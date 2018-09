A vivir Comunitat Valenciana (09/09/2018)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días

Voz 2 00:02 Comunitat Valenciana

Voz 3 00:09 en eh

Voz 0187 00:12 esta es la semana en la que la radio abre el cotillón y se come incluso las uvas eh nuestro verdadero comienzo de año es ahora la sensación de vértigo también es muy parecida al cambio de año tenemos siempre la incertidumbre de si ustedes seguirán a nuestro lado vamos a trabajar mucho muchísimo todo lo que podamos

Voz 4 00:30 para que esto sea así así es la Comunitat Valenciana A vivir que es un dos días Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 5 00:38 hoy

Voz 7 00:48 sí sí sí

Voz 8 00:57 ya hemos hablado en diferentes ocasiones aquí en A vivir que son dos días Comunitat Valenciana de lo beneficioso que resulta los animales en algunas terapias ahora en el Hospital del Vinalopó de Elche Torrevieja las mascotas podrán visitar a sus dueños cuando se encuentran en una situación de de largo ingreso incluso en una

Voz 0187 01:18 la situación de crónico de paz Soriano si Soriano verdad vale perdóname Pepa sorianos directora de Enfermería del Departamento de Salud del hospital de Torrevieja muy buenas Pepa bienvenida o a la que a una iniciativa que no parecido preciosa pero además de preciosa muy beneficiosa para para esas personas que como decíamos tienen que estar durante mucho tiempo ingresados en el hospital así cuéntanos un poco cuáles son los beneficios que obtienen estos pacientes bueno en principio que mejora el estado de ánimo por supuesto de pacientes que tenemos sin pesado sobre aquellos de larga estancia o que tienen un proceso complicado como puede ser un proceso oncológico y al final de sus vidas porque también qué tal está la la estimulación si humaniza el proceso de hospitalización de muerte permitiendo al paciente despedirse de la totalidad de sus seres queridos que muchos casos incluye incluye a sus animales uf qué duro esto no pero imagino que para para esas personas que será importante claro es evidente que podrá ir su familia a visitar no siempre que lo deseen pero tienes razón al final las mascotas son importantes en nuestras vidas y tenemos unas relaciones de apego bastante importante si alguien se encuentran en situación de de muerte cercana el poderse despedir de sus mascotas será importante para ellos así es decirlo que detectamos en nuestros departamentos tanto en el se coman Torrevieja especialmente en Torrevieja

Voz 1172 02:49 a la población a la que atendemos

Voz 0187 02:52 es una población en un porcentaje altísimo de extranjeros con la cultura de animales de compañía muy arraigada en muchos casos viven solos acompañados de sus animales y lo pasan peor pensando que tiene Nadal y mal en casa o con unos vecinos o en un hotel Iker no pueden estar con ellos más que de su estado en si esa ansiedad pues en hora que muchas veces no evolucione tan rápido como se desea o por lo menos no de la manera satisfactoria Mi idea ahí que nos plantea Ximo este este protocolo qué que finalmente hemos conseguido finalizaría

Voz 1172 03:31 a a cabo claro una vez más a Paco

Voz 0187 03:33 pagamos lo importante que es el el proceso psicológico en en un proceso médico de este tipo no que tú estés bien anímicamente influye en en en parte del éxito de los tratamientos que está recibiendo claro nosotros siempre decimos hay una frase no muy extendida que que dice que el corazón tal cantidad de vida pero la cabeza da calidad de vida claro si la cabeza pues para tenerla bien hay que hay que tener bien los sentimientos hay que estar positivo ya que estar Félix Zynga estaba voy que intentar que que los pacientes vivan este trance que aunque para los sanitarios lo tenemos muy asumido y es algo normal para los pacientes que vienen y sus familias es un evento en su vida es normal que les altera por completo su vida cotidiana no entonces hay que intentar entender que lo lleven de la bajo manera posible vale como cuál es el protocolo qué seguís para que esos animales de compañía puedan acudir al hospital a visitar también a sus a sus dueños en realidad sí bueno hemos pretendido bueno regular las visitas de animales de compañía en ambos departamentos en base a lo que contempla la Ley cuatro mil novecientos noventa y cuatro la llenaba Valencia nada de protección de los animales hemos pretendido también ser muy respetuosos con los animales eh que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos por su puesto no no pueden acceder a estos animales ni tampoco los menores de seis meses por el riesgo de enfermedades o contagio o que puedan que puedan contra era lo a los pacientes que los pacientes son las familias que desde en realizar una visita lo trasladan a su equipo sanitario más homérico hoy a su enfermera esta solicitud la iban a dirección donde donde evaluamos y puede acogerse o no si se les a la normativa que ha de cumplir esto va dirigido como he dicho antes a pacientes con un proceso de enfermedad eh no diga o de larga estancia que no está directamente relacionado por un tema de eso no is evidentemente que no exista riesgo de empeoramiento si recibe la visita que no se presentan alergia a las mascotas

