Hora 14 Comunitat Valenciana (12/09/2018)

Voz 2 00:00 hora catorce y Comunitat Valenciana Ana Durán

Voz 0131 00:10 qué tal muy buenas tardes al final cayó es la crónica de una dimisión anunciada la de Carmen Montón una situación insostenible que reconocían incluso los compañeros de su partido aunque en público intentarán cerrar filas la ministra debía caer para poder seguir exigiendo la dimisión de Pablo Casado Montón es responsable de sus actos de eso no cabe duda la víctima de un nivel de exigencia un listón colocado por su propio partido poco importa si ella lo considera justo o no no parecía que existiera otra salida resuelto el asunto las miradas se vuelven hacia Pablo Casado y hacia el PP que continúa silbando y mirando hacia arriba como si la cosa no fuera con ellos no sé si a los simpatizantes y posibles votantes del PP les afectará mucho este inmovilismo lo que es seguro es que con la dimisión de montón los socialistas intentan no perder cree Billy credibilidad pero sobre todo no ceder terreno electoral que mayo está a la vuelta de la esquina la dimisión de Carmen Montón ha generado hoy como era de esperar un reguero de reacciones en la Comunitat Valenciana por parte de todos los partidos políticos Iker resumimos ahora con Ana Talent sanas

Voz 0141 01:14 buenas tardes buenas tardes Manuel Mata síndico socialista en Les Corts lo lamenta dice que así una excelente gestora de la sanidad valenciana primero y de la Nacional después opina que le honra el gesto de haber renunciado una decisión de la que han de tomar nota los demás partidos sobre todo el presidente del PP Pablo Casado

Voz 3 01:30 estamos orgullosos de ella en las huele entonces yo creo que esa generosidad agradecer ya ha sido generosa porque hemos puesto el listón tan alto que al funeral hechas como estemos llevan a que alguien esté fuera de una derrota ante como ser ministro de la donadas mañana a partir de ahí pues que los demás apunta esto porque al final el listón está tan tan alto

Voz 0141 01:52 en la misma línea Fran Ferri de Compromís también reclama que Casado imite a montón

Voz 4 01:57 a Cingular dignidad de dimitir daban con una

Voz 5 02:00 no sé de de bueno entonces Carmen la cuestión el master al señor Casado encarar esperando a que dones es que

Voz 0141 02:12 pues rentas el Síndic de Podemos Antonio está en es menos comprensivo con la ex ministra afirma que no tenía otra salida que marcharse debido a nivel de exigencia que hay

Voz 5 02:23 casado porque creo que no puede mantener una posición coherente ni un minuto más y no sin admiten además su caso está judicializado

Voz 0141 02:33 mucho pero también Maricarmen Sánchez de ciudadanos afirma que Casado debería dimitir pero que hay que esperar a lo que diga la justicia para allá la situación de montón era más grave

Voz 6 02:43 sesenta su dimisión pero como digo es un tema que ya está en los juzgados y que será allí donde tenga que presentar las pruebas en el caso de la señora ventolera mucho más grave porque algún cargo público era una ministra Israel donde tenía que dar las explicaciones directamente ya no era solamente para con sus afiliados sino para con todas la ciudadanía española

Voz 0141 03:00 la secretaria general del PP Eva Ortiz defiende a su presidente afirma que Casado todas las explicaciones que los dos casos no son comparables según ella montón no debería haber dado el salto al Gobierno de España por su nefasta gestión en la Conselleria de Sanidad

Voz 7 03:12 está claro que de lo que hablamos de cuestiones diferentes y que yo creo que como no se ha producido ninguna situación distinta que tengan que ver con el señor casa

Voz 8 03:22 yo me reafirmo en lo que he hecho y no tengo porque es dudar de las palabras y de las explicaciones del señor Pablo Casado

