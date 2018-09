La Ventana Comunitat Valenciana (07/09/2018)

Voz 1 00:00 a ver una de Ci Agus Agustí

Voz 0808 00:36 tres mangas marinas formadas en las localidades alicantinas de Xàbia Guardamar del Segura y Torrevieja en concreto en su pedanía de la Mata han sorprendido este viernes a los vecinos mangas marinas que son un fenómeno poco habitual aunque se han visto ya con anterioridad en la Comunitat Valenciana se forman en el mar y a veces llegan a tierra donde pierden fuerza pero a veces vuelven a forma Arce se habla ya de pequeños tornados el caso es que este mes de septiembre llega peleón en lo meteorológico Se mantiene el aviso especial porque este fin de semana se espera la llegada de un Adana es una depresión aislada de niveles altos que junto a la presencia de un flujo cálido y húmedo procedente del Mediterráneo va a causar una marcada inestabilidad con chubascos y con tormentas probablemente fuertes fenómenos meteorológicos que nos ponen también a prueba para regatear la situación de los barrancos los servicios de emergencia y la coordinación de las administraciones

Voz 0808 01:33 todo esto por no hablar del riesgo de los rayos sobre las doce del mediodía se ha solicitado la intervención del CICU para asistir a dos personas que han sufrido la caída de un rayo en la playa de Bale regular hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente los servicios de socorrismo de la playa han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar básica a un chico de veinte años tras quedar en parada cardiorrespiratoria a la llegada del Samuel herido ya se encontraba consciente el equipo médico que le ha atendido ha realizado un electrocardiograma al afectado y luego ya tras mantener sus constantes vitales ha sido evacuado al hospital Frances de Borja de Gandía y por otro lado otra mujer de cincuenta años ha sido trasladada también al mismo centro hospitalario en una ambulancia de Cruz Roja por dolor en una pierda en una pierna debido a la acción y además los bomberos del retén de verano de Santa Pola han tenido que rescatar también a una mujer de ochenta años que había quedado atrapada por la lluvia cuando caminaba por la calle Almansa de esta localidad una mujer que estaba paralizada e inmovilizada por la crecida del agua en la cera a causa de las precipitaciones registradas en este municipio estaba con síntomas de ansiedad dos vehículos del parque de bomberos de Denia en la Marina Alta han sofocado también un incendio registrado poco antes de las dos de la tarde provocado también por otro Rayo en un vivero de Palmeras ubicado en una pedanía de este término municipal el fuego que ha quemado diecisiete ejemplares revestía en principio riesgo de propagarse abortos próximos ha sido por rápidamente apagado pagado por el Consorcio en cuanto a las precipitaciones ha llovido arreciado a lo largo de este viernes en la Comunitat ya han dejado sesenta y dos coma seis litros por metro cuadrado en la localidad alicantina de Rojales numerosas imágenes de esas mangas marinas en diversas playas del litoral la mayor parte de tormentas y descargas de rayos está teniendo lugar en alta mar sin embargo en las localidades costeras y en el interior se forman chubascos breves e intensos en la provincia la de Valencia por ejemplo destacan las precipitaciones en Ontinyent que han dejado veinticinco coma cuatro litros por metro cuadrado mientras que en Castellón han caído veintidós litros cuadrados en Gerika en Alicante veinte en Mutxamel en Tabarca otros treinta veinticuatro en Oliva y catorce en Villalonga quienes también están pendientes del tiempo son sobre todo los agricultores y es que éstas fuertes tormentas pueden provocar daños ya ha ocurrido por ejemplo en Castellón La Unió de Llauradors estima en un millón de euros los daños provocados en dos mil quinientas hectáreas de cultivo de la provincia por esas tormentas acompañadas de granizo del pasado miércoles de la página política reacciones a las declaraciones aquí en la Cadena Ser de la vicepresidenta del Consell apostando firmemente por la renovación del Pacto del Botánico de cara a la próxima legislatura la entrada de Podemos en el Consell el presidente Ximo Puig también está a favor de esa reedición del Pacto del Botánico jo de la entrada de Podemos

