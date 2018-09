Ser Deportivos Valencia (13/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos valentía

muy buenas tardes señores saludos desde la ciudad deportiva de Paterna donde el Valencia entrena dentro de un par de horas donde hemos quedado con Kevin Gameiro para hablar un ratito con él de lo que espera de su nueva etapa como jugador del Valencia

Voz 3 00:43 Fran una cosa que estamos preparando un pequeño avance

esta mañana se ha presentado en el Levante el nuevo fichaje Borja Mayoral con el que mañana nos gustará a hablar durante un ratito con él pero esta mañana ya sea presentado como nuevo delantero centro del Levante Unión Deportiva José Manuel Alemán

Voz 1074 01:44 sí muy buenas Pedro sí la verdad es que ha sido una presentación en la que no ha estado el presidente Quico Catalán ha estado Miguel Ángel puesto que el presidente está en Colombia se encuentra justamente abriendo escuelas deportivas allí en una nueva aproximación hacia el exterior por parte del Levante ya tiene en Estados Unidos ahora el proyecto también arranca en Colombia con otra serie de escuelas otro proyecto deportivo que engancha al Levante es hoy ha estado presente el vicepresidente en la presentación junto al director deportivo junto a Tito con un futbolista que después de un año de constancia al final va a vestir la camiseta de Levante ya le quiso el año pasado el conjunto granota pero finalmente ha conseguido lograr la cesión por lo que ha ocurrido en el Real Madrid durante esa última semana de mercado con la presencia de Mariano que hoy obviamente el propio jugador reconocía que es de no haber sido por esa carambola el hoy sería jugador del Real Madrid ha llegado al Vestuario rápidamente se tuvo que marchar con la selección sub veintiuno todavía no dudó vio al equipo desde el palco de Orriols en el empate ante el Valencia lo que ya tiene grabado a fuego son los cuarenta y dos puntos como objetivo principal para conseguir la permanencia

Voz 4 02:50 el objetivo del grupo es llegar a los cuarenta y dos puntos lo antes posible ir a partir de ahí pues ver cómo cómo va todo ahí hizo creer en en qué podemos hacer algo algo grande no hay hay individual pues pero al acabar la temporada mejor ser mejor por de de la que de la que voy a empezar ir no me marco cifra de goles y vengo a a trabajar a

Voz 3 03:18 ser uno más en

Voz 4 03:20 en el equipo y ojalá que pueda marcar muchos goles para para ayudar a sus cuarenta y dos puntos Si ayudar al al al Levante

Voz 1074 03:27 tuvo varias ofertas para poder elegir en el último momento del mercado Easy ha explicado los motivos que le llevaron además de la conversación que mantuvo desde el principio del verano con el entrenador con Paco López y los diferentes mensajes que se intercambiaron a lo largo de todo el verano pero fundamentalmente porque hay algo que le decía que ese vestuario el juego del equipo por un cuatro cuatro dos definido podría serle muy bueno para su futuro

Voz 4 03:51 el El Vestuario es me encanta la alegría que que tienen todos el compañerismo que hay es fundamental para un equipo y luego dentro del campo eso también se ve reflejado no ser ser un equipo ser una una gran familia que es lo que lo que es este este club huy pues me gusta no me gusta la forma que tiene el entrenador de de jugar el sistema como he dicho antes no gusta jugar con dos delanteros y luego yo creo que voy a bien en este en este equipo y ojalá que todo salga que todo salga perfecto su posible debut del próximo

Voz 1074 04:29 Bingo en Cornellà ante el Espanyol y ahora el que tiene el marrón es Paco López que tiene a toda la plantilla a su disposición y entre ellos a los cuatro delanteros además de a José Luis Morales tiene