Voz 9 03:31 hora catorce y Comunitat Valenciana

Voz 0131 03:35 dos de la tarde nueve minutos seguimos con la crónica política abordamos ahora el debate de política general los grupos han abordado hoy el descorche el orden de las propuestas de resolución que se tienen que debatir y votar mañana el PP ha cumplido con la limitación a doce propuestas pero como anunció no ha limitado su longitud ya introducido casi mil matizaciones en total los demás grupos acusan al PP de auto excluirse de querer bloquear el debate estudian rechazar todas sus propuestas como ya hicieron el año pasado

Voz 0141 04:03 a Eva Ortiz la popular afirma que la alimentación aprobada por los demás grupos sólo pretende evitar las críticas al conseguir del Botánico

Voz 7 04:11 en irnos a un nuevo modelo espere de cambio que lo que quiere es que el Partido Popular no diga lo que hace mal el Gobierno no diga lo que quiere hacer bien darle esperanza a los valenciano y lo que hemos hecho en cada uno de los epígrafes de esas doce propuestas

Voz 6 04:26 es enumerar veladamente en lo que creemos

Voz 7 04:29 los que tiene que ser cada una de las situaciones hemos puesto novecientas cuarenta y ocho aclaraciones dentro de las doce propuesta

Voz 0141 04:37 el PP centrará sus demandas en la financiación autonómica la libertad educativa y el Pacto Nacional del Agua en la misma línea C's pedirá una auditoría externa sobre la salud de la Marina antes de que se revierta la sanidad pública en sugestión propone adelgazar la Administración pública y también Maricarmen Sánchez como socialistas y Compromís afea al PP que pretende bloquear el debate aunque todavía no ha decidido si votará en contra de todas las propuestas de los populares

Voz 6 05:01 que vuelve a reírse de este debate vuelve a reírse de la seriedad de que merece el debate del Estado de la Comunidad y que creemos que lo único que aportar es opacidad ingerir email bloqueo al al al trabajo que se está haciendo estos días en escorzo

Voz 0141 05:18 algo que podría hacer Podemos que centrará sus demandas al Consell para que acelere la ejecución de los puntos previstos en el Pacto del Botánico Antonin está en insiste hay que ofrecer vivienda social recuperar la tasa turística ya avanzar en la eliminación de las diputaciones

Voz 5 05:31 vaciar definitivamente las diputaciones para poder coordinar su presupuesto de funcionar una manera tan opaca partidista como lo viene haciendo que ahora vamos a ingerir también en la inauguración de residuos vamos a incidir a un plan de infraestructuras Si eliminación de las listas de espera en sanidad

Voz 0141 05:50 Mireia Mollà de Compromís también censuró al PP afirma que se auto excluye si quiere quedar al margen incumpliendo el acuerdo al que llegaron todos las propuestas de resolución las presenta con el PSPV la más importante sobre la reforma de financiación

Voz 7 06:02 plan gobernar en el que en el mes cómodos espera espera poder negociar lo quién de trovadores una reciprocidad a la hora de calendario usar con va a ser la reforma inmediata del sistema de Finance amén

Voz 0141 06:17 y también Manuel Mata el síndico socialista insiste en que son grupo no rebaja el tono reivindicativo

Voz 3 06:23 para repetirlo una y mil veces los socialistas valencianos decimos lo mismo en el dieciocho que en el quince con gobierno Rajoy un gobierno en nuestra aspiración es una decisión justa una condonación de la deuda que ha venido por la infracción ensoñación y desde luego unas inmerso mejorar per cápita igual

Voz 0141 06:40 desde socialistas y Compromís han presentado once propuestas de resolución porque han cedido una a los ex diputados de Ciudadanos ahora los no adscritos que tratará sobre los niños prematuros

Voz 10 06:51 sí

Voz 9 07:38 cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 0131 07:43 indignación entre los regantes del Segura porque no se publica el trasvase ayer terminó el envío de agua que se debía de agosto yo el canal aparece vacío a pesar de que el Ministerio ya aprobó otro trasvase de veinte hectómetros para este mismo mes más detalles desde Radio Elche Cristina Medina

