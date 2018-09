Hoy por Hoy Locos por Valencia (11/09/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 puedes pensar que esa paz que inunda tú mitad en vacaciones por las vistas él quiere estar extraer la tranquilidad de nuestra tierra sin embargo detrás de cada experiencia inolvidable hay miles de personas trabajando para que disfrutemos de unas vacaciones idílicas desde UGT y Turisme Valencia pensamos que si tenemos un turismo de calidad merecemos un empleo de calidad

Hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 6 01:17 enseguida de redes sociales luego Madrid si hay suerte con el teléfono volveremos con Chiclana

Voz 0959 01:22 éramos el mal otra vez a veces lo pillamos hablaremos de buenos y baratos

Voz 6 01:25 vinos que podemos encontrar en los supermercados también de un emblemático establecimiento valenciano

Voz 7 01:31 no que va a modernizarse y de un estreno teatral es de eso de mucho más a partir de ahora

relatos que nada nos sumergimos en las redes sociales como siempre dando la bienvenida a Santi Botella

Voz 0959 01:57 Al Sabah hola hola qué tal muy buenas bueno pues las redes sociales la actividad de la web de las redes sociales ahora mismo pues bueno pasa primero también por de nuevo por la ministra Carmen Montón ha estado esta mañana en Hoy por hoy con

Voz 0588 02:10 Pepa Bueno y esa entrevista la podéis ver íntegra en la página web de la Cadena Ser Radio Valencia apuntó volverá ver escuchar y analizar las veces que queráis lo tenéis ahí todas las respuestas de la ministra por nuestra parte pues estamos siguiendo ese como unos ha comentado nuestra compra a Ana Durán ese el Debate de Estado de la Comunitat que se está celebrando en Les Corts que podéis seguir en directo por streaming a través de nuestra página web en Radio Valencia punto Es pero en el que ya podéis ver algunos de los análisis de los anuncios interesantes que ha hecho el presidente Ximo Puig

Voz 6 02:44 todos esos puntos esos anuncios que ha hecho a su primera intervenir

Voz 0588 02:47 son también los tenéis en nuestra página web en Radio Valencia punto Es por ciento seguramente esta mañana pues muchos de nuestros oyentes de Valencia pues se habrán encontrado con con con un tráfico considerable debido a un fallo técnico en el centro de gestión de tráfico local en los en los semáforos en los que bueno no controlaban los tiempos de los semáforos bueno pues ese fallo pues también nos lo explicamos en nuestra página web ha que ha sido debido también ahí lo tenéis explicado muy bueno pues parece que te Julio Iglesias hoy también es noticia por dos temas uno porque Hey no vaya bueno pues es que él ha vuelto a los escenarios eso es noticia y es una buena noticia para los que nos gusta Julio Iglesias como artista y como cantante pero también tiene su otra noticia y es que bueno al al juzgado de Valencia que está la analizando tramitando esa denuncia por parte de supuesto hijo de Julio Iglesias e para determinar su paternidad bueno pues Se se ha declarado competente para poder hacer esta tramitación cosa que Julio Iglesias había planteado declaratoria de que no me podía ser en Valencia tenía que ser en Madrid incluso en Málaga que tenía que ser donde era el juveniles en concreto no pues Valencia ese juzgado Valencia es competente para poder tratar este tema así que bueno pues habrá blandía Julio Iglesias pues seguramente esté este capítulo de Netflix pues decirlas

Voz 0959 04:10 el último capítulo de de de de la paternidad de Hollywood

Voz 0588 04:13 ellas se derivará en de alguna manera aquí en Valencia hay por cierto también tenemos una fotografía pues bueno una joven que se estaba haciendo fotos en el cauce del Turia pues se ha caído y ha quedado atrapada en dos piedras tenéis la imagen y la historia de lo que ocurrido en nuestra página web en Radio Valencia punto Es en nuestras redes sociales aunque lo mejor

Voz 6 04:30 imagen estará en su móvil no nos asegura OS

Voz 0588 04:33 sí se ha un vídeo cayendo que no es la pasa que les la pase también la ponemos por por suerte tenemos que decir que no que podemos reírnos de este de este hecho por decirlo de alguna manera la visión ha han sido lesiones pero bueno es que hay que tener a ver Cessna precaución y cuidado con estas con estas cosas Santi muchas gracias hasta luego

Voz 8 04:50 sí

hoy Fórum Locus por Valencia

Voz 17 06:08 son himnos masiva Mobilitat energía salud

Arturo Blay y Amadeo Salvador

Voz 1861 07:48 pendiente Ence se celebró

Voz 6 07:50 ayuntamiento ha instalado en los cruces de la calle Colón y Ruzafa y que suena cada diez minutos no hemos podido ampliar los sonando para ofrecer novedades de empleo en el plano Autoritat mes cincuenta si tú crees que el teléfono esperará que en este momento nos acerquemos hasta lo pillaron por sorpresa vamos a intentarlo a ver

Voz 1861 08:08 si gana vamos allá ahora espera ahora sí que parece que suene hombre normal normal comenta

Voz 23 08:20 tú también es mayor de cincuenta sin una oportunidad pera tres vallar Downs no vendes encara que aquesta telefonea te interesa desde el Ayuntamiento de Palencia hay Valencia activa en Llançà del Pla oportunidad mes sin cuantas Inc el millor de tot que Ferine contrastes laborales directas hallar en la de Valencia sí como Hussein Bent Apuntes inéditos Babe en un tenis pegada pero no es la única cosa porque también impera tu formación idiomas informática competencias profesionales IMS sirve de orientación personalizada tinte esa Downs informa de tot en la web Valencia activa apuntes o en la par de barrera que están once gracia expertos así no

