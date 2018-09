Hora 14 Fin de Semana Comunitat Valenciana (08/09/2018)

No hay resultados

Voz 0760 00:00 hora catorce Comunitat Valenciana Toni Jiménez buenas tardes se lo estamos contando la Guardia Civil de Castellón investiga la muerte de una mujer de treinta y cinco años cuyo cadáver fue hallado ayer por la noche en una vivienda de Borriol en Castellón con evidencia de haber muerto en días anteriores su pareja sentimental un hombre de cuarenta años se encuentra desaparecido tiene antecedentes por maltrato en una relación anterior pero al parecer no constan denuncias por parte de la mujer fallecida la Policía Local fue la que dio el aviso del hallazgo y se activó el protocolo de violencia de género el cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense ubicada en el Hospital Provincial de Castellón donde el lunes se le realizará la autopsia la investigación esclarecerá si estamos ante un nuevo caso de violencia de género de será así habría que intensificar la pues la respuesta social para dejar de ser cómplices de una lacra que no cesa porque está claro que algo no funciona estamos muy pendientes de cualquier novedad que pueda producirse sobre este trágico suceso en Castellón en la crónica política nos lleva hoy a Alicante donde los socialistas valencianos han celebrado durante esta mañana la segunda jornada de la Escola d'Estiu un espacio en el que se ha analizado la situación política económica y social de la Comunidad y su contexto en España nos lo cuenta desde Radio Alicante Daniel Rodríguez

Voz 2 01:15 la portavoz del Gobierno y ministra de Educación Isabel Celaá durante la mesa redonda innovar para crecer ha anunciado que este lunes se producirá un encuentro en Moncloa entre los distintos agentes sociales para impulsar una reforma de la Formación Profesional que agilice la adecuación de las titulaciones a las necesidades de las empresas en la segunda mesa redonda intervenido la ministra de Sanidad Carmen Montón junto a la consellera de Justicia Gabriela Bravo la consellera de Vivienda María José Salvador en la que se ha debatido sobre derechos en igualdad Montón ha vaticinado que los Presupuestos Generales del Estado de dos mil diecinueve serán aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez de una manera u otra el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig por su parte ha clausurado esta Escola d'Estiu poniendo en valor los proyectos que va a desarrollar el Consell como el distrito digital y que espera que para el próximo año su implantación en Alicante sea una realidad

Voz 3 02:01 estamos trabajando para el distrito digital para ese aterrizaje definitivo de la Comunidad Valenciana en la sociedad del conocimiento desde luego éste es una es un elemento fundamental un parámetro fundamental de lo que ha de ser el futuro de la Comunidad Valenciana es que cada vez tengamos más clara la estrategia por la inteligencia artificial para generar nuevos puestos de trabajo

Voz 2 02:24 Ximo Puig ha vuelto a asegurar que no adelantará las elecciones

Voz 0760 02:33 Pangma el Partido Animalista denuncia ante la Generalitat la celebración de festejos taurinos en algunos municipios de la Comunitat por considerarlos ilegales y no regulados además de otros en los que se han cometido a su juicio infracciones muy graves según palmas estos festejos son ilegales en el reglamento José están celebrando sin estar catalogados como tradicionales en la Comunitat por tanto se pueden haber cometido infracciones e irregularidades graves y muy graves el y García

Voz 5 02:57 la coordinadora de PACMA en Valencia Raquel Aguilar explica que para que un acto de bous al carrer se lleva a cabo se requiere de la declaración favorable del Ayuntamiento correspondiente de la Conselleria por lo que puede que se hayan hecho sin permisos osea haya dado permiso algo ilegal o que no está regulado en la Ley aislar pone un ejemplo concreto el pasado veinticinco agosto se celebraba en el barrio del Cristo de Valencia la llamada Moto torera

