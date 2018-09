Hoy por Hoy Locos por Valencia (13/09/2018 - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Locos por Valencia Arturo Blair día mareo Salvador

Voz 0171 00:37 lo de Chicago para comenzar esta segunda hora de Hoy por Hoy Locos por el Valencia

Voz 1220 00:43 vamos a hacer una cosa vamos a compartir con vosotros la emoción que hemos sentido esta mañana cuando hemos entrado

Voz 0171 00:50 en nuestra web

la web Radio Valencia punto sí pues nada que estamos en nuevos tiempos estamos actualizando nos vamos hacia adelante ya sabéis la Cadena ser siempre un pasito por delante del mundo digital bueno pues ya estamos estrenando nueva web somos los mismos eh tenemos la misma información de la tenéis en nuestra página web en Radio Valencia punto es lo tenéis en nuestros redes sociales en nuestras aplicación de Cadena SER pero claro ahora hemos puesto mucho más guapa mucho más bonita y sobre todo sobre todo sobre todo que es una cosa que nos pedían muchos oyentes que es que ahora es lo que sí ya no solamente Response sino que es completamente

Voz 0171 01:40 nada

Voz 5 01:41 a cualquier teléfono móvil a cualquiera tableta a cualquier pantalla de ordenador es decir la pantalla agua se adapta a cada uno de los dispositivos y aquí tenéis pues eso toda la información y además pues eso pues es mucho más limpia mucho más fácil de de navegar pero seguís teniéndolos los hemos contenidos que es todo lo que os gusta como es por ejemplo este programa en los contenidos de este programa las secciones todos los programas de esta cadena os podéis ver en Radio Valencia punto es así como las informaciones ahora mismo por ejemplo estamos emitiendo en directo ese debate del estado de la Comunitat Valenciana que se está celebrando en Les Corts bueno pues tenéis ahí ese vídeo en directo y las últimas informaciones eso no cambia lo que sí que cambia escala tenemos una vez más rápida y más adaptada

Voz 0171 02:28 muy bonito más chula sí señor sí señor y hay que dar la gracia quedar dar la verdad a todos los compañeros del departamento digital como como Santi Botella como como el cine

Voz 5 02:39 porque hemos estado ahí trabajando pero claro pero entre Hidalgo es la hacemos todos de verdad todos estamos volcados en este producto digital que nos encanta que vosotros unos demanda que siempre repetimos antes la radio era el aire que se iba a ellas no sea nuevo librando volví a tal ahora la la Dios se queda en la web podéis escuchar Iber las veces que quedáis qué es lo que más lo que más les guste lo que más no nos nos mola así que bueno ahí tenéis la nueva web de Radio Valencia punto es Además también estrenamos imagen en Twitter y en Facebook que os recomendamos que ántrax para que lo veáis

Voz 0171 03:08 igual no estamos para trabajar para vosotros pero lo que no estoy oyendo no seguís pues tienes toda la razón del mundo porque fíjate que aquí siempre decimos Hoy por Hoy Locos por Valencia a las doce y veinte ya habría que añadir o a la hora que a ti te de la gana claro escuchar las veces que quiera antes no a partir del veinte luego ya que vais a escuchar el anterior día trabajando en una idea que podamos repitieron para mañana pero uno está régimen como ese día oye no una cosa os digo sin hoy emitimos hoy el programa de mañana es porque no nos da la gana claro eh porque mina mañana por ejemplo vamos a mañana por ejemplo vamos a empezar hablando

Voz 5 03:43 de motores diésel hoy

Voz 0171 03:46 así más de cien expertos están estos días reunidos en la Universidad Politécnica para hablar de los últimos avances motores diésel y gasolina pero también el tema contaminante y demás entonces mañana intentaremos averiguar la verdad sobre el diésel tanto que se están metiendo con el diésel ya saben en Internet si alguien tiene que ocuparse

Voz 5 04:05 bueno mañana los expertos nos donde yo pues mira pues ya se ha adelantado en nuestras redes sociales que nuestros oyentes bañan ya comentándolos hablándonos ideas para poder tratar al día de mañana oye me parece muy bien eso de hacer programa ya del día de mañana

Voz 0171 04:16 no

muy bien pues no pero no hacemos el de los que no porque te está el fin de semana hay que descansamos bueno pues todo esto ya sabéis toda la información en nuestra página web en Radio Valencia punto Es entrar echarle un vistazo que es para que es para vosotros gracias anti hasta luego

Voz 14 09:18 con qué objetivo persiguen que va no

Voz 0171 09:20 se lo vamos a saber todo porque esta tarde se presenta la plataforma cuiden de Nilmar

Voz 1220 09:25 les promovida por varios colectivos de Benimaclet pero el hombre que lo sabe todo se han desplazado hasta Benimaclet para contárnoslo en directo su nombre es José Luis Chiclana adelante qué tal José Bono casi todo bueno vale lo que falte

