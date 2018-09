La Ventana Comunitat Valenciana (11/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana Comunitat Valenciana Inma Pardo

actualidad está centrada en el debate de política general que se está celebrando en Les Corts el pulso político de este otoño que se avecina allí escuchando a unos y otros da la impresión de que estamos ya en campaña electoral hasta treinta y cinco propuestas ha hecho el presidente de la Generalitat incluida hoy la compra del pico del Peña golosa las réplicas han sido las habituales la oposición pidiendo el adelanto electoral todos buscando su espacio en un otoño que se presenta caliente y dos versiones como mínimo de una Comunitat Valenciana bien distinta dependiendo del portavoz que hable desde Llarga vida al Botánico hasta que se adelanten las elecciones autonómicas ya pero hay una propuesta sobre la mesa la de un nuevo pacto social y feminista que no debería quedar sólo ahí en un anuncio una sociedad más justa más inclusiva que sin presupuesto se quedará en nada

Voz 0808 00:58 el presidente Ximo Puig ha iniciado su discurso condenando el último crimen de violencia de género pidiendo perdón por formar parte de una sociedad machista que es urgente que se transforme no se puede ser demócrata sanción a Puig sin ser feminista

Voz 2 01:11 como malicia sólo patriota de una materia en la que les dones de todo el món miden común Espai de libertad

Voz 3 01:23 uno que ya que explícita una defensa de la que explicita

Voz 2 01:27 cuán dels que pretenden retornar a los dones a situaciones del pasado ya superadas no es ser demócrata Se ser feminista

Voz 0808 01:38 ya en esa línea el presidente ha anunciado un nuevo pacto social para caminar hacia una sociedad más justa e igualitaria inclusiva el primero de una larga lista de compromisos el contrato social que propone el presidente se basa en la igualdad el desarrollo y la democracia y en ese sentido ha anunciado la creación de un banco de ADN para los familiares de las víctimas de la Guerra Civil que Alicante sea el año que viene la capital de la memoria democrática también ha reclamado en ese nuevo modelo económico que ha de buscar el empleo de calidad son muchos los anuncios que ha realizado el presidente XXXV en total y entre ellos esa compra de la cima del Peña goloso en Castellón la recuperación para la sanidad pública del Área de Salud de La Marina

Voz 2 02:15 en recuperar la gestión del departamento de la Ribera tal seguían este camino de recuperación es anuncie que acelerar el proceso de reversión del Área de Salud de la Marina que pasará a ser desistió son perseguidos

Voz 4 02:30 pública avance acabar la legislatura

Voz 3 02:35 o Cerén entre otros sentidos diriges Andy Alec y cooperación entre la concesiones

Voz 2 02:39 lo hicieron pretenden presenta el interés de espaciales idas profesional

Voz 0808 02:45 tras el han también ha anunciado que la reunión con el presidente Pedro Sánchez será la primera semana de octubre un presidente que ha adoptado ha dicho medidas paliativas para solventar la financiación tras el discurso del presidente el turno ha sido ya para las indica popular Isabel Bonig que ha pedido a Puig que convoque elecciones ya ha presentado también el que sería su programa de gobierno bonito ofrece la recuperación del orgullo de ser valencianos frente al catalanismo del Consell que no conoce esta tierra

Voz 0277 03:11 las vergüenzas los complejos no los tienen los valencianos los tiene a todos aquellos que ven en el proceso separatista catalán El paraíso deseado en esta comunidad porque sabe usted cuál es el gran fracaso y drama de esta comunidad que la izquierda valenciana

Voz 4 03:28 querido ser siempre catalanes de Segunda a valencianos

Voz 0277 03:31 de primera después de tres años nada tiene usted que ofrecer a los valencianos usted su presidente con un proyecto fracasado y agotado

Voz 0808 03:42 el portavoz de Podemos Antonio están ya ha pedido al presidente que dé un paso adelante el papel de la formación morada es seguir siendo el de apoyará al Consell pero también el de criticar ha lamentado algunas actitudes como el apoyo al proyecto puerto mediterráneo o la poca agilidad en el fomento de la vivienda social y el mantenimiento de los barracones Antonio están reclama Puig que comienza ya una nueva etapa

Voz 5 04:02 ya

Voz 6 04:02 bueno estamos en tiempo de transición porque la ciudadanía necesita cambios tangibles que no sea comparados con el modelo anterior si Concha sino con sus necesidades actuales que para eso nos han elegido que debemos dejar de gobernar con la calculadora gobernar con la brújula se espera de nosotros no que actuemos de manera partidista e sino que propongamos un rumbo nuevo para un país que ha pedido tanto de la Comunitat Valenciana con el resto del Estado un cambio real