Voz 4 04:30 porque obviamente el Partido Popular ha estado gobernando veinte años la valenciana y la destroza que hizo no se puede reparar en venta en tres años ni en cuatro años necesitamos que haya un proyecto a medio y largo plazo más allá de quiénes seamos todos los protagonistas lo que yo sí que quiero más allá de que esté o no esté en el Gobierno podemos lo que sí que es fundamental es que la estabilidad se Garanti

Voz 0808 04:55 en la misma línea la vicepresidenta Mónica Oltra que ha asegurado que las fuerzas progresistas tienen la responsabilidad de que esta fórmula de éxito continúe Oltra insiste en que la Comunitat está superando la etapa de oscuridad del Partido Popular en ese sentido ha anunciado que Puig en el debate de Política General de la semana que viene hará un repaso de lo que han sido los tres años del Gobierno del Botánico los éxitos conseguidos sobre todo para las personas pasen también las bases del próximo Gobierno autonómico

Voz 1599 05:22 el debate de política general Faraj un repaso y una proyección de futuro para que este Govern este Pacto del Botánico que complica ir va a renovar al seus Bach que a funcionar tan positivo para esta Comunitat que el Sía de una época tenebrosa de corrupción de malos gobiernos de de retahíla de sociales de desde económica es derrota ya de Sidi que si de Dret pues es una Comunitat que está Florin

Voz 0808 05:50 sin embargo Isabel Bonig la presidenta del PP duda de que en la próxima legislatura se pueda reeditar ese Pacto del Botánico por las desavenencias que están haciendo públicas dice los socios de gobierno en otros municipios como por ejemplo Alicante paterna puso lo Bétera donde se están rompiendo estos pactos bonita sigue sin descartar el adelanto electoral y asegura que el PP está preparado con toda la maquinaria engrasada

Voz 5 06:12 desde luego el Partido Popular lo que no va a hacer es tapar las vergüenzas de gobiernos de verdad de gobiernos que son incapaces de gestionar y que si en algo se resumen el Pacto del Botánico de La Nau o cualquier pacto de estos del cambio estos gobiernos del cambio es que no fan res y que son profundamente sectarios

Voz 0808 06:40 otras noticias de forma más breve el pleno del Consell y aprobado el reglamento de los bomberos forestales que les dota de una infraestructura hay un modelo propios dentro de la Agencia Valenciana de respuesta a las emergencias el Consell y compensará con ocho millones y medio de euros a las universidades por la reducción de las tasas es universitarias del curso próximo del curso pasado Compromís también reclama una reunión con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para negociar los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene les recuerda Sánchez que sus cuatro votos serán determinantes para que esas cuentas salgan adelante el portavoz de Compromís en la Cámara Baja Joan Baldoví ha pedido a los ministros valencianos que ejerzan como tales en sus cuentas de momento no fija líneas rojas aunque sí espera que en conjunto las cuentas de dos mil diecinueve destinen al menos once por ciento del dinero a la Comunitat

Voz 7 07:30 esta subasta es que ha orienta a costar Aisha si fuera al once president sino quedarse contra queda tan tan Sáenz en fin que en Asís en Nauzet algún año excepcional en en alguien pero insistir eh yo creo que ahora es el momento de demostrar eh yo creo que eso no me quiero colgar ha a demostrar la confianza es que hay tres en demostrar zen presidenta a Pedro Sánchez

Voz 0808 07:55 de los sucesos también una joven de dieciséis años ha resultado herida tras sufrir una cornada leve en la pierna izquierda durante los actos taurinos celebrados hoy en la localidad castellonense de Vila real con motivo de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia la menor ha sido trasladada al Hospital Universitario La Plana de la localidad para ser atendida de estas heridas terminamos esta primera parte de la Ventana recordando el pronóstico del tiempo hoy activada la alerta naranja es un riesgo importante de lluvias en las provincias de Alicante y Valencia se rebajará a nivel amarillo hasta el domingo salvo en Castellón y algunas zonas de Alicante

