Hoy por Hoy Locos por Valencia (12/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:00)

hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 4 00:21 veinte minutos aquí iniciamos la edición de Hoy por Hoy Locos por Valencia Arturo Blay buenos días qué tal Amadeo buenos días vamos a ocuparnos de lo nuestro de las cosas que suceden a nuestro alrededor que todos los días pasan cosas ayer fíjate acabábamos el programa teniendo los dos ministros valencianos en el Gobierno o y lo empezamos teniendo sólo un ministro valenciano en el Gobierno la verdad es que lo de los ministros valencianos no está saliendo muy bien bueno no es que da el señor Ábalos habrá que cuidarlo por la cuenta que no sabe si es que nos puede beneficiar en algo yo espero que sí tener un ministro valenciano en el Gobierno y además con suficiente peso como el que tiene él pero he dicho que no pase nada si no está la cosa eh con unos máster sí muchas están repasando incluso las notas que obtuvieron en la EGB que no haya ningún problema muchos están yendo a a recoger certificación de que han hecho el máster buscarlo rastrearon hoy guardarlo a buen recaudo por si algún día bueno pues le va bien en la vida llega a ser conseller

el ministro galo un cargo importante

Voz 4 01:36 desde luego que sí como en orden lo tiene muchísima gente durante estos días pues nos estamos acordando y mucho de todos esos chavales y chavalas que con mucho esfuerzo están realizando másteres de dos años de duración que les cuesta un pastón y ahí están para poder tener un futuro un poquito mejor que que no sea sólo ese sueldo de mil euros que parece que hoy en día es el tope en cualquier sitio que les vaya muy bien suerte ya al menos con ese esfuerzo que están dedicando sí que van a tener un futuro brillante seguro que a lo han colado porque no es una cuestión de copiar de pegarse sino de trabajar duro y mucho he cuando se trabaja duro mucho uno nunca pierde de vista ese trabajo siempre está bien presente fácilmente localizable tanto el Word ha hecho mucho daño con Via pega copia pega

hoy por Hoy Locos por Valencia Amadeo Salvador Arturo Blair

Voz 4 02:38 pues así afrontamos esta jornada en la que entre otras cosas os contamos dentro de unos minutos tendremos aquí con nosotros al concejal de Comercio del Ayuntamiento de Valencia Carlos Galiana que entre otras cosas nos va a contar todos los detalles de la gran fiesta que se prepara para este fin de semana tercera edición del Nick Mónica Cesc efectivamente en los mercados municipales de Valencia tercera edición de un evento que hasta la fecha teniendo un importante una importante acogida hay buen éxito y vamos a hablar con los Galiana entre otras cosas este asunto para ver qué novedades presenta esa tercera edición además de ello hoy vamos a hablar de otros asuntos por ejemplo un reportaje sobre la casa taller Mar con la casa taller del siglo XIX según recoge el Plan de Protección Especial de setas Bella le obliga

al a derribar para restaurar la muralla musulmana algo que nos suena

Voz 4 03:33 de qué ha sucedido en otras ocasiones íbamos a ver cuál es exactamente la problemática con esta casa taller Marc nos lo contará José Luis Chiclana seguiremos callejeando como cada miércoles con Luis Fernández hoy ya os anticipo que nos acercaremos a la distrito Marítimo concretamente a la calle del humanista furioso muy bien eh además es nuestra agenda cultural vamos a tener un interesante debate sobre la figura del payaso en la cultura mediterránea con diferentes representantes nombres de prestigio dentro del mundo de los países que grandes los payasos vaya que sí pues desde aquí nuestro homenaje las doce a veinticuatro no podemos empezar sin repasar lo que hoy es noticia

Ana Durán buenos días qué tal muy buenos días

Voz 7 04:24 no pues como os podéis imaginar hoy se han sucedido desde todos los partidos políticos las reacciones a la dimisión de la ya ex ministra Carmen Montón muy bueno pues todos Sober sobre el guión previsto no desde el Partido Socialista se agradece a la a Carmen Montón que haya decidido

Voz 8 04:43 me bueno pues dejar el ministerio en aras de de la ética hay Illa

Voz 7 04:50 con su habilidad di se aplaude esta esta actuación lo mismo desde desde Compromís que bueno pues dicen que aunque haya tardado en en llegar ha llegado esa decisión por parte de montón de dejar

