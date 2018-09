Hoy por Hoy Locos por Valencia (13/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Locos por valentía

Vimos los mayores siempre tienen razón en muchísimas cosas por ejemplo cuando nos dicen que hay que tener estudios bueno pero hay que tenerlos sino no tienes hay que no nos dicen los mayores hay que comprar estudios no hay que copiar el estudio hay que tener estudios nosotros tenemos el estudio uno de Radio Valencia y desde aquí desde este momento Hoy por Hoy Locos por Balenciaga Arturo Blake Salvador qué tal buenos días

cielos despejados con el sol que brilla a ver lo que dura esperemos que que dure y continúe porque tenemos mucho que contar desde ahora ya está en las dos de la tarde por ejemplo para empezar dentro de unos minutos recibiremos aquí al director del IVAM José Miguel García Cortés atención porque el IVAM arranca temporada en la que va a celebrar su XXX aniversario treinta años del IVAM conoceremos la exposición que hoy se inaugura hoy también parte de la programación que se prepara para esta temporada hablaremos de redes sociales también conoceremos una plataforma que se presenta esta tarde que se denomina cuiden Benimaclet ahí estaremos con nuestro compañero José Luis Chiclana volverá a nuestra antena Maximiliano Togo seguiremos recuperando aquellos guiones que hizo en los años treinta en esta casa que entonces era Unión Radio luego recibiremos a Sara Tavares como cada jueves con su ser saludable

el timón para los deportes con la agenda cultural en la cual visitaremos el palabro Alameda poco a poco se van inaugurando lo que era la Alameda Palace la terraza ya está abierta hace algún tiempo ahora ya otras salas de actividades exposiciones etcétera etcétera hay culminará toda esta reforma el próximo año con la apertura de la piscina hoy visitamos lo que es está inaugurando esta semana

ni una pista más ni un paso más ni una palabra más sin estar debidamente informados Ana Durán buenos días qué está pasando qué tal

Voz 0131 02:51 Nos Díaz bueno pues vamos a empezar hablando del PAI de El Grao aquí en Valencia sabes que es un proyecto bueno pues que ha sido uno de los escenarios donde ha habido conflicto entre Compromís Si PSE PP en las últimas semanas el concejal de Urbanismo Vicent Sarrià ha presentado lo que sería bueno pues esa paz que que se ha firmado un oí la decisión que finalmente ha tomado el el Ayuntamiento que entre otras cosas incluiría a la espera de que se soterrarán las vías de del tren que como sabéis bueno pues atraviesan en le Jardín del Turia en esa en esa parte de la ciudad lo que series como una especie de puente elevado con vegetación hasta que se ejecute el proyecto de soterramiento Ésa es en principio como digo la idea del del Ayuntamiento es bueno pues un proyecto muy visual no en breve se va a poder ver todas las imágenes toda la predicción que ha hecho el Ayuntamiento en nuestra web en Radio Valencia punto es seguro una de las cosas que más se va comentar hoy en Valencia hablábamos antes bueno pues de este caso que ha sido uno de los escenarios de conflicto entre Compromís si socialistas otro como sabéis ha sido esa iniciativa del teléfono en el que se irá formaba de los programas de empleo una iniciativa la Concejalía que dirige Sandra Gómez y que había sido criticada sobre todo por una diputada de Compromís a través de Twitter por Marian Campello el asunto sigue coleando hoy Vicent Sarrià en esa comparecencia sobre el PAI del Grao ha pedido una rectificación por parte Marian Campello dice que ha manipulado la información que había dado el el grupo socialista bueno pues veremos a ver qué dice Marian Campello que está el descorche en el debate de de política general que celebra su última jornada con la votación de las propuestas que han presentado los distintos grupos de parlamentarios en él los pasillos de Les Corts hemos escuchado también al president Puig hablar de varios asuntos de actualidad entre ellos de la tesis de Pedro Sánchez y la polémica que desataba ayer Albert Rivera con con sus declaraciones dice Puig que le parece muy mal que se desate una causa general contra todos no y contra cualquier mérito que tenga cualquier persona que está muy bien la transparencia está muy bien el rigor pero sí sobre todo también hay que exigir eh bueno pues cierta seriedad a la hora de acusar a la gente de las cosas que uno cuando acusa tiene que tener una base y no puede bueno pues dedicarse a repartir sospechas sin tener una una base sobre la que la que asentarse eso ha dicho de él caso de Pedro Sánchez en el caso de Carmen Montón bueno pues ha insistido en que él considera que ha sido una muestra de dignidad lo que ha hecho la ya ex ministra pone en valor su trabajo tanto en la sería como en el ministerio ir mira como hacen todos el Partido Socialista las últimas horas hace las filas del PP Pablo Casado a ver si toma ejemplo aunque no para