Voz 0808 10:42 dos y media de la tarde a esta hora los viernes en La Ventana es la hora de Ana Sergas buenas tardes Ana

Voz 1322 10:47 buenas tardes Inma una temporada más arranca la agenda cultural y cada viernes abriremos a estas horas la ventana más cultural con propuestas de toda la Comunitat Valenciana hay hoy comenzamos con música música de la buena que nos llega

Voz 14 11:05 de Sole Giménez canta para la Fundación Asín

Voz 0808 11:12 es

Voz 14 11:17 las

Voz 1322 11:17 esta será el sábado mañana sábado a las ocho de la tarde en el Palau de la Música de Valencia un concierto benéfico que bajo el lema No te cambio por nadie pretende recaudar fondos para poner en marcha el programa de vida independiente qué pasa con mi casa de la propia Fundación la cantante valenciana nos lo cuentas

Voz 15 11:35 lo que pretende es que las personas con síndrome de Down que ya tienen una cierta edad pues los chavales pues puedan independizarse también como como cualquier otro chico todavía otras veces va a arrancar el proyecto con con este concierto de para tener pisos compartidos con estudiantes es un honor que hayan pensado en nosotros ya haremos un repertorio eh lo más divertido esquivo oí emocionante que podamos

Voz 1322 12:08 cierto que con temática también social se ha inaugurado la exposición La mirada del daño cerebral adquirido en el Centro Municipal de las Artes de Alicante una exposición que presenta el daño cerebral adquirido como momento vital de cambio en la vida de las personas que lo padecen y sus familiares la exposición estará abierta desde hoy y hasta el veintiuno de septiembre si hablamos de exposiciones sepan también que desde hoy mismo y hasta el siete de octubre el Ateneo Mercantil de Valencia acoge la exposición zulú de Liber el Museo de soldaditos de plomo de la ciudad de Valencia en colaboración con el Festival Internacional de Cine Infantil la muestra que cuenta con más de dos mil quinientas miniaturas trata sobre los conflictos que tuvieron lugar entre británicos zulú es Ivo ers en el siglo XIX en la actual Sudáfrica y sepan también que esta noche tenemos música flamenco porque se clausura el festival Sagunt a Escena con cante flan en colles que el festival continúa con el convenio firmado entre los ayuntamientos de Sagunto y la Union y María José Carrasco ganadora de la Lámpara Minera y el guitarrista Agustín Carbonell Bola ganador del Bordón Minero del festival Cante de las Minas actuarán esta noche a las diez de la noche en el Casino viejo del Puerto de Sagunto por cierto que mañana sábado a las siete de la tarde tiene lugar la gala de la inauguración del Festival Cine ruso Ball en el centro cultural Las Cigarreras de Alicante será desde mañana y hasta el próximo quince de septiembre cuando se desarrolle el festival sepan también que el Gran Teatro de Xátiva acoge el primer concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana Se trata de una de las citas programadas para conmemorar el cincuenta aniversario de la federación en el participa el Orfeó Valencià el segundo concierto por cierto de que pondrá fin a la temporada se celebrará el quince de septiembre en el propio Palau de la Música de Valencia Nos vamos más con La Habitación Roja porque esta noche en el Castillo de Santa Bárbara cierran el ciclo de conciertos Life de Ruz en acústico con la vista puesta en el cielo esperan que les respete la lluvia así nos lo ha contado Jorge Martí en el Hoy por Hoy Alicante

Voz 1118 14:21 el ciclo es un es un acústico en realidad pues se trata de un poco de de desnudar las canciones no hacer un concierto lo máximo posible el público está cerca creo que son pues sin guión no los cuales pues tú vas contando también anécdotas vas no lo sé la gente te pille canciones tú vas complacido a esas peticiones y bueno son conciertos en los que se crea una magia especial