Voz 24 09:04 hola hola hola solo

Voz 6 09:07 ha hablado tú claro en fin es

Voz 0802 09:09 no suena el minuto si tiene menos de cincuenta y cinco años imaginamos que colgará no te interesa por lo que sea a alguno le parecerá un poco surrealista pero pero esto funciona vamos a ver tú sí pero lo que tienes que hacer es entrar en en la web para encontrar toda esa información y esas ofertas claro exactamente no nada por teléfono pero es que etcétera no sirve para más cosas Amadeo yo en el Ayuntamiento ya lo estaba valorando esto poner el teléfono cada diez minutos también otro punto de la ciudad

Voz 25 09:36 para que los ciudadanos aprendamos inglés hambre de hecho que no

Voz 6 09:40 que ya han contacta con el prestigioso profesor

Voz 25 09:43 nada

Voz 26 09:52 yo no yo nada o qué ay no no Before I

Voz 24 10:11 pero yo te digo una cosa esta iba a arrasar mucho más a cada minuto más cinco seis en cada colas colas

Voz 0802 10:20 oye también estoy pensando incluso en la gente que están viviendo en mano

Voz 25 10:23 decía alejada de su familia

Voz 0802 10:25 de menos a esa llamada familiar que no se produce

Voz 25 10:28 el Ayuntamiento dispone de un teléfono para que estén más cerca de tu familia

Voz 27 10:39 yo soy tu madre

Voz 0959 10:44 no está lejos de todo esto todo

Voz 0802 10:48 lo de los teléfonos tiene sólo un problema y es que nadie lo queda coger pues claro que esté sonando sonando sonando y claro al final

Voz 25 10:56 alguien en la calle se va a enfadar eh a estar bien con el telefónico oeste Bono

Voz 28 11:09 no

Voz 25 11:10 babor de alargarlo agarrado teléfonos

Voz 29 11:18 que que están llamando que quiero a Armero

Voz 25 11:24 teléfono

Voz 29 11:29 su cara

Voz 6 11:35 este podían poner al lado de Mestalla una veinte porque no sé si habréis familiar familiar el tono desde teléfono bueno pues oye que luego habéis no es tan mala idea tiene muchas posibilidades el teléfono que suena cada diez minutos enseguida lo que vamos a hacer es brindar por esta idea

Voz 0419 11:58 semana en A Vivir Comunitat Valenciana nos vamos al concurso internacional de paella valenciana de Sueca este domingo dieciséis desde las doce del mediodía la radio en directo desde el parque de la estación de Sueca

Voz 31 12:10 sí a vivir Comunitat Valenciana el domingo a las doce con Elena Morales cadena Senén

Voz 32 12:17 patrocina Patronat de Turisme de la Diputació de vale

Voz 4 12:20 en Asia

Voz 10 12:21 es la hora del café Benito en la mina en tu comercio en casa descubre el placer de degustar el auténtico café natural en grano con un aroma y un sabor único Ica finita consigue gratis la exclusiva máquinas arista Sparks es tiempo de café Kinca Finito punto com una marca Hell Bienvenidos la nave del misterio hoy exorcismo en Factory colchón

Voz 33 12:43 esto es lo que ha hecho los de Factory colchón revientan las rebajas

Voz 4 12:47 vaya Factory colchón hilo comprobará

Voz 34 12:50 es vender o comprar tu vivienda en la zona de Ruzafa Oleksandr L Agencia Mediterránea es tu profesional inmobiliario de confianza Agencia Mediterránea a punto com Agencia Mediterránea Gran Vía GER manías nueve noventa y seis tres veinticuatro cuarenta y cinco treinta y dos

Voz 35 13:05 pero pues todavía no te has enterado que dormí tienta a ampliar su promoción de rebajas ahí que buena noticia me das pienso cambiar todos los colchones de casa si descuentos de hasta el sesenta por ciento amplían promoción en septiembre oye qué maravilla yo me voy a dormir a dormir a pierna suelta Cosmo eres

Voz 36 13:25 llega el concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana el sábado quince de septiembre a las siete y media de la tarde en el Palau de la Música bajo la batuta de Cristóbal Soler la participación del Orfeó Valencia un gran concierto para celebrar los cincuenta años de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana

Voz 37 13:46 quieres impulsar tu talento y mejorar tu posición laboral en la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara valenciana ayudamos a conseguirlo aprovecha de del Plan ahora con grandes ventajas antes del treinta de septiembre informa T para el mundo real con nuestros programas Master visita Cámara Valencia punto com vi descubre la oferta formativa más completa de Valencia da el salto ya

Voz 38 14:07 perderse el cumpleaños de una hija teniendo alzheimer avanzado ese extraordinario cuido cuidada de personas mayores a domicilio vena informarte en los bajos comerciales del Metro de Colón o llámanos al nueve seis doscientos cinco cuarenta cincuenta y cinco cuidan punto com

Voz 39 14:23 de construir en mil Pons mil es esperas Taranto sempre te a la tengo a llengua Generalitat valenciana según

Voz 40 14:34 se presentan mucha gente lo sabrá muy poco

Voz 1861 14:37 todos

Voz 40 14:37 todos tenemos las mismas posibilidades servicio público

Voz 1861 14:41 por qué no voy a miles de plazas tiene ofertas de empleo público formación informa prepárate una de las plazas puede ser tuya

