobre todo mucha anguila también porque aquí había anguila

Voz 1642 42:26 qué me dicen por el amor de Dios

Voz 30 42:28 los padres no es que es que es que me estás poniendo aquí hacían allí Pepe aquí habían anguilas aquí ida Simon

Voz 43 42:38 porque se se están introduciendo otra vez poquito a poco se están introduciendo eh en el parque natural entonces poco a poco vamos a ir contemplando esta es este este ingrediente como un plato tradicional pero sí era uno de los ingredientes peces PP peces que habían de agua dulce sí caracolas pero sí pero caracoles en los caracoles por ejemplo ahora Emma en Valencia La Bella sí han sacado una de conchas de caracoles brutales estuvimos hace pocos bueno allí arriba en el yacimiento este verano no estaba allí Benito Benito Benito de caracoles se consumía muchísimo Caracol en toda esta zona se consumía muchísimo Caracuel hice consumía hecho no como lo consumimos ahora lógicamente tomates había guindillas no hay nada de esto pero sé que hacía con hierbas con mucha hierba se conocían con hierbas con algún tipo de cítrico era ornamental pero se se hacía muy muy aromático no la verdad es que muy con con harinas de garbanzo para ayudar para que puesto unas al sita no vamos a incorporar los dentro de los menús dentro de ese esa especie de libro que estamos contemplando hacer no de esa gastronomía tradicional ya algo muy interesante

Voz 37 43:55 se consumido

Voz 43 43:57 ostras pero una barbaridad de ostras si si con esa cara de ostras que me estás diciendo Amadeo se consumía muchas ostras han muchísimas otras muchas la Concha eh porque los visigodos

Voz 30 44:12 es muy acogían faltaba muy bien no la estrellando el puerto estudiando portería del puerto entonces oye pero es que no habían

Voz 43 44:20 envases no pero es que estaban habían cajas de madera opta en este caso es mucha paja y la pasa bien puestas las las ostras se ha comprobado científicamente que pueden durar muchos días

Voz 1642 44:31 o sea que los visigodos aquí tomaba nuestras sí creo que con champán francés hombre

Voz 43 44:36 hombre pero si sacaban unas bebidas bueno tenían tenían la abuela de la cerveza y luego tenían una hidra un cedro miel que le que hemos incorporado también que seguramente va a estar estos días en en Ribarroja del Turia uno un Hydro miel que hacía básicamente con agua y con miel

Voz 30 44:55 ya hay una enfermera somos gente somos gente de letras no eh

Voz 43 45:04 es muy hubiesen construido el seguramente oye pues la fermentación la la producen los aerobic los que hay en la miel los azúcares tal y eso produce luego de este de esas fermentación una gradación alcohólica está muy rica es es que carbónicas es una especie de cerveza pero muy dulce y es lo que tomaban por ejemplo en esta saga de películas después de Tronos hoy este tipo de cosas de las no

Voz 1642 45:30 han vino me imagino que también habría porque el día antes de los basándolo romanos

Voz 43 45:34 aquí había mucha cepas una zona muy de muy de vinos teníamos un vino Moon Sun era un vino un vino un no controlaban bien la fermentación es por lo que es salían vinos muy fermentado o muy turbios esto hacía que tenían que aguar los vinos sí agua aguardan los vinos per perdía perdía sabor al perder sabor había caro matizarlos con agua de rosas con Ares con Canelas con vainilla con todo esto no pero eran eran vinos e incluso cabezones no me muy cabezones porque tenían mucha relación se sí sí sí de hecho la mayoría de los platos que se cocinan se cocinan con con vino no mía el domingo El domingo Se hay una explanadas quién Ribarroja del Turia Illes Moyá cosa que ahora no no voy a poder estar cocinando el en directo no pero sí que se las voy a dejar a los festeros verdad un cordero que he hecho con agua miel un cordero un cordero de corte visigodo luego ellos sabes que todo esto lo lo lo lo van a a vender todos estos productos que van a hacer van a hacer jabalí guisado unas parrillas ahí con con con con barriga no ahí cerdos y todo esto se va a acordar pero va todo directamente a Cáritas a Cáritas entonces fantásticos entonces van a poder consumir eh el el cordero visigodo al no va a ser fantástico se sí

Voz 1642 47:03 no podemos poner un ejemplo de alguno de los menús Villa

Voz 43 47:07 está claro estos días aquí claro claro claro de hecho dices pero vamos a ver demostraciones va a ver no no no no no vamos a dar degustaciones por qué porque pueden ir a los restaurantes que hay en el Turia justo en este momento hay una semana gastronómica justos este año les hemos dicho vamos a ver vamos a hacer una cosa vamos a poner vamos a poner en valor todo lo que debemos amigos eh vamos a poner en valor toda la gastronomía visigoda entonces me da igual que pongáis un alioli de de de membrillo esa violín famoso visigodo no da igual que pongáis un cordero hecho con una salsa de vino da igual que sea un una gallina con cerveza pues ellos van a poder para poder hacerlo derecho tenemos en la Jolie de esta está dándoles en estos momentos masía travel van a hacer unas tostadas de pan ácimo o no las están dando es decir tenemos ahí tenemos ahí un una una serie de de platos incrustados dentro de esos menús de las de las semanas gastronómicas que que es que son idóneos para para comprobar la la en el menú visigodos poco a poco estoy in crescendo podrá ir un cliente es decir tiene que que tiene usted de visigodo aquí es poquito