Voz 0809 03:19 en el recinto taurino había una motocicleta sin citaba la vaca que se acercase a la rampa de una vez en la rampa pues el motorista con el vehículo saltaba por encima del animal la utilización de de vehículos a motor está expresamente prohibida dentro de lo que son los recintos taurinos por tanto hay pues se estaría tratando de una ilegalidad

Voz 0760 03:41 a esto se sumarían la muerte de animales en festejos Wes balance de heridos que dejan Aguilar asegura que están esperando la respuesta de la Generalitat ante las denuncias compruebas que han presentado critica la supuesta impunidad el sector taurino que se siente legitimado dice para vulnerar artículos del reglamento de festejos taurinos tradicionales de la Ley de Espectáculos de la Comunitat e incluso pueden publicitar estos actos ante la pasividad dice de las administraciones posición contraria la del presidente de la Federación de Peñas de bous al carrer Vicente Noguera es que niega cualquier ilegalidad y asegura que precisamente la administración autonómica que nos gobierna está muy preocupada por el bienestar de los animales en los actos y ellos se encargan de hacer extensivo ese cuidado a las asociaciones de la Comunitat

Voz 5 04:20 además dice Noguerol es que todos esos festivos que sean celebrado la Comunitat están amparados por el decreto

Voz 1889 04:28 hasta ahora te puedo decir que todos los festejos están realizando en la Comunidad Valenciana están amparados por el decreto la Moto torera es uno de los de los puntos que el próximo decreto porque está pues en vistas de que sea aprobado oí es una modificación extensible y muy fuerte en cuanto a bienestar animal la Moto torera así que sí que va a tener un párrafo en el que se prohiba a día de hoy no está prohibida por lo tanto no sea no es exaltado en ningún momento la legalidad

Voz 0760 04:52 Noguerol les explica que son las autoridades

Voz 5 04:54 competentes y las investigaciones policiales las que deciden si las denuncias son válidas o no los partidos animalistas no tiene ninguna potestad en este asunto es la administración dice que encontró el bienestar animal y sanciona a las peñas que han fallado en ese sentido respecto a la muerte de los animales antes durante o después de los festejos el presidente de las peñas contesta con un dato en la Comunitat se han exhibido este año diez mil reses sólo cuatro han fallecido dice por diversas causas

Voz 0760 05:20 desde la Generalitat explican a la SER que las denuncias presentadas por el Partido Animalista siguen su curso aunque están aún pendientes de estudio si se comprueba que como dice Pangma sea vulnerado la normativa sancionará a la organización pero como decimos está estudiando todavía

Voz 0760 05:38 seis de los principales turoperadores japoneses que trabajan en Europa y un responsable de la Oficina Española de Turismo en Tokio visitan este fin de semana en la Comunitat Valenciana a través de un recorrido guiado por las tres provincias se pretende que esta delegación de los principales actores distribuidores japoneses no sólo visite los lugares más empleo emblemáticos de la Comunitat sino que pueda vivir experiencias para que la inmersión sea más efectiva

Voz 8 06:26 hemos organizado viaje de familiarización en el que ha visitado yo no sólo nuestros atributos turístico sino que hemos buscado auténticas experiencias para que vivan la inmersión en lo que nuestra área turística estuvieron en H Messi en un momento fundamental para entender la fiesta la tradición y la autenticidad de nuestra comunidad pero también en Morella las rutas de dos olivos en Valencia visitando criadas Nicolás Denia pidiendo un poco la esencia de lo que son nuestros principales destinos

Voz 5 06:57 Colomer asegura que hay que abrir el angular y trabajar nuevas oportunidades más allá de los mercados europeos porque no todos buscan lo mismo Oriente ya es el mayor mercado emisor de turistas y por tanto hay que seguir trabajando para posicionarse como un destino a tener en cuenta para el turista asiático

Voz 8 07:12 trabajar los mercados convencionales de de europeos pero también abrirnos a las nuevas grandes oportunidades Oriente e va a ser ya es el principal mercado emisor de turistas y lógicamente tenemos que trabajar pues nuestras oportunidades hipnosis preparándonos creo que este tipo de viajes tres pues se convierten en en una un trabajo de prescripción de influencia en lo que es el el mercado visor es importante que que trabajemos en esa línea

