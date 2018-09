Ser Deportivos Valencia (12/09/2018)

Voz 1 00:00 SER deportivo

Voz 0341 00:12 en el día en el que Mateo Alemany el director general del Valencia Club de Fútbol ha dado uno de sus periódicos repaso a la actualidad del Valencia una rueda de prensa que hay que agradecer en un ejercicio de acercamiento de proximidad y detrás Palencia hasta dónde se puede por parte del del Valencia creo que es una de las cosas importantes que ha mejorado el club la distancia sideral que había antes respecto a explicar las cosas y ahora las explican y además las explican bien las explica Mateo Alemán con un idioma cercano que todo el mundo entienda

Voz 1716 00:48 por lo tanto lo primero de todo es dar las gracias

Voz 0341 00:50 desde ese punto de vista de acercamiento y de proximidad informativa hacia el aficionado

Voz 1716 00:56 yacía en este caso pues los oyentes lectores

Voz 0341 00:58 o televidente de lo diferente medios de comunicación que son los potenciales consumidores de el ocio del fútbol y del Valencia Club de Fútbol vamos a escucharle hora después San Mateo Alemán va a ser el tronco central de nuestro Ser deportivos Valencia de hoy mañana será también un contenido altamente informativo de actualidad del del Valencia mañana un día en el que se presenta por cierto Borja Mayoral el nuevo delantero del Levante Unión Deportiva hay recordándoles que el próximo lunes vuelve

Voz 1716 01:26 of the récord

este lunes a las ocho de la tarde vuelve o de récord con Fran Guaita y todo el equipo de deportes de Radio Valencia Cadena Ser

Voz 0341 01:48 y en breve esperamos también poderles dar más más novedades referente a novedades programáticas que va a haber en la Cadena Ser y que nos van a dejar muy contentos a todos a los que estamos aquí a este lado del micrófono y a los que están al otro lado del del micrófono tenemos las tres y veintidós minutos a aprovecho para decirles también que tenemos que buscar un día lo que pasa que el tiempo y las noticias nos atropellan y tenemos que buscar un día para ir glosando sobre un trabajo que capitaneado por Fran Guaita estamos realizando de cara a el centenario del Valencia Club de Fútbol

Voz 1716 02:26 yo creo que como si fuese

Voz 0341 02:28 es una una serie una temporada completa con diferentes capítulo de las que podemos ver en en Prime Video o en Movistar Plus en diferentes lugares vamos a hacer algo muy parecido y desde luego muy del gusto para consumir de todos los aficionados del del Valencia durante un tiempo prolongado que nos llevará a hasta la fecha de celebración del centenario del del Valencia e incluso después de la fecha de celebración del centenario creo que será muy bonito para que todo el mundo luego lo vaya descargando y lo vaya guardando será un documento sonoro auditivo

Voz 1716 03:00 algo realmente emocionante

Voz 0341 03:03 entrañable para guardar para

Voz 1716 03:05 siempre con ocasión de este centenar

Voz 0341 03:08 yo del Valencia Club de Fútbol y tenemos que enseñarles un tráiler radiofónico mostrarles que escuchen pero lo haremos en los próximos días si no recuerdo mal

Voz 1716 03:19 creo que a partir del quince de octubre vamos a poner

Voz 0341 03:21 en marcha día a día lo que irán siendo capítulos precioso si emocionantes

Voz 1716 03:26 que se emociona harán sin duda escuchar

Voz 1432 06:29 deportivos

Voz 2 06:33 Pedro Morata

Voz 12 06:38 tú has elegido tú alemán un poco hardcore esto no hombre hardcore aunque está muy lejos de eso todavía se mostraron es bastante más duro que esto esto es de lo tuyo estaba en Ibiza este mes de agosto unas quince ya que esto no ya ya lo veo

Voz 1716 06:50 viene con esto aquí

Voz 0341 06:53 venga va Mali aunque si no se no se echa el tiempo encima Carlo por dónde empezar reparte juego pues vamos a empezar por lo más gordo no a las preguntas que les hemos planteado al principio de la rueda de prensa que son cuestiones económicas que nos llevan interesando todo el verano y yo creo que a nosotros y a todos nuestros oyentes y que había que preguntarle a Mateo después de que haya cerrado una muy buena plantilla en lo deportivo pero con ciertas dudas en lo económico que nos hemos preguntado aquí y que hoy hemos trasladado al director general del Valencia