Voz 0808 04:30 Nos vamos ya en directo al Parlamento valenciano a Les Corts parece que el debate ha terminado ya Ana Talens buenas tardes

Voz 0141 04:36 buenas tardes Gemma efectivamente el debate ha concluido ya con una última intervención del presidente de la que te hablaré luego porque la tarde ha comenzado con la intervención de ciudadanos que también ha hecho un discurso en clave electoral su portavoz Maricarmen Sánchez ha defendido a su formación como la alternativa sería insensata al Consell que ha resultado ser un chasco entre otras cosas por su deriva nacionalista

Voz 4 04:57 vemos el fracaso absoluto de su Consell un suspenso claro en la gestión de la mayoría de las áreas fundamentales de cualquier estado de bienestar que se precie no sólo ha sido ineficientes y escaso en materias de políticas públicas reales sino que su Gobierno me parece a un patio del colegio donde fulanito no se habla con menganita y esto les lleva a no hacer los deberes ya suspender septiembre septiembre han pasado de ser el Pacto del Botánico hacer el chasco del votante

Voz 0141 05:26 el presidente Puche ha insistido en defender que la Comunidad Valenciana está mejor ahora que hace tres años le ha pedido a ciudadanos que deje de sarcasmo Lina al folk catalán france Ferri el portavoz de Compromís ha anunciado que en sus propuestas de resolución entrará

Voz 0808 05:39 la reclamación de la mejora de las

Voz 0141 05:41 financiación al Gobierno central la desaparición de las diputaciones habrá que ver si se presentan conjuntamente con los socialistas ya ha sido contundente el botánico ha de continuar hay que reeditar el pacto

Voz 2 05:53 acá vida al Botánico Llarga vida aún que hacer víspera millonada claridad de Palencia los valencianos anual Reynolds era que pasa lo tenían clarísimo tornará imaginar el Pacto del Botánico adoptaron además un Arno adoptar si bien a la beta y al pasar navegar en las urnas

Voz 0141 06:14 Puig ha defendido al Consell y la gestión del Consell y tras la intervención del síndico socialista Manuel Mata que ha proclamado la lealtad que existe entre los socios de gobierno el president ha concluido este debate de política general afirmando que este tiempo continuará

Voz 0808 06:30 gracias a Nathan es un debate que se reanuda el próximo jueves Comunitat Valenciana han sido muchos los anuncios que hacía hoy el presidente Ximo Puig con una carga además de profundida importante en referencia a ese pacto social y feminista del que hablaba Salvador Enguix y Amparo Tórtola buenas tardes

Voz 8 06:49 hola buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0808 06:52 gratis Salva

Voz 8 06:54 Lucio el contexto de una serie de propuestas que no iban muy orientadas todas hacia lo que es la reforma de la economía valenciana y de todo de las políticas sociales he sido una posición que Ximo insistido de manera enfática a la hora de dejar claro que el feminismo va a marcar los próximos años la política de las nuevas democracias él se ha posicionado claramente en este sentido rubricado que sus compromisos y todas las próximas medidas que adoptar el Gobierno valenciano iban dirigidos para que esto sobre la realidad

Voz 0379 07:26 sabes lo que pienso Salgada que se ha abusado tanto por parte de los políticos del concepto pacto social que desde mi punto de vista está totalmente devaluado yo creo que en prácticamente todos los debates sobre el de la comunidad sobre política general sean lanzar una oferta de pacto social y desde luego para mí por lo menos como valenciana el único pacto social que yo le exijo a mi Gobierno es que logren una mejor financiación autonómica para la Comunidad Valenciana que de alguna forma quiebren esa tendencia que tenemos de un paro desatado sobre todo de un paro juvenil y sobre todo que quiebre la situación de inanidad de digo yo y tu seguridad en la que esta Comunidad Valenciana vive desde hace muchísimos años de verdad yo prefiero otro otro otros conceptos que ha acuñado el presidente estimó Bud a mí hay uno que me ha impactado mucho que es el de la vitalidad no Beatle bilateralidad perdón

Voz 9 08:20 me excluyente con el Gobierno de España como concejal

Voz 0379 08:22 esto político me parecen mucho más novedoso tratándose de la Comunidad Valenciana no así cuando hablamos del País Vasco de Catalunya que siempre han tenido relaciones bilaterales Voronin como concepto me parece más interesante que el del pacto social

