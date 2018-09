Hoy por Hoy Locos por Valencia (10/09/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 Hoy por Hoy Locos por valentía

Voz 3 00:19 qué tal buenos días aquí seguimos son las doce y veinte minutos y aquí estamos todos listos y preparados dirige técnicamente Juanjo Moreno Arturo Blay buenos días malos Salvador buenos días todos listos y preparados en este día de comienzo de curso escolar la mañana

Voz 4 00:34 dan la que muchos más niños bueno muchos de los niños algunos los que están en colegios privados posiblemente ya haya empezado antes o pero los colegios públicos concertados la gran mayoría lo hacían en la mañana de hoy niños acompañados de sus padres padres portando el paraguas en la mano no estaba mal tirada porque a eso de las nueve ha empezado a llover en Valencia y una mañana pues con bastante ajetreo de tráfico porque hoy era el día en que había que acompañar a los niños sirios

Voz 3 01:04 lo que yo me pregunto si es bueno o malo que los niños escuchen los informativos a Arturo porque mi hija esta mañana voy al colegio puede llamar para que me convalidar las asignaturas silla presentar el trabajo final eso claro luego es que escuchan lo que escuchan de los másteres y demás

Voz 5 01:22 cunde el ejemplo vaya ejemplo bueno ahora tememos a a la ex consellera actualmente ministra de Sanidad Carmen Montón involucrada en un nuevo affaire con esta universidad o ya es decir no no

Voz 3 01:38 ella ha dicho que sí hizo el máster y que tienen los materiales que lo acreditan

Voz 5 01:44 pero caramba Home o bien en la actualidad de precisamente en el inicio de curso y los materiales serán la goma de borrar el lápiz El sacapuntas etcétera esa rara que llevarlo a goma de borrar Milán sí volvería fue de tinta invisible oye que yo me

desde hace poco claro no había caído en la cuenta que ya no existe el Bic naranja no él ve normal escribe normal y creo que me defino sí pero Bin normal escribe normal ya no he visto Bic Cristal así pistola aliándose normal pero no lo veo yo por ahí no sé qué habrá pasado no obstante no es nada malo vaya que sí bueno así comenzamos en este día en el que por supuesto vamos a seguir de cerca el inicio de curso en la Comunitat Valenciana y otras muchas cosas porque también hablaremos del dime dime a lo que estaba pensando lo que que creía que lo de tu hija era porque no quería ir hoy al colegio que también jugador por la gota fría porque claro han sido muchos los actos que muchos valencianos hoy Cruz pendido almuerzos paías aperitivos comidas vaya por la gota fría no sabíamos que no era otra ventana internacional si efectivamente entonces que una depresión aislada en niveles altos comentaba ayer los amigos este fin de semana se reían de mí bueno es curioso porque mientras llovía intensamente en un sitio al lado no llovía nada y entonces esto hay que explicarlo se que hoy hablaremos con la Agencia Estatal de Meteorología en Subdelegación en Valencia porque mucha gente se ha equivocado ya estando en el sitio que llovía no anhelado cuando llovía ahora mismo hay sol en la ciudad de Valencia se quiere esto decir que ya has acabado posiblemente no pero luego hablaremos con la autoridad meteorológica competente así comenzamos doce veinticuatro minutos pongámonos al tanto de la actualidad

Voz 5 03:52 Ana Durán buenos días qué tal muy buenos días bienvenidos a tus vicios

Voz 3 03:57 eso me tenían iniciado Punta della de Vic

Voz 0131 04:00 es tal que yo creo que ahí ya tocado techo

Voz 4 04:03 a todos mucho superar esto

Voz 0131 04:05 bueno al margen de de eso qué como digo me va a costar de superarnos también hablemos mucho de de la vuelta al cole de los datos que han dado hoy tanto al consejero de Educación Mis Emarsa como la vicepresidenta Mónica Oltra en el acto oficial del que vais hablar enseguida bueno pues han vuelto a insistir en que se ha reducido a la mitad el número de alumnos en barracones que una vez en marcha en esta eliminación de barracones y también las obras que están previstas en el Pla edificante que va a buen ritmo según la administración autonómica que la próxima legislatura lo que se va a intentar es centrarse en la innovación pedagógica una vez los medios materiales eh bueno pues ya están en vías de solución no centrase la calidad la innovación pedagógica en las aulas de la Comunitat que buena falta hace para lo que también eh