Voz 5 04:40 Mena tiene a Boateng

Voz 1074 04:42 tiene por supuesto la Borja Mayoral y al pichichi a Roger

a partir del quince de octubre cada día a emitiremos un capítulo una vez durará tres minutos otras veces durará seis otra vez e5 otras veces siete en función del contenido inicialmente Fran pensó hacer cien nombres de cien años y así va a ser el trabajo es arduo oí largo pero sí Frank se pone lo haremos aquí vamos a hacer cien nombres elegidos e iremos emitiendo cien capítulos de cien nombres de la historia del Valencia uno por día en SER Deportivos lleno de récord uno cada día lo repetiremos en SER Deportivos y en lleno de récord a partir del día quince de octubre eso nos llevará con las vacaciones de Navidad y tal nos llevará aproximadamente hasta el día dieciocho de marzo y luego pasado ya el diecinueve de marzo el centenario emitiremos otra serie de capítulos por ejemplo uno por cada uno de los títulos que ha ganado el el Valencia que son veintiuno en total yo es que le hago caso a don Jesús Barrachina que en paz descanse y cuento el de la Intertoto porque él tenía razón decía ayer que la Intertoto es un título que no dieron una copa en la UEFA entonces el Valencia no lo recoge en su palmarés el el Valencia no lo recoge en su palmarés pero es que yo creo que lo es entonces son siete Copas seis ligas una Copa de España tres UEFA dos Supercopa de Europa una Recopa de Europa el Arsenal la Intertoto veintiuno en total haremos uno por capítulo por cada uno de los títulos y luego haremos también algunos capítulos sobre hechos relevantes de la historia de él el del Valencia pues pues cuando cuando el Valencia ascendió a Primera después de descender a Segunda el nuevo estadio en fin una serie de hechos relevantes de la historia del del Valencia y luego haremos también algunos capítulos sobre décadas prodigiosas o lustros prodigiosos o etapas destacadas de la historia del del Valencia esto es lo que tenemos pensado lo iremos colgando cada día en nuestra página web renovada página web por cierto en Radio Valencia punto es Si así ustedes lo podrán descargar

Voz 3 07:24 vamos a poner un avance Fran un cebo once pero rápido porque

Voz 2 07:28 de esta guía Kevin Gameiro que que está mirando dice oye que me yo me tengo que

Voz 0481 07:31 tras pues un avance fácil que es gracias al cual se acabó de construir pagar la tribuna de Mestalla era mil novecientos cincuenta y cuatro aquella plantilla comandada por el gran Puchades se impuso en la final por tres cero con dos goles de fuertes y uno de badenes

Voz 6 07:47 ahí corriendo la maña de baño se pone aquí de manifiesto a la CBS medidos más al interior para en difícil posición tira entre Velasco y el poste marca el tercer gol de la tarde Vadenes vez al balón aunque éste se resiste taller disgustar Quartet el aplastamiento de la exclusividad acompañaría el justo triunfo valenciano queda así

Voz 0481 08:07 en las dos temporadas siguientes mantuvo su idilio con la grada protagonizando filigranas nunca vistas antes y marcando treinta y seis goles cuatro de ellos en la misma tarde en una exhibición ante el Racing el Valencia ganó ocho uno y su nivel de juego fue tan maravilloso que los aficionados quisieron llevarle en volandas desde Mestalla hasta la tetica donde residía no todo fueron vino y rosas aquejado primero de ocio después de amigdalitis Fast tenía tendencia a la hipocondríaco el disgusta eh no no quita lo quita no

vayan haciéndose a la idea que vamos a aprender todos recordar Historia del del Valencia y eso será a partir del día quince de octubre bueno ahora

Voz 7 08:52 así nos lo permiten vamos a hacer una pausa para

íbamos a hablar con Kevin Gameiro

Voz 3 11:25 Kevin Gameiro buenas tardes pie Kevin tú tú de pequeño quería ser futbolista

Voz 15 11:30 sí desde que nació pero

Voz 3 11:33 pero tenías antecedentes en en en la familia futbolistas au o no

Voz 15 11:38 no tengo una economía de futbolistas pero no de alto nivel pero mi mi padre no has querido ir en un centro de formación para para quitar su su padre es cuando él estaba pequeño

Voz 16 11:53 videojuego cuando teniendo cuatro o cinco años empezado micros de mi ciudad hasta desde pequeño me gustó mucho por borde estaba mi sueño de

Voz 15 12:07 de hacer eso

Voz 3 12:10 de qué jugaba tu padre de Antero tan

Voz 15 12:12 viento del delantero osea has cumplido un sueño

Voz 7 12:15 sí sí es mi sueño

Voz 15 12:18 estoy muy contento oí de puede la realidad mi sueño Kevin porqué

Voz 3 12:25 por qué has elegido el el Valencia Club de Fútbol porque creemos que al Atlético de Madrid también ha habían llegado posibilidades de de Liga inglesa de la Premier no sé si también algo de de China supongo que China no te apetecía nada porque todavía tienen mucho fútbol para jugar en en lo alto nivel en ligas ligas de primer nivel europeo sí pero creo que también tuviste alguna alguna cosa de Inglaterra no sé si de menos nivel deportivo que que el Valencia pero bueno me gustaría saber porque finalmente eliges el Valencia