Voz 8 05:00 el el Ministerio ir eh

Voz 7 05:03 y tanto Compromís como podemos lo que hacen es señalar directamente también lo hace el Partido Socialista al al próximo la lista que Pablo Casado a ver si toma toma la decisión porque que bueno pues después del caso Montón el siguiente que debería abandonar sus responsabilidades políticas sería el presidente el del Partido Popular que dicen desde el Partido Popular pues se sumó coordinadora general que es Eva Ortiz dice que bueno que esto no hay que no tienen nada que ver que Pablo Casado a las explicaciones suficientes que ha considera que lo son y que bueno pues que eso que nada que no tienen no se pueden comparar los casos de Carmen Montón de Pablo Casado así que

Voz 5 05:42 la empresa también en el Partido Socialista consideró que había suficiente explicaciones el presiente del Gobierno Lula comparecencia que declaración que se podría haber ahorrado porque horas después de decirlo dimitía la amistad

Voz 7 05:53 tres horas vamos

Voz 5 05:56 es una decisión acertada esa declaración del presidente del Gobierno quinto detalle porque como amigos

Voz 7 06:01 los entrenadores no que cuando te confirman es que

Voz 9 06:04 pero ya te queda poco pues un poquito

Voz 7 06:07 bueno al margen de de ese asunto hoy como sabéis estamos en un día sin eh debate de política general celebrado la Mesa y la Junta en Les Corts para ordenar las propuestas de resolución de cara a mañana Isabel que este año lo que se había hecho era modificar la forma en la que se celebra este debate para evitar que se presentara un aluvión de propuestas y que esto fueron poco ingobernable a la hora de la votación mañana porque el año pasado por ejemplo sólo el Partido Popular presentó hasta mil propuestas de resolución se había limitado este año a doce por grupo número de propuestas que se puedan presentar y el Partido Popular ha presentado doce pero con novecientos cuarenta y ocho especificidades

Voz 4 06:46 lo cual prácticamente en el mismo punto

Voz 7 06:48 en el resto de grupos se plantean hacer lo mismo que hicieron en el año pasado que es como presidentes aludió por rechazar las estás directamente sin ni siquiera mirarla en fin que veremos a ver lo que pasa mañana porque la verdad es que bueno pues aquí hecha la ley hecha la trampa hay que hace cada uno busca su resquicio para seguir haciendo lo que lo que le interesa estaremos pendientes de ese debate y también hablaremos empezaremos a hablar bastante sobre movilidad porque el Ayuntamiento de Valencia presenta los planes de cara a la semana que viene Chaves que el día veintidós es el día de la movilidad sostenible y bueno pues veremos a ver que ha programado el Ayuntamiento hablaremos también de economía con una cumbre sobre los negocios con países a siete los que ya sabéis que es uno de los mercados en los que quieren crecer los empresarios valencianos ir encontrar información de servicios atención para los que querían hoy volar hacia Alemania porque Ryanair ha cancelado doce vuelos con origen o destino en la Comunitat eh por una huelga que hay en en Alemania de pilotos y de auxiliares de vuelo y que ha afectado de esta manera la Comunitat con doce vuelos cancelados ir muy pendientes también del agua porque los regantes del Segura están muy preocupados porque el luto no trasvase que se aprobó del Tajo Segura todavía no ha aparecido en el BOE Yes empiezan a estar un poco escamada a ver qué pasa con esto

Voz 4 08:02 gracias Ana a vosotros hasta luego estas y otras noticias como siempre quedas ampliaremos en Hora catorce y en cualquier momento en nuestra web Radio Valencia punto es y en la aplicación Cadena SER ahora hablamos del tiempo

Voz 10 08:24 porque se van recuperando las temperaturas altas ahora mismo tenemos veintinueve grados en el área de Valencia no vamos a pasar de estos veintinueve treinta como mucho esta noche las mínimas se van a quedar en veintiún grados día nublado con sólo ha salido a las siete cuarenta y que se pondrá a las ocho y cuarto de la tarde así vamos a seguir durante los próximos días con esas máximas entre los veintinueve treinta grados y mínimas entre diecinueve y veintiuno a partir del sábado día en el que si no cambian las cosas tendremos lluvia las temperaturas máximas podrían bajar de nuevo a los veinticuatro veinticinco como mucho eh Caballero y el tráfico en los semáforos como están los semáforos verticales el tráfico se lo cuento