Voz 6 04:51 suponemos hace falta dinero formación

Voz 0131 04:53 del profesorado y demás así que veremos cómo cómo se solventa este este asunto en ese acto estaba la vicepresidenta como digo Mónica Oltra preguntado por el caso de de Carmen Montón ex compañera suya del Consell y actual ministra de Sanidad ella bueno pues se producía la comparecencia de Oltra casi a la vez que la comparecencia de Carmen Montón y bueno pues ha hecho una mínima referencia que la ministra alega que bueno que que sí que cursó esos estudios sí que su caso no es igual que los otros de los que se ha hablado en los últimos tiempos como el de Cifuentes eso Casado ir en lo que sigue dice Mónica Oltra es que realmente todos los másteres en los estudios de esta Universidad Juan Carlos I deberían revisarse porque eh bueno pues parece que no dejan de encontrarse irregularidades y que bueno pues debería hacerse una investigación exhaustiva sobre lo que ha ocurrido en los últimos años en esta en esta universidad

Voz 3 05:42 me resultó muy curioso que muchos diputados altos cargos está fueran todos a hacer estos másteres a la misma universidad parece que era vox populi no sé digo yo pues yo no me había enterado desde luego por lo que se así sino tendremos un máster o dos

Voz 0131 05:56 exacto bueno al margen de seguir por el de los asuntos turbios hoy tenemos una novedad en el caso de Eduardo Zaplana sabes que su defensa ha pedido ya está en cuatro ocasiones a la Audiencia Nacional que abandone la prisión preventiva que salga en libertad que cumple arresto domiciliario por su estado de salud que la Audiencia le he dicho que no en otras cuatro ocasiones ahora lo que sí que ha aceptado la audiencias que se le realice un nuevo informe forense sobre el estado de salud del ex ministro para valorar si efectivamente debe o no continuar en la cárcel donde está desde finales de mes de mayo

Voz 5 06:27 yo

Voz 0131 06:27 hay también tenemos alguna novedad sobre el caso de la mujer asesinada en Borriol porque las investigaciones y la autopsia que se le ha practicado al cadáver ya confirman que la muerte fue violenta aunque todavía no está registrada oficialmente como un caso de violencia de género pero sabéis que las fuerzas de seguridad centran sus esfuerzos en intentar locales dar a quién era su su pareja sentimental como presunto autor de los hechos aunque como digo todavía no es oficialmente un caso de violencia machista hablaremos también de vivía que cumple ciento cincuenta años en Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y de los planes que tiene para él la administración autonómica pero es que además la Generalitat anunciado hoy novedad pues lo ha hecho la consellera de Agricultura Elena Cebrián sobre el polémico asunto de la quema de la paja del arroz dice que este año se va a dividir el parque de La Albufera eh en dos partes y que además se va a pagar la recogida y el empacado de la paja que no se queme este año es un nuevo proyecto para intentar acabar con esta polémica que como sabéis bueno pues se repite año tras año con esta división en dos zonas de del parque natural en una Se podrá quemar sin Street con algunas restricciones yendo otra parte no se podrá quemar bueno pues intenta solucionar este asunto así que ver

Voz 3 07:39 sí aunque ya veremos qué pasa porque me recuerda fíjate cuando se podía fumar en los aviones que claro una parte de fumadores y otras no pero el humo invadía todo el avión

Voz 0131 07:48 claro como en los hospitales por ejemplo

Voz 5 07:52 tiempos aquellos

Voz 3 07:53 buenos hospitales y en los que no sólo es tal barbaridad y si hay algo en cualquier sitio fuera de todos los sitios bueno muchas gracias a vosotros por este repaso a la actualidad bienvenido hay feliz inicio de curso

