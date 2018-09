Hora 14 Comunitat Valenciana (13/09/2018)

No hay resultados

Voz 0763 00:00 hora catorce Comunitat Valenciana Ana Durán

Voz 0131 00:09 qué tal muy buenas tardes muchas veces hemos abierto este informativo con los retrasos en la ejecución no con la marginación presupuestaria del corredor Mediterráneo el último ejemplo lo vivimos cuando el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos desveló que el anterior Ejecutivo el de Rajoy no había incluido esas obras entre las prioridades que se habían remitido a la Unión europea el asunto causó un cruce de acusaciones entre populares y socialistas y ese clima de tensión que duró bastante se ha podido reconducir hoy último día de plazo sea presentado ante el Parlamento Europeo una alegación para que estas obras si se incluyan entre esas prioridades de la Unión Europea la enmienda había sido redactada por la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero pero finalmente lo han firmado todos los representantes valencianos en el Parlamento Europeo Partido Popular Esquerra Unida ciudadanos esperemos que en esa unidad este la fuerza suficiente como para corregir a tiempo y que el corredor cuente como prioridad porque desde luego lo es para la Comunitat Valenciana

Voz 0141 01:08 Ana tales buenas tardes buenas tardes Ana a esa petición de la eurodiputada

Voz 0131 01:12 la lista Inmaculada Rodríguez Piñero como decimos sí

Voz 0141 01:14 sumado hoy la han firmado todos los Europe eurodiputados valencianos hoy era el último día de plazo esa enmienda solicita a la Unión Europea que incluya en los corredores tras europeos prioritarios el Corredor Mediterráneo y los ejes Sagunt Teruel Zaragoza Valencia Madrid olvidados por el Gobierno de Mariano Rajoy así se traslada a Bruselas la unanimidad lograda en Les Corts

Voz 0141 01:56 la enmienda la firman Esteban González Pons del Partido Popular Marina Albiol de Esquerra Unida Carolina Punset de Ciudadanos y lógicamente quienes iniciaron la propuesta que son las socialistas Inmaculada Rodríguez Piñeiro e Inés Ayala

Voz 0131 02:14 vamos ya con otros asuntos la Consejería de Igualdad ha confirmado hoy la implicación de tres internos de centros de menores de Buñol en una agresión sexual sufrida por varias chicas de la localidad uno de ellos es un chico de catorce años que no se le puede imputar otro ya ha sido trasladado a otro centro y el tercero lo será será trasladado en los

Voz 0141 02:32 muchísimos días el PP ha pedido ya la comparecencia de Mónica Oltra el Escort por enésima vez según la diputada popular María José Catalá que insiste en que la gestión del Área de Menores es un desastre y la consellera responsable no da ninguna explicación

Voz 3 02:45 están pasando agresiones supuestas agresiones que se están investigando está pasando un exceso de ratio está pasando unas visitas de la Fiscalía de Menores están pasando reyertas en el municipio está pasando denuncias el mismo Ayuntamiento eh sobre esta situación de difícil convivencia en un municipio valenciano por esta circunstancia y evidentemente nadie da la cara

Voz 0141 03:09 responde la diputada de Compromís Mónica Álvaro que tacha Català de irresponsable recuerda que este verano la popular afirmó que había habido una agresión sexual en el centro de menores de Buñol cuando había sido fuera Hinault rectificó su mentira Álvaro afirma que Catalá debería acudir a los centros de menores para ver cómo se trabaja con ellos en lugar de atacar a los profesionales

Voz 4 03:28 es de queda a la cada Atocha esos profes

Voz 5 03:30 Jonas que están te vayan que la pay per quiso es mi menor tienen un futur Millor que es el que piensa de la faena y que es el que habla es que están arriban a un momento ya de hartazgo Generalitat pensé que que que no todo vale en política que Terra de grandes profesionales que ya no senté

Voz 0131 03:52 y en Gandía hay preocupación entre los padres y madres de algunos de los niños y niñas que acuden a los juniors de la Colegiata de la capital de La Safor después de conocer que el abad que Ángeles San Eugenio ha designado como coordinador de ese grupo a un cura que fue imputado por un caso de pornografía infantil en el año dos mil diez dentro de la llamada la operación Telémaco el sacerdote fue absuelto pero los padres no creen que ese sea el perfil más adecuado para el puesto Radio Gandía Marina Vallés