Voz 6 09:10 la red ha de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico

pues está de enhorabuena porque según la sala de control del Ayuntamiento de Valencia en este momento no hay problemas en nuestra ciudad se puede circular bien

cínica

Voz 26 13:06 cínica

Voz 27 13:09 es emerger Municipals les lave en tres producciones del Camp de la nostra Marta la alimentación diaria de los valencianos

Voz 28 13:19 el mercado que son Nostra que son de Tote sitios es valenciano y que son Félix en una experiencia de compra diferente en el valor su sabor que que no te crees estar un mes

Voz 29 13:30 Diouf Valencia Capello

Voz 6 13:35 SER

Voz 29 13:38 me todo esto vamos a

Voz 4 13:40 Lara a partir de ahora doce treinta y tres minutos con el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Valencia

Voz 30 13:45 no

Voz 11 13:46 Carlos Galiana que ya nos acompaña qué tal cómo estás hola qué tal buenos días bienvenido a esta que se tu casa hay estamos ansiosos de conocer todos los detalles

Voz 5 13:56 la fiesta que estéis preparando

Voz 11 13:58 doce mercados municipales de Valencia una fiesta

Voz 5 14:01 dado el sábado pero que ya ha comenzado

Voz 1991 14:03 debate ayer hicimos esta rueda de prensa de presentación pero las actividades ya ya han comenzado porque al final lo que empezó como una fiesta por la noche en los mercados municipales pues bueno se ha ido la niña se ha ido haciendo grande y la verdad es que te hemos actividades todas las semanas tenemos exposiciones que a los contaré tenemos un Fórum de Mercados municipales de la Comunitat ya que vamos vamos llenando la semana de actividades que es importante

Voz 5 14:30 de la niña va pidiendo queda paga sea cada vez mayor no pruebas Xiquets este evento pues también debe crecer el presupuesto bueno

Voz 1991 14:38 la verdad es que de no manejamos con prácticamente el mismo presupuesto porque por ejemplo la exposición que tenemos de de los trajes de Calahorra no la cedido muy amablemente el el Ayuntamiento de Calahorra aparte tenemos a nuestros patrocinadores que cada año apuesta más bueno podemos hacer esas actividades luego el Fórum que lo hemos incluido queremos que todas las actividades el Fórum el organiza mercado Valencia pero bueno pedimos que que fueran esta semana para darle más más realce al tema

Voz 11 15:05 permíteme Carlos para que nuestros oyentes sepan que hablábamos mencionabas esa exposición de trajes realizados con vegetales que se encuentra en el Salón de Cristal del Ayuntamiento

Voz 1991 15:15 sí además es muy curioso porque el Ayuntamiento de Calahorra a partir del tema de Valencia Capitalia la vida al Mundial de la Alimentación nos pidió que le diéramos las frutas y verduras gigantes esas que aparecieron por toda la ciudad y nosotros efectivamente bueno adelante no hay ningún problema se la llevaron la Calahorra ahí causaron sensación pues un sábado que dices no tengo nada que hacer pues me como ya con amigos que nos vamos a Calahorra a ver que han hecho irnos fuimos fuimos con mi coche es así de fuimos allí con mi coche a Calahorra y vimos las frutas verduras allí nos enseñaron todo lo que hacen allí tienen el único museo de todo el estado de parada es el Museo de la Verdura ya ya estaban esos trajes y entonces bueno hablando con con Óscar el concejal de Agricultura de fiestas de ahí esto tienen que verlo en Valencia estoy muy curioso porque son trajes de basados en diseños de cristianos de Christian Dior de Balenciaga de Alexander Mc Queen pues que de repente los alumnos de la Escuela de Diseño de La Rioja ahí también de de Navarra pues con verduras y verduras de allí no como con tomate cherry con con maíz con cebollas contar y hacen réplicas exactas viento era muy curioso tenemos veinte trajes y los tenemos en la en el Salón de Cristal que además claro que ellos realza Oscar estaba encantado porque regata muchísimo lo lo los trajes que tenemos aquí