Voz 15 13:01 es que para mí es un

Voz 16 13:04 dónde crudo iraquí es en España me gusta mucho el padre este país y también porque buen coito el año pasado hubo han hecho donde tampoco hay hay muy bueno pienso que podemos hacer arduo está años justo días tenemos a Champions y la Copa la Liga pienso que podemos competir a la nuestra

Voz 3 13:29 me gustaría aprovechando en que te pregunto por el Valencia que explicaras porque quizá también tenía una deuda moral de volver e de fichar por el uno porque hubo una una un momento que casi yo tengo entendido que viste aquí con tu mujer buscase de casa

Voz 16 13:49 también animó así a viviendo aquí hace siete años para para buscarlo en la que casi estaba todo se perdona el consta como conmigo pero bueno

Voz 3 14:01 que que no sé qué pasó porque hay una historia contada por ahí que que creo que no es así que es que Gameiro al final rechazó jugar no es el Valencia

Voz 16 14:12 no yo estoy ahí al final los clubes son echando no estaba todas cuando se puede su de del Consejo ya está y después yo he ido debido otra opción en donde estaba Triviño

Voz 15 14:29 aquí como como has visto mismo equipara busca

Voz 16 14:32 con una casa ahí todo claro

Voz 3 14:34 no no no se pusieron de acuerdo el Valencia y el oriente al Augusto Lorenzo fue cobremos porque a nosotros en aquella época hace muchos años yo creo recordar tan y Ximo que están también quizás acuerden Nos contaron que al final habías elegido jugar en otro club porque era una cuestión de de la selección francesa de Laurent Blanc esto es lo que nos contaron en su día unos nueve

Voz 16 14:57 esto no nos llamaba como te he dicho yo estaba con el club de desde mucho tiempo esta vez estaba todo claro en mi cabeza pero bueno no sólo no lo has podido no no hemos podido hacen Aloy

Voz 0691 15:12 esto por corroborar la versión de Kevin entrevistamos a Braulio Vázquez que lo quiso fichar en aquel momento que el contrato fue directo yo con él lo entrevistamos ya fichado Kevin el Valencia y el explicó que fue un momento en el que el Valencia hubo un cambio de condiciones por parte del Valencia no dio el paso de llegar económicamente a lo que pedía lo que hayan pero el acuerdo con el estaba cerrado fue una cuestión de clubes de que Manolo Llorente en aquel momento presidente no quiso llegar a al precio que le ponía el segundo precio que le puso el presidente del Gobierno pero de acuerdo con el Estado a Ferran por Ximo

Voz 0962 15:44 sí era eso porque aquí no se llevó claramente lo de Blanc y además nos contaban una anécdota aquí está aquí a toda tu familia que Voro recuerdo una anécdota que fue comprarle cremas a tu hijo porque había tenido un pequeño problema con

Voz 0691 15:59 el sol está más que yo porque yo no es todo aquí

Voz 16 16:04 pues sólo el mismo Baby mi mi hijo ahí ya como como hecho yo hace mucho tiempo que que ido de España nerviosa no no no sea realizado todo antes sí pero ahora estoy aquí se niños si no te muy dos ahora tengo ahí ven

Voz 15 16:24 eh esperemos que ha

Voz 16 16:27 estaremos muy contento aquí es venenosa

Voz 3 16:31 Gameiro que importancia ha tenido Marcelino para para que tú estés en el en el Valencia porque sabemos que eres un jugador del agrado del entrenador lógicamente sino no estarías aquí pero Marcelino se suele implicar él personalmente a hablar con el jugador para explicarle

Voz 16 16:49 sí es muy importante de de hablas con un con un generador para saldar que qué piensas de Ci como te te voy a hacer algo

Voz 15 16:57 ya

Voz 16 16:58 como el te va dando confianza para

Voz 15 17:02 eh para venía

Voz 16 17:03 para mí es muy importante de habla con con cuando fichó en el Clot

Voz 3 17:08 tú crees que vas a jugar aquí más que en el Atlético de Madrid

Voz 16 17:12 más no se lo vemos pero como te he dicho te demuestra esparcido cada semana

Voz 15 17:18 tenemos eh hay un

Voz 16 17:20 bueno grupo tenemos mucho Gemma entero buenos también lo más importantes que que el que poca que estamos muy contento al fin ver parte de los partidos Si sin