Voz 1322 14:50 exactamente en el Teatro Principal de Alicante esta noche Brothers sin van debería es of Dario straits está considerado como el mejor espectáculo internacional homenaje a dar straits y vuelve a Alicante dentro de una gira europea que recorre España Francia Alemania Luxemburgo y Portugal sepan también sin salir de la provincia de Alicante que tiene lugar el Benidorm frágil donde veinte mil personas llegadas de toda Europa se han unido para celebrar estos días El Orgullo Gay en Benidorm la principal celebraciones mañana sábado a las cinco de la tarde con un desfile de carrozas por toda la playa de Levante y luego un concierto en el Auditorio Julio Iglesias Santos Torres es el organizador también nos ha contado en Hoy por Hoy Alicante en qué consiste

Voz 17 15:31 es bien no deber aparte de por por por los participantes que se lo toman muy en serio un poco en plan Carnaval hay vigente de todo tipo y es muy curioso y luego si luego terminamos aquí en el Auditorio Julio Iglesias algo de ella eh te miramos sobre las siete normalmente dura dos horas y aquí ya es donde está el el con lo cual ya aquí ya es eh fiestas tributos a que ti Perry a Madonna Lady Gaga Bruno más basket más actuaciones vienen actuar un grupo de de chicas ya va la Schiller

Voz 1322 16:01 de Alicante nos marchamos hasta Castellón de la mano de nuestro compañero Alberto Suárez que nos acerca más propuestas

Voz 0877 16:15 el Institut Valencià de la cultura propone para este sábado la actuación del Cor de la Generalitat en un acto en conmemoración del centenario del nacimiento de Matilde Salvador un recital que se realizarán el Teatro Principal de Castellón a las siete y media de la tarde ese recital del Cor de la Generalitat se enmarca dentro del setecientos sesenta y siete aniversario de la fundación de la ciudad de Castellón que vamos a celebrar durante todo este fin de semana desde el Ayuntamiento se ha preparado hasta el domingo este cien actividades incluida una recreación histórica con exposiciones animación malabares talleres infantiles y otro tipo de espectáculos por todo el centro de la ciudad así como también por ejemplo la posibilidad de visitar una réplica de la Nao Santamaría en el puerto de Castellón

Voz 9 17:05 el festival de improvisación

Voz 0877 17:07 la donde arranca este lunes su segunda edición la localidad reunirá durante catorce días en diferentes espacios culturales del municipio también en sus calles a veinte compañías nacionales e internacionales referentes de este género escénico acabará el próximo veintitrés de septiembre y hasta entonces ofrecerá veinticinco espectáculos en cartel y catorce talleres programados entre los invitados laborista y televisiva Kristina Morgade

Voz 20 17:33 sí de

Voz 0877 17:38 durante el fin de semana siguen las fiestas en numerosos pueblos de la provincia como Segorbe Burriana o Villarreal en esa última ciudad encontramos esta noche a partir de las doce el concierto de Despistaos o el domingo en la Plaza Mayor también de Vila real a Javier Gurruchaga con la Orquesta Mondragón

Voz 16 17:55 que las

Voz 1322 18:01 muchísimas gracias a nuestro compañero Alberto Suárez y nos marchamos con la música de Capella de ministrables porque este domingo en Xàtiva en la iglesia de San Pere la actuación que llevarán a cabo lleva por título Lucrecia Borgia entre la historia el mito y la leyenda ID Capella de ministrables Nos marchamos con la música de Carolina Duarte ahora sí que actúa esta misma noche en el RAM Club de Espai Letta en la ciudad de Valencia conjunto a los pilotos Joe Crepúsculo

Voz 21 18:36 con su música nos marchamos sin a las

Voz 1322 18:38 Ana que viene más

Voz 23 19:11 esta es la sintonía

Voz 0808 19:11 ha de ser viajeros mañana emitimos el primer programa de esta nueva temporada tenemos un programa preparado para compartir algunas de nuestras experiencias del verano una propuesta pensada ya para este otoño y una inauguración reciente en la Comunitat Valenciana que puede ser una cita viajera para los amantes del vino hablaremos de Sudáfrica de Albarracín de Utiel además tendremos templo del buen comer esta vez iremos hasta el Saler a casa Leo y una nueva sección estrenamos sección dedicada a los oyentes para que puedan también compartir con todos nosotros sus experiencias viajeras no hay que perderse el programa de mañana a partir de las doce del mediodía vuelve ser viajeros a los oyentes de este programa de La Ventana como siempre gracias por estar ahí el lunes volvemos con toda la actualidad que nos deja el día puntuales a las siete y veinte de la tarde Juanjo rojo en control de sonido gracias buen fin de semana