Voz 1172 05:56 ah sí que es posible desplazar al país

Voz 0187 05:59 la a a una zona de encuentro estoy muy importante recalcar lo que se habilitado en los dos departamentos una zona donde puedan estar los animales y los pacientes Si sin que ello hace te al estado de salud del resto de pacientes que tenemos en los hospitales la no contáis además con el apoyo del Colegio de Veterinarios de Alicante no sí desde el primer momento ha sido importantísimo su apoyo porque nos han facilitado la acreditación que tienen que tener los animales en cuanto a si situación sanitaria la identificación Lazio dijo vigente que incluye pues se vacunaciones para situación etcétera Además el Colegio de Veterinarios de Alicante ha afirmado con nosotros un convenio para aquellos pacientes que tengan mascotas que no cumplan los requisitos porque el paciente no tiene en medio ha podido llevar a cabo todo lo que se indica que asumiría el propio Colegio de Veterinaria para facilitar que que los animales puedan venir entonces es tan sencillo como tener es tu su cartilla al día IV un certificado veterinario de salud que todos los animales que están en condiciones lo tiene el que no lo tengan ya digo colegio veterinario facilita facilita la exploración estos animales indiquen lo puedan contener sí sí sin coste alguno para los pacientes la iniciativa que que humaniza la estancia en un hospital incluso el proceso de finalizar una vida vamos a humanizar también es el proyecto vamos a ponerle un poco vamos a aterrizar un poco al suelo popa cuéntanos alguna historia que para vosotros eh haya sido importante por lo que sea o destacable o curiosa bueno no todas todas estas experiencias con animales tienen tienen un fondo de humanización como bien has dicho importantísimo porque alguien no se plantea recibir una visita de un animal Si no hay bastardos

Voz 9 08:03 claro que luego se marcha a casa siempre hay algo

Voz 0187 08:06 lo más profundo detrás por poner algún ejemplo aquí en el departamento de Torrevieja no es el caso de una paciente joven afectada de una enfermedad oncológica en proceso ya terminal con familias hijo pequeño quería bueno programaba hemos las visitas todas las tardes con un tema de humanización no nos gusta que los niños estén en la zona donde hay más pacientes oncológicos pues para evitar un poco estas imágenes entonces todas las tardes preparaban una zona para poder visitar a la mamá y que mi equipo dicen estar jugando con mamá sí nos trasladaron y a la posibilidad de venir con su perrito Iggy presupuestó así lo hicimos y y la verdad que cuando desgraciadamente llegó a Fini la paciente falleció pues siempre te queda la satisfacción de decir hoy se ha podido despedir de de quién y ya ha querido no hemos decidido por ella ha estado toda la familia al completo y es muy satisfactorio ver pues jugando bien ese perrito corriendo a saludarla que llevaba sin para las semanas como él hacía cariño como la chupa pues pues esas cosas que te dejan así marcadas en el que pues también Un caso similar pero que el paciente crónico mayorcito de edad avanzada que tenía un perrillo muy pequeño lo trajeron a su transportín y eso que que estuviese con el el acampadas están pequeñito tuvieron pone trasportín encima hay el paciente pudo pudo fallecer tocando supera los belleza ya los dos tan tranquilitos que a veces introducimos química el medicamento esta situación es que de manera natural sin medias no hay gente que las las sabe vivir de una manera mucho más natural otros el amor es una de las mejores inyecciones médicas que puedan existir no la verdad es que que dura puede ser la vida no está ahí siempre rodeados de situaciones de de máxima dureza este tipo de comentarios a este tipo de discursos no nos enseñan también a bueno a que nos quejamos demasiado yo creo aquí

Voz 10 10:24 que en valoramos muy poco lo que en lo que tenemos Si

Voz 0187 10:29 aprender de el título de de este programa A vivir que son dos días que me parece algo absolutamente esencial Pepa muchísimas gracias por contarnos esta historia A vivir que son dos días Comunitat Valenciana gracias por el proyecto gracias por una sanidad humana gracias por acercarse a las personas que que lo pasan mal con cariño y con afecto que yo creo que es absolutamente esencial y muchas

Voz 10 10:52 muchas gracias

Voz 11 10:56 sí

Voz 12 11:01 no

Voz 13 11:06 no

Voz 14 11:43 oyente de la SER escuchar esto

Voz 15 11:47 la extracción ratio discurso hora E J de emisiones Radio Barcelona

Voz 16 11:54 con esta quince empezó la Cadena SER hace ya muchos años pero no fue tan fácil la costra que quieres decir la frase la agitación Radio difusor así a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera advirtió pero b4

Voz 15 12:07 abre la estación ratio disputó ahora Kutxa mira J e I ha visto de misiones J toma la estación J ratio dispuso ahora a eh a uno Barcelona La estación J L uno se equivoca si pero J radio de veces pero da igual a cobrar en los inicios de la radio hago pero no lo hizo la primera adiós a

Voz 16 12:34 la Cadena SER no queremos ser perfectos sólo queremos buscarte uno

Voz 15 12:41 es uno J J I de emisiones ratios

Voz 17 12:54 Acuña en el mundo existen súper héroes de carne y hueso

Voz 18 13:02 mire la verdad personajes con una vida normal y una historia increíble que contar

Voz 19 13:08 el historias de una vida entregada al deporte

Voz 20 13:12 al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tiene esa Pina clavaron así

Voz 21 13:19 soy entrenador evidentemente pero también soy como hermana mayor es decir que sea ella la que se superándose encurtidos

Voz 20 13:25 superhéroes

Voz 22 13:26 también tienen sueños que cumplir todos los años que tiene cada uno que no los abandonen jamás hay que luchar que en Navidad donde era merece la pena requiere quieres cosas

Voz 19 13:37 veinte Robinson

Voz 20 13:39 en la tu mano del deporte

Voz 19 13:41 a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con Michael Robinson síguenos también acento Robinson punto es

Voz 23 13:54 una gala digno si el para maravilla

Voz 24 13:58 se usa el cuento está muy bien y mola mucho que

Voz 25 14:00 notaron poco te salga un genio y que te dirá que te va

Voz 24 14:03 ceder tres deseos pero tú crees que es fácil hablar con un señor de diez metros que sale de una lámpara es que tela ya verás es que impone a ver cómo se lo digo pues yo quiero bueno mientras que lo pidiese me volví para los que no hay mano

Voz 26 14:27 exigir es algo de otros para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que si atarle cuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el Glaser