Voz 4 04:18 después de que el Arzobispado de Valencia decretara su inmediata salida de la parroquia de Algemesí donde era vicario y su cese en su oficio pastoral este párroco ha vuelto ahora la Colegiata de Gandía donde ha oficiado en los últimos meses algunas misas y ahora para disgusto de algunos padres se hará cargo también de las tareas de coordinación de los júniors los padres ya han pedido explicaciones al abad tras su polémica decisión aunque algunos ya han tomado la determinación de que sus hijos no vuelvan a los juniors de la Colegiata

Voz 0131 05:05 además la policía ha detenido en Valencia a un ciudadano franco italiano acusado de haber retenido en Suiza durante dos días a una joven valenciana se le acusa de agresión sexual agravada detención ilegal y amenazas al parecer retuvo a la chica en una casa en Suiza después de conocerla en Valencia donde los dos estudiaban iniciar una relación sentimental durante el cautiverio yo le sometió a prácticas sexuales sacas después la abandonó en un pueblo de Francia allí ella denuncio y ahora la colaboración de la policía suiza y la española ha logrado su detención

Voz 0763 05:35 hora catorce Cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 0763 06:21 Ana Durán

Voz 0131 06:25 seguimos con más asuntos de la actualidad de esta jornada el Consell se felicita del cambio de paradigma del Gobierno central en materia de vivienda Pedro Sánchez ha anunciado una ley de función social de la vivienda muy similar a la que el Ejecutivo de Rajoy llevó al Constitucional que partía de la

Voz 0141 06:41 en era la consellera María José Salvador se felicita de que el tiempo le haya dado la razón de que por fin el Gobierno de España haya puesto a la vivienda a la altura de los derechos fundamentales

Voz 10 06:50 qué pasa de un Govern he del Partido Popular que presentaba recursos de inconstitucionalidad contra Unai hay tan importante como es la de la función social de la vivienda valenciana a un Govern preside Pedro Sánchez que impulsa una Jay por reconocer la función social de la vivienda en la línea que buen FETE en la Comunitat Valenciana presiden put

Voz 0141 07:10 en todo caso la nueva norma no deja sin efecto la sentencia del Constitucional que recuerden entendió que la ley valenciana invadía competencias estatales ya anuló algunos de sus artículos una media

Voz 0131 07:19 ya como decimos anunciada por Pedro Sánchez que ya saben que en las últimas horas también se ha visto envuelto en una polémica relativa a la autenticidad de su tesis doctoral a ellos se ha referido hoy el president Puig que no está de acuerdo con que se abra una causa general todos se ponga en duda por sistema asegura Puig que hay que ser transparentes pero también rigurosos no no acusar sin una base firme

Voz 0966 07:40 hay que investigar lo que se quiera hay que dar transparencia por supuesto en todo pero lo que no se puede es intentar ensuciar la vida de las personas sin no hay de verdad una causa aún motivo no se puede hacer una causa general en puede hacer un ataque indiscriminado yo creo que desde luego el Gobierno del presidente Sánchez lo que está demostrando es tener una respuesta de higiene democrática permanente

Voz 0131 08:06 sobre la renuncia de la ya ex ministra Carmen Montón también ha hablado hoy el president

Voz 0141 08:11 Puig opina que la ex ministra y ex consellera ha demostrado su compromiso con la sanidad pública durante el ejercicio de sus funciones ya ha dado una lección de dignidad al Partido Popular que en su opinión debería aplicarse el cuento

Voz 0966 08:23 yo creo en este momento que desveló Carmen Montón ha sido una persona que ha dado la cara por la sanidad pública en todo momento ha asumido una responsabilidad que probablemente el Partido Popular nunca ningún tiempo en estos años ha asumido yo es lo Le agradezco su dignidad creo que lo que hay que hacer desde luego por parte de quién sí que ha está en el mismo caso que estaba señora montón que es el señor Casado sabe lo que tiene que hacer más pronto que tarde lo tendrá que hacer

Voz 0131 08:53 sobre casos turbios el Juzgado de Instrucción número veinticuatro de Madrid ha declarado compleja la instrucción que lleva a cabo sobre la posible financiación irregular del PSPV a través de contratos del Ministerio de Vivienda con la agencia de comunicación Crespo Omar por lo que se amplía a dieciocho meses el plazo para esas diligencias