Voz 41 14:54 diseña construye Khyber ayer materiales exclusivos para la arquitectura decoración y construcción líderes en el sector de baños cocinas cerámica Ji Year Pista de Silla junto que la ven calle Silla doce será Be here ayer más de noventa años

Voz 1861 15:13 a se constata la tradición de la nostra terra a la nostra gastronomía hacías nos tres productos de cada DISA de Bon Matí a la labor labor Juanma Graner dota la actualidad del Sector Agroalimentario Valencia Cadena SER Comunitat Valenciana Amado Salvador asesores de confianza en la reforma Amado Salvador punto es

Voz 42 15:38 coche nuevo pero Chelo cochazo mi nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años

Voz 1861 15:45 este mantenimiento nuevo Civic con de serie

Voz 38 15:47 por veinte mil novecientos euros hora con cinco años de mantenimiento gratuito

Voz 4 15:51 Center auto Eduardo busca avenida de Pista de Silla

Voz 20 15:57 hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 4 16:01 Arturo Blay y Amadeo Salvador

Voz 0959 16:12 pues como decíamos hace unos minutos recibimos una además en nuestros estudios a Joan Martín Joan qué tal buenas tardes bienvenido hola buenas tardes autor de la ya famosísima guía de los súper vinos en esta edición ya los servicios de década la próxima temporada dos mil

Voz 6 16:28 mil diecinueve ya sabéis la Guía de Vinos de supermercados en los que se encuentra lineales que tienen en dos franjas por menos de seis con noventa y nueve euros y luego por menos de catorce con noventa y nueve euros todos los años en contra

Voz 0802 16:41 auténticos chollos este año les decía

Voz 6 16:43 Joan qué más todavía

Voz 0199 16:46 sí yo no dependo de los las calidades que hay en los lineales de los supermercados y hace dos o tres años en plena crisis posiblemente por los excedentes de producción no vendidos supermercados ofrecían cosas que eran ver así especulaciones Si pelotazos no yo anhelaba in la introducción de aquellos dos años lo dije que el el el la planificación económica es la base del desarrollo de la calidad insistía que los supermercados debían volver un poco a ese orden concierto que finalmente ha dado este orden y progreso en los lineales de los supermercados los centenares de vinos cuyo comprado tanto los que salen como los que no ha salido son la mejor selección que yo encontró porque los supermercados han apostado por esa calidad que da el la perspicacia del jefe de compras y su cultura enológica pero también atender a la diversidad en tipo de origen que existe en la minería española han salido cincuenta donaciones de origen elegidas

Voz 6 17:44 es que Joana hay mucha gente no es así es no por no decir otras palabras que a veces dicen no o como mínimo de tres cuatro euros cómo va a ser bueno no no me voy a gastar treinta porque si no yo creo que hay que ir descubriendo cosas muy atractivas a buen precio que por ahí sí mira

Voz 0199 18:04 hedor de cuatro euros tienes toda la razón alrededor de cuatro euros

Voz 6 18:07 están los seis mejores vinos que han salido puntuado

Voz 0199 18:10 ciento cincuenta está por ejemplo el oye

Voz 6 18:12 década en la reserva que de Utiel Requena el Señorío de Sarrià de Navarra

Voz 0199 18:16 el Peña del Valle de de de Extremadura el Torrent del mañana un tinto de reserva del monasterio de la cooperativa el mañana una pequeña cooperativa que está francamente bueno yo especial el del Sierra Salines en Alicante también aparece un cava el conde de cara al que bueno yo encontré de una divinidad pero por cuatro euros por tanto yo creo que en esta franja entre cuatro y cinco euros está concentrado no solamente el había sido una mayoría de grandes vinos lo que sorprende in me lo decía un alto funcionario del Ministerio lo que sorprende es que los vinos españoles hayan conseguido situar en esta franja de precio como tú decías vinos que de otras referencias se habían podido te dice dos euros más por cada uno

Voz 6 19:02 esto luego yo hay vinos yo recuerdo que el año pasado cuando bien esta presentarlo había dos mil dieciocho Nos destacadas entre algunas de las novedades este vino de Alicante Mo si descubren topará muchos ahora ya está presente en la guía pero son vinos que mucha gente ha descubierto gracias a esta guía

Voz 0199 19:17 en la primera edición hemos salido con tres ojos y después ha ido consolidándose todos los años incluso los periodistas luego tan como el supervisor que el año bien con un año con un tono un tinto de Toro francamente bueno yo creo que el moho une varias características está convirtiéndose esa bodega en la referencia cualitativa más importantes uno es la la suelo estamos hablando de posiblemente el mejor bar del Mediterráneo occidental la Sierra de Salinas se asienta sobre la mina de sal gema más grande Europa quinientos millones de toneladas métricas eso es producido por un glaciar que depositó una gran masa freática una gran cantidad de agua que convierta aquel para en un vergel porque vas por el erial de Villena ediciones de repente encuentras común Valle templado como el Valle de Zurich por tanto por esa condición prácticamente única que existe de agua salinidad allí luego la tecnología yo creo que todo el mundo sabrá que la bodega de la bodega tecnológicamente mejor dotada del Arco de Mediterráneo que no lo ha construido esta bodega sino Bodegas Castaño que él fue el constructor y anterior propietario en tiempos del conseller Cotino hizo luego las variedades Aramón Astre él allí es la reina absoluta no ir entonces compongo que es elabore un poquitín de crianza cuatro corta cuatro cinco meses da esa finura delicadeza que tiene un vino fresco del Mediterráneo pero también con ese vigor queda las variedades nuestros