Voz 0171 09:41 si te va a nivel

Voz 18 09:43 me queda un poquito eh bueno ahí estamos peleando

Voz 0846 09:46 en efecto un colectivo que se presenta porque quiere velar por el bienestar de su barrio nace la plataforma cuyo emblema Khaled una plataforma muy preocupada porque Benimaclet no pierda el régimen de suelo rural que en estos momentos y que el sólo verde en estos momentos tiene este barrio Benimaclet se convierta en un futuro en edificios de viviendas llevamos habla con Carlo no perdón Carlos Soriano que es portavoz de la plataforma cuiden Benimaclet caro buenos días buenos días ya te lo que quiere es que en esta plataforma quienes la forman el lugar darte la enhorabuena porque y Carlos tiene treinta y cuatro años es un chaval que vino a Valencia estudiar residió Benimaclet se quedó después de los estudios Icon estará entre cuatro años haya montado esta plataforma porque quiere velar por el bienestar de supe de su barrio quiere ver a su barrio que esté bien que la gente esté contenta que quiera residir en una zona donde él se ha criado a nivel estudiantil pues ahora a nivel laboral eso es de agradecer porque con tu edad tan joven de cuatro años montar esta plataforma para velar por el barrio yo creo que para atrás enhorabuena

Voz 19 10:45 bueno muchas gracias pero al final es un trabajo de todas las vecinas si es que sino no nos cuidaban nosotras que nos lo cuida Carlos cuéntanos qué es la plataforma

Voz 0846 10:55 hoy en Benimaclet Iker es la forma es

Voz 19 10:58 vale pues somos un grupo de personas de vecinos y vecinas de gente que está llegando a Benimaclet no todas las personas que formal a la plataforma acudir en Benimaclet es viven en Benimaclet sino que participan de Benimaclet pues es una plataforma que nace con una intención con una primera intención clara que es paralizar la edificabilidad en Benimaclet eh consideramos que viene McClain ya está ya está muy muy muy explotada y que hay otros barrios en los que se podría trabajar y se podría dar más vida que en Benimaclet esto es no estar primera la primera idea general

Voz 0846 11:35 que cuál es el temor que os conmueve o que mueve para crear esta plataforma por y lo que es la la la junta directiva más de treinta personas pero tenido muchos colectivos detrás luego logró repasaremos si te parece pero cuál es el temor que os lleva os mueve a que en esta plataforma

Voz 19 11:50 vale pues bueno el Plan General de Ordenación Urbana que muchos de los oyentes y vosotros ya conocéis es de mil novecientos ochenta y ocho es decir es un plan obsoleto en la ciudad como pensaban que iba a crecer ya no va a crecer de esa manera entonces nosotros nos nos da miedo porque el Plan General de Ordenación Urbana como que tiene una herramienta que se llama el PAI que decide vale pues en el barrio Benimaclet va semana construir mil ochocientos viviendas nuevas y entonces eso no ser evalúa eso se da por sentado que ahora a Benimaclet necesitan mil ochocientos vi en las nuevas nosotros nosotras que vivimos aquí que participa del barrio consideramos que no se necesitan y para ello lo que hemos hecho esta plataforma que ahora mismo n tiene este este fin no que es paralizar paralizar la construcción de la construcción de viviendas pero desde un punto de vista feminista es decir convertir la el barrio de Benimaclet y la ciudad de Benimaclet en una lo que se llaman los Urbanismo feminista que es tengan cuidado con las curas desde una visión anticapitalista es decidir ahora en vez de pensar en crecer y generar más viviendas para que se revaloriza en las viviendas y que valgan más y que cada vez nos cueste más vivir pues hay que buscar otro tipo de hay que buscar otra manera de vivir cooperativas de vivienda o te llaman otras maneras de relacionarnos porque ya hemos visto el boom inmobiliario nos ha enseñado que por ese camino no podemos seguir vamos a intentar llevarlo otros caminos hemos vamos a ver cómo podemos reaccionar y cómo podemos actuar y por eso estaba la plataforma cuiden Benimaclet

Voz 0846 13:27 son muchas las visitas al barrio de Benimaclet es un barrio que tiene un movimiento vecinal extraordinario impresionante eso parece ha crecido muchísimo gracias a movimiento vecinal incluso lo hablábamos antes de entrar en directo es prácticamente un pueblecito que gracias a la labor y el trabajo de los vecinos se ha acercado mucho más a la ciudad ya se ha hecho grandes expandido prácticamente lo ha lo ha integrado la ciudad es un barrio muy apetitoso para los grandes constructoras porque claro estaba creciendo mucho el nivel de estudiantes que tenían muy cerquita las universidades viene mucha gente a residir aquí porque es es el temor que allanó que sea un caramelo hito para los constructores que esto se convierta en una zona que puede hasta residencial se convierta en un macro edificio de viviendas y que incluso hasta el suelo rural que aquí hay hablábamos mucho Juan Antonio Pérez presidenta de vecinos es decía que han luchado mucho para que lo huertos urbanos de Benimaclet incluso los políticos era la boca con ello Bono se lleven a todas bajo

