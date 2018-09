Hora 14 Fin de Semana Comunitat Valenciana (09/09/2018)

Voz 2 00:00 hora catorce Comunitat Valenciana Toni Jiménez buenas tardes la gota fría ha llegado

Voz 1458 00:10 hay al menos hasta mañana tendremos chubascos y tormentas fuertes que podrían dejar hasta ciento cincuenta litros por metro cuadrado en el litoral de la Comunitat por eso el Centro de Coordinación de Emergencias sitúa en estas zonas el nivel naranja en el resto de nuestro territorio el amarillo hay que extremar la precaución y evitar zonas de riesgo en las carreteras y las zonas inundables recuerden también que hoy los parques y jardines vallados están cerrados ante la alerta establecida por la Agencia Estatal de Meteorología por riesgo de rachas de viento de hasta ochenta kilómetros por hora a M también indica que hay que transitar con precaución por la vía pública puesto que el agua puede provocar la rotura de alguna rama y hablando de tormentas en las últimas semanas hemos asistido a un marcado clima de tensión política

Voz 2 00:52 ante los socios de gobierno autonómico

Voz 1458 00:54 me parece que la cuenta atrás hacia unos comicios electorales ya se ha puesto en marcha en la SER hemos hablado con los representantes de los cinco grupos parlamentarios en Les Corts que a pocas horas de que arranque el debate de política general preparan a toda prisa su balance de la legislatura hay sus propuestas mirando de reojo a las urnas del debate de política general que se celebrará el martes y el jueves sólo podemos esperar que siente las bases de estos nueve meses que si todo va bien según lo previsto quedan hasta que se renueve la Cámara y que nuestros políticos se acojan a lo lógica de buscar el interés de los ciudadanos será el martes a las diez de la mañana cuando la intervención del president Ximo Puig en la Cámara autonómica inicia el debate de política general el último de la legislatura que para esta edición se ha concebido con un nuevo formato el y García buenas tardes

Voz 3 01:42 buenas tardes el PSPV calientan

Voz 1458 01:45 motores para la intervención del president en la que anuncian que será que ese hará balance de toda esta legislatura portavoz de Les Corts Manolo Mata explica casi el último debate hay que recordar todo lo bueno que se ha conseguido en estos últimos tres años porque los avances a veces se olvidan y afrontan con fuerza desde su formación el camino hacia las elecciones con un hecho que no esperaban tener un gobierno amigo al frente del Estado con marcada presencia valenciana

Voz 3 02:11 para Mata hay dos temas esenciales para la vida de los ciudadanos que hay que solucionar en estos nueve meses el empleo sobre todo para la gente joven y por otro lado la burbuja de los alquileres que impide garantizar una vivienda a todo el mundo

Voz 4 02:24 acelerar en la recta final hacia un camino y un objetivo volvernos a presentar ante los valencianos en dos mil diecinueve con los deberes cumplidos y con un proyecto muy sólido además a continuar con estas células o hay otro botánico o vuelve a gobernar la derecha

Voz 3 02:41 además Matas asegura que le gustaría que en una reedición del Pacto del Botánico pude me entrara en el Consell porque así entenderían las dificultades a la hora de gestionar las medidas que se proyecta

Voz 1458 02:50 algo sobre lo que todavía no se pronunció el secretario general de Podemos Antonio Caño coincide en que es necesario que las fuerzas progresistas se vuelvan a unir pero con unos compromisos más ambiciosos sobretodo dice en materias como Urbanismo y Turismo estaño hablará en el debate de política general de lo que queda por resolver en servicios públicos del modelo de empleo que a su juicio no se ha hecho muy débiles aunque el PSB lo considera un triunfo dice para líder de Podemos esta legislatura ha sido de transición

Voz 5 03:16 ha sido una legislatura damas de transición entre entre dos modelos que el Partido Popular que tenemos que poner encima de la mesa y que aún no no ha cristalizado y dejar claro que Podem no está es muy fácil que se pierda el rumbo de las políticas como como ya se ha visto en algunos casos

