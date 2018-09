La Ventana Comunitat Valenciana (12/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana Comunitat Valenciana Inma Pardo

Voz 0808 00:07 no había otra salida Carmen Montón ya ex ministra exconsellera tenía que dimitir su situación era insostenible y ahora todas las miradas están puestas en Pablo Casado el presidente del PP que se resiste a dar el paso el verbo dimitir no lo conjugan mucho en su partido una vez que se da carpetazo al Máster de montón llega el clamor de la gente de los estudiantes de las personas de los profesionales también que se esfuerzan por hacer un máster y que no tienen como es obvio las ventajas que han tenido los políticos hasta ahora presuntamente pillados así que indignados por los intolerables tratos de favor a unos y otros se preguntan nos preguntamos desde cuando esta práctica es habitual luego el silencio el silencio de las universidades de la implicada del resto porque estas prácticas desprestigia a la universidad pública española en general un silencio que cuanto menos es sospechoso

Voz 0808 01:05 la dimisión de Carmen Montón hoy decía el síndico socialista Manuel Mata que lo lamentaba porque ha sido una excelente gestor de la sanidad valenciana primero en la nacional después y opina también que le honra el gesto de haber renunciado una decisión de la que han de tomar nota ha dicho los demás partidos sobre todo el presidente del PP Pablo Casado

Voz 1085 01:23 estamos orgullosos de ella unos huele entonces yo creo que esa generosidad agradecer ya ha sido generosa porque hemos puesto el listón tan alto que al final hechos como este pues llevan a que alguien esté fuera de una derrota ante como ser ministro de la Corona de España a partir de ahí pues que los demás apunta previsto porque al final el listón está tan tan alto

Voz 0808 01:45 en la misma línea a Fran Ferri de Compromís que también reclama que Casado imite a montón

Voz 2 01:50 eh al pingüe la dignidad de dimitir daban una una serie de de bueno entonces sacarme la cuestión el master al señor Casado encara hasta entonces esperan a que Dones les explicaciones que hace de donar

Voz 0808 02:06 el Síndic de Podemos Antonio extrañas menos comprensivo con la ex ministra dice que no tenía otra salida que marcharse debido a ese nivel de exigencia que hay

Voz 3 02:15 casa pues creo que no puede mantener una posición coherente ni un minuto más sino sino a Benítez además su casa

Voz 0808 02:25 mucho pero también Maricarmen Sánchez de Ciudadanos decía hoy que Casado debería dimitir pero que hay que esperar a lo que diga la justicia para ella la situación de Carmen Montón es todavía más grave

Voz 4 02:35 sesenta su dimisión pero como digo es un tema que ya está en los juzgados que será allí donde tenga que presentar las pruebas en el caso de la señora montonera mucho más grave porque era un cargo público en una ministra ir donde tenía que dar las explicaciones directamente ya no era solamente para con sus afiliados sino para con toda la ciudadanía española

Voz 0808 02:52 la secretaria general del PP Eva Ortiz defiende a su presidente dice que Casado ha dado todas las explicaciones que los casos no son comparables según ella montón no debería haber dado el salto al Gobierno de España por su nefasta gestión en la Conselleria de Sanidad

Voz 5 03:06 está claro que de lo que hablamos de cuestiones diferentes y que yo creo que como no se ha producido ninguna situación distinta que tenga que ver con el señor Casado yo me reafirmo en lo que hizo y no tengo por qué dudar de las palabras y de las explicaciones del señor Pablo Casado

Voz 3 03:26 cuando como sucede

Voz 0808 03:29 las reacciones en la Comunitat esa dimisión de Carmen Montón una vez tomada ya la decisión veamos cuál es el panorama que dibujan nuestros colaboradores senados bandas sin duda se ha puesto el listón muy alto que la sociedad exige y que ahora hay que cumplir Amparo Tórtola hay Salvador Enguix buenas tardes

Voz 6 03:46 hola muy buenas tardes

Voz 7 03:48 bueno yo creo que el panorama es que ahora mismo la nada tras la dimisión de de Carmen Montón no que si se tornó inevitable ayer por la noche cuando además de las presuntas irregularidades denunciadas se supo que también presuntamente había plagiado partes de sus trabajos de fin de máster pues ahora mismo está esa dimisión la pelota pasa al al tejado del PP y el presidente del PP

