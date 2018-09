Hoy por Hoy Locos por Valencia (12/09/2018 - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 2 00:00 en Hoy por Hoy Locos por Palencia con Amadeo Salvador y Arturo habláis Cadena SER

como también es importante lo que a partir de ahora contaremos en unos instantes vamos a conocer qué es lo que ocurre con esa casa taller Marc que está motivando la protesta la reivindicación de algunos colectivos del barrio de Psiquiatría

vamos a conocer qué es lo que ocurre con esa casa taller Marc que está motivando la protesta la reivindicación de algunos colectivos del barrio de Psiquiatría

Arturo Blay Ia Amadeo Salvador

Voz 15 05:46 claro es que tal Jose Luis buenos días qué tal muy buenos días aquí estamos en el partido

Voz 16 05:50 Ciutat Vella en la casa taller mal

Voz 17 05:54 en la calle maravilla diecinueve

Voz 16 05:56 bajo este es el el último Obrador taller que que que existe en Ciutat Vella y que está amenazado de derribo han ante el plano por el Plan Especial de Protección de esta bella erróneamente a conocerlo sus dueños si el barrio y la gente que lo apoyaba se puso manos a la obra apoyado por entidades porque incluso las facultades de Bellas el arte es de Historia de la Escuela de Cerámica de Manises entidades vecinales como es Ciutat Vella como a mis del carbón se puso manos a la obra salió a la calle a solicitar a recoger firmas ya se llega rápidamente tanto al alcalde Joan Ribó el pasado viernes ayer a la concejala Gloria Tello y también al concejal Vicent Sarrià va ávido hay un atisbo de esperanza pero vamos habla con los semana Omar Pepe Bar buenos días buenos días sumar buenos días

Voz 18 06:44 cuando ya estaba un poquito para que bueno

Voz 16 06:46 drogas antes de hablar de las posibles soluciones que se haya podido obtener el día durante el día de hoy en quiero que la gente conozca qué es casa taller Mar rápidamente como podías y concretar resumir que es la casa taller Marc

Voz 18 08:05 la acción

Voz 20 08:06 bueno en la problemática de la problemática en vez de Llum

Voz 18 08:09 eh

Voz 20 10:21 yo creo que se pueden tendré que la nuestra insistencia será una Protecció completa

Voz 18 10:29 pero sí bueno el edificio porque como es lógico es pertenece a un taller no un edificio monumental no es un palacio no es una iglesia por lo tanto es un edificio humilde la cual los arquitectos no no ven un interés arquitectónico nosotros tampoco pretendemos que

Voz 16 10:49 si la actividad no el edificio sí exacto

Voz 18 10:52 se protege la actividad pero no el edificio pero de todas formas nosotros pensamos que aunque no sea un BIC Bien de Interés Cultural como pueda ser la catedral como pueda ser un palacete sí que existe en la Ley de Patrimonio valenciano sí que existe una figura de protección que es de relevancia local la cual se protege a los espacios tecnológicos entendemos que el taller la antigüedad que tiene el entorno donde tú dónde está por las características de la zona sí que sí que entraría dentro de esa categoría patrimonial que se refiere a los aviones a espacios de carácter tecnológico como es el caso del taller

Voz 16 11:38 de momento no estaba mejor delación Se va pruebas ordenación y a partir ese momento para vosotros supone de momento un respiro pero que nos da la seguridad y la confianza de que en un futuro pueda al igual que ahora bueno

Voz 18 11:51 sí es cierto que todo este tiempo ha estado ha heredado de planes anteriores ha estado el taller está fuera de ordenación urbanísticamente esto significa que en cualquier momento lo pueden derribar el la inflexión que viene con el con la dejarlo dentro de ordenación dentro del plan ya es un paso gigante ante ante posibles planes porque sí que lo al estar dentro de ordenación no se puede derribar fácilmente habría pero para un futuro para un futuro más más tardío sí que es posible que pudiese alguna administración pudiese a hacer un plan para poder llevarlo cambios estuviese protegido como Bien de vacía local ese aspecto ya no ya no cabría Eto'o Jesús

