Hora 14 Comunitat Valenciana (07/09/2018)

Voz 2 00:00 hora catorce Comunitat Valenciana Julián Jiménez

Voz 1893 00:08 en la Comunitat Valenciana estamos muy pendientes de una Dana una depresión aislada en niveles altos sólo que es lo mismo una especie de gota fría que se está dejando notar ya en algunos puntos de nuestro territorio por ejemplo se han recogido cuarenta litros por metro cuadrado en Rojales XXI en Orihuela en esa zona se han producido inundaciones menores en algunos bajos pero nada relevante lo más grave se ha producido en una playa de Bell Reguant en La Safor la caída de un rayo Ari

Voz 0760 00:35 todo a dos bañistas uno de ellos ha entrado en paz

Voz 1893 00:37 cada cardio-respiratoria afortunadamente había socorristas en la playa vamos lo primero con este susto de la playa de Bell Reguant ganar es muy buenas tardes

Voz 0141 00:49 buenas tardes Julian qué es exactamente lo que ha ocurrido sobre las doce se ha solicitado la intervención el circo para asistir a dos personas que han sufrido la caída de un rayo en la playa de Bell Reguant hasta el lugar se ha desplazado a una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente los servicios de socorrismo de la playa han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar básica a un chico de veinte años tras quedar en parada cardiorrespiratoria a la llegada del SAMU el herido ya se encontraba consciente el equipo médico del SAMU ha realizado un electrocardiograma al afectado y tras mantener sus constantes vitales ha sido evacuado al hospital Française de de Gandía por otro lado una mujer de cincuenta años ha sido trasladada al mismo centro hospitalario en una ambulancia de la

Voz 2 01:30 la roja por dolor en una pierna debido ala full cura susto

Voz 1893 01:35 la playa del arte y también miedo en el campo valenciano muy pendientes los agricultores del cielo ya es que estas fuertes tormentas de esta época del año provocan daños ha ocurrido ya en la provincia de Castellón La Unió de Llauradors estima en un millón de euros los daños provocados en dos mil quinientas hectáreas de cultivo en la provincia ya por las tormentas de el pasado miércoles que vinieron acompañadas de granizo nos lo cuenta desde Radio Castellón Yves Atsuara

Voz 0265 01:59 la zona más perjudicada fue el Baix Maestrat con mil ochocientas hectáreas afectadas les siguen las comarcas de La Plana Alta Maestrat y Els Ports aunque en estas últimas el hecho de que el granizo cayera mezclado con lluvia intensa minimizó el impacto en el campo casi el setenta y cinco por ciento de la zona afectada es cultivo de olivos y otro veinte por ciento de almendros el resto de daños se traslada a cultivos como el Algarrobo La Unió de Llauradors i Ramaders solicitará las mismas medidas urgentes para los afectados y que en los anteriores episodios climatológicos adversos de los últimos meses en diferentes comarcas de la Comunitat Valenciana

Voz 2 02:35 hola te habla te dice

Voz 3 02:38 hola sabes que el bosque no es ningún cenicero no en el monte una sola colilla puede ser causa de incendio tu actitud puede marcar la diferencia más prevención menos incendios día Estopa Alfado

Voz 4 02:51 teléfono de emergencias ciento doce Generalitat valenciana

Voz 2 02:56 hora catorce

Voz 5 02:57 cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 2 03:01 la página política reacciones las

Voz 1893 03:03 declaraciones aquí en la Cadena Ser de la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra apostando firmemente por la renovación del Pacto del Botánico de cara a la próxima legislatura pero sobretodo apostando por la entrada de Podemos en el Gobierno valenciano hoy el president Puig también ha mostrado a favor de esta posibilidad a favor de la reedición del pacto de la entrada de la formación morada en el Consell

Voz 6 03:23 porque obviamente el Partido Popular ha estado gobernando veinte años me valenciana y la destroza que hizo no se puede reparar en venta en tres años ni en cuatro años necesitamos que haya un proyecto a medio y largo plazo más allá de quiénes seamos muchos los protagonistas lo que yo sí que quiero más allá de que esté o no este nuevo Gobierno podemos lo que sí que es fundamental es que la estabilidad ese garantía

Voz 1893 03:47 en la misma línea la vicepresidenta Oltra que ha asegurado que las fuerzas progresistas tienen la responsabilidad Ana de que esta fórmula de éxito continúe

