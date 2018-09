La Firma de Bernardo Guzmán (13/09/2018)

Voz 0286

00:03

Madé de Bernardo Guzmán tengo la impresión que el escándalo del chiringuito académico en que se ha convertido el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos de Madrid aunque sea con otras variantes y modalidades es decir no sólo hablando de másters y titulaciones sino por ejemplo de contrataciones o promociones internas puede extenderse a otras universidades por eso no entiendo que para evitar injustas generalizaciones nuestros rectores y sus equipos no tome la iniciativa impulsen todos los mecanismos a su alcance en materia de transparencia para despejar dudas todo ello antes que el tsunami que pudiera venir les encima sepultar a su prestigio anticipen se más pronto que tarde