Voz 16 12:49 deja tranquilos de momento

Voz 20 12:51 bueno el nos Tre ocho tío siempre lo que nos altres volver una pretensión total del taller tan de él continuó con les actividad Si el Pitt difícil el diecisiete te elemento arquitectónico Klee y ser en tan B T bueno evita inmenso es una una oferta industrial de Louis IT modificaciones del vino pero bueno yo creo que lo que ha dicho que el Good the de de tradición artesanal yo creo que valdría prótesis Tote el el edificio se continúe Nos altres animó a continuar en esa línea presentar la la legación en el monte multicines firmes el animal continuar reivindicar ante la protección total ese Biden que valoren la la nueva postura o la rectificación de de la Chunta Men coma positiva ya edita Vance que sí que nota ultimamente Un mar de actividad al tema pero bueno a Teresa animó a continuar reivindicar la protección total ITA main seguían invita a la ciudadanía que está interesada en esta problemática que podrá venir a firmar de hoteles ves fins al Andrés de de ese ETA a pintores como demandante de les persones poder visitar el taller estará Aubert el este dislate de Deu a troche hombres para que la la Chen Puga vinagre asignar y también por el taller

Voz 4 14:31 bueno pues está muy bien eso que además se puedan hacer esas visitas este sábado por la mañana habían José Luis pues a ver a ver qué ocurre no oí quizá acogiéndose a Aisa interés cultural ya artesanal de la actividad que se desarrolla a ver si por ahí se puede salvar este este edificio esta casa taller

Voz 18 14:49 ah sí

Voz 4 14:50 pues mucha suerte y atentos estaremos al tema desde luego

Voz 15 14:53 gracias gracias gracias hasta luego gracias hasta luego adiós

a callejear con Luis Fernández

cadena SER

Voz 31 19:28 a un día de no hacer nada

Voz 3 19:32 Laura XXV como cada miércoles aquí está con nosotros Luis Fernández qué tal Luis

Voz 15 19:37 al muy bien buenas bienvenido a la calles vamos a hablar

Voz 0748 19:41 hoy vamos a ir a un sitio os propongo además un pase un poco singulares vamos a visitar dos barrios dos calles diferentes de la ciudad de Valencia que sin embargo están dedicadas al mismo personaje

Voz 4 19:51 de momento quieres decir atención que es decir acaso escándalo que alguien ha copiado el nombre de una calle y lo ha puesto en otra

Voz 0748 20:01 efectivamente Coppi Amper escándalo en el nomenclátor de la ciudad habrá dimisiones es fue en finales de los setenta no sé si buscaremos ahora igual ya ha prescrito no pero seguramente pero sí efectivamente vamos hoy vamos a descubrir una de las muchas desgraciadamente anomalías que hay en nuestro nomenclátor callejero hoy visitaremos la calle del humanista furiosa en el barrio de Ayora una calle que une Ramiro Maeztu con Santos Justo y Pastor pegada justamente al Jardín de Ayora e iremos a su vez al barrio de Sant Llorenç Serra escaño donde se encuentra en la calle del humanista Fadrique furioso entre las calles Emilio Baró Dolores Marqués

Voz 15 20:38 cuál es la causa Luis de que existan en Valencia dos calles dedicadas al mismo personaje bueno podemos decir