Voz 0141 03:55 en ese sentido ha señalado que en el debate de política general el presidente Puig hará un repaso de lo que han sido los tres años del Gobierno del Botánico y los éxitos conseguidos sobre todo para las personas y sentará las bases del próximo Gobierno autonómico

Voz 1599 04:09 el debate de política general Farah un repaso y una proyección de futuro para que este Govern este Pacto del Botánico que con decaer va a renovar al seus e Ikea funcionar tan positivo pero a esta Comunitat que decía de una época tenebrosa de corrupción de malos gobiernos de Reta añade sociales derrota ya desde económica es de recta ya de Sidi que si de Greg pues es una Comunitat que está Florin

Voz 1893 04:37 pero en la posición no lo ven así y de hecho la presidenta de PP Valenciana Isabel Bonig insiste en la posibilidad de adelanto electoral dice que no se descarta porque el PP ya está preparado con toda la maquinaria engrasada

Voz 7 04:49 el Partido Popular está ya en marcha no hemos parado pero que cogemos impulso para este nuevo curso político para las elecciones no solamente municipales sino también autonómicas que en fin no tenemos muy claro si acaban adelantándose uno aunque herido al presidente insista el señor Puche en que no las va a adelantar pero desde luego el Partido Popular lo que no va a hacer es tapar las vergüenzas de gobiernos de verdad de gobiernos que son incapaces de gestionar y que si en algo se resume el Pacto del Botánico de La Nau o cualquier pacto estos del cambio estos gobiernos del cambio es que no Farrés y que son profundamente sectarios es que

Voz 1893 05:31 la oposición y en concreto el Partido Popular sigue utilizando los desencuentros entre el PSPV y Compromís de este pasado verano sobre uno de esos desencuentros hoy se ha pronunciado la consellera de Justicia Gabriela Bravo que ha rehuido de alimentarla

Voz 0141 05:45 polémica tras la reunión de la comisión interdepartamental que analiza qué modelo de oficinas de recepción de denuncias de mujeres maltratadas se tiene que implanta se está estudiando es seguir con los dos proyectos con el de Bravo Icon el de Oltra hoy Bravo se ha limitado a defender a pies juntillas su proyecto que asegura no sólo persigue una mayor agilidad burocrática también una atención integral y efectiva tanto desde el punto de vista legal como sanitario de acompañamiento a las víctimas un proyecto que según ella cuenta en apoyo del Gobierno central y que no quiere comparar con el de Oltra lo importante dice son las víctimas no

Voz 8 06:19 se trata ni de egos ni de protagonismos aquí lo que importa es proteger a las víctimas yo creo que es lo más importante sea lo que importa es trabajar para garantizar la protección porque no nos podemos permitir ni una muerta más y menos aún una muerta que haya denunciado

Voz 9 06:39 hoy además se ha reunido el Gobierno valenciano el pleno del Consell ha

Voz 1893 06:43 acordado lo avanzaba la Cadena SER en el boletín informativo de las diez nombrar a Belén Cardona catedrática de la Universidad de Valencia nueva secretaria autonómica de transparencia Un puesto que estaba vacante desde hace meses también ha designado a Antonia Moreno como directora general de Cooperación en sustitución de Federico Buyo lo que en agosto fue nombrado número dos de la Agencia dos mil treinta de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España

Voz 0141 07:03 se sea modificado además la Ley de Espectáculos para que los grandes eventos y espectáculos que se celebren al aire libre cuenten con un servicio específico de admisión You mayor control de la foro la Generalitat incrementa así las exigencias de seguridad de los grandes festivales como el FIB el Medusa o el Arena Sound cuando se superen las dos mil personas los controles pasan a realizarse de manera obligatoria a través de sistemas de conteo control de afluencia

Voz 1893 07:27 pleno del Gobierno valenciano además aprobado el reglamento de los bomberos forestales les dota de una infraestructura y un modelo propio dentro de la Agencia Valenciana de respuesta a las emergencias pero es que además también ha acordado la extinción total del ente público Radiotelevisión Valenciana hay de la sociedad RTVV SAU