Voz 0760 07:40 el Síndic de Greuges de la Comunitat recomienda a la Conselleria de Educación que estudie cambiar la normativa que regula el proceso para implantar la jornada continua en los centros de manera que en el recuento de votos se tenga en cuenta el total de los emitidos en el censo global el objetivo asegura es aumentar la participación e implicación de los padres en los procesos de decisión

Voz 5 07:57 el defensor del pueblo valenciano ha dictado una resolución a raíz de una queja formulada por más de trescientos padres de alumnos de un colegio sobre el excesivo porcentaje que a su juicio exige la Administración para permitir que se apruebe la jornada continua que actualmente está fijado en un cincuenta y cinco por ciento del censo total los promotores de la queja opinan que tendría que ser el cincuenta y cinco por ciento de los votos emitidos y subrayan que si se tiene en cuenta el total del censo se da por hecho que quién no acude a votar votará en contra de la propuesta el Síndic puntualiza eso sí que de valorarse ese cambio en la normativa de cara a posteriores procesos Sharía sin efectos retroactivos respecto a los que ya se han realizado

Voz 0760 08:33 seguimos hablando de educación con la vuelta al cole muchos alumnos y alumnas de la Comunitat vuelven a hacer uso de los comedores escolares los veterinarios valencianos son los encargados de velar por la seguridad y la calidad de los alimentos que se sirven en los centros así como de la adecuación nutricional de estos menús Zarza ha burgués del Colegio de Veterinarios de Valencia apunta que su colectivo no Cell de los nutricionistas ni pretende serlo pero como profesionales de la salud de la salud pública están capacitados para intervenir y aconsejar sobre estos temas a colegios institutos burgués explica que la tendencia hacia un menú más saludables es sigue principal Mende eliminando grasas saturadas y aumentando las frutas y las verduras que a lo largo de la semana

Voz 9 09:08 hace incluían todos los grupos de alimentos verduras frutas hortalizas

Voz 0809 09:12 la cumbre carnes de diferentes procedencias

Voz 9 09:15 has nuevos etcétera que el postre

Voz 0809 09:17 John señala fruta como postre evitado más que invitaba después de las comidas e intentar reducir las proteínas de origen animal para ir dar paso a las proteínas perfectamente

Voz 0760 09:32 además estos profesionales visitan asiduamente los centros para controlar y asesorar en materia de higiene y seguridad alimentaria

Voz 5 09:37 dice burgués que el servicio de comedores complementario pero muy importante porque los alumnos pasan en estos espacios casi tres horas hasta que vuelven a tener clase pulse que cuidar la higiene y asegurarse de que se sirven alimentos seguros

Voz 0809 09:49 sobre todo lo veremos que garantizarlo son alimentos seguros y siempre decimos lo mismo da igual que un arroz este súper ricos y es seguro ese ese valor lo tenemos que asegurar y los que no tengan mejor hacerlo ponerlo como me como punto de mejora tienen que ser alimentos seguros

Voz 10 10:23 continúan en Benidorm las celebraciones con motivo de la octava edición del Orgullo LGTB en la avenida

Voz 0760 10:28 en Pride que este año se espera superar los veinte mil asistentes de la edición anterior desde el miércoles y hasta mañana se están realizando diversas actividades pero esta tarde a las cinco se celebra el acto central un desfile en el que tomarán parte alrededor de quince carrozas coches y caballos en cuanto al tiempo fin de semana con cielos nubosos en la Comunitat Se mantiene el aviso especial porque este fin de semana se espera la llegada de una vana una depresión aislada de niveles altos que junto a la presencia de un flujo cálido y húmedo procedente del Mediterráneo causará una marcada inestabilidad con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y puntualmente fuertes y persistentes en la mitad sur de la Comunitat las temperaturas sin cambios a esta hora sabemos que en las últimas cuatro horas se han registrado lluvias veintisiete litros por metro cuadrado en Picassent que es la la provincia Valencia es la que más ha sufrido estas Llum has como decimos son las dos y casi diecisiete minutos escuchan la Cadena Ser