Voz 1086 05:32 dice Pablo Casado no parece darse por aludido parece no tienen ningún problema con este asunto

Voz 0131 05:37 parece bueno ir al margen de eso bueno pues hablaremos también de otras muchas cosas de la crónica de sucesos que nos deja hoy algún que otro titular bueno pues bastante bastante preocupante de de violencia machista la policía ha detenido en Valencia a un ciudadano franco italiano que está acusado de haber retenido en Suiza durante dos días a una joven española con la que mantenía una relación sentimental pero bueno la encerró en una vivienda en Suiza y le obligó a mantener relaciones sexuales y se le acusa de varios delitos agresión sexual agravada detención ilegal y amenazas ella cuando fue abandonada por este joven en un pueblo de Francia denunció la colaboración de la Policía Nacional española y de la policía suiza ha permitido que se le detenga muy bueno pues ya está a buen recaudo que es donde tiene que estar

desde luego que sí ocurrió en julio y ahora ese acabado de esclarecer son las notas de la actualidad de este día que además de desarrollar en Hora catorce en cualquier momento en contra ya en nuestra web Radio Valencia punto Es Ana muchas gracias

Voz 0131 06:40 nosotras hasta luego en suerte a los que están teniendo

allá ellos hablemos del tiempo

Voz 6 06:51 allá ellos hablemos del tiempo

Voz 7 07:05 veintiocho grados tenemos es de temperatura en el área de Valencia aunque la sensación térmica es un poco más de bandas de treinta grados posiblemente podamos llegar a los veinte clubes rozar incluso en los treinta durante el día de hoy por la noche la mínima se quedaran veintiún grados día soleado como hemos dicho a las siete cuarenta

Voz 1086 07:22 parecía ya las veinte trece

Voz 7 07:25 se pondrá el sol mañana el día va a ser muy similar al de hoy mínimas en torno veinte veintiún grados máxima de treinta grados sigue el calor llegará el fin de semana bajarán un poco las temperaturas y tendremos posibilidad de lluvia tanto sábado como domingo y lunes para el comienzo de la próxima semana todo esto no quita que durante o yo mañana pues pase alguna nube tonta que deje caer algunas gotas de agua necesario insultar a las

Voz 1086 07:56 los improperios que yo digo nada tenía que ser aquí no podías haber ido por otro tiene un y que siempre pero que quema carácter que estuvieras metido en un atasco en el coche si hay algún hoy vamos a ver

la red viaria de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico

Voz 7 08:15 según la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia a esta hora no hay ningún problema en la ciudad sea que aprovechar circular bien

a vosotros Bacon un descapotable cuidado

Voz 7 08:26 con la nube tonta

Voz 14 09:16 Juan Ríos Juan mires buena Brussels vista está expensas menos porque desde la primera para la final última siempre estaré al tengo costaba siempre este agua la a llengua Generalitat Valenciana

Voz 18 11:50 hombre que le

Voz 1086 11:54 yo Palencia Cadena Ser todo

Voz 5 11:57 dos lo Ari

Voz 1610 12:02 futuro los visitantes del museo que a veces reconocen en ellos un instrumento obsoleto pasado de moda

Voz 12 12:12 visibilizar proyectos más alternativos apostar por los artistas emergentes para captar a ese público que normalmente no entra las galerías

