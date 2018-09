Informativo de las 7.50 Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (13/09/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 0286 00:03 Ana

Voz 1217 00:08 hola trece de septiembre pero como no es ni martes ni viernes pues no pasa nada buenos días auto tío ofrece el tiempo yo hoy no va a llover y subirán las temperaturas pero que nadie cante victoria viene agua de cara al fin de semana ahora veintitrés grados de media en Castellón en Elche en Valencia y también en Alicante

Voz 2 00:28 sabías es que la vida media de los neumáticos es de treinta y cinco mil kilómetros

Voz 3 00:31 en Norberto te lo ponemos fácil tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 2 00:38 para tu comodidad abrimos hasta las veintidós horas y las veinticuatro horas en auto punto es Nour auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 1217 00:54 con las universidades callada su mirando al techo y silbando crece la indignación entre aquellos mortales que sí cumple ni paga ni trabajan sus Masters Masters obligados hoy para que una carrera sirva para llevarla al currículum porque así lo decidieron los políticos políticos como a esos a los que se les regalan los masters ayer las reacciones a la dimisión de Carmen Montón resistirse a decir adiós como gato panza arriba se sucedieron enseguida eso pero antes Ana Talent buenos días buenas

Voz 0141 01:21 días Juan antes esto que pagar

Voz 5 01:24 el tema de de de cultura social es un tema de de cultura sanitaria que la gente tiene que darse cuenta que que la vacunación después de después de la potabilización de las aguas ha sido la la el es la medida terapéutica o la medida preventiva que más vidas ha evitado el mundo con lo cual es que es tan importante las vacunas que que realmente no no hay ningún tipo de controversia en ese aspecto no vacunar hay que vacunar ideas algunas son seguras las vacunas evitan enfermedades evitan muertes

Voz 1217 01:54 quiénes Ana pues es el pediatra valenciano

Voz 0141 01:56 Fernando García Sala que es el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extra hospitalaria y Atención Primaria añadía además que el Estado debería pagar todas las vacunas algunas como hace ahora

Voz 6 02:09 Ana hoy es eso

Voz 0286 02:14 es el latido del amor

Voz 7 02:16 a Bogart porque no

Voz 8 02:18 ya tenemos más de tres mil viviendas con Stone cuarenta por ciento de descuento para que tienen amores esto acaso entra en haya punto exquisitamente el flechazo

Voz 1217 02:27 hola si te habla te dice

Voz 9 02:30 hola alguna vez

Voz 10 02:31 has pensado que evitar los incendios forestales depende de ti en el monte cualquier descuido puede ser causa de un incendio tu actitud puede marcar la diferencia más prevención menos incendios Díez

Voz 0286 02:43 topa el fax teléfono de emergencias ciento doce Generalitat Valenciana tocho a una veo

Voz 11 02:49 tierra asfalto es una gran final ir si de Sudáfrica vivir el Cruise ahora puedes con el timple yo total hacia el mantenimiento en tu servicio oficial pilló por sólo ciento cincuenta y nueve euros con lubricante total gana uno de los tres viajes que sortea hemos para la final servicio posventa Kitty Motion

Voz 0286 03:09 Ruiz de servicios oficiales de la Comunidad Valenciana

Voz 12 03:15 y ahora lo de Carmen Montón define

Voz 1217 03:17 en su gestión pero también la ética piden que se tomen nota socialistas y Compromís Podem es más duro ciudadanos ve menos grave lo de Pablo Casado el PP directamente salva a Pablo

Voz 0141 03:29 pasado comenzamos por el socialista Manuel Mata pidiendo otros en referencia a los populares de casado con máster también bajo sospecha que tomen nota

Voz 13 03:35 estamos orgullosos de ella unos vuele entonces yo creo que esa generosidad agradecer ya ha sido generosa porque hemos puesto el listón tan alto que al final el hecho es cómo estemos llevaban a que alguien esté fuera de una derrota ante como ser ministro de la Corona de España a partir de ahí cuestionó los demás apunta esto eh

Voz 0141 03:55 tan bien Mónica Oltra de Compromís va por similares derroteros

Voz 14 03:58 y desde luego a nadie misión se pasa el listo de la ética a la altura de la existencia eso sí pero también a una altura en la que el Passat no está aticen esto has a salud democrática lo que a la ministra moción

Voz 0141 04:13 me embargó Antonio estéril de Podemos no es tan comprensivo Nickon Montón ni con Casado

Voz 12 04:20 creo que no puede mantener una posición coherente ni un minuto más sino sin admite además su casa

Voz 1217 04:28 mucho peor es comprensiva pero con Pablo Casado Maricarmen Sánchez de Ciudadanos

Voz 0141 04:34 lo de montón según ella es peor presenta sí

Voz 15 04:36 dimisión pero como digo es un tema que ya está en los juzgados y que será allí donde tenga que que presentarlas

Voz 16 04:41 se basa en el caso de la señora montón era mucho más grave porque era un cargo público en una ministra ir