Voz 3 17:33 desvelaron sin contar nada que no se pueda pero supongo que Marcelino no te diría oye Kevin Wen al Valencia que vas a ser titular indiscutible lo que vas a tener la camiseta porque hay una buena competencia aquí también te puedes contar más o menos cómo fue la conversación

Voz 16 17:53 cómo te echo me has hecho como querría nunca me han dicho que que podía estado escritura todos los partido estás vaya tener que que han como te he dicho es mucho a todo va a tener con nosotros y ya está esa partes de diga nada

Voz 15 18:16 de quedado mi mi posición de campo toda la semana con el grupo

Voz 3 18:24 a Gameiro tú eres tú entiendes eh para un club como el Valencia que es un club que tiene una unas límites económicos menores que Atlético de Madrid que Barcelona que Real Madrid no nosotros sabíamos que Gameiro era un jugador técnicamente muy de el gusto de la grado de de Marcelino lo sabíamos eh claramente pero había siempre una una duda que era como el Valencia va a hacer una inversión económica en este caso dieciséis coma cinco millones que parece poco en en el fútbol actual pero para el Valencia es una cifra importante más si es un jugador que yo no digo que sea viejo pero que con treinta años un que con treinta y un años eh luego es más difícil tú tienes tres años de contrato poder recuperar el dinero bueno te quiero decir esto porque comprendes que para el Valencia es una apuesta importante pagar un dinero por un jugador que no es viejo pero tiene treinta y un años

Voz 15 19:31 sí es verdad pero bueno esto es así no yo no me

Voz 16 19:36 ese gol eso yo estoy aquí para ayudar al equipo a pagar a lo ha apostado todo mi esperanza es que tengan que he tenido yo pienso que tengo treinta años pero puedo dar mucho para el equipo tengo mucha a todo todo ya hay tengo muchas ganas de después de poles hagas algo este año

Voz 0691 20:00 pues esa experiencia de la que hablas estás acostumbrado a ganar títulos la Liga francesa con el PSC en dos mil trece ha ganado cuatro Europa League una con el Atlético Madrid tres con el Sevilla al final son vestuario y personal plantilla ahí tienes la capacidad de ver si es una plantilla con nivel para poder ganar títulos para poder pelear los por lo menos esta plantilla que ya conoces llevas aquí ya un tiempo prudencial para conocer sus compañeros es una plantilla preparada para para competir en Champions que no es Europa League para intentar conseguir un título que además creo que llevan a los futuros cinco seis temporadas consecutivas allá donde vas a los mínimo un título

Voz 16 20:33 es que nunca podemos saber pero bueno como he dicho tenemos mucha calidad busca todo muy joven otro viejo un poco más viejos y eso es una buena mezcla

Voz 15 20:46 sí sí estamos esto

Voz 16 20:49 pagamos mucho yo soy jugamos

Voz 15 20:51 el equipo estoy seguro que podemos algo extraño todo eso por no puede hubiese arte otra cosa

Voz 0691 20:59 me gustaría Kevin que definieras a tus tres compañeros

Voz 15 21:02 la delantera

Voz 0691 21:04 qué te gusta qué qué destacas de de Rodrigo de Santi de lleva allí ya has entrenado con ellas bastante ya los conoces que te gusta

Voz 15 21:11 uno de los tres cada uno somos diferente yo soy madre de espacios Chaoui más de cómo era

Voz 16 21:21 yo digo se mueve mucho de cuesta mucho

Voz 15 21:24 lo tenían haber buen pie

Voz 16 21:27 hizo es un poco padres éxito también que pienso que los cuatro tenemos mucho es también y eso para el equipo es muy bueno

Voz 3 21:36 Kevin crees que eh es como si Rodrigo tiene un puesto seguro y luego hay un puesto más que tienen que disputar Gameiro mina iba allí un poco de la gente el aficionado lo ve así no digo que sea así pero tú piensas que es así que Rodrigo por el la temporada que ha hecho pasada es como que Rodrigo es titular seguro y luego queda un puesto que hay que luchar los otros tres

Voz 15 22:04 pero quizá no nosotros estamos ahí para para combinar para para ahora Doubt otro equipo si nos toca a los finde semana tras semana