Voz 0141 07:44 siendo así un proceso que comenzó en dos mil doce según el consell durante todo este tiempo se ha tenido que hacer frente a una deuda de más de mil doscientos millones de una herencia acumulada de números conflictos judiciales laborales y fiscales y el último acuerdo del Consell compensar con ocho millones y medio de euros a las universidades por la reducción de las tasas universitarias de este curso

Voz 1893 08:04 compromís reclama una reunión con el Gobierno con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para negociar los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene Compromís les recuerda Sánchez que sus cuatro votos serán determinantes para que las cuentas salgan adelante

Voz 0141 08:17 el portavoz de Compromís en la Cámara Baja Joan Baldoví pide a los ministros valencianos que ejerzan como tales en sus cuentas de momento no fija lineas rojas aunque sí que espera que en conjunto las cuentas de dos mil diecinueve destinen al menos el once por ciento de las inversiones en la Comunitat

Voz 10 08:32 esto subasta orienta a costar Aisha cifrados presente no quedarse con saquen tan tan Sáenz en fin que Narcís en ausencia a un año excepcional en en el pero insistí eh yo cree que ahora es el momento de demostrar lo que es el momento que volver a demostrar la confianza que hay tres en demostrar zen president a Pedro Sánchez

Voz 11 08:59 quieres saber cómo suena la vuelta al cole en Milán porque si bien es podrás llevarte un corta diré HP con procesador Intel y tres disco duro de Montera y ocho gigas de RAM por sólo trescientos setenta y nueve euros con financiación a doce meses sin intereses y además las mejores ofertas en tablets impresoras para la vuelta al cole primero pasa por Milán

Voz 5 09:20 hora catorce Comunitat Valenciana

Voz 12 09:26 bueno tarde

Voz 1893 09:32 el ídolo de la reivindicación de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic hoy en la Delegación del Gobierno en Valencia reclamando mejorar el sistema de educación pública también derogar la Lomce y es que algo más de veinte nueve mil estudiantes han empezado hoy las clases en Infantil y Primaria en la ciudad de Alicante lo hará el resto el lunes en la Comunitat Valenciana hoy además hemos conocido que el colegio público Antonio se quieres de Benejúzar en Alicante ha sufrido el robo de todo el material informático de las aulas de Infantil una noticia que cuenta la Cadena Ser en total son nueve mil quinientos euros de daños está en peligro el arranque del curso el próximo lunes informa desde radioorihuela Elisa Gil

Voz 1600 10:09 el colegio público Antonio Sequero de Benejúzar ha sufrido el robo de todo el material informático de las aulas de educación infantil además de innumerables destrozos en el mobiliario lo que hace muy difícil el inicio de curso el próximo lunes diez de septiembre los daños están cuantificados en nueve mil quinientos euros que el colegio no puede afrontar el director del Centro David Ariza ha trasladado las incidencias al Ayuntamiento y la Conselleria de Educación a las que ha pedido implicación para resolver este problema

Voz 13 10:37 todas las clases están programadas para trabajar con pizarras digitales se destrozó hacen que se complica mucho la labor de las maestras en este caso infantil total nueve mil quinientos euros para un centro público dinero muy importante nosotros pedimos la solidaridad tanto del Ayuntamiento como de Conselleria para que intenten buscar los medios para para ayudarnos rodó además hay que tener en cuenta que el centro bueno pues no tiene una dotación informática muy allá

Voz 1600 11:08 el Ayuntamiento ya trabajan en la instalación de alarmas en el colegio para evitar más robos ya que no sería la primera vez que ocurre

Voz 9 11:16 y acabamos este tramo regional de hora Catón

Voz 1893 11:18 C con el tiempo igual que empezábamos los chubascos y las tormentas que han llegado a la Comunitat van a seguir este fin de semana aunque la alerta naranja de ahora mismo por lluvias acumuladas de cuarenta litros por metro cuadrado en una hora en la costa sur de Valencia y norte de Alicante Se va a rebajar a nivel amarillo hasta el domingo salvo en Castellón y algunas zonas de Alicante dos de la tarde diecisiete minutos