Voz 19 14:25 sí sí has dicho varias cosas súper importante primero si construyes se construye es usar toda esta gente que ha venido viene por la esencia del de lo que es Benimaclet no que es como una especie de barrio pueblo que está dentro de la ciudad hacia ahora empiezas a construir edificios esta esencia que tan llamativa es que tan bonita es que eso sí a la gente le gusta venir y por eso a la gente que vivimos adoramos Benimaclet se va a perder saque es es intereses económicos y por el propio interés que tiene el barrio de Benimaclet luego también que nosotros nosotras y nosotros hemos nacido como plataforma cuiden Benimaclet pero no quiere decir que no es contra pongamos a la asociación de vecinos nosotros compaginamos a la asociación de vecinos La asociación de vecinos y vecinas han hecho un trabajo espectacular desde Antonio que es la cabeza visible hasta toda la gente que está detrás que es la verdad que toda durante un montón de tiempo han hecho un trabajo todo lo que pasa que en en la línea que ellos marcaron de Benimaclet es Couture en en el que marcan un montón de líneas en las que estamos de acuerdo como el tema de hacer más más factible las la vida ciclistas en Benimaclet las conexiones hacer un venir más vez más verde más parca es un montón de líneas pero nosotros queremos ser un poco más ambiciosos y no queremos hace aceptar que haya una edificabilidad más grande en Benimaclet ni grande ni pequeña los que somos ya estamos y además hay un montón de vivienda vacía hay un montón de posibilidad en la que puede venir un montón de gente no estamos diciendo que queremos Benimaclet para nosotras estamos diciendo que vamos al generan unos Benimaclet sostenible y es la sostenibilidad la sostenibilidad viene de otra de otra manera que no es la de construir Benimaclet necesita y guarderías de cero a tres años vamos a aprovechar estos espacios que nos da el PAI para poder hacerlo Universidad populares vamos aprovechar los espacios del país que tenemos para hacerlos una hélice útil en necesita espacio de de recreativo para los perros porque es una demanda en el en el barrio porque se utilizan descampados para eso vamos a hacerlos ahí hay un montón de ahí donde tampoco hay un montón de descampados que se pueden utilizar para un montón de cosas que realmente necesita el barrio y que ahora mismo no tiene más edificación

Voz 0846 16:47 el objetivo de de mensaje a dar hoy por la tarde

Voz 5 16:50 lo comentábamos antes es decir no sólo es

Voz 0846 16:52 que reivindicar que que el que el plan de generación General de Ordenación Urbana ya lo diré Se está ya obsoleto pero también queréis apoyó

Voz 18 17:01 dar o entregar o dar Alter

Voz 0846 17:04 nativas a que de alguna manera se estudie

Voz 19 17:06 eso claro nosotros y nosotras no nos paramos a decir posa no nos hemos para es decir una queja generalista no no estamos diciendo no a la edificación estamos diciendo vale estamos de acuerdo en que no hay es no edificación pero mira vamos a decir que el Gobierno que hay una hay una herramienta que es la desclasificación de sol urbanizable programado a Sol a suelo no urbanizable en la cual ahí ya se puede parar la edificación y ahí ya es una voluntad política es verdad que es una voluntad política Si los vecinos lo apoyamos y lo estamos luchando comen lo que les ha nacido la plataforma cuiden Benimaclet pero ya hay una herramienta hay una herramienta vamos a hacer la vamos a hacerla visible vamos a hacerla ya no es los políticos te diga es que no sé cómo hacerlo no sé cómo paralizar el el la es edificaciones no ya está aquí ya hay una herramienta ya sabemos ya te ya te pongo en tus Nos como vamos a ver cómo puedes pararlo ahora nosotros vamos a protestar para que estos vosotros lo hagáis pero ellos lo tienen que hacer tiene que haber voluntad política

Voz 0171 18:09 todo esto desde luego es es muy interesante e te damos las gracias por estar con nosotros José Luis muchas gracias a otras esto va a quedar redondo si finalizamos la entrevista con Corazón de tiza de Radio Futura porque el videoclip lo grabaron allí en Benimaclet gracias

Voz 14 18:33 sí

Voz 0171 22:21 venga subía que tenemos mucha suerte porque es que te tú en tiempos de Maximiliano TOWS novia caravanas había ganas ni tampoco había caravanas de coches porque no había casi cosa cosas sí sí cosas de la historia hablando de maximizar casualmente tenemos con nosotros a Luis Fernández porque tenemos nuevo capítulo de Maximiliano