Voz 14 07:59 el Ministerio de Transición Ecológica aprobó un trasvase de veinte hectómetros cúbicos del Tajo al Segura pero debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado para que se pueda ejecutar lo mismo ocurrió en agosto ese argumentó entonces que había funcionarios de vacaciones los regantes acusan hoy al Ministerio de causar este retraso de manera premeditada ir de ocasionar con estas actitudes recelos entre los agricultores de Alicante Murcia Castilla La Mancha

Voz 15 08:24 esto es una intención el Ministerio aprobó policiales

Voz 16 08:32 supongo que no habrá nadie es un belén que nosotros nos hace pensar que esto no es tan sólida esto

Voz 0131 08:42 el tirón así enfadados están los regantes del Segura abrimos ahora Pla página económica Jan les contamos que en Madrid ha comenzado la Feria del Textil hogar con el reto de incentivar las exportaciones más de cincuenta empresas valencianas participan en el certamen allí está también nuestro compañero de radio Alcoy Enrique Ruiz

Voz 17 09:02 con una notable actividad de negocio ha arrancado en la Caja Mágica de Madrid la cuarta edición de Hong textil premium la Feria del Textil Hogar en la que participan ochenta y cuatro empresas hasta este viernes el cincuenta por cien de las cuales proceden del Alcoyano el contrato y La Vall d'Albaida el sector ha iniciado el año con un aumento de las exportaciones del seis por cien desde dos mil trece el sector ha ganado un seis por cien de empleo y supera ya los veinte mil empleados son números de antes de la crisis según ha destacado el conseller de Economía Sostenible Rafael Climent que ha presidido la inauguración un del certamen que espera recibir hasta el próximo viernes dos mil trescientos visitantes procedentes de más de treinta países el conseller Climent ha destacado el apoyo del Gobierno valenciano a la Convención Europea del Textil que se va a celebrar los días veinticuatro y veinticinco de octubre entre Valencia y Ontinyent

Voz 0131 10:01 gracias Enrique ya hablamos también de más oportunidades de negocio para las empresas de la Comunitat en concreto con el Sudeste Asiático que están en auge porque en dos años la cifra ha aumentado hasta los doscientos ochenta millones es decir un ciento dos por ciento son ya más de mil quinientas empresas de varios sectores como el automóvil el textil del que hablábamos la electricidad o las materias primas las que trabajan con los países de esta zona del sudeste asiático

Voz 0141 10:27 es en la Cámara de Comercio de Valencia ha convocado para mañana un Fórum de oportunidades de negocio con el sudeste asiático en el que participan los embajadores de Vietnam Tailandia Filipinas Malasia e Indonesia además de noventa empresas de toda la Comunitat José Vicente Morata es el presidente de la Cámara de Comercio explica que es una entrada es fácil para nuestros productos e incide en la importancia de diversificar mercados

Voz 18 10:49 sí yo creo que es importante que que que nos alejaremos también de lo que es Europa que es clave para nosotros pero empezar a tener una diversificación de mercados en daba la situación en estos momentos que vamos a que con ella de de inestabilidad internacional pues es importante tener departió nuestras ventas a nivel global

Voz 0131 11:15 la breve pero intensa tormenta que atravesó ayer la Comunitat Valenciana dejó mucha actividad en materia de rayos hasta mil quinientos impactaron dentro de nuestra Comunitat dejaron acumulados de agua de cuarenta y cinco litros por metro cuadrado hoy todavía estamos en alerta amarilla en Castellón y en el litoral de Valencia aunque parece que la cosa está bastante más tranquila mañana cielo poco nuboso ligero ascenso de las máximas Illano habrá en principio riesgo de precipitaciones escuchan la Cadena SER son las dos y diecisiete minutos de la tarde

Voz 9 11:52 hora catorce de Valencia Cadena SER

Voz 0131 11:58 el globo de el servicio nocturno de Metro Valencia en festivos y fines de semana se va desinflando un poco al anuncio de ayer del presiden Pucci a los primeros aplausos la empiezan a crecer matices el primero que no será toda la noche sino una prolongación hasta las dos y media del segundo que para llevarlo a cabo los trabajadores ya le ve las orejas al lobo piden más personal así que estaríamos en aquello de que del dicho al hecho hay un trecho