Voz 0141 09:09 lo ha revelado el Escort la popular Eva Ortiz que ha mostrado el auto de la juez que señala que en este caso las especiales características de los hechos punibles el número de investigados así como el resultado de las diligencias acordadas hacen previsible que la causa no pueda concluirse en el plazo previsto de seis meses Ortiz afirma que se va a seguir investigando y que queda mucho por aclara

Voz 0195 09:28 que frente a lo que decía el Partido Socialista IU Bloc Compromís de que esto era una cortina de humo un corta y pega que aquí no había nada y que todo estaba claro en la financiación irregular de ambos partidos hoy conocemos por Unauto que van a seguir investigando y que amplían el plazo porque lo que quieren es seguir manteniendo abierta una causa que desde luego no está clara ni ha terminado en la que se tiene mucho mucho que decir y que saber

Voz 0141 09:55 responde el portavoz socialista Manuel Mata en esa causa no nadie del PSP investigado la decisión de la juez obedece a que no han llegado unos certificados del Gobierno de Rajoy

Voz 12 10:04 eso tan relevantes lo que acordó el Juzgado que como un año de los certificados lo tiene que declara causa compleja y entonces cuando lleguen los certificados pues pues eso pero ese asunto es chulo porque está imputada una subsecretaria de Cospedal eh un alto cargo de Inditex que era un abogado del Estado pero no hay nadie ni el PSIB ni creo que socialista

Voz 0131 10:26 sepan además que el ex conseller Rafael Blasco y otros veintitrés acusados en las piezas dos y tres del caso Blasco por el desvío de unos cuatro millones de euros de ayudas públicas destinadas a cooperación van a ser juzgados en la Audiencia de Valencia a partir del próximo quince de abril esa jornada será de cuestiones previas y las declaraciones de los acusados están previstas en principio para los días dos y tres de mayo y acabamos de conocer también que el alcalde de Torres Torres dimite tras haber sido condenado tras aceptar ocho años de cárcel por pertenecer a una red de tráfico de drogas y armas así lo confirmaba Rafael Gil el ya exalcalde de Torres Torres a Europa Press

Voz 9 11:03 cómo han cambiado los Torras pues porque tengo os personales que tengo que dimitir si ya está

Voz 13 11:09 no puedo dos veces de forma inmediata si ahora cuando acabo una cosa hay papel gordo está preparado para harán puede ser veinte minutos cinco uno o veinte o diez horas antes ya con eso sí deja la política si si yo te digo que voy a trabajar en Bilbao donde se buscaré trabajo a su trabajo

Voz 0131 11:29 el Escort se debaten hoy las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos que se votarán esta tarde socialistas y Podemos han anunciado ya que no aceptarán ninguna de las que han presentado los populares porque no las comparten ideológicamente mientras que ciudadanos avanza que estudiará cuáles podría apoyar el PP ha presentado las suyas basándose en el programa de gobierno que presentó las indica Isabel Bonig en el primer día de debate y que son dicen una enmienda a la totalidad a las políticas del Botánico mañana viernes seguiremos con el tiempo bastante tranquilo algunas nubes altas y algunas en nubes más en el interior pero con probabilidad baja de que se produzcan chubascos mañana también nivel verde de aviso las temperaturas se mantendrán con pocos cambios escucha la Cadena SER son las dos y diecisiete minutos de la tarde

Voz 0760 13:18 buenas tardes Ana hablamos de la época en la que estaba el mando de la EMT eso expresidente y el actual concejal del grupo popular en el Ayuntamiento Alberto Mendoza la Concejalía de Movilidad Sostenible denunció ante esta agencia en mayo lo que consideraba que eran unas irregularidades que podían ser un fraude de ley respecto a cómo se estaba computado la jubilación parcial en Mt desde el año dos mil no precisamente el edil de este de esta área Giuseppe Rossi ha explicado hoy que los representantes de la Agencia Antifraude les han trasladado su agradecimiento por denunciar los hechos por su colaboración en todo el proceso además dice Chi que ni los trabajadores ni sus representantes tienen ninguna responsabilidad en estas presuntas irregularidades porque la concejalía las puso en conocimiento de la Agencia Antifraude en cuanto tuvo conocimiento de las mismas

Voz 0131 14:05 pero como les decíamos hoy ya ha presentado el proyecto provisional para el PAI del Grao que incluye como novedad una pasarela por encima de las vías del tren que cruzaría el cauce del río para conectar la avenida de Francia con el barrio de Les Moreres una solución provisional hasta que se puedan soterrar esas vías una solución que tendrá que contar con el visto bueno