Voz 6 20:45 lo comentaba así a veces se da el caso de que hay productores que elevan un poco el precio del vino por por aquello que decíamos que hay gente que dice no sé si es tan barato no puede ser bueno es verdad que todavía algunos suben el precio para darles en su concepto en su idea un poco de caché

Voz 0199 21:01 lo que pasa es que hay tienen que luchar con el comprador que el comprador del supermercado Peres aprieta mucho pero yo siguiendo esa eliminatoria que es muy interesante quiero contar una anécdota yo durante los años todo el mundo sabe que yo fui parte de escritor ya treinta y ocho años y soy pionero aquí en Valencia y el segundo más antiguo en España yo dirigido durante muchos años bodegas pequeñas grandes una vez que dirige una bodega grande que es portadora era la rival de Bodegas Gandía pero rival rivales Nos jugábamos en la mente de alta calidad de los clientes en mercados exteriores recuerdo que ya existe una feria de vinos de España en Londres que se llama Varley vecino nuestro estaba día peleando pueblos por la noche me fui a cenar con los colaboradores expresamente a la responsable del mercado aquel pueblo durante la semana Íbamos siempre de de papas idea original pero final viernes a sí

Voz 0959 21:56 parecía una buena cena

Voz 0199 21:58 si uno de los mejores restaurantes de Inglaterra que Laurance Millo tenía razón no tienen gastronomía pero tienen una magnífica relación cosa que no sé cómo si no quizá copiando de otros no il eso les invité a cenar pido la carta de vinos ya había un vino yo no tenía ningún vino bodega no habíamos conseguido introducir en el suflé que es el gran restaurante del Intercontinental Hotel de de lujo pero estaba en de la Reserva Privada de Gandía bueno era mi competidor pero un vino de la tierra dijo bueno hacer patria vamos a pedir este estaba exquisitos mi competidor que había estado peleando por lo que no estaba exquisito no es excelente despierta esto una saludable admiración por tu competidor como la precio de un soldado tiene por otro lado enemigo del no pero es que luego vine en esa semana y me fui con unos amigos de Cheste yo sido allí a cenar al al Pellegrini un restaurante de Chivas muy bueno de referencia iba el vino de ocho a ver si está igual o es que han hecho una algo especial para no estaba igual quién produce muchos millones de botellas produce vivir igual uno para el restante peligro para el Intercontinental Hotel de Londres estábamos hablando de una gran minería una gran profesionalidad yo creo que esto también recoge la Guía estas bodegas que que siguiendo eso que podían pedir y a veces se contienen que como se suele decir en negocio están haciendo una sobre y mantienen el precio

Voz 43 23:19 sí aunque le gustaría son los uzbekos

Voz 6 23:22 aquí eso están recomendado vinos

Voz 43 23:24 se encuentran en supermercados a precios tan asequibles que antes no son los precios de hecho otros hablar porque también ha comentado un restaurador para ellos es un supermercado porque no pueden tener los vinos que ofrecen para el mercado porque el cliente aunque entienda convino no obstante tiene que temer un sobrecoste por el servicio secreto que te vi lo que lo estoy vendiendo a dieciocho A d5 ir al supermercado es un problema para muchos restauradores

Voz 0199 23:52 si es así porque además recuerdo hace un par de años me entrevista no paró vuestro programa La Hora veinticinco el Ángels Barceló tenían el otro lado del teléfono a Martín Berasategui y entonces Blanquer con sutileza como ya hace con elegancia con esa figura pero soltando la dice usted tiene algún vino de la guía Price si tengo el estola de de la Mancha pero lo tienen en la casa dice no

Voz 43 24:17 los cocineros y los trabajadores dice pero es que está tan bueno dice lo que pasa es que no sabe mal ponerlo vale tres euros

Voz 0199 24:27 antes

Voz 6 24:30 no pero eso es normal que en las cenas de verano lo hemos podido comprobar una vez más no que encontramos cómo se cuadruplica incluso el precio de de

Voz 0199 24:39 lo que pasa es que claro el restaurante que tiene productos perecederos tiene yate

Voz 0959 24:44 es normal que normal vamos a defender a precios cosa no yo mientras no se pase

Voz 0199 24:48 en y tengan un precio razonable yo voy mal

Voz 44 24:51 mucho a a a comer

Voz 0199 24:54 a un restaurante que está aquí en el centro que es donde estaba el antiguo hotel tienen unos precios te bebes grandes vinos por unos precios moderados eso yo creo que es la estrategia porque es hindú vino que que en el supermercado vamos a poner siete euros por poner un un eje de cobran treinta y cuatro en el supermercado en un restaurante porque yo lo veo están pasa pero sí un vino de siete euros piden diecinueve pues uno puede volver a pedir otra botella o dieciocho dieciséis pero claro si piden mucho pues la fe a la gente yo creo que eso es una buena una política revisar pero es lógico que los restantes tenga que pedir más por el servicio de atención la cuestión del perecedero de los productos que el vino acompaña el plato perecedero

Voz 6 25:36 en cuanto a los valencianos que qué sorpresas nos depara esta guía pues eso nos podrías destacara

Voz 0199 25:41 yo creo que ahí unas cuantas sorpresas con un par de Bodegas Gandía que todo la tremenda de Bodegas Mendoza que el ha surgido ahí con nuestras muy bueno