Voz 5 16:36 hasta cuándo van a estar para que has estado en hasta el viernes hasta el viernes se queda al prisa hay que darse prisa ya que hay que verlas por la curiosidad

Voz 11 16:44 bueno esta fiesta pues pretende dar las gracias a a visitantes y vecinos de Valencia que son usuarios de los mercados municipales también para promocionar como estos espacios de de Comercio que yo no sé tú tú lo sabrás y si cada vez son más visitados por por los valencianos con cómo está la cifra de asistencia a los mercados

Voz 1991 17:07 bueno la la fiesta sobre todo lo que quiere precisamente es es encontrar nuevo público y yo lo digo la gente de mi generación las joven nuestras madres nuestras abuelas tenían esa costumbre de ir a de ir a los mercados no entonces los mercados de un de un tipo aquí ha perdido mucha cuota de mercado ayer en el Fórum de mercado municipal pues lo comentábamos que habían pedido mucha cuota de mercado porque tienen que contar nuevo público entonces una de las formas a encontrar nuevo público pues son todas las campañas que hacemos cafés es una manera de bueno de atraerá gente joven que viene un poco pues bueno pero labrados programación que tenemos porque porque hay fiesta porque es una una actividad lúdica pero bueno prueban los los producto no entonces lo que nos interesa a nosotros que luego vuelvan el lunes martes miércoles o el sábado por la mañana que es un día estupendo para para comprar entonces bueno pues que conozcan a los mercados cuando hacemos clic al Mercat es lo mismo no sólo son fotografías sino atraer a gente que se mueve por las redes sociales a que conozcan lo los mercados ya te digo es cierto tienen un tiempo para aquí habían pedido cuota de mercado pero por otro lado son los el servicio uno dos servicios mejor valorados por por los ciudadanos no encaja por la calidad del producto y el precio del del producto no entonces bueno pues ahí ahí tenemos el trabajo para para que vuelva tienen yo creo que ahora ahora hay una ola de simpatía hacia los mercados ante los vendedores yo creo que pues tenemos que aprovecharla

Voz 5 18:27 pero son mercados con un claro componente tradicional pero que se están moviendo en un mundo en el que tienen que ponen al día porque ahí está la competencia no sólo de las grandes superficies sobre todo de Internet en la venta online de los grandes monstruos de la distribución todos sabemos de de quién estamos hablando que ya están ofreciendo también ruso en algunas ocasiones con con bueno con pequeñas coaliciones no pero que tienen que poner

Voz 1991 18:49 salía ahí y en eso estamos si tiene que ponerse al día aunque yo te digo que la la experiencia de compra en un mercado no tiene

Voz 5 18:54 igual aunque está claro que no yo yo siempre

Voz 1991 18:57 te recomiendo que vayan vayan a al mercado porque al final cuando eres cliente habitual ya te conocen ya te ofrecen el producto que quieres pero de todas formas hoy precisamente tenemos una una de las conferencias en el en el Fórum de Mercat que es un bueno pues un señor que tiene una pequeña tienda un pequeño comercio hice lanza al mundo lo cuenta de una forma fantástica se lanza al mundo online está vendiendo su producto a nivel internacional a través de la página web está vendiendo Espadas réplicas de espadas el irá baja así tal no pero bueno pues tiene un éxito internacional pues porque en otros países les parece muy curioso y tal entonces cuenta el proceso de cómo hizo esa página web que es lo que le dijo al programador porque él decía que no tenía ni idea de de venta online al final bueno pues el tío vende más a nivel internacional que que que en España no entonces bueno queremos que lo iban para que vean que no hay comercio pequeño que que no yo soy muy pequeño me puedo ir a la venta online no oye el momento en las herramientas están hay que saber utilizarlas ponerlas en marcha y lanzarse

Voz 5 19:58 sólo la venta online hay otras medidas que deben de tomar que hay que tomar o pueblos hay que plantearse para luchar contra la competencia por ejemplo apertura por las tardes

Voz 1991 20:08 yo ya he manifestado en múltiples muchísimas ocasiones que soy bueno estoy dispuesto a abrir por las tardes no y además yo yo estoy