Voz 27 14:46 eh

Voz 0187 14:50 la adicta

Voz 27 14:52 está

Voz 0187 14:59 lo bueno de los domingos hasta ahora es que el librero impertinente Luis Andrés lo baila todo le da igual tango que samba que Voley pero que luego veo al ritmo en el cuerpo si los dicho muchas veces yo todavía no lo he comprobado que las grandes logros de la historia de mi vida está haber ganado un campeonato de rock en la feria de de julio de vale

Voz 28 15:22 cuando se ponían la Alameda eso me lo tengo que creer no te lo juro o los hermanos Marx hablaré con

Voz 0187 15:29 Matilde y le pregunté en confirme lo confirma las verduras verduras

Voz 29 15:33 bueno bueno

Voz 0187 15:36 siempre lleno de sorpresas bueno bienvenido un domingo más

Voz 28 15:40 la sala más espaciados gracias estás ahí como recreando las ganas de vernos que me parece bien sí sí sí pero me siento más relajado saber que no tengo otro amante me siento más relajado creo que te entiendo perfectamente bueno iba a hablar de uno de nuestros temas de hemos lado muchísimas veces fuera de micrófono sí creo que hoy nos va a dar bastante bastante juego sí es probable porque es una de las claros no se puede decir que hoy vamos a hablar de sino que hoy voy a atacar tampoco le va a extrañar a nadie que no esté escuchando que no es lo mismo no es lo mismo no no puedo Place remar no puedo insultar demasiado pero sí que puedo descalificar profunda de todo lo que incluso podríamos decir que no vamos a hablar de literatura pues sí muy acertada la observación hoy no vamos a hablar de literatura mar porque hoy vamos a hablar de la novela rosa romántica el la novela rosa es una variante de la novela romántica la novela romántica tiene todos absolutamente todos los todos los respetos que debe tener las obras maestras que ha dado que ha dado la novela romántica están en la historia de la literatura y luego al final si te parece bien mencionó haré cuatro cinco nombres de novelas románticas que sí que hablan del amor pero que hablan haciendo gran literatura la novela romántica siempre describen historias de amor y relatos pasionales la historia de los sentimientos la exaltación del corazón el enamoramiento eso siempre tiene un peso en la trama está vinculada a un contexto cultural del romanticismo el siglo XVIII que era una especie de respuesta de los pensadores de la Ilustración en contra de la lógica racional bueno el romanticismo es una forma de cómo conocimiento lo de la realidad ya hay esta es la base por la que conviene a hablar contra la novela rosa porque la novela rosa no es una forma de conocimiento de la realidad es una forma de desconocimiento de la realidad ya ni siquiera es necesario hablar de la calidad de la literatura que no tiene ninguna sino de lo que ocasiona hay perjudica al a las mujeres sobre todas las mujeres Illes dice que ese mundo es posible les venden buscarlo que tienen que buscar lo vi que el príncipe azul por muy gilipollas que así sea pero príncipe azul va aparecer va a aparecer Ismail venir cargada dinero y Le Eleven montar una casa un piso un apartamento en Marina d'Or que Celoni

Voz 0187 18:19 no sólo eso la vacuidad

Voz 2 18:22 va a tener en cuenta su uso correcto y que va

Voz 28 18:24 ver desde que hacer su mujer y a sus hijos a su hogar a su marido a cuidarlo etc etcétera es que el maldito mensaje de todas las malditas novela Las Rozas es siempre el mismo siempre el mismo es que no tiene alternativa se secó ya va ya sabemos que la novela la comedia americana estaba basada en ese concepto básico de chico conoce a chica Chico rompe con las chicas y chicos recupera chica pero las novelas rosas no son comedia son un retazos de la realidad adquieren según retazos de la realidad quieren mostrar que el mundo puede ser así para muchas mujeres cuando lo leen cuando leen esas historias absurdas llenas de momentos tú pones que no responden nunca la realidad que siguen creyendo que eso les puede pasar a ella el síndrome del Príncipe Azul es una de habló de de las peores cosas que les puede pasar las mujeres

Voz 2 19:21 tú crees que en los últimos años por ejemplo la esposa la explosión de Cincuenta sombras de Grey este esta trilogía estaría dentro de la novela

Voz 28 19:29 la rosa sí estuvieron

Voz 9 19:31 es y no es evidente porque además es

Voz 28 19:34 no sé si ahí se engloba lo del sexo y el porno de estos porno light o sería sexo light pero cuál pero el conjunto del resto de la trama de la novela cuál es la misma

Voz 0187 19:46 sí correcto conoce a chica igual

Voz 28 19:48 con en casa el apartamento y la pone en casa ya está no hay es que no hay en la en las novelas ya alguna he leído

Voz 30 19:58 no hay o no

Voz 28 20:00 cada ningún concepto que signifique independencia a la mujer en esa relación que fluye dentro de la narrativa Rosa

Voz 0187 20:10 sin embargo porque hay tantas mujeres que buscan ese tipo

Voz 28 20:14 hombre pues es que es lo que estamos diciendo que dura desde que nacen nuestra tan está recibiendo esa educación por eso yo me me opongo estoy en contra de que la novela rosa sea un eslabón más de esa educación que para las mujeres que leen que son muchas ese poso que va dejando a la novela rosa en su cabeza les haga parecer normal por ejemplo por ejemplo los Selwo porque en las novelas rosa existe Se da por descontado que eso es así porque la quiere mucho porque eso es amor no porque eso es amor eso es una variante del amor en ninguna novelas rosa dice que eso no sea un habrían toda el amor bueno pues en contra de la maldita novela rosa no por favor mujeres con los escucháis nos escucháis no Compromís novela rosa si queréis conocer historias de amor yo tengo aquí cinco para recomendarlo

