Ser Deportivos Valencia (07/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos Valencia

Voz 1825 00:16 las tres y veinte muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena SER cien punto cuatro de la frecuencia modulada mil ciento setenta y nueve de la onda media Radio Valencia punto es y la aplicación móvil de la calle

Voz 0691 00:30 en la SER

Voz 1825 00:31 dos informaciones relativas al Valencia dos informaciones una de fichajes una de mercado y otra relativa a dos mil diecinueve ya Center

Voz 0691 00:41 Mario la primera yo lo pueden leer en

Voz 1825 00:43 valencia punto Es en modo avance la contamos aquí pueden leerla de manera amplia detallada en la web de Radio

Voz 0691 00:52 el Valencia

Voz 1825 00:53 acabado el mercado de fichajes está en marcha la Liga pero el Valencia a pesar de no poder inscribir jugadores hasta el próximo uno de enero sigue peinando el mercado de laterales derechos según ha podido confirmar Radio Valencia Cadena SER diferentes miembros de la dirección deportiva del Valencia han visto en directo a varios laterales derechos tanto de Liga española como de sería como de Bundesliga tres de los que han visto gustan bastante son Paul Linyola jugador español que está jugando en el SAS suelo al que ya recomendó Longoria la temporada pasada polio la que por cierto marcó en el suelo cinco lleno a tres está jugando como carrilero derecho está jugando en una estructura de cinco defensas siendo importante en el subsuelo Martina Agirregabiria lateral derecho del Deportivo Alavés ya fue titular con Abelardo la temporada pasada Illa Le vio el Valencia en directo la pasada campaña David de Calabria un jugador del Milan internacional en todas las en teorías inferiores de Italia el Valencia ha cerrado el mercado sabe que tiene carencias en banda derecha no ha sido bueno el comienzo de liga de Puccini está atento al mercado de laterales derechos jóvenes lo tienen espigado en la página web sol laterales estos tres que ninguno de ellos supera los veintitrés años jugadores jóvenes con futuro con un valor de mercado entre cinco y quince millones de euros ya los que el Valencia ha seguido en directo en el tramo inicial de la

Voz 0691 02:25 temporada

Voz 1825 02:26 esa información por un lado después sobre el centenario ya les contamos en verano que el Valencia tenía la intención de pedir para Mestalla la final de la Copa del Rey el Valencia quería pedir hiere sigue queriendo pedirle a final de la Copa del Rey para dos mil diecinueve mucho más si llega el momento en el que él opciones de que el Valencia sea finalista de que juegue en la gran final de Copa del Rey pues bien diferentes medios se hacen eco hoy una propuesta que ha confirmado a Radio Valencia en la que trabaja la Federación Española de Fútbol para lo siguiente plantear un pliego de condiciones Is subastar la final de Copa de este año el diecinueve del próximo que el equipo que quiera ser anfitrión de la Copa del Rey en dos mil diecinueve dos mil veinte pague pague por organizar la final de la Copa del Rey el Valencia quiere esperar a que esta notificación que según fuentes oficiales de la Federación nos confirmaban hoy verá la luz antes de final de año el quiere esperar para ver las condiciones a pesar de esta política de subasta por parte de Rubiales para diecinueve y veinte el Valencia lo ha confirmado a Radio Valencia Cadena SER sigue queriendo organizar la final de Copa al menos este año al menos este dos mil diecinueve está a la espera de conocer evidentemente el pliego de condiciones Iber el canon que establece Rubiales para evitar polémicas leída a la Federación por lo que no contaban en Madrid es el Madrid

Voz 0691 03:51 Londres porque ha llegado allí la selección para jugar mañana

Voz 1825 03:53 Blade la idea es para evitar polémicas para que no haya una final nos encontramos con una final el Madrid diga que va a hacer obras en el Bernabéu el Barça que tiene que remodelar la grada de Preferencia bueno pues que esté establecido ya pronto durante el mes de enero febrero qué equipo que estadio es el anfitrión de la Copa del Rey para dos mil diecinueve para dos mil veinte dos informaciones con las que abrimos hoy SER Deportivos en clave Valencia tres nombres que sigue el club para lateral derecho la opción de la final de Copa para dos mil diecinueve ya vuelta de pausa un paréntesis en el Valencia que luego retomamos para hablar con alguien muy especial alguien que está a punto de arrancar su temporada número once

Voz 0691 04:34 en Valencia Basket

Voz 2 04:37 en este curso comete el mundo en Vélez Events con la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo formación práctica y acceso los mejores restaurantes del país para jóvenes y profesionales del sector informa ten Fundación Cruzcampo punto com