Voz 1642 48:27 tengo una duda físico dos utilizaban cubiertos por si vamos al restaurante sabré que a comerlo con la mano

Voz 43 48:33 te pondrán servilletas de todo efectivamente

Voz 30 48:36 te acuerdas opta

Voz 43 48:37 o te lo comes con la mano el fin Foods que se llama No estamos a fin fue que están famoso hoy en fin tan tan tan recurrido pero también se utilizaban los los cubiertas a ente

Voz 1642 48:48 muy curioso es es es ese ella pero esto es

Voz 43 48:51 esto es una maravilla porque además de de

Voz 44 48:53 de de todas esta cocina visigoda

Voz 43 48:56 aquí hay mucho más no aquí hay muchos más todo dentro de la gala de la gastronomía en el parque natural te damos

Voz 1642 49:04 y además como nos has dicho son unos menús que podemos degustar en los restaurante por muy pocas monedas de oro

Voz 43 49:11 efectivamente algunas de bronce amigos algunas de Bronte si ustedes que nos oyen tienes monedas de bronce acudan a Ribarroja este fin de semana acerquen sea un bar y bueno después saquen los dos monederos la de bronce para las propinas eso vete nada

Voz 1642 49:31 muy bien Joan Ollé pero pero nos gustaría compartir un menú visigodo contigo

Voz 43 49:37 efectivamente eran sólo eso lo lo vamos lo vamos a ir haciendo porque no porque además está esta temporada vamos a estar volcados en la tradición

Voz 30 49:47 vamos a romper lo vamos señores no tengo ahora musiquita venga Samu se quita pone la sintonía de Joan Clement nuestros cocineros de cabecera hoy el reino Visigodo de la cocina

Voz 45 50:01 venga arriba arriba Roig

Voz 1610 50:12 y acercándonos a las doce la carne también vamos a hablar de deporte hola muy buenas hombre que qué tal como está se con alemán además como más humanos

Voz 46 50:28 va a Amadeo Blair ya Arturo Salvador

Voz 1642 50:32 hola qué tal cómo estáis tal cómo estás aquí no hay Liga este fin de semana

Voz 0962 50:37 no no estoy con ese sonido que tenéis vosotros de catedral yo estoy aquí más humilde en el estudio de Juan de Austria hija efectivamente ante un fin de semana es mucho más tranquilo porque no vamos a tener Liga este parón siempre no suponen nos pilla a contrapié no porque empieza llevábamos ganas de que empezara la Liga empezó tres jornadas de hecho por ejemplo el Valencia no ha ganado ningún partido estamos con ganas de que a ver si lo hace pronto y tendremos que esperar al perdón a ver si es la semana que viene contra el Betis muy posiblemente con con dos vía porque creo que es el nombre propio de los últimos días en el Valencia porque el jugador centroafricano iba a jugar con su selección estaba convocado para marcharse en este parón de selecciones a jugar ante Guinea está ante la disyuntiva de jugar con Francia o con la República Centroafricana con la selección Centroafricana han sido los primeros que le han llamado Francia de momento siguen pasando de él y además como son campeones del mundo siguen pasando todavía ni lo tiene en mente Didier Deschamps pues bien no se marchó se ha quedado en Valencia para hacer lo que está haciendo que es recuperarse de esas molestias en el tobillo que le están haciendo rendir más bajo de lo que vimos el año pasado en este principio de temporada hasta el punto de que no pudo jugar el partido contra el Levante con el problema que eso supone para Marcelino no contar con con novia no teniendo todavía a punto a su sustituto podríamos decir que es el francés Koke Lem que también es protagonista estos días que está aprovechando el parón todavía no está para jugar quieren e introducirlo poco a poco recordemos que se rompió el tendón de Aquiles Nos que tuvo un coste Bao ni les salió un granito en el brazo fue algo serio no quieren que sea progresivo para que vuelva al cien por cien al menos intentarlo con Dogville es el nombre propio es el jugador que está ya entrenando al mismo ritmo que sus compañeros a las órdenes de Marcelino y vamos a estar atentos a lo que hacen Rodrigo oiga ya en esta nueva selección española en esta sección de Luis Enrique recordemos que no le tembló el pulso para dejar fuera de los elegidos a un ex valencianista como Jordi Alba sí llevarse a José Luis Gayá vamos a ver lo que ocurre este próximo fin de semana en el primer partido de la selección española y veremos lo que hacen el resto de internacionales españoles eh

Voz 1621 53:03 de todas las nacionalidades del Valencia ídem