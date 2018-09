Las bicicletas

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Locos por Valencia ser saludable Sara Tavares

Voz 3 00:10 estaba muy buenos días qué tal cómo están las vías como está bienvenida bueno sabéis de qué vamos a hablar habéis visto patinetes por la calle a alguno que otro alguno no los tenemos retirado muchos de ellos los particulares sí que eso es la gente la gente de los tiene los tenemos en casa muchísimos en la calle hizo bueno ya la gente lo hacen ir más rápido evitaron el colapso del tráfico pero aquí en el pero no nos ayudan a bajar nuestros altísimos índices de sedentarismo os cuento una cosa que salió la semana pasada que a mí me ha dejado un poco un poco mosqueada el otro día sale un estudio muy importante publicado por delante Seth que analiza la evolución de la actividad física de las personas en todo el mundo y atención con el resultado porque ha sido el siguiente un porcentaje elevadísimo de los habitantes de países ricos está en riesgo de enfermar Paul culpa de quién pues del sedentarismo los patinetes está muy bien pero no nos ayudan a cumplirlos ciento cincuenta minutos de actividad física de intensidad moderada que recomienda la Organización Mundial de la Salud así que nosotros os vamos a dar una alternativa os adelanto ya que las bicis no son para el verano así que preparados Arturo Amadeo coge la bici porque empezamos a pedalear

Voz 5 01:39 la Vuelta Ciclista España lo lleváis bien me encanta la simpatía ha sido bien

Voz 6 01:48 pero la veo no

Voz 5 01:51 no me ha motivado hoy motivados bueno pues este fin de semana se va a celebrar en Valencia el Día de la Bicicleta así que nosotros ya empezamos a preparar nos vamos caldeando estás pensando bueno bueno bueno pues vamos a prepararnos y con quién vamos a preparar con Jorge García que nuestro experto en alto rendimiento y profesor de la UNIR Jorge buenos días buenos días qué tal Jorge bueno ya estamos

Voz 3 02:15 sí beneficios de utilizar la bici El Pati lo vamos a dejaron la adicto que está fenomenal oye no hace irme rápido pero la bici no hace cumplir con esos ciento cincuenta minutos de actividad física que no recomienda la Organización Mundial de la Salud que nos va a dar mucho no Jorge

Voz 1453 02:30 sí la verdad es que la bicicleta es una opción muy muy buena como como actividad física sobre todo por eso porque como pues casi no tiene impacto cosa que sí que pasa por ejemplo con el correr pues se puede la verdad es que lo puede realizar cualquier persona conocemos casos como el de Jean calmen que fue la mujer que más ha vivido la historia no se vivió hasta los ciento veintiuno ciento veintidós años iba en bicicleta hasta los cien años no se haga usted excusas no tenemos Nova a la hora de de coger la bicicleta vemos si en bici cualquiera básicamente poder en bicicleta

Voz 3 03:03 Jorge cómo elegimos bien una bici porque hay muchas tenemos las bicis de viniendo al gimnasio la bici de calle la hay Rubai que ya

Voz 5 03:14 hablaremos sobre la sé si tenemos que elegir bien la pero también es un gasto energético y también nos ayuda a cumplir con esos ciento me gusta la eléctrica sí sabía que iba a decir eso eléctrica también pedal que en determinados momentos te ayuda

Voz 1453 03:35 los si eran bueno y mucho menos Black I de Baco

Voz 5 03:37 a sí dice Cuesta cuesta será más allá

Voz 3 03:43 pero además Valencia es una ciudad estupenda para ir con la bici o sea que no hay excusa Jorge cómo elegimos bien una qué tipos de

Voz 1453 03:50 bueno como bien decías pues es la bici de de ir por la calle que hay tienes pues tropecé cientos modelos que al final tampoco hace falta que gaste es el dineral una competición al final pues es una bici que te lleve de un sitio a otro ir hecho cuanto más ligera se pedalear pues menos gasto energético tendrá con lo cual lo que estamos buscando tampoco tendría mucho mucho sentido a menos de que eso bueno pues te gusta el ciclismo oí te gusta hacer muchos kilómetros con ella no y luego en los finados nuevamente de las bicicletas estarás tipo Espino o de o aeróbico donde pues te sientas y normalmente suelen funcionar con un con osea se frenan con una finta aunque también hay unas novedosas que está muy bien que son magnéticas que estás suelen ir un poquito mejor si luego de que la ventaja que tienes que trabaja trabajas piernas y brazos a la vez

Voz 3 04:40 es una terapia si exacto es hoy

Voz 1453 04:42 sí que te estática y la resistencia una cinta que te ofrece pues eso un freno por debido al rozamiento lo que hace es que llevo unas palas que es el propio aire al al dar vueltas la rueda el que te ofrece la resistencia con lo cual cuanto más rápido vas más resistencia te ofrecen bicicleta entonces una bicicleta que te que en muy poco tiempo te hace quemar digamos muchas calorías otear supone un mayor gasto energético respecto a las otras bicicletas es decir que él un minuto te pones y éstas se iba rápido estás practicamente ya muerto podemos decir

Voz 3 05:18 Jorge para perder peso está sería la más recomendable

Voz 1453 05:21 es la última en la Baix en lo que sería ejercicio tiempo es decir la relación entre tiempo y uso de la bicicleta para mí es la más recomendable problemas que todavía no hemos visto ningún estudio al respecto pero es que vamos es subirse encima de la bicicleta ponerte a pedalear hilo notas enseguida de que mucho mucho tiempo con esa bicicleta no no puedes estar de hecho eso es seguramente según las mejores máquinas que hay para hacer lo que hemos comentado otros programas que eso him no el el entrenamiento intervalos de alta intensidad

Voz 3 05:51 bueno alguien que ella diga bueno me tiene medio convencido venga me había subieron una bici como ajustamos asiento manillar vamos a colocarnos bien en la bici para que no duela la espalda para estar perfectos para empezar a pedalear

Voz 1453 06:05 bueno lo en cuanto lo asiento tiene que subir hasta que prácticamente las piernas te queden cuando el pedal está más bajo pues prácticamente te estén rectas del todo también es importante saber que se tiene que empujar el pedal con el meta Tarso el pie no con el talón

Voz 7 06:20 bueno como paralización sí sí sí

Voz 1453 06:22 y luego el pues bueno pues el manillar te tiene que quedarán a una altura que la la espalda lote que dé excesivamente reflexionaba un poquito si al final como mantienen una posición no debería tener ningún problema pero pero no excesivamente reflexionara osea tiene que estar una altura que te resulte cómodo aunque estés pues no se sabría decir que los ente cinco grados una cosa así no a un respecto al a lo que sería el en el suelo vale principalmente sería esto tampoco tendría mucha mucha más historia luego eso también sí que es cierto