Voz 3 04:59 duda de que estamos hablando como el programa precios cerrados de BMW Service porque sabes en todo momento lo que vas a pagar Portús operaciones que vas a tener siempre a tu servicio el mejor equipo de profesionales que utilizan recambios originales

Voz 4 05:13 en tu taller autorizado BMW en la vía de servicio de Valencia

Voz 2 05:17 Puerto y ahora también en la Pista de Silla Valencia

Voz 5 05:20 inmuebles de te esperan siete mil metros cuadrados de mobiliario de alta calidad con el mejor servicio atención personalizada proyectos tres a medida de tus necesidades transporte y montaje impecables buenos platos de entrega hilos mejor precio muebles guión apuntó es

Voz 6 05:36 el vivo es un centro monográfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer cualquier ciudadano con cáncer sospecha oncológica puede solicitar asistencia en el propio Ivo o a través de cualquier facultad digo al ser un centro concertado los pacientes no tienen que asumir ningún coste por sus tratamientos Fundación Ivo tras más de cuarenta años seguimos siendo un centro concertado al servicio de todos los valencianos

Voz 1 05:59 SER Deportivos Radio Valencia

Voz 7 06:02 cadena SER cuando

Voz 1825 06:15 el gas tres y veintiséis ya son once temporadas con esta que arranca de Rafa Martínez el capitán de Valencia Basket en la Fuente de San Luis oyera el acto conmemorativo de esta renovación de contrato

Voz 0691 06:27 de Rafa del Gran Capitán o la razón Martínez buena

Voz 1825 06:29 tardes buena once temporadas en Valencia Basket estaba mirando

Voz 0691 06:32 hoy Víctor Luengo estuvo quince lo tienes ahí

Voz 8 06:37 bueno primero la enorme las siguientes

Voz 0691 06:44 primero que nada me interesa la interesa mucho seguro a toda la familia de de la Cadena SER cómo va la rodilla cómo responde la rodilla porque aquí va todo muy rápido pero realmente de la apelación hace tres meses tres meses y dos días cómo te encuentras

Voz 8 06:58 la verdad que muy bien a ver dentro de los plazos que estamos llevando fenomenal no puede orillo porque estábamos esa más con muletas a día a medio José poco más no pero pero bueno muy contento de paciencia bastante aburrido y yo me pondré ya pero ahora me dejan ir paso a paso voy a ir mejorando que es lo que estamos haciendo y la verdad es que en un papel

Voz 0691 07:31 claro para Paula Paula que será una enfermera maravillosa seguro porque claro papá papá con con muletas pero sería algo extraño no advertido dar así con con muletas seguro que te han preguntado este verano muchísimas veces no que te pasa papá

Voz 8 07:44 muy extraño es sobre todo cuando no ha podido coger que no lo es que no me fui a coger y me ya no me echaría abajo eso pensarían que es un extraño otra persona menor bueno hasta ahora ella no está pasado y ahora a pensar en lo que viene hacia esta zona

Voz 0691 08:07 tienes una fecha una estimación tuya digo mental algo que algo que nos haga pensar pues este día Rafa ya cien por cien o ya por la experiencia los años y el saber que que hay que tener cuidado prefieres ir semana a semana bueno voy mejor que la anterior y la que viene estaré mejor que esta

Voz 8 08:24 hemos hecho muy mal algún día a día de pintar en cómo están en agosto y como estoy ahora y la verdad que como te he dicho no voy mejorando las sensaciones son buenas porque pensando el día a día lo que hacemos es que es que no no quiere medias tintas y ya se puede volver a meterme en la que estas actividades como siempre ahora mismo como eso

Voz 0691 08:56 cómo es un día de entrenamiento llegas al pabellón Iker que le ocurre a Rafa Martínez

Voz 8 09:02 bueno es muy aburrido muy vamos a Juan que también se hace aún más aburrido puede siempre con otros compañeros pues bromas voy a pasar el mejor oí bueno yo en el gimnasio no están ello di la tarde igual estoy en el gimnasio o en la piscina y se supone que lo que te apetece jugar has ido momento pues eh

Voz 0691 09:39 a ver si a ver si no pudiendo hacer prácticamente nada con el tema de la rodilla de cintura para abajo te has puesto como Rafa Nadal aparece este año

Voz 8 09:46 pero esto no puedo coger es que claro día soporte de tal cuerpo voy a ir mucho que eso no eso si es hombre hombres Pepa

