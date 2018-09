Informativo de las 6.50 Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (13/09/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana Juan

Voz 1217 00:08 aquí estamos muy buenos días desaparece prácticamente del todo el riesgo de chubascos y tormentas y no se esperan para hoy ya verán que para el fin de semana la cosa vuelve a ponerse negra cielos despejados y temperaturas ligeramente al alza las máximas porque las mínimas siguen a esta hora ancladas en veintitrés grados de media eche en Castellón en Valencia y en Alicante Ana Talent buenos días buenas días Juan y mientras las universidades calla no simplemente miran hacia otro lado mientras miles de estudiantes hacen números hasta por las paredes para poder pagar sus másters y sacrifican sus vidas personales y laborales para poder aprobar esos másters sigue el lío a costa de los más test regalados de la Juan Carlos I cayó Carmen Montón la ministra socialista para que se pudiera seguir exigiendo responsabilidades al popular Pablo Casado mientras los populares de aquí prietas las filas impasible el ademán Se ponen de su lado ir defienden que Casado lo hizo bien alguien esperaba otra cosa pues eso pero vamos a empezar por ahí la crónica política la dejamos hoy de segundo de primero algo bastante más importante un mensaje del Colegio de Médicos de Valencia ante ese movimiento anti vacunas que pone en riesgo la vida de tantos niños hay que cumplir el calendario de vacunaciones por la seguridad de nuestros hijos y por las de los hijos de los demás irá un paso más el Colegio de Médicos de Valencia el Estado debería financiar todas las vacunas no sólo una parte como ahora Hoy por hoy

Voz 2 01:35 la Comunitat Valenciana

Voz 1217 01:37 el pediatra valenciano Fernando García Sala es el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extra hospitalaria ya atención primaria y afirma que el calendario vacunal español es muy bueno pero que tiene una carencia

Voz 0141 01:49 si bien cubre al noventa y cinco por ciento de los menores hay vacunas financiadas por el Estado y otras no García Sala considera imprescindible que las pague todas las del rotavirus meningitis B papiloma para los niños también porque afirma García Sala Si los menores no se vacunan las enfermedades que pueden acarrear son serias desde cáncer de lengua a infecciones intestinales y sobre la polémica en torno a los supuestos problemas que provocan las vacunas sostiene el pediatra que al contrario las vacunas dan vida no la quita

Voz 3 02:20 el tema de vacunación un tema de de de de cultura social es un tema de de cultura sanitaria que la gente tiene que darse cuenta que la vacunación después de después de la potabilización de las aguas ha sido la la el es la medida terapéutica o la medida preventiva que más vidas ha evitado el mundo con cuál es que es tan importante las vacunas que que realmente no no no hay ningún tipo de de controversia en ese aspecto no vacunar hay que vacunar ideas algunas son seguras las vacunas evitan enfermedades evitan muertes

Voz 1217 02:52 ya lo saben para lo que de momento no parece haber vacuna es contra la cara dura la cara dura de obtener valga la redundancia por la cara un máster de esos que desde hace unos años son tan necesarios como aprobar el grado para que un currículum sirva para algo y eso es así porque así lo decidieron políticos políticos como esos mismos que reciben ahora masters regalados ayer las reacciones a la dimisión de Carmen Montón que aguantó hasta el final hasta el momento de irse sin reconocer lo que parece más que evidente que obtuvo su máster de forma irregular ayer digo se habló mucho de ese adiós

Voz 0141 03:25 desde las filas de su partido Manuel Mata separaba su gestión del caso Máster señalaba que su dimisión le honra pedía a los populares de Pablo Casado con más bajo sospecha que tomen nota

Voz 4 03:35 estamos orgullosos de ella unos huele entonces yo creo que esa generosidad agradecer ya ha sido generosa porque hemos puesto el listón tan alto que al final hechos como estemos llevan a que alguien esté fuera de una derrota ante como ser ministro de la Corona de España a partir de ahí pues que los demás apunta de eh porque al final el listón está tan tan alto

Voz 6 04:34 bueno pues creo que no puede mantener una posición coherente ni un minuto más y no si no dimite nada más su casa

Voz 1217 04:44 mucho más comprensiva pero con Pablo Casado la Síndica de Ciudadanos Maricarmen Sánchez pero su casa hasta