Voz 8 08:34 los series de Amparo y como inmerso introducía al tema de debate tú has sembrado agitados cuestiones que no dependen directamente del Gobierno valenciano es al paro sabes que depende de las políticas del Gobierno español en materia de trabajo llenar el haber la que

Voz 0379 08:46 decimos al Gobierno anterior amigos pero como no pero pero son

Voz 8 08:49 muy pocas comparado con el efecto que pueden ser las grandes políticas desde reformar por ejemplo de las contratos ir hacia el tema financiación es cierto nos ha llamado la atención a los periodistas que hemos seguido el relato y que bueno que ahora ese aparecido prácticamente como vindicación no seis es porque Ximo y ha entendido que en este nuevo Gobierno español es difícil a mí lo que más me ha llevado detenciones estar mañana de estas propuestas es que las he visto todas en clave electoral yo la sensación que he tenido descubrir de de la intervención de hecho Puig es que el president valenciano ha planteado todo lo cual ser cuál va a ser todas las medidas que va a intentar implantar no en esta legislatura por qué no va a tener tiempo sino si vuelve a ganar en las próxima legislaturas

Voz 0379 09:27 es que efectivamente estoy de acuerdo contigo Salva es un debate en clave electoral es el último debate de campaña de campaña al recolector

Voz 8 09:34 en campaña electoral es el último debate de Pedrito

Voz 0379 09:37 la general de la legislatura importante es la última oportunidad que tiene el Gobierno de de de la Generalitat valenciana de hacer un balance de lo que han sido sus tres años de actuación y hacer un poco como una una propuesta de cara al futuro porque las propuestas que ha hecho y esas treinta y cinco propuestas de Ximo Puig la mayoría ya caen fuera por tiempo de la presente legisla

Voz 8 09:56 estuvo para la sentencia sobre el dura ya

Voz 0379 09:58 a ver verdad ha sido un debate en clave electoral yo estoy convencida de que el resto de dirigentes políticos están actuando de la misma aclare en clave electoral de campaña electoral

Voz 8 10:08 no no todos todos van a actuar hoy eh pero lo curioso fíjate es que todas estas estas de cómo de este paquete medidas electorales han desaparecido los dos andenes elementos que han sido fundamentales en la anterior campaña y en los tres años de legislatura como son la exigencia lo mejor financiación o mayores inversiones mientras estructuras dos realmente es que prácticamente hoy no hemos escuchado nada

Voz 0379 10:28 mi como como oferta de pacto social son las dos debe indicaciones que más me interesa que mi Gobierno satisfaga

Voz 0808 10:34 salvado Bengasi Amparo Tórtola gracias a esta mañana

Voz 0808 11:33 la detección de las conductas suicidas en Atención Primaria se ha triplicado en los últimos meses gracias a la implantación del plan de prevención del suicidio y manejo de la conducta suicida que puso en marcha la Conselleria de Sanidad hasta la implantación de ese plan que desde el mes de abril funciona en todos los departamentos de Salud de la Comunitat Valenciana se detectan cada año una media de mil mil doscientas conductas suicidas lo que se traduce en unos cien casos al mes ahora gracias a las herramientas de valoración que incluye este plan según datos de la Conselleria de Sanidad se detectan ya una media de trescientos cincuenta conductas suicidas al mes que son cerca de cuatro mil al año saludamos en La Ventana a José Antonio conocerá que es técnico de la oficina autonómica de salud mental buenas tardes

Voz 9 12:14 hola buenas tardes para empezar tú

Voz 0808 12:17 antes cuál sería la incidencia en la Comunitat en comparación también a nivel nacional

Voz 9 12:22 bueno pues destacar que bueno los datos de de la Comunidad Valenciana digamos dos aspecto no por una parte y los suicidios consumados que que tenemos datos del dos mil dieciséis y luego por otra parte ese día los datos son las las conductas suicidas hablando de de ideas tentativas en el caso de los socios consumados pues sabemos que en el dos mil dieciséis tuvimos trescientos agentes de personas que fallecieron por por suicidio

Voz 13 12:54 sí bueno de esto

Voz 9 12:56 o sea una tasa de seis coma ochenta por cada cien mil habitantes es una tasa inferior a la que tenemos el resto de España que está por encima de siete y en el caso de las de las conductas suicidas que son las ideas y las y las tentativas pues un poco viene a reflejar esta detección de lo que ya no se anunciaba la Organización Mundial de la Salud que cada por a suicidio consumado podemos tener entre diez y veinte tentativas de suicidio y es un poco lo que el plan ha puesto en valor no intenta detectar por lo tanto al final SA atender a las personas que estén en situación riesgo no es la primera clave que nos propone la ONU ir nuestro plan de prevención de suicidios manejo de la conducta suicida que pusimos en marcha en el año dos mil diecisiete