Voz 0691 09:56 ya está pasando hambre de de eso abrí hablé con con Ana M hace quince días que me contaba que que su mujer lo enviaba a comprar el pan y claro volvía con la barra de pan a casa y no podía coger un chusco que él que le gusta cogerla puntito me decía no no lo sé imaginar el hambre que estoy pasando saque

Voz 8 10:14 he estado con él

Voz 0691 10:18 aquí lo de lo de la dietista ha sido para mal

Voz 8 10:21 no realmente Tita tengo en casa les gusta comer muy bien a Olatz pero bueno sí que tiene también el tema de la cuida más mira más la cogida tampoco estábamos coges kilos de más y bueno lo he conseguido y ahora a ver si puedo quemar macho para comer

Voz 0691 10:45 o sea que has ido en verano un verano sin así

Voz 8 10:48 otra vez a alguno que tomaba vale vale vale

Voz 1323 10:51 sí

Voz 8 10:53 unos sí podrá jugar

Voz 0691 10:55 esto así puede correr y encima sin poder tomaron el AVE ya ha sido verano insoportable hablar ese Portable te quería preguntar por Arnau que en definitiva tengo la impresión que Rafa una gran ventaja respecto a equipos como por ejemplo que sello Unicaja que empiezan con entrenador nuevo en el caso de Casimiro bueno entrenador nuevo pero menos cómo estás viendo entrenamientos al final es un poco del staff hasta que puedas volver sabes un poco por dónde va el libro de estilo la pizarra de de Jauma no debe ser empezar de cero no tener un entrenador que ya estaba en el vestuario la temporada esa

Voz 8 11:28 buenas tardes pero curtió pues si lo conocemos no te conocerlo tiene su estilo propio baloncesto mantener en la plantilla incluso que son muy buenos oí sí muy contentos está claro ganar hasta positivo pero la valoración ahora que está a gusto sabemos hacer fuera ahí tienen un equipo pues que les gusta jugar en equipo valor de momento oí sí las sensaciones son muy buenas un estilo

Voz 0691 12:05 es decir es que tienes Jaume como lo definirías sumó su estilo como como crees que va a ser del Valencia Basket entrenado por Jaume

Voz 8 12:13 pues es un equipo muy rápido con una defensa con un juego muy sencillo y claro no tiene el yo más pulgas desde tiene negro cuando es muy dado los generadas toda de de todas las formas sí hay paciente muy tranquilo y que pudo ser importante no es una cosa te parece fácil pero es muy complicado

Voz 0691 12:42 a cabo ando un poco de Daimiel como ahora los estás viendo a un poco de claro de analista de los tres nuevos de marzo más de de Back be que lo conocemos un poco pero que ahora ha llegado con ese puntito superior a cuando estuvo que fue prácticamente residual su su paso por Valencia Basket como a los tres nuevos Rafa

Voz 8 13:00 pues muy bien gente del club estoy como que llevan nuestro lema pues a a jugadores que juegan en el equipo hoy aquí sino el una mejora bastante eh es un jugador pues es un tirador puro que fue una nota en varias situaciones con las el te pican rol excepcionalmente bien y la verdad es que es una hai máis pues ha jugado muy amigos pero el año pasado cosas puedo no hombre a nivel y aquí hasta un fallo es un jugador muy grande ahí pueda hacer mil cosas que

Voz 0691 13:54 así para casi cuarentones como tuyo ahí unos helados de esto sin azúcar

Voz 8 14:02 yo te he tomado pero no

Voz 0691 14:05 vale me voy a apuntar a esa filosofía de vida que te mejor el rápido y que te veamos de corto que es lo que lo que apetece once años ya de Rafal parece que fue ayer un abrazo fuerte Rafa gracias

Voz 7 14:23 cuando

Voz 1825 14:29 cuesta mucho cuesta muchos el objetivo con alguien

Voz 0691 14:31 como Rafa Martínez el gran capitán de Valencia Basket El segundo jugador que más temor

