Ser Viajeros Comunitat Valenciana (08/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Viajeros Comunitat Valenciana Inma Pardo Santi Botella

Voz 0808 00:11 qué tal viajeros ya estamos por aquí de vuelta comienza una nueva temporada en la que ser viajeros llegan Antena con las pilas recargadas y con ganas de seguir viajando un año más por toda la Comunitat Valenciana hay por supuesto Sin Fronteras porque somos ciudadanos del mundo tenemos un programa preparado para compartir algunas de nuestras experiencias del verano otra propuesta pensaba ya para el otoño y una inauguración reciente en la Comunitat que puede ser también una cita viajera para los amantes del vino a ver cómo nos queda todo durante las lecturas de este verano llegó a mí un libro Yo maté a ser Sade Confesiones de una mujer árabe de la escritora humana Haddad ha recomendado además con una buena amiga que me hizo reflexionar mucho sobre lo que es el sentido que tiene viajar decía su autora Illes Leo solo un pequeño párrafo que viajar es vivir por lo tanto las molestias merecen la pena porque ver mundo conocer gente descubrir culturas merecen todas las fatigas todos los líos todos los riesgos la pena elegida y el caos el desengaño que conllevan este es uno de los objetivos principales de la existencia ver cosas nuevas con este espíritu comenzamos temporada Santiago Botella qué tal

Voz 2 01:20 pues mira ya no sé cómo seguir después de esto que acabas de contarme ha apuntado el libro porque de verdad está muy bien estamos

Voz 0808 01:25 qué bien para conocer la la sociedad árabe y sobretodo la la postura de la mujer árabe muy interesante

Voz 2 01:30 pues queremos seguir viajando en este sentido de dos queremos seguir contando viajes y bueno como como vio que tú has tratado también esto de ver cosas nuevas por cierto que que ya que estamos han literarios posteriormente quería recomendar un libro que es la saga realidad una saca de cuatro libros de dos amigas

Voz 2 01:48 se llama así dos amigas la saga bueno novela que pasa en Italia que hace unas descripciones muy bellas que seguro cada vez que lo leo me acuerdo muchísimo de Teeth de todo lo que te gusta Italia hizo bueno son situaciones descripciones muy bellas y a veces realidades muy duras de en concreto en este caso concreto de Nápoles las localidades de alrededor así que bueno como leer es viajar con la imaginación

Voz 0808 02:07 puesto que nosotros también viajamos con nuestro programa

Voz 2 02:10 Ama vamos a ver que tenemos

Voz 2 02:20 en esta sexta temporada de ser viajeros será en Utiel donde han rehabilitado unas bodegas subterráneas y las han transformado en un recurso turístico del municipio además ojo Inma tiene un regalazo para todos nosotros nos encanta compartir con nuestros seguidores nuestras propias experiencias ya os adelanto que Inma Pardo ha hecho un Villa Zoe este verano ya preparado un reportaje igual de especial no voy ni adelantar de qué va más porque creo que no quiero que nos lo cuenta muy viajaremos también hasta la Comunidad histórica de Albarracín y no sólo a recolectar setas sino también a conocer todo lo que tiene que ofrecernos los más cien mil hectáreas de monte de esta preciosa sierra avecina el templo del buen comer será en Valencia en El Saler en casa Leo con pescado de Lonja ojo también tenemos novedades porque esta temporada nuestros oyentes nuestros seguidores van a ser más protagonistas que nunca comenzamos

Voz 5 03:18 lo hacemos bien informados

Voz 0808 03:19 turistas extranjeros que eligen la Comunitat como destino para sus vacaciones han caído en un seis coma nueve por ciento el pasado mes de julio lo que supone un descenso de uno coma trece millones de personas respecto al mismo mes del pasado año la ocupación hotelera de Benidorm en la segunda quincena de agosto ha registrado un crecimiento de seis décimas respecto al mismo periodo del año pasado y se ha situado en el noventa y dos coma dos por ciento según informaba esta semana la patronal Hosbec

Voz 2 03:44 se trata no sólo del mejor dato de ocupación en el presente año sino del primer periodo que no acaba con un crecimiento negativo el buen dato sin embargo sólo hace referencia a la segunda parte de agosto puesto que el global de este mes cae medio punto y se queda en el noventa y uno coma cinco por ciento

Voz 0808 03:58 este fin de semana se presenta se celebra la Fira de Morella que recibe a miles de visitantes durante todo el fin de semana

Voz 2 04:05 la fila de Morella es el mejor escaparate para mostrar los productos así como para reivindicar el sector primario uno de los motores económicos de la zona esta Fira cuenta con diferentes zonas y espacios que separan la zona más comercial de la de los animales hay que recordar que Morella tiene un importante tejido comercial y gastronómico que aprovecha este fin de semana para mostrar todas las posibilidades que ofrece