Voz 1675 07:18 después de que el club haya dado sino me corriges pérdidas durante tres años consecutivos este último año este último ejercicio por encima de los treinta millones de euros se puede permitir el Valencia Un fichaje por ejemplo como el que hizo al cierre de mercado en concreto el de Guedes sin que sea necesaria una ampliación de capital por parte del máximo accionista

Voz 13 07:42 en cuanto a las cifras sobre pérdidas evidentemente la reservamos para darlas en junta general de accionistas que sea seguramente en diciembre pero que es evidente que ha habido pérdidas ustedes recuerdan que hace año y medio ya se habló de la necesidad que tendríamos la pasada temporada de vender por una cifra importante porque arrastramos un déficit y una pérdida que ese corresponde a eh fundamentalmente el hecho de no haber estado en Europa el hecho de los malos resultados eh que afecto de televisión tiene ha habido durante esos ejercicios en en la Liga española y tanto los derechos de televisión iraquí para mí lo más importante la pérdida generada por determinados jugadores que no funcionaron y que han dado pérdidas a la hora de rescindir los cosa que ahora es necesaria para evitar mayor pérdida por el pago salarial consecutivo toda esa bolsa de pérdida que existía aunque no estuviese los balances está drenando se ha ido drenando como ustedes saben el año anterior y este año también por tanto a el club ha hecho un esfuerzo extraordinario a la hora de eh digamos no vender más allá de Cancelo quizás como gran venta de el del verano cuando que no había estado con nosotros el año pasado y priorizar el aspecto deportivo a la aspecto digan hemos contable o de balance también aprovecho para decir que evidentemente aunque eso los satisface los balances entendemos que Se el el el valor de nuestra plantilla que siempre el gran patrimonio de un club que es el valor de sus futbolistas siete un incremento extraordinario en el último año y pico por tanto eh en ese sentido estamos muy tranquilos desde el punto de vista económico de punto de vista de hablar de de Guedes yo les diría dos cosas no se olviden ustedes que los dos estamos a fiscalizados como todos los clubs en España por un set durísimo que es el fair play en la Liga española probablemente el fair play más duro de Europa sobre ese fair play ya le anticipo que

Voz 14 09:50 nosotros aún no hemos consumido todo su

Voz 13 09:53 Recorrido El por tanto eh tendríamos hasta la pasividad de diciembre de incorporar algún jugador si es necesario dándonos hemos reservado una cuantía eh no muy grande obviamente pero sí una cuantía suficiente polvos para fichar un jugador de nivel para diciembre eso significa pues que no Moses vivido ni siquiera el límite recuerdan que además del fair play de la española de la Liga española de metemos el fair play de la UEFA que cumplir lo estamos cumpliendo dos las operaciones e cuando se valoran hay que valorarlas en un conjunto no basta decir San para o cuarenta millones que como cifra pues resulta espectacular eh hay que valorar dos cosas primero el nivel salarial del futbolista y segundo lo más importante como separan esos cuarenta millones en la clave de la operación Guedes sin duda la clave por la cual el Valencia ha podido hacer esta operación obviamente es que tiene una financiación súper blanda e financiación yo diría que extraordinaria para el Valencia de hecho el primer pago se efectuará en agosto del XIX osea hasta el agosto del diecinueve el valenciano va a pagar un euro por Gonzalo Guedes vueltas rosada Guedes ya hay seis años por tanto está claro que es un fichaje importante en que da un valor de un futbolista importante como la edad muy interesante ir unas características el fútbol que hay pocas ISE paga de esa manera bueno pues a nosotros parece una muy buena operación del punto de vista económico patrimonial financiero

Voz 1675 11:22 entiendo por lo tanto mi segunda pregunta y a colación de de tu respuesta que no va a ser necesaria esa ampliación de capital por lo que te preguntaba al principio y lo pagamos