Voz 1825 14:36 dadas

Voz 0691 14:37 ha formado parte de la estructura de te Valencia Basket en la Fuente de San Luis once años once temporadas me acuerdo ahora me acuerdo ahora del día antes de la operación en Barcelona el cinco de junio que se marchaba para allá por decisión propia porque fue él fue Rafa el que llamó al doctor Cugat para operarse antes tenía el deseo de renovar con Valencia Basket se marchó a Barcelona sin tener todavía el acuerdo cerrado con el club afortunadamente Valencia Basket supo ser un club señor con Rafa Martínez porque independientemente la trayectoria de los años de Rafa en Valencia Basket independientemente del tiempo que haya estado en Valencia no olvidemos que la temporada pasada fue el mejor jugador de la Liga Endesa en porcentaje de triples que en teoría arrancaba como suplente de Eric Green que se lo comió con patatas Green fue mucho mejor que la temporada pasada Rafa merecía la renovación Valencia Basket a pesar de la lesión de rodilla delicada compleja su puesta a la altura ya hay tiene Rafa una temporada más en Valencia Basket nunca me atrevo a decir que sea la última porque cada año está mejor que el anterior más flaco mejor de muñeca mejor porcentaje de tiro no me sorprendería para nada que la temporada que viene con treinta y siete años porque esta nunca con treinta y seis Rafa siquiera una más la que sería duodécima en Valencia Basket veinticinco para las cuatro alto en el camino vamos a analizar de parado con tranquilidad

Voz 1825 16:00 a este Valencia inquietante preocupan

Voz 0691 16:02 ante de el arranque de temporada

Voz 2 16:05 cuando escuchas por primera vez tienes un porque el motor Eco Boost por diecisiete mil novecientos cincuenta es como escuchar por primera vez que quiere escuchar

Voz 9 16:13 por primera vez tiene su Ford Kuga con motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es irrepetible financiando con FC van condiciones en for punto es Si sólo hasta final de mes

Voz 10 16:27 tal vez te confunda mi bigote que algunos llaman daliniano o que combinó deportivas con este traje de terciopelo rojo pero no es una idea equivocada están bien me dejo llevar por mi lado racional

Voz 11 16:36 por eso tengo una Suzuki Burman ciento veinticinco hacia ahora con una Sofo que Burman ciento veinticinco por tres mil setecientos noventa y nueve euros descubre lento concesionario Motor Motormanía pienso de Molina veintiuno Valencia coche nuevo pero Chelo Cháfer mil nuevo Honda David lleva lo último en tecnología motor turbo y cinco años de mantenimiento nuevo Civic con toco de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito

Voz 2 17:03 Center auto Eduardo busca avenida de Pista de Silla

Voz 7 17:08 Després de las hembra arriba la Colita Després de les va a Cannes es Torna y aborde este distante al ese diluya del matiz torneo de la playa al Camp Nou pierdes la nueva temporada de la labor el programa del sector agroalimentario Valencia la llevó a ambos Juanma Graner Cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 12 17:30 él no

Voz 1825 17:41 el treinta y siete viene muy bien esta semana sin fútbol

Voz 0691 17:46 qué se hace larga que es una eternidad porque no es una son dos realmente hasta la semana que viene estamos sin fútbol aunque se juegue la liga de las naciones y aunque haya fútbol en Segunda División hoy por ejemplo hay partido que no apetece mucho la redacción porque se enfrentan en en Mallorca dos amigos ex comentaristas de Carrusel Vicente Moreno entrenar al Mallorca y ahora lo Cervera que entre en el Cádiz un partido que estoy seguro que si su agenda se lo permite ir asociaciones familiares seguro que ve en el que hemos querido molestar entrecomillas soy un ratito para hablar del Valencia hola José Luis Oltra cómo estás estén estén ve estén en el fútbol en Primera división porque nunca semana de primera perdona se siempre ya te espera análisis me Machine que casi pos bolas el Mallorca ha dicho

Voz 1323 18:30 sí bueno dar así que bueno y colaborar en algún de de la ciudad

Voz 0691 18:36 Mediapro estas Mediapro sí

Voz 1323 18:39 ya pro en en Abu me de radio oí bueno pues también algún puesto mes de macha a gol bueno es una manera de estar activo así estar en el CAP ocupar quien sobre todo pues mira moldes fútbol de Segovia que son aspectos antes nada ni bueno en tu dius el pequé molde de fútbol de la categoría Si es pues es que es el es el Mallorca Cádiz con tu está descompensado

Voz 0691 19:08 es agradable pero que al final como profesional es desagradable están esperando a que alguno se espera un equipo para la Volta que Reyal Iker ahí debía del entrenador es decir bueno pues se Burque en de Sempre Giner noviembre aparece una alternativa en un equipo de Segunda División B de Primera División que no es lo ideal no es él hacer una temporada en un proyecte fichar futbolistas pero bueno allí debía entrenador no