Voz 5 20:16 a favor totalmente de la apertura vespertina de de

Voz 1991 20:19 pero el mercado es que es necesario es que ha cambiado como decía antes de tiempo Braga pues antes compraba las madres compraban las las abuelas que bueno pues no estaba la mujer no estaba tan integrada del mundo en el mundo laboral mientras parecía que bueno pues que ellas son las que tenían que comprar no era como eso estaba ahí entonces bueno paulatinamente nos vamos incorporando todos a al al trabajo y entonces bueno cien tienen poder adquisitivo que tiene capacidad de compra está trabajando por la mañana entonces pues sí por los sábados por eso nosotros también hicimos la la campaña ha dicho el Mercat porque vimos que bueno que ese día era un día propicio para para nuevo público

Voz 5 20:56 voy a disfrutar del mercado no pasear trajeron yo estoy con

Voz 1991 20:58 venció de que los mercados tiene que por la tarde de hecho en el proyecto del del mercado del Grao que sabéis que vamos a a rehabilitar y que las obras empezarán este año ya hemos avisado de vi cómo las paradas sea nuevas se licitarán nuevas menos los cuatro que allí que tendrán su parada las paradas nuevas tendrán la obligación será un mercado que habría por las mañanas y por la tarde

Voz 11 21:21 los hábitos van cambiando y hay que adaptarse los comerciantes como como lo tomarán y si estarán por por la labor alguno dirá que yo me levanto a las cuatro las cinco de la mañana bueno pues habrá que establecer turnos la medida de lo posible sin que esto suponga un lastre económico para para ese puesto en el mercado no pero pero yo creo que puede ser rentable para para todos

Voz 1991 21:44 hombre yo creo que tenemos que acoplar no es todo lo que no es a ver lo que no puede ser es que un comerciante se levante a las tres de la mañana a mercado Valencia por ejemplo para luego tener que estaba separado las siete para estar hasta las ocho de la tarde eso es inhumano pero yo me planteo planteamos en cabeza enviar los salarios e también hemos planteado allí pero claro que Valencia cambiar los horarios Si el resto cambiar los horarios sino nosotros habríamos son ahora que ellos ya están abiertos no les viene bien pero luego partido siempre planteo lo mismo si sales a del mercado sales te alquilas un bajo entonces es una frutería pues vas primero que el alquiler va a ser mucho mayor la limpieza dependerá de Ci la seguridad de todos los gastos que tengan y además bueno decir tu horario pero yo no conozco comercio que que se pueda permitir no no yo hablo solo hasta las tres de la tarde foto eso entonces yo creo que tenemos que trabajar todos la historia está aquel que ahora mismo llevamos tres años así siguen divididos entonces cuando el tema me dice que quiere dice que no quiere abrir pues a nivel de administración podemos obligar a abrir por la tarde pero me parece que tienes que llegar a un consenso mucho más amplio para poder para poder lleno a partir de ahora a de tal día o vamos a hacer un plan

Voz 5 23:02 mejor una progresiva a un año y medio no

Voz 1991 23:04 desde hoy para mañana es decir oye mira de aquí a un año y medio pues los mercados municipales abrirán por la tarde con esto con esto con nuestro y que la gente vaya ya me entiende

Voz 5 23:13 me imagino que mucho de lo que ustedes dicen ellos alega que en fin a mí me he planteado aparte de cuestiones de horario económicas me plantea un grave problema de conciliación familiar yo tengo mi vida montada así tengo cincuenta y pico años y ahora tengo que claro es que hay que comprender también a esta a esta realidad

Voz 1991 23:31 has comprado perfectamente pero precisamente lo que está pasando los mercados el choque de generaciones ese choque entre entre comerciantes que llevan toda la vida que hacen una labor excelente que dicen oiga que a acoplada Mi vida yo me levanto hasta ahora voy a comprar mejor producto de mercado luego me vengo aquí al las hasta luego la gente ya no digo joven lo los negocios jóvenes que han visto los mercados municipales no oportunidad porque han visto que bueno que estamos relajando los y que oye ahí puedo estar que dice ya pero es que yo quiero y por las tardes que yo estoy montando negocios una inversión