Voz 0258 22:45 capítulo hoy traemos el décimo segundo capítulo de esta serie documental que iban tartán es verdad hay un capítulo en la anterior os acordáis que fue esas seguían en muy mal caravana no pero sí es verdad que iba no en tartán e iba en en coche este capítulo que habla

Voz 25 22:59 hemos de la Albufera el hicimos primero que era un viaje por la Albufera bueno pues hoy traemos el décimo el capítulo de esta serie documental que que lleva por título Maximiliano TOWS en Unión Radio mil novecientos treinta y dos mil novecientos treinta y cuatro y que tiene como como protagonista precisamente a esta casa a La Ser pero en los años treinta cuando era Unión Radio al erudito valenciano Maximilian otros que siempre me gusta recordaros que efectivamente fue el el que escribió el himno regional el himno a la exposición de mil novecientos nueve pero va a más allá de eso fue un activista de la cultura valenciana en general tenían programa aquí en Unión Radio en la Cadena Ser en los años treinta Un programa semanal de divulgación de los usos y costumbres valencianos lo que hizo máximo innato fue transcribir estos guiones los guiones de sus programas hace unos meses hace ya casi un año estos guiones salieron a la luz gracias a la labor del Museu Valencià de no lo Chequia que siempre hacemos hincapié hoy hacemos mención y les damos las gracias Amparo Pons ya Roberto Martínez gracias a los cuales pues hemos podido recuperar estos textos de gran valor histórico y etnográfico hasta ahora inéditos y que nosotros aquí en Radio Valencia hemos recogido para volver a poner voz al periodista valenciano y a su pionera labor en pro de la cultura bueno pues después de este pequeño contexto que siempre me gusta hacer eh sí vamos a estrenar el décimo segundo capítulo de la serie que lleva por título La memoria y en el Maximiano tus recoge enumera frases dichos usos y costumbres que que los valencianos tenemos para recordar bueno teníamos si teníamos para recordar fechas y acontecimientos pasados o para olvidarlos siempre con mori las ocurren idea que que caracteriza a esta tierra por ejemplo en este programa de hoy en este episodio de hoy Maximiliano Tous empieza enumerando momentos cruciales de la historia de la historia local que han servido de referencia cronológica

Voz 0683 24:46 la gente popular valenciana en sus conversaciones suele agrupar las citas de fechas en estos puntos capitales que les sirven de referencia aquello enumeró remontando el orden cronológico como Río que volviera sobre su curso Line que matar en a fabril On Line de La Ragua la Lang del cólera y la CAM tonal no se dice la fecha porque se ignoran las cifras pero se dice Passat per Line del cólera o La Ragua o a fabril

Voz 25 25:16 hay que recordar que estamos hablando de un programa que se emitió el siete de diciembre de mil novecientos treinta y tres referencias coronó lógicas son de la época y es curioso porque hablan por ejemplo de la Riva pero evidentemente no está hablando de la arribada de mil novecientos cincuenta y siete que es la que nosotros ahora siempre hacemos referencia cuando hablamos de la Riva sino que seguramente habla del arribó a más importante hasta entonces que fue la de mil ochocientos noventa y siete que fue la primera gran riada que además de la cual tenemos fotografías es decir que cuando se refiere Maximiano TOWS a la del arribó cuán Pascal arriba o la en que matar a Fabri lo estamos hablando evidentemente de de hechos del siglo XIX y a continuación en este episodio Maximiano tus continúa bueno disfrutando sobre la memoria pero ahora sobre otro tipo de memoria la memoria de llevar las cuentas

Voz 0683 26:03 memoria para la contabilidad de deudas hay un detalle interesante del folclore Valenciano hoy usado sólo humorística mente decir cuando se toma algo a préstamo web presa a raya qué quiere decir esto de tomar a raya

Voz 25 26:17 ya

Voz 0683 26:18 cualquiera adivina que se trata de anotar con una raya sobre la pared dos sobre un papel tantas veces como cosas sean pedido así es pero concretamente existía un procedimiento que yo he llegado a conocer Llera ingenios y Ximo

Voz 25 26:32 efectivamente se refiere máxime Maximiliano Tous a tomar algo a raya que era un procedimiento muy rudimentario pero ingenioso para llevar la contabilidad en préstamos en este episodio hemos cortado aquí el él corté el párrafo porque queremos que que lo escucháis porque efectivamente Maximiliano Tous desgrana perfectamente en qué consistía este método por eso os aconsejo que lo escucháis integramente hoy para finalizar estas pequeñas píldoras TOWS repasa alguno de los métodos para recordar cosas

Voz 0683 27:03 hay un procedimiento para recordar Fer se unió que en el marcador para que sea eficaz el procedimiento hace falta primero tener moderador segundo hacer el nudo tercero y muy importante acordarse del motivo que hubo para hacer el nudo porque hay muchos que saben que el nudo les obliga a recordar alguna cosa pero han olvidado totalmente la cosa que debieran recordar otro procedimiento cambiar de mano el anillo a aquel que lo lleva tiene los mismos inconvenientes aumentados con el coste del anillo

