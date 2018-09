Hoy por Hoy Locos por Valencia (11/09/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 hoy por un Locus por Valencia

Voz 4 00:40 de lo nuestro sí

para empezar vamos a empezar con uno del teléfono te parece muy bien porque es algo realmente digamos peculiar llamativo curioso se ha instalado un teléfono en la esquina de la calle Colón con la calle de Ruzafa de Valencia este teléfono creo que es de color rojo suena cada diez minutos si pasa alguien por allí y lo coge creo que bueno pues desde el Ayuntamiento ofrecen información de ofertas de trabajo para mayores de cincuenta y cinco años la campaña oportunidad soy Messi cuenta así entonces tú pasas por ahí suena el teléfono al dices tengo más de cincuenta y cinco años y si es así lo coges y parece ser que escucha las esas propuestas de trabajo eso sí si hay que innovar si ya ya nosotros tenemos mucha curiosidad de saber cómo van a estar allí en el momento adecuado para que ojalá tenga una oferta de trabajo

Voz 5 02:48 qué tal Jartum Amaya muy buenos días pues no yo lo aquí ya unos minutos esperando a que suene el teléfono este un teléfono muy bonito de color rojo pero lo que son al sonar absolutamente nada lo que hacía eh

Voz 3 03:01 no lo que Page igual suena cuando no estemos en conexión con Chiclana dentro de unos minutos lo volvimos a intentar a ver si hay suerte que justamente en ese momento suena porque suena cada diez minutos aproximadamente no entonces nosotros hoy tenemos que escuchar a teléfono incluso si podemos colaborar con esta campaña hoy lo haremos gusto esa mente no os preocupéis porque tener tenemos toda la mañana no no vais a marchar a comer sin haber escuchado lo que dice este teléfono bueno eso es algo sorprendente hay más cosas y a partir de ahora contamos aquí en Hoy por Hoy Locos por Valencia

y además eso hoy vamos a tener como siempre invitados que nos van a contar con los que pensamos que son interesantes el primero de ellos va a ser el nuevo presidente de proponer Valencia que es digamos la Asociación de directivos y empresarios de logística que trabajan en la zona del puerto todos los empresarios de la Marina Mercante Pedro Coca va a estar con nosotros vamos a hablar del Puerto de las conexiones de cómo está la competencia del Puerto de Valencia que es lo que nos falta lo que falta será dentro de unos minutos eso Eamon muchas más cosas también necesitamos pero estamos pendientes del teléfono este rojo por si por si suena no creáis que esto que queremos es que en la mañana va a ser va a ser interesante pero bueno también Nos vamos a acercar a un emblemático establecimiento valenciano casa mundo serán pocos los valencianos que no hayan tomado un bocata de calamares en casa mundo mundo conociendo también allá seguramente los mejores o de los mejores calamares de Valencia bueno pues cierra sus puertas por reforma por reforma durante un tiempo para modernizarse y para ofrecer también un aspecto museístico entorno a la figura de este mítico por valenciano del mundo toda una leyenda de la reforma del mundo de casa mundo va a desembocar justamente en una reforma local pero también museo un homenaje a la figura de esta leyenda de valenciano es hoy más cosas porque también tendremos aquí hoy un estreno teatral lo contamos luego a ser una de las comedias más importantes de la temporada pero la banda izquierda y en el Talía enough faltara buen vino en Olimpia perdón buen buen vino barato eh sí sí sí es esa guía anual que aquellos comentamos buenos vinos baratos que encontramos en los supermercados bien pues ya ves todos los ingredientes que hemos preparado para el programa de hoy perdonó daremos digan paso más sin estar debidamente informados para ello como siempre recurrimos a nuestra compañera Ana Durán buenos días

Voz 0131 06:12 hola qué tal muy buenos días y ese paso que decía Arturo hoy no lo podemos dar sin visitar Les Corts porque hoy se está celebrando allí el debate de política general que se puede seguir como siempre a través de nuestra web de Radio Valencia punto Es pero que está siguiendo allí también in situ nuestra compañera Ana tales bueno pues tomando nota rápidamente de todos los anuncios que ha hecho