Voz 0131 08:04 muchas gracias

Voz 5 08:06 hablamos del tiempo hablemos venga vamos hola contaros que tenemos ahora mismo veintitrés grados en la ciudad de Valencia que las temperaturas subirán según avance el día pudiendo llegar hasta los veintiséis o veintisiete grados y que esta noche pues las mínimas van a bajar hasta los veinte veintiún grados aproximadamente el sol ha salido hoy a las siete XXXVIII eso pondrás bien te dieciocho y aunque luego hablaremos con la Agencia Estatal de Meteorología que nos dirán que es lo que va a ocurrir en las próximas horas aunque luce el sol no descartó que seguramente sí será que la lluvia pueda volver hasta el presente

Voz 3 08:52 así es durante los próximos días mañana y pasado así así será la semana presentaba cierta inestabilidad de todas formas yo os recomiendo que a partir de la una escucháis la charla que vamos a mantener con José Ángel Muñoz jefe del área de climatología de Aemet en Valencia las temperaturas no obstante van a seguir pues la tónica de estos días más bajas que en otros meses de septiembre mínimas que se sitúa

Voz 1086 09:20 ahora en torno al veinte veintidós grados y máximas de veinticinco veintiocho quizá los días

Voz 3 09:26 además el suban las

Voz 1086 09:28 máximas en fin un inicio de septiembre un poquito suave

Voz 5 09:34 el tráfico que me cuenta usted pues todo lo que haga falta

Voz 7 09:37 si la red viaria de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico

Voz 1086 09:43 información del tráfico que según el Ayuntamiento de Valencia sólo presentan aún puntocom densidad a esta hora avenidas del Cid es del nueve de octubre hasta la A tres es el único punto reseñable

Voz 3 09:57 como también hay que reseñar que estén atentos todos los conductores porque el Ayuntamiento de

Voz 1086 10:02 Valencia va a instalar cuatro nuevos puntos de radar en en la ciudad pues uno de ellos en la entrada por la avenida de decir otro de ellos en el en el túnel de la avenida tan los anzuelos sabes ahí al lado de la Fénix a Ronda Sur Otto también la Ronda Norte bueno cuatro cajas que separa instalar a lo largo de la ciudad pero sólo quién dos radares que irán

Voz 3 10:30 cuando de sitio aunque vosotros no

Voz 1086 10:32 sabréis luego cuando veáis la caja del radar bueno que la riáis hay que circular a la velocidad que toca

Voz 5 10:41 pues bueno es saberlo muchas gracias

Voz 16 13:36 se construirán mil mil es peras Taranto arriba el Boss de la Llengua opera construir mil Ponts mil Guedes entre éxito us esperemos Jens belleza al Eliana del once al trece de Setembre Llíria catorce y quince de Setembre

Voz 3 13:53 siempre que Juan la Higuaín lengua Generalitat Valenciana

Voz 17 13:58 nunca es tarde para estar bien informado la tarde además nos permite echar la vista atrás y analizar qué ha pasado

Voz 5 14:05 al día La Ventana Comunitat Valenciana toda la actualidad valenciana de contada desde diferentes puntos de vista a las siete y veinte mil mapas

Voz 7 14:17 cadena SER

Voz 18 14:26 pues dan un profe por cada once al menos la ratio del aula es la inversión que falaz el control de la sociedad en la educación en este caso en la contratación de procurar espera que la una que tenía escolarizado

Voz 19 14:39 en de no yo creo una población escolar

Voz 20 14:46 lo que necesita dicho ayuda espera poder quedarse espera poder ser una medida digna implica que un One la previsión es que estaban al en veintiséis admiran

Voz 19 14:56 les sean

Voz 21 15:03 ha incluido la ciudad áreas industriales

Voz 3 15:05 claro

Voz 19 15:08 ya

Voz 20 15:11 es que el centro educativo tiene entonces tres familias del ex Profés en un en un saldrá inmoló sin ninguna clase de