Voz 15 04:47 eh donde tenía que dar las explicaciones directamente ya no era sólo para con sus hacia entre del

Voz 0141 04:51 te Casado ha demostrado que todo está bien lo de Carmen Montón es mucho peor Eva Ortiz es la secretaria general del PP de la Comunitat

Voz 12 04:57 está claro que de lo que hablamos de cuestiones diferentes y que yo creo que como no se ha producido ninguna situación distinta que tenga que ver con el señor Casado yo me reafirmo en lo que he hecho yo no tengo por qué dudar de las palabras que de las explicaciones del señor Pablo Casado

Voz 1217 05:15 te invita a que escuches la firma de Bernardo Guzmán

Voz 0286 05:19 tengo la impresión que el escándalo del chiringuito académico en que se ha convertido el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos de Madrid aunque sea con otras variantes y modalidades es decir no sólo hablando de másters y titulaciones sino por ejemplo de contrataciones eso promociones internas puede extenderse a otras universidades por eso no entiendo que para evitar injustas generalizaciones nuestros rectores y sus equipos no tome la iniciativa impulsen todos los mecanismos a su alcance en materia de transparencia para despejar dudas todo ello antes que el tsunami que pudiera venir les encima sepultar a su prestigio anticipen se más pronto que tarde

Voz 1 06:01 quieres saber cómo suena la vuelta al cole en Milán porque sí

Voz 17 06:04 Desafilar Aguilar podrás llevarte un porta diré Chepe con procesador Intel y tres disco duro de Montera y ocho gigas de RAM por sólo trescientos setenta y nueve euros con financiación a doce meses sin intereses y además las mejores ofertas en tablets impresoras para la vuelta al cole primero pasa por Milán

Voz 18 06:22 la Universidad Europea de Valencia creemos que dado el máximo es lo mínimo forma hace con nuestros creados a dobles tenemos en Criminología más psicología traducción Relaciones Internacionales derecho además marketing Business management informa ten Valencia apuntó Universidad Europea punto es o llamando al noventa y seis ciento cuatro tres ocho ocho tres Universidad Europea de Valencia fue

Voz 6 06:43 hoy es eso

Voz 0286 06:46 es el latido del amor por por todo

Voz 7 06:48 es Bogart porque

Voz 8 06:50 ya tenemos más de tres mil viviendas con Ashton cuarenta por ciento de descuento para Quiete amores que esto vuelva a casa entra en año apuntó exquisito flechazo

Voz 1217 07:01 y en Les Corts hoy continúa el debate sobre el estado de la Comunitat el de política general ya les hemos contado que este año el debate traía como novedad la limitación en el número de propuestas de resolución que cada grupo podía presentar todos han cumplido incluido el PP con doce pero dentro de esas doce el PP ha introducido casi mil matizaciones para pasmo y cabreo del resto de grupos que acusan a los populares de bloquear el debate es más estudian rechazar todas esas matizaciones en bloque como se justifica el P

Voz 0141 07:30 pero Ana criticando la alimentación la limitación Eva Ortiz considera que sólo persigue evitar las críticas a la gestión del Consell del Botánico

Voz 1217 07:38 y cuáles son esas críticas pues tiene casa mate

Voz 0141 07:40 de financiación autonómica en libertad educativa agua sanidad ciudadano se sube a su carro criticando a la vuelta lo público del Área de Salud de la Marina hay pidiendo una auditoría antes de confirmar esa reversión ciudadanos hace sus críticas no obstante aceptando las nuevas reglas del juego es muy crítica con las formas del PP A su juicio intenta bloquear el debate de política general

Voz 1217 08:01 mientras tanto los del Botánico todos muy críticos con el intento de bloqueo y boicot del debate parlamentario que pretende a su juicio el PP van a presentar también sus propuestas de resolución Podem pidiendo que se cumpla en aspectos del Pacte del Botánico como vivienda social tasa turística y eliminación de diputaciones PSPV Compromís de la mano con una propuesta de resolución incluida para pedir al Gobierno de Sánchez un nuevo modelo de financiación

Voz 0286 08:25 Jamones Redondo Iglesias que ofrece la noticia económica que tiene que ver con

Voz 0141 08:30 la Conselleria de Educación va a destinar ciento cincuenta mil euros a becas para estudiantes universitarios con dificultades económicas que finalicen sus estudios durante el curso que viene en las universidades públicas valencianas para que no tengan que abandonar los puedan obtener la titulación la solicitud hasta el trece de octubre estas becas están destinadas a aquellos estudiantes a quiénes les queda un máximo de veinticuatro créditos para acabar sus estudios estén matriculados en créditos que correspondan a la tercera matrícula o matrículas sucesivas

Voz 19 08:58 que porque decidimos secar nuestros capones de forma natural porque hace casi cien años tomamos otra decisión hacer un excepcional Redondo Iglesias las buenas decisiones saben muy bien