Voz 0760 11:46 ha sido sin duda el tema de la semana al conflicto con la implantación de una empresa de patinetes eléctricos en Valencia sin autorización que ha puesto en evidencia la necesidad de una ordenanza municipal que los regule por eso en la SER nos hemos preguntado en qué lugar quedan los usuarios de este tipo de transporte en todo este embrollo algunos incluso la incautación de los patinetes por parte de la Policía Local tras la negativa de la empresa Alain de retirarlos de los espacios públicos de la ciudad les ha pillado por sorpresa cuando aún estaban prestando el servicio en qué situación quedan los consumidores en esta polémica qué futuro le espera a otras compañías que quieran implantarse en la ciudad el García en la Unión de Consumidores de la Comunidad lo tienen claro

Voz 5 12:22 sí subsecretario Vicente Anglada explican que hay que buscar una solución cree que a pesar de la gran acogida de qué van en consonancia con el modelo de esos de movilidad sostenible que se persigue la medida de retirar los patinetes es acertada porque la empresa no tenía ningún tipo de permiso y tampoco las ordenanzas están adecuadas inflada anuncia que los servicios jurídicos de la entidad están buscando soluciones para que la empresa devuelva el dinero a los usuarios en caso de que haya infringido sus derechos al Estado recuperando en la ciudad sin licencia pero todavía se estudia esa reclamación

Voz 8 12:52 Nos han llegado alguna reclamación de gente que claro que ya había hecho el pago ha estado realizando el pago a la a la empresa himnos preguntan qué claro que si no había una situación legal todo lo que se les ha estado cobrando después de bajarse en en la PP durante los dos o tres días han estado utilizando qué pasa con con esta utilización de del servicio no entonces tenemos la Dubai estamos a la espera de que nuestros servicios jurídicos busquen una una solución

Voz 5 13:21 respecto a la aparición de nuevas formas de movilidad en la ciudad como las motos eléctricas su esta misma empresa de patinetes el secretario de la Unión de Consumidores pidió a los usuarios responsabilidad y explica que en este nuevo escenario se hace necesario que las ordenanzas municipales regulen más que nunca el espacio que ocupa cada uno de ellos poniendo en el centro la seguridad del peatón además Anglada incide en que si las empresas ganan dinero ocupando espacios públicos tienen que contribuir también a la economía local

Voz 8 13:46 las ordenanzas municipales tienen que asegurar tanto la A es el uso que quiera hacerlo desde el punto de legal las ciudadano como peatón como persona usuaria de este tipo de servicios que buscar una una solución para que la empresa se pueda volver a implantar en la ciudad y que encima contribuyan a la economía de la propia ciudad

Voz 0760 14:13 por cierto esta mañana han vuelto a aparecer varios patinetes eléctricos de alquiler de la empresa Lime en algunos puntos de la ciudad por lo que la Policía Local repetirá el procedimiento utilizado esta semana para retirar estos vehículos de la vía pública se levanta primero acta de sanción hice proceder a su retirada los que ya fueron requisados siguen en la central la policía la empresa todavía no los ha reclamado y se enfrenta a una sanción de más de veinte mil euros hacemos una parada en Hora catorce para hacer hincapié quién ese nivel de preemergencia por fuertes chubascos y tormentas que se prevén en toda la Comunitat y que pueden afectar considerablemente al litoral sur de la provincia de Valencia para ello establecemos conexión telefónica con el director general del de la Agencia de Seguridad y respuestas a las emergencias José María Ángel buenas tardes