Voz 19 12:19 no vamos viendo un poco los retos que se plantean tanto hoy como a futuro no debido un poco a Dios y a las demandas sociales tu

Voz 12 12:33 creía saber ser saber hacer y saber convivir con otros

Voz 1405 12:45 es un reto que tendríamos todas las decisiones educativo sufrir los museos Hoy por Hoy Locos

Voz 1 12:50 Valencia

Voz 1405 12:53 así iniciamos la charla que vamos

Voz 4 12:55 a a mantener a partir de ahora con el director del IVAM José Miguel García Cortés que está con nosotros José Miguel qué tal buenas tardes bienvenido gracias hablar de muchas cosas de la exposición que se inaugura hoy de la temporada que que se inicia del aniversario trigésimo aniversario tantas tantas cosas

Voz 1086 13:16 efectivamente hay saludamos también nuestra compañera responsable de Cultura alguna vez

Voz 20 13:21 los interesantes

Voz 21 13:25 nada porque siempre nos invitan cuando van a inaugurar

Voz 20 13:28 la exposición como por ejemplo la de hoy

Voz 21 13:31 ayer ante todo rueda a rueda

Voz 20 13:33 la prensa y luego también es que es un lujo pasearse los fines de semana por el IVA mientras semana también eso es un espacio independientemente de lo que puedes ver de las exposiciones en es un espacio maravilloso y que va a quedar mejor

Voz 5 13:46 estamos en ello estamos estamos la verdad es que luchamos todos los días trabajamos todos los días para que cada vez en museo con muy bien dice el interior es decirles exposiciones actividades educativas y el equipo pero también lo que eligió cada vez está mejor porque es verdad que el edificio año cree nuestro aniversario un deseo muy importante y queremos que luzca la medida de lo posible con todas las mejores Katy es con sus mejores ropajes desde luego

Voz 1086 14:12 cuando iban a empezar las olas la reforma las obras hasta el trasiego que vais bueno es verdad que sí

Voz 5 14:17 que muchas veces la gente no sabe no hemos y durante este año hemos y haciendo cosas importantes no es que haga una cámara acorazada nueva como la gente no lo ve pues parece que no pero hemos hecho algo

Voz 1086 14:26 por tan cámara acorazada para que para guardar obras como sabéis

Voz 5 14:29 se levante una colección de fantástica y entonces el problema está que bueno Ana más obras es mucho más espacio y sobre todo que hemos protegerlas bien es decir que no pase aquí lo que ocurre lo mejor desgraciadamente otros museos sino que las obras patrimonio de todos los valencianos y valencianas estén bien preservados bien cuidados y por lo tanto una idea del el Museo de la Conselleria de crear una cámara acorazada la cual están herméticamente protegidas sobre todo aquellos cuadros que necesitan una mayor una escena una protección que esté al nivel necesario

Voz 20 15:03 son las obras que ha adquirido la Conselleria este año

Voz 5 15:06 no solamente que una una cámara acorazada bastante grande entonces son estas y muchas más por tanto lo que quiere es que hemos hecho todo este año un proceso de mejora que hemos puesto wifi que no teníamos son el Museo hemos mejorado condicionado como decíais ahora en octubre a finales de octubre a cometemos no habrá también muy importante que va a haber más cómo va a afectar lo menos bueno va a afectar la porque va a mejorar bastante vamos a cambiar el suelo de la calidad cuatro y cinco quieren demostramos nuestra colección es porque pensamos que ya es hora es hora de cambiarlo porque bueno de las obras desde eso haciendo de las exposiciones que se hacen como se mueve una escultura tal vas viendo desperfectos pero también

Voz 6 15:45 vamos a cambiar toda la explanada

Voz 5 15:47 que es como como el museo recibe a sus visitantes porque también treinta años no se ha cambiado y consideramos que ya es hora de que ese cambio en la explanada de que no haya ningún elemento que pueda ocasionar sin querer algún tipo de accidente por pequeño que sea

Voz 20 16:02 pero va a seguir la misma línea tuvieras la fachada del IVAM igual o va a haber