Voz 0141 12:21 Toni Jiménez buenas tardes buenas tardes Annan más reacciones

Voz 0131 12:24 en ese anuncio del president Ximo Puig como dijimos e de ayer en el debate de política general sobre la apertura por la noche de Metrovalencia los fines de semana los festivos a partir del final de este mismo año empezamos por un mensaje ciertamente envenenado que le enviaba la Generalitat el presidente de la EMT el concejal de Movilidad en Valencia Giuseppe P cree que sí recuerda que ellos en la EMT ya ampliaron la oferta de buses nocturnos en un cincuenta por ciento hace tres años una medida que según explica ha dado buenos resultados además espera que se coordine esta ampliación con la zona metropolitana de la ciudad

Voz 19 12:56 volea a la Autoritat Metropolitana para coordinar todo hecho ver que violen Bores que conserva en en King recursos económicos suficientes la ha sido que qué pasa la Generalitat alto pues armes aportación para que según Servei de Wall podría estudiar Totta echó de los comicios entre Valle que ya es la Autoritat lo que espera que se convoque la Autoritat Metropolitana

Voz 0131 13:21 algo más critica la Federación de Vecinos que rechaza que la prolongación de servicio nocturno sea sólo hasta las dos y media una ampliación dicen insuficiente que creen que servicio debería ser in ininterrumpido la presidencia la presidenta de la Federación María José Broseta recuerda que las administraciones deben atender la movilidad no sólo en la ciudad sino también en liberar en su área metropolitana por eso pide la convocatoria urgente de la Entidad Metropolitana de Transporte para atender de forma global

Voz 0141 13:44 a esta reivindicación creemos que sí

Voz 20 13:47 queda muy corto este espacio de tiempo por lo que exigimos que de una vez por todas Herrera una Lauda la Autoridad de Transporte Metropolitano en la que se de un verdadero servicio de transporte público nocturno ininterrumpidamente para los fines de semana y festivos

Voz 0131 14:09 los trabajadores de Ferrocarrils están sorprendidos por el anuncio dice el presidente del comité de empresa Antonio Soler que hoy por hoy ni siquiera tienen personal suficiente para garantizar el servicio actual es más cifrada en ciento treinta los agentes de circulación que harían falta para garantizarlo y a eso habría que sumar el personal necesario que no cuantificó

Voz 13 14:27 k para la propuesta del fin de semana en todo caso

Voz 0131 14:29 Soler se muestra cauto a la espera de un encuentro mañana con la dirección de Ferrocarrils donde les explicarán que pretende la empresa

Voz 0354 14:37 está claro que si no se soluciona lo el problema básico el de la sube que es que no hay plantilla para todos los servicios y añadir más servicios no no lo comprendemos pero bueno vamos a escuchar ya ves que todos los datos pues ya tenemos más datos para hacer una valoración o no no creo que es empezar la casa por el tejado

Voz 0131 14:57 en Valencia hay en la Conselleria explican que están trabajando ya para planificar la incorporación de más personal como el caso de los maquinistas también para poder atender la demanda de todo el área metropolitana el director general de Transportes Carlos Domingo también ha hablado en la SER sobre las obras de la línea diez de la antigua T dos de Metrovalencia el tramo comprendido entre la calle Alicante y el barrio de Nazaret que según el president Puig esas obras se van a retomar en el primer trimestre del año que viene el delito General de Transporte Carlos Domingo anuncian la cerca al poner en marcha el proyecto en su totalidad sino en dos fases como estaba previsto no serán necesarias las cocheras de General Urrutia que en su día generaron malestar en de los vecinos esas cocheras provisionales instalarán al final de esta línea en el entorno de Nazaret incide domingo aunque no generarán ninguna molestia porque tendrán la función de aparcamiento desde Ferrocarrils de la Generalitat tienen una alternativa pensada y próximamente se reunirán con el Ayuntamiento para establecer un consenso con respecto a este asunto