Voz 3 06:32 pese a que ya se ha anunciado que no han sido pocos

Voz 0141 06:47 buenas tardes ya se ha reanudado el debate de política general con anécdota incluida la caída de los cascotes hecho sobre la bancada popular afortunadamente sin daños para los diputados sus indica Isabel Bonig está ya en la tribuna desde hace un rato ya le ha pedido al presidente Puig directamente que convoque elecciones para que no haya un Gobierno sectario ni un president de Les Corts que defienda a los políticos presos catalanes Puig en su Inter mención ha realizado hasta treinta y cinco anuncios entre ellos la inversión de hasta mil millones en el puerto de Valencia o que al final de la legislatura el Área de Salud de la Marina será cien por cien de gestión pública también ha anunciado el inicio de las obras de continuidad en la antigua T2 ahora la L diez y su conexión con Nazaret en un horizonte más y más lejano también ha anunciado que la primera legisle la primera semana de octubre se va a reunir con el presidente Sánchez al que les sigue reclamando una financiación justa aunque ha reconocido las medidas transitorias para paliar no inframundo financiación como asunción de la deuda del Consorcio Valencia dos mil siete o la supresión del peaje de la autopista A siete un discurso en el que el presidente Kutz ha señalado el Pacto del Botánico ha generado un escenario de estabilidad de diálogo y de honradez un escrito que según él no tiene limitaciones quiera electoral ha afirmado que la sociedad valenciana ha optado por la rebeldía la valentía y el coraje y el resultado es el momento valenciano ha ofrecido un nuevo contrato social con tres pilares el desarrollo igualdad y la democracia o con nuevo contrato social que tendrá un marcado carácter feminista para el presidente como digo ahora está interviniendo Isabel Bonig el presidente después le dará la réplica de en función del horario quedarán para la tarde los demás grupos Podemos Ciudadanos Compromís y el grupo socialista tanto por hemos como ciudadanos có Compromís han hecho ya una valoración del discurso del presidente ciudadanos dice que la mayoría de los anuncios que realizó el presidente han sido populistas muchos de ellos Repe heridos del anterior debate de política general podemos ha dicho que es un ejemplo de lo que ha sido la presidencia de de presidente Puig pero que sí ha decidido que cuando acuda a la entrevé está con Pedro Sánchez sea el presidente de todos los valencianos Hinault el secretario general de los socialistas valencianos en esa misma línea Compromís que ha exigido al presidente que defienda la financiación justa que necesitamos los valencianos ante el presidente del Gobierno pero sí que ha querido resaltar como socio leal que es que ha sido un discurso realista que ha puesto en evidencia que este es un Gobierno preocupado por las personas

Voz 0131 09:38 muchas gracias Ana vamos a seguir muy pendientes a toda la jornada de todo lo que ocurra en la Cámara autonómica aunque como digo siempre se puede seguir en directo a través de Radio Valencia punto es uno de los anuncios que hacía el presidente que nos ha comentado Ana Talens era el que tiene que ver

Voz 0131 09:56 sí ese anuncio bueno pues que amplía las previsiones iniciales porque sí que estaba previsto que se retomarán las obras que el metro llegara desde para que el Metro llegue desde la calle Alicante hasta el Oceanográfico pero se amplía esa prisión hasta el barrio de Nazaret que era precisamente lo que pedían los vecinos aquella sí que es una buena noticia para

Voz 3 10:13 bueno creo que has y además es muy bien valorada

Voz 0131 10:16 me pone el alcalde de Valencia Joan Ribó que haya hecho una primera valoración de este discurso del president y además Metrovalencia va a ofrecer servicio nocturno los fines de semana en los festivos de forma ininterrumpida veinticuatro horas así que son buenas noticias para la ciudad de Bae de Valencia ya que hablamos de cuestiones relacionadas con el tráfico a lo mejor lo han notado algunos de nuestros oyentes porque está mañana ha habido un fallo en la regulación son semafórica en algunas entradas de la ciudad de Valencia estaba provocado hay algunos algunas retenciones porque claro no se podían regular los semáforos abrir y cerrar para evitar esos atascos acudió a la Policía Local ya está solucionado pero más detalles de lo que ha ocurrido esta mañana en esas entradas a Valencia se pueden consultar también en nuestra web como también los detalles de un suceso que ha tenido lugar a en Paterna afortunadamente sin muchas consecuencias una joven que se estaba haciendo fotos con un grupo de amigos pues bueno pues haciendo un equilibrio bueno mal paso y ha caído en el eh antiguo cauce del Turia quedó atrapada entre dos piedras ya han tenido que los bomberos a excarcelará aunque como digo afortunadamente está en buen estado de salud no ha pasado nada