Voz 25 27:35 en luz en el pañuelo el anillo o comer rabos de pasa nuestros son algunos de los métodos que nos ofrece TOWS para ayudarnos a recordar cosas recuerdo que estamos hablando mil doscientos veintitrés y que y que además estos métodos todavía siguen usando no yo creo que lo de lo de hacerse un nudo en algún sitio todavía todavía se sigue usando hay métodos más más modernos pero bueno si inutilizar ha mejorado con el look si verdad sea mejor bueno os recuerdo además que esta es una pequeña introducción del capítulo doce de la serie máxime anotó sabéis que el programa los programas que grabamos son mucho más extensos con mucho más jugo que esto es simplemente un aperitivo así que os aconsejo que no os perdáis este interesantísimo capítulo y el resto que podéis escuchar íntegros en Radio Valencia punto es y en las redes sociales en Valencia tanto en Twitter como en Facebook y además en cada post que subimos a la web incluimos una ilustra nuestra nueva web e incluimos una ilustración exclusiva realizada por Andrés Marín Hart y como he dicho bueno pues esto es un trabajo multimedia de la Cadena Ser del museo chilla la voz de de Quique la Encina que pone voz a anotó anotó que en octubre volveremos para presentar el último y acabamos el mes que viene acabamos con el último capítulo de la serie que estará dedicado y como no podía ser de otra manera a Sando Onís así que el mes que viene nos vemos

Voz 0171 28:49 bueno no tenemos antes eh bueno seguramente si mañana seguro que tenemos segura de las Fallas no paran placer algo trece treinta y cinco enseguida recibimos a Sara Tavares

Voz 31 31:40 hoy por Hoy Locos por Valencia ser saludable Sara Tavares muy buenos días

Voz 32 31:52 tal como están las vías cómo está bienvenida bueno mi sabéis de qué vamos a hablar habéis visto patinetes por la calle

Voz 0171 31:57 alguno que otro algunas no les tenemos destinado muchos de ellos

Voz 32 32:00 los particulares y que eso es la gente la gente de los tiene los tenemos en casa muchísimos en la calle y bueno ya la gente en hacen más rápido evitaron el colapso del tráfico pero aquí en el pero no nos ayudan a bajar nuestros altísimos índices de sedentarismo os cuento una cosa que salió la semana pasada y a mí me dejaba un poco un poco mosqueada el otro día salió un macro estudio muy importante publicado por delante Seth que analiza la evolución de la actividad física de las personas en todo el mundo y atención con el resultado porque ha sido el siguiente un porcentaje elevadísimo de los habitantes de países ricos está en riesgo de enfermar Paul culpa de sedentarismo los patinetes están muy bien pero no nos ayudan a cumplirlos ciento cincuenta minutos de actividad física de intensidad moderada que recomienda la Organización Mundial de la Salud así que nosotros os vamos a dar una alternativa os adelanto ya que las bicis no son para el verano así que preparados Arturo Amadeo coge la bici porque empezamos a pedalear

Voz 13 33:21 lo lleváis bien

Voz 0171 33:24 canta la infatigable

Voz 13 33:27 pero bien pómulos va verdad

Voz 33 33:29 no

Voz 13 33:31 menuda menudo para motivar Owen motivados bueno pues este fin de semana se va a celebrar en Valencia el Día de la Bicicleta así que nosotros ya empezamos a prepararnos vamos me estoy frenando que estás pensando bueno bueno bueno pues vamos a prepararnos y con quién vamos a preparar con Jorge García que en nuestro experto en alto rendimiento y profesor de la UNIR Jorge buenos días tras buenos días qué tal Jorge uno ya estamos con la bici beneficios de utilizar la bici

Voz 32 33:57 Patti lo vamos a dejar blandito que está fenomenal oye no hace ir muy rápido pero la bici no hace cumplir con esos ciento cincuenta minutos de actividad física que no recomienda la Organización Mundial de la Salud y que nos va a dar mucho no Jorge

Voz 1453 34:10 sí la verdad es que la bicicleta es una opción muy muy buena como como actividad física sobre todo por eso porque como pues casi no tiene impacto cosa que sí que pasa por ejemplo con el correr pues se puede ver la verdad es que lo puede realizar cualquier persona conocemos casos como el de Jean calmen que fue la mujer que más ha vivido la historia no se vivió hasta los ciento veintiuno ciento veintidós años iba en bicicleta hasta los cien años no se haga usted excusas no tenemos nueva a la hora de de coger la bicicleta sabemos si en bici cualquiera básicamente puede ir en bicicleta

Voz 32 34:43 Jorge cómo elegimos bien una bici porque hay muchas tenemos las bicis de del gimnasio la bici de calle la hay Rubai que ya hablaremos