Voz 17 22:18 Nos hemos Si sí

Voz 16 22:21 estamos ha pagado a a veces eso ayudaría

Voz 3 22:27 en algún momento supongo que no porque no sería lo normal pero bueno pregunto en algún momento el entrenador ha dicho mira Kevin e vas a jugar la Copa hay Champions son Liga hay

Voz 15 22:42 copado no no nada aquí

Voz 16 22:44 vemos

Voz 15 22:47 antes el partido quién lo volví a él

Voz 16 22:49 entiendo el Goya

Voz 15 22:50 pero antes no nunca lo dice una temporada normal

Voz 3 22:54 de Kevin Gameiro que tú consideras bueno yo mis números normales es marcar cuántos goles por temporada

Voz 15 23:02 para mí no es bueno tampoco es dar asistencia también pero bueno eso vemos espero que que estar bien aquí que no voy a tener yo

Voz 0691 23:16 ya podía llevar mínimo te marca esté fastidiado

Voz 15 23:19 ha dolido

Voz 0691 23:20 en el partido contra el Levante porque tuviste lo dijo Marcelino dice me preocuparía que no tuviéramos ocasiones pero pero que ha tenido ocasiones tuviste dos palos el dos tres contragolpes para para ver acaba en gol de supo mal no no acertar en algunos remates porque hay un palo que que lo lógico hubiera sido gol no no entró por centímetros ya podías llevar perfectamente

Voz 16 23:40 eso es que que de hay ya está ahora pienso a los próximos partidos escapamos mucho en el poste reía para que haga goles y espero que voy a Mas que haga muy rápido

Voz 0962 23:59 echando un vistazo tus números en el Atlético de Madrid no llegaste a conseguir tu objetivo mínimos no que sería de los veinte goles que es el que tú mismo te has fijado para ti sería ideal tras encontrar aquí lo que tuviste en el Sevilla donde ganaste título dónde fuiste un jugador importante y donde no lo olvidemos hiciste que el Atlético Madrid pagará treinta millones de euros Portillo es decir quieres recuperar tu pensión del Pizjuán

Voz 16 24:25 cómo llegó Stage Félix voten todos si sí puede ayudar a mi equipo a hayan partido sino más colores y que de queramos ser partido estaba contento

Voz 17 24:39 también

Voz 16 24:41 después como he dicho tengo bastante y una yo tengo una experiencia así como se pasa un poco en el fútbol

Voz 15 24:47 hay yeso

Voz 16 24:51 debemos como se pasará de State temporada pero yo tengo mucha de este grupo B con este

Voz 15 24:57 por Gameiro tú tienes una

Voz 3 24:59 la visita una análisis e muy privilegiado para responder a estas preguntas porque has jugado en el Sevilla escudado en el Atlético de Madrid ahora estás aquí en el Valencia conociéndolo IU nuestra vida deportiva e se mueve entre esos tres equipos para la cuarta plaza para la Champions es si estamos Ainhoa pienso que el Atlético de Madrid se ha alejado pero te quiero preguntar qué diferencias eh ves en este momento actual entre el Sevilla y el Valencia los ves dos equipos parecidos iguales con las más exigencia deportiva el Valencia que el Sevilla e igual de afición me gustaría que comparan un poco todo

Voz 15 25:46 que la renta la gente a aquí hubo en Sevilla está muy como se ha apretado mucho a muy exigentes si es muy exigente con el color con los dos pero bueno como lo he dicho es dos esconde club que llegué hace buen esta haría y qué quiere quiere Perera con los tres de arriba pero bueno pienso que es un poco yo dos creo muy sido ha buen muy buena decisión bueno ellos

Voz 17 26:19 tienen buen estoy puede

Voz 15 26:21 de Copa aquí también ahora tenemos estabas delante de ellos para para esas cosas

Voz 3 26:30 no el rival Kevin para ser cuartos es el Sevilla

Voz 15 26:35 es mucho hay expirado que ya ha de ese ese día en muchos equipos no es fácil porque para mí hay mucho pues bueno

Voz 16 26:45 sí como lo he visto y el año pasado estaba ahí

Voz 15 26:49 también creando a las

Voz 17 26:51 es quinta plaza de la

Voz 15 26:54 sexta plaza Hay cada equipo aquí que te un poco este estás secundar vamos a ir a las cuatro era séptimo sí