Voz 1323 19:33 sí portaba Montsant se que no me había Passat el quedarme la única Vega quien va pasar para Wii tono Wayne se va a ser por decisión propia en súper decisión propia y es deber es que es una sensación extraña que toso tienen con Moll interiorizar de pero es estar que ahora toca esperar y cuántas paredes de Sitges Supongo que no ha sobre todo si no vos a ningún con cree pero si os centrar ha dicho es la la realidad es una cita sin porque complicada pero diez de Tote ex convicto el fútbol y en ese sentido esperan que si no es en noviembre se da en febrero cuando toque pues que vengan proyecte que está grave y que puedan retornar a hacer lo que me agrada que está entrenando

Voz 0691 20:18 bueno perdemos yo pero Liga sino porque al final estar ahí en el de Sempere en apunta David Albelda almirantes al echan los seguro que has visto al Valencia así lo dediquen pro minuts hoteles Díez Julia huy qué tocarte pera pera tratar de de de charlar ya linchar yo no sé si estén ocupados preocupados pero sí que es deber es que el equipo de Marcelino lo primero quería preguntarte es que una de cada una de les bases de Marcelino de este Valencia el temporal pasa idearon esta Marcelino es el nivel defensivo no es un es Vega desperezarse individuales ya tres Pérez disfunciones colectivas sí que es es que la primera característica de este Valencia José Luis de de de Príncipe temporada es que no es ese equipo Ali que Kelly que no había pero pero el gol de perilla porque te Arribas

Voz 1323 21:07 sí mira yo yo optarán francamente que hay que estar relacionada teme en Les expectativa es muy fácil el Valencia de la temporada pasada venía de de la anterior en una temporada que había según practicaba en desastre esa penosa viaje una temporada morro in it pasar cosas convences no eres más Abiyán pero es un equipo organizado pues una determinada manera que Notes tanta obligación no me escuela Concepció de llegue pues en Europa entonces todo lo que fuera el Valencia estaba B la Chen pues en que no va a ser un equipo muy efectivo contenía les illes no claro es un equipo solidario y generoso paneles Force One Ford defensivamente pues bueno yo creo que asista a identificarse siempre recordaba al los de Benítez que vagón pitos el Valencia tras una temporada espectacular a comerse Mengual tenía un kit Mi llorar más actuar tres competición eficaces eh

Voz 13 22:11 de Renom Bones a algún

Voz 1323 22:14 el entrenador de Falces cosas ve el accidente ilusionada vas el primer partido daban del Atleti de Madrid que es un candidato es un equipo importante les sensación son Bones que les expectativas comparece aquí pues son diferencia de actuar contra el español o contra el llevando a aquel hicimos el respete del modo que no son los materiales es que Burton Pocket la manija ya tengo la obligación de Guanyar yo del Valencia a cambio tuvo que te les PIL antiguo es la posesión ático que tienden Boque mes de Associació ático que portaron portar un poco es el PES Juan yo creo que la inmensa va a ser prácticamente siempre une egipcia contra Attack entonces MS portar la eh ya Tehrik les expectativas les obligación el timbre jugador de un nivel Meshal creó corre que cuanto tú te jefes avisó que la fase fases el partido Small ve si no acabe el Estu a veces estás mesa o ver la sensación es que Lidón es mes posibilidad de contra al rival mesa Espais al rival yo creo que es lo que va a correr el día del Llevant Les dos dos pero ese valor

Voz 13 23:24 no y bueno el

Voz 1323 23:26 Équipe te pillan contrata yo creo que es deberes que individualmente no tan colectivamente cochinos individualmente no está ATAN por con la temporada pasada cree que no que educar cree que el equipo estará entre cree que es un equipo que a mí me agrada que son muy Bonns que es el dos técnica está fuera de todo tú te y que lo quería que retornar a decir bueno es explicativas son los que son pero es Still nostra no esté que cambiar actuar de esta manera de actuar de esta manera bueno pues Jaguar E haga Nostra maneras que es lo que hace que el Atlético de Madrid del Cholo Durán prácticamente dentro de que hasta sí

Voz 0691 24:04 no es el partido llevan no sé en el en el estadio en la tele pero Marcelino allí al Camp la marcha de Marcelino y es además se que yo no recordaba a toda la temporada pasada Marcelino toda la semana para fuera del área técnica dice el dicho básicamente es que el Valencia acababa en caso contrario pero es muy clara al equipo de repliegue a Hereu el equipo el que dábamos una frase que debería preguntar en sala de prensa que es mi equipo no me ha gustado nada sin balón es una frase molde entrenador quemar daría que traducir es que ese babor emular lo que le pasa al Valencia Pre siempre el Partit en en Orriols y que Díez Small Dolls lo de atacar y lo de voley lo de ganar pero este equipo tenía unas bases que es bueno pues sí ataqué más que el son se defendió son sé tú has Villa están sí sí equipo Yankees equipo que Sense avaló además llorar póster también a consecuencia de haber firmado futbolistas nos que la temporada pasada