Voz 0959 25:54 Esther alpino que me decía él no lo pudo tener en el restaurante porque lo tiene aquí a cinco y algo no no llega cuatro noventa y cuatro noventa y cinco después

Voz 6 26:02 es ese es un vino es muy bueno está

Voz 0199 26:05 a su punto porque ha apostado más por la marea autóctona que ha tardado pepera tardó en llegar a a la bares autóctonas para los tintos tranquilos no produce Mendoza como claro pero luego por segundo año consecutivo sale el Torrent del maña una pequeña cooperativa que está haciendo uno de los vinos más elegante y sabrosos y luego también un una cosa que viene de la montaña que aunque está dentro la mediación eje Alicante que tener su propia definición de origen que es el Dios Mier de contacto la variedad es una variedad muy singular mediterránea muy poderosa es mediterránea pero no es barroca como la malvasía moscatel que se cultiva en la Provenza allí en el cole Rubén pero si había un sitio para ponerlo en la sierra de Mariola claro por la perfume y las cosas que da me ha gustado mucho la Comunidad Valenciana País Valenciano vuelve a servir en mis cinco años ha salido otra vez ya como la región con más vinos de calidad conseguido estaba

Voz 6 27:03 a ojeando uno de mis favoritos Bruno pero yo no lo encuentro tan barato como tú ya me dirás a saques supermercado vas

Voz 0199 27:11 creo que lo compren Carrefour me dices si se si lo comprendí Carrefour en a mí me sorprendió también porque conozco ese vino ir tienes razón tienes buen gusto porque tiene ese tinto castellano de Castilla León vigoroso con buena consistencia es una logia pero era muy fino y luego un aroma me gustó mucho el claro yo sé más somero los precios porque claro compró centenares de vinos en nueve comunidades autónomas voy con mi maleta si iba a veces me lo mandan desde la región aquí yo voy a recoger a Carrefour el el precio de este señor

Voz 43 27:44 os animo osario equivocado pero galo

Voz 0199 27:47 comprendí como yo juzgo con el tique delante la relación calidad precio pues salió muy bien punto nunca

Voz 6 27:52 o sea para la Guardia Civil creyendo que eres un traficante de vinos

Voz 0199 27:55 no es que hubiera parado porque tanta libertad que hay tú no puedes transportar unos vinos de un estado a otro porque todo el mundo quiere impuesto y sus

Voz 6 28:04 es decir no es la Guardia Civiles para que le firmen un ejemplar desde aquí a super vinos así es efectivamente ya está en el mercado no la la nueva vía los súper vinos dos mil diecinueve que os recomendamos como hacemos cada año porque es una una delicia para además elegir bien y orientar a veces hay gente que dice que yo no entiendo pues allí las entendiendo poco a poco Joan ha sido un placer como siempre está muchísimas gracias a te digo eh cuidado mucho gracias a vosotros hasta luego gracias

Voz 47 30:17 a la hora de comer te servimos el menú de noticias

Voz 1861 30:20 ya en Hora catorce de primero toda la

Voz 47 30:22 la calidad de la Comunitat de segundo la información local más cercana y de postre opinión cultura deportes

Voz 10 30:30 hora catorce Comunitat Valenciana

Voz 1861 30:32 Costa m Durán

Voz 6 30:48 treinta y cinco como comentábamos antes hay un emblemático establecimiento en el centro de Valencia aquí en la calle Don Juan de Austria en la que aseguró pues augura vez avispado su bocadillo de calamares por ejemplo tantas otras cosas vaya que sí y que además lleva nombre y ahora vamos a recordar toda esa historia de un futbolista que lo fue también el del Valencia también el entrenador que no se llamaba mundo sino mundo bueno

Voz 0959 31:17 la noticia es que el bar casado mundo cierra momentáneamente sus puertas para acometer una reforma que concluirá en una nueva apariencia de local y un homenaje ahí justamente en la puerta del bar Casa mundo está nuestro compañero José Luis Chiclana qué tal cosa

Voz 48 31:31 hola qué tal muy buenos días buenos días qué tiempos aquellos mucha nostalgia de porque aquí fíjate hace años la cantidad hace ya ese bocata de malabares

Voz 0588 31:39 Putin haga clásico cuando Sivall

Voz 48 31:42 el cine no era no lo sigue siendo seguir viniendo muchísima gente si fallas como en Navidades ex profeso a visita Casa Mundo para comerse bocata calamares y recordar a habla hablamos desde el año mil novecientos cincuenta y tres que saliste este este local todavía sigue siendo el máximo goleador de la historia del Valencia Club de Fútbol fíjate tengan pasado futbolista por Valencia grandísimo como Mario Kempes pues no consiguió batir la cifra de mundo tengo aquí a mi y a mi lado a mundo nieto del que fuera mítico legendario jugador del Valencia también muy vinculado nuestra casa porque hijo de una compañía nuestra cabaré Hansen

Voz 49 32:21 Pepa mundo muy buenos días hola muy buenas tías

Voz 0588 32:24 cómo estás muy buenos días qué tal

Voz 49 32:26 estamos liados ya con la reforma

Voz 48 32:29 son día decía un poco especial no porque cierra las puertas de un bar una casa mítica legendaria en Valencia que hace nombre al que fuera tu abuelo mundo pero que abre para para unos un besito porque rápidamente quiere abrir otro concepto baja otros esto otra estructura