Voz 0760 14:22 de Adif en su proceso de exposición pública la anchura final de este tramo del cauce del río será de ciento cincuenta metros superior a la de cualquier tramo de la ciudad que no superan los ciento treinta y cinco recordemos que este asunto generó tensiones en el gobierno municipal hace unas semanas en este proyecto se apuesta por la edificación en altura se construirán diecinueve edificios la mayoría de ellos entre veinte y veinticinco plan así uno de cuarenta y cinco eso sí sólo se podrán construir un máximo de dos mil quinientas viviendas y alrededor de un cuarenta por ciento de ellas serán de protección pública además se reservan dos parcelas destinadas a dotaciones educativas de una cuarta parte de los metros cuadrados de techo totales serán para usos terciarios el concejal de Urbanismo mis en Sarrià ha explicado que este proyecto contribuye a la configuración de grandes zonas verdes al final del cauce del Turia que servirá como transición al futuro parque de desembocadura que se tiene que desarrollar en la próxima legislatura ida una solución provisional al soterramiento de las vías

Voz 14 15:14 el gobierno municipal te un Compromís Cermi e en la necesidad de ejecutar ese soterramiento cuanta más Millor pero obviamente no he a salir en solitario y que exigirá una negociación en el Ministerio de Fomento comen son momentos va a comprometer el Ministerio están tenía que donar una solución que garantice a sos la permeabilidad sino que además les dote a ese ámbito tiene una harta cualitativo urbana paisajística

Voz 0760 15:45 esta propuesta será trasladada ahora los servicios municipales para que hagan las correcciones pertinentes y empezará una tramitación que se prevé larga en la que seguro dice Sarrià se acometerán cambios en el proyecto

Voz 0131 15:55 pueden ver la figuración de cómo quedaría en estos nuevos espacios en nuestra web en Radio Valencia punto Es por cierto que Sarrià que también es portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista aprovechado esa comparecencia para pedir a la diputada de Compromís en Les Corts a Marian Campello que rectifique por las criticas que vertía ayer sobre la campaña de empleo que la Concejalía de Sandra Gómez ha puesto en marcha

Voz 0760 16:16 Campello calificaba de humillante en su cuenta de Twitter la iniciativa que consiste en la instalación de un teléfono en la calle Colón para dar información sobre planes de empleo a los ciudadanos piensa Sarria espiga que nadie ha dicho ningún momento que se iba a dar trabajo por teléfono como asegura Campello achaca esta situación a discrepancias públicas a la proximidad de las elecciones

Voz 15 16:33 se hacía eco de una información falsa y la daba por buena muy desafortunadamente hizo un ejercicio de críticas sobre una falsedad pero además fuera de todo yo creo que sería bueno y como portavoz adjunto del Grupo Socialista creo que sería bueno por su parte que hiciera algún tipo de rectificación

Voz 0760 16:53 por su parte la diputada de Compromís Marian Campello afirma que no se puede disculpar por una apreciación personal sobre la campaña que considera desacertada y opina aún se está a tiempo de rectificar Campello que en Les Corts se ocupa de las políticas de empleo afirma que hay cosas que se están haciendo bien y otras que se están haciendo mal pero que esta campaña no es acertada

Voz 11 17:13 yo no puedo pedir disculpas de aportar mi apreciación personal sobre una campaña que se ha hecho y me apreciación personal es esa que las personas mayores de cincuenta y cinco años un colectivo muy vulnerable que es un drama social que estamos haciendo y que el límite del marketing sobre todo público tiene que estar ahí en las personas más vulnerables no

Voz 0131 18:39 ya lo cuenta la SER el Ayuntamiento de Valencia va a buscar posibles soluciones técnicas para poder mitigar las molestias que sufre en los propietarios de las viviendas que están junto a la depuradora de Pinedo fundamentalmente molestias ocasionadas por los malos

Voz 0760 18:51 colores era alcalde de Valencia Joan Ribó que visitó la planta y las casas en junio durante una visita a Pinedo se ha reunido ahora con el Consistorio con un grupo de vecinos afectados para conocer con más detalle su problema que ha acabado en los tribunales con una sentencia del TSJ que declaró ilegal parte de la ampliación de la depuradora Rivo se ha comprometido a explorar fórmulas técnicas para reducir las molestias que trasladará en una próxima reunión