Voz 6 11:18 el susto ha sido ha sido tremendo así que

Voz 0131 11:20 como veis una mañana con muchas noticias de todo tipo y todas ellas las contamos en Hora catorce y se pueden consultar en nuestra web

Voz 3 11:27 muchas gracias gracias y que ver ese fallo en la regulación semafórica algunos estaba pensando es hoy y lo de otros días no lo otros días es lo normal tranquilos por cierto que entre los muchos anuncios que ha hecho el president de la Generalitat los que ya has digo que hoy el día hoy el día como para pensárselo atención a este anuncio que ha hecho el presiden la Generalitat va a comprar el pico del Peña golosa para incorporarlo al patrimonio público valenciano eh qué creéis que que no íbamos a tener pico del Peña golosa sí señor Sol Picó no el pico pico tampoco va vamos ha ido quedando hasta Tita todo el pico del Pentágono lo dejamos ahí abajo en el tiempo

Voz 7 12:27 el punta mosca tenemos ahora mismo veintiséis grados temperatura

Voz 3 12:31 en el área de Valencia

Voz 8 12:33 no van a subir más los termómetros esta noche se quedarán en veintidós grados que no es precisamente una noche fresquita de decir también que el sol ha salido a las siete XXXIX pondrá las veinte dieciséis y que la posibilidad de chubascos pues como decía ayer desde Aemet existe de hecho estamos en alerta amarilla por lluvias y tormentas tanto en Valencia como en Castellón de Alicante pero eso no quiere decir que va a llover en todos lados ni mucho menos así más o menos continuará la cosa así comenzaremos en el día de mañana la primera en la primera parte del día puede que haya algo de inestabilidad luego ya el sol se puede abrir paso entre las nubes mañana podemos alcanzar una máxima de veintinueve grados al igual que el jueves y el viernes senil que no parece que haya amenaza de lluvia no podemos decir lo mismo del fin de semana aunque a medida que avancen las jornadas la cosa podría cambiar sino el fin de semana puede que llueva

Voz 3 13:28 bueno esperemos que esas anomalías en la regulación de los semáforos están ya totalmente solucionada lo digo por tener un tráfico tranquilo hoy no o no vamos a saberlo la requisa de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico yo no sé qué está pasando Arturo tranquilos si no hoy que ya nos dicen desde el Ayuntamiento que hay anomalías en el control semafórico no hay ningún problema detrás

Voz 9 13:59 perdona pero es que esto es esto eso sí Smith

Voz 9 15:44 puedes llamar Montaña senderismo

Voz 21 17:58 ahora afortunadamente tenemos un ministro que es mediterráneo esperemos que todo estas corredor necesarias para nuestra economía todos los pues de ver impulsa

Voz 22 18:11 creo que sí que tendrá posibilidad conocimiento hoy en la medida de sus posibilidades apoyará las iniciativas que sean razonables las nuestras son puedo asegurar que fue muy razonables desde el acceso norte de la ampliación del puerto

Voz 23 18:28 el cordón signifiquen sin cuanta persiguen de les nos de exportación el cincuenta de les persones que viven en este territorio

Voz 24 18:38 por cierto hablando de quemarlo para hacer un instrumento al servicio de bien la competitividad de las empresas bien la movilidad de la esperada

Voz 1995 18:56 buenas recientemente ha sido elegido presidente de la Asociación de directivos y empresarios logísticos Pedro Coca que también es presidente de la asociación de empresas ferroviarias privadas Pedro Coca buenos días hola buenos días yo no sé si es presidente de más cosas

Voz 6 19:14 no

Voz 1995 19:14 no ni de la comunidad de vecinos he sido

Voz 6 19:17 estos años pero tantas presidencias nunca ven

Voz 1995 19:20 pues nos quedamos con esta seguir estos asuntos vamos a hablar a partir de ahora aunque sí que fue secretario general de la ACB también secretario autonómico de empresas de la Generalitat