Voz 49 32:48 sí exactamente aunque sea temporal pues hoy hemos estado vaciando el local y la verdad es que yo nunca lo había visto así porque la verdad es que hacía muchos años que no es hacia una reforma pues daba un poco de pena ver sacar cosas que llevan tantos años así verlo así pero pero bueno la verdad es que es que estamos con mucha ilusión y pues la verdad es que queremos hacer un homenaje a nuestra nuestro abuelo que fue el fundador del local y la verdad es que pues con mucha ilusión y muchas ganas de ofrecer un local renovado a toda la ciudad de Valencia y sobre todo a los valencianistas porque queremos que sea un lugar de reunión aparte de de un lugar con una gastronomía que también le vamos a pegar una una vuelta íbamos a hacer cosas nuevas pues también queremos queremos eso que sea o local de valencianismo hizo un local emblemático en Valencia

Voz 48 33:46 además fíjate la cantidad de gente hemos aquí diez quince minutos la gente que ha pasado por aquí ha pasado aquí encerrados no ha cerrado leen el cartelito que bueno habría pero posteriormente aproximadamente un cuál es que es lo que quiere es introducir ha hablado de Bono sobre todo mantener la esencia y renovar algo no

Voz 49 34:04 exactamente bueno nosotros el motivo principal es porque tenemos que hacer un una reforma con conforme a la accesibilidad del local y adaptarlo para minusválidos y aprovechando esto pues lo que queremos es que renovar un poquito hacer una nueva red decoración y como ya he dicho antes sobre todo va a serlo en el mundo el futbolista yo tengo en mi casa recuerdos fotografías trofeos que quisiéramos ponerlos aquí para que los pueda disfrutar todo el mundo también estamos hemos hablado con el Valencia con la fundación pues para poder colaborar con ellos lo máximo posible y también aprovechando este año el centenario del Valencia pues crear un nexo de unión entre el Valencia y el bar no sé así es entonces pues eso es nuestra idea vale hacer un un un sitio conservando la esencia pero modernizarlo como el el lema del Valencia de este año mismo club no era pues aquí que ruedas del mismo bar pero una nueva era

Voz 48 35:03 de hecho en teníamos algo algún detallito en la foto de vuelo ese explicaba la historia de cómo llega al Valencia a una imagen de de sus goles pero que de alguna manera otorgarle ese rinconcito como homenaje con Leo y vuelo

Voz 49 35:18 exactamente nosotros tenemos pensado hacer dentro del varón un rincón que se llamará El rincón de mundo que ahora han fotografías más personales suyas pero al mismo tiempo van a ver dos murales centrales en el comedor interior en la entrada que va a estar todo lleno de fotografías recortes de periódicos y recuerdos de de mi abuelo de la época de mi abuelo tanto como jugador como entrenador que fue dos veces máximo goleador de la historia como entrenador también ganó una Copa antes los tú darle un poco también recordar a sus compañeros durante toda la época que él estuvo darle un poquito homenaje a esa época

Voz 48 35:57 ese clientela habitual decirle no el bocata calamares se mantiene el bocata de embutido ganaba Se mantiene la habrá Se mantiene es decir si se va a pesar la carta pero a que yo tiene que ser así

Voz 49 36:07 claro que evoca el bocadillo de calamares hombre es es conocido ahora queremos que que se conozca también que es muy que mucha gente que no lo conoce que conoce casa mundo pero no sabes quiénes ahora lo van a saber pero que estén tranquilos que tanto el bocadillo de calamares como el blanco y negro con Navas o muchos más que tenemos no se van a perder pero también vamos a introducir muchos nuevos platos bocadillos que van a sorprender y que tienen mucho que ver ligados con el Valencia pero eso ya es una sorpresa que cuando abramos lo verán

Voz 0959 36:36 bueno una curiosidad porque los incondicionales del mundo sabemos que los calamares vienen del cielo o por lo menos bajan un dejas desde arriba con el color impresionante seguirán viniendo desde arriba

Voz 49 36:49 Aubrey vienen vienen vienen del mar Pecos

Voz 0959 36:54 pero bueno sí

Voz 49 36:55 sí la verdad es que tiene mucha fama local por eso hoy queremos conocer conservarla ya te digo queremos introducir cosas nuevas porque ya somos conocidos por eso entonces nuestra idea es hacer hacer cosas nuevas que que su local que tiene mucho tiempo por lo que no queremos es perder la esencia pero sí que quisiéramos modernizar los un poquito y hacer cositas nuevas pero sin lanzarnos al vacío salga escolar cosa asegura Si buenas que le gustan a todo el mundo

Voz 6 37:24 Nos alegra que que no estemos hablando de de que cierra un local sino simplemente de que esa reforma se moderniza ahí de que además va va a aprovechar mejores esa esa historia Lliçà solera que que tiene bueno pues ha sido un placer charlar contigo y nada estaremos pendientes para ver cuándo abre de nuevo las puertas

Voz 49 37:41 muchísimas gracias estáis invitados cuando volvamos a abrir

Voz 0959 37:44 Valdo tomaremos lo apuntamos no no lo hemos grabado eh con Chiclana muchas gracias muchas gracias

Voz 6 37:56 cimientos con historia además en Valencia bastantes establecimientos hosteleros que han montado jugadores en su día del Valencia al club de fútbol para ganaban un buen voy a montar una cafetería un tal ha habido bastantes repasamos la historia es una buena noticia saber que algunos clásicos se mantienen pese a la invasión de las franquicias en el centro de la ciudad por eso nos alegra doblemente sí señor