Voz 0808 04:52 Santiago Botella la primera cita en este programa este primer programa de la temporada tenía que ser de la Comunitat Valenciana y como dicho vinos gusta bastante el vino gusta comer con vino nos gusta siempre compartir buenos momentos todo lo que tenga que hemos pensado que podíamos hablar de Turing hemos subterráneo en este primer ser viajeros de la temporada en concreto de la localidad de Utiel porque él ha rehabilitado las bodegas subterráneas Puerta del Sol con las que se recupera a su patrimonio y su identidad para poder transformarlas en un recurso turístico de este municipio bueno además Utiel que ya cuenta con patrimonio histórico paisajístico y por supuesto el enológico pero había que haber un pasito más y claro en turismo siempre tiene que estar constantemente renovando ideas no salir de la rutina y dar un aire nuevo a los recursos habituales yo creo que eso es muy importante en la Comunitat Valenciana

Voz 2 05:44 si existe celebran cada uno de los de de las poblaciones y cada vez vamos aprendiendo más no a exprimir estos recursos como decíamos

Voz 0808 05:49 si las bodegas subterráneas de Utiel son bueno cuevas que se encuentran en el núcleo histórico en la plaza Puerta del Sol así que la rehabilitación la recuperación la puesta en valor de estas colas se ha realizado siempre con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana a través de una orden de ayudas a entidades locales pero bueno para conocer qué se ha hecho exactamente para que nos inviten a ir a Utiel pasar por allí tenemos a José Rafael que es gestor cultural y turístico de Utiel así que la mejor persona que podíamos encontrar para que nos hable de este destino qué tal José buenas tardes

Voz 10 06:20 hola buenas tardes tal bueno hoy sábado también tienes visita sonó

Voz 11 06:24 sí sí estamos y además estamos en fiestas y la verdad es que tras la apertura de las de la nueva bodega que tengo una pequeña corrección porque la la inauguración que se hizo el pasado lunes fue de la la bodega del Ayuntamiento que es un antiguo pasadizo medieval y las bodegas de la puerta sólo posiblemente sean las que se inauguren durante el año que viene

Voz 10 06:42 vale no es tanto la Viena guardadas pero se pueden visitar

Voz 11 06:45 no todavía no todavía no esa es que da la última fase pero en fin ya queda poco para para verlas en su plenitud

Voz 0808 06:54 sí la tenemos ya pendiente en qué consiste esta rehabilitación la que sí que se ha llevado a cabo y se puede visitar ya

Voz 12 07:05 hizo parte de ese pasadizo de que comunicado

Voz 0808 07:32 qué podemos ver dentro explicarnos como si fuera una foto radiofónica de de la sensación que uno tiene allá abajo

Voz 11 07:38 pues nunca el viajero cuando llega Utiel se puede imaginar lo que está a lo que está pisando sobre sobre sus pies o bajo sus pies encuentra un patrimonio enológico ellos no lógico de primera magnitud estaríamos hablando que en la Comunidad Valenciana posiblemente sea el mejor y mayor patrimonio subterráneo todavía nos queda mucho por hacer y lo que encontramos eso al bajar a la a esta bodega del Ayuntamiento es una profundidad impresionantes lo que más de una de las cosas que a primera vista llama la atención la gran profundidad que tienen estas todas estas bodegas porque enlazan con eso los primitivos ir pasadizos medievales construyeron ya digo durante el siglo XIII tiene hay un arco ojivas de sillería precioso que que realmente es el el gran elemento de de esta de esta visita de esa de esa recuperación

Voz 2 08:29 sí sí vamos por ejemplo a Utiel bueno para resguardarse de la lluvia o del calor cada uno lo que lo que lo que vaya a vivir pero dónde tenemos que ir osea tenemos que ir a algún sitio punto concreto tenemos que de cogerla de la entrada en algún lado cuéntanos

Voz 11 08:43 todavía ahora estas visitas son gratuitas son en fin es acaba de inaugurar y estas visitas pues ahora se deja un periodo de de gratuidad para tanto una personas y locales como visitantes y hay que ir a la oficina de turismo porque se hacen grupos con aforo limitado la visita todavía gratuita ya digo es una visita guiada la visita dura sobre veinte minutos

Voz 12 09:05 sí pero no hay que apuntarse y asiento

Voz 11 09:07 estoy necesita un registro

Voz 11 09:11 no todavía no esto es una fase inicial pero bueno todo se andará Hay posiblemente es una de las cosas que que complementaría muy bien la visita

Voz 11 09:21 y a hacer una cata dentro de estas de estos pasadizos medievales

Voz 0808 09:26 a nosotros damos ideas acto oye pues siguen las catas tenemos que ser los primeros en llegar para aprobarla en mayo tenemos que estar aquí para dar el visto bueno que las Caldas son muy buenas las desaladoras

Voz 11 09:36 apuntamos sí sí todo lo que es el vino de al que es como sabéis es la uva autóctona de aquí de la Denominación de Origen Utiel Requena es tiene una en fin tiene un cuerpo y una hay una fuerza este vino que que la verdad es que

Voz 12 09:48 es capaz de muy delicioso

Voz 0808 09:50 vale lo tenemos ya muy muy muy en cuenta pero José Utiel es más es mucho más que éste vino cuéntanos así rápidamente lo que no nos podríamos perder de esta de esta localidad