Voz 0748 20:44 que la calle de Fadrique murió de Frederic murió de humanista frio es de estas anécdotas de estas anomalías que explican lo maltratado ignorado que ha estado el nomenclátor callejero de la ciudad de Valencia a lo largo de toda su existencia sobre todo por una falta de de un proyecto de toponimia urbanas serio y riguroso que no sólo hubiese evitado estos horrores sino que también bueno pues hubiese dado un poco más de lustre a a este espacio público conmemorativo de nuestra ciudad en este caso en concreto este error este horror empieza en mil novecientos sesenta y cinco aquí este año se empieza a urbanizar la zona alrededor del Jardín de Ayora concretamente se estaba ejecutando el eje norte sur que De la Calle Músico Ginés es hasta que pretendía unir Blasco Ibáñez con la avenida el puerto un eje importante en los planes de ordenación además fíjate este eje implicaba la destrucción del mismo jardín y palacete Ayora gracias a Dios este proyecto nunca se llevó a cabo pero sí que se construyó una manzana de viviendas que dio origen a una nueva calle perpendicular a Ramiro de Maeztu esta calle a la que el cronista Vives propuso homenajear al al humanista Fadrique julio bajo el nombre de calle del humanista Julio tal y como finalmente ese rótulo como continúa vigente hasta aquí todo normal no una calle que se abre una calle Nueva mil novecientos ochenta y cinco que si lo pone el nombre de un personaje histórico valenciano el que lo curioso del caso es que catorce años más tarde se abre una calle se propone un nombre y se autoriza el mismo nombre esta de turno las autoridades de turno autorizan catorce años más tarde propone proponen el nombre del humanista folio para denominar otra calle de la ciudad esta vez como calle del humanista Fadrique furioso de detener el nombre humanista furioso una a la otra humanista Fadrique murió no sé cómo no se dieron cuenta de que se trataba del mismo personaje además esta calle fue aprobada y rotulado en el barrio Sant Llorenç caña más bastante lejos de la otra pero bueno en Valencia pues todo queda a tiro de piedra desde entonces tenemos en Valencia la calle del humanista frio y la calle del humanista Fadrique murió al igual que pasa no penséis que es la única ya hablaremos de dos temas como otras calles como por ejemplo dedicadas a en hollar haber Nati Baldoví Santamaría Santa María Micaela digamos que murió el humanista frio pasó a formar parte los personajes históricos que cuentan con dos calles dedicadas en nuestra ciudad

Voz 15 22:58 oye quién fue y Fadrique furioso tan importante como para tener dos calles en nuestra ciudad bueno a ver si

Voz 0748 23:04 pese por la importancia la verdad es que me hiciese estas dos calles o más pero claro es que falta una tercera fase le pone no Fadrique murió que es el seudónimo además el seudónimo de Mikel Joan Cerio nació en Valencia en mil quinientos veintisiete y murió en Valladolid y mil quinientos noventa y fue un brillante un humanista de la Escuela valenciana a caballo entre entre Luis vive si Gregorio Mayans que siempre estuvo a la vanguardia el pensamiento político religioso europeo estudió en la Universidad de Valencia y continuó su formación en París y Lovaina podemos decir que bueno adentro dentro en la política el pensamiento europeo visitando otros países entró en contacto con consejeros Si con príncipes bueno fue encarcelado fíjate por defender con lengua pluma la necesidad de traducir la Biblia en lenguaje en lenguas vulgares y posteriormente fue nombrado preceptor de Felipe II en mil quinientos cincuenta y nueve escribió su obra más relevante el concejo hoy los consejeros del Príncipe traducida y reproducida en media Europa germen del pensamiento político del siglo XVII es decir y murió el humanista murió fue un eminente humanista renacimiento valenciano pues que de tan célebre que fue pues tiene dos calles en Valencia sí pero es que además era su pseudónimo no su nombre efectivamente ya curioso no ya es curioso que además las dos calles llevan el nombre el seudónimo de de Mikel Joan Oriol que que se puso el sube un amigo de Fadrique o de Frederic murió y luego también

Voz 4 24:25 sí así esto ha llevado de calle a los carteros

Voz 0748 24:29 pues seguramente años seguramente sí lo que habían distritos electorales pero seguramente más de más de una vez ha habido confusión y ese sería uno de los motivos más importantes porque ahora en la actualidad pues que se lleve a cabo esta bueno esta reparación del nomenclátor no que se cambie una de las dos seguramente la más nueva

Voz 3 24:48 perfecto pues ha sido una curiosidad que hoy hemos desvelado gracias Luis gracias a vosotros hasta la próxima semana