Voz 20 38:31 hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 1 38:35 cadena SER TVE es conducir seguro

cadena SER

hoy por Hoy Locos por Valencia

a Arturo Blay y Amadeo Salvador

el Palacio de Congresos de Valencia patrocina la agenda cultural

Voz 53 41:59 es

Voz 1861 42:19 trece y cuarenta y siete el momento que todos estabais esperando ya está aquí Ana Mancera

Voz 1365 42:26 hola qué tal hola chicos cómo estáis pues la verdad es que sí es el momento que están esperando a nuestros oyentes pero sobre todo por los invitados que tenemos hoy en los estudios porque llega a los escenarios valencianos la versión valenciana de todo un clásico que lleva más de treinta años triunfando por el mundo por delante y por detrás versión valenciana perdía van hizo perder Rede que llega al Teatro Talía este próximo viernes y ahí hemos traído a una una representación de los actores porque la verdad es que no sé cuánto sois en total no los de contado nueve actores me iba a que bueno

Voz 6 43:02 qué significado tiene esto de por delante por detrás

Voz 1365 43:05 pues no sé vamos a preguntárselo a ellas pero si me permitís vamos

Voz 54 43:08 esas saludar a Mikel Marx a Carmen Juan ya Vanessa Cano

Voz 1365 43:13 qué son tres de los actores que se subirán a partir del viernes al escenario ya han venido acompañadas de María Ángeles fallos como no no sé si llamarle la jefa pero no no María Ángeles

Voz 15 43:25 el día con carga de agua hay buena María Ángeles

Voz 1365 43:34 pues total no por parte del Teatro Talía

Voz 28 43:39 bueno yo creo que el momento de

Voz 55 43:42 es de crisis que sigue habiendo crisis pese a que a nuestros políticos les encanta decir que todo va fenomenal va a mejor pero sigue habiendo crisis hay que hacer las cosas a lo grande y creo que esto es una producción a lo grande que pretendemos que el público que no ha ido nunca teatro venga por primera vez esas va a pasar bien hice lo va a pasar muy bien

Voz 1365 44:01 bueno contarnos cómo ha ido esta mañana la presentación porque a presente

Voz 54 44:04 dado ya la la obra en en rueda de prensa como

Voz 1365 44:08 y como hoy la cantidad de gente que estáis implicados en esta superproducción valenciana

Voz 1288 44:13 esa pero súper producción súper pero cada día vamos a ser como doce personas en escenarios los nueve actores más los regidores maquinistas toda la gente que necesitamos detrás sea es una producción a lo grande y una apuesta muy fuerte y muy buena por por parte de Olympia Metropolitana ha ido muy bien la presentación había muchos medios estamos muy contentos hay muchísima expectación aquí yo creo que tanto por parte del público como ponernos por por nuestra parte también porque sí es una producción tan bestia tan grande y que que implican tantísimo esfuerzo y tanto disfrute a la vez que sólo tenemos ganas de que llegue ya el público verá para poder compartir todo lo que hemos vivido y todo lo que lo que hemos hecho con ellos para que

Voz 1365 45:01 Carmen tú has claro a estas alturas te pones nervioso todavía Ita

Voz 15 45:06 el día que no me has nerviosa eh

Voz 1304 45:09 yo sí que volvía a diríase que la me parta un buen y tenaza por delante y por detrás pero es verdad quiere es comisiones Valencians es bilingüe ya esas Fantastic no es que veo muy feliz la función valenciana la Femen Castella es que INEM con con patines en el día a día el valenciano y el castellano una manera maravillosa y fantástica comer la vida

Voz 15 45:33 oye

Voz 1304 45:38 me voy de Caixa está que está también mola conseguir huir tot el món Sebas aventar de hotel que bien que no Patitz Canigó pero estamos ven equilibrar el tema de la Llengua eh yo no Fair del Teatre comer la vida Matthei no que estén también al mejor de ser más a dogmas pero en constató masa pero un tren no eh yo cree que asola a banda de ser la millor comedia que visten la vida

Voz 1365 46:01 a banda está Trek está track Tate

Voz 1304 46:04 llengua comen el carrer ya es fantástico

Voz 1365 46:07 oye Miquel y cuéntanos a grandes rasgos quién vaya a ver la obra que es lo que se va a encontrar

Voz 0959 46:12 pues hablado ya con los compañeros que realmente este espectáculo es tan interesante incluso para los actores que estamos trabajando por toca tantas herramientas toca tantos códigos incluso arriba porque es meta teatro

Voz 24 46:26 pero es una meta teatro es yo también me gusta

Voz 15 46:37 quiere decir que es una obra

Voz 0959 46:38 dentro de una obra somos la obra de teatro es una compañía que le gusta decir que somos bastante mediocre los los actores dentro de la obra

Voz 15 46:49 que son

Voz 6 46:52 a un patético es una vez que también lo remarca

Voz 0959 46:55 mucho tiene esa dualidad de que acabas enamorándose de todos los personajes incluso a nosotros no nos pasa que de repente ves la escena de un compañero acaba riéndose y seis Kitty mataría si te quiero es como es maravilloso entonces realmente lo que va a ver va a ser un despliegue de herramientas