Voz 3 15:25 bueno pues yo no es para los más pequeños incertidumbre para los mayores con Kim habrá tocado seguiré con mis amigos mis compañeros del curso anterior así se inicia este curso

Voz 4 15:35 en unos instantes escucharemos a José Luis Chiclana nuestra compañeros acercado esta mañana hacia un colegio de Paiporta Toledo echamos el primer para charlar con todos los protagonistas lo escucharemos unos instantes pero antes vamos a conocer más datos de este inicio de curso

Voz 3 15:49 nos cuenta nuestro compañero Nacho Monreal Nacho buenos días buenos días chicos datos que daba a conocer el conseller hace unos días

Voz 6 15:56 si no el jueves fuimos a una rueda de prensa de y explicó los datos de este curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve en el que habrá un total de más de setecientos setenta y seis mil quinientos alumnos repartidos por toda la Comunitat de ellos estaca más de noventa y tres mil en Castellón cuatrocientos dos mil en Valencia y en Alicante unos doscientos ochenta mil

Voz 3 16:14 muchos alumnos algunos de los cuales bueno ya no van a comenzar el curso en barracones que parece poco a poco pero se van eliminando no

Voz 6 16:24 sí de hecho este año han invertido unos doscientos setenta y cuatro millones de euros para mejorar doscientos siete centros escolares y otros doscientos millones

Voz 1248 16:32 Nos de euros para la construcción de cuatrocientos

Voz 6 16:34 de siete centros nuevos perdón

Voz 3 16:36 con ese plan edificante que pone en marcha la la Consellería bueno en cuanto a profesores también hay más profesores parece ser

Voz 6 16:44 sí de hecho este va a ser el el curso con más profesores de de la historia hay un total de setenta mil docentes lo hemos escuchado a Miguel Soler al principio en la en la cuña este año va a ser un va a haber un ratio de un profesor por cada once alumnos esto no significa que que que haya un profesor por cada once alumnos en las clases no una media sino que es la inversión Cacho en la Conselleria de caché la Generalitat este este curso para de de inversión de profesor respecto respecto alumno vamos

Voz 0866 17:10 los hola la realidad alumnos por aulas mucho mayor nacional

Voz 4 17:13 mucho mayor no no los veinti veinticinco alumnos parado

Voz 6 17:17 no no este año ha bajado hasta el abogado así hasta

Voz 1248 17:19 Nos lo he hay una media de veintiuno coma nueve alumnos

Voz 6 17:22 por aula el al principio en el dos mil ha bajado desde el respetar el al dos mil catorce quedan veinticinco alumnos por aula que hechos

Voz 0131 17:30 daba el máximo el ratio máximo que es de veinticinco

Voz 6 17:32 ha ido bajando paulatinamente y este año una media de unos veintidós alumnos por aula así

Voz 3 17:37 de media te suena mejor es decir que veintidós alumnos que no veintiuno coma nueve lo que más datos puede facilitarnos Nacho

Voz 6 17:46 sí respeto al al dinero que es lo que importaba a los padres y madres de los alumnos este año hay una inversión media de unos cinco mil novecientos euros por alumno oí en que se va a traducir esto pues básicamente que va a ver más medios para para Xarxa Llibres la red de intercambio de libros de alumnos que se van a beneficiar más de cuatrocientos veinticuatro mil alumnos ir en las becas comedor que también hemos escuchado al principio que decía que que es muy necesario para que muchos alumnos muchos niños puedan comer al menos una una vez al día una una comida decente este año va a tener un presupuesto de casi setenta y dos millones de euros iban a beneficiar más de ciento veintisiete mil ciento veintisiete mil alumnos