Voz 31 24:54 pero al Bettino desde

vaya que tenemos visita un señor de la caravana

así es elemento López no cualquier caravana porque ni caravana la he conseguido en caravanas osito y es que ha aprovechado el outlet de caravanas osito ir caravanas osito Camper Van con los mejores descuentos hasta el treinta de septiembre no os lo perdáis hay que visitar osito Camper Van punto com bueno ahí tienes toda la información que por supuesto

a un paso de tu nueva caravana

lo vas a invitar a su vida a tu caravana pero ya no ya lo dirán los cinco minutos lo hizo ayer me dio miedo eh porque rápidamente se encontraba la cervecita

abrió Amadeo la nevera AIS encontró

a la litera no claro si bueno de Camas

en las sabes que lo que llevan donde las guarda datos caravanas miraremos gracias Clemente bien hasta luego

el Palacio de Congresos de Valencia patrocina la agenda cultural has diecinueve minutos para las dos de la tarde quién llega Anna Man Sergas catalana

Voz 1365 34:57 tardes pues muy bien enseguida vamos a hablar con nuestros invitados pero permitidme antes hacer una mención del colectivo musical valenciano La Seda Jazz que grandes amigos de la casa y con una trayectoria importante y de largo recorrido porque hoy precisamente hacen una jornada de puertas abiertas para dar a conocer tanto su propuesta musical como las iniciativas formativas recreativas que llevan a cabo iban a hacer una jornada como digo de puertas abiertas en sus sede que está en el barrio de La Torre entre las seis de la tarde y las nueve de la noche así que quien quiera acercarse pues descubrirá cómo son las instalaciones y también disfrutará de audiciones a cargo de los profesores de los alumnos iba a haber también una jam session improvisada con integrantes de el colectivo bueno vamos como él al al estilo con el sello de La Seda Jazz que ya son más que conocidos en la Comunitat Valenciana y ahora también vamos a hablar de que bueno de Mostra viva porque arranca Araya lo han anunciamos el próximo mes de octubre pero desde ayer mismo hay una iniciativa que a mí me pareció de lo más interesante porque se está debatiendo el papel del payaso en la cultura mediterránea es una de las iniciativas que pone en marcha la Mostra viva del Mediterráneo y que arrancaba ayer estará hasta el dos de octubre en el Centro Octubre de Cultura así que hemos invitado hemos querido hacer un repaso y ver qué es lo que se va a debatir en estas mesas con bueno pues referentes del mundo de del clown payaso no sé como os gusta que se defina en el esta figura porque para esto ahí yo me he encontrado no de opiniones de todo de todos los gustos y hemos invitado a Rafael Pla Nacional de Circo famoso por el Circo Gran Fele a Carmen Rubio Thomas que junto a María Colomer que la responsable de circo narración oral de la Mostra viva forman la compañía la sala que entonces estaba preguntando pueden vivir de esto pero más o menos entendido que sobreviví no bienvenidos a los tres

Voz 3 36:52 bienvenidos qué tal a nada vamos a darle la bienvenida no sé

Voz 1365 36:56 bueno sí como claro

Voz 4 37:06 los payasos que existen desde hace muchísimo tiempo pero bueno para una generación estos payasos de la tele pues fueron todo un descubrí una sensación enorme no sobre todo cuando saludaban

Voz 44 37:32 hemos descuidado la emoción

Voz 3 37:37 bueno pero payasos payasos hay muchos de ello vamos a hablar a partir de ahora

Voz 1365 37:42 bueno pues precisamente de esto consista en no corregirme Si si me equivoco María vamos a empezar Portillo un poco el propósito de estos debates no que van enfocados sobre todo me estabais comentando en público más adulto en público

Voz 0132 37:55 bueno pues no hay más que nada a ver el el esquema un poco de los debates es iniciar un tema aún con un tema en concreto dentro de lo que es el universo del payaso hay una proyección de una película después centrar tampoco hablar del tema ya eh que el público pueda participar pueden haber personas eh es más infantiles no voy a entrar en el niño de porque también hay personas que son infantiles

Voz 1365 38:21 sí pero el propósito de pues lo que España

Voz 0132 38:23 la más para gente joven adultos Juan estamos en todos los públicos pero evidentemente hay un discurso también en verbal importantes