Voz 6 03:54 Barberá Cruise que no van a decidir quedarse fuera del Govern híper Pétain no asumir esa responsabilidad que era de requerir de una administración arruinada una administración que no estaba servir premio en la vida de Valencianes es Ebidem que ya buen increíble

Voz 1458 04:12 está por su parte la portavoz adjunta del PP Eva Ortiz sitúa a los socialistas como sus principales rivales por el daño dice que están haciendo los valencianos

Voz 3 04:21 Ortiz asegura que la líder de los populares en la Comunitat presentará en el debate soluciones y propuestas llamativas novedosas y valientes para paliar la falta de libertad en materia de educación que a juicio de la formación se están imponiendo desde la Generalitat

Voz 7 04:34 que deja en libertad a los ciudadanos para elegir en qué lengua quieren educarse y a hablar que faciliten a las personas que están enfermas que no hay nada más preocupante que cuando uno tiene una enfermedad tener las ambulancias que corresponden la lista de espera más corta

Voz 3 04:50 Ciudadanos seguirá la misma línea que los populares hablarán de cómo poner freno a las políticas de Cy de dar otro rumbo a los problemas que Montón ha dejado a Barceló Maricarmen Sánchez espera autocrítica por parte de Puche en el debate y buenos resultados en las próximas actuaron el autonómicas Preguntada por las comparaciones ideológicas que muchos realizan entre su partido y el de Isabel Bonig la Síndica de Ciudadanos no cree que el PP pueda ser rival para su formación

Voz 0139 05:14 no existen rivales existen objetivos y el objetivo de Ciudadanos es gobernar la Comunidad Valenciana con medidas reales sinceramente después de estos veinte años de gobierno que hemos tenido del Partido Popular en los que hemos visto poca gestión pero muchísima corrupción creo que el proyecto del Partido Popular va a suponer más de lo mismo

Voz 1458 05:35 el martes los volveremos a escuchar a todos esta vez metidos ya en la faena y como X será en un nuevo formato el martes los distintos grupos harán sus intervenciones a lo largo del día cada grupo podrá presentar un máximo de doce propuestas de resolución PSPV y Compromís ya han anunciado que las firmarán conjuntamente Serres el miércoles para la validación de estas propuestas tanto por parte de la Mesa de Les Corts come de la junta de portavoces para la ordenación del debate por bloques para la votación del día siguiente jueves cuando se reanudará de nuevo en el pleno del PAR lamentó valenciana

Voz 0962 06:07 eh

Voz 8 06:08 hora catorce Cadena SER Comunitat Valencià

Voz 9 06:11 ya

Voz 1458 06:13 dos y once minutos nos vamos ahora a Castellón donde la Guardia Civil continúa buscando a la pareja de la mujer cuyo cuerpo apareció sin vida el pasado viernes en su casa en Borriol la Benemérita no descarta que se trate de un caso de violencia de género María Molina Radio Castellón

Voz 0127 06:27 continúan las investigaciones sobre la aparición el pasado viernes por la noche del cadáver de una mujer de treinta y cinco años en Borriol según ha informado la Guardia Civil siguen buscando su pareja sentimental con antecedentes por maltrato en una relación anterior y que sigue en paradero desconocido la Benemérita investiga si se trata de un caso de violencia de género aunque las causas de la muerte las determinará la autopsia que se practicará mañana lunes según ha podido saber Radio Castellón el Ayuntamiento recibió el aviso de una familiar de la mujer fallecida que aseguraba no saber nada de la joven desde días atrás con ello la Policía Local accedió a la casa y fue la que dio el aviso del hallazgo del cadáver

Voz 3 07:05 el pasado viernes por la noche y entonces

Voz 0127 07:08 Thibaut el protocolo de violencia de género la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón está al cargo de la investigación