Voz 3 18:24 unos datos que reflejan reflejan lo que es el inicio de curso escolar pero al margen de los datos está la realidad que enseguida vamos a a vivir gracias Nacho muchas gracias a vosotros acercándonos Arturo a ese colegio Jaume Primer de Paiporta en el que se ha dado inicio de forma oficial con asistencia de las autoridades la vicepresidenta del Consell y el conseller de Educación a este curso escolar también la presencia de Chiclana que ha ido con su mochila su bocadillo hizo fumo todo preparado qué tal buenos genial Jartum muy buenos días

Voz 1142 19:01 hoy sin duda alguna un día especial para miles de niños para padres para profesores para toda la familia escolar en definitiva porque el comienzo el nuevo curso es uno de esos días de de un gran contraste en la puerta de los colegios cara sobre todo de mucho sueño de enfado de llantos de lloros por contra alegría ilusión ante el comienzo de un lo cursos estos hemos encontrado esta mañana a ligar al colegio chao de primer de Paiporta en una jornada un tanto deslucida por la lluvia vamos parece a conocer con qué sensaciones han llegado los chavales al cole todo los profesores pues vamos a conocer con qué ilusión con qué ánimo con qué ganas algún desencanto también amarillo los alumnos del colegio ocho a de primer de Paiporta de sexto no

Voz 3 19:45 de Primaria con la edad

Voz 1142 19:48 once doce años que un grupo de siete ocho alumnos para que no salen de ese ánimo que con lo que comienzan este nuevo curso a preguntar el nombre irá que tenéis

Voz 1490 19:58 me llamo Jessica ir voy a cumplir once años en octubre me llamo yo voy a cumplir once años en octubre me muy tan había cumplir once años en septiembre yo me llamo Tessa ir tengo once años

Voz 1142 20:11 bueno como todo estéis once años no es decir sólo nombres

Voz 1490 20:14 yo me llamó Mario yo Álvaro gordo yo Paulo yo Marcos

Voz 1142 20:19 bueno si me permitís empiezo por las señoritas eh porque está compañeras bueno contadme se ha costado mucho levantarlo esta mañana ha vivir con ilusión con ganas ya son mucha vacaciones a devolver no tenía ganas de volver a ocurrir todavía en casa

Voz 1490 20:33 yo estoy muy contenta y no me ha costado nada levantarme con mucho ánimo ya comenzó bien el curso a mí me ha costado un poco pero sí que es verdad tenían ganas ya de volver al cole a mí sigue me ha costado pero con las ganas de saber qué nueva profesora me iba a tocar este año

Voz 1142 20:49 contabas que bueno la tuya del año pasado ahora el directoras si tienes inmediata

Voz 1490 20:57 la una de las mejores fracturas del colegio porque está aquí bueno si si tú basó bueno yo me he levantado con muchas ganas de venir al colegio estudiar bueno en sí pero los amigos nada menos

Voz 1142 21:13 bueno a ver los chicos porque sí que es sueño si también ellos a ver cuéntame te ha costado mucho levantarte tenía ganas de volver al cole

Voz 1490 21:21 bueno magos tampoco pero tenía

Voz 1142 21:24 eh

Voz 1490 21:26 me ha costado un poco despertarme pero hay que coger luego en energía para poder aprendería ser amigo de todos los amigos y todo se comporta a mí me ha costado mucho levantarme pelo Gómez oferta un contento porque voy a voy a estar con mis amigos pero justamente hoy ha llovido entonces

Voz 1142 21:45 lució un poquito el día no con esa ilusión que tú deberías Leno

Voz 1490 21:49 me he despertado con un poco de sueño ir pero bueno pensado voy a ir con mis amigos voy a disfrutar del día pero bueno no ha salido un poco malo el día ya a hablar con ellos me despertó bien

Voz 22 22:02 que yo

Voz 1490 22:06 en agosto de despertarme bueno venía aquí con muchas ganas ellos llevan ño sólo pero pero me lo paso bien ya al ver a todos mis amigos que no veía desde hace un tiempo desde ayer pues bueno estoy muy contento de

Voz 1142 22:22 te has esto lo que más que más se reclama no entregar a devolver al compañero que halló pasado a ver qué extractivas este año o va ser el nuevo curso que es un curso importante para nosotras

