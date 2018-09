Hora 25 Deportes Valencia (07/09/2018)

Voz 0962

03:14

menos de siete minutos para llegar a las nueve de la noche tenemos fin de semana de selecciones y este fin de semana estos partidos suelen ser muy utilizados por las secretarías técnicas para ir a ver futbolistas para intentar pescar al menos informes por no hablar o conocer más condiciones de jugadores que pueden ser interesantes para los próximos mercados hace apenas siete días cerramos el último mercado Se cerró el mercado de fichajes de verano el pasado treinta y uno de agosto a las once y cincuenta y nueve sí ya tenemos cada vez más cerca los clubes trabajan ya pensando en el mercado de fichajes del próximo verano pero antes en el de invierno que suele ser para intentar encontrar algún parche intentar encontrar alguna solución a lo que no se ha podido en el verano anterior o a lo que vaya sucediendo los meses el Valencia tiene una asignatura pendiente o por lo menos a mi juicio no llegó a cumplirse una necesidad que había que era fichar el lateral derecho se fichó a Pichincha pero recordemos que ahora mismo el segundo lateral derecho si le pasa algo a Pichichi no lo queremos tendría que ser Bezos como posibilidad o Gabriel o vas por qué no Koke Len en el momento en el que esté ya totalmente recuperado y esté al cien por bien de la lesión que sufrió hace unos meses va bien va por el buen camino como les contaba ayer Fran Guaita pero todavía no está para jugar Koke Len que podría ser otro parche para el lateral derecho pero por si acaso les venimos contando en la SER ya lo contó ayer Guaita en el XX cincuenta hoy lo hemos ampliado en SER Deportivos en el Valencia siguen trabajando en la búsqueda recabando información sobre laterales derechos imagínense un hito en la secretaría técnica del Valencia en el despacho un corcho y en ese pues las asignaturas pendientes y Aiko puesto con chinchetas un apartado que sea lateral derecho y ahí se recaba información y se podrán ver estos días en la secretaría técnica del Valencia información sobre estos estos tres nombres de los que les venimos hablando ponle Iraola Davide Calabria en el lateral derecho joven promesa del Alavés que es Martín Aguirre Gavidia son tres jugadores de perfil parecido lateral derecho con proyección menos de veintidós años Iggy sobre los que el Valencia es información que les puede contar en la SER en las últimas horas está recabando información conociendo condiciones con sus clubes de los propios futbolistas sobre todo viéndolos en directo que es lo que ha hecho el Valencia en los últimos partidos con actuaciones destacadas como por ejemplo la de Leiro hola que llegó a marcar un gol el otro día en el triunfo del SAS suelo ante el Génova por cinco goles a tres pues bien el Valencia está recopilando información sobre estos futbolistas y también los que ya están porque estamos en fin de semana de selecciones sobre los que sí están a las órdenes de Marcelino de Paco López aunque no estos días porque están repartidos por el mundo les tenemos que hablar de lo que van a hacer los internacionales el repaso de internacionales pendientes mañana de lo que hace Luis Enrique en su primer once en su primera convocatoria en el primer equipo que dispongan el Inglaterra España en el estreno del técnico asturiano acaba de contar Herráez en nuestro de veinticinco Deportes que ninguno de los dos valencianistas está en los planes de ese once que por el que hoy ha apostado Herráez no está Rodrigo en el ataque y Marcos Alonso será el lateral izquierdo titular por lo que tendrá que esperar en el banquillo o la grada José Luis Gayá Cheryshev si está jugando desde hace doce minutos en el partido que está disputando Rusia frente a Turquía titular Cheryshev uno de los jugadores más destacados de la selección rusa en el Mundial que se disputó en su país este pasado verano una de las sensaciones de Rusia Guedes buena noticia porque no jugó ayer ningún minuto así que más fresquito llegará aquí a Valencia en el Portugal uno Croacia uno Shuai de momento suplente en el Escocia Bélgica que arrancado las ocho y cuarenta y cinco minutos hace también trece minutos ese amistoso Escocia y otra de las sensaciones del Mundial la selección belga Shuai que está de rodaje en el Valencia y que hoy no va a tener minutos de inicio luego veremos durante el partido en este Escocia Bélgica Carlos Soler ayer le vimos siendo uno de los más destacados en la victoria de España sub veintiuno frente a Albania jugó ochenta minutos dio la asistencia y hoy Oltra lo decía José Luis Oltra en SER Deportivos el mejor jugador de la selección española Murillo tendrá que jugar este próxima noche en el Colombia Venezuela veremos si tiene minutos no los tiene de momento en el Valencia si los tiene con Colombia lo veremos en las próximas horas Raich que juega en la selección serbia ante Macedonia inepto que también jugará en las próximas horas veremos si cuentan con él o no en Brasil en el partido que tiene jugar ante Estados Unidos en cuanto a los del Levante Borja Mayoral en ese partido en el que destacó Carlos Soler también destacó Borja Mayoral qué hizo lo que tiene que hacer Borja Mayoral ley para lo que le pagan que es para marcar goles Easy que está siendo titular ahora mismo Vukcevic en el Roma en el Rumanía Montenegro esto respecto a los levantinistas también veremos lo que hacen Vardy do Courel da Mena además de Prisa el último en llegar