Voz 11 10:00 sobre todo además también junto a los pasadizos de ahora del ayuntamiento ya está ahí está el paso al Ayuntamiento es las que se abrieron en el año pasado por estas fechas es un circuito de bodegas subterráneas también asociadas al subterráneo del castillo que que ven toda la magnitud de todas esas de todas esas bodegas que se fueron ser reutilizado desde el siglo desde la Edad Media hasta hasta prácticamente el siglo XX y ahí se ve es un paseo la verdad que muy bonito una visita guiada a un precio muy muy asequible y la verdad es que ese recorre y todo cómo fue aquel aquel Utiel de hace cientos y cientos de años

Voz 0808 10:39 eso por supuesto y en cuanto al patrimonio más patrimonio histórico destacado

Voz 11 10:44 además también pues contamos con la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Salud que es un gran exponente del del gótico valenciano aunque estábamos en tierra de Castilla pero es una una iglesia un poco entre entre dos tierras sí es de bella factura ahí además que pase por la autovía puede ver en el en el sky line de Utiel esa esa gran esta gran mole de la iglesia de Nuestra Señora Asunción también los conventos de de San Francisco La Merced contamos con el Museo del Vino la bodega redonda que es es un claro ejemplo de esa transición de las bodegas antiguas tradicionales que vienen de época medieval a como se dio el salto a la colegas actuales del siglo XX no se agolpan van a la ribera del tren para facilitar el transporte hacia hacia Valencia

Voz 0808 11:33 bueno Utiel un destino destacadísima o con el que hemos querido empezar esta nueva temporada de ser viajeros se come bien buenos caldos hay patrimonio

Voz 11 11:43 es muy completa la visita y aún quedan muchas cosas en el tintero todavía da para para algún programa más osea que todavía tenemos mucho que ofrecer

Voz 0808 11:51 tienes que contar ya los vas poniendo al día para que nosotros a su vez también podamos contarlo a todos los oyentes

Voz 2 11:57 cuando queráis nuestro cuando cuando vayamos iremos con el coche vacío para poder llevarnos botellas de vino que tenemos allí también porque uno bautizo de los vinos que luego ya se queda allí porque les encanta la localidad entiendo claro

Voz 11 12:07 sí es el vino el embutido hoy el trato de la gente somos muy hospitalarios y en fin todo el mundo es bienvenido hoy en fin se siente como uno más

Voz 0808 12:14 bueno José Rafael Ponce gestor cultural y Turís en el muchísimas gracias por atendernos nosotros gracias hasta la próxima

SER Viajeros Comunitat Valenciana

Voz 1 15:56 los Comunitat Valenciana Inma Pardo

Voz 0808 16:00 Santi Botella es verdad estoy deseando compartir con todos los oyentes de hecho a esta nueva etapa queremos compartir más que nunca con ellos nuestras experiencias ese viaje de este verano que podido hacer a Sudáfrica te digo la verdad me ha costado mucho resumir estos días tan intensos de viaje imagino por qué son tantas experiencias tantos lugares tantas hemos emociones en mi cabeza que después de volverme a costa un poco resumir para la radio lo que lo que ha vivido bueno a ver qué qué tal me ha salido porque no sé si a ti te pasará no pero qué distinto es cuando llegas a casa verdad de hacer un viaje así un poco especial ves las fotos esas yo creo que están esas tres partes de un viaje no cuando lo estás organizando cuando lo vives cuando lo disfrutas luego cuando vuelves no te parece que que es distinto luego sí sí sí

Voz 2 16:45 luso parece incluso es mejor porque es la preparación bueno cada parte tiene su su su belleza no lo lo del gusto con nuestras preparando es la ilusión cuando lo vives es maravilloso y cuando vuelves como tú dices y lo recuerdas lo compartes el dices ostras pues será mejor de lo que pensaba no

Voz 28 16:59 hola muy solo

Voz 0808 17:10 Sudáfrica un destino reconozco que a priori no me motivaba mucho pero como suele pasar en la mayoría de las veces nuestros compañeros de viaje habituales suelen tener también preferencias y esta vez había que contentar lo primero fue buscar un buen asesor nadie como Fernando Sánchez Heredero colaborador de este programa experto viajero para en un par de días tener la propuesta sobre la mesa imposible decir que no Sudáfrica de norte a sur entrando por Johannesburgo pasando por el Parque Kruger bajando hacia una de las ciudades más bonitas del mundo Ciudad del Cabo muchos kilómetros dos vuelos internos y esa sensación de como me he podido yo perder esto durante tanto tiempo le llaman El País del Arcoiris por la diversidad de la población sudafricana donde conviven diferentes la Fassi culturas el país donde hasta hace muy poco apenas veinticinco años existía el apartheid discriminación brutal entre negros y blancos que todavía hoy se puede palpar en la población once lenguas distintas principalmente inglés africana zulú Susa siete idiomas más una república parlamentaria con tres capitales Pretoria Ciudad del Cabo Blow Fontaine pero llegamos vía París a Johannesburgo que es la ciudad más poblada de Sudáfrica fue nuestro primer contacto con este país de contrastes nueve millones de habitantes sólo aquí para ir de una parte de la ciudad a otras Se puede hacer perfectamente cuarenta kilómetros a esto se añade que no cuenta con un buen transporte público así que como mucho en metro si es que te atreves o tirando de taxis en nuestro caso contando sólo con un día de descanso desde el vuelo de Valencia un día nos llevó a los principales puntos de interés dos aspectos fundamentales a conocer el primero Soweto un barrio una zona con entre tres y cuatro millones de habitantes solo habitado por negros chabolas pequeñas casas modestas promovidas ahora por el actual Gobierno la música la música siempre presente en la calle en el año setenta y seis durante el apartheid el Gobierno obligó a los jóvenes de esta zona a estudiar en África AMS que es la lengua germánica derivada del neerlandés que está hablada por los blancos hubo allí una masacre de estudiantes Soweto es ya el emblema de la lucha contra el régimen de discriminación racial está también la casa modesta de Nelson Mandela que es una visita obligada para conocer mejor la historia de este país de su líder no se promociona suficientemente Johannesburgo más tiempo Nos hubiera gustado tener para disfrutar de la parte nueva de la ciudad también la histórica de esta emblemática ciudad sudafricana con sus altos edificios sus zonas de chabolas dicen que con los mejores restaurantes del país todo contrastes

