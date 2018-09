Hora 25 Deportes Valencia (12/09/2018)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 2 00:11 hola buenas noches vamos a escuchar a alemán en a Mateo Alemany durante los próximos diez minutos porque ha sido el protagonista del día periódicamente hace ruedas de prensa que normalmente como la de hoy son bastante interesantes llenas de contenido que merece resaltar van regresando los internacionales tanto del Valencia como el Levante para seguir preparando los partidos de este fin de semana en Valencia el sábado contra el Betis en Mestalla el Levante el domingo en el campo del Real Club Deportivo Espanyol ayer dos valencianistas se llevaron una alegrón tremendo porqué debutaron con sus combinados nacionales absolutos uno José Luis Gayá lateral izquierdo ayer durante todo el partido en esa goleada contra Croacia durante los noventa minutos en Elche inepto el portero que había estado muchísimas convocatorias yendo convocado con Brasil pero sin disponer de minutos ayer jugó los noventa fue titular y jugó todo el partido en la victoria de Brasil cinco cero contra el Salvador buenas noticias también para Murillo que hacíamos pésimo tiempo que no estaba en Colombia o con Colombia con la selección de Colombia y ayer también fue titular y jugó los noventa minutos aquí no cuenta para Marcelino de momento pero ayer jugó todo el partido con Colombia empató a cero contra Argentina y otro valencianista que tuvo una grandísima noticia fue el de casi siempre Rodrigo porque volvió a marcar no falló a su cita con el gol así que son muy buenas noticias para los internacionales del Valencia en el entrenamiento de esta tarde todavía faltan por incorporarse but Suay si ayer no jugó ningún minuto con Bélgica y los dos que hemos comentado que jugaron al otro lado del charco neto Murillo que jugaron de madrugada y que además tienen un viaje largo de regreso en cuanto al Levante ya están todos a las órdenes de Paco López todos los internacionales de el equipo que ha tenido seis en este parón de la Liga menos persigue que precisamente es el que no ha dispuesto de ningún minuto en los dos con los dos partidos de Suu selección de la selección de Montenegro es Hora veinticinco Deportes de Valencia como siempre hasta las nueve aquí en la Cadena Ser

Voz 13 04:18 vamos a escuchar a Mateo Alemany en primer lugar preguntas económicas las deportivas todos estamos bastante contentos de la plantilla que ha confeccionado el Valencia pero para ello se ha gastado mucho dinero un dinero que realmente no tiene sobretodo dando pérdidas en el ejercicio anterior así explica Mateo Alemán las pérdidas contables

Voz 9 04:35 es evidente que ha habido pérdidas ustedes recuerdan que hace año y medio ya se habló de la necesidad que tendríamos la pasada temporada de vender por una cifra importante porque arrastramos un déficit y una pérdida que se corresponde a eh fundamentalmente el hecho de no haber estado en Europa el hecho de los malos resultados eh que afecto de televisión tiene habido durante esos ejercicios en la Liga española empatado los derechos de televisión Il para mí lo más importante la pérdida generada por determinados jugadores que no funcionaron y que han dado pérdidas a la hora de rescindir los cosa que era necesaria para evitar mayor pérdida por el pago salarial consecutivo toda esa bolsa de pérdida que existía aunque no estuviese los balances está drenando se ha ido dando como ustedes saben el año anterior y este año también por tanto a el club ha hecho un esfuerzo extraordinario a la hora de eh digamos no vender más allá de Cancelo quizás como gran venta de del verano cuando que no había estado con nosotros el año pasado y priorizar el aspecto deportivo a la aspecto digamos contable o de balance

Voz 13 05:49 así que priorizan el aspecto deportivo al aspecto económico lo fían todo al éxito deportivo Il la táctica sigue siendo la misma esperar que los jugadores se revaloriza durante esta temporada para vender alguno o algunos ahora lo escuchamos a final de Liga antes del treinta de junio

Voz 9 06:07 por estrategia por propia dinámica del club evidentemente a fin de esas decimos que vender jugadores o jugador veremos en función del mercado de las cuantías que sean necesarias pero eso es algo que va a continuar en nuestra gestión y esto repetido durante el tiempo hace que tu progresión deportiva tu nivel deportivo ascienda de Hacienda el nivel deportivo asciende el valor de los jugadores haciendo los ingresos colaterales de televisión hay ingresos por competiciones europeas y obviamente el club crece financieramente crece económicamente carente patrimonial mente sobre el éxito deportivo sin éxito deportivo enviado entonces la apuesta Delclaux pues una apuesta por el éxito deportivo controlando y evidentemente teniendo una visión clara de nuestra capacidad financiera con eso nosotros creo que hacemos una apuesta fuerte pero que el éxito deportivo sea el que genere ingresos suficientes para que el club vaya creciendo

Voz 13 07:04 y arriesgada es fuerte pero el éxito deportivo pero arriesgadas claros si la pelota no entra mal asunto así que cuanto más lejos llegue el Valencia en Champions más ingresos obtendrá por supuesto en la Liga todo lo que no sea quedar del cuarto para arriba pues es muy malo para lo económico para las temporadas venideras por eso el listón Mateo Alemán lo hemos escuchado el corte ahora antes a nivel nacional le pone el listón muy alto a esta plantilla que confeccionando el Valencia de Champions pero priorizando la Liga por encima de la Champions y diciendo que en Liga con esta plantilla el Valencia puede quedar mínimo dice mínimo en el cuarto puesto es decir confía en poder echarle mano a alguno de los grandes además sobre el nuevo estadio no hay avances no lo sabrá hasta que suceda esto según Mateo Alemán

Voz 9 07:51 hay una cosa que es clara y evidente mientras no exista una financiación concreta para nuevo estadio no se vayan a iniciar las obras es evidente el club no tiene previsto en sus propios Play Financiero es tener cuantías para una inversión de ese de ese nivel esa cuantía que ustedes conocen por lo tanto esto está condicionado uno a que haya alguna oferta importante y en cuantía suficiente por poner en Mestalla dos para que se obtenga la financiación de tránsito entre esa posible venta del estadio el y el nuevo estadio con esa financiación os adelanto económico sobre la futura venta del estadio nosotros podríamos tener cantidades para empezar las obras mientras no exista esto no se va a denunciando una obra

Voz 13 08:34 la rueda de prensa íntegra de Mateo

Voz 14 08:37 tienen si lo desean en nuestra página web de Radio Valencia

Voz 13 08:40 a punto es en el Levante el nombre propio quizás del próximo partido va a ser el de Pedro López está sancionado porque vio doble amarilla en el partido contra el Valencia Koke y por lo tanto Pedro López va a ocupar el lateral derecho así hablaba de los objetivos del Levante para esta temporada

Voz 15 08:54 el año pasado si no recuerdo mal las seis primeras jornadas el equipo empezó muy bien luego se estancó oí bueno luego todos firmamos la permanencia pues yo creo que este año no podemos saliendo de ese discurso de la permanencia primero por humildad y segundo porque yo creo que es la realidad vamos a ir partido a partido vamos a a pelear esa permanencia han como locos y a partir de ahí bueno una vez el equipo haya conseguido esa permanencia vamos a pelear todo lo demás salirnos de de ese objetivo yo creo que sería equivocarnos

Voz 2 09:27 es Pedro López una voz autorizada en el vestuario granota los partidos de los nuestros este fin de semana el Valencia Betis en Mestalla el sábado a las seis y media el Levante jugará en el campo del Espanyol el domingo