Voz 8 04:11 lo casado porque hay que recordar que Pablo Casado obtuvo su máster en el mismo departamento de la Universidad Rey Juan Carlos que lo obtuvo Carmen Montón y sobre todo que ahora mismo estamos pendientes de que el Supremo Tribunal Supremo puesto que Pablo Casar desaforado se pronuncie calculamos calcula que a principios de de octubre si deciden a tramite abrir una investigación por dos delitos que le que que ya una jueza le aplicada Pablo Casado que prevaricación administrativa cohecho impropio

Voz 6 04:40 yo incluyo incluyó a Casado igual que acaben montón igual que en su caso Cifuentes en el grupo de políticos que han participado o de un fraude de una manera de trabajar en el mundo académico vergonzosa y lo que es sorprendente es que justamente el mundo académico no haya sido capaz de reaccionar en conjunto ni siquiera la Junta rectores pronunciarse sobre este escándalo porque no solamente afecta política no sido confirma una praxis donde ha habido un favoritismo indignante sobre personas que han tenido las condiciones para poder lograr más pero un título dentro de esta fiebre de la titularidad es diferente a los miles de personas jóvenes especialmente que con su esfuerzo sus horas es anunciado trabajo renunciando a sus vacaciones incluso en otros países vienen aquí a esa casa estos martes por lo tanto eh para mí Casado es tan responsable como lo ha sido montón o han sido en Cifuentes de participar dejarse llevar por este fraude

Voz 8 05:39 sabes lo que pasa ahora mismo el alcance de esta práctica digamos no fraudulenta no sabemos cuáles de momento lo que sí que sabemos es que quién sale muy perjudicada es la universidad española supo junto no solamente la Universidad Juan Carlos I tiene su conjunto todo todo el ámbito universitario porque no se discrimina es decir el titular fuera de nuestras fronteras ser esta universidad española negar a Toulouse gala más

Voz 7 06:05 SER

Voz 6 06:06 claro claro pero tú fíjate de amparo lo que es sorprendente que con esto que tú comentas que es gravísimo para la imagen de la universidad española lo sorprendente es que no haya ninguna reacción sea a día de hoy lleno caso tiene en mente

Voz 8 06:20 sorprendente os sospechoso cuál es la pena no

Voz 6 06:23 por eso no ser es sospechoso de claro quién calla otorga no dice una frase de notando de verdad que me parece indignante porque lo que están haciendo con está el silencio cómplice es perjudicar a los centenares de miles de titulados que en España que sólo han trabajado con rigor y profesionalidad

Voz 8 06:39 no hay historietas de perdonar al prestigio mayor o menor pero algunas universidades españolas tienen un buen prestigio por lo menos dentro de Europa y prestigiosa conseguida a base del esfuerzo de muchos profesores de muchos académicos eso es alumnas que han trabajado duro para sacar adelante sus grados sus Majestades entonces esto ya es un tema de que afecten a más políticos o a partidos políticos la quién será candidato dejará de serlo cualquiera siete ha tenido que deja de serlo está afecta al futuro de muchísima gente porque insisto es que es tremendo el descrédito de la universidad española pues este asunto

Voz 6 07:15 y un último apunte es decir yo pregunto a todo el mundo que me que me escucha comentamos cómo es posible que una persona que aspiraba tendrá carrera política en primera línea sea capaz de realizar un trabajo final del Master que es una cosa relativamente sencilla amigo así como esa posible que esta persona haya sido capaz más de plagiar y de copiar un trabajo

Voz 9 07:37 muy bien lo dejamos aquí muchísimas gracias a los dos esta mañana

Voz 8 07:40 hasta mañana buenas tardes

Voz 0808 09:55 siete y media de la tarde seguimos con más noticias de la actualidad del día dos fallecidos en un accidente en la AP siete en Oropesa un vehículo se ha salido de la vía se ha incendiado y ha provocado un incendio también forestal informa desde Radio Castellón Paula ella

Voz 1322 10:08 según han explicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos el vehículo se ha salido de la vía ha volcado y se ha incendiado provocando a su vez otro incendio de vegetación los bomberos han confirmado el fallecimiento de dos personas ya han excarcelado a las víctimas el incendio de vegetación que se ha producido como consecuencia del accidente ya está estabilizado aunque de momento se desconocen las causas del siniestro y más datos sobre la edad o el sexo de las víctimas

