Informativo de las 7.20 Hoy por Hoy Valencia (13/09/2018)

y preparando este bloqueo informativo he recordado una canción no recuerdo quién la cantaba yo la conocí por una película Madagascar la de los Pingüinos que qué canción ya se lo digo yo enseguida hay cuando les hayamos ofrecido a la información del tiempo entenderán porque la he recordado la canción en cuestiones me gusta el mueve mueve y ahora el tiempo

Ana Talens buenos días buenos días serviría esa canción me gusta el mueve mueve como banda sonora de este tiempo de noticias porque se puede resumir todo en una palabra movilidad primero por el anuncio del presidente ayer en el debate de política general eso de que el metro circulará por las noches en festivos y fines de semana pues va a ser que no es así del todo Alert System Sistema de Seguridad del grupo Chillida patrocine al la noticias del día

la traducción de por las noches así hasta las dos y media de la madrugada y al final no convence primero al Ayuntamiento que por boca de su edil de Movilidad recuerda que hace tres años la EMT aumentó el servicio nocturno no un cincuenta por ciento espera que el metro nocturnas se coordine con los autobuses Giuseppe Grecia

Voz 7

02:44

porque está claro que si no se soluciona lo el problema básico el de sube que es que no hay plantilla para todos los servicios y añadir más servicios no no lo comprendemos pero bueno vamos a escuchar ya ves que con los datos pues ya tenemos más datos para para hacer una valoración pero no no creo que es empezar la casa por el tejado