Voz 13 11:32 nada

Voz 1675 11:34 hasta agosto además de que han llegado muchos jugadores importantes se ha hecho un desembolso importante eh a futuro evidentemente cómo estás explicando pero comprometiendo el pago de por más de cien millones de euros en contrataciones mi pregunta es cómo ha reconocido irreconocible en ruedas de prensa anteriores y ahora en en tu primera respuesta que el año pasado era necesario la venta de jugadores antes del treinta de junio dos mil dieciocho entiendo que con estas operaciones que se han hecho en este verano también va a ser necesaria la venta incluso más de futbolistas antes del treinta de junio de dos mil diecinueve

Voz 13 12:04 yo además me me no tengo ningún problema porque creo

Voz 15 12:07 es bueno que la gente lo lo termina de entender siempre en los parámetros del fair play cuando la Liga calcula

Voz 13 12:13 qué te puedes gastar en jugadores en amortizaciones y en sales de jugadores unos parámetros fundamentales es el ingreso recurrente que en su día Anes ingresos extraordinarios pero los pasos de en una cosa hace veinticinco años una cosa atípica el traspaso jugadores no había el volumen de negociación y el valor del futbolista hoy ahora yo creo que es un ingreso ordinario de hecho la liga lo conceptúa como es ordinario así como tú desde de de ingresos por taquilla sopor televisión unos ingresos que todos los que tienen es el ingreso por beneficio de traspaso de jugadores desgraciadamente en otro momento no hace mucho no lo pudimos tener porque el futbolista no tenían valor en ese momento este año hemos hecho el esfuerzo de no realizar reactivos entendiendo que con un año más podían ser de cuantía superior y por tanto digamos por estrategia y por propia dinámica del club evidentemente hay que vender jugadores ojo Aguado veremos en función del mercado de las cuantías que sean necesarias pero eso es algo que va a continuar en nuestra gestión te nativa siempre hablaba a repetir que es muy fácil todos tenemos once el fair play de ciento cincuenta una cifra hagamos once fair play de ciento diez no tenemos que vender a nadie que significa pues tampoco puedes comprar lo que puedes comprar Si tú subes tú vas amortizaciones Itu salarios hasta un límite en el cual ya tienes previsto el completar sus ingresos mediante los beneficios por traspaso te es un potencial deportivo bajo mi punto de vista superior sin duda siempre y cuando la gestión sea coherente si te equivocas no pero si lo haces bien con veneno jugador pues poder comprar tres jugadores de ese nivel esto ha repetido durante el tiempo hace que tu progresión deportiva tu nivel deportivo ascienda de Hacienda el nivel deportivo asciende el valor de los jugadores haciendo los ingresos colaterales de televisión hay ingresos por competiciones europeas y obviamente el club crece financia

Voz 15 14:11 Clemente crece económicamente cliente patrimonial mente

Voz 13 14:14 sobre el éxito deportivo sin éxito deportivo es inviable llegue en la experiencia ha estado aquí durante esos dos años siendo el doce que ingresos tenía al club que valor tenían los futbolistas que apátridas de no tenían los los traspasos que se habían actuado entonces la apuesta Delclaux pues una apuesta por el éxito deportivo contó cuando evidentemente teniendo una visión clara de nuestra capacidad financiera ir sujetos en cuanto a importes en cuanto a salarios a los parámetros del fair play de la Liga de la UEFA con eso nosotros creo que hacemos una apuesta fuerte claro que el éxito deportivo sea el que genere ingresos suficientes para que el club vaya creciendo