Voz 0187 21:09 habían siempre dan opciones si puedo verdad

Voz 28 21:12 por supuesto estoy mira por de pronto me he acordado ha venido a la cabeza un tipo al que odio especialmente que hace una un algo parecido a la novela rosa que es Albert Espinosa sí bueno es ese que tiene títulos que dice cariño tú sabes que estoy aquí por lo tanto si quieres que vaya allí tienes que venir y decirme

Voz 9 21:33 no

Voz 29 21:36 juro que es que son así y mejoras que son así no

Voz 28 21:39 eso es así Laleh Vian y títulos para las lectoras que quieren historias de amor Memorial del convento de José Saramago es una hermosísima historia de amor entre Bildu tasados Cio tose los in blue moon da State mal que es una mujer con dotes adivinar las estábamos hablando de Portugal del siglo XVIII Hydro ante la construcción del monasterio de Zafra esto sí que es una maravillosa historia en esos tiempos nada de sexo nada derrotismo pero mucho amor muchas palabras hermosas dichas del uno al otro es para corazones cerrados en banda seguro que se abrirán ligeramente para acceder a la maravilla Little maravillosa literatura de Saramago en esta novela vale otra esta si hay que poner algún gran título Ana Karenina de Tolstoi una de las más grandes novelas de amor jamás escrita uno de las de de las más grandes de la historia la literatura la desesperada pasión de Anna Karenina una mujer de acuérdate casada de alta posición social madre de un hijo que según el velo no caben bien con ingle Bronx que te acuerdas primeros clandestina luego pública y finalmente como acaba trágicamente vale pero eso es una novela que refleja un mundo contado de la con con las mejores palabras que de que dispone el diccionario para hacer llegar como una historia también puede ser una historia de amor una historia de amor se puede convertir en una historia trágica te acuerdas proclama que hicimos hace años no sé cuántos ya hace años que era hicimos un programa de novelas del desamor sí eso sí señor él claro queda muy bonito este no sería el desamor porque llegaba tráfico trágico pero es así otra cumbre es por las cosas de otro clásico otro clásico si él me libró anti Emily Brontë aquí el amor es enfermizo oscuro teñido de deseos de venganza ahí de envidia pero el amor es la base que generan esas pasiones porque el amor también genera pasiones debe de generación

Voz 9 23:53 sino mal asunto exactamente no la amor

Voz 28 23:56 Nadal de las de las novelas rosas sino una gran historia como esta la de Hair Cliff Catherine que dista mucho de ser romántica pero es una historia de amor se creía juntos desde pequeños y aunque en teoría Hat Lis es un hijo más Larrea edad demuestra que no todos los miembros de la familia te acordarás y has leído lo tratan como si lo fuera orgullo Orgullo y prejuicio de Jane Austen otro si está plagado de es que los diálogos de esta novela es uno de los de las modelos y a través de la literatura entonces eso mordaces continuos malentendidos que hacen de la lectura algo muy apetecible y además esta sí es profundamente romántica terminó la quinta con una preciosa historia de amor sencilla queda una de las que yo recomendaba en la librería os recomiendo siempre cuando quieren leer una novela romántica que no sea una novela rosa que Seda de Alessandro Baricco pues no lo he leído tenemos pues tiene una carta una carga poética tremenda que quién lo lea más querer leerlos otra vez pero enseguida lo va a tener y lo va a leer de vez en cuando

Voz 30 25:12 hay una dualidad

Voz 28 25:15 entre el amor de voto hacia su esposa la pasión inquebrantable hacia la mujer por la que tiene que recorrer miles de kilómetros de amor que casi se desarrolla en la distancia kilómetros dos viajes que duran meses ese es uno de los muchos encantos de esta novela es una novela cortita está publicada por Anagrama tiene a penas no llegar a doscientas páginas ciento setenta y cinco pero es tan deliciosa leerla estás leyendo una auténtica novela de amor y de este caso amor costoso pero deliciosamente asequible

Voz 2 25:55 Luis Andrés librero impertinente hoy diría que pertinente me encanta

Voz 28 25:59 de escucharte muchísimas gracias gracias vaticanos Nos vemos nos vemos dentro de unas semanas eso

Voz 12 26:11 la Serranía

Voz 4 26:16 te quiero verde

Voz 0187 26:38 bueno volver al cole sin libretas y sin lápices nuevos es como volver de una forma un poco mala eh así que en A vivir que son dos días Comunitat Valenciana también queríamos estrenar nuevos con nuevas secciones y está me hace especial ilusión porque me parece muy importante que empecemos a pensar de una forma mucho más intensa en cómo mejorar el planeta que pisamos Si tenemos que hacerlo todos y cada uno de nosotros así que estrenamos sección en A Vivir una sección centrada como decíamos en la ecología que se llama te quiero verde Carles algo muy buenas bienvenido

Voz 31 27:08 hola cómo estás gracias por invitarme

Voz 0187 27:10 pues fenomenal porque yo creo que va a ser un año en el que vamos a tratar cosas muy interesantes contigo y con otros especialistas que tenemos además muchísimos en la Comunitat Valenciana somos una zona con con gente muy potente en este terreno

Voz 1172 27:24 sí la verdad es que sí la verdad es que quieran la como he todo tenemos mucha gente que sabe de temas de medio ambiente de animales de planta de hábitats de de muchas cosas vamos a intentar eh bueno vamos a intentar no les vamos a quitar si va a venir aquí con nosotros e para que la gente conozca los tesoros que todavía tenemos en la Comunitat impactó la problemática que tienen alguno estos tesoros