Voz 0808 20:06 pero había mucho que visitar y tenemos pendiente en nuestro primer safari así que en autobús Nos dirigimos ilusionados al Parque Kruger cuatrocientos ocho kilómetros por delante en la provincia de Langa visitando parajes tan impresionantes como el Burque es la es llamado así en memoria de un buscador de oro que por cierto no encontró ni una onza Cañón del Río Blair el único verde del mundo vistas panorámicas desde arriba vistas impresionantes verde contraste con las piedras del cañón con todas las tonalidades de marrones posibles y el sonido del agua siempre muy presente así sonaba el río después de un día de carretera de no dejar de hacer fotos llegamos ya al parque para a las cinco y media de la mañana empezar nuestro Safari muchas dudas siempre al principio será peligroso a qué distancia veremos los animales de hecho veremos algunos nadie te asegura nada y con un frío tremendo porque en esta época del año allí es invierno tapados hasta arriba a siete grados de temperatura empieza a nuestra aventura en cuatro por cuatro El Parque Kruger es el Rey de los parques naturales es el más grande de Sudáfrica dos millones de hectáreas es tan grande como Israel ciento cuarenta y siete especies diferentes de mamíferos por supuesto los cinco grandes menos en León que lo vimos muy de lejos tuvimos la oportunidad de ver el resto de cerca comiendo de cansando ignorando nos totalmente en plena armonía con la naturaleza vimos elefantes rinocerontes búfalos leopardos también el guepardo de hecho ha sido mi foto del verano jirafas paseando comiendo cerca de nosotros como si se dejaran fotografiar luciendo sus esbeltas cuerpos en cuatro por cuatro con un experto además al volante un sudafricano blanco de Down como si estuviéramos en un documental en inglés del National Geographic vivimos cuatro horas apasionantes

Voz 31 22:02 la música no el tío más nada en vigor se iban explican

Voz 0808 22:13 todo cada grupo de animales que nos encontrábamos no puedo comparar con otros puntos de África pero aseguró que una vez en la vida si se puede hay que hacer un safari

Voz 2 24:47 tras está súper recomendaciones de Inma Pardo

Voz 0808 24:50 dan ganas de las que me has dejado

Voz 2 24:53 muchísimas ganas de ir pero eso es lo que más me ha gustado es como lo has contado porque no se ha hecho a todos es lo que dio un poquito no sé hacer cada para nada en lo que has vivido tú realmente pero ahí me está gustando esto de contar nuestras experiencias más pica el gusanillo también voy a contar

Voz 0808 25:05 tengo muy claro que si el programa que viene ella vez de haberlas oyentes luego cómo se animando a todos ellos también sabes

Voz 2 25:11 tienes animado a contarnos una buena experiencia Clemente López

Voz 0808 25:14 es verdad éstos

Voz 37 25:16 qué tal compañeros hoy me encuentro con Manuel Alonso propietario del restaurante Casa Manolo de Daimuz al que damos la bienvenida hola qué tal Manuel como estamos hola buenos días qué tal muy vosotros encantados de saludarte porque sabemos que en el restaurante Casa Manolo son muy hospitalarios y es necesario recordar a los valencianos y al sector turístico la importancia de ser hospitalarios

Voz 38 25:39 hombre yo creo que el valenciano es hospitalario por naturaleza

Voz 12 25:42 no es bueno

Voz 38 25:45 tú mismo oí yo creo que no hay prisa

Voz 37 25:47 Casa Manolo con una estrella Michelin es uno de los mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana que parte de ese éxito corresponde sin duda a la hospitalidad con la que se recibe y se atiende a los clientes no

Voz 38 25:59 pues sí la verdad que para mí es algo es un valor muy importante porque tenemos que tener claro que somos una empresa de servicios pero debemos a ese bienestar a esa a esa felicidad que el cliente encuentra tanto desde una bienvenida hay una sonrisa hasta una despedida calurosa no hay ya está pronto no que se sienta como en su casa y luego pues cuidar mucho mucho mucho los de adiós sabemos que el tema de alérgenos está cada vez más instaurado pues bueno hay que estar ahí al día en el tema de las nuevas tendencias tener wifi es algo ya pues bueno como agua mineral ante no cargadores para esa cómoda del de está evitando más no se nosotros tenemos detalles como firmar el menú degustación con su nombre no es un detalle que cuesta cero euros pero es algo que ellos recuerdan hoy que cuando vuelven te lo dicen no cada vez nos debemos más al consumidor final que al final es el que viene nuestra tierra