Voz 1365 38:33 la apuesta de Mostra viva en este caso por apostar por una disciplina un sector que en muchas ocasiones ha estado abandonado olvidado en el mundo de la cultura y sacarlo del periodo navideño no que de esto ya sabéis más que yo pues es importante no es un reconocimiento para mí es bueno yo como payasa

Voz 0132 38:51 soy payasa y me me me defino como una parte de mí es payasa desde hace muchos años creo que es fundamental y creo que hay que poner en valor el papel tan importante que tiene el humor en nuestra sociedad desde siempre forma parte de nuestra cultura del ser personas del ser humano

Voz 45 39:11 tú malos no podía malo una manera

Voz 0132 39:14 y y que realmente no ha acompañado a lo largo de toda nuestra existencia entonces ese punto peyorativo que muchas veces hay con respecto a la palabra payaso no los la ley

Voz 3 39:27 politicos son muy aficionados a utilizarlo para descalificar al

Voz 0132 39:31 sí sí ayer por ejemplo Rafa que ya empezamos con el primer debate hacia ese comentario es decir

Voz 15 39:37 por qué no insultan diciendo notario

Voz 0132 39:39 sí porque payaso es una profesión ser

Voz 15 39:42 eso Notario lo iba a decir por hacer mal el oficio de payaso en la cárcel por hacer mal de policía notario abogados político está así

Voz 46 39:58 osea con lo cual que les insulten ellos mismos diciendo y además dicen es estáis montando un circo montando un Congreso diputados

Voz 3 40:06 sí me han montado elevadas pero pero siempre me va a veces caemos caemos nosotros

Voz 15 40:12 si tienes todo dio por hacer el payaso no conozco ningún payaso que por hacer mal de payaso taxímetro una tomata pero no hay gente en la cárcel pero bueno hacer mal de políticos ingenieros abogados tal no digo para hacer otras cosas mal no su oficio

Voz 1365 40:29 lo cierto es que la la figura de El payaso de la payasa no es es antiquísima no sé si existirían

Voz 15 40:37 es pues con los bufones de entonces no mucho que te estás estás hablan de de las bufones bufones nos remitimos a una imagen medieval

Voz 0132 40:45 pero no hay constancia de que ya en el antiguo Egipto había payasos hay payasos en todas las culturas payaso Sin esas siempre han desempeñado un papel por ejemplo en todos los las tribus americanas de América del Norte que quedan ya lo que queda es siempre han de una figura que es el payaso sagrado que ha sido muy importante y muy respetado dentro la edición de su organización como trigo y esto el China también en Pakistán en la India la figura del payaso existe desde que existe el ser humano

Voz 46 41:24 dar sites que es un payaso y que luego se repiten toda Europa e incluso en el Islán hay un payaso que se el maestro hoja que es de Anatolia lo es Turquía que soy mediterráneo que es un payaso que aún está vigente es una especie de híbrido entre Don Quijote y Sancho Panza

Voz 1365 41:50 y el pasado que con los años hoy en la actualidad se ha ceñido Sacyr circunscrito la figura del payaso y de la payasa a un público infantil y si como digo

Voz 3 42:03 las cosa más ansiedad no es tímidos aquí

Voz 45 42:10 yo pienso que eso para los niños y las días

Voz 1365 42:14 al menos el material ha existido siempre

Voz 45 42:17 pero yo creo que la la figura del payaso que se dedica a los a los adolescentes y a los adultos evidentemente también lo que pasa es que ha sido menos menos contratado a lo mejor en su momento o quizá lo mejor menos visibilizando pues como el lo que nosotros hacemos no es decir que trabajamos por encargo nosotros lo que hacemos es improvisar nosotros no tenemos una un guión hecho una un o trabajamos un texto sino que nos dicen pues mira hoy vamos a hacer un congreso de carniceros y queremos que habléis de nuestra profesión ir de lo que incide a nivel social lo a nivel político a nivel lo que sea nosotras trabajamos desde ese punto de vista es lo que sean los pide

Voz 4 43:05 porque el objetivo que es hacer pensar entretener o arrancar una sonrisa