Voz 0187 27:49 el cómo mejorarla bueno Carles estamos ya a punto de acabar el mono a punto de acabar el verano no todavía nos quedan unos días de playa aseguro hoy de calor también seguro pero sí que es cierto que a lo largo de todo el verano nos han llegado bueno pues varios imputados varios lugares de la aparición en muchas playas de la Comunitat Valenciana y además de una forma muy potente es decir muy muy numérica de unos cangrejos azules muy grandes bueno pues que la gente ha empezado a coges los llevaban a su casa a los cocinaban los niños jugaban bueno esto ha sido un poco el escenario de este verano himnos cabía la duda unos presentábamos a la duda la pregunta de si podemos coger estos cangrejos en las playas de la Comunitat Valenciana si son aptas para el consumo Si realmente es legal coger este tipo de animales monos que nos que nos ilustres un poco Carles

Voz 1172 28:40 sí sí pues mira este cangrejo o el cangrejo azul este es un cangrejo que viene de de las costas a americanas vale

Voz 0187 28:48 ajá y cómo ha llevado aquí

Voz 1172 28:50 aquí he llegado porque ese ese argumento Dujo en el mil novecientos treinta y uno Se renta para él en Israel que tiene muchos lazos con Estados Unidos en EEUU este cangrejo es autóctona de allí y allí se come es una delicia este cangrejo en Estados Unidos se come y los pescadores lo lo capturan a a millones y para él lo lo llevaron a Israel como como una de sus delitos se lo llevaban allí lo llevaron vivo para para cultivar entre comillas allí desde ahí se ha ido expandiendo por todo el Mediterráneo hasta que pues son los últimos años llegó va al Mediterráneo español vale en el dos mil doce llegó al Delta del Ebro ahora hay dos mil dieciséis dos mil diecisiete llegó a la Comunidad Valenciana y aquí ya lo tenemos bastante extendido e es una especie que no es una es nativas del Mediterráneo una especie exótica una especie invasora

Voz 0187 29:49 invasoras estoy bien no

Voz 1172 29:52 los hábitat litorales del mar nuestras zonas húmedas cercanas a

Voz 32 29:57 a al litoral del Parque Natural

Voz 1172 30:00 el lugar donde se vio este cangrejo El Prat de Cabanes la Marjal de Pego Oliva ahora mismo ya de cangrejos de este tipo también en este tipo de zonas húmedas yeso nada mal animales son animal invasor madre que llegó de desde desde para él poco a poco ha ido se ha ido expandiendo comentabas es una especie invasora que no está catalogada en ninguno de los catálogos de especies invasoras todavía de la Comunitat Valenciana de España por ahora es totalmente legal sumó su captura es totalmente legal su captura no hay ningún problema en capturarlo

Voz 0187 30:38 vale considerarlo hoy bueno ya hay mucho

Voz 1172 30:41 restaurantes valencianos que lo ofrece dentro de sus cartas muy buena

Voz 31 30:45 no lo sé pero dicen que esa muy bueno algunos que llevan

Voz 1172 30:49 en el bogavante azul o sea que imaginas

Voz 0187 30:52 osea que no no está prohibido que en la que las personas en las playas en zonas suma húmedas como tú decías cojan estos cangrejos y los lleven a su casa para cocinar los esto no es ilegal

Voz 1172 31:02 exacto no es ilegal no es ilegal y vamos a ver no es ilegal igual que digamos estaba regulado como la pesca general

Voz 0187 31:09 vale vale vale no no tiene ninguna

Voz 1172 31:12 regulación especial en El Palmar por ejemplo lo comentado antes que en el parque natural será el primer lugar donde serios este cangrejo en la Comunitat en El Palmar hoy en día está en la carta de todos los restaurantes del país

Voz 9 31:25 sí sí sí es totalmente legales no no

Voz 1172 31:27 ningún problema ni nada por el estilo no

Voz 0187 31:30 vale por qué crees que todavía no está Kalou catalogado dentro del catálogo de de especies invasoras porque de qué se alimenta está matando a otros especies autóctonas

Voz 1172 31:39 pues pues sí sí sí sí sí realmente es un animal como comentaba antes aquí llegó en el dos mil dieciséis dos mil diecisiete a nuestra Comunitat y por un lado la legislación siempre vas corrió detrás de la de la realidad eso por un lado aunque la la Conselleria está poniendo ya las las manos en la masa porque es una especie que todavía no sabemos exactamente el impacto que va a tener aún así

Voz 33 32:09 eh estás dentro de la lista de las tienes especies

Voz 1172 32:11 invasoras más peligrosas del Mediterráneo sea que hay que tener mucho cuidadito porque son un al bastante voraz

Voz 0187 32:18 es grande además eh es un es un tamaño grande

Voz 1172 32:21 les he dicho de veintí pico centímetros que son bicho grande con sus con sus hace bastante de añitos si te engancha un dedo y es un bicho muy voraz que come casi de todo vale en el mar y en las zonas húmedas y ahí ya hemos visto la Conselleria de ha visto el año pasado ya hizo un estudio y se come una especie protegida y que está en peligro

Voz 0187 32:46 que son los que son

Voz 1172 32:49 cómo nuestras Clos chinas de Aguadulce en entonces ya visto han hecho un estudio ya he visto que animase come una especie en peligro y bueno una de las especies en peligro de los penados hay varias especias hay es un problema de que es un problema en concreto este año dos mil dieciocho la Conselleria está haciendo un un proyecto en la Marjal de Nules que es donde ha visto Pesci han bajado muchísimo su población la causa de este cangrejo ya está haciendo un estudio para ver cómo puede parar esa Invest esta invasión esa Marjal de alguna manera para ver si ese estudio luego se podría extrapolar a otras zonas húmedas valencianas pero es un animal que eso ya más o todos los problemas que tiene este animal eso por ejemplo es Albiol que es el subastado de la lonja de Vinaròs un pescador de toda la vida valenciano nos comentó que estos animales una de las cosas que más le gusta son los moluscos bivalvos madre son nuestras Clos chinas el vaya esos mejillones nuestras claro eso le encanta igual que los pepineros que es un obstáculo chinas de Aguadulce le encanta ahí los pescadores están preocupados por el tema de las cocinas y cogerlo por ejemplo el primer lugar donde se vio que se introdujo en España que fue en el delta del Ebro allí con los la los mejillones de hayan tenido problemas con este animal