Voz 37 26:45 como decimos por aquí por nuestra tierra Totta Pedraza parece no

Voz 12 26:49 pues nada es que estás ahí

Voz 37 26:52 qué le parece la iniciativa de Turisme Comunitat Valenciana de lanzar el programa de formación hospitalidad mediterránea la campaña contagia tu hospitalidad tenemos que aprender a ser más hospitalarios incluso

Voz 38 27:03 no es que haya que recordarlos continuamente pero sí que entre todos cada uno siendo un pequeñito embajador de esa hospitalidad cuando vamos yo postró cuando voy a la por el mundo presidentes valenciano corre por tus venas esos colores Si campañas así nos ayudan a que todos sepamos primero el buen camino y que son valores que no debemos de perder no saque me parece genial digamos y la va para largo y la y la felicidad

Voz 37 27:26 que no olvidemos quiénes somos de dónde venimos sí que podemos aportar no

Voz 38 27:30 si es así porque dio por ejemplo como cocineros puedo aportar por medio de un producto de un productor poniéndolo en valor un producto llamándolo por su nombre trasladas al consumidor final ese cliente en mi casa por medio de un plato de una creatividad de una creación mía que es un plato es mi lenguaje es mi discurso porque cuando nos dicen cómo de qué manera cultivables trabajado percibimos otras sanciones vocalización

Voz 37 27:55 bueno pues Manuel Alonso propietario del restaurante Casa Manolo encantadísima de haber contado contigo en SER Viajeros además te conocen como una persona detallista tenaz creativa inquieta perfeccionista y ahora también sabemos que hospitalaria muchísimas gracias por estar con nosotros ya está

Voz 2 28:14 la próxima nada muchas gracias a vosotros

Voz 38 28:16 en en diciembre ya por todos esos valores que has dicho de lo bueno que me enorgullece ni agradezco de verdad muchas verdad

Voz 37 28:22 un abrazo y felicidades por tu trabajo igualmente luego hasta luego

Voz 0808 28:36 buscamos ya escapadas otoñales en SER Viajeros Nos hemos puesto el chip ya de dejar un poquito atrás el verano el dentro de nada ya bueno no surgen otros planes como por ejemplo la recolección de setas es uno de los Cobisa en auge en estas fechas en las que más producción de setas y hongos ahí ha llovido llueve recientemente la Comunitat Valenciana es posible que ya empiezan aquí a encontrarse buenos ejemplares pero hay una zona vecina Albarracín que es muy visitada por los valencianos y que destaca especialmente por contar con el parque micológico más productivo diverso de la provincia de Ter el SARS y además como decías este año ha sido

Voz 2 29:11 lluvioso el más lluvioso desde hace más de diez años en la comunidad de histórica de Albarracín por lo que se espera un gran nacimiento de hongos silvestres no en cualquier caso usted en las setas sonó Albarracín siempre eso sí no hago eso sí sí

Voz 0808 29:25 verdad es un sitio precioso para visitar para pasar un fin de semana además de lo micológico esta comunidad es una de las más turísticas no de de de esa provincia bueno yo creo que es una buena recomendación que podemos hacer a todos los oyentes pero hemos invitado también a ser viajeros a a una persona que se lo sabe todo muy bien

Voz 2 29:42 así es la presidenta de la Comunidad histórica de Albarracín ella es Rosa Sánchez y ojo porque es la primera mujer presidenta de esta institución en sus ocho siglos listos

Voz 0808 29:52 bueno Celinda Rosa Sánchez qué tal Rosa hola buenas tardes juegos y enhorabuena eh dieta consta un poquito pero bueno

Voz 40 30:00 pues sí ha costado pero aquí estamos intentando dar resultados buenos días buenas tardes no

Voz 2 30:05 es decir que que que Rosa además eso es alcaldesa de su pueblo no de Orihuela sí sí

Voz 40 30:10 sí la alcaldesa de Orihuela el criminal que también es la primera vez que hay una mujer alcaldesa luego en el privilegio no sólo ser la primera mujer presidenta de la Comunidad y alcaldesa ha sido intentará hacer un buen trabajo y dar los resultados que para el territorio sean prósperos

Voz 0808 30:27 bueno hablábamos de de eso de de buscar setas no yo creo que es una afición que muchos valencianos tienen y el yo creo también porque aquí nunca dices dónde están no ese es el secreto mejor guardado pero muchos valencianos que son aficionados a este hobby cuando ya se acaban por la Comunitat Valenciana buscan otros territorios no para explorar y yo creo que Albarracín es uno de ellos no

Voz 40 30:46 claro que sí fíjate aquí en la Comunidad Albarracín adonde eramos primer parque micológico de la de todo ahora Honda le contamos con cien mil hectáreas de patrimonio forestal que alberga el ochenta por ciento de las especies micológicas que se hace en el panorama nacional con lo cual estamos en el sitio idílico para los amantes y profesionales y aficionados a la micología

Voz 2 31:08 lo demás es el mejor momento porque ahora septiembre octubre no esta primavera lo que vosotros vuestro segundo verano claro