Voz 1086 16:07 vamos a mejorar porque vamos a crear lo digo que vamos a ver obras ver

Voz 5 16:12 se iluminar la fachada que noche este iluminada vamos a poner unas elementos vamos a preservar herméticamente pequinés ningún tipo de problemas de humedad estas gotas frías que tenemos es nuestra ciudad no nos afecten por un conjunto de mejoras realmente importantes que no van a afectar para nada a la vida normal del museo es decir hacer ese vacío a trozos espacios para que las personas que los visitantes del museo pueden entrar y salir cómodamente sin igual

Voz 1086 16:40 en dos salas según buenos dos salas

Voz 5 16:43 momentáneamente y luego todas las planada desde la cafetería hasta otra esquina todo esto si haciendo den parcialmente para que no ocasionen ocasiones los pues no es posible

Voz 1086 16:54 tiempo previsto sobre las células reformas un mes

Voz 5 16:56 su Messi algo agua tú sabes que siempre te aseguran las empresas como en casa no vamos a reformar a esto su fallo en quise Díez

Voz 1086 17:03 bueno que de metal pero vamos yo quiero

Voz 5 17:06 que que a finales de año antes lo tendremos

Voz 20 17:08 quién paga todo esto

Voz 5 17:10 pues se pagaba a cargo de los presupuestos del museo que

Voz 20 17:13 el propio museo musica que estaba presupuestado

Voz 5 17:16 tengo que decir que sí evidentemente esto se presupuestó si se discutió habló con la Conselleria conseguiría apoyado de manera clara y evidente todo este tipo de reformas que recientemente cámara acorazada habría condicionado etc etcétera como todo este tipo de reformas de cambios de suelo o de la explanada estoy diciendo cuánto dinero hablamos pues si no recuerdo mal no recuerdo mal en un principio salía casi cuatrocientos y pico mil euros pero clave tú que bueno se presentan diferentes empresas en concurso Italia no creo que sea se ha hecho una mejora considerable entorno creo es no digo de memoria a cincuenta mil euros mejora de rebaja de mejora con todas las garantías evidentemente de que se va a hacer bien

Voz 6 17:56 va a hacer efecto hay ningún problema

Voz 4 17:59 José Miguel siempre que hablamos del del IVAM queremos pues ponerlo en valor y quitarle importancia a lo que aquí tenemos y es que en realidad tenemos uno de los museos de arte moderno más importantes del mundo eso bueno pues los visitantes que vienen los turistas se acercan y lo ponen en ese valor que a veces los valencianos no le damos

Voz 5 18:18 bueno yo creo que es verdad que mis vimos una ciudad que lamentablemente hay todo iba mejor y también es decir que no valoramos lo que tenemos en este momento hablo de muchos más cosas no de personas concretas investigadores artistas escritoras lo que fuera no claro que valoramos más lo de fuera que dentro no quede lo mejor y gente que va al luz al Reina Sofía o el Guggenheim de Bilbao hice alguien inervar hay pues hace tiempo que no ido tal fin yo creo que a lo mejor también evidentemente mejor no lo hacemos todo lo bien que tienes que hacerlo simplemente no no informamos suficiente pero yo creo que es que muchas veces no valoramos suficientemente lo que tenemos en Valencia y hablando iba yo creo que tenemos una colección magnífico tienen una magnífica por ejemplo si me permites unirlo con la no porción de esta tarde no es decir trasposición de la Bienal de Venecia de mil millones setenta y seis fue una exposición realmente significativa porque después Fusta manida de lee el arte fue una manera de incorporar una así problemáticas sociales culturales lectura de la actriz pero de una importancia que va más allá de la Comunidad Valenciana España es decir a nivel internacional bueno pues aquí el principio lo hicieron tres críticos parte dos de ellos son valencianos Tomás Llorens Manolo García

Voz 4 19:37 la posición que se empezó a gestar cuando cuando Franco todavía y por eso no no pudo descenso que España participaba oficialmente verdad pero también tiene tiene un significado muy grande