Voz 5 11:49 hora catorce Valencia Cadena SER la

Voz 1893 11:54 polémica la habría aquí ayer Mònica Oltra en en el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia la vicepresidenta del Gobierno criticaba duramente al alcalde de Paterna al socialista Juan Antonio Sagredo por apoyar sin fisuras el centro comercial puerto mediterráneo hoy Oltra ha insistido en esas críticas mientras el Partido Popular ha aprovechado las diferencias entre PSPV y Compromís por este asunto para meter la cuchara y sacar tajada política Isabel Bonig ha ofrecido al alcalde socialista de Paterna todo su apoyo todo el apoyo del Partido Popular para garantizar que puerto mediterráneo salga adelante Toni Jiménez buenas tardes buenas tardes Julián después de que el pacto del Batán el pacto de gobierno de Paterna saltase por los aires después de que Juan Antonio Sagredo el alcalde socialista de la localidad firmara Le expediente previo para la instalación de puerto mediterráneo hoy Isabel Bonig presidenta de los populares valencianos ha ofrecido al alcalde socialista la ayuda del Partido Popular

Voz 0760 12:51 la presidenta del PP valenciano se ofrece sacar adelante este proyecto como el centro de menores y además se suma a las palabras de una concejal socialista de Alcoy que dijo que la Conselleria de Oltra es un desastre

Voz 7 13:02 hemos dicho en Paterna el señor Sagredo tiene el apoyo del Partido Popular para sacar adelante puerto mediterráneo e para sacar todo el tema de la gestión del centro de menores no que es no es que estemos en contra del centro de menores pero sí que estamos en contra de la forma tan dictatorial e que está llevando este tema de poco consenso la señora Oltra por cierto ya no solo lo dice el Partido Popular una concejal del PSOE de Alcoy donde pone de manifiesto que el Gobierno que la Conselleria de la señora Oltra es un desastre

Voz 1893 13:34 y qué dice Toni la vicepresidenta del Gobierno de el puerto mediterráneo

Voz 0760 13:38 bueno pues Mónica Oltra afirma que serán las Consellerias de Territorio y Medioambiente las que decidan sobre el visto bueno o el rechazo a puerto mediterráneo pero insiste en que la provincia de Valencia está saturada de centros comerciales según expertos independientes conviene hacer más caso a los informes que que se presenten de puerto mediterráneo Oltra afirma que han sido muchos los proyectos fallidos

Voz 1599 14:01 a qué hacían ningún proyecto es que en Saná a tots de de que nadie a los Gossos Añón ghaneses y que prometían no sé cuántas mil puestos de Treball Despres han resultado proyectos fallidos que han sembrado de nuestro territorio en algunos casos de elefantes blancos que es que en definitiva son pan para hoy y hambre para mañana poquito pan para hoy

Voz 1893 14:27 otra por cierto ha dado cuenta hoy en el pleno del Gobierno valenciano del acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de la capital para que la Generalitat colabore en los gastos de mantenimiento de los colegios públicos municipales de Benimaclet Fernando de los Ríos el profesor Santiago Grisolía por un importe de casi dos millones cuatrocientos

Voz 0760 14:42 el euro además el conseller ha aprobado una declaración institucional en apoyo del Día Mundial de la paella que se celebra el próximo veinte de septiembre para dar prestigio a uno de los platos más importantes de la gastronomía valenciana en todo el mundo

Voz 5 14:54 hora catorce Valencia Cadena Ser

Voz 1893 14:57 dos de la tarde veinte minutos en pocas semanas la Ciudad de la Justicia de Valencia Vergara el C Con así se ha bautizado al Cobo centro de control y seguridad de las infraestructuras judiciales de toda la Comunitat

Voz 0760 15:08 ese centro junto con otro de control de incendios es el resulta dado de toda la reforma realizada en la Ciudad de la Justicia de aquí de Valencia tras el incendio del que este lunes se cumple un año Gabriela Bravo la consellera ha presumido de haber devuelto a la normalidad a la gran sede judicial valenciana en apenas seis meses también ha explicado que el incendio ha servido para revisar los protocolos de seguridad de todas las sedes judiciales establecer el nuevo que ha costado tres con tres millones de euros y que incluye ese nuevo Cecoes un sistema de vigilancia mucho mejor y más completó el existente cuando se produjo el incendio en definitiva según Bravo ahora tendremos unas instalaciones más seguras pues podremos

Voz 14 15:44 decir que en la Comunidad Valenciana disponemos de un un plan un plan un planteamiento de lo que es la seguridad de los edificios integral e adecuado para la máxima seguridad tanto de personal