Voz 19 19:14 que no los vecinos

Voz 0131 19:17 el Cabañal no han recibido de forma directa ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento de Valencia después de la reunión celebrada ayer convocó el alcalde junto a su regidores para estudiar cómo resolver los proyectos del barrio del Cabañal

Voz 0760 19:29 o así presidenta de la Asociación de Vecinos del Cabañal afirma que esta reunión es importante pero si de verdad algo pero si de verdad hubiera para algo es decir te así afirma que ellos no fueron a la reunión se retiraron porque esas jornadas de convivencia son dice una pérdida de tiempo y hasta que no haya un cambio en la política del barrio nada va a cambiar

Voz 19 19:48 nosotros no hemos recibido ninguna notificación llamadas del alcalde pero ninguna reunión lo único que ha sido no somos retirado de esas seis horas jornadas se haría de convivencia si nos llaman para ponernos en la mesa otro plan Vicente ahí estaremos nos negamos absolutamente pues lo que queremos es que el tema

Voz 0760 20:12 por ello desde la Asociación de Vecinos Cabanyal Canyamelar y la plataforma Salvem el Cabañal siguen reivindicando soluciones para que acaben los ruidos y el malestar en el barrio de momento sin ninguna respuesta hacia ellos por parte del Ayuntamiento de Valencia

Voz 0131 20:24 desde el PP la concejala Lourdes Bernal acusa a la edila de Medio Ambiente a Pilar Soriano de ser la responsable de un conflicto vecinal que se ha generado en el barrio de la isla por la construcción de una zona de perros en la calle Músico Ginés concretamente Bernal echa en cara a Soriano que se haya construido un agujero con una valla perimetral de uno coma ochenta metros para perros cuando había dicho la concejala de Medio Ambiente que sería una zona de juegos infantiles

Voz 20 20:49 el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia va a presentar de nuevo una moción en la Comisión de Medio Ambiente para instar a la concejal de Jardines a que construya la hacerla de juegos que se merecen los niños ya en la que se comprometió pero que también dote al barrio de un nuevo lugar de esparcimiento para perros que no moleste a los vecinos

Voz 0131 21:10 sepan además que José Miguel Cortés el director del IVAM ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Locos por Valencia donde anunciado cuáles van a ser las apuestas del museo para dos mil diecinueve el año en el que se celebra el trigésimo aniversario de la institución sobre el Jardín de las Esculturas Cortés espera que esté preparado para el XXX aniversario dice que la obra ya está licitada que pueden empezar en cuestión de días además quiere que sea un jardín vivo en contacto con el barrio

Voz 0141 21:36 eh

Voz 21 21:37 decir es crear un jardín importante que será creo que es el único que hay en el barrio con esculturas ícono tratamiento no un jardín muerto que la gente no no Kuchar en que esté activo que esté vivo habrán esculturas pero sí esculturas no se moverán por decirlo así pero tendrán vida íbamos está constantemente activándolas vamos hay constantemente haciendo diciendo elementos para que la gente los niños las niñas tienen ahí y disfruten de este patio ver o de este jardín de esculturas

Voz 0131 22:07 dos apuntes de última hora los bomberos forestales no van a desconvocar la huelga prevista a partir de mañana porque según han firman la empresa Tragsa sigue supeditando el pago del nuevo salario acordado a que Hacienda diga algo pero desde Hacienda no dicen nada así que no lo sé según eh Antonio Criado El secretario general de Comisiones Obreras de los bomberos forestales se mantiene esa huelga indefinida que es iniciará mañana allí el Tribunal Constitucional ha declarado extinguido el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el Gobierno central contra la ley valenciana para paliar la pobreza energética según el Tribunal Constitucional ya sea en ya desaparecido el objeto de este recurso porque se han cambiado algunos puntos de la ley

Voz 23 23:42 Ximo más mano buenas tardes hola buenas tardes el Valencia continuará esta tarde con los preparativos del partido del próximo sábado ante el Real Betis poco a poco Marcelino va recuperando los internacionales a los que nos recupera todo había esa Koke Len ya Garay que serán baja el próximo sábado

Voz 0760 23:58 por cierto hoy Gameiro va a ser protagonista

Voz 23 24:00 en nuestro Ser Deportivos la entrada de leer realizaremos una entrevista fondo a partir de las tres y veinte de la tarde