Voz 5 19:48 en España es una muchísimo más grande y dos críticos valencianos exposición hacia muchos valencianos estabas Sampe está Barrena os aquí poco Nica estaba aquí por realidad estaba Alfaro estamos Morales etcétera Teixidor por tanto gran parte esas pues ya está elevado te no Si todo se da como realmente es que no se sabe o no se valora o no se tiene en cuenta lo puedo como un ejemplo de que muchas veces tenemos cosas de una gran importancia de gran importancia en el mundo cultural y que no lo valoramos

Voz 1086 20:21 a Messi lo valoramos aquí

Voz 5 20:24 exactamente yo creo pero hay un pequeño ejemplo como muchos otros no entonces yo creo que yo creo que no estamos muy contentos yo creo que realmente es verdad es decir que además ves en los comentarios la página web etc etc museo estupendo fantástico pronunció magnífica tal igual es empiezan a valorar de manera muy seria muy significativa pero yo creo que mucho de lo que quizá en Valencia bueno uno no es todo lo apreciado que pueda significar yo creo que la gente tiene que saberlo yo lo he dicho muchas veces el Museo Nacional de esta comunidad es decir el único museo de la Generalitat valenciana y por lo tanto señores señores este museo que nadie lo olvide no pertenece ni al conseller de turno nos guste más les guste menos ni al director de turno nos guste más me gusta menos pertenece al pueblo valenciano a los valencianos y las valencianas y tenemos que apoyarlo

Voz 1086 21:14 por si falta casi yo me quedo

Voz 1405 21:17 muy

Voz 1086 21:18 descorazonador hace unos meses cuando cuando fui un sábado por la mañana y las perdóname Miró porque los niños Miró o Picasso les encanta porque el colegio se empeñan si no fuimos subrayada por la mañana no recuerdo si era condición de miró pues marzo abril éramos cuatro en el museo

Voz 5 21:35 eh

Voz 1086 21:35 a ya habían más trabajadores que antes esto es increíble que esto esté vacío Plame seis igual fue raro pero vamos de de de hecho es porque

Voz 5 21:46 pues no miro a a a un número muy muy muy importante de de visitantes hecho ocasionó un elemento durante bastantes fines de semanas que no se recordaba desde el inicio de Sorolla que volvieron las colas al museo no por lo tanto imagínate yo iba yo creo que no falta esa costumbre no está acostumbra

Voz 1086 22:06 después de un fin de semana del domingo sábado de él con la familia ideó esta exposición mañana a otra cuatro cuadro

Voz 5 22:14 porque tengo también gente no puede decir primero económicamente es los viernes de sida nube es gratuito los ahorradores gratuito los domingos todo el día es gratitud yo diría que de los pocos museos de España que todo el dominio gratuito Miguel Reina Sofía ni el Macba es gratuito todo el día en Nava porque cierra Lastres el Reina Sofía porque cierra salas etc etc hablando entonces yo creo que los que los acostumbrar eh cuando hay que pagar pues una cantidad muy baja comparada con museos de mismo nivel a nivel internacional cuando es gratuito que hay muchos días y muchas oportunidades acostumbrarnos acostumbrar

Voz 20 22:51 bueno es importante que la sociedad se vaya acostumbrando son muchos factores los que los que influyen pero también es muy importante el contenido no que ofrecen los espacios de los museos vamos a avanzar algunos de los contenidos que había programado para esta temporada que arranca hoy empezáis esta misma tarde no en la inauguración que que estabas comentando pero así a grandes rasgos por dónde habéis