Voz 0141 04:52 grave como el de montón presenta su dimisión pero como

Voz 7 04:55 lo digo es un tema que ya está en los juzgados y que será allí donde tenga que presentar las pre

Voz 8 04:59 en el caso de la señora montón era mucho más grave porque era un cargo público en una ministra IDAE donde tenía que dar las explicaciones directamente ya no era sólo de para con sus afiliados sino para con toda la ciudadanía española

Voz 1217 05:11 el PP coreaba aún dónde va a parar el caso del Master de su líder nada tiene que ver dicen con el caso del master de montón

Voz 0141 05:19 casado decía Eva Ortiz la secretaria general del PP A de aquí ha dado todas las explicaciones necesarias de paso afirmaba que montones siquiera tendría que haber llegado al Gobierno de España

Voz 1217 05:29 sí todos esos testimonios fueron recogidos el descorche donde hoy continúa el debate sobre el estado de la Comunitat el de política general

Voz 0141 05:36 ya les hemos contado

Voz 1217 05:37 lo que este año el debate traía como novedad la limitación en el número de propuestas de resolución que cada grupo podía presentar todos han cumplido incluido el PP con doce pero dentro de esas doce el PP ha introducido casi mil matizaciones para pasmo y cabreo del resto de grupos que acusan al PP de bloquear el debate es más estudian rechazar todas esas matizaciones en bloque como se justifica el PP

Voz 0141 06:01 la criticando la limitación que considera Eva Ortiz sólo persigue evitar las críticas al Consell

Voz 9 06:08 en irnos a un nuevo modelo Xpress de cambio que lo que quiere es que el Partido Popular no diga lo que hace mal el Gobierno no diga lo que quiere hacer bien y darle esperanza a los valencianos y lo que hemos hecho en cada uno de los epígrafes de doce propuestas es enumerar detalladamente lo que creemos que tiene que ser cada una de las situaciones hemos puesto novecientas cuarenta y ocho aclaraciones dentro de las doce propuestas

Voz 1217 06:34 y cuáles son esas críticas y demandas de aclaraciones

Voz 0141 06:37 tiene dudas en materia de financiación autonómica libertad educativa aguas sanidad ciudadano se sube al carro criticando la vuelta lo público del Área de Salud de la Marina pidiendo una auditoría antes de confirmar ese reversión aunque ciudadanos hace sus críticas aceptando las nuevas reglas del juego y la formación naranja muy crítica con las formas del Partido Popular Maricarmen Sánchez

Voz 7 06:57 que vuelve a reírse de este debate vuelve a reírse de la seriedad de que merece el debate del Estado de la Comunidad y que creemos que lo único que aporta es opacidad Inge email bloqueo al al al trabajo que se está haciendo estos días en Les Corts

Voz 1217 07:14 los del Botánico que dicen Santa Mikel

Voz 0141 07:16 con el intento de bloqueo y boicot del debate parlamentario que a su juicio pretende el PP y en cuanto a sus propuestas pueden pedirá que se cumplen aspectos del Pacte del botánica uno desarrollados más vivienda social tasa turística eliminación de las diputaciones socialistas y Compromís irán de la mano en sus propuestas de solución incluida una para pedirle al Gobierno un nuevo modelo de financiación

Voz 11 07:39 no puedes pensar que esa paz que inunda

Voz 1217 08:18 Avacu te ofrece la noticia económica la Conselleria d'Educació destinará ciento cincuenta mil euros a becas para estudiantes universitarios con dificultades económicas que finalicen sus estudios durante el curso dieciocho diecinueve en las universidades públicas valencianas para que no tengan que abandonar esos estudios puedan obtener la titulación

Voz 0141 08:37 las ayudas publicadas ayer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana hay que podrán solicitarse hasta el día trece de octubre están destinadas a aquellos estudiantes a quiénes les queda un máximo de veinticuatro créditos para finalizar sus estudios estén matriculados en créditos que corresponden a la tercera matricula o matriculas sucesivas

Voz 2 09:16 y en crónica de sucesos la carretera vuelve a darnos un disgusto doble dos muertos ayer en un accidente de tráfico en la AP

Voz 1217 09:22 siete a su paso por Oropesa un vehículo volcó hay sí

Voz 16 09:25 envió murieron sus dos ocupantes además del perro