Voz 0808 31:15 la temporada turística claro

Voz 40 31:17 comida aquí en septiembre octubre pues debido gracias al aprovechamiento tan importante para nosotros pues tenemos ese segundo veranillo que pues a Trump motorista es verdad que la Comunidad Valenciana es un amante de la Sierra de Albarracín de la que los veintitrés pueblos que la integran igual cualquiera de nuestros pueblos se puede observar pues mucho patrimonio arquitectónico historia bueno pues este privilegiado entorno natural cada aprovechamientos con una micología que este año después de las fuertes nevadas que hemos tenido de las grandes lluvias que estamos teniendo en el verano sobre todas las tormentas de agosto pues están aflorando muchas especies silvestres para el gusto de todos los aficionados

Voz 0808 31:54 yo tengo que repetir solamente lo hecho una vez debo decir que que mi experiencia no me lo pasé muy bien porque es maravilloso estar en el campo a primera hora no que con con gente con amigos y tal no encontré ningún la sola en la zona que visite la Comunidad desde ya sólo me encontré un móvil del que finalmente le llamé dictador recuperar su móvil es lo único que encontré pero es verdad que es una afición que yo creo que cada vez más gente tiene verdad es como una moda

Voz 40 32:19 pues sí fíjate por supuesto la verdad es que más que moda yo te diría fíjate aquí en la Comunidad de Albarracín ha formado parte de la economía doméstica de las familias durante toda la vida no sí que es verdad que en los últimos años hemos sido un poquito de sequía pero este año por ejemplo que han vuelto a ver unas no debes abundantes y una lluvia abundante como decía antes pues bueno no sólo va a ver eh esos aficionados esos visitan la micología sino que todos los vecinos de la sierra pueden aprovechar eso eso que para nosotros forma parte de nuestra vida y que como decía formado parte de su economía yo creo que es bueno para los visitantes no sólo es la recolección de setas regulada que por supuesto es importante

Voz 0808 33:01 porque hace que respetemos la sostenible

Voz 40 33:03 dirá de de las especies respetemos el medio ambiente no solamente es eso es el poder disfrutar de un medio natural privilegiado de la fauna que tenemos yo creo que la verdad es para es idílico para el otoño en el visitar esta zona ahí venida a disfrutar este parque micológico que desde luego tiene en abundancia

Voz 2 33:22 claro hay que hay que recordar ellas has hecho muy bien en comentarlo claro esto para los neófitos por ejemplo lloc de verdad que no he ido nunca a recolectar setas pero ya me lo estoy planteando porque me parece un planchazo hay normativas para proteger la recolección en las oficinas de turismo de la Comunidad histórica de Albarracín pues ahí es donde te dan un poco el todas las Lane la información que necesitas para esos permisos de recolección no hace falta un permiso especial de etc etcétera comentan

Voz 0808 33:46 a los que no lo normal dicho falta un permiso para para ir allí vale vale importe excelente

Voz 40 33:51 la mente bueno yo creo que es importante regular estos aprovechamientos sobre todo porque garantizar su sostenibilidad icono de alguna manera hay tenemos que garantizar nuestra biodiversidad porque al final forman parte de nuestras vidas los que aquí vivimos no sí que es cierto que bueno llevamos unos años que la Comunidad Albarracín hemos regulado el aprovechamiento para que cualquier visitante pueda acceder a través de la página web de la comunidad de Albarracín punto RG a través de oficinas de turismo de cualquier pueblo y localidad que pertenece a esta comunidad y a través de los establecimientos autorizados que son restaurantes hoteles y demás pues puedan adquirir su permiso para un día para un fin de semana para quince días para toda la temporada porque quieren venir asiduamente el fin de semana son precios muy asequibles que básicamente lo que hacen es ayudar a regular que no haya una cuantía más FIBA con desinterés hizo que no no cuide el patrimonio natural que tenemos no es algo para para tener continuidad en un aprovechamiento tan importante y sobre todos respetuosos con la naturaleza

Voz 0808 34:51 bueno y luego visitaba a alguno de los restaurantes de la zona que tendrán menús especiales para poder degustar este este manjar pasar un fin de semana unos días por por esta sierra maravillosa porque también en cuanto alojamientos es es una zona privilegiada no

Voz 40 35:06 efectivamente mira ahora no estar desde alojamientos no está de de servicios de restauración pues ofrecen incluso en sus cartas de Gastronomía incluyen en esta época el año pues recetas precisamente inherentes a la época que vivimos que es la micología no yo realmente la verdad es que no sólo está el deleite en Onda poder recurrir a recorrer el monte visitar es recolectar setas y no luego probar la cantidad de recetas que de recetas que por cualquiera de estos restaurantes que que tienen en la cualquier pueblo de la de la Comunidad de Albarracín que lo integran veintitrés como decía antes pues cada uno tiene su peculiar forma de previsión de presentar esas recetas que pueden ser el deleite de cualquiera que la esquina degustar

Voz 2 35:47 qué bien que buenas están claros además es que tienen muchas muchas opciones porque más allá de Albarracín están todos estos veintitrés pueblecitos a los que puedes visitar y que se como tú decías rosa cada uno tendrá sus

Voz 0808 35:58 tanto tanto que iban muchas veces claro claro hay que el muchas veces este dijo