Voz 0419 22:33 es muy importante si hay que disfrutarlo a tope porque es el último ya hizo el año que viene pues puede que no que no veas a tus amigos de siempre y hay que disfrutarlo a tope en en sexto hay que disfrutarlo mucho

Voz 1142 22:48 ahora ves que apela pero también sabes que es un paso importante ganar el próximo año

Voz 1490 22:51 sí a mí me da mucha pena irme del colegio pero no sé cómo que tengo ganas de ir el Instituto para ir conociendo más cosas no se desarrollar más la mente y eso no se y estoy muy contenta de todo así que

Voz 1142 23:07 ha sido Tura tenéis más miedo cuál es la que más das más miedo da

Voz 1490 23:10 a mí pues matemáticas a mí la lengua valenciana un poco más los a mí sociales y un poco naturales a él sociales y naturales porque hace más pesado estudiarlo Bargalló en castellano porque me han bateo a escribir hay que es una una plaza es muy larga espada

Voz 23 23:38 ya para mi edad no

Voz 1142 23:40 para toda a

Voz 22 23:43 una media es muy larga yo de María ATS de Juancho pues eso

Voz 1490 23:51 bueno valenciano bueno eso ya

Voz 1142 23:54 bueno y qué qué queréis ser de mayores porque bueno ya como decíamos calle bebiendo su paso importante ya empezado ya saber que vuestro futuro por normalidad caminado

Voz 24 24:06 me gustaría mucho ser profesora au psicóloga porque a mí me encantan los niños pequeños y me parece muy buena idea de ayudar a un niño a de mayor tener un futuro bueno psicóloga porque yo me centro a veces siempre para ayudar a la gente que la veo que está mal sabes me da pena y entonces Monster y ayuda

Voz 1142 24:28 a ver por aquí a salto de mata ya porque ya vamos mal de tiempo

Voz 0419 24:33 pues a mí me gustaría o estudiar política o medicina ITA me me gustaría ser maestra de Taekwondo porque ello hago artes marciales

Voz 1142 24:44 tienes tiempo por delante para hacerlo todo a ver a mi me gustaría lógico es el futbolista porque me gusta el fútbol

Voz 1490 24:53 los futbolistas no no a mí yo he hay que ir paso a paso desde el colegio luego el Instituto después a la universidad es pues ya lo que quieres trabajar a mi me gustaría ser empresario tener una empresa claro porque sí bueno a mí me gustaría ser conductor de tren porque mi padre en la baja entiende eso futbolista ya por último a mi me gustaría ser abogado porque me gusta defender defenderlo acusará a la gente

Voz 1142 25:25 Zarra

Voz 22 25:26 pues yo quiero hacer mías

Voz 1490 25:28 intentarse en cuanto me ve El Instituto voy a ser el primero de la ESO prevén segundo de la ESO a Cheste para intentar ir a las Olimpiadas de dos

Voz 1142 25:39 muy bien pues que da mucho más tengo que tengo el acto con la directora os agradezco mucho vais atendido con esa ilusión con esa ganas que ha comenzado el nuevo curso nada suerte y a estudiar es gracias bueno es que hemos preguntado con qué ánimo venían como bien los profesores es que sea el partido mediadora buenos días

Voz 25 26:00 hola bon día eh bueno venirme moldea ilusión al tres este ya arranqué Mel course e ilusionada llama alegría ya a partir así es el Camí de tot un cursi de otro Tonight para cumplir ese objetivo es que esquemas planteó Chen

Voz 1490 26:16 en estío cuando acabé Melchor

Voz 1142 26:20 hago de los profesores con algo de sueño o oyes entrena la semana previa

Voz 25 26:24 no no es al tres ya bueno el equipo directivo ya arranca la última semana de agosto organizan todo pero aquel día u que entrar en todo nuestro es y es este gratuita pum ya du vemos Dies de molde tres by de que la escolástica a punto de multa cosa