Voz 0808 10:32 Ryanair ha cancelado doce vuelos con origen y destino en la Comunitat Valenciana por la huelga de pilotos y auxiliares de vuelo convocada para hoy en Alemania según informaban hoy fuentes del sindicato USO la valenciana es la comunidad con más vuelos afectados por esta huelga un total de cuarenta y cuatro en todo el país se quedarán en tierra doce vuelos que conectan Valencia y Alicante con distintas ciudades alemanas por lo demás el secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano Arturo León ha hecho hoy una valoración positiva del último semestre de todas las situaciones políticas sociales y económicas en las mesas de diálogo social León ha propuesto para el próximo semestre la necesidad de crear un observatorio del trabajo decente para saber qué tipo de empleo Se está creando en la Comunitat Valenciana o también la necesidad de abordar las situaciones donde los convenios colectivos no se renuevan por dejadez o por desidia por desinterés además el secretario de Comisiones Obreras considera imprescindible que siga el desarrollo de la Ley de Responsabilidad Social la de servicios sociales así como avanzar también en políticas sociales

Voz 16 11:34 el Tribunal de contratación administrativa en el ámbito del País Valenciano porque creemos que la cercanía ahorrarían tiempos ir solucionaría algunos problemas en la licitación de contratos sin interpretación interpretaciones que se dan en en estas situaciones porque actualmente tenemos que ir a al Tribunal de Madrid porque la inmensa mayoría de comunidades autónomas lo tiene creado

Voz 0808 11:57 la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra considera que además de la importancia de las mesas de diálogo social Se debe mantener en la agenda la reivindicación para conseguir una financiación autonómica que se ajustan la Comunitat explica la vicepresidenta que las consellerías de Economía Sostenible de vivienda ahí de Medio Ambiente necesitan dotarse de más recursos ya que son dice las más perjudicadas

Voz 17 12:17 mantendré eh bueno pues la reivindicación de manera sostén Good algo grande España pero al menos ya compensen el Treball de eh el cambio de sistema de Finance a menos que tanto necesita en esta Comunitat llenar el tres en les que también han Emma establecer sinergias y espera reivindicar este cambio de sistema

Voz 0808 12:38 las oportunidades de negocio de la Comunitat con el Sudeste asiático están en auge un ejemplo de ello es que si en dos mil quince la Comunitat exportó doscientos trece millones de euros a esa zona en dos años en dos mil diecisiete esta cifra aumentó hasta los doscientos ochenta millones un incremento del ciento dos por ciento para José Vicente Morata el presidente de la Cámara de Comercio dice esto es una entrada fácil para nuestros productos e incide en esa importancia de diversificar mercados

Voz 18 13:04 sí yo creo que es importante que que que no sale dejemos también de lo que es Europa que es

Voz 19 13:11 claves para nosotros pero empezar a tienen una diversificación de mercado

Voz 18 13:14 los daba la situación en estos momentos en que vamos a tener que venir con ella de de inestabilidad internacional pues es importante tener repartió nuestras ventas a nivel global

Voz 0808 13:30 la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia ha organizado una campaña de concienciación un post it por el alzheimer dos mil dieciocho para conmemorar el Día Mundial de esta enfermedad que se celebra el próximo día veintiuno de septiembre este año la campaña tiene el objetivo de transmitir a la sociedad que aunque los enfermos de Alzheimer olvidan el pasado viven el presente y por lo tanto es mucho todavía lo que se puede hacer por ellos han auguró monas

Voz 19 13:54 tardes hola buenas tardes presidenta de la Asociación de Family

Voz 0808 13:58 eres de Alzheimer son muchos los actos que tienen ustedes previstos a lo largo de estos días pequeños gestos no para acercarse a la a la sociedad a la población en general para incidir en que hay que seguir investigando sobre esta enfermedad pero también hay que seguir atendiendo no a estas personas para que tengan cada vez una calidad de vida mejor

Voz 19 14:16 sí obviamente como bien describe es que va unido una cosa la otra la investigaciones y es vital para en algún momento encontrar una solución a esta problemática esta enfermedad pero mientras ese momento llega tenemos que buscar actividades servicios ayudas que contribuyan al bienestar del enfermo oí de la familia ni para ello estamos trabajando desde las entidades y otra labor que contribuye también a ellos la sensibilización es poner a la sociedad delante del problema hay actuar todos un poco en común hacia hacia estas personas