Voz 11 14:58 qué tal buenas tardes

Voz 0760 15:00 parece que la Agencia Estatal de Meteorología rebajan el nivel de alerta que se había dado en un principio aun así estamos preparados para la gota fría

Voz 11 15:08 bueno al final de verano siempre son épocas de de mayor riesgo se producirán lluvias yo creo que en medidas preventivas que solemos tener desde la Agencia está la acción preventiva hacia las lluvias el que se suelen producir y además de una foto

Voz 0809 15:28 mucho si no todo lo que os

Voz 11 15:30 son una serie de mecanismos avisar a todas las instituciones ayuntamientos organismos aquellos que no pueden ayudarnos han iniciar el factor de yeso diez verdad que otras acciones se los análisis que nadie entes meteorológicas eran complejas y complicadas siguen siendo yo creo que en eh vamos a tener en un momento determinado este fin de semana en Sant Boi mañana domingo en algún momento lo copioso ni para ello pues en fin yo creo que todos los mecanismos está en el preparado pero hemos ampliado la la dotación aquí de de los compañeros de emergencias

Voz 0809 16:12 sí

Voz 11 16:13 de hemos ampliado la jornada laboral se ha reforzado la plantilla ya hemos mandado pues eh mensajes a todos los ayuntamientos de las zonas que pueden nuestra

Voz 0760 16:24 en qué consiste cómo es este operativo de comunicación y coordinación con los ayuntamientos que se hace en estos casos para ponerse en contacto con ellos

Voz 11 16:32 pues sí accede por despacho automático ya que se les diremos que no sea que sólo a través de la llamada telefónica sino allí unos mecanismos de automatizados que hacen que hubo vienen los retenes de la plantilla desde Policía Local o bien en el personal que el Ayuntamiento ha designado como responsable para recoger estos avisos y a partir de ahí cada ayuntamiento cada pueblo cada municipio tiene sus propios mecanismos y recursos lo primero siempre hacer un análisis this de en eh que lugares pueden ser inundables generalmente en fin se ha comentado muchas veces que hemos construido en lugares donde son eh proclives a padecer una determinada en acción o tenemos edificios eh que debemos de tener mucha tensión colegios ambulatorios eh eh lugares de que deben de tener las herramientas y esto lo tienen muy bien eh pronosticado con lo cual la respuesta pues siempre mejor o carreteras o próximos a barrancos y es decir un diagnóstico que residen unos eh posibilitan en una respuesta con mayor eficacia

Voz 0760 17:50 como decía la precaución y la prevención son muy importantes qué consejos les podríamos dar a nuestros oyentes respecto a estos posible si episodios de gota fría

Voz 11 17:59 lo más importante si van acoge que no cojan el vehículo en un momento determinado eh eh el si está lloviendo de una forma copiosa que eviten Herranz corrillos y lugares donde se puede desbordar en que los ayuntamientos lo saben los ayuntamientos son los primeros que examen han hecho limpieza de imbornales de de desagües lugares donde las hojas podrían haber impedido pueden impedir fluido de la ardua ir a las personas pues cuando detecten Honda son utilizar el uno uno dos es una respuesta los consorcios han demostrado su profesionalidad de tengan en cuenta que cuando tras mitin transitan por carretera pueden caer árboles desprendimientos de piedras y todo esto en un momento en la causa al se producen minutos ya es decir que aunque pensemos que está del paso no una mención no no está en dos que el nos quedamos den pasos subterráneos bueno atención en estos momentos tiene que ser el Maxi

Voz 0760 19:07 José María Ángel director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las emergencias gracias por atender a la Ser buenas tardes

Voz 11 19:13 buenas tardes muchísimas gracias

Voz 0760 19:19 la organización de Maris Galicia sigue sin poder abrir las puertas para celebrar la gran fiesta del marisco que

Voz 6 19:25 debía haberse inaugurado ayer en la antigua playa de vías de la estación del Grau según cuentan fuentes de Maris Galicia dos días antes de la apertura les llegó una autorización del Ayuntamiento de Valencia diciendo que no podían abre las puertas porque ese terreno donde se iba a celebrar la actividad es de uso público