Voz 0354 15:50 en una primera fase fins a los que problema arribar Anas E T en una prime nada única fase ha hecho el Canvi que supo pasa es que ya no ya Uría necesitas de instalar Unesco Cher es provisional para la primera fase al volcán de los sábado Grassi hiper tan saldría duro unes kosher es a Nazaret es el Candy mes sustancial porque no afecta a la programación de la redacción las redacciones proyecto que entonces yo estaba en regla que tentadora

Voz 0131 16:20 sobre el proyecto del tranvía entre Nazaret del caño a velar dice Carlos Domingo que es un proceso independiente que está en una fase muy temprana porque si se hace

Voz 6 16:27 pese a la vez que este era el de la calle

Voz 0131 16:30 cante y Nazaret Se corre el riesgo de no cumplir los plazos y perder la subvención europea seguimos hablando de movilidad porque esta mañana el concejal Giuseppe Grecia ha presentado la Semana de la Movilidad que arranca este fin de semana con una feria en la plaza del Ayuntamiento se van a presentar diferentes actividades para todos los públicos de ellas destaca la presencia en Valencia la próxima semana del gurú de las bicis Michael Colville Andersen y además como ya es costumbre el día veintidós el servicio de de la EMT será grado cita por cierto el concejal popular Alberto Mendoza espera que la celebración de esas actividades no acabe penalizando el comercio como en años anteriores echa de menos una mayor apuesta en la ciudad por la movilidad eléctrica la cosa más todavía sobre movilidad del Ayuntamiento se va a reunir con la empresa de los patinetes eléctricos de alquiler en los próximos días según ha podido saber la SER la Concejalía de espacio público recibido comunicación de Line Illa han fijado una fecha para abordar el conflicto y buscar posibles vías de solución la empresa todavía no ha reclamado los patinetes incautados por la Policía Local pueblo ocupación de la vía pública a cada día que pasa la sanción a la que se enfrenta la compañía es mayor a los más de treinta y tres mil cuatrocientos euros de multa que acumula hasta hoy es la última incautación del sábado cada día hay que seguir sumando un euro con cinco céntimos por cada uno de los setenta y siete patinetes depositados en la central de la Policía Local de Valencia recordemos que la indicó Finn Laser que su prioridad no era recuperar esos estos vehículos sino dialogar con el Ayuntamiento

Voz 9 18:34 hora catorce Valencia Cadena SER la también una Bolivia entre PSPV y Compromís

Voz 0131 18:46 esta vez a cuenta de la campaña que ha puesto en marcha la Concejalía de Empleo que dirige la socialista Sandra Gómez Mar de las novedades del plan Oporto Unitat mes sin cuántas sin que ayer les contábamos aquí en Radio Valencia esta mañana la diputada de Compromís en Les Corts Marian Campello ha criticado que el Ayuntamiento ha instalado en el centro de Valencia un teléfono rojo para explicar esta iniciativa fue una iniciativa humillante para las personas que están buscando trabajo según Campello que recuerda que el Servef ya presta asesoramiento de calidad y confidencialidad para la búsqueda de empleo la diputada de Compromís también critica que ese teléfono rojo esta instalado en una de las zonas más exclusivas de Valencia y que según dice entre los requisitos para acceder a uno de los ochenta puestos de trabajo que se ofrecen uno de ellos sea estar frente al teléfono aun cuando suene unas declaraciones que hayan obtenido respuesta por parte de portavoz del PSPV en la ciudad de Valencia que es Borja San Juan que lamenta que desde las filas de Compromís se analice al milímetro todas las iniciativas que pues el PSPV la ciudad que achaca a un golpe de calor electoral por lo que pide una rectificación a Marian Campello y es que según explica San Juan el teléfono rojo simplemente es una herramienta de promoción que ya ha sido utilizado otras veces como por ejemplo con las hortalizas gigantes recuerda que informarse de medidas de empleo no es humillante Ike quién recibe una ayuda de empleo o es contratado por el sector público lo hace sin perder un ápice de dignidad del portavoz socialista critica también que la diputada afirme que para recibir uno de los ochenta empleos para mayores de cincuenta y cinco años hay que esperar frente al teléfono algo que sólo genera confusión en quiénes se pueden beneficiar de esta ayuda y un punto más que sube la tensión el alcalde de Valencia Joan Ribó ha echado de menos hoy a la concejal de Policía naif menguó chato reunión ordinaria sobre el plan en el Cabañal que se ha celebrado hoy hay dicho arribó que no sabía porque la concejal no había acudido ve en este sentido en cuanto a contenido de esa reunión los planes del Ayuntamiento para el Cabañal marchan razonablemente bien según el alcalde el dice que el presupuesto para el barrio es de los más elevados de cien millones de euros en esa reunión si ha estado la portavoz socialista Sandra Gómez que ha anunciado una actuación conjunta de Policía Local y Nacional en el barrio un operativo conjunto que será posible asegura Gómez gracias a la mayor sensibilidad mostrada por el nuevo delegado del Gobierno