Voz 1142 26:42 de muchos contrastes no unos que vienen llorando otros que viene con mucha ilusión con mucha alegría acaban sexto de primaria ya comienza ya pues el último año para ellos juntos todos es decir es un año de contrastes

Voz 1490 26:54 es un día de cambies de Can vísperas Chiki chiki si para el es familias también es Molin

Voz 25 26:59 dan exploraron yo cree que ningún solamente de tres años y es que no hay ningún María las cola pero hay un periodo de adaptación se van incorporando a porque que decir que es el chinche que es para que no siga el capitán Ford pero el arresta bueno es de Bonmatí al cine había alegría y muy buen ambiente ahorita

Voz 1142 27:21 qué hace el primer día para intentar bueno viene muy abordado vienen a leer descontento nerviosos el primer día después de mucho tiempo de vacaciones como se trata de manera que se relajen un poquito y que se pague buenos el primer día también hay que tener claro no

Voz 25 27:37 el primer día sí es un día de de emoción que tickets cambien de de Amis y de y demuestra cuan pasen de Cycle hay sólo pera Ace Small importa en ese convoy entre el Esaúl es ya principio al Pati pues Stemm eh contamos como Anatel es Ci U ICV una mica de primer contacte a partir de ahí es un día que se vive de una forma diferente al arrestar el curso vale intenten Fair actividad lo mes es posibles eh ya a partir de mal Kusa arranca puede que hoy es una una presa de contacto

Voz 1490 28:16 muchísimas gracias a dos al tres

Voz 5 28:18 han ido al primer día de puso en el colegio echado primer de Paiporta

Voz 3 28:23 gracias José Luis Chiclana creo que disfrutes te te lo has no vamos un saludo muy muy especial para todos los chavales para todos los niños y niñas de la Comunidad Valenciana hemos sabido un día ligero de toma de contacto hoy de reencuentro con los compañeros a partir de ahora ya vendrá lo lo duro ánimos chavales que se presenta un año importante

Voz 5 31:17 hoy Fórum Locus por Palencia iniciamos semana pero semana que iba

Voz 3 31:26 aportar como siempre muchos FACUA argumentos informativos

Voz 1248 31:29 nos lo cuenta Julián Jiménez qué tal Julián buenos días cómo estáis compañeros vamos a descubrir los ejes informativos bueno pues esta semana por la política como no podía ser de otra manera con ese debate de política general del que venimos hablando desde hace ya varios días arranca mañana a las diez de la mañana con una exposición de una situación una fotografía que va a hacer el president de la Generalitat respecto a la situación a la que se cuestan se encuentra nuestra comunidad autónoma para acto seguido bueno pues tomar la palabra la líder de la oposición la presidenta del Partido Popular Isabel Bonig se debate de política general que por cierto van a poder seguir nuestros seguidores a través de nuestra página web daremos en directo en streaming la señal de las Cortes Valencianas en directo este debate de política general que marca de alguna manera el arranque definitivo del curso político ya arrancan las clases el curso escolar mañana o lo hace oficialmente el curso político con los de debate de política general que además presenta una novedad es que se resuelva el miércoles para presentar enmiendas y propuestas de los grupos y el jueves ese culmina con las últimas de las intervenciones es decir que es una especie de debate de política general vaya no martes se descansa se sea este trabajo de despacho en los grupos parlamentarios y el y el jueves termina este debate de política general que insisto lo podremos seguir en directo a través de nuestra página adiós al lógicamente estará nuestra jefa de Política natal en siguiendo muy de cerca este este debate al margen de esto también estamos muy pendientes ah pues de de de otro foro interesante que se va a celebrar esta misma semana ser llamado Fórum de Mercat Merca Valencia semana citar pues los responsables y los vendedores de todos los mercados municipales de la Comunitat Valenciana se va a hablar de él