Voz 1323 25:07 te está todo relacionar lo que yo ha comentado y Marcelino yo por el Partit de la cabina en la prensa el Estudi no en el Estadi

Voz 0691 25:19 sí va me va a sentir desvelarlo

Voz 1323 25:22 de prensa Átame de de Marcelo hoy en día es que el el Lancia pero Guanyar casi Mort d'un a poder Federer está preocupada incluso entonces tres belgas que bastara pum entrar al choque pensó va a apartar de les vigilará si esta vez Soler Guanyar pero Torné una steel una filosofía móvil de echó que hemos a Stuart que arrimen que esta mes son países de manera de pensar del del entrenador son es que se tienen que adaptar y agradables automatismo que te es que Donadoni algún matiz que por Stewart York entonces es que el pues el partido ante Keys cree que ese tanque Ebidem citas pero lo que no es Pedret estrecha Seguretat de dicha organización dicha contundencia seis pues bueno esa organización que la pasase por el partido iba padre yo creo que el IVA participó el iba a pasar también el partido del español sobre todo antes fui que es básica pero Darren el marcador con el ansia de volverán a cambios ofensivos iban Gameiro a entrar eh eh pues no Si te dicen no recorre que iba a ser Canvi que ya ya tiras al equipo ponen en daban Eagles Espais son es que el el rival yo creo que va porque relacionada tés que guardar la compostura no pues desde el norte el el tiene declara que tú ves y ser un equipo que no da consistencia que es lo que le iba a donar Exit la temporada pasada que exprese actúa amor Morillas Moll determinan Moll decisivos que te pueden engañar al partir en un Acció individual nació a pelota parada hemos aspectos que tenemos calidad

Voz 0691 27:02 sobre José Luis de un futbolista que no en Sagrada masa en este comienzo de temporada como Puccini que ha evidenciado a la hora de tiraron echó o de visitarles queda en un balón lateral desde la banda contraria ese tiempo de carencia es una llegada al colectivo humilló llegada Automatic la manera habitual del Valencia

Voz 1323 27:23 bueno presentes en parlante ya ya ya entré menos propia que no te hechos atún automatismos que esté que ganar guardián entre vallar especialmente en certamen pues el día del Atlético de Madrid la Alinha evitar for ha hecho que el día al español Juan en el Azkena Latre días del cambio de Tasio de bar día a Roger pues yo que son cosas que ansiedad millonada entender su Treball en el día a día en el Cercle nivel yo yo me vi en la pretemporada a todos en sabía grada Moll Pichincha que además pichichi yo creo que es un lateral que es mes ofensivo que defensivo lo primer que te que que te que pasa en el aspecto defensivo que es el punto de que todos tenían de la etapa en el en el Betis yo creo que ahora este Serralves individual pero cree que es un que te hemos de nivel que acabará siguiente importante en el vale

Voz 0691 28:25 queda un políticos espera acabar en esa banda de Puccini estás Joan Carlos Soler comenzaron una una Caixa periodística en Carlos Soler una el periodística argumentaba a ver con en gusta Carlos Soler en el has personal antes de arribar a al primer equipo de de bueno lo usual juvenil en una posesión moles entrada amolda arribar de esa buena línea en el me estallaba chupar por Peque con base en la eclosión prácticamente a favor al primer equipo pero eso es un jugador claramente de organizar y derribar deseaba la línea con ya sea visten el equipo pero comensal alguna que sea periodística que yo José Luis te de confesar que apunta abandonar porque es Gore contra Albania en la sub veintiuno usual en banda alerta Carlos Soler ir desde la banda derecha fabrica el primer gol está a punto de marcar en un en un barco de de fuera del área que que pega en el tras ser y cuál es entrenador Feijóo algo que desde fuera no en ten siempre ya un motivo que al final de Carlos Soler lideran arroba Marcelino siempre pueden decir bueno sí sí el suyo cada millor encara sería millor pero sí que es deberes que que está dando un buen rendimiento de la clase periodística