Voz 1716 14:57 la verdad es que a mí me gusta me gusta Mateo Alemany me gusta escucharle Si yo tuviera una empresa que vive por encima de sus posibilidades Hinault quisiera explicarlo así decir mira la realidad es que nosotros vivimos por encima de nuestras posibilidades tiramos más el brazo que la manga me gustaría tener un maquillador de televisión como es Mateo Alemany porque lo Matilla fenomenal el convierte en positivo lo que en principio es negativo está muy bien yo me me me me me gusta escucharle pero claro hay otras cosas que no no dice Mateo Alemán y que hay que contraponer primero El positivista el hecho de decir es que nosotros hemos hecho un esfuerzo no vendiendo jugadores convierte en positivo el no vender jugadores la realidad es que si vendes jugadores si no vendes más jugadores termina pasando que termina pasando que en las tres últimas temporadas sumados los déficit de las tres últimas temporadas el Valencia lleva noventa millones de euros de pérdidas donde se incluyen en esos noventa millones de euros en las tres últimas temporadas Se incluyen la provisión de la multa de la Unión Europea veintitrés coma tres y once millones de euros de chinos esto es una cosa que claro si tú no vendes jugadores pues palmas noventa millones en las tres últimas temporadas claro sean dos y dos al final son cuatro Mateo es muy listo él explica que no pasa nada porque además sino lo hemos consumido todo el fair play si todavía ya tenemos fair play suficiente ya pero es que consumir el fair play significa no consumir el fair play con el Valencia tiene ciento cuarenta y siete aproximadamente y ahora mismo tendrá consumidos unos ciento XXXVIII incluido Guedes entonces él te dice bueno pero que si no pasa nada tranquilos pero si no hemos consumido ni el fair play ya pero es que consumir el fair play completo o lo que lleva consumido el Valencia no significa que no des pérdidas en este momento en este momento a día de hoy Si estuviera aquí Mateo Alemán no me lo remató diría mucho en en en cantidades el Valencia hoy al gastarse ciento treinta y ocho millones de plantilla en su fair play de los ciento cuarenta y siete que tiene de límite hoy día con los ingresos que tiene garantizados de televisión publicidad abonados con otras competiciones las ventas que ya están hecha de jugadores de esta temporada incluyendo Zaza el último digamos importante que el Valencia tiene ya vendidos jugadores por valor de veinticuatro millones sin contar a Cancelo que Cancelo está en la temporada pasada en la temporada pasada en la que el Valencia ah más de treinta millones de pérdida ya está contabilizado el ingreso de Cancelo en esta temporada actual con las ventas que se han producido el Valencia ya tiene ingresada nos va Nos tiene en su cuenta de resultados como ingresos de beneficio neto de venta de jugadores veinticuatro millones contando además que como mínimo el Valencia sin ganar ningún partido de la primera fase el Valencia tiene veintidós millones garantizado de Champions el hecho de que el Valencia hoy se ha gastado ya o ha invertido ha consumido ciento treinta y ocho millones de euros de su fair play más otros cincuenta que viene del resto de coste de estructura de club hoy el Valencia a día de hoy está en menos treinta millones de euros aproximadamente de déficit entonces si tuviese gastado el fair play completo pues tendrías nueve millones más en este momento de déficit osea el Valencia en este instante el hecho de que no con sumas todo el fair play no significa que no estés en déficit en este momento el Valencia antes del treinta de junio del año que viene tendría que vender por valor de treinta millones de beneficio neto que a lo mejor con un solo jugador podría ser suficiente o con dos por eso en Mateo dice será uno observados para nivelar ingresos gastos de esta temporada Hinault volver a dar déficit estos menos treinta en los que estamos ahora mismo pueden mejorar tener que vender menos jugadores en el momento que sumemos lo que el Valencia ingresa por ganar partidos Si gana tres Partido de los seis pues serán ocho millones de ingresos pues ya no son treinta de déficit ya son veintidós sí pasemos a la siguiente ronda pasaremos a octavos son nueve millones y medio más de ingresos mínimo pues ya no serían treinta menos los ocho de ganado tres parte

Voz 0341 19:44 estos veintidós pues resta nueve porque juegas octavos de final ya serían trece esto ya