Voz 0199 47:10 por parte de de los actores

Voz 0959 47:13 por lo que requiere la obra que quizás vas a ver diez obras de teatro no ves todas las herramientas que se despliegan ahí ya parte de una forma increíble es matemática pura es la comedia dicen siempre que es matemática pura y esto es un claro ejemplo a nivel mundial y de lo que es digamos la comedia puesta en escena a partir de la métrica

Voz 6 47:35 muy buena esta técnica comercial que has empleado para que vayamos día de saberlo

Voz 15 47:41 mí yo diría bueno

Voz 1365 47:46 el texto original es de Michael Flynn en esta ocasión es Paco Mir no el que lo adapta y Isla el que hace la adaptación en en valenciano y luego pues estáis un montón en el reparto sois todos valencianos y valencianas sea que todo quedara todo queda en casa esto evidentemente es una un buen impulso no para el trabajo eh de aquí no sé si entre vosotros a la hora de subir al escenario si vais todos también ha creado al final una gran familia calar tantas horas de de ensayo y tanta competitividad no en el sector

Voz 1288 48:18 sí sí pero además es que mira esta función siempre puede pasar caro cuando un grupo de gente pueden pasar mil cosas siempre pero está esta esta función lo que hace es como exige tantísima concentración tantos ir todos a una como Fuenteovejuna que no hay no hay hueco para rencillas quiero decir tenemos que ir todos bien cogidos de la mano para que todo funcione con lo cual eso eso

Voz 15 48:39 no pueden perder el Times de que no arriba ya de don

Voz 1288 48:43 es imposible no no y además es que es es es muy bonito porque parecemos cuando estando ahí es es un banco de peces que sigue todo que sigue que que va que van siguiendo se unos a otros iban ayudándose los unos a los otros y eso es una cosa muy bonita para mí por lo menos para mis compañeros de de experimentar porque bueno

Voz 6 49:04 eso pero tiene una pinta por lo que decir que no ha sido fácil

Voz 15 49:07 no no no no no es la cosa más complicada que en la nostra vida diferente

Voz 6 49:13 el reto es el morbo de enfrentarte a a una producción

Voz 0959 49:15 es una obra de teatro donde dices o estás

Voz 24 49:18 o estás aquí no hay no hay errores

Voz 1304 49:20 mira si hubo un error de conseguir con pan tándem una cosa de atrezzo en una han de Acció en en la parábola que pese él continuamente pero para que ese tan que os obliga a un aporta vivir así una errada absurda de es que solventes en un póquer improvisación cuál se abra de Teatre

Voz 24 49:38 se te ha esperado

Voz 1304 49:42 oye son profesionales a que si hay sopas a que no son máquinas venían recursos pera con tornar no Rapid pero el tres vallar total sois en Gran H tan complicado

Voz 24 49:53 bomba de relojería esa misma está generando no

Voz 15 49:56 es encima China no lo ha hecho pero bueno

Voz 24 50:04 es una compañía de teatro no pero que es lo que ocurre anima por lo menos el planteamiento inicial lo voy así el principio de que las dos partes no hay níquel más el de la conferencia bengalas

Voz 6 50:17 ya

Voz 15 50:20 explicamos también dale dale a acusa de Begoña voy siempre me dijo tú tampoco se tampoco creáis que está

Voz 1304 50:36 que ahora tiene risas

Voz 15 50:38 nada es es una obra de teatro en una compañía

Voz 1304 50:40 que tuve que están ASA Chan pero que estas Belén con se equivoquen no que Abás vi que lo vivía en la rueda de prensa no que también divertir y pensé ha hecho los deberes que se equivoca al actor Wes el actor que faz de actor

Voz 24 50:53 por qué se equivocan no eh

Voz 1304 50:55 la parte maravillosa que pasa en un momento de la función es cuán veus el que pasa pierda de prensa no eh en relación Humanes pasa de todo desde relaciones humanas propia Mendez de de Mbeki es de de

Voz 15 51:14 ay qué pena que ahora separa famosa

Voz 1304 51:24 y que que también es el que pasa por dar aire no que que en fin te exactos diez Agency ve autocrítica igual una me que ETA Si bueno Leandre no

Voz 1365 51:36 lo decíamos el estreno oficial va a ser a ver si me lo aprendió bien el veinticinco de septiembre pero a este viernes hay un preestreno y la semana que viene de miércoles a domingo van a continuar los estrenos donde

Voz 1304 51:48 gente y el público puede asistir aunque el estreno oficial va a ser el día veinticinco la siendo pensé que que son pre estrenos que está que el día que van a morir

Voz 15 52:01 es exactamente igual y lo de línea alguien

Voz 1304 52:05 eso lo del veinticinco marketing es el día que el aparato

Voz 15 52:11 bueno variar

Voz 1365 52:12 les yo no sé si porque esta obra como decimos ha sido traducida en veintiocho idiomas representada en cincuenta países diferentes ha sido vista por doce millones de espectadores en el mundo yo no sé si una versión en valenciano se había hecho alguna vez o vosotros sabe os habéis tirado a la piscina sí

Voz 55 52:28 bueno nosotros queríamos igual que hicimos con La cena de los idiotas con por los pelos seguir manteniendo las obras en valenciano lo que pasa es que al final el realmente es lo que ha dicho Carmen que la realidad nuestra es bilingüe y además yo creo que todo la lengua que llevarla con con tranquilidad con mando al IDAE con naturalidad no y entonces hemos optado por eso porque además es muchísimo mejor así ya no dudas en Silver City

Voz 1365 52:55 esta más la valenciana la Castellana así te tiene que nunca

Voz 55 52:58 en esta idea