Voz 3 43:10 ah claro

Voz 45 43:14 a ver yo creo que es un pringado

Voz 3 43:17 paquete yo creo que mira a veces

Voz 0132 43:21 una cosa es el objetivo de la persona que está detrás del payaso valer para mí mi objetivo como como actriz digamos como persona que cuando luego la nariz soy una payasa mi objetivo está son los tres

Voz 45 43:35 entretenga Reverte de

Voz 0132 43:37 qué hacer pensar vale mi payasa no mi Payá sabes hacer los que se encuentra eh es el a todos a todo el mundo nos viene grande desde que nos levantamos que Si se derrame el café encima que Si además el autobús que si tal entonces todo ese tipo de cosas que para nosotros es el mundo nos viene grande nos está invadiendo no se está el payaso o la payasa pues lo vive y claro y muestra todo eso que nosotros lo que hacemos es intentar ocultarlo esto no me afecta

Voz 47 44:12 la muestra no tiene ningún interés especial en entretener

Voz 0132 44:16 hace reír ni nada que avale la figura empollón

Voz 15 44:18 eso de la de los que se llaman humoristas fueron lo más reciente como los de los monologuistas yo no tenían que ver entre otras cosas porque te lo digo me llaman para que hablemos de este tema fíjate una frontera es difusa

Voz 46 44:38 sí pero el payaso tienen un rol muy concreto trabajamos con muchísima trabaja con mucha imaginación trabajamos desde un mundo muy surrealista pero yo creo que cada payasos Un mundo es decir el de la misma manera que no podemos decir en este actor hace esto no que cada cada payaso trabaja de una manera distinta por ejemplo de payasos que no hablan no son mínimos sino payasos que no hablan payasos que usan las onomatopeyas payaso que trabajan de dos de tres de cuatro payasos de grupo payasos de caídas es decir hay miles de tipos de payaso el trece antes luchábamos por el poder identificarlos lo orgulloso ya son los el da me da lo mismo que diga lo y yo voy y hago lo que yo considero humor Duma hacer para mí el payaso incluso mi payaso puede ser hoy de una manera mañana de otra he pasado de otra porque la propia historia que yo quiero contar en ese momento o la reflexión o gas o lo que quiera cambia entonces de repente un día me encuentro hablando y explicando una historia de tal y al día siguiente estoy haciendo una pantomima y no hablo nada es decir lo único es que hay ciertos puntos que nos unen como es el surrealismo éramos todos el uso de una cierta imaginación de niño todos es decir

Voz 0132 46:09 sí sería lo que desearía una imaginario infantil que todo adulto tenemos podemos compartir

Voz 15 46:14 pero no a todo que nosotros lo que hacemos es examen

Voz 45 46:17 si Carlos trabajarlo trabajamos todos los días y entonces llega un momento hace por lo menos a nivel personal que tú miras El Mundo de otra manera imaginario va muchas veces por delante de de la persona

Voz 15 46:33 eh yo no sobre el caso

Voz 46 46:37 no porque cada uno es un mundo en caso me encuentro muchas veces que ayer lo conté yo a ellos como una botellita de perfume sabes que son pequeñitas pues intenté meterle litro y medio de Colonia

Voz 15 46:50 este centro comercial puse va todo fuera pues eso botellita pequeñitas el payaso y el resto es que no puedes controlar eso nuestros avales como llegaba

Voz 1365 47:04 de os os definir porque sé que en un momento determinado María tú has hablado de ti como actriz os definía entonces como actores y actrices también yo no

Voz 0132 47:12 a ver yo cuando digo actrices porque realmente durante muchos años ha estado trabajando en el teatro vale pero yo separó

Voz 3 47:19 por eso alguien interpretación

Voz 0132 47:22 vale de de el universo de payaso no necesariamente un actor una actriz es payaso