Voz 5 19:41 todo esto a pesar de que el pasado seis de septiembre ya estaba todo hablado pero según Eneko Velasco desde Maris Galicia este terreno no es de espacio público sino privado patrimonio de Adif por tanto ayer cuenta Valero presentaron un reto curso contencioso administrativo contra la resolución del Ayuntamiento explica además que en total han perdido más de doscientos cuarenta mil euros entre el alquiler del terreno el género los trabajadores la publicidad y no sólo eso también dice Valero que esta situación es muy grave para la imagen de la empresa pero que espera que se solucione pronto

Voz 1889 20:12 creemos creemos tenemos demostrado es que el terreno exactamente en el que tenemos instalada la carpa no es de uso público con lo cual este uso privado además por supuesto de un bien privativo patrimonial de Adif en este caso

Voz 0760 20:27 por por por contra en el ayuntamiento aseguran a la SER que desde el pasado dos de agosto los organizadores de Maris Galicia son conocedores de la denegación del permiso para llevar a cabo la fiesta además explican que aun siendo suelo privado la naturaleza de la actividades pública ese requiere por tanto el visto bueno de los servicios municipales algo que no ha ocurrido

Voz 12 20:51 da

Voz 0760 20:53 el tiempo nos lo permite muchos planes para hacer en Valencia hay provincia a partir de hoy el programa cultural Barris llevará casi doscientas actividades a veinticuatro distintos distritos de Valencia en dos meses

Voz 5 21:05 se pretende así descentralizar las propuestas culturales y democratizar la cultura a toda la ciudad de hecho este año se ha triplicado el número de barrios como decimos esta iniciativa del consistorio arranca hoy en doce puntos de Valencia con diferentes conciertos un recital de poesía un monólogo de humor talleres de manualidades juegos populares teatro infantil magia cine cuenta cuentos y circo

Voz 0760 21:27 además esta tarde en el Palau de la Música cita con la solidaridad a las ocho la cantante Sole Giménez ofrecerá un concierto cuyos beneficios íntegros irán a parar a la órgano a la asociación a sin Down esos fondos servirán para financiar el programa qué pasa con mi casa lo explicó la cantante en su paso por los micrófonos de Hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 13 21:45 lo que se pretende es que las personas con síndrome de Down que ya tienen una cierta edad pues los chavales pues puedan independizarse también como como cualquier otro chico todavía otros desde que va a arrancar el proyecto con con este concierto el para tener pisos compartidos con estudiantes es un honor que hayan pensado en nosotros haremos un repertorio que lo más divertido festivo oí emocionante que podamos

Voz 0760 22:17 llena Algemesí

Voz 10 22:21 la localidad vive hoy el día grande de sus fiestas de la Mare de Déu de

Voz 15 22:25 la salud esta mañana se ha celebrado la conocida como proceso nieta del matí esta tarde a las siete y media está prevista la última procesión la más larga con siete horas de duración que contará con los bailes tradicionales icono con la mucha Arango

Voz 0760 22:42 dos y veintiocho minutos hacemos una pausa y el deporte

Voz 0760 23:35 la información deportiva con Fran Guaita

Voz 0691 23:37 la buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes con el parón de la Liga por los compromisos de las selecciones toda la atención del fútbol centrado en España que juega esta tarde a las veinte y cuarenta y cinco en Wembley Londres ante Inglaterra será el primer partido de la era Luis Enrique y la primera opción para ver si el asturiano con Federer no minutos a los dos jugadores del Valencia convocados en la absoluta el de del el lateral Gayá el delantero brasileño con pasaporte español Rodrigo Moreno Machado en baloncesto segundo compromiso de pretemporada para Valencia Basket ganó de paliza el primero a UCAM Murcia hoy se enfrenta en Inca en Palma de Mallorca a otro rival de Liga ACB el