Voz 5 24:04 no rentabilizarlo quiere rentabilizarlo no pero claro entonces

Voz 1991 24:06 tenemos esa mezcla entre los que lleva mucho tiempo los que llevan menos pero sí te digo que no es una balanza que Díaz no hombre el ochenta por ciento dice que no iba que me lo plantearía no no es que siempre estamos cincuenta y cinco cuarenta y cinco cincuenta cincuenta las cifras hay uno entonces bueno es

Voz 11 24:23 ligado todos los mercados caminan en la misma línea o hay mercados que que son más favorables a abrir por la tarde

Voz 1991 24:31 bueno hay mercados que son más favorables con los que tenemos ya negociaciones bastante avanzadas que faltan algunos flecos hay dos mercados por lo menos que están no estamos sentando para hablar de abrirlas a eso más pequeños que son más más más controlables porque es más fácil que se pongan de acuerdo entre entre ellos yo bueno hemos tengo la esperanza de que alguno ya por fin diga va vamos a dar el paso también es cierto que a nivel interno tenemos que hacer mucho cambio porque nosotros tenemos vigilantes si tenemos a funcionarios en los mercados municipales a los que hay que cambiarles el horario porque claro yo están también por la mañana entonces bueno toda esa copla también a nivel administrativo requiere un tiempo y tal pero lo primero que requiere es si vamos a cambiar si vamos a hacer esto porque luego hemos hemos dicho de cambiar de abrir por la tarde pegado te dicen te piden un cambio de horario para que las siete y media de la mañana yo lo entiendo dice vale pero estoy de acuerdo no yo quiero en las nueve a las once diez pero bueno pues eso es lo que hay

Voz 5 25:29 sería hay que trabajar trabajar

Voz 11 25:31 la hablaba pues desde el personal de los servicios que se ofrecen en el mercado hace muy pocos días nos acercábamos al Mercado Central de Valencia hacían saber que desde hace tiempo no existe atención sanitaria pues para cualquier comprador que puede sufrió un percance o cualquier vendedor que en un momento no se corta cualquier problema que puede surgir esto usted es consciente de que está ocurriendo desde hace años en los mercados se va a solucionar cómo está el tema

Voz 1991 26:00 pues la verdad me sabe mal decirlo me enteré por la prensa pero es cierto que padece que hace siete años habían Nate ese día Pedro

Voz 5 26:08 ya había un funcionario ahí que ahora mismo está en un sitio concreto sí es una realidad

Voz 1991 26:16 además ya digo yo a leerla No pregunte oye esto como estaba el funcionario que que había ahora mismo esta medicina laboral del Ayuntamiento supongo que en su momento se que es cierto que en otros en otros espacios públicos esos edificios públicos tampoco tampoco hay que de la misma la misma afluencia no pero bueno es una cosa que he trasladado decir oye esto puede ser que tengamos una plaza puede ser que tengamos sitio esto es funcionaba de de alguna manera antes porque sí o como esta no entonces bueno estamos con eso ya te digo miraremos saberlo la petición lo que ya te digo yo creo que ni en la lonja Payne área del Palau en los edificios municipales no suele haber lo normal es pues bueno llamar a emergencias Joaquín soy así es una cosa de gravedad también es cierto que el mercado central que es tiene una autogestión

Voz 5 27:04 sé que los atienden y

Voz 1991 27:06 que que los tratan no

Voz 5 27:07 los vigilantes de seguridad poco que no es lo ideal pero en fin todo el mejorable desde lo que se ha era volveremos enseguida hablar de cafés desde la programación pero ya que estamos hablando de de la actualidad de los mercados cuéntenos Russafa obras de la pescadería ya parece que tenemos solución consensuada no bueno pues lo que pasa que a ver cada mercado es un mundo y cada mercado