Voz 3 27:08 sí eso debe hemos peleado por ahí está

Voz 15 27:11 durante todo todo el mundo y el Atlético de

Voz 3 27:13 Madrid Kevin ya se nos ha escapado un poco

Voz 7 27:17 sí sí no no él no hemos esto hace

Voz 17 27:21 sí es seis seis siete años

Voz 15 27:23 es que que están y que esta nada Ibai Prodi vemos ellos tienen un plan con desvelar cuando ya no se ha planteado

Voz 3 27:38 ya

Voz 15 27:39 que no se mueva mucho la la plantilla así es cinco o seis años que Agolada juntos y eso ayuda el equipo ha estado un poco más seguro un poco quiero ahora que a los partidos para para esas cosas

Voz 3 27:58 osea que tenemos que en este momento por ejemplo el entrenador dice no sería justo él dice no sería real pedirle al Valencia en este momento que sea más arriba que cuarto ir el director general del Valencia Mateo Alemany eh dijo ayer tenemos que es ser cuartos mínimo mínimo cuartos eh tú piensas que es lo justo pedir al Valencia que sea cuarto no más de cuarto

Voz 15 28:34 eso debemos nosotros vamos a pelear para para el cual es posible en esta esta aquí ya vemos cómo se pasa no no te voy a diecisiete Si hemos construido es quinto tercero eso no lo sé lo sé que vamos a pelear años

Voz 3 28:57 bueno aquí otro de los atractivos que vas a tener es eh jugar la Champions yo creo que tú has jugado más un poco más de veinte partidos en en Champions no cómo ves el el grupo porque es muy bonito para un futbolista para el espectador

Voz 15 29:11 pero es un grupo muy difícil que es muy muy fuerte ahí creo que que entrará en Champions desde mucho daño oí que quiere era era también con nosotros porque

Voz 3 29:28 qué crees que quieres que podemos luchar leal Manchester United en la segunda plaza

Voz 15 29:34 sí eso eso no hemos visto el año pasado que sería ha ganado un partido voy o eso tenemos Entesa muy bien la el primer partido para estar ahí estaba bien ca confianza para parece que estoy de de los partidos del grupo

Voz 3 29:58 en en el tiempo que estás aquí que el el Valencia es como tú lo habías pensado cómo te lo habías imaginado

Voz 15 30:07 sí sí seguro que vamos a hacer algo extraño momento forzamos un poco para ganar los partidos pero cuando un parche tras después vamos a seguir dando esto ir el útil debemos hacer desde de este sábado Betis me estaría esté la decisión de de Hay después se lo más algo que a los otros tras días parada debemos estar muy muy propagado para eso

Voz 0962 30:41 sobre lo que te has encontrado tu privilegiado como te decía antes Pedro porque has jugado en estos clubes si tienes una mirada privilegiada y además yo me centraría ahora en los entrenadores tú has tenido Ancelotti y has tenido habla has tenido Almería al que conocemos muy bien de aquí pero me kilos entrar en tus dos últimos entrenadores siempre se habla muchos Marcelino como el nuevo Simeone nos gustaría que fuera el nuevo Simeone como entrenador que implantar aquí un estilo y que nos llevará a los a los éxitos que ha llevado Simeone en el Atlético de Madrid tú ya llevas más de un mes entrenando día a día con Marcelino es intenso como el Cholo me gusta llegue dijeras que similitudes ves Easy crees que podemos seguir esperanzados contener aquí el el efecto Simeone

Voz 16 31:25 el futuro con Marcelino no son dos centros no muy exigente muy veinte eso lo vemos a es nada Él no son Jan viento pero a veces es muy diferente también

Voz 15 31:41 que ha

Voz 16 31:44 en la web de los equipos muy diferente también pero lo lo lo lo vemos cuando Ségol buen partido los dos son Flandes vamos a estar muy nervioso muy casi si pudieran clara en el campo base

Voz 15 32:02 ahí ya está yo

Voz 16 32:05 no yo descubro un poco más no lo sé no lo veo todos los días Hay Elche le gusta mucho al varón tiendas mucho la las posiciones a muy a veces también la proteína

Voz 15 32:20 o en contra para parar esa daño a los a los jefes para

Voz 3 32:25 dice que este año

Voz 7 32:27 Simeone

Voz 3 32:28 el Atlético de Madrid que Dallas en la impresión que quieren no hacer tanto fútbol directo tener un poco más el el balón circular un poco más el balón parece que es la la novedad que quiere hacer el Atlético de Madrid no

Voz 16 32:41 sí sí lo hemos visto con los como se que no a los pavos jugador cuando que tienen muchas cariño