Voz 40 36:04 también de fin de semana y pueblos con muchísimo tanto contentos interpretación de nuestra fauna con centros veinte de Patrimonio Inmaterial de nuestras formas de vida tradicionales que de indudablemente Albarracín es la joya de la corona pero hay cantidad de estos veintitrés con los que tienen una riqueza patrimonial arquitectónica e histórica que puede ser perfectamente el lujo de cualquiera que las visite

Voz 2 36:27 que en bueno Rosa Sánchez muchísimas gracias

Voz 0808 36:30 la presidenta de la Comunidad histórica de Albarracín como decías ante la primera mujer presidenta de la institución en ocho siglos

Voz 2 36:36 veis íbamos por la de Tremedal también preguntaremos por deja

Voz 29 37:05 pequeños templos

Voz 0808 37:14 iniciamos temporada en esta sección gastronómica con un restaurante en El Saler en Valencia es un local pequeñito me han dicho que tiene pocas mesas trece años de antigüedad porque es ya la segunda generación está ya Emilio Molero al otro lado del telón bueno porque es el responsable de este restaurante que todo hay que decirlo venimos recomendados de otro compañero de redacción

Voz 2 37:35 José Luis Chiclana que además nos recomienda muy bien esta rambla

Voz 0808 37:38 es el Pico Gredos y no muy obras y si te lo recomienda no siempre acierta seguro así que nada vamos a ver qué nos comenta Emilio Emilio buenas tardes

Voz 12 37:49 buenas tardes y buena comida del Mediterráneo no

Voz 0808 37:52 sobre todo bueno cuéntanos un poco en que os especializada

Voz 12 37:57 pues nada Tejada precoz de Loja sobre todo irá es vejado por lo que sale el día lo que entra lubina de entones Ceballos Calamardo o los tomates lo que sale

Voz 2 38:11 claro estamos pero ahuyó claro esto es como buena ya lo sabemos es la comida de lonja de pescado y es se llama Casa leo si queremos ir dónde dónde está

Voz 38 38:22 lo encontramos hola Saler Valencia calle Anguera número cuatro de y esto quiere pérdida de toda palco así se encuentra eh

Voz 0808 38:33 bueno yo como venimos recomendados Emilio y me dijeron tú tienes que pedir de entrante

Voz 10 38:39 Castañeda que yo no tenía ni idea explica que desde desde

Voz 12 38:46 qué tal vale Tanguy la hacemos a la a la plantar escrita pero es un producto pues eso la ayuda mediterráneo

Voz 10 38:56 muy bueno sepia pequeña

Voz 12 38:59 pepitas y una serie pequeñita se vea Castaño la cepillo pero aquí vamos

Voz 0808 39:08 muy bien bueno pues entrantes a otro sitio

Voz 12 39:10 dicen una cosa me lo aquí pero aquí que pedir

Voz 0808 39:13 eso eso eso para empezar entrante

Voz 2 39:17 alguna cosita más que tenemos que pedir a ver si nos dejamos llevar Emilio

Voz 12 39:20 pues lo que lo que el ambiente pues algunas algunas a la cuarta algunas inéditas buenas italianos o no sé un poquito de pulpo alguna gambita así arrocera buena sepia calamar en fin lo que lo que haya

Voz 0808 39:40 muy bien ya de plato principal desde luego un pescadito ahí a cómo no sólo a la brasa

Voz 12 39:45 ya no usa la plancha a la plancha blanca pero entero no hacemos ni flirteado a la plancha

Voz 0808 39:54 bueno entonces yo pido por ejemplo lubina y sólo quiero yo lubina

Voz 12 39:57 pues la nómina para

Voz 10 40:00 no dependemos eso me estás asustando

Voz 4 40:08 yo te ayudo con esto yo contigo

Voz 10 40:12 me gusta mucho lo digo claro tiene que ser todo el pescado entero

Voz 12 40:15 no si es verdad pero la gente de de la lubina pues bueno sobre todo al hubiera a la citada fuertes la lubina a la gente seguida como pide el huidas pero luego también central entones entran hay San Pedro

Voz 10 40:27 no hay Algaida Sampedro que es contra lo que lo que se que tenéis el local lleno siempre osea buena muy buena señal desde hace que de producto que tenéis es excelente

Voz 0808 40:42 sobre todo eso a mí me gusta cada vez más cenar o comer tranquila en un local que no sea muy grande que no haya mucho ruido que esté tranquilo y que puedas tener una buena tertulia después bueno Santi ya sabes que esto ya está

Voz 12 40:53 yo el postre yo necesito también con postres bueno a ver Emilio que me pues aquí de postre la haga a ver te puedo Segovia es cosa pues tenemos de una Masella que no sirve Lambert quien Valencia muerdan era una buena pastelería muy buena vale no sirve Credito bueno también los quede pues a un lingote cuyo Mango a una especial de hecho de chocolate crujiente de tomates y luego ya pero además aún Abu flan casero según bueno fruta voz de temporada

Voz 0808 41:24 qué bien muy bien bueno pues está muy bien seguro que sencillo producto primario