Voz 6 19:28 entre los años dos mil cuatro dos mil seis no me

Voz 1995 19:30 tampoco dos mil siete dos mil siete ya le estaba quitando un año después de ahí actualmente como ya hemos dicho al frente de como presidente de Pro para el Valencia bueno pues vamos a hablar de lo que nos ocupa de la actualidad de los directivos y empresarios logísticos y que hay muchas cosas que hablar de la final de los corredores de los transportes de la competitividad cuál es ahora mismo una preocupación

Voz 6 19:56 en el ámbito de la logística que no nos quedemos fuera de lo que son los grandes corredores internacionales de mercancías que no nos quedemos fuera de la conectividad dentro de España y que dispongamos de las suficiente oferta de de suelo logístico para que se puedan seguir desarrollando las empresas como punto de partida para que luego sobretodo de esas infraestructuras se construya la actividad económica

Voz 1995 20:24 pues no tiene desde luego pocas cosas en las que pensar pues por ejemplo si empezamos hablando de de todo lo que se transporta a través del Puerto de Valencia el puerto de Valencia que va bien pero no se puede dormir por la tremenda competencia que hay en el Mediterráneo bueno yo creo que el puerto de Valencia no se puede dormir

Voz 6 20:41 eh yo un está muy vinculado al puerto desde el año noventa y creo que no ha dormido nunca he ahí están las estadísticas para demostrarlo lo que sí es cierto es que el puerto de Valencia bastantes cosas de las que ha hecho y de las que está haciendo lo está haciendo utilizando los recursos que genera la actividad portuaria Hinault ocurre así en otros puertos de España entonces eso supone un esfuerzo adicional de hoy la competencia entre puertos es muy importante España es un país con miles de kilómetros de costa y con muchos puertos de interés general y entonces es verdad que los puertos compiten entre ellos pero también es verdad que el puerto de Valencia porque supo empezar muy pronto con el mundo el contenedor porque está ubicado estratégicamente muy bien pues es un puerto líder del Mediterráneo

Voz 1995 21:39 claro está hablando antes de la importancia cuando todos conocemos la importancia del corredor mediterráneo en nuestra economía lo que falta ahora es que Europa en fin también lo vea con con cierto cariño cosa que no está garantizado de momento aunque hay actuaciones políticas en este sentido ustedes optimista o no

Voz 6 21:58 yo soy realista

Voz 1995 22:00 va mal asunto no ser realista

Voz 6 22:03 qué significa significa que el auténtico corredor mediterráneo que está conformado no solamente por vías ferroviarias sino que es un conjunto de infraestructuras que lo que hacen es articular una vía que no se dice para mí sin embargo es quizá lo más importante es la vía que a futuro conectará a África con Europa porque el Corredor Mediterráneo es un corredor que tiene que dar servicio a que en algún momento cuando se resuelva la conexión entre Africa y Europa salgan poner las mercancías y ahí tenemos vías ferroviarias tenemos autopistas tenemos puertos tenemos infraestructuras de intercambio modal estaciones etcétera entonces en este momento se habla mucho el corredor de Mitterrand mediterráneo

Voz 1995 22:46 se habla del problema de los dobles Sancho si el ibérico

Voz 6 22:48 para los trenes nacionales para los trenes internacionales pero sobre una plataforma del Corredor Mediterráneo no lo será hasta que no tenga una doble plataforma donde puedan circular las mercancías donde puedan circular viajeros donde puede haber trenes de Cercanías trenes de media distancia y haya un conjunto de infraestructuras y de conexiones con los puertos y con las terminales intermodales que de verdad conviertan es un corredor ser realista que significa pues que de momento tenemos lo que tenemos que para mí es totalmente insuficiente

Voz 1995 23:23 porque largo me lo fía lo de los caminos diferentes para pasajeros

Voz 6 23:28 mercancías desde luego bueno largo o corto mientras eso no se haga no habrá un corredor mediterráneo de verdad eso me parece que fue a finales del dos mil once dos mil doce cuando se presentó el Corredor Mediterráneo también es cierto que al final de una determinada legislatura es muy fácil vender rayas sobre un papel y es muy difícil general presupuestos para luego financiarlas pero lo cierto es que se dibujó así con una doble plataforma se resolvían los problemas