Voz 1716 19:49 son cosas que van sucediendo por lo tanto la conclusión es que tú gastando te el fair play que te da la Liga das déficit si alguien pregunta Aragón y como la liga te permite un fair play para que des déficit porque la Liga te deja pasarte un año pero al siguiente te pide que te corrija Isidoro Otero descuenta el déficit que hayas tenido en la temporada anterior por lo tanto bueno Mateo lo más guía a su manera pero la realidad es esta otra también el tema que explica de la financiación blanda yo esto es una cosa que desde luego prefiero pagar en seis plaza en seis años que pagara al contado por supuesto Abdennour también se pagó en plazos hoy está el Valencia todavía pagando plazos de Ad de Nuria anda que no nos duele ahora pagara en un plazo de Abdennour pagamos veintitrés millones de euros por él se pagan en cinco años y vamos pagando cada año cuatro coma seis millones de euros entonces si el jugador te sale bien fabuloso si te sale mal anda que no de estar pagando hoy cuatro millones coma seis de euros de Abdennour sea es mejor y más cómodo pagar a plazos pero que al final tienes que pagar cuarenta millones de euros sí que es verdad una cosa el hecho de que el primer plazo que tengas que pagar porque desea el treinta de junio del año que viene te permite una posibilidad que es si la apuesta que ha hecho de estirar más el brazo que la manga deportivamente me sale por lo que sea me sale mal no me clasificó para la Champions el año que viene im empiezan a llegar los pagos de Guedes puedo vender a Guedes antes de que tenga que hacer el primer pago sino semana lesionado sí me ha hecho una buena temporada si me lo compra alguien por el precio que yo quiero si me lo compra antes de la fecha que debo vender que debo venderlo es decir te permite tener un año de margen pero siempre es ir a ver qué pasa es hacer una apuesta de Pattaya de pata p'alante me hace gracia esto que dicen Mateo no hace falta una ampliación de capital sino sino pagamos hombre Mateo en este momento gracias a Dios el Valencia tiene un banco que se llama Peter Lim que tiene prestados al Club cuarenta y dos largos millones de euros largos es decir el club ha tenido necesidad de tesorería de dinero para atender pagos de Abdennour de la luz de salarios de mi tía Carmen de la otra no ha tenido el dinero en la caja se lo ha tenido que pedir a alguien que se lo preste en vez de pedírselo a un banco se lo ha prestado el dueño pero ya nos ha atropellado las cuentas del club indican qué le debemos dinero pero que no se ha prestado a un tercero que en vez de ser un banco es Peter Lim si Peter Lim sigue haciendo de banco fabuloso pero les seguimos bebiendo el dinero si un día dejamos de de habérselo será porque lo habrá capitalizado pero ya el club tiene problemas de tesorería porque tiene que tiene que ir a un tercero además del dinero que los bancos tienen que ir a un tercero que su dueño que afortunadamente ahora la novedad es que existe un dueño que te deja dinero cuando te falta dinero para los ingresos y gastos normales del club bueno justifica normaliza positivista las ventas porque dice Mateo es que las ventas yo las tengo que hacer porque me sube el fair play claro ITA debilitas deportivamente si no hubieras déficit no tendrías que vender jugadores esto es la pescadilla que se muerde la cola dice no es que yo vendiendo jugadores me sube la media de beneficio neto adecuada de los tres últimos años que es una de las cifras que me da a mí la Liga para tener más o menos fair play

Voz 0691 23:45 no

Voz 1716 23:46 pero si vendes jugadores te debilitas deportivamente it vendes jugadores es porque has tenido déficit necesitas venderlo jugadores esa está la parte positiva está la parte negativa otro de Mas

Voz 0341 24:00 pero bueno por incidir en lo de que hay que seguir vendiendo jugadores que lo hemos escuchado en el tramo final de su respuesta hablaba primero en plural y luego lo decía en singular dependiendo de la cuantía de esas ventas en otra respuesta posterior también ha insistido en ese

Voz 1716 24:13 como tema

Voz 13 24:14 al final pues todo ha salido bien que es verdad que aplazados situaciones de ventas a al año que viene sí pero realmente lo que nos ocupa menos preocupa es esto momento nuestro equipo esta temporada y al final pues bueno todo salió

Voz 0341 24:32 perfecto decía que lo fiaban todo al éxito deportivo en la primera respuesta que hemos escuchado bueno pues eso lo deportivo lo

Voz 1716 24:40 es lo circunscribe a una competición al

Voz 0341 24:42 la Liga por encima de la Champions es como decía en su día Unai Emery tantas veces la madre de las competiciones también lo es para Marcelino lo ha dicho varias veces y también lo es para Mateo ha sido así de contundente