Voz 0187 34:16 osea Carles no lo podemos decir de una forma oficial pero de forma extraoficial y así como Cyrano oyera nadie mira más cangrejos de estos coja la poblaciones de los a su casa para cocinar mejor para el hábitat de la Comunitat Valenciana no para el Mediterráneo general

Voz 1172 34:30 exacto ahí hay un poquito de debate pero sí sí es un poquito porque el tema de de comer especies invasoras tiene un lado realmente la pesca de este animal los especialistas piensan que es la única manera de intentar con todas las poblaciones

Voz 0187 34:49 claro claro la única manera que podamos tener

Voz 1172 34:52 de controlarla pero por otro lado el tema de que sea legal su está digamos hace que que siempre exista la duda de que alguien diga hoy pues entonces me interesa que se mantenga en el tiempo este animal o que o que me lo llevo a otro sitio ya ya me lo iba a otro de manera ilegal porque eso sí que no se puede hacer lo cojo la aquí y me lo llevo otro sitio para que allí hayan y los lote comercialmente no como parece ser que por ejemplo ha padecido la en las en las marismas del Guadalquivir en Cali ya aparecido dentro de las marismas directamente os aparentar solución humana aposta para que allí haya dentro de un tiempo una una industria que explote a este cangrejo no si la gente lo puede acoger libremente comérselo oí yo recomiendo han comentado recomienda que lo pidan los menos

Voz 34 35:45 bueno

Voz 0187 35:45 sí Carles Gago muchísimas gracias por estrenar esta nueva sección en la que yo creo que vamos a encontrar muchos buenos momentos de radio y siempre gracias porque siempre nos cuentas cosas muy interesantes que te vaya bien lo que te queda de fin de semana Crespo quite pero hay que vivirlo intensamente ya sabes a vivir que son dos días

Voz 4 36:03 gracias por invitarme y hasta pronto

Voz 35 36:09 sí

Voz 4 36:13 me da Costa ante sus porque va a cámara

Voz 36 36:20 va a qué tan Costa si Sense Hague Cáceres la mare que WAP paridad sea chopa tú tú

Voz 4 36:30 no me gusta recrear me disfrutando de cualquier soplo

Voz 2 36:35 o en la mía

Voz 37 36:37 sí

Voz 4 36:39 me alegro de encontrarme tan alegre tan feliz también Belén viable

Voz 0187 36:43 para volver éste a este A vivir que son dos días Comunidad Valenciana en la sección de tu Wifi o en la mía he tenido que buscar una especie de especie en extinción e valga la redundancia yo es que somos muy pocos y muy pocas las que nos hemos dado todo el verano trabajando en la ciudad tiene Domenech muy buenas o la tal tales mientras tuyo trabajábamos otro subían fotos otros estaban por la plaza

Voz 9 37:06 disciplina en la India hembras así

Voz 0187 37:09 tenía ya hay venga la foto lleven a la cerveza nombre por favor porque no hay derecho dicho no lo hemos pasado mal

Voz 9 37:17 nosotros nos alegramos mucho que la gente sea feliz pero pero

Voz 0187 37:20 sí de deportado de pudor no vendría mal no vendría mal viendo también tenemos

Voz 9 37:25 apenas nosotras un poco de culpa porque no hay que entrar en redes sociales Instagram mientras estás trabajando peligrosidad el paso sabemos que te puedes encontrar con otras que no que no nos van a gustar

Voz 0187 37:36 digo la frase que a mi más me molesta constantemente porque eso es otra no sólo la foto que luego es el comentario la foto que ir a como el pelo el comentario es rematar lo que pasa es que en verano somos poco creativos ese sí es el calor es el sol si es el exceso de cerveza yo no lo sé yo como que las neuronas van un poco como Valentino un poco más lentas yo me he quedado muy harta de la frase de

Voz 9 37:59 exacto la odie yo no puedo con ella eso te quería comentar que aguantó en Instagram o que redes socialista gran más porque en lo suyo y empiezas a de la típica foto de los pies en la orilla del mar de la típica cerveza de fondo no una una playa estupenda es tira como aquel pero desde veinte esas fotos con cargadas de ironía y la frase de patinaje aquí sufriendo cuando la que realmente está claro que eres lo que tú dices es que un poquito más de creatividad no Ferraté el sitio donde estás no sé en poquitín ya de paso no informas un poco de del mundo no de jazz ya sabemos que estás tomando una cerveza o que o que te hacen las ruinas de rojo hecho hecho una pequeña encuesta en mi grupo de ciento