Voz 1458 07:16 el Ayuntamiento de Elche tendrá lista la torre del homenaje para albergar la la Dama antes de que acabe el año las obras comenzarán a finales de mes cuentan con un presupuesto de cuarenta mil euros iban a realizar a pesar de que la Consellería de Cultura ha denegado una subvención para financiar las nos lo cuenta desde Radio Elche Cristina Medina

Voz 10 07:33 el busto de la Dama de Elche es la pieza clave del Museo Arqueológico Nacional en Madrid y por eso en la rehabilitación del museo se diseñó un espacio especial para la vitrina que alberga el busto Ibero en Elche también quieren preparar una sala especial para la Dama iba a estar en la torre del homenaje del Palacio de Altamira las obras van a comenzar a finales de este mes y costarán cuarenta mil euros que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Elche en solitario porque la Conselleria les ha denegado la subvención que pidieron la legislatura se acaba hay cada alcalde o alcaldesa nuevo en Elche retoma siempre la posible cesión de La Dama aunque sea de manera temporal para que se exponga durante unos meses en la ciudad esta ley es la Tura no podía ser menos es había avanzado mucho las negociaciones cuando cambió de signo político el Gobierno el alcalde de Elche el socialista Carlos González ha pedido ya Reunión con el nuevo ministro de Cultura también creen que será favorable a la cesión la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo que fue la ministra de Cultura que en el año dos mil seis con el Gobierno de Zapatero autorizó el traslado Illa damas expuso en Elche por seis meses

Voz 9 09:09 hora catorce y Comunitat Valenciana

Voz 1458 09:12 doscientas mil personas en la Comunitat han sido afectadas por el caso de las clínicas Eden tal afectados pertenecientes a colectivos muy vulnerables que no tenían recursos dicen desde la Unión de Consumidores de la Comunitat y que han pedido pidieron préstamos personales a financieras que han pagado y siguen pagando porque los han firmado pero no han recibido su tratamiento esto es lo que propone Vicente Anglada su secretario general

Voz 13 09:38 creemos que las financieras tienen mucho que decir y por tanto desde la Generalitat Valenciana sobretodo desde consumo tiene que buscar soluciones para que las entidades eh eh de financieras e dejen de cobrar los presta Moss en las ayudas personales que les están dando a a en este caso les están cobrando a los afectados que buscar alguna solución porque desde luego la situación es muy preocupante en en el Estado español pero sobre todo en la Comunidad Valenciana

Voz 1458 10:11 sobre los puntos violetas instalados en los grandes festivales de la mousse de música de la Comunitat sepan que han atendido durante el verano a quince mil seiscientas ochenta mujeres que han hecho uso de este servicio sólo para consultar obtener información porque no ha habido denuncias escuchamos al secretario autonómico de inclusión Alberto Ibáñez

Voz 14 10:31 el galés que puede en un hombre determinante en una actitud más o poder City Tot eh agredir e o tiene alguna alguna cuestión Llevant e exportan ves servir coma como un revulsivo no es decir de saber que allí no no me eh no condenado en el supone de de la Institució sino que la inmensa mayoría de las del que forma parte el festival es va a regular

Voz 1458 10:57 en cuanto al tiempo refresquemos la previsión para mañana ya lo saben chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante donde se podrían acumular hasta cuarenta litros por metro cuadrado por eso el Centro de Coordinación de Emergencias alerta mañana también de riesgo naranja en todo el litoral de la Comunitat extremar la precaución y evitar zonas de riesgo en carreteras y zonas inundables es ya lo saben muy importante las temperaturas experimentarán pocos cambios y el viento soplará fuerte en el litoral son las dos y dieciséis minutos escuchan la Cadena Ser