Voz 1323 29:32 y son de vas que formen parte de Ford formen parte heredó de de lo que se ha hecho de él el esternón he y Kenia que convive pero también te Dick Parsons que Carlos Soler la demarcación natural Bona tú a millor perdí Perviy perdiese una aparejo o al consta de Parejo con arribada a es evidente en la demarcación natural a on Aleix probablemente Messi agradeció Soir iban probablemente mes pugnar después niña componen colectivos actuantes manda de esta va a ser el millor de la selección ser un gol va a donar la parte ah el gol va a ser determinante amén de ser el millor del del partido del equipo pero a mí me va sobre el Partit harán pasar nos va parlante hecha de este debate y actual siempre a banda directa yo creo que el entrenador es el que millor con él es características de cada estupor y lo que le falta al equipo está claro que a lo mejor tan se irían a L'Equipe y faltaba esa profundidad pero bueno millonaria Cheryshev o o Guedes en Denpasar o o tal al equilibrio que Ebidem mucho Orde banda ETA a luz como puede mantendré de debe de velocidad al Espai que es provocará Pita me por correr y favor de Haditha acaba actuar y perdí a participar TIC perdí empadronar que pueda actuar para que pueda causar incluso un despunte esa a banda él desde ahí interpreta eso hipotecar ve y así se extrae un equipo equilibrar un equipo que pueda rendir un equipo que es Carlos suelen pasar ya va a rendir a un grandísimo nivel en esa demarcación el de Palha Chen pero Marcelino al que midió con toda la plantilla ya y Carlos por actuar perfectamente en esa demarcación asesina que yo creo que el debate pues es para mí infructuosa

Voz 0691 31:31 sí sí o asegura que a mí me Marcelino Scout no lo ha cambiado pues sí debato claro

Voz 1323 31:38 sabes qué pasa que también se planteaba que Albiol no tenía novia ir te tienen que fijar audibles dos perdices ahora hay que esperar que poner a a base en la banda ya ya Carlos Perviy Così affaire de no sé quién participen en pretemporada el equipo actúan morgue en Parejo y él Genet perdiz pues sí espero que es que yo creo que el que millor con el que es Messi plus de de perdices y donar mes equilibrio al equipo en la Baixa de de Condado Viagra cosas que con bar resultaron va a actuar pero yo creo que lo de la teoría tenía sentí Nadir que que Marcelino en ese aspecto ha tenido con esas por lo que va siempre es voz para indudablemente

Voz 0691 32:20 es indudable que te nivel vuestro idioma Bosque el nivel superior al que poco tienen un periodista llevó en Carlos Soler de banda derecha la última hora Sobrequés o que que es deberes que sitúa que después de Esquerra Carlos Greta bueno el equipo es más profunda que yo quería preguntarte pero un resiste pero mí el millor Valencia la temporada pasada es el Valencia de la primera Volta ya de mes en un en un registro de que contra la cosa que el equipo afronte afronten el Valencià explota la calle encara el Espai en Rodrigo pues ese José Luis eh es es el millor Valencià posible la firma de Guedes y permite al Valencia poder ha dicho que va a ser el mayor Valencia la semana del testigo bebé pero al final el Équipe sacaba que levanten Champions pero la primera vuelta que fue que voy a partir lamentó

Voz 1323 33:08 totalmente Accor que además coincidí en el millor ésta de forma de ambiente y fíjate es que va a ser determinante en ese en esa fase no ve pero notan B club al que ve llorar partiendo de un bache del Víllora tener en estrés competición así sea pero el millor yo yo estoy totalmente en tu Fran y yo creo que que es determinante y al Valencia y al estilo vivamos B en lo que te mes Alternatives y también mes competiciones para repartir minutos y para probar cosa que por qué no envía a su harén en Guedes y en quién te dicen caca agudo no tenga que actuará a cama cambiada o Peret performer Valencia molt esa opción el que millor con estos Nadir es es Marcelino que millor con ha dicho que miércoles está de forma la información sobre el rival que muchas es no me dicen que es una de las cosas que que en estos debates el saber del todo no meses aquí metió al rival que no es que tienen que actuar expulsión del rival pero es que el rival es importan PACMA pisos parir pues bueno es que esta semana hacia ATA estaría este espera sólo que no tenía que has obligaron pero evidentemente el entrenador de Nimes Informació yo creo que Guedes en este la banda ser un cóctel Mónica frito por qué caray es que es perdona desbordada mediante ese desequilibrio de uno contra uno ese pila aporta dice asistir SEM en echarse Mobilitat Unitat de los visitantes que te portes cosas y claro yo creo que es cara B igual que a las anotar de la presencia de de Garay que Lidón a consistencia ya sé que Ike Pichincha encara no a otro bate esos automatismos que que te creo al final acabará por por Guti y quedó en Gran una reunión en la que yo yo estoy tranquilo porque el equipo está en construcción de las a ti y a al les no es existentes que te L'Équipe pero me temo morbo a un equipo con una plantilla el coste de mí que está fuera de todo