Voz 26 20:41 por de dos días que siempre es

Voz 0313 21:05 una semana en La Ventana no puede acabar de mejor manera que viajando en este primer espacio en esta primera cita de la temporada toda una declaración de intenciones ponemos el foco saben dónde

Voz 14 21:18 África

Voz 28 21:31 otro

Voz 0313 21:39 en África está nuestro viajero paga Nadal está en Uganda pero no sé exactamente donde Paco buenas tardes hola

Voz 1679 21:45 buenas tardes Carles muy buenas tardes desde Uganda como bien dices en empezamos una nueva temporada dijera y qué mejor que hacerlo en África estoy en Uganda en un pueblecito portal al oeste de Uganda muy cerca de la frontera con el Congo estoy pero yo estoy ahora mismo en un camión estos todo terreno en finales para las pistas africanas estoy recorriendo el país durante estos primeros quince días con un grupo de viajeros de del país viajes estamos viendo mandona de interesantes y que por cierto los tengo aquí todo delante porque son unos fans irredentos

Voz 0313 22:16 la se oye pues saludables galés Gales Saviola un abrazo que saluden en está lleno

Voz 1679 22:22 muy bien aquí aquí lo hace incondicional

Voz 0313 22:25 Paco seguramente se ignorancia pero cuando uno piensa en África hay en turismo le vienen a la cabeza países como como Kenia como como Tanzania Uganda no tanto está despegando el turismo ahí sí

Voz 1679 22:37 en Uganda es un país que no está dentro del circuito clásico que podría empezar por Kenny Tanzania y luego sí que bueno pues van hay Islamiya es un país que se abrió el turismo hace una década está virgen la verdad es que llevamos por aquí vejando a una semana no nos hemos cruzado practicamente como ningún otro museo nuevo ningún otro blanco tienen cosas muy interesantes ese es el África Ecuatorial bueno es un país que ha sufrido dictaduras regímenes bastante turbulentos eso el turismo no despegó pero edad una se ya te digo una década si es un país seguro en un país de África para viajar incómodo a veces carreteras venimos ahora por una carretera infernal de trescientos kilómetros por hora puedes ver aquí pero es parte del encanto de África y sobre todo bueno como siempre en África vida energía colores gente maravillosa África ecuatorial no sólo Uganda tiene dos colores el rojo desde la arcilla de la tierra esos caminos reequilibrio de color rojo y el verde de la selva que les rodea no son dos colores complementarios que no viene acompañando desde que digamos por aquí

Voz 0313 23:38 oye que has podido ver que habéis podido ver hasta el momento que que merezca la pena ser destacado Paco cuéntanos

Voz 1679 23:43 pues mira llegamos a Kampala que bueno como todas las capitales africanas no merece mucho la pena ganar esta hay una noche pasamos por una reserva de rinocerontes los rinocerontes están en extinción en todo el mundo y aquí se los cargaron a todos en la época de Idi Amin entonces bueno una entidad privada hizo una reserva muy grande y ahora mismo tiene un antes intentando el rey introducirlos y luego en la naturaleza de ahí seguimos a lo que puede ser el High Line lo mejor lo más atractivo de anda que es el Parque Nacional de las cataratas Martinsa es un gran parque nacional en torno al río Nilo donde está toda la fauna africana visto antílopes hemos visto jirafas hemos visto elefante nos queda por ver leones pero caerán en el siguiente Parque Nacional y ahí están también lo que le el accidente geográfico que le da nombre las cataratas Marcin son son unas cataratas no muy espectaculares por tamaño tienen cuarenta y tres metros nada que ver con Iguazú o la victoria pero el nihil el poderoso Nilo se mete en un cañón el de cuarenta y dieciocho metros de altura con una fuerza tremenda es un sitio digno de ver sobre todo su sitio muy relacionado con toda la épica la de El descubrimiento de la fuente del Nilo de Burton de speaking es decir estamos en el corazón de ese África que durante el siglo XIX era era una caja hermética y que quién quién vino por aquí a a intentar hacer mapas y a topografiar esto bueno pues pasaron las las mire una vicisitudes no que eran viajeros de verdad y ahora vamos hacia el otro parque nacional el Queen Elizabeth el colofón el colofón será la vamos a ir a a las montañas porque aparece de Uganda lo que llaman el bosque impenetrable del indie que sólo con ese nombre merece Lear apela parece señor de los anillos donde están los gorilas de montaña