Voz 0171 34:55 la espíritu de gimnasio no bajo ningún sitio sirviera la OPA

Voz 32 35:00 también es un gasto energético y también nos ayuda a cumplir con esos ciento la eléctrica pesan las si sabía que iba a decir eso eléctrica también pedal lo que pasa es que en determinados momentos te ayuda

Voz 1453 35:15 pero menos si eran mucho menor

Voz 0171 35:17 sí sí dice Cuesta digo será más allí una ambulancia

Voz 32 35:23 pero además Valencia es una ciudad estupenda para ir con la bici o sea que no hay excusa Jorge cómo elegimos bien una qué tipos de

Voz 1453 35:31 bueno es que como bien decías pues es la bici de de ir por la calle que hay tienes pues trescientos modelos que al final tampoco hace falta que gasten el dinero una competición al final pues es una bicis que te lleve un sitio a otro ir hecho cuanto más ligeras e ambas fases pedalear pues menos gasto energético tendrá con lo cual no sé lo que estamos buscando tampoco tendría mucho mucho sentido a menos de que eso bueno pues te gusta el ciclismo oí te gusta hacer muchos kilómetros con ella no y luego el en los finales Puente a las bicicletas estarás tipo Espino o de o aeróbico donde pues sientas y normalmente suelen funcionar común con osea se estrenan con una cinta aunque también hay unas novedosas que está muy bien que son magnéticas que estás suelen ir un poquito mejor no si yo voy a ir Baix que la ventaja que tienes que trabajas piernas y brazos a la vez tercia sí exacto es una bicicleta estática y la reticencia una cinta que te ofrece pues eso un freno pues debido al rozamiento lo que hace es que llevo unas palas que es el propio aire al al dar vueltas la rueda el que te ofrece la resistencia con lo cual cuanto más rápido vas vas más resistencia te ofrece la bicicleta entonces la bicicleta que te que en muy poco tiempo te hace quemar digamos muchas calorías otea hace deje supone un mayor gasto energético respecto a las otras bicicletas es decir que un minuto de poner si éstas se iba rápido estás prácticamente ya muerto podíamos decir

Voz 32 36:58 Jorge para perder peso está sería la más recomendable

Voz 1453 37:01 a la última en la vais en lo que sería ejercicio tiempo es decir la relación entre tiempo y uso de la bicicleta para mí es la más recomendable problemas que todavía no hemos visto ningún estudio al respecto pero es que vamos es subirse encima de la bicicleta ponerte a pedalear hilo lo notas enseguida de que mucho mucho tiempo con esa bicicleta no no puedes estar de hecho eso es seguramente sea un las mejores máquinas que hay para hacer lo que hemos comentado otros programas que eso Ogino el el entrenamiento Inter con intensidad

Voz 32 37:31 bueno alguien que ella diga bueno metido en medio convencido venga me había subieron una bici como ajustamos asiento manillar vamos a colocarnos bien en la bici para que no duela la espalda a prestar perfectos para empezar a pedalear

Voz 1453 37:45 bueno lo en cuanto la siento tiene que subir hasta que prácticamente las piernas te queden cuando el pedal está más bajo pues prácticamente te estén rectas el todo también es importante saber que se tiene que empujar el pedal con el meta tasó el pie no con el talón

Voz 34 38:00 bueno quizá acción sí sí sí

Voz 1453 38:03 el huevo el pues bueno pues el manillar te tiene que quedará a una altura que la la espalda lote que ve excesivamente reflexionado poquito si al final como mantienen la posición no debería tener ningún problema pero pero no excesivamente reflexionara osea tiene que estar una altura que te resulte cómodo que estés después no no sabría decir que hemos moche ente cinco grados una cosa así no y respecto al a lo que sería el el

Voz 34 38:28 el suelo

Voz 1453 38:30 principalmente se ha esto tampoco tendría mucha mucha más historia luego eso también sí que es cierto que que la ventaja que tenemos ahora es que se pueda trabajo con bicicleta tanto si tienes la del los ayuntamientos que a veces tienen en Valencia me parece que

Voz 32 38:42 el Valencia tenemos unas estupendas yo sí sí

Voz 1453 38:45 no hay muchas opciones de bicicletas plegables que tal como acabas la pegas en menos de un minuto la dejas en cualquier sitio en cualquier rincón del del trabajo sea que por ahí y luego eso bueno tiene más beneficios no solamente a nivel propio siendo a nivel de pues menos contaminación y menos ruido sí sí sí tienes que aparcar la verdad es que puede ser más rápido que en hoy en coche poniendo la distancia que veas a a recorrer la Viti la dejasen el sitio no tienes que que estar buscando sitios para aparcar

Voz 32 39:15 ejemplo en una frase como comencemos a los oyentes para que empiecen a pedalear todos los días iba a ir al trabajo en bici que Valencia es una ciudad que se presta para ello