Voz 8 16:00 al servicio de la Administración de Justicia como de los usuarios de las mismas

Voz 0760 16:04 unas obras que se suman a las que siguen en marcha para resolver los enormes problemas que desde su construcción ha dado la Ciudad de la Justicia de Valencia tanto de climatización como de eficiencia energética

Voz 15 16:16 ahora tenemos la oportunidad de poner en un Matisse Espai treinta tres obras de artistas valencianos y valencianas del nos trae panorama mesa actual en Tinsa te en la exposición Art Contemporani de la Generalitat Valenciana primer momento una reflexión sobre el pastel se les naves tecnología es un individuo Societat primer sino Mengs el Setze de septiembre al Centre del Carme de Valencia Conselleria d'Educació investiga si o cultura

Voz 4 16:42 qué fácil es ahorrar consiguió colocar en la Pista de Silla quinta hay grupo mundial

Voz 1893 16:52 la Concejalía de Igualdad ha convocado el once de septiembre a diferentes asociaciones del Cabañal para hacer un nuevo decálogo para la convivencia del barrio sin embargo la plataforma Salvem el Cabañal la asociación de vecinos de ese barrio en la plataforma de blogs Portuarias creen que no va a servir para nada este nuevo decálogo si no se consiguen firme compromiso público que haga cumplir las ordenanzas municipales y respecto al conflicto entre los patinetes eléctricos de alquiler hoy el al Caldes Ribó ha alertado a las empresas de que Valenciano es el lejano Oeste respecto a la posibilidad de hacer un concurso público dice el alcalde que se niegan ya que por un lado se restringirá el libre mercado y por otro lado dice ese perdería mucho tiempo

Voz 16 17:28 con ese empresa es lo que no pueden es la Ciutat son si fuera Territori del oeste hasta tres no estén parlantes fueron con costumbres yo creo que ya Andorra otros once de alguna manera restringir a dos empresas es concretamente este tema que alguna manera restricciones el Mercat de estar allí sobre competencia sí nosotros en concurso público este tema es un tema que Costa bien como besos

Voz 1893 17:56 un apunte más del Ayuntamiento la junta de Gobierno local el gobierno municipal ha aprobado ayudas para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil con un valor de trescientos mil euros lo explica la concejal de Educación María Oliver

Voz 17 18:07 tres en setenta mil euros eh que están dedicada a una de segó Ancic le de educación infantil eso tiene unas ayudas que en Moll demanda despertar es están de dels punk de Elena asume el exprimer es destruir en cumplir

Voz 1893 18:26 hablando de educación los profesores asociados de la Universitat de Valencia han anunciado que en este nuevo curso va a haber nuevas medidas de presión en defensa en los derechos laborales del colectivo insisten en las reivindicaciones de mejoras salariales y laborales pendientes de efectúa hablando de reivindicaciones a las siete de esta tarde concentración en la Plaza de los Pinazo de Valencia de distintas entidades para protestar por las devoluciones en caliente de personas migrantes por la vulneración de sus derechos y esta mañana los eurodiputados Miguel Urban de Podemos y Marina Albiol de Izquierda Unida han estado en el cementerio de Paterna para conocer cómo van los trabajos de exhumación de la fosa ciento doce donde se estima que haya enterrados más de cien represaliados por el régimen franquista

Voz 0760 19:03 hasta ahora ya se han encontrado en dicha fosa diez cuerpos aunque en el cementerio de paternas estima que hay enterrados más de dos mil trescientos setenta fosas comunes estos trabajos de exhumación están siendo impulsados por el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna de hechos alcalde también ha acudido comprobar cómo se trabaja en la zona acompañado de Rosa Pérez diputada responsable del área de memoria histórica de la Diputación de Valencia por la mañana sea manteniendo una reunión con los técnicos que están realizando los trabajos de exhumación y por la tarde Se los cuatro van a mantener una charla con los familiares

Voz 1893 19:32 sí de Paterna Gandía porque los bomberos de esa localidad de La Safor se han proclamado los campeones de España en el decimocuarto Encuentro Nacional de rescate en accidentes de tráfico celebrado en Alcañiz Vicente Sala es el mando del equipo la verdad