Voz 9 11:40 hora catorce Valencia Cadena SER

Voz 1458 11:46 más de noventa y cinco mil alumnos y alumnas de Valencia arrancan mañana el curso escolar en los ciento bien ciento veintisiete centros públicos en los ochenta y nueve concertados de la ciudad en tiempos en los que se habla de adoctrinamiento y de falta de libertades a la hora de elegir el idioma en el que queremos que se eduqué el Ayuntamiento de Valencia da a conocer cifras sobre las plazas escolarización en las distintas etapas educativas la vuelta al cole viene con tormentas también con datos que además de uno les sentarán como un jarro de agua fría para conocer más sobre este inicio del curso escolar hablamos con la responsable de Educación en el Ayuntamiento de Valencia María Oliver buenas tardes para estar de de los datos facilitados por el Consistorio se desprende que sólo el veinte por ciento del total de plazas que se ofertan en los colegios de la ciudad son en valenciano prácticamente en su totalidad en centros públicos en la escuela concertada al número de plazas de escolarización valenciano es irrisorio en apenas supera el ocho por ciento que está pasando concejal Oliver

Voz 15 12:41 pues estaba pasando esta es la realidad son unos datos que tenemos muy muy recientes un poco lo que queríamos es pues desmontadas realidades paralelas que se está montando desde desde otros partidos especialmente desde Ciudadanos en tanto en todo consideramos que que algo de Senna en las aulas pues tiene tiene efectivamente una cobertura bastante inferior en la Valencia a lo que se castellano y sobre todo pues se San a esa irrisoria el ofertar en lo que es la la privada concertada que uno coma dos por ciento pero la verdad es que desmontarla bastante a la línea argumental de Ciudadanos y pensábamos que es muy importante que reivindicar los datos porque muchas veces ausencia de datos es precisamente lo que no que genera esta realidad paralela que que hemos padecido bastante impresentable

Voz 1458 13:39 concejal como está trabajando para reducir el absentismo escolar en la ciudad

Voz 15 13:45 pues esto es una de las líneas que que sí que es competencia municipal y por lo tanto pensábamos que debería hacer meditar ya cuando nosotros llegamos Valencia era una de las en las ciudades que menos invertía en a sentir mismo sin embargo sí que es uno de los problemas que queremos que que se reflejan de manera más directa en los barrios entonces se ha hecho se ha hecho un esfuerzo presupuestario importante se ha multiplicado por cinco el presupuesto y sobre todo esto sucede en en mayor número de efectivos en en nuestras en nuestras calles de educadores querer se va a dedicar pues hemos pasado de tres a once sea el que vivió la ciudad áreas yo creo que se va a dar un servicio mucho mejor siempre mejorable pero creo que que salto en en esta legislatura pues pues es muy significativo

Voz 1458 14:36 mañana arranca el curso escolar como cómo se trabaja con que se está haciendo para ayudar a las familias con mayores dificultades económicas para que no sufran esas desigualdades nosotros

Voz 15 14:48 es una de las cosas que más hemos detectado en en la ciudad pues eso efectivamente está esta falta de equidad segregación también a nivel curricular en las aulas entendemos que cada vez el currículo se estrecha más ahí en este tenemos dos vías la había de ayudas en continuamos con el con el cheque escolar que sólo un tres coma tres millones de euros a lo que es acceso a la etapa educativa infantil y también tenemos ayudas que que sí que cogimos a este equipo de gobierno allí los a material escolar que también pensamos que queda muy importante que en chico infantil de segundo ciclo infantil ninguna familia tuviera problemas de abastecimiento de lo que es un material escolar básico en esta etapa educativa son trescientos setenta mil euros y luego pues una de las líneas más importantes es la inclusión de Valencia como como ciudad dentro de la red de ciudades educadoras son ciento cincuenta mil euros para proyectos educativos de alguna manera que refuercen lo que vemos pues que que en el Laura nos está nos está cubriendo el que sí que genera pues cientos ciertos problemas porque entendemos que las capacidades Nuestros niños en estas niñas pues que muchas veces no se tienen en cuenta no