Voz 1453 39:25 los beneficios al final a beneficio de salud dinero que te ahorras la gasolina tiempo yo creo que también o sea que es muy beneficioso utilizar la bicicleta osea pasa hablando es mucho más que sin lo que sin duda pero sí que se me olvida decir lo importante llevar casco

Voz 0171 39:49 cualquier caída por tanto detraer sí

Voz 32 39:53 Cascos pues si nos quedamos con todo eso más bicicletas menos patinetes no con eso pues muchísimas gracias por qué

Voz 4 40:02 hasta que le saludo hasta luego pedaleando pedaleando pedaleando tenga lo primero vamos a salir a su madre mía lo de Haifa tras ballena hasta luego

Voz 1 40:23 Tabares

Voz 0171 43:29 seguimos avanzando por ciertos debéis saber que Pedro Sánchez ha dado permiso para difundir su tesis por Internet INI también estamos de enhorabuena porque Ana Mansell asustaba o permiso para difundir a través de la radio sus informaciones culturales

Voz 42 43:51 quería creía que me iba a decir mimas te mi tesis yo también la puedo difundir le interesa estamos esperándolo todavía

Voz 13 44:00 el caso de la luego une caso

Voz 1315 44:03 en las ONGs bueno vamos a hablar de propuestas culturales vamos a hablar de una exposición

Voz 0171 44:08 mí me basta

Voz 42 44:09 y es

Voz 1315 44:14 pues es una tesis muy interesante que os recomiendo que es la leáis

Voz 0171 44:17 la copia

Voz 1315 44:19 me costó sudores sudor agrega el máster de la Universidad Valencia de dos años eh en cooperación internacional al desarrollo

Voz 5 44:25 copiaban

Voz 1315 44:26 pues yo no vamos a la exposición Atsuara Vicent Pérez Txejo son tres escultores Mediterráneos entre la tradición y la renovación es la muestra que acoge el Museo de Bellas Artes de Valencia Ike el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana ha retomado su programación osea que programa el consorcio pero en el espacio del Museo de Bellas Artes porque hace en acciones conjuntas como esta allí esta muestra se dedica al castellonense Juan

Voz 0171 44:52 Bautista Atsuara Ramos al valenciano Carmen

Voz 1315 44:54 lobbies en Suria ya alcoyano José Pérez Pérez Pérez Txejo es una muestra que recorre toda la obra alguna parte de la obra de estos artistas de principios del siglo XX injusto hoy sea sea presentado esta tarde a las siete y media de la tarde en vivió café en la sede en la calle Gobernador Viejo se presenta fragmentos de vida del escritor valenciano David Coloma es un poemario donde el autor desnuda su alma nos regala reflexiones de una profundidad que impacta y atraviesa el corazón ya a me ha llegado al corazón poder volver a entrar en el edificio del Palau Alameda que precisamente hoy abre sus puertas

Voz 1220 45:34 lo que era la que se llama Palau Alameda

Voz 1315 45:36 estuvo un tiempo cerrado antes de verano inauguró en la terraza hace que la verdad es que para los after Gori el restaurante es es genial y hoy justo esta tarde y mañana para todo el público se abre todo el edificio que va a tener tres espacios uno de eventos una discoteca y luego la terraza ático si os parece Os bueno además de que el vídeo va a estar colgados en la web digo vamos a escuchar la entrevista que ha realizado esta mañana con uno de sus socios escucha y hasta el Palau no más trasladado el horas antes de su inauguración una inauguración que está esperando gran parte de la sociedad valenciana porque estamos en uno de los edificios emblemáticos de estas esta ciudad que vuelve a abrir sus puertas y que pretende sobre todo también posicionarse como otro referente del ocio gastronómico social nocturno en la verdad es que tiene pinta que lo va que lo va a conseguir una de sus socios es Pascual Garnett ya está aquí con nosotros hemos querido hablar contigo Pascual pues para que nos cuente es un poco bueno antes de nada estáis nerviosos todo controlado

Voz 0044 46:43 está todo controlado pero los nervios están ahí

Voz 1315 46:46 pared cada uno aunque hayamos hecho montón de inauguraciones

Voz 0044 46:48 ah y creemos que lo tenemos controlado la emoción de la arranque siempre eso es una cosa que que es muy bonito de ahí que nosotros hemos aprendido a disfrutarla

Voz 1315 46:57 bueno yo recuerdo cuando inaugura estéis precisamente donde estamos ahora Atleti fue maravillosa fue una fiesta de inauguración que te encontrabas a todo el mundo cuando venías y me imagino que la inauguración de hoy mismo de esta noche va por esa línea

Voz 0044 47:10 esperemos que así sea pero como te comentaba antes si llega a venir dos días antes de la inauguración está un poco pero bueno yo creo que lo tenemos controlado oí la verdad es que hay un montón de invitados un montón de confirmaciones y queremos que va a ser un éxito esta noche