Voz 0808 13:43 claro trescientas treinta y seis personas a unas es una cifra alta es verdad que este es un tema del que no gusta hablar de es ha sido hasta ahora al menos un tema un tema tabú de esas trescientas cincuenta conductas suicidas que se detectan ahora que comentaba yo al inicio el veinticinco por ciento activan un código que es el llamado Código suicidio en qué consiste en esas medidas que se aplican en cuanto se detecta esa posibilidad

Voz 9 14:05 bueno pues como como bien decías de esa extracción a cincuenta personas que puedan estar en riesgo hay distintos niveles de riesgo yo códigos sido lo plantearon digamos de mostrado alto en el cual pues pues otras alternativas que es una atención a hasta setenta y dos horas máximo en las unidades de salud mental de adultos o infanto adolescentes o por otra parte una atención mira de verdad que son en los servicios de Urgencias hospitalarios que iban a ser atendidos por los profesionales de de salud mental con lo cual lo que estamos haciendo es una priorización digamos de una manera no más de setenta y dos horas a estas personas que hemos pues eso ha hecho él Skilling en función de de ser de su situación

Voz 0808 14:45 no suelen ser gente con con algún tipo de adicción en habitualmente o no no tiene nada que ver

Voz 9 14:51 eh haber de estos datos en este momento no te podríamos decir que que factores asociados en este momento son datos que tenemos que analizar lo que sí que sabemos que hay factores de riesgo que hacen que las personas puedan estar de una forma general pues las personas que puedan sufrir aislamiento o las personas que puedan tener también alguna enfermedad mental o el consumo de adicciones así como las las mujeres víctimas de violencia de escaneado también tienen más riesgo de tener digamos depresión o problemas de salud mental y por tanto estarían en riesgo de suicidio

Voz 0808 15:25 con la idea de la campaña que es romper el silencio no hablemos de este problema que es un problema a fin de cuentas de nuestra de nuestra sociedad personas que se quieren quitar la vida

Voz 9 15:34 claro el nuestra campaña lo que lo que dice ese hablemos del suicidio rompamos el silencio que cualquier oportunidad que podamos tener un compromiso social

Voz 14 15:43 de de de toda la vida

Voz 9 15:46 la sociedad

Voz 13 15:47 y que en cualquier momento al poder

Voz 9 15:50 Nos encontramos a una persona cercana a un familiar o a alguien que pueda estará en una situación de buena parte de bajón que pueda tener una situación de de de pérdida de autoestima y que podamos detectar que pues necesita ayuda esta ayuda tiene que ver con con facilitarle la posibilidad de los servicios sanitarios que hay de una manera más especialidades a través de Atención Primaria o a través de los servicios de salud mental podamos detectar si están o no y entonces el apoyarles que puedan puedan acudir pues se yo creo que es una labor importante noi que podemos tener el compromiso de toda la sociedad

Voz 0808 16:21 otra Vela que me gustaría destacar también es la creación de esta la asociación no de de familiares o grupo de supervivientes formado por personas que se han visto afectadas por una situación similar eso también ayuda no el hecho de que se pongan en contacto

Voz 9 16:38 un colectivo que bueno que que en muchas ocasiones se se ha dejado fuera del escenario no son las personas que bueno que que se creerán que que han su que sufren pues la pérdida de de algún familiar en este caso a esta asociación ha sido iniciativa de de un grupo de supervivientes en la provincia de Alicante bueno pues se contrataron con con nosotros

Voz 14 16:57 sí bueno el lo que pasó

Voz 9 17:00 desde el apoyo en en por parte de los servicios de salud mental están construyendo pues esa esa relacione ese grupo de apoyo que yo creo que a facilitar pues pues a a personas que puedan estar en esta situación no estaría hayan perdido algún familiar va a una persona cercana a pasar esa situación que que evidentemente es muy muy muy complicada

Voz 0808 17:19 José Antonio o cuando era técnico de la oficina autonómica salud mental muchísimas gracias por atendernos en La Ventana muchísimas gracias a vosotros antes de despedir esta Ventana sepan que la falta de tensión debida a los fenómenos meteorológicos que azota a la provincia de Valencia esta tarde ha provocado el paro de algunos trenes de cercanías entre sí hay Alzira ya se ha retomado la circulación por una sola vía aunque se registran retrasos de entre quince y treinta minutos entre los recorridos Valencia Gandía y Valencia Xàtiva Luis Sifre en control de sonido gracias esta mañana