Voz 1995 24:01 ahora lo que tenemos es un corredor que

Voz 6 24:03 baja en ancho ibérico y ancho de ICE hasta Vandellòs prácticamente a partir de ahí se queda solamente con ancho dice digo para que quizá pido disculpas porque es un término técnico me estoy refiriendo al ancho de vía que circulan los trenes por Europa que como bien saben los oyentes pues tenemos un ancho en España diferente al al Europeo España Portugal entonces hoy estamos en una sola vía mezclando ambos anchos eso va a generar un problema de saturación porque para eso por esa única vía van las mercancías van los viajeros aire la la alta velocidad van las bueno va todo está claro la capacidad que tiene sabía es la que tiene yo creo que vamos a tener muchos problemas

Voz 1995 24:46 si eso no es discutible nadie puede discutir la importancia de detener doble vía el problema entonces cuál es bueno discutible no es lo que no es a fecha de hoy es financiaban exacto entonces es un problema presupuestario

Voz 6 25:02 pero yo creo que debería yo en en otros foros lo he dicho debería haber en España un gran consenso político para pactar un plan de desarrollo de las infraestructuras con un horizonte de quince a veinte años yo creo de veinte años y que fuera un pacto de todos los grupos políticos que tengan representación parlamentaria porque yo creo que pensar que las infraestructuras que necesita España dependen de una determinada ideología política es un mal uso de ese concepto de planificar en infraestructuras entonces eso no lo tenemos yo he conocido me parece siete ocho planes distintos de infraestructuras en España cada ministro quiera hacer el suyo porque nuestro quiere diferenciarse de la anterior bueno políticamente puede dar resultado desde un punto de vista de la planificación de las infraestructuras y aquí ya no lo digo como presidentes de perder sino como técnico que es hoy es lamentable porque cada poco tiempo estamos cambiando las iniciativas entonces algún día habrá que hacerlo porque las infraestructuras son un medio para que la economía funcione si la economía funciona Se genera riqueza se genera empleo ese genera bienestar social

Voz 1995 26:23 hace momento aludía usted bueno pues por ejemplo al puerto de Barcelona que recibe ayudas que no reciben el de el de Valencia pero yo voy más allá la la situación política de de Cataluña por Cataluña tienen que pasar todas nuestras mercancías que van porte no por carretera

Voz 6 26:39 no nos afecta bueno yo creo que la situación política de Cataluña afecta a todo español que que tengo un poquito de sentido común esté al corriente de lo que está pasando no yo creo que lo que está ocurriendo en Cataluña es como mínimo tristes por por no utilizar otra objetivo claro que nos afecta pero yo creo que antes de que Cataluña estuviera tan estuvieran los ánimos están exacerbados ya ha habido siempre una política por parte de los distintos gobiernos de España en la que Cataluña se ha visto muy favorecida la alta velocidad ferroviaria en los años noventa los estudios decían que el AVE más rentable de España era el Madrid Barcelona pero no por Zaragoza Iglesia sino por Valencia fue un pacto político entre el que entonces era presidente de Catalana que era presidente del Gobierno español para que se modificara y así ese es un ejemplo luego llegó AVE a Valencia pero claro con mucho retraso y y el puerto de Barcelona tienen ancho internacional puede conectar por ancho internacional ferroviario desde el año dos mil doce desde diciembre de dos mil doce nosotros estamos en el dieciocho todavía no podemos conectar el volumen de exportaciones del Puerto de Valencia exportaciones importaciones en número de Deus supera el de Barcelona

Voz 1995 28:05 permítame una curiosidad que seguramente seguramente lo seguro desde el desconocimiento Si el Corredor Mediterráneo estuviera operativo con esa doble vía como sería más rentable transportar mercancías