Voz 18 19:45 os varios estudios involucrados lo que es el esta formación estos que hagan lo primeros en la clasificación general unos compañeros nuestros de Torrente han quedado tercero eh sale hecho dos pruebas que uno es capaz Evra rápida que consiste en que está inconsciente en menos de doce minutos y luego una maniobra que que se desarrolla sobre veinte minutos la víctima está consciente y dejen de dar un poco más de trabajos pues lo que es el vehículo

Voz 19 20:16 es especialistas en la Thor nada al Escola somos especialistas e Irene te espera música pera mates IP el que galga en mochila de la clase de mes menús que Jackson gran inmóvil el molt especialista y chistes tacos un hilillo de Sotheby's especialistas en la Thor nada L'Escala

Voz 20 20:40 Juan Ríos Juan miles palabras es vista Strauss pensamos que desde la primera para habla fin sal última siempre estaré alto costando sempre Steaua la tengo a llengua Generalitat valenciana

Voz 2 20:56 Toché

Voz 1893 20:59 en una nota luctuosa esta tarde a las siete en La Pobla Llarga misa funeral por el portavoz de Ciudadanos en ese consistorio José Luis Sanchis que fallecía ayer de manera repentina dos de la tarde veintiséis minutos tiempo para la cultura

Voz 2 21:13 hora catorce

Voz 1893 21:16 y es que el Gran Teatro de Xátiva acoge el primer concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat se trata de una de las citas programadas para conmemorar el cincuenta aniversario de la Federación y participará el Orfeó de Valencia el segundo concierto que pondrá fin a la temporada se celebrará el quince de septiembre en el Palau de la Música de Valencia y desde hoy hasta el siete de octubre el Ateneo ofrece ya en la capital la exposición zulú de Liber el Museo de soldaditos de plomo en colaboración con el Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia

Voz 0760 21:47 la muestra cuenta con más de dos mil quinientos miniaturas trata sobre los conflictos que tuvieron lugar entre británicos clubes y Boer es en el siglo XVIII en la actual Sudáfrica y acabamos con música flamenca

Voz 1893 22:04 porque esta noche se clausura Sagunt a Escena y lo hace el festival con cante flamenco

Voz 0760 22:09 María José Carrasco la ganadora de la Lámpara Minera y el guitarrista Agustín Carbonell Hezbolá ganador del Bordón Minero del Festival del Cante de las Minas actuarán hoy a las diez de la noche en el Casino viejo del Puerto de Sagunto

Voz 2 22:35 última pausa y el deporte te gusta ir eres aficionado la micología muy cerca de allí en la Sierra de Albarracín Teruel encontrarás el primer y único parque micológico de Aragón donde podrá recolectar una amplia sin nada

Voz 0760 22:51 el estrés boletus Rebellón cien mil hectáreas

Voz 24 22:53 este monte para disfrutar de la micología consigue tu permiso en comunidad de Albarracín punto RG establecimientos autorizados es fácil rápida comunicó histórica de Albarracín

Voz 2 23:03 una auténtica gran fiesta del marisco

Voz 25 23:05 Maris Galicia hace desembarca por sexto año en Valencia del mejor marisco a precios populares grupos de gaitas espectáculo de la queimada y muchas sorpresas más disfruta de lo mejor de Galicia este año bajo la gran carpa instalada en la fonda Puerto frente tinglado cuatro todos los días desde las doce y media del mediodía

Voz 2 23:24 hora catorce de los deportes

Voz 1893 23:27 como más mano buenas tardes bueno hola muy buena no hay Liga que contamos entonces

Voz 0962 23:32 contaremos que sí que hay fútbol tenemos fútbol en Segunda División B en todas las categorías inferiores en Segunda División tenemos fútbol de selecciones es un fin de semana típico acaba de arrancar la Liga y a la que llevamos tres jornadas pues bien ya sufre su parón veremos a nueve valencianistas que estén repartidos por el mundo y también cinco granotas que tiene cinco internacionales en Levante al que afortunadamente no vamos a ver con la selección Centroafricana es con Dogville y digo afortunadamente porque él tenía que hacer lo que ha hecho que es quedarse en Valencia para recuperarse de las molestias de tobillo que le impidieron jugar contra el Levante rendir con normalidad en estos primeros partidos y lo ha hecho ya se entrena a las órdenes de Marcelino y hablaremos en nuestro Ser Deportivos de hoy con Rafa Martínez la institución del Valencia Basket que cumple once temporadas