Voz 5 23:12 bueno yo creo que hay una cuestión continuamos en niñas que para nosotros son fundamentales por un lado son líneas fundamentales de prestar mucha atención a lo que podemos decir nacional pero sin olvidar lo que está haciendo aquí no por ejemplo pareja lo que está haciendo aquí esta presión esta tarde un montón de artistas como decía anteriormente ya valencianos pues que a finales de mes inauguramos la duna de un escultora Ángeles Marco que en escultora valenciana que este año hace diez años que falleció profesora de la Universidad de Bellas Artes y de unas mujeres que más hubo y que más hizo por renovar eh El lenguaje escultórico en nuestro país por lo tanto estamos muy pendientes de lo que pueda ser recuperar figuras como por ejemplo pero no lo hicimos con un artista que yo puedo asegurar que aquí venían personas diferentes museos de todo el mundo dice que nadie yo estoy hombre que la expresión era realmente magnífica y no lo conocía esto lo seguro porque estoy yo delante cuando lo decían entonces con con los pasa lo mismo que hemos un artista poco conocido unas Disa valenciana paralelamente a esto vamos a continuar Lines que estamos trabajando como el tema del Mediterráneo por ejemplo vamos a final de noviembre haremos habitar el Mediterráneo una exposición creo que realmente magnífica esas cosas no solamente porque había Mediterráneo intenta buscar puntos de conexión de diferentes ciudades como pueden ser Túnez como pueden ser Alejandría o como pueden ser Atenas Barcelona Valencia etcétera sino porque aquí se va a reunir obras más no docena de obras del museo de luz varios sobres de los museos capitalinos varias obras de museos arqueológicos nacionales junto con obras contemporáneas esta mezcla de diferentes momentos históricos para estar hablando de un mismo tema te como esa realidad cultural social política y Mediterráneo bueno pues intentar conocerla no

Voz 20 25:08 también acerca de las fallas permanente

Voz 5 25:10 y vamos a hacer un trabajo concreto sobre el tema de las cenizas las Fallas con la mala vida que es un trabajo que esta artista que por cierto otra mujer nosotros no nos lo creemos lo del cincuenta por pero no por cuota cuestiones artificiales fuera de Cuba sino porque creemos porque ella lo hemos estamos antes hablaba de Ángel Marcos Ana una mujer que va a hacer un trabajo específico sobre el tema de las fallas pero esto es el final de dieciocho pero lo bueno empieza con el diecinueve es decir ahí vamos a ver continúa en esta línea que hicimos cuño Miró que es uno de los grandes pintores pintores de la de la época moderna no de arte moderno año que viéramos tener un exposición realmente magnífico la mejor exposición que sin España jamás suelen Fernand Léger Fernand Léger es unas dos pintores más importantes más significativos de los primeras décadas del siglo XX qué hacemos con la Tate es decir a ser expresión de más de ciento cuarenta obras lo cual jamás ha hecho en España una fusión de este tipo escasas veces en el extranjero entonces hemos trabajado colectivamente conjuntamente con la T para hacer esta exposición pronto qué quiere decir esto que estamos apostando realmente de manera muy seria muy importante por traer lo mejor de la entente nacional

Voz 20 26:30 por ejemplo esta exposición de la que habrás que ya está enmarcada

Voz 0131 26:34 en el año que viene se formará parte

Voz 20 26:36 las actividades que organizáis para conmemorar el XXX aniversario del IVAM que es el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve vais a organizar actividades específicas

Voz 5 26:45 bueno eso es queremos que sea todo el año en nuestro aniversario no lo que sí es cierto es verdad que a mediados de febrero es decir las fichas para el primero se abrió es verdad en esas fechas vamos a hacer una serie de actos inca doce seguramente inaugura haremos una nueva lectura de la colección con aspectos que no sea visto con obras que hemos comprobado que a lo mejor no se han visto se han visto poco etc etcétera será una gran exposición pero queremos que durante todo el año hay un momento de cada mes hay exclusión significativos junto con actividades eh eh bueno yo didácticas con actividades culturales etcétera etcétera para que la gente conozca cada vez más y mejor lo que es el museo porque por ejemplo si hablamos de Fernand Léger también hablamos de una línea que Obama ha empezado a Tabak es el tema del cómic al año que viene y eso es una noticia muy importante Paco Roca va a hacer un trabajo específico para el museo no va a hacer una exposición no va a colgar cuatro originales au veinticuatro ochenta y cuatro no va a hacer trabajos que dice