Voz 15 32:50 edad

Voz 16 32:51 cuando desde el sin que tienen mucha caída también yo sugiero en museos no sabía que había estas de de de senadores de designación de sí mismos pero bueno ya vemos cómo con banderas de este año no lo sabemos que

Voz 15 33:10 que acogerá ese equipo es muy difícil hablar de Simeone parece es una persona muy tranquila con con mucho aplomo la experiencia de los años pero te quería preguntar por esos viajes a Singapur a Italia seguramente no podrás contar todos pero hablamos con gente muy próxima Tito agencias representaciones decían

Voz 0691 33:31 kilo el el sabe que que acabará en el Valencia pero claro aquí decíamos bueno acabar en el Valencia pero se lo lleva a Singapur y además te ponía jugar y tenía que entrenar doble sesión me gustaría saber hasta donde pueda adoptar evidentemente común aquello porque el Valencia te daba prácticamente por por fichado pero pero estoy llevó de gira Simeone dos veces a además a partidos exigentes para el PSC

Voz 15 33:52 no no no fue fácil pero bueno yo tenía que propaga a mí tampoco ahora también tenía que llevó porque tenía concierto de ellos ya está yo como he dicho antes fui yo difícil pero bueno ahora estoy aquí estoy muy contento soy puedo ahora puedo todos todo para mi nuevo equipo

Voz 3 34:19 tú también hiciste algo parecido a porque Mateo Alemany Miguel Ángel Gil tienen buena relación personal pero por por culpa tuya han discutido han han tenido Kimi curva sí

Voz 0691 34:32 porque por la negociación por la negociación

Voz 3 34:34 todo eso es el fútbol sí sí por supuesto pero eh yo yo creo que hubo hubo un momento en el que en Mateo y Miguel Ángel no se ponían no se ponían de acuerdo yo creo dímelo tú que tú dijiste a Miguel Ángel Miguel Ángel contadas estas ofertas que me habéis dicho que tiene el Atlético de Madrid que al club al Atlético le interesan más pero a Mino sino voy al Valencia me quedo en el Atlético de Madrid no me voy a ir a ningún sitio

Voz 15 35:07 yo lo he hecho desde que me ya que mientras aquí

Voz 17 35:13 he aquí algo

Voz 15 35:17 si hay una falta de Inglaterra a a mi me da igual si similar más dinero y me da igual yo estaba aquí y ahora estoy aquí

Voz 3 35:27 nos puedes decir porque no pasa nada no no es un no no molesta a nadie pienso yo nos puedes decir que equipos de Inglaterra o de Italia querían ficharme

Voz 15 35:39 yo no sé yo como yo echarme a gente que voy a revelar esa después si tiene una abstracta de inglés o de arma ya que ella rechazaba dialecto que no me me ha Platja de los que aunque

Voz 3 35:52 hubiese sido un club de Inglaterra

Voz 15 35:55 ya

Voz 3 35:56 de alto nivel

Voz 15 35:58 es diferente pero bueno como como te he dicho yo en mi en mi cabeza estaba todo crudo estoy muy contento aquí en España mi familia también y no ha cambiado de país

Voz 3 36:12 si tú y yo creo que tú lo que quieres explicar es mira así me vais a hablar del del Watford de tal esto no me lo hables yo me voy a ir al Valencia

Voz 15 36:21 sí sí también pero como estoy es como si se si si hay veces en mi en Inglaterra

Voz 17 36:31 eso tú lo sabes aquí

Voz 16 36:34 no lo mismo que te quiera al Liverpool que el Huesca no es diferente pero bueno como hecho puede sí

Voz 15 36:40 sí estar en el banquillo viendo él está contento yo ver que estás contento voy ahora segundo jugador importante porque pensó que le he encontrado aquí

Voz 3 36:53 puedes Kevin Gameiro gracias por por este ratito de de radio por tu esfuerzo por por hablar castellano que es

Voz 15 37:01 no es fácil lo sé pero es bastante

Voz 3 37:04 eh bueno y no nos no sirve para nuestros oyentes que metas muchos muchos goles y que estés aquí hasta los treinta y cuatro que eso será una o más

Voz 0691 37:16 sólo debemos una buena señal y que como tras la suerte dónde vas hay gana un título en el equipo a ver si nos trae esto también ha aquí al haber muchísimas gracias y mucha suerte que las gracias