Voz 1315 47:25 bueno cuéntanos el objetivo principal porque vosotros venís con una trayectoria y una profesionalidad vuestras espaldas el objetivo principal cuáles

Voz 0044 47:35 pues creemos que Valencia está en una fase de crecimiento muy importante creemos que están creciendo una serie de negocios y una serie de de conceptos muy chulos pero pensamos que hacía falta algo así no nosotros hemos sido muy más de del edificio las desde hace muchos años por por otro situaciones de trabajo tenemos la oficina a un lado de Valencia tenemos el el negocio en el puerto pasados por delante el edificio todos los días y siempre que lo veíamos decíamos Jameson Nacho Fernández Jolín que

Voz 0171 48:07 la haría algo ahí

Voz 0044 48:10 no no no nunca nunca nos lo planteábamos pero no lo planteábamos como promotores queramos con pues la idea de hacer alguna fiesta de hacer algún evento pero nunca nos imaginamos que llegaríamos a los propietarios de del edificio bueno claros los durante los próximos veinte años aquí y la verdad es que nos dio muchísima ilusión y hay estamos volcando mucha ilusión en el proyecto y creemos que va a ser una va a ser una opción muy bonita para la gente que echa de menos algo especial en nuestra ciudad y que además cuenta con tres espacios completamente diferentes pero a la vez complementarios

Voz 43 48:45 y qué va a darle a la gente

Voz 0044 48:48 la oportunidad de podérsela pasar muy bien y disfrutar de diferentes sensaciones y moverse de un mismo sitio

Voz 1315 48:53 bueno de momento esta terraza a Tic se está posicionando como un sitio estupendo para el after work para venir a a cenar la verdad es que restaurante también pues invita invita a ello el resto además de cuéntanos los otros dos espacios uno va a ser para eventos y el otro yo Aza va a ser más discoteca

Voz 44 49:14 exacto y ahora mismo estamos tienen

Voz 0044 49:16 no tardemos prácticamente de miércoles a domingo con diferentes conceptos por ejemplo los cueste no es un after work un poco más empresarial de networking vienen gente de empresas

Voz 43 49:26 a conocerse e intercambiar tarjetas y hay hacerle

Voz 0044 49:31 Marco increíble los viernes tenemos para todo el mundo porque es cuando acabar la semana trabajando te apetece acabar tomando una copa con los amigos con tu pareja con con digas lo bueno que tiene es que si te si estás a gusto que gracias a Dios y después de nuestro puerto casi todo el mundo está a gusto te puedes quedar a cenar te puedes quedar a tomar la primera copa sin moverte del mismo sitio en una terraza con una vista increíble a los jardines de él

Voz 43 49:56 de la Alameda aquí los otros

Voz 0044 49:58 dos ambientes que es lo que inauguramos justamente esta noche que es la sala de Eventos en el cual pues como te comentaba antes puede suceder desde una boda una cena con espectáculo un evento de empresa un concierto o incluso por qué no una fiesta con con DJ como puede ser una Nochevieja o puede ser un carnaval

Voz 1315 50:17 vamos que estáis abiertos a cualquier tipo de sugerencia de petición que este espacio se convierta en un espacio vivo y que esté generando pues prácticamente todas las semanas un contenido hay un espacio para pues conocerse para de ocio no hay para venir a relajarse

Voz 0044 50:32 esa es la expresión exacta queremos que sea un espacio vivo queremos que esté abierto para todos los valencianos queremos que cualquier persona que tenga una idea que se presenta aquí nos la cuente está claro habrá algunas que se podrán realizar y otras que no pero desde luego no te escucharemos a todo el mundo hay sobre todo y creemos que que es muy versátil los que que puede pasar pueden pasar cosas para todos los gustos entonces no tiene no tiene porque gustarle no gustarle sino tienes que encontrar tu momento para disfrutar de la verdad

Voz 1315 51:02 como venimos esta noche nos ponemos traje esmoquin tocó saben ir Pascual

Voz 0044 51:06 yo voy a ir de esmoquin por supuesto

Voz 1315 51:08 sí bueno pero es es la inauguración me imagino más oficial On o más seria y luego a partir de ahí bueno

Voz 0044 51:14 pues ir de mañana queda inaugura hoy inauguramos la sala ya que es el cómo te hubieras dicho club del del Palau pero a partir de mañana ya tenemos la la inauguración oficial de Aza con un montón de invitados y donde empezarán ya a las sesiones de música en el cual hemos optado por una una línea muy neutra no queremos que nuestro público nuestro es muy nuestro tarde públicos muy ancho tenemos gente desde treinta años hasta sesenta entonces queremos que todas la gente pueda bajar abajo a tomarse una copa Gaza es un poco complicado pero vamos a intentar aunar todos los estilos musicales para qué

Voz 1315 51:50 con música en directo si también lo saben