Voz 4 28:18 o la línea de tren o por buques el

Voz 6 28:23 bueno eso es muy difícil dar una una respuesta genérica lo general porque cada mercancía depende mucho de unas cosas que es muy cara en el transporte de mercancías es lo que nosotros llamamos los costes de fricción es un término técnico que significa el cambio de modo cuando yo saco un contenedor de un barco en lo pongo en una terminal y luego los hubo entré en un camión los hubo otro barco eso es lo que llamamos costes de cambio de modo llaman costes fricción eso en función era la mercancía o de cada equipo es diferente entonces dar una respuesta genérica sobre qué sería mejor si el corredor ferroviario o los barcos yo no tengo una respuesta concreta lo que sí es cierto es que el Corredor Mediterráneo sí permitiría que carreteras y ferrocarril trabajarán de la mano el ferrocarril haría lo que es su trabajo que es la larga distancia con un solo maquinista durante ocho horas poder recorrer muchos kilómetros puedas está llevando prácticamente equivalente a cuarenta tráilers en un tren bueno por la frontera España español entre España y Francia que bueno ya no es tal porque somos europea pero por poner un sitio de paso donde se miden hay practicamente siete mil camiones diarios si se pueden transbordar algunos de ellos al ferrocarril los camiones pueden tener otro tipo de actividad que es concentrar las cargas en terminales ferroviarias y terminales portuarias y a partir de esa hacia Europa que es un poco el proyecto y que además el Gobierno de España sacó hace nada un una licitación para que se manifestar interés por parte de empresas sobre las autopistas ferroviarias en España ya ha tenido mucho éxito

Voz 1995 30:03 también hay que echar un vistazo pues en moto global a hacia donde parte nuestras mercancías y también de dónde vienen no parece que últimamente hemos leído que Estados Unidos está ganando poco la partida a China en en ese sentido es cierto bueno yo lo he leído esta mañana también no hace hace nada menos

Voz 6 30:21 es leído en prensa

Voz 1995 30:23 yo no sé decirles y ese es un tema

Voz 6 30:25 coyuntural o es un tema estructural en todo caso es una buena noticia porque había una profunda preocupación por parte de los exportadores españoles con las políticas de comercio exterior de Estados Unidos Si está creciendo nuestra actividad económica en exportación importación en las relaciones comerciales con Estados Unidos es una buena noticia porque yo creo que la actividad importes por un con China no va a bajar creo China sigue siendo un gran un gran productor de todo tipo de bienes y que están viniendo para España para Europa un atrás de España

Voz 1995 31:02 a hablar también de la ZAL que es otra de las preocupaciones de imagino que tiene en mente para para resolver el poco espacio que tenemos del anhelo de contar con con más como está la situación vamos a explicar a nuestros oyentes qué posibilidades tenemos

Voz 6 31:16 bueno yo creo que la ZAL en sí misma ha tenido la desgracia de ser un arma política cuando cogemos cosas de interés general y las convertimos en arma política normalmente lo que hacemos es un gravísimo perjuicio a la sociedad la ZAL es un proyecto que yo conozco bien porque participen en él desde el principio que tenía una finalidad es por un lado general un espacio que el puerto las empresas que operan el puerto de Valencia y necesitan por otro lado que ese espacio se hiciera fuera de lo que es el recinto portuario porque los metros cuadrados al recinto portuario son muy tarde se diseñó la ZAL ha tenido sus sus vaivenes pero yo creo que la ZAL en la dimensión que está actualmente después de los acuerdos a los que ha llegado el Ayuntamiento con el puerto de Valencia es una ZAL un que puede generar que puede no que cuando esté operativa va a generar riqueza en la zona va a generar empleo va a generar competitividad y una de las cosas que los oyentes yo creo que no conocen con la suficiente prodigalidad que deberían es la importancia de todo lo que es el entorno portuario el puerto de Valencia las empresas que opera en el puerto de Valencia para la generación de bienestar en la Comunidad Valenciana bienestar porque generan muchos empleos generan un practicamente un dos por ciento largo del PIB la Autoridad Portuaria de Valencia y eso al final se traduce en empleo se traduce en cotizaciones se traduce en pago de rentas con esos impuestos es con los que mantenemos la sociedad de bienestar entonces posiciones maximalistas de no a la ZAL bueno pues no a la ZAL de donde entonces sacamos la actividad económica

Voz 1995 33:03 hay que poner en la balanza efectivamente muchos elementos si tomar decisiones acertadas