Voz 13 24:55 para mí el partido difíciles el del Betis lo de lo de la Champions vendrá después por lo tanto creo que mal haremos mal haremos si estamos pensando en la Champions cosa que es legítima por nuestros aficionados los internamente tengo muy claro que la liga lo más importante por encima de otras competiciones tenemos tres competiciones pero la Liga es la competición más importante el partido del Betis un partido dificilísimo llega un momento clave para nosotros porque no no han venido los resultados alguno quizás mismo merecer hasta este momento y por tanto para mí el partido más difícil ahora mismo de esta temporada es el partido contra el Betis en Mestalla el sábado por el que para mí el momento importantes la Champions es un una convención súper atractiva y que centra una atención e sobre todo cuando son partidos con con equipos grandes de del mundo y de Europa una atención absolutamente fundamental y nosotros repito para nosotros la Convención sobre la cual nosotros veíamos construimos nuestro proyecto es la Liga evidentemente sin que tú tengas éxito la Liga todo lo demás sobra necesitamos tener éxito la Liga y que es claro que el Valencia ha hecho un equipo para tratar de está luchando por ser cuarto en la Liga mínimo

Voz 0341 26:15 en la Liga mínimos ha subido el listón hemos pasado de neto diciendo vena fichar y tal pero oye que en el primer año nuestro primero fenomenal

Voz 1716 26:24 pero ahora ya Mateo ha subido a cuarto mínimo la exigencia supongo que producto de la inversión deportiva que sea que sea hecho por eso sube ya a cuarto mínimo Marcelino no ha querido subirse

Voz 0341 26:34 stone Marcelino dice que hay tres equipos a los que el Valencia de momento no puede alcanzar bueno menos dicen lo mismo no Marcelino dice no se nos puede ex es irreal exigir no ser más de cuartos exacto porque dice que el el Barça el Atlético de Madrid y el Real Madrid están fuera de concurso Mathieu además de mate Mateo no dice que se haya que ser terceros dice que cuarto como si ahí Marcelino algo Arezzo vale dijo a nuestro T

Voz 0962 26:57 hecho de nuestro suelo es el mismo ser cuarto sale también estaba cifrando la cuarta plaza como el objetivo mínimo exigible máximo exigible fuera pero para Mateo hay otro máximo sería tercero segundo primero se dice que el mínimo es el cuarto hay un máximo

Voz 1716 27:12 ese esa es la diferencia en la que yo quería incidir

Voz 0341 27:14 lo que para mal a Marcelo pero no pone el máximo y el mínimo de Marcelino en cuarto Mateo está diciendo que mínimo te el cuarto cuarto no debemos ser dice Mateo más o menos no todos creo que deberíamos con volver a ser cuartos para seguir estando en Champions la próxima la siguiente temporada

Voz 1716 27:30 si al margen de las cuestiones deportivas

Voz 0341 27:33 también se le ha preguntado si es interesante su respuesta

Voz 1716 27:35 sobre el nuevo estadio si está a la vista a corto a medio plazo esta temporada o la siguiente reanudar las obras del nuevo estadio esto decía Mateo

Voz 13 27:47 la novedad fundamental es que de lo dice estar trabajando como ya les dije la última vez que todos la rueda de prensa entendemos que desde septiembre que es

Voz 14 27:57 lo grande de todo el mundo el fútbol

Voz 13 28:00 será incorpora sus negocios ya sus empresas se están produciendo semana producir movimientos en cuanto lo que sería el mercado inmobiliario y que es la base sobre la que Boal sede de la sustentar el el el proyecto debe sustentar el proyecto del nuevo Mestalla y por tanto me consta que Deloitte está trabajando a toda máquina en ese aspecto no era punto de vista de licencia pues no no tenemos mayor novedad que la tramitación ordinaria que se hace de esa documentación por tanto no no hay nada relevante me parece en ese aspecto hay una cosa que es clara y evidente mientras no exista una financiación concreta para el nuevo estadio no se van a iniciar las obras esto es evidente el club no tiene previsto en sus propios Play Financiero es tener cuantías para una inversión de ese desnivel y de esa cuantía que ustedes conocen por tanto esto está condicionado uno a que haya alguna oferta importante y en cuantía suficiente por poner en Mestalla dos para que se obtenga la financiación de tránsito entre esa posible venta del estadio el y el nuevo estadio con esa financiación os adelanto económico sobre la futura venta del estadio nosotros podríamos cantidades para empezar las obras mientras no exista esto no se va a iniciar una obra a día de hoy ya a este Mann am Platz de cumplir los que han sido sí partan con problemas sienten aunque at en su prisión de FETE espera en en paz inmensos que hay muy inmensos parques el momento porque me acabo inmobiliaria si está a un momento adopten