Voz 1991 27:32 negociar y hablar con los con los vendedores

Voz 5 27:35 el ejemplo

Voz 1991 27:35 el mercado de Castilla tiene unas obras muy similares al de Mercado de Ruzafa era pescadería la parte debemos bajo la las pescaderías al al al gastar tanta agua pues sufre mucho los cimientos al final va colándose cada cierto tiempo hay que hay que hacer una una remodelación en Castilla la pescadería está en Marta empezó pues a principios de agosto finales de julio hablamos con con ellos hicimos un plan de trabajo ya han hecho la parte de arriba de hecho ya lo véase me pasé por allí ya están ya están vendiendo estarán vendiendo ya la estancia de la parte de abajo con el de Ruzafa las características sean eran diferentes la negociación es diferente pero bueno en principio también vamos a empezar las vamos a hacerlo al revés que en el en el de Castilla empezaremos las obras por por bajo también porque como esto así un proceso de negociación bastante largo si hiciéramos nuestro primer plano que tiene el Ayuntamiento llegaría a la época de Navidad tendríamos la pescadería en obras entonces yo también entiendo que precisamente la Navidad que para todo el comercio de la ciudad pues suponen un treinta por ciento de de las ventas de del año pues imaginaros pescadería de un mercado municipal en Navidad no entonces bueno no queremos al mundo tener paralizada la actividad o que estén compartiendo en esos momentos sus puesto no entonces bueno pues empezaremos por por bajo y cuando pase

Voz 5 28:57 de la época de Navidad se comparar no tengan que irse de salir fuera

Voz 30 29:02 la verdad no no no el acuerdo yo he llegado a un acuerdo

Voz 1991 29:05 el acuerdo que llevamos que permanezcan allí que compartan se va a hacer en dos fases entonces van a ir compartiendo cuando estoy en una fase uno seguir además creo que ya ya saben quién va a compartir con quién pues nada estarán en una en una de las partes todos y luego se nota aparte todo creo que menos algún puesto muy concreto que ni da unas eh pues una instalación es muy concretas que tenemos como tenemos puestos algún puesto vacío en el en el mercado trasladaremos pero vamos ya ya un acuerdo gana compartir vayan

Voz 5 29:34 será curioso fue como comparten los espacios nos ha costado parte seguida luego lo ha partido de vuelta al que comparten espacio lo tiene que defender luego tendrá que ir al otro

Voz 1991 29:43 Nos ha costado ya yo estoy yo entiendo que les ha costado porque al final oye uno tiene ocho metros porque voy a tener ahora cuatro y compartir cuatro además un comprador que viene que está dos minutos esperando depende de al lado yo entiendo que eso al final dices tenía que el vendedor y comprador pero como no me da tiempo suele de al de al lado que está en mi parada compartiendo no entonces también los gastos lo todo lo que supone pero bueno al final ya digo que no no son cosas fáciles sobre todo porque a ver es una obra necesaria pero entendemos que bueno que que hay que darles la la voz hay que escucharlos han sido múltiples conversaciones con ellos hemos ya un acuerdo pues bienvenido el acuerdo

Voz 11 30:19 entre el mercado del grado que es concejal

Voz 1991 30:22 así que tengo unas ganas ya que empiecen ya las máquinas que en Trinidad pues la verdad que antes de que acabe el año antes de que acabe el año empezarán las obras eso vamos muchos problemas tiene que haber por el por el camino porque está todo ya ya yo estuve en la apertura de él de el sobre cuando se presentaron treinta y cuatro empresas y luego bueno los recursos atípicos en la en la petición de de información parece necesaria ya en breve nada pues tendremos certificada la empresa que tiene que que entrar que que se ha llevado la la adjudicación empezarán las obras lo que tardó en entregarla la documentación ya de Hoyos le tengo muchas ganas problemas hoy precisamente me ha me me da mucha rabia porque el Partido Popular ha criticado del cafés que lo hiciéramos en un mercado fantasma del mercado de grado porque el universo empieza a las ocho pero nosotros hemos citado a las autoridades a las siete y media yo precisamente lo hago con toda la intención para que las autoridades para que da el o el presidente sibilino que el conseller de Comercio o quien sea que también estará ya dato incluso el alcalde vean el mercado de grado iban en en el estado en el que está que no podemos no podemos hacer esto mirlos los que estaban antes ni lo que nosotros podemos permitirnos esto no entonces nosotros en cuestión de de creo que fue en noviembre de dos mil dieciséis que ya empezamos con el con el proyecto básico pues no hemos parado no hemos parado y entonces esto tiene que sacar el proyecto y la dirección de obra la empresa se presentan treinta y cuatro empresa cuando el Partido Popular de dos mil diez desde diciembre de dos mil diez hasta febrero de dos mil quince intentó hacer dos adjudicaciones que quedaron desiertas no se presentó ninguna empresa nosotros Gran Bretaña o treinta y cuatro que ellos tenían un proyecto faraónico que con con con aparcamiento subterráneo y no sé qué y luego se lo dieron luego lo nosotros fuimos que recupera donde hay mucha rabia que le llamen mercado fantasmagórica oiga es que a veces hablan como si no hubieran estado veinticuatro años gobernando como si no me dio ninguna responsabilidad en este Ayuntamiento que nosotros hemos tardado que nosotros hemos tardado yo desde que desde que vimos que había un mercado desde que vimos que había un dinero recuperar ese dinero por decirlo de una manera para comercio con el proyecto de obra y la adjudicación de vamos todos los has podido cuando ustedes cinco años no han hecho nada