Voz 6 33:09 efectivamente yo creo además que el crecimiento de las zonas logísticas en el ámbito de la ciudad de Valencia es evidente que vendrá por par Sagunt ahí está pero pensar que se puede desviar todo a par según es no tener ni idea de cómo funciona la logística eso es como decir que como tengo sitio en cualquier zona del interior de Valencia voy a poner los parkings allí porque así no molestan bueno y quién va a aparcar ahí no Ignacio entonces nosotros logísticamente hablando tenemos la ZAL para atender lo que es la actividad más directa y más inmediata de del entorno portuario tenemos por Sahagún que yo creo que con ciertas iniciativas que se han tomado recientemente por una empresa líder en España en la Comunidad Valenciana van a hacer que pasa según coja el auge que todos deseamos desde hace años puede ser el polo de desarrollo logístico de la Comunidad Valenciana en polo de referencia a nivel del Mediterráneo

Voz 1995 34:09 esto significará que en breve vengan más empresas hasta a instalarse yo pienso que sí de hecho en este momento eh para un esto

Voz 6 34:17 todo muy parado ahora hay una demanda de suelo ir recientemente en el mes de junio en el Sil que es el Salón Internacional de la Logística se celebra en Barcelona hubo un día que que el el invitado de Honores del Sil fue la Comunidad Valenciana estuvo el presidente Puig estuvo gente de su equipo de gobierno himnos contaron que están trabajando ya en lanzar par segundos

Voz 1995 34:42 antes de acabar como estábamos hablando antes del Corredor Mediterráneo Le quiero preguntar también por otros corredores que parece ultimamente se van a impulsar confía usted en el nuevo ministro de Fomento para que se abran esos caminos necesarios para la Comunidad bueno yo creo que toda comunidad autónoma desea tener

Voz 6 35:01 Castro que haya salido de ella entonces por fin unos ha tocado los valencianos yo creo que administraba los eso ya es algo que bueno que tendrá que demostrar que esa norma de que todo nuestro siempre ha ha resuelto problemas de su tierra que también lo haga el ministro a los más allá de eso porque sería con el ligero pensar que las decisiones ministeriales toman en base a eso pero yo creo que sí que los proyectos que tenemos desde luego hemos hablado el Mediterráneo pero para mí es un proyecto fundamental el eje Sagunto Teruel Zaragoza Bilbao que no hay que olvidarlo porque es la conexión de un puerto del norte con un puerto del Mediterráneo con la zona logística de Zaragoza de Teruel que también tiene una zona la platea que es importante yo creo que ministro y no va dejar de empujar ese ese proyecto porque es necesario lo ha dicho muchas veces el presidente Autoridad Portuaria tenemos una infraestructura que conecta Valencia con Zaragoza que es del siglo XIX y eso no es posible

Voz 1995 35:59 los vocales que son muchísimos su presencia en los estudios de Radio Valencia para que nuestros oyentes se ha podido conocer mejor lo que lo que ver cuando van a la Marina pasear o a tomar una copa sigo tremendo que hay al otro lado pues que sepan que es lo que ocurre y la importancia que tiene para nuestra economía

Voz 6 36:14 pues muchísimas gracias a la cadena sería vosotros ponernos esta oportunidad al papeles de de contar lo que nos preocupa

Voz 1995 36:20 gracias buenas tardes gracias a vosotros

Voz 3 36:35 Don Arturo yo creo que podíamos acercarnos de nuevo a ese teléfono que se ha instalado en la esquina de la calle Colón con Ruzafa dentro del plano por turismo tax Messi cincuenta sin si además que pone encima de teléfono y a la llamada que esperaba esperabas que estabas esperando pues nosotros lo estamos esperando ahí está Chiclana esperando a ver si suena el teléfono suena Chiclana pues sí sí

Voz 5 36:57 a todo esto me parece que suena menos que el despertador de agotar todos los días siguen operando y el teléfono no suena

Voz 3 37:04 intentaremos ser unos minutos y cuando menos lo espere el teléfono volvemos para en ese momento esta semana vamos acercándonos a las trece horas esto es Radio Valencia Cadena SER

Voz 1 37:16 hoy por Hoy Locos por Valencia