Voz 1086 27:47 para crear para el IVAM para crear para el IVA

Voz 5 27:50 crear una historia para el IVA entorno a la historia del IVAM los treinta años que lleva con la gente Eva iré más algo que muy poca gente sabe más allá de Paco Roca y la gente el Museo a Gene cuado el Equipo Crónica un cuadro Equipo Crónica que en nuestra colección que mostraremos nuestra coalición ya a partir de ahí crea todo una historia con este cuadro Icon y museo es absoluta novedad tanto una noticia que estoy dando como el hecho creativo muy poca yo no me quiero decir no sí pero escasísimas veces un artista lo que hace es crear junto con un museo una obra lo que hace es poner sus cuadros de duras lo que sea no no aquí no trabaja codo con codo con esta trabajando ya varios meses con el IVA hemos seleccionado conjuntamente una obra de Equipo Crónica una obra muy significativa que habla de diferentes artistas también icono desde luego es les sirve de inspiración de leitmotiv de estructura para crear todo Doom todo un cómic específico sobre el IVAM la historia iba la colección de

Voz 1086 28:54 yo está muy bien cuando se olvidaba muy original ríe cuando se inaugura la sede del IVA Alcoy

Voz 5 28:58 las era él va Alcoy inaugurará el mes de octubre a mediados de octubre imagino que estamos pendientes de la fecha de Presidencia para cerrar ya la fecha definitiva ojos cuando agenda ya no es estaba absolutamente absolutamente las horas que están casi acabadas las pretende Sampere estatal ya están todas las fechas van montaje de la exposición perfecto

Voz 20 29:16 si vais a funcionar itinerante osea de las obstrucciones eran integrantes entre Alcoy y Valencia no

Voz 5 29:22 no no no no no no no nosotros queremos nosotros creemos que puede ser un elemento más de vertebrador de la voy a Valencia el van a presentarse en el COI con una propia especificidad nosotros creemos que en cada lugar tiene que haber una propia especificidad por ejemplo de si hubiesen que Se colabora con el Museo Reina Sofía que por cierto es la primera vez que Museo Reina Sofía colabora con lo hemos español Prazeres pues yo nunca había colado elaborado con un museo español lo hace con el IVA lo hacemos y esto no ha venido a Valencia te vamos a hacer el año que viene exposiciones en alcohol específicamente para el COI y especialmente con su entorno por ejemplo Alcoy es un lugar donde históricamente a usted en la industria textil a tiene una gran importancia en gran significación pues bueno pues estén pagando la exposición que tiene mucho que ver con esto creemos que IVAM Alcoy tenga su importancia su significación porque nos lo creemos esta necesidad de ir tirando Territori

Voz 20 30:20 Nos quedan dos preguntas rápidas una el Jardín de las esculturas y otra cómo van las relaciones con el Ministerio por cualquiera

Voz 1086 30:27 la año no es queráis vale culturas ahora es patio Wert no bueno sí jardines porque el nombre más más atractivos

Voz 5 30:35 pero la idea en definitiva es la misma es decir es crear un jardín importante que será creo que es el único que hay en el barrio con esculturas y con un tratamiento no un jardín muerto que la gente no no Kuchar en que esté activo que esté vivo habrán esculturas pero es es culturas no se moverán por decirlo así pero tendrán vida íbamos está constantemente activándolas vamos a ver constantemente haciendo diciendo elementos para que la gente los niños las niñas tienen ahí ir disfruten de este patio ver o de este jardín de esculturas queremos ser un motivo de vinculación con el barrio que el barrio haga suyo el patio ver el museo

Voz 20 31:13 que hay fechas para empezar las obras bueno

Voz 5 31:15 pues es que yo no quiero decir fechas porque aún mucho tiempo para conseguirlo pero está licitada está concedida está dado todos elementos que puede ser cuestión de días de de que el lunes en máquinas ahí sinceramente no no no esto porque eso lo lleva la sección de arquitectura de la Conselleria pero

Voz 20 31:33 de Dios decía que a lo mejor para el treinta aniversario sí que se tiene ya bueno a mi me gusta poner rock Solbes