Voz 5 32:40 bueno se está acabando el tiempo y hay que volver a el sábado noche la fiesta la fiesta grande todo el mundo lo estaba preguntando si iba a bailar como Monica Oltra cuando lo va a hacer y donde vez que iban a bailar pues mira

Voz 1991 32:53 Mónica Llor vamos a ir a todos los mercados

Voz 5 32:55 a todos entonces en el que nos pille

Voz 1991 32:58 seguro que vayamos porque además era noche para bailar es una noche para para disfrutar pero la vicepresidenta desde el primer Bonnie cafés vino conmigo a todos los mercados me dijo que le gusta mucho la idea hijo oye Carlos yo me voy contigo porque el en que Merkabas hasta Oyón todos es que yo no puedo dejar de vida todos bien no va a disfrutarlo pero tengo que ir a todos quiero visitar yo me voy contigo pues eso por casualidad a bailar

Voz 5 33:22 somos muy ha convertido en es una pieza para estar preparamos nada lo dejamos

Voz 30 33:28 claro un claro dejamos llevar no estará bien eh recorrer

Voz 11 33:32 los catorce mercados porque puede que bailen los catorce mercados esto no hay que perdérselo por cierto que en nuestra web encontráis la programación que se va a llevar a cabo desde las ocho de la tarde hasta las doce y media de la noche en todos los mercados y las distintas actuaciones espectáculo

Voz 5 33:49 dónde concierto a ellas que hay programadas vaya que sí

Voz 11 33:51 o sea que ahí lo encontráis con con todo detalle habrá aquí rapidito eh porque

Voz 1991 33:57 pues imagínate catorce mercado fíjate creo que es durante yo llevo coche en mi coche es el único día cojo coche oficial porque es que sino

Voz 5 34:07 no no tiene que buscar aparcamiento

Voz 1991 34:11 sé porque hasta que llegas está lleno de gente hecho visitamos normalmente visitamos dos otros mercados antes porque hombres central luego es imposible entrar de la cantidad de gente y nos vamos antes hablamos con el presidente hablamos con la gerente vamos a también que está al adicto luego cuando de camino agrado pues para el Cabañal también para para ver está todo preparado y luego visitamos el resto de mercados ya en plena fiesta ya digo porque sino es imposible llegar a todos los mercados

Voz 11 34:36 pues concejal que lo pasa muy bien usted todos los valencianos que acudan a disfrutar esta bonita bonita Fest gracias por haber estado una vez más aquí contándonos todo lo que tiene que ver con los mercados municipales de Valencia

Voz 1991 34:50 muchas gracias un saludo Carlos Galiana

echemos un rápido vistazo en las redes sociales Ana Botella buenos días hola qué tal muy buenos días pues en nuestra página web en Radio Valencia punto eh es podéis ver las principales noticias de lo ocurrido aquí en Valencia en la Comunitat Valenciana

Voz 36 39:02 era tenéis esa entrevista que

Voz 30 39:05 dice José Luis Chiclana nuestro compañero al nieto

Voz 36 39:08 de el mundo original no que también ellos

Voz 0967 39:10 el mundo pues lo tenéis ahí diversas veces que queráis de tema de fallas no voy a adelantar un poquito al ser falleros y es que las falleras mayores ya tienen quien las elija esto es porque ayer ya se eligió el jurado que se va a encargar de elegir tanto la Fallera Mayor como la Fallera Mayor Infantil tenéis todo lo currículum en nuestra página web