Voz 16 29:43 sí creo que Mateo se ha olvidado una una pata

Voz 1716 29:49 el ha dicho y además me parece honesto conforme lo dice oye quitar los pájaros de la cabeza yo explico la realidad dice hasta que no tengamos un préstamo financiación un préstamo para lo que vale acabar en Nuevo Estadio hasta que no tengamos una oferta para vender el solar del viejo Mestalla no nos vamos a plantear iniciar las obras sí pero falta una pata que es lo sin ingresos nuevos del nuevo estadio que garanticen unos ingresos para poder pagar el préstamo que pides para acabar las obras porque en condiciones normales la venta del viejo Mestalla va toda a parar a Bankia Caixa Bank por importe máximo ciento setenta y cinco millones de euros se están hipotecados esos terrenos en el momento que se produzca una venta primero hay que liquidar el préstamo a Bankia Caixa Bank por ciento setenta y cinco millones de euros luego si tú vendes el solar de estalla por doscientos te quedan veinticinco y ahora es que pedir entonces un nuevo préstamo de ciento veinte a ciento cuarenta para acabar el nuevo estadio claro cualquier banco viendo lo que ha pasado allí te pedirá que garantías le vas a ofrecer al banco para pedir ciento veinte a ciento cuarenta millones de euros dos menos los Veinticinco que te pudieran sobra si vendes por doscientos tendrás que dar algo para avalar eso o lo tendrá acabará avalar el dueño o tendrá que hablar haberla tercera pata que es que Deloitte también se iba a encargar de eso conseguir operadores comerciales para presentar un plan de negocio darle una serie de conceptos de explotación comercial del estadio Localia la desvío palcos privados etcétera esa es una pata que hay que conseguir Deloitte es a quién se lo han encargado yo creo que sea espero que sea un encargo real y no este tipo de cosas que se hacen en el mundo moderno que cuando quieres retrasar una cosa crea una comisión o o contratas una consultora externa para darle patadas y Abanto en fin Deloitte de luego yo sé que tiene una enorme y gran experiencia en reestructuraciones de deuda también tiene experiencia en el en la parte deportiva aquí tiene un buen campo para demostrar Deloitte que porque este es un toro bastante grande y vender la parcela del viejo Mestalla conseguir un préstamo para acabar el nuevo estadio conseguir ingresos del nuevo estadio con un operador comercial más

Voz 0341 32:41 a modo ya de resumen cuestiones que ha dicho interesantes porque ha sido muy interesante la rueda de prensa eso sí contentísimo con la plantilla que ha terminado de confeccionar el Valencia pregunta luego de Fran al respecto

Voz 1716 32:53 incluso con el lateral derecho

Voz 0341 32:55 solamente tiene un inquilino puro en esa en esa posición ha dicho que no recibió en todo el verano ninguna oferta del Real Madrid por Rodrigo ha dicho también que el Valencia estaba preparado por si hubiese llegado una oferta una oferta irrechazable por Rodrigo para no tener que haber pagado sobreprecios en el final de mercado por un sustituto para Rodrigo

Voz 1716 33:15 es un tema Mateo esto y me dijo que lo que quería decir es que la llegada de su allí servía para tener allí vendían a Rodrigo que basó allí ya estaba para sustituir a Rodrigo osea y que no tenían pensado fichar a otro si vendían a Rodrigo esto es lo que tenían que hoy

Voz 0691 33:33 sino me hablaba Two allí ha dicho las incorporaciones que hicimos en la delantera estaban relacionadas con la contingencia emplea la palabra contingencia

Voz 0341 33:41 caso que hubiera que venderá Rodrigo si al no haber lo vendió

Voz 1716 33:44 pues ahora tienes a Rodrigo basó allí Amina Ia Gameiro ha dicho que no hay ninguna gestión abierta para la renovación de Dani Parejo aunque ha dicho