Voz 1458 16:16 por último el los ediles del Grupo Popular criticaban esta semana que las escuelas municipales infantiles no abrieran sus puertas el uno de septiembre para ayudar a la conciliación de los padres que trabajan qué qué opina de esto

Voz 15 16:28 si las escuelas municipales este año han tenido un cambio de gestión qué es lo que ha supuesto son unos cambios prácticamente en todas las empresas que llevaban la gestión directa de las escuelas infantiles las empresas entraban el día tres de septiembre sí que han necesitado una semana para para un poco pues en el centro y Kelly a diez que es cuando yo cuando el curso pues estuviera todo en oro ahí de alguna manera se sintieran inseguras en el ámbito de vivieron dar el servicio mejor hemos hemos entendido que este año que era el primer año que entraban pues este retraso era excepcional por este tema porque hubiéramos todas las licitaciones se han cubierto o justo este año y entendemos que el animal sabemos el curso a la primera son en septiembre como venía siendo habitual Mariola

Voz 1458 17:29 ver concejal de Educación del Ayuntamiento de Valencia gracias por atender la llamada de la Ser buenas tardes muchas gracias seguimos a esta hora cuando son las dos y veintidós minutos de la tarde con otros asuntos Valencia avanza en cuestiones de accesibilidad así lo afirma Carlos Laguna el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física Orgánica de Valencia quien afirma que mediante los distintos equipos municipales ha tenido esa sensibilidad hacer una ciudad mejor

Voz 3 18:01 concretamente lagunas señala que se han suprimido barreras y apunta que hay un transporte público avanzado que Metrovalencia sigue mejorando y que los taxis taxis han incrementado su flota estos últimos años aunque según el presidente de Cocemfe Valencia son todavía insuficientes estas cifras aún así Laguna declara que calificaría Valencia como una ciudad accesible y no sólo eso considera que es el paraíso por su particular orografía que permite una mayor radiografía inmovilidad por la ciudad aunque con un único fallo dice los teatros de la Generalitat

Voz 1138 18:30 tanto la Comunidad Valenciana como parecía en concreto pueden ser un paraíso para las personas con discapacidad no pues por su es de particular coreografía que llana que permite como antes te decía una mayor autonomía e independencia de personas en lo que pueda ser la la la movilidad por la ciudad no nos faltan por ejemplo cada día los Teatres de la Generalitat que no son del todo accesibles

Voz 1458 18:59 el presidente de Cocemfe sostiene que todos los edificios nuevos están cumpliendo con la reglamentación correspondiente y que las mejoras no cesa por ejemplo explica Laguna que ahora se están haciendo obras en el Palacio de Congresos

Voz 3 19:10 por otra parte Cocemfe se encarga de hacer rutas con el objetivo de hacer turismo para todos las hace en la Comunitat pero sobre todo en Valencia donde hay o total cinco rutas y el año que viene habrá una nueva una es la ruta del Museo de la artista fire otra vez la ruta de la Ross otra la Valencia científica en el Museo de las Artes y las Ciencias del Museo de Ciencia otra es la ruta de los animales que combina Bioparc y una granja albergue y por último la ruta de la música que llega al meta el año que viene afirma Laguna se implantará una nueva ruta eso sí centrada en el patrimonio histórico de Valencia

Voz 1138 19:42 vamos a velar el alguna serie del patrimonio histórico artístico lo de de de Valencia pero estamos intentando cerrarlo todavía porque de alguna manera al mismo tiempo que estamos potenciando el turismo para todos el turismo inclusivo lo que estamos intentando potenciar también es el conocimiento del patrimonio por parte de las personas con discapacidad con movilidad reducida

Voz 1458 20:11 además desde Cocemfe deban apoyar la candidatura de Valencia como ciudad de turismo inteligente dos mil diecinueve porque según cuenta Laguna reúne para ellos todos los requisitos como la accesibilidad la digitalización la sostenibilidad y el patrimonio cultural pero hay que ser conscientes dice de la competencia con Málaga a nivel nacional o con ciudades como Helsinki a nivel europeo íbamos con más cosas de la actualidad municipal Ciudadanos acusa al Govern bueno de la Nau de oscurantismo por el procedimiento utilizado en el proyecto de la plaza de la Reina ante la negativa de facilitar información sobre uno de los espacios dicen más emblemáticos de la ciudad