Voz 0313 25:28 sabréis gorilas en libertad si si a ver

Voz 1679 25:31 sabes que estos gorilas de montaña los gorilas que todos tenemos en la mente por la película Webber estos estos gorilas enormes viven en una región montañosa tres una selva tres mil mil y pico metros de altitud fronteriza entre el Congo Ruanda y Uganda yo lo hace muchos años en el Congo ahora no es no es una zona muy recomendable para entrar entonces casi todo el turismo que viene buscando este tipo de turismo es ver animales en libertad que yo creo que es muy respetuoso y sobre todo contribuye a mantener si no fuera por ese turismo entonces animales habrían desaparecido pues se ven desde Uganda tendremos que hacer una buena caminata tres cuatro horas por una selva ya te digo a tres mil metros de altitud que requiere su esfuerzo pero estoy seguro que si llegamos a verlos que seguro veremos base el el momento culminante de este viaje como de todo viaje propaganda

Voz 29 26:25 una última pregunta sobre Uganda Paco y también sin iguales es ignorancia es una zona es un territorio donde se puedan visitar tribus de pigmeos

Voz 1679 26:35 creo que aquí no quedan donde hay es en en Camerún eliminan los primeros

Voz 29 26:41 K un poquito más al sur en las selvas del río

Voz 1679 26:44 pongo en la selva del futuro por ejemplo es un afluente del Congo ahí quedan todavía aquí lo que hay es bueno hay un montón de tribus quedan todavía cuatro reinos oficialmente aunque bueno es una república Se mantienen los reinos históricos lo lloro lo de la banda que tienen su Rey también simbólico hilo o lo que queda es mucha naturaleza a pesar de de de ya te digo una convulsa historia por ejemplo la noche estuvimos en el bosque de Busdongo donde viven unos ochocientos champán es caminar por ese bosque con los sonidos del bosque ecuatorial llegar estuvimos caminando un par de horas y encontrar una familia chimpancés ahí en lo alto de unos ficus comiendo no Inter relacionados entre ellos fue un momento también muy muy muy bonito creo para todos los viajeros muchos no habían estado nunca lo que es la selva de la selva ecuatorial ir yo creo que que les que alucinar

Voz 31 27:51 a Paco déjame que te comente una cosa antes de seguir adelante hablabas del de los sonidos de del bosque tropical hace una semana leí en La Vanguardia un artículo de The Ki moon

Voz 0313 28:04 eso titulado El silencio de las cigarras que describía un fenómeno que a mí me parece realmente alucinante pero el que conecta directamente con esa filosofía de la que hablamos a menudo de del viajero de lo que es entender realmente eso que supone conocer nuevos territorios nuevos países nuevas realidades El silencio de las cigarras describía como este verano en la prudencia en la Provenza ha habido movimiento de turistas no pequeño e con bastante gente que se ha apuntado para tratar de silenciar el canto de las cigarras que es muy potente es muy característico como en otras partes bueno pero no sólo lo han pedido sino que en algún caso han sido vistos turistas con con insecticidas rociando los árboles para intentar que al día siguiente no le espeta a las cigarras dos eh yo me quedé alucinado leyendo esto no se tienes alguna alguna explicación siete ocurre algo bien bueno mira