Voz 0341 33:53 que es nuestro capitán y que ojalá siga muchos años en el en el Valencia y sobre dos jugadores cedidos no me ha pasado algo más lo tiene todo apuntaba a verlo a Santos si Abdennour situaciones diferentes sobre Abdennour ha dicho que son dos años de cesión pura y dura así que hasta el final de esta temporada no vuelve al Valencia le quedará un año de contrato con el Valencia cuando regrese el Olympique de Marsella paga su ficha y nosotros la amortización ha dicho que el Olympique de Marsella Le dijo a De Santos que no iba a contar con él durante la temporada Santos aún sabe con perdón aun sabiéndolo ha querido quedarse en Olympic de Marsella ya está jugando con el filial del Olympique de Marsella en cuarta división francesa que es diferente en la situación de haber Santos porque sí que está jugando en el Vitoria perdona a Carlos le queda un año más de un año cuando vuelva aquí hasta luego queda un año y que la situación de haberlas Santos es diferente porque regresa antes primer detalle porque diciembre el treinta y uno de diciembre viene a Valencia pero que sí que está jugando allí ha dado ha dado una cifra de catorce catorce dieciséis catorce dieciséis ocho dieciséis voy a decir es buena porque está jugando bastante en el Vitoria en en Brasil y que por lo tanto eso puede suponer que le pueda sacar algo de rédito todavía del Valencia al santo según palabras de Mateo Alemán

Voz 0691 35:04 de haberla Santos ayer no ha hablado con él está convencido que cuando acabe contrato con Vitoria tendrá ofertas para seguir en Brasil más temporadas

Voz 1716 35:12 queda un año y medio más en el Valencia creo sí pero

Voz 0691 35:15 luego el convencimiento de las gentes que por cómo está rindiendo en Vitoria va a tener ofertas de Liga brasileña y que vendrá a Valencia con ofertas de la Liga ahora sí pero para comprarlo

Voz 1716 35:24 lo de cesión en préstamo en préstamos a que no podremos recuperar nada de lo bien millones ahorrarnos la ficha santigua vamos a ir de Cheryshev

Voz 0341 35:34 de Cheryshev también ha dicho ha dicho una cosa interesante sobre los jugadores que vienen cedidos al Valencia tanto al primer equipo como a a categorías inferiores juveniles hasta juveniles que va a ser muy difícil que el Valencia adquiera aún jugar

Voz 1716 35:50 por cedido pero que luego no tenga alguna posibilidad de quedárselo en propiedad

Voz 0341 35:56 en ese caso no estaba allí

Voz 1716 36:00 porque hay una opción de compra pero no está

Voz 0341 36:04 Nuestro Cherie se hay una opción sin siete millones así siete millones de siete millones donde no había el año pasado con Guedes sobre Cheryshev lo importante es que se ha preguntado porque hay una información circulando desde ayer que está investigado Cheryshev por unas declaraciones que hizo su padre en una entrevista en un periódico británico al resto eso antes de mundial al respecto de cuando jugaba en eh Villarreal y antes de ir al Mundial hizo esa entrevista diciendo que había utilizado hormonas de crecer factores de crecimiento es lo que dice Mateo Alemán que el hijo el padre de Cheryshev y la traducción que hizo al respecto el periódico inglés en cuestión que no sé cuál es es que era hormona del crecimiento que sí que está penalizada y que sí que está considerada como dopaje en teorías está diciendo desde Inglaterra que está siendo investigado Cheryshev por la Agencia Mundial Antidopaje Mateo Alemany ha dicho que al Valencia ni al propio Cheryshev le consta en absoluto que esto sea así

Voz 0691 36:57 el otro nombre propio lo de Murillo no ha corroborado dos informaciones que crecimos durante el verano la compra de Murillo que a nivel fair play ya estaba imputada desde que debutó con el Valencia y el compromiso financiero con Bankia que está cumplido el de este verano ha corroborado alemán que efectivamente Valencia ha pagado lo que le correspondía este verano

Voz 0341 37:14 bueno pues este es el resumen

Voz 1716 37:17 sí sí

Voz 16 37:17 merece opinión pero no tenemos

Voz 1716 37:21 el el tiempo esto da para da para opinar Easy mañana no sé si vamos a tener tiempo para opinar probablemente no por cuestiones que ya entenderán

Voz 17 37:30 la mañana esto

pues así de momento tres cincuenta y siete