Voz 3 20:45 el concejal de la formación naranja Narciso Estellés acusa al concejal de movilidad Giuseppe Gregory de falta de transparencia porque asegura que parece que Grecia no lo haya escondido adrede esto para que sea olvidado asimismo afirma Estellés que desde marzo no les San fácil facilitado más información del proyecto a pesar de las peticiones y es que la justificación era que estaba en tramitación el propio expediente

Voz 1458 21:08 el consistorio va a abrir mañana a través de la Concejalía de Empleo y emprendimiento el plazo de inscripciones para que las empresas puedan presentar sus proyectos así optar a la cesión de espacios y despachos en el centro de recursos empresariales de emprendimiento de la China

Voz 3 21:20 según ha explicado la concejala de Desarrollo Económico Sostenible Sandra Gómez el plazo permanecerá abierto hasta llegar a los ocho despachos IB3 trece proyectos Gómez destaca que el objetivo de esta convocatoria es crear puestos de trabajo mejorar las oportunidades para las personas emprendedoras desarrollará actividades que promuevan la creación y crecimiento de empresas pymes de la ciudad de Valencia

Voz 1458 21:39 INSEE prevé que en la segunda semana de septiembre concluirán las obras de reparación de las fisuras grietas fachada y locales comerciales del mercado municipal de me Benicalap mientras que las actuaciones en el porche se llevarán a cabo a finales de octubre el presupuesto destinado es de más de ciento setenta mil euros

Voz 3 21:55 el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Valencia Carlos Galiana valora positivamente el estado de las obras y sostiene que para el cobro de la Nau son una prioridad los mercados municipales de la ciudad

Voz 9 22:05 hora catorce Valencia Cadena SER

Voz 16 22:13 la verdad

Voz 2 22:16 yo hoy en la iglesia de San Xàtiva Capella de ministerios interpreta Lucrecia de Borgia ante la historia el mito en la leyenda esta copia se dedica fundamentalmente a la interpreta

Voz 1458 22:30 son de la música española anterior a mil

Voz 2 22:33 cientos utilizando criterios Fidel y no

Voz 1458 22:35 a cada época instrumentos históricos

Voz 2 22:38 para la actuación de hoy han

Voz 17 22:40 Elizardo han van a hacer un homenaje a dejado

Voz 2 22:43 de clichés prejuicios y rumores sobre la vida de esta figura que abordará musicalmente el director de la formación Carles será como decimos en Xàtiva a las ocho de la tarde dos y veintiocho minutos hacemos una pausa y el deporte

Voz 1458 23:48 información deportiva con Ximo más mano buenas tardes

Voz 0962 23:51 hola buenas tardes fin de semana atípico sin fútbol en Primera División y pendientes de lo que hacen los jugadores del Valencia del Levante con sus respectivas selecciones repartidos por el mundo muy bien les fueron las cosas ayer a Rodrigo el jugador del Valencia que volvió a ser clave con sus goles en este caso con un gol el segundo que marcó España para derrotar por ungulados a la selección de Inglaterra en Wembley así pues de nuevo básicos Rodrigo entrando en la segunda parte a las órdenes de Luis Enrique el nuevo seleccionador español y por tanto Rodrigo se a la lista de jugadores como Cheryshev valencianistas que han marcado con sus selecciones en el primer partido de este parón de selecciones como también un levantinista que marcó en este caso con la selección española sub veintiuno hablamos de Borja Mayoral victoria del Valencia Basket anoche en Inca en la isla de Mallorca frente al Movistar Estudiantes setenta y uno sesenta y seis segunda victoria en el segundo amistoso tarde ancha