Voz 15 47:30 así se mete en el Universal payaso porque ser actor actriz

Voz 45 47:39 no bueno bueno por María o por mí también es decir yo empecé a trabajar también de la misma manera por el de actriz pero es decir empecé a conocer el universo del payaso a través de pues de Dario Fo o de los Colón Bayo ni de una serie de de de gente me di cuenta de que eso era lo que yo estaba buscando y aún así es decir yo estuve durante bastante tiempo hasta que me definir y concrete qué lo que yo era era una payasa y que lo que quería era formarme en eso hasta que encontré a un a un grupo de gente un acompañada francesas los Bataclan que no fue como de un el descubrimiento absoluto no es decir esto es lo que yo quiero hacer esto es lo que yo quiero ser yo sé que no ser capaz nunca de de trabajar como los con los Columbia Johnny o como eh en cualquier otro payaso dice tradicional de circo circo pero sé si te Maro que sí que soy capaz de trabajar como esta gente que mezcla la terapia mezcla el universo del payaso mezcla una serie de de disciplinas que las que yo me encuentro mucho más cómoda y en las que yo sí que soy capaz de crecer de aportar pues atrás también forma

Voz 1365 49:02 es parte de una asociación que se llama Payasos sin Fronteras no tenemos ya mucho tiempo pero no sé si os gustaría decir algo de esta asociación

Voz 0132 49:10 no bueno simplemente decir haber pues yo creo que es una de las organizaciones no gubernamentales que tienen en la figura del Pallars son poco como leit motiv más grande que ha que existe en el momento que fundamentalmente su misión es llevar la risa no son los niños y niñas digamos es es él pero a cualquier persona que está en campos de refugiados de hecho en estos momentos ahora esta mañana me han llegado imágenes de unas compañeras también una payasa valenciana que están ahora precisamente en el Líbano que comienzan todo un proyecto van a estar quince días trabajando con

Voz 1365 49:47 mujeres mujeres refugiadas con lo que ello significa doblemente excluidas bueno pues podemos seguir en a través de Internet todo lo que hace esta asociación Payasos Sin Fronteras y también a través de Internet antes de determinar podemos entrar votar porque ella está está bien el periodo para que mostraba va a haber un premio el POM del Mediterrani Se pueden votar no está abierto al público hasta el día que empecé que votamos el mejor payaso la mejor payasa o a ver

Voz 0132 50:18 que no exactamente vale tenemos van a ver todos los años

Voz 48 50:23 iba a entre aún por el Mediterráneo

Voz 0132 50:26 a una persona significada por su colaboración por su defensa de los valores mediterráneos vale entonces este año hemos decidido tirar la el POM por la ventana pues a fines entrar es del van a ver primero si que vamos a dar a determinadas personas ese reconocimiento pero por otra parte también que debemos dar lugar al público para que elija quiénes considera que esos merecedores merecedora de Mediterrani entonces hay varias categoría bueno en varios sectores entonces hay unas candidaturas que ha salen ya de una criba de toda una Donate a una serie de propuestas que hubieron no entonces está han puedes votar por el circo e artistas circo de lo que es la parte de escena también en puedes votar por la parte de artistas visuales por la parte de música y creo que en el olvido alguna

Voz 1365 51:23 que bueno si entrábamos en mostrar apuntó RCD y hasta el día quince de septiembre podemos votar y los premios tendrá lugar el día diecinueve de octubre en el Centre de del Carmen Bueno los debates de aquí al dos de octubre con esa terminamos todos son

Voz 48 51:36 en el Mundial tuve las seis de la tarde las seis de la las seis de la tarde la semana que viene a la función social del payaso

Voz 0132 51:43 la siguiente la la payasa isla últimas era el payaso más allá de la carpa del Circo

Voz 3 51:52 festivales pues muy interesante nos ha encantado desde luego charlar un ratito con la semana que viene habrá muertes a gente sino vamos no hay modo ayer estábamos

Voz 15 52:10 yo no teníamos que mover mucho para ponerme nervioso estamos haciendo nada mal estaba diremos que sábado notamos que la gente se quede ahí diremos que la gente aprenda que va cultura hay que luchar la hay que luchar día a día por la cultura a salir a la calle comparte no sólo nos queda mucho

Voz 3 52:33 hasta mañana