Voz 0691 35:17 bueno pues es José Luis Oltra Recreativo Almería Granada has entrenar a andalusí ya prácticamente el Córdoba Levante del norte el Depor el Depor poco meses

Voz 1323 35:31 ahora pero de momento eso eso de que sean Donald sustancie cincuenta usía que no está mal hay nada que bueno pues ahora de mente disfrutan todavía de de la guerra de Valencia hay depure moldes a esperar a que hiciera un anteproyecto en el sur a norte Madonna igual que siga voy que tengan un poco de deshonor

Voz 0691 35:52 sí a tiro emplear sentirte depende no lo desee Roy Keane a pum pero bueno así te toquen tener Millor que Millor que en febrero o en marzo que será una una buena noticia gracias gracias gracias esto un Ford habrás hablamos ahora de la baja de de con dos bien el otro día sobre con novia hay una sensación en el cuerpo técnico de alivio grande porque el jugador no se ha marchado con la Centroafricana lo convocó la República Centroafricana para las eliminatorias previas a la Copa de África jugador no se ha marchado con un parte médico del Valencia muy muy serio indicando que es jugar tiene dañados ambos tobillos está cuidando lo mucho en en Paterna esta semana la que viene la esperanza en el cuerpo técnico es que pueda jugar noventa minutos contra el Betis y noventa minutos contra la Juventus pero es una esperanza porque ya tuvo que quitarlo por ejemplo el naranja el partido del Leverkusen ya no lo pudo acabar no pudo acabar la primera parte con novia tiene molestias en ambos tobillos es un asunto que preocupa y mucho el técnico porque con vía fue medio Valencia la temporada pasada y tienen que estar bien este año para poder jugar dos partidos a la semana la temporada pasada forzaba para jugar uno a la semana este año tiene que forzar para jugar dos a la semana recuerden que al Valencia le espera un Valencia Betis exigente después del parón después la Juve en Mestalla en el primer partido de la fase de grupos habrá que esperar para ver a Koke Elaine con Belén que es un jugador al que Marcelino espera bueno pero como el aire que respira para jugar en medio campo y algún día no les extrañe verlo en banda derecha jugando como lateral derecho porque se lo cree Marcelino para jugar en banda derecha como no hemos hecho los deberes y cómo no va a firmado un lateral derecho defensivo de nivel como recambio de Puccini habrá que meter parches Un parche puede ser mezzo Un parche puede ser más y otro parche perfectamente porque así ver cuerpo técnico puede ser congelen a vuelta de pausa en los cuenta Ximo

Voz 1825 37:38 dónde están como están y cuando van a jugar

Voz 0691 37:41 los internacionales desperdigados que tiene el Valencia por el mundo

Voz 14 37:45 la más completa información de todo el deporte el mejor entretenimiento TDT escucha toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisión recinto Niza lodo y tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de de España te dirá de demando y escucha tu radio preferida la Cadena Ser en tu casa LTU escuchará disfrutar

Voz 16 38:18 esta mañana

Voz 1825 38:21 en Inglaterra España el estreno de

Voz 0962 38:23 Luis Enrique con España veremos cuánto cuenta con Rodrigo higa ya mañana a las ocho cuarenta y cinco Cheryshev esta tarde Turquía Rusia las nueve menos cuarto Guedes no jugó ayer así que buena noticia que lo cuiden en Portugal en el empate a uno contra Croacia Valle esta tarde un amistoso las nueve menos cuarto a Escocia en Bélgica Murillo jugará esta madrugada Colombia Venezuela veremos si allí tienen minutos el central colombiano los está neto que también tiene que jugar esta noche Estados Unido EEUU Brasil después de que haya vuelto con la canarinha los dos sub veintiuno que son ha dicho que juega esta tarde a las seis Serbia Macedonia y Carlos Soler que como habéis dicho fue el jugador más destacado ayer titular ochenta minutos asistencia de gol en España tres Albania cero en el que jugó con la sub veintiuno el levantinista Borja Mayoral marcó fue titular y marcó Vardy va a jugar no jugó en el que fue titulares de Gibraltar CDO Macedonia dos también pendientes de du dure de Amena