Voz 2 41:29 además bueno de calidad no como lo estabas diciendo

Voz 12 41:32 claro calidad aquí estamos siempre es la calidad

Voz 0808 41:35 muy bien bueno pues jaleo queda dicho muchísimas gracias Emilio Molero por hablarnos de tú restaurante en El Saler

Voz 12 41:42 muy bien lo que haga falta que vamos para allá ahora después fase Sevilla

Voz 0808 41:47 ateas hasta luego dándolo

SER Viajeros Comunitat Valenciana

SER Viajeros Comunitat Valenciana

Voz 2 45:17 estoy muy nervioso yo también estoy despierto

Voz 0808 45:20 la funciones de invento claro tenemos a novedad muy limpia

Voz 2 45:22 no tanto esta temporada ya atención porque esta nueva sección los protagonistas

Voz 3 45:27 sois vosotros los oyentes

Voz 45 45:33 la experiencia de un viaje igual sino la compartes cuéntanos tu viaje tus rutas tú recomendaciones tu destino envía un mensaje de audio a nuestro Whatsapp y revive tu experiencia viajera seis cincuenta sesenta y ocho treinta y cuatro setenta y seis seis cincuenta sesenta y ocho treinta y cuatro setenta

Voz 4 46:09 aquí estamos ya esperando esperando a ver quiénes son las primeras que se animan a lo repito

Voz 2 46:14 seis cincuenta sesenta y ocho treinta y cuatro setenta y seis este es el teléfono de guasa al que nos podéis enviar desde ya mensajes de audio con recomendaciones viajeras y nosotros los pondremos aquí para compartirlos con todo los claro hay que vamos a Antena no claro vamos a las escuche vamos a ponerlos para que para que ellos mismos se pueden escuchar para que nosotros podamos escuchar y tomar nota pero es que nos podéis contar lo que queráis eh que vuestro pueblos el mejor no es lo contáis en invitéis a ir que tenía un pequeño templo del buen comer que es delicioso y que no hemos hablado todavía está muy bien que habéis sido alguno de los que habéis yo que no nos ha gustado no sería lo que sea Nos lo decís porque nosotros abrimos ahora nuestro teléfono para que no os deis envidia con vuestros viajar Rossi vuestras experiencias seis cinco cero sesenta y ocho treinta y cuatro setenta y seis guardada este contacto en vuestra agenda nos puedes guardar como ser viajeros vuestra agenda y ahí puedes mandarnos vuestros mensajes de audio guía audio

Voz 0808 47:16 exacto queremos emitirlo en antena

Voz 2 47:18 escucharos queremos saber de vosotros

Voz 0808 47:21 Nos pueden dar yo pensado en las pueden dar muchas ideas los oyentes también porque claro la Comunidad Valenciana es verdad que le hemos dado la vuelta ya por lo menos cuatro cinco veces con con Antonio Martín con todas las propuestas que hemos estado haciendo tuyo durante estas nuevas temporadas pero seguro que hay pequeños rincones que todavía no hemos hablado de ellos nos puede dar pie a documentar unos a buscar información buscar protagonistas para que también puedan estar en antena

Voz 2 47:43 claro porque creemos que lo escrupuloso en programa queremos que lo vamos entre todos no solamente nosotros que aquí estamos hablando hoy todos nuestros invitados también queremos que nos lo contáis vosotros vuestras experiencias viajeras en este programa que también es vuestro que es que en realidad lo hacemos entre todos si repito

Voz 3 47:59 con seis cinco cero seis ocho tres cuatro siete seis

Voz 2 48:04 lo cual es la agenda abrid vuestros guasa pero los avisos al seguramente todo el mundo y no le pedí ayuda todo lo que tenga guasa picos ayuda hacerlo nos mandáis un mensaje de audio y no pondremos aquí porque vosotros también vais a ser los protagonistas de este oyentes viajeros a Abed

Voz 0808 48:20 experiencia vamos a ver la semana que viene que tenemos mucha ilusión y también es verdad que confío en la gente

Voz 2 48:25 esto también lo quería decir desde entre las líneas ya están abiertas

Voz 0808 48:28 eso es algo que lo ya pueden enviar por lanzar seguimos escuchando muy bien bueno tenemos a nuestra amiga Elena Morales que nos ha dejado una carta que era una postal a si es ella también una oyente viaje más viajera que uno vamos a escuchar que no sea

Voz 2 48:41 Nos ha dejado

Voz 46 49:13 hola Inma olas anti empezamos con postal como no podía ser de otra forma como hoy os escribo desde el tren en La Ventana me pide

Voz 0808 49:20 algo así como a bajas revoluciones estacas

Voz 46 49:23 Jon me encanta para mirar horizontes son Love Of Lesbian Zahara viajeros míos muchos besos nos vemos dentro de nada

Voz 0808 49:34 gracias Elena bueno está

Voz 4 49:37 yo voy a los oyentes porque a él no está con el móvil así como si fuera me has podido acertar

Voz 0808 49:45 más la música para terminar hoy sobre todo para el gusto bueno nosotros perdimos ya hasta la semana que viene como siempre gracias por estar ahí gracias por seguirnos así que la semana que viene más anti así es

Voz 2 49:59 espero que nos escuchemos también claramente a Juanjo

Voz 0808 50:01 Moreno estaba en el control de sonido pasen un feliz fin de semana