Voz 3 33:11 Arturo de los mercados de la imagen que tiene esos mérito

Voz 1248 33:14 dado usted en nuevas tecnologías aplicadas a la promoción

Voz 3 33:17 yo todo esto va a tener como colofón pues

Voz 1248 33:22 es la fiesta de los mercados municipales del próximo sábado El Boni Calvo Nick festival no que que se viene realizando desde hace ya tres años y que llena de actividades lúdicas festivas pues los mercados municipales caótico la quería tenía preparado el baile si piezas ocasión es cierto el pasado jueves no tiene este programa aunque parece la vida pues tiene el anfitrión a Carlos Galiana no sé si lo podemos también creo que estará si no me equivoco aquí en esta en este señor digo el próximo miércoles Carlos Galiana para hablar del Mónica y de otras muchísimas cosas para bailar si es preciso

Voz 3 33:56 eso también

Voz 1248 33:59 es que que ensaya Kimi como tenemos cámaras de televisión en los estudios pues podemos activar también al estimen y otra cita también muy importante que tiene que ver con la alimentación hablábamos de mercados municipales pues pues vamos a ver del plato plato estrella el plato más internacional en la paella valenciana y es que es el Concurso Internacional este próximo domingo aprovecho también para decirlo va a estar el nuestro programación nuestra programación regional en Sueca viviendo en directo el próximo domingo este concurso internacional le paella a estar A vivir que son dos días Comunitat Valenciana con con tu equipo al frente Elena Morales al frente del equipo lógicamente siguiendo minuto a minuto de la paella pues Amadeo el Astre hace hace Chayanne chaqueta pues ya casi en directo no quiere tienen pronóstico a efectivamente porque si el tiempo no lo impide no nos doncella Ros Galdós bueno se presenta mañana por cierto ahí rueda de prensa presentación de de este concurso entre en ella del próximo del próximo domingo Inti deciros también que estamos muy pendientes de una convocatoria una convocatoria de Huelva de oiga que es la de los bomberos forestales sabéis que llevan pues concentrándose desde desde hace varias semanas frente a la sede de Tragsa la empresa estatal de la que dependen en la sede de Valencia en cronista Carreres bueno pues tenían convocada el pasado viernes una una huelga indefinida decidieron posponer la ante el anuncio definitivo que el pleno del Gobierno valenciano el pasado viernes iba a aprobar el reglamento que regulaba su actividad bueno se han convocado están convocados los representantes sindicales el próximo jueves en el Tribunal de Arbitraje Laboral y allí iban a tratar de bueno pues a aclarar si finalmente siguen adelante con la huelga pospuesta al próximo viernes arrancaba al se Post se pospuso del siete al catorce de septiembre y la reunión del jueves tiene que ser pues clave para determinar si siguen adelante con esta convocatoria o por contra la la desconvocan atendiendo un poco pues a la sensibilidad mostrada por el Gobierno valenciano respecto a ese reglamento

Voz 3 35:57 gracias Julián Jiménez por avanzarnos algunos de los temas que van a ser más esta semana más no habrá más yo kilos contaremos como siempre

qué se cuece en las redes sociales los sabes ante Botella preguntárselo a él hola qué tal buenas noches de lunes a todos Happy Mondays a todos

lo bueno de lo que más está hablando la misma en las redes sociales y además nuestra portada en nuestra página web Radio Valencia punto Es pues Carmen Montón no todo lo que esté de vuelve a ser también la Universidad Rey Juan Carlos también ha en referencia a este máster bueno pues montón niega cualquier irregularidad en su máster así lo lo ha negado no solamente en una nota de prensa anterior y tal como ha hablado la Cadena Ser con con la ministra sino también lo ha negado en su comparecencia de rueda de prensa

recordaba precisamente ese eslogan comercial de al colegio con alegría

yo no sé qué Linden

no

hombre a mí una aparte también Daimler día no devolverá los compañeros luego se te pasaba enseguida adelante sentado en el pupitre y empezaban las clases pero oye hay que volver bueno pues muchos alumnos hoy han conocido cuál es su profesor por ejemplo algo importante para el próximo para todo un año entraba una temporada y algunos están contentos otros no tanto

pues eso pues de todo eso está hablando en las en las redes sociales