Voz 0187 38:47 si vienes hoy el sí sí sí sí tenemos un grupo de todo

Voz 9 38:50 periodistas Jiménez y la mayoría han trabajado este verano entonces la cosa está ha sido fácil y los que la trabajaremos han entrado juego vamos ya hemos coincidido bastante la verdad no sé si porque será pero bueno las fotos que que triunfa ni es la primera que que te da pueden mi días eso los pies a la bartola hay tiempo para todo de tu también vas a ir a la playa pero de momento a las nueve y media de la mañana es preciso va a ser que no no es bueno pues es una de las fotos que que más bueno que da un poquito de cosita rabia no porque al final lo que se trata de de de divertirse con esta pero poco de cosilla y los mojitos a la tarde cuántas fotos de invicta hemos visto Ibiza del mojito no me da mucha envidia pero el atardecer sí sí el atardecer sí pero a ver ese Amel agradecer viene como Jito viene cerveza viene con musiquita viene con sólo con la tarde a mí también me da muchísima mucha mucha mucha eso sí el amanecer y otra de las fotos que de las claro es que te puedes encontrar es aparte que es una chorrada imagínate que estás sujetando la torre de Pisa no no es que estar viajando es que además estás pues como la las que hemos dicho no de comentarios de triunfar para que es preciso estar ahí aguantando la o la Torre el el

Voz 0187 40:05 ya hay miles y miles y miles igual no exacta esas fotos ya y luego esas van unidas a las poses imposibles estás de vacaciones es necesario que estés tres horas viendo a ver cómo posa para que la foto que D yo de verdad no me parece necesario no porque te lo pierdes te lo pierdes dos perdiendo la vida por culpa

Voz 9 40:26 las fotos si les tenemos una amiga en común vamos compañera del programa para Montesinos seguía que le da igual que salga a la mano de de quién del otro de lo que sea en ese momento la capta inicie sube porque realmente estás feliz y así no pero sí empieza a ponerle

Voz 0187 40:43 filtros a buscar lo que tu dices la pose

Voz 9 40:46 Se

Voz 0187 40:47 veinte minutos haciendo la foto vamos a ver el encuadre aquí ya súbete baja al brazo aquí esas esas poses de garza de de de AVE de Oriente una cosa rarísima esas botellas ya te digo Nano y naturales de envidia hoy metiendo barriga hay todo un hombre que ya no darle envidia

Voz 9 41:07 Pires dijese no no venga no ya sabes

Voz 0187 41:10 ya viajando esos tampoco me daban

Voz 9 41:12 saltando haciendo el pino delante de un monumento que tu casa te gustaría ir tampoco pero son de la de la de las típicas fotos que la gente se le ocurra ir va de vacaciones si tiene que salir con el típico movimiento haciendo el mono el padel surf detuvo el sur tampoco es ah vale sí que me da envidia se sí porque la vida de los tempranito con la marea así muy en calma exactamente a las ocho de la mañana entonces no ya mucha gente que está haciendo ahora

Voz 0187 41:39 bueno no me da envidia porque no lo aprobado el día que lo pruebe me muero de envidia pero de momento no

Voz 9 41:44 la típica foto apoyan al borde la piscina se hay te da igual que sea en la casa la piscina de la casita del pueblo el diría que que que que la piscina paradisiaca en Jávea que no se debe vamos que no tiene fin el da igual pero hay apoyar esas fotos es que me estoy te las estoy diciendo te diciendo es que envidia no me dan pero es hay no sé por qué en la foto ya que basa sobre una foto pues oye no esas fotos en verano también es que la falta de creatividad es una una constante luego pues la en la piscina también es una típica foto que a que que que no es obvia tras fotos nunca a mí sí que me dan en medía al tema de gastronomía si a mí esa también es Asís

Voz 0187 42:32 es así reparada estaba además en directo una de la tarde una y media pum mese plata estaba allí con ese color que que parece que que que que los ingredientes semanas ahí del teléfono ahí sí que reconozco que vamos que que el estómago se te da vueltas

Voz 9 42:46 sí a mí cualquiera de gastronomía me da envidia y además ves el mar de fondo y el paisaje pues sobre todo restaurantes pues con una con un caché que decías jolines es que además hay un grupo de amigo bien avenido cosa está

Voz 0187 42:59 bien que lo están pasando bien eso también me da mucha luz

Voz 9 43:02 Perelló de esas no las comporte creo que no las llegaría compartir fíjate yo tampoco pero las comparten sí sí sabemos por lo tanto si no a pero no sé yo esas no pero todas las de cualquiera de gastronomía a mí me ambos Messi que me dan bastante midia dice estamos trabajando mucho más y luego dos tipos de fotos que yo que me da un poco más de vergüenza que que qué rabia la actriz las personas normales digo normales entre comillas porque no son influencia no se creen bloguera así se creen que tienen que además están posando serias en un en un sitio turístico posando y haciendo de influencias no señorita no no no no os señora o señora es que no no no no puede ser y además con toda la retahíla hasta para tener para aumentar los la ex en en la foto esas fotos y que me da un poco de vergüenza siempre ajena

Voz 0187 43:51 no obstante si eso Esteve

Voz 9 43:54 cuando las he visto bastante de gente que luego no puedo evitar cuando seguidores sitio en esos cientos seguidora penes pero ahí ahí todas ellas Il luego una de las fotos que sí que me dan rabia pero no rabia de poder está teniendo a de de ya está bien porque ya llevamos tres años las de los flotadores gigantes el unicornio ir y además han sido en peligro tiene el flamenco en la playa sea vamos a ver te llevas una sombrilla te llevas el flotadores de gigante que que habéis toda la familia porque no deja de ser una foto eso es una foto de postureo atrapa la ex que que decimos vale para conseguir más lies de postureo total no es preciso ni la piscina pero tampoco la playa temía que crítico unas estamos bien estamos bien porque bueno porque hemos visto muchas fotos muchas fotos ya

Voz 0187 44:41 de que hay que bueno venga vamos a ver si lo hemos hecho aquí una limpieza de mente con todo de ser retahíla de fotos que no nos han gustado este verano ya la próxima semana

Voz 16 44:50 tenemos poco más tranquilas prometemos sí pero seguiremos subiendo a una fue muchísimas gracias a un placer encontrarme contigo igualmente gracias