Voz 1679 28:59 mira tú tú sabes que yo soy un firme defensor de la palabra turista siempre me he definido turista más que viajero honró mucho a los turistas pero hay que reconocer que algunos turistas gilipollas es que hay gente que viaja o para confirmar sus prejuicios o simplemente para para para no sé sinceramente no sé para qué viajar no sea intentar silenciar el sonido la cigarras en el campo es como que debería haber un museo de cartón piedra para eso no no viajes no se ha popularizado mucho turismo sólo en mil y pico millones que que viajamos ya ya hay de todo no pero yo te digo que los verdaderos turistas o viajeros entiende que el lo es completamente lo contrario por ejemplo y ahora que me dice de cigarras y hemos hablado del bosque ecuatorial esta gente que tengo aquí delante que son gente que son capaces de venirse a África a pasar calor tragar polvo en un camión con tal de ver la autenticidad de África durmiendo dormimos en tiendas de campaña oyendo los animales alrededor de imagínate no cuando estuvimos en ese bosque de Bongo precisamente lo que hacíamos era que darnos un momentito todos callados para escucharlo sonido de la selva es que es esa selva sin esos sonidos que no era la misma que sería un que te dio cartón piedra no yo creo que hay sitios donde efectivamente el turismo masivo está empezando a hacer hacerlos un poco idiotas también debe espero que ese cosa pasajera ya bueno debe haberlo bueno esto es que los turistas en una semana y luego se va no permanece nadie parece una solemne estupidez pero que la cigarra no hagan ruido en el campo porque tenemos

Voz 0313 30:29 está muy bien hoy hemos definido una nueva categoría al Gili turista bueno esta sección de Los viajes de la perdón por la palabra que va que va es muy acertada en esta sección se nutre en buena parte de las opiniones de las espera

Voz 1376 30:43 encías de las consultas de los viajeros que le plantea

Voz 0313 30:45 en cada semana Paco pues dudas y preguntas sobre destinos que tiene en la cabeza no hemos hecho una cosa para arrancar temporada hemos hablado con tres de ellos de los que desfilaron por los micrófonos la temporada anterior que son Juan Carlos Antonio ya Sun y les hemos preguntado que qué tal les ha ido si les han servido los consejos cómo ha sido su viaje cómo ha sido su verano con ellos hablado Matilde Suarez

Voz 26 31:09 Marruecos el país de los mil

Voz 25 31:12 tras Juan Carlos no tenía claro quería descubrir por libre en coche Casablanca Rabat como son

Voz 32 31:21 visitar las cascadas de Sud su sitio imponente maravilloso es descienden alrededor de la ladera vino toda la cascada cuando llegas abajo hay un pequeño digamos embalse forma de Lago becas de la cascada y en otros alquilamos un bote para que no se acercarán a la cascada y es qué maravilloso tanto nosotros como nuestra pequeña entre serbios le le encantó

Voz 33 31:46 yo recuerdo

Voz 32 31:47 sería los pases de dromedarios por el Palmeral porque el hecho de estar a quince minutos de una ciudad de ese bullicio de gentes es ruido y descubrir un lugar sumamente tranquilo suelen te relajado estuvo muy relajante muy muy impactante

Voz 25 32:02 de las arenas del desierto de Marruecos al agua era el viaje soñado por Antonio Bretaña por el canal de Nantes abres muy recomendable adulto como Pablo el niño

Voz 1376 32:13 partimos de Redondo y la verdad que fue un viaje maravilloso viaja por el canal no puede un río porque lo que tiene la ventaja de que no hay corrientes también la el aliciente de que la pasando esclusa hace un momento te evoca cómo debía ser la negación uno años atrás y la verdad es que el encanto que tiene sobre todo es que va parando en pueblo muy chiquititos nosotros paramos en la gasolina un pueblo precioso en males Trois hay una cosa muy muy muy chula y es que el canal tiene todo el rato un camino paralelo con el que puede seguir andando corriendo en bicicleta en la gente se alquila mucho bicicletas también se lleva la las propias y las puede llevar en el barco en el caso de ellos eran hay que dormimos en un puente que ha ido bajo el castillo no se puede pedir a bien preparado porque hay tomas de corriente tomas de luz muy bonito la gente muy muy amable

Voz 34 33:06 Irlanda está