Voz 9 20:45 hora catorce Valencia Cadena SER

Voz 0131 20:49 más noticias de la ciudad sobre la apertura por las tardes de los mercados municipales el concejal de Comercio Carlos Galiana asegura que los comerciantes siguen muy divididos a la hora de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento pero que se va a buscar el máximo consenso Los que sí que van a tener que abrir también por las tardes y así se especifican las licitaciones son los nuevos vendedores del mercado del Grao cuando se termine la reforma que el Consistorio va a acometer y que podría adjudicar en breve Dalia nada que ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Locos por Valencia para presenta del bonito única Fest también ha hablado sobre las obras en la pescadería del Mercado de Ruzafa explica que deban hacerse en dos fases para no paralizar la actividad en Navidad que algunos comerciantes tendrán que compartir parada algo que poder generar reticencias aunque asegura Galiana que estas obras son muy necesarias

Voz 21 21:31 ha costado ya yo estrelló en tiene la medios ha costado porque al final oye uno tiene ocho metros a tener ahora cuatro y compartir cuatro además de un comprador que viene que está dos minutos esperando reprende al lado yo entiendo que eso al final dices tenía que el vendedor comprador pero como no me al tiempo se la de al lado que en mi parada al compartiendo no

Voz 0131 21:50 pueden ver esta entrevista integra en Radio Valencia punto es y les contamos además que la lanzadera la acelerador ha de proyectos de Juan Roig para coger esta temporada XXXVIII a nuevos proyectos de sectores tan diversos como el turístico la restauración el Deportivo el sanitario o la moda todo ello mediante productos servicios y aplicaciones tecnológicas Javier Jiménez es el director general de lanzadera modelo más por somos

Voz 22 22:12 la capacidad que tienen las personas algunas personas de llevar las ideas al cabo una vez seremos fieles con las otras personas buscamos edicto sea el nombre eso es ese en proyectos concretos que que sean descargables que dan que puedan que valor diferencial a lo que ya conocemos

Voz 24 23:20 hora catorce los deportes

Voz 25 23:27 ha compareció este mediodía para lanzar algunos mensajes antes de que arranque la Champions con la visita de la Juventus el próximo miércoles a Mestalla Mateo Alemania dejaron muy claro qué competición es la prioritaria para el club IR ha marcado los objetivos de la temporada

Voz 26 23:41 para mí el partido difícil es el de Alex lo de la Champions vendrá después que la liga lo más importante por encima de otras competiciones y el partido del Betis un partido dificilísimo por tanto la convección sobre el actual nosotros construimos nuestro proyecto es la Liga evidentemente sin que tú tengas éxito la Liga todo lo demás sobra que es claro que el Valencia ha hecho un equipo para tratar de está luchando por ser cuarto en la ley

Voz 25 24:07 domingo además Mateo Alemán ha reconocido que en la política de riesgos controlados el Valencia tendrá que vender a uno o a dos de sus grandes futbolistas cuando concluya la próxima tema