Voz 38 45:09 la cooperativa valenciana Consum tiene un serio compromiso con el consumidor para ello destinar parte de sus resultados anuales a su formación e información a través de numerosas actividades de publicaciones conocerás verás que así Dabo esta cobrar

Voz 2 45:24 España Japón uno de los mayores consumidores de pescado del mundo la mayoría del pescado que consumimos en nuestro país es fresco es decir viene de las lonjas hoy en el espacio de consumo vamos a hablar de sus beneficios con Vanessa Pérez de la cooperativa Vanessa tal cómo estás muy bien a ver qué significa que el pescado sea de lonja

Voz 39 45:41 pues que ha sido comprado en una lonja de pescado y marisco las lonjas están ubicadas habitualmente en el puerto pesquero a pie de muelle y ahí se realiza la primera venta de los productos de la pesca extractiva es decir que no viene de piscifactoría son pescado acabado de sacar del mar sin más intermediarios hay que tener en cuenta que según la modalidad de pesca que se use

Voz 0187 46:01 de altura o de bajura el pescado

Voz 39 46:03 que se capturas diferente por ejemplo la merluza hay besugos son de altura la sardina anchoa de bajura si se pescan en aguas alejadas de la costa el trabajo suele durar varios días y el pescado se almacena en las bodegas hasta que es desembarcado La Lonja mientras que la pesca de bajura Se desarrolla durante el mismo día cerca de la costa

Voz 2 46:22 cómo funcionan las lonjas de pescado en España

Voz 39 46:25 es mirarlo cuando los pescadores llegan a al puerto pasan por las lonjas para pesaría realizar un control de los lotes de pescado que llevan luego la venta se realiza mayoritariamente mediante subasta al alza donde el subastadores parte de un precio bajo ese va subiendo hasta que hay un comprador que para la subasta no precio que se ajusta sus previsiones de venta no actualmente este sistema está informatizado existen grandes pantallas

Voz 0187 46:48 donde se ve el pescado la categoría

Voz 39 46:50 el tamaño el peso y la embarcación cada comprador dispone de un dispositivo para poder realizar la parada en el norte quién beneficios

Voz 2 46:58 tiene el pescado de Lonja el principal es su

Voz 39 47:01 frescura porque no han pasado ni veinticuatro horas desde que fueron capturados también pues el compromiso con el sector primario español y con las cofradías pescadores también porque contribuimos a la estabilidad económica de la pesca de Costa y finalmente el consumo de cada especie en su temporada óptima respetando las vidas de cada una los tamaños

Voz 2 47:20 bueno algunos ejemplos de pescado de lonja Pernía boquerón sardina Galera Molleda salmonete o pescadilla todo sea cuanto más deliciosos y nutritivo que bueno verdad gracias Vanesa hasta

Voz 9 47:31 si quieres más información sobreconsumo alimento

Voz 38 47:34 Dion salud estilos de vida sólo tienes que entrar en con su un punto es y consultar la revista con entre los otros además encontrarás interesantes contenidos ideas y recetas originales de nuestro planificador semanal online en nuestros perfiles de Facebook y Twitter síguenos verás que así da gusto comprar

Voz 14 47:53 oyente de la SER escuchar esto

Voz 15 47:56 la extracción ratio discurso hora jotas ninguno de emisiones Radio Barcelona

Voz 16 48:04 con esta doce empezó la Cadena SER hace ya muchos años pero no fue tan fácil la costra que quieres es decir la frase la habitación Radio difusor así a J I emisiones Radio Barcelona salió a la primera mitad pero b4

Voz 15 48:16 en la estación ratio disputó ahora mira J e I ha visto de misiones J toma de la estación J ratio dispuso ahora a eh es uno Barcelona la estación J uno se equivoca si pero J ratio de veces pero da igual a cobrar los inicios de la radio hago pero no lo hizo la primera adiós

Voz 16 48:44 la Cadena SER no queremos ser perfectos sólo queremos gustar uno

Voz 15 48:51 es uno J J I de emisiones

Voz 17 49:06 en el mundo existen súper héroes de carne y hueso

Voz 18 49:13 persones con una vida normal y una historia increíble que contar

Voz 19 49:19 historias de una vida entregada al deporte

Voz 20 49:22 al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tiene esa a pida clavaron

Voz 21 49:29 soy entrenadora evidentemente pero también soy como hermana mayor decir que sea ella la que se superándose encurtidos

Voz 20 49:35 superhéroes también tienen sueños que cumplir

Voz 22 49:38 todos los años que tiene cada uno que no los abandonen jamás hay que luchar que en Navidad donde era merece la pena requiere cosas

Voz 19 49:47 veinte Robin

Voz 20 49:49 el la tu hermano del deporte

Voz 19 49:51 a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto es

Voz 23 50:03 hola soy gala si él verano para maravilla

Voz 24 50:08 el cuento está muy bien

Voz 25 50:10 frotar un poco te salga un genio y que te diga que te va

Voz 24 50:13 ceder tres deseos pero tú crees que es fácil hablar con un señor de diez metros que sale de una lámpara es que tela ya verás es que impone a ver cómo se lo digo pues yo quiero es que bueno mientras que lo pierdes

Voz 40 50:33 me vuelva la lámpara saludos

Voz 26 50:37 exigir es algo de otros para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea tarde cuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el aseo

Voz 41 50:56 no hay que eso

Voz 4 51:02 dos Elena Morales

Voz 0187 51:08 pues no nos queda tiempo para más pero el próximo domingo estaremos en el mismo lugar y a la misma hora muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de la SER en toda la Comunitat Valencià

Voz 13 51:19 escasas yo