Voz 1086 31:40 o sea toda una manos hecho a mano no falta además por el otro jardín del del Ministerio que todo bueno de de Ministerio estamos esperando

Voz 5 31:48 yo creo que son buenos momentos se cuestión de de han empezado las los contactos conversaciones sabéis que el Ministerio tiene presencia en el Consejo Rector del IVAM estamos intentando ahí bueno que nos hagan caso más caso y tal sabes que estas cosas tienen su tiempo si ese tiempo bueno son que han bueno eso tapó Cheney otro yo confío confío en que se muy optimista pero confío en que iremos a mejor es verdad que el último año ganado lo veinte mil euros iremos ya yo creo que va próximo año tendremos espera un presupuesto mucho mayor

Voz 4 32:22 José Miguel el IVAM en el año dos mil catorce recibió en torno a setenta mil visitantes el año pasado ya fueron ciento treinta y cinco mil para para usted qué es más importante aumentar la cifra de visitantes o la calidad museística

Voz 5 32:37 bueno yo creo muchas veces a mí me es una cuestión que me planteo no solamente en esta cuestión sino otras cuestiones que no se trata de blanco y negro o de oposiciones no yo creo que cuestión de por qué no las dos cosas porque no luchamos por mejorar las exposiciones me porque no luchamos porque la gente haga suyo el museo venga con los Nano en las nas actividades didácticas a él tú y luego otro a un una conferencia etcétera también luchamos porque sea mejor yo creo que las dos nosotros es decir a mí me acusó de los números no creo que un museo como un libro como una canción como un programa una tengo una película sea mejor cuanto más gente tiene ahora si tú haces un buen libro escribe es un buen libro o hace una buena película y encima tiene mucho hicimos visitantes omisiones que todo es genial eso es lo que nosotros estamos intentando por ejemplo miró yo creo que fue a pesar de este día fue

Voz 1086 33:26 en es mala suerte a pesar de ese día en día

Voz 5 33:32 fue una gran exposición con muchísimo publico este lo que nosotros ahora nosotros no no vale no se trata de hacer aquí populismo barato para que la gente da la gente tiene que valorar las cosas tiene que vuelva al esfuerzo tiene también que poner de su parte uno lee un libro generalmente uno tiene que estar atento porque sino está atento no senté a lo que dice

Voz 1086 33:51 ya que tanto estará obligado a acabar una una pregunta que tiene que ver con lo con la tragedia ocurrida en el incendio del Museo Nacional de Brasil perdió prácticamente todo una una tragedia me imagino que muchos muchos otros mundos están revisando sus mecanismos de seguridad después de esta noticia lo han hecho ustedes están correctamente aseguradas las obras del IVAM es están revisados controlados los protocolos de actuación ante una eventualidad como la ocurrida en Río

Voz 5 34:17 sí pues nosotros somos tienes esto constantemente continuamente yo espero bueno espero ojalá nunca haya desgracias no solamente mínima en ningún otro museo del mundo ni mucho menos de ninguno de Valencia yo creo que que estamos perfectamente protegidos de coactivo evento de este tipo no entonces es verdad que esto hace falta nosotros bajo un día sino de todos los días no de todos días de mantenimiento un edificio tal y es lo que estamos haciendo ahora ha sido muchos años por ejemplo de que el museo ha estado desatendido yo creo que en estos últimos años tanto por parte de la Conselleria como parte de Presidencia de la Generalitat con parte de que estamos poniendo remedio a unos años de abandono de todo tipo yo creo que el público valenciano puede estar seguro de que las obras están protegidas como deben y que no hay peligro porque te nada parecido

Voz 4 35:05 mira si es que podían llamar a los de Ocean's eleven sabes para que comprueben si bien

Voz 1086 35:09 cámara acorazada podrían habla de Dios diosas Twelve ni éstos podían entrar entonces consomé Cortés muchísimas gracias por venir a visitarnos hablar con nosotros muchísimas gracias a vosotros y me es un placer al saldo gracias ya estamos en el ecuador de septiembre y estamos deseando conocer los descuentos de Kuerten