Voz 0808 14:52 esta parte está suficientemente atendida en la Comunitat Valenciana la atención a estos pacientes porque claro son pacientes muy muy específicos aquí las secuelas de la enfermedad no sólo les afectan a ellos sino que todo esto trasciende al entorno familiar no

Voz 19 15:06 claro no la respuesta a la pregunta que tome acaba de hacer es suficiente lo que se está haciendo por ellos Comunidad en nuestro país y puestas no desgraciadamente como muy bien relata las necesidades que tienen ellos y sus familias son inmensas desde las primeras fases de la enfermedad hasta las fases más avanzadas las diferentes necesidades que van teniendo en ese proceso los servicios que van necesitando desde un centro un apoyo a domicilio la atención personalizada residencia son muy amplios muy diversos con costes muy elevados la administración sí intuimos percibimos que está más sensibles está haciendo actuaciones con la Ley de dependencias están consiguiendo alguna cosa más pero muy lejos de lo que realmente necesitan las familias si las personas afectadas por esta está

Voz 0808 15:56 perderán que necesitarían en concreto en las podría especifica exactamente qué es lo que ustedes demandan

Voz 19 16:02 pues mira en un primer momento o por la parte más sanitaria demandamos diagnósticos precoces cuanto antes esas el diagnóstico ante ante se pueden poner tratamientos que si bien no van a jurásico van a ralentizar la enfermedad tanto tratamientos farmacológicos como no farmacológicos que son igualmente eh importantes eso por una parte y luego por otra parte pues todo el tema de recursos de centros de día de apoyos a a las a los domicilios de los enfermos de residencial específicas para este tipo de pacientes de recursos económicos a las familias de apoyo emocional a las familias que están soportando años y años de cuidado a personas que requieren mucha mucha ayuda tienen mucha dependencia es que son muchos los ámbitos a los que habría que llegar para realmente atender adecuadamente a estas a estas familias que a los enfermos

Voz 0808 16:56 que ustedes con con esta campaña bueno una campaña en la que cuentan por ejemplo con una canción muy concreta que ahora escucharemos de fondo e para por ejemplo concienciar a los niños a los más pequeñitos de todo lo que pueden ofrecer a este tipo de pacientes creo que también tienen un videoclip previsto no que son muchas las cosas que tienen organizadas de aquí hasta el día veintiuno

Voz 19 17:16 sí me parece importante subrayar como tú muy bien dices que esto es una enfermedad evidentemente que afecta a las personas más mayores pero no queremos olvidar que otros sectores de la población que también pueden hacer mucho por estos afectados y también simplemente el conocer el el acercarse el el saber que la enfermedad insiste en sí mismo va a ayudar también a esa sensibilización hemos hecho hincapié como bien decías este año en que el viviré el hoy el vivir el día a día ayuda a disfrutar del enfermo y que el enfermo disfrute también de su situación de la situación que tiene hoy para ello nos parece importante volver un poco la la mirada traza a la infancia y por una parte ve como los niños ven en el día a día disfrutan de lo que tienen de lo que hacen no piensan en mañana en lo que les va a pasar pues queremos un poco irnos a eso a esa esas a esta manera de vivir la vida y a la vez hacerles ver a los niños que con las personas enfermas que tienen muchas limitaciones también se puede disfrutar se pueden hacer cosas divertidas se pueden vivir momentos chulos entonces esa es un poco nuestra nuestro mensaje este año como bien dices hemos utilizado un un material un libro que se llama el capitán que acababa de tener mucho éxito en la Feria del Libro Valencia y a nivel nacional iraquí que ha hecho Nacho se que se llama el capitán soy como digo y también una canción que ha escrito y que hemos presentado esta misma mañana que ha escrito como digo José Manuel Casado el solista de de seguridad social y que bueno pues bien abren a vender un poco lo mismo a a trasladar lo mismo examen esa visión positiva de de de disfrutar del día a día de disfrutarlo bonito que tenemos hoy no pensar demasiado en el mañana para para vivir el hoy con con los con los enfermos de Alzheimer esos Familias sin quitar a Emilio el menor importancia la dureza que tiene la enfermedad que la tiene no queremos banaliza que nadie que nadie se quede con ese mensaje sin intentar rescatar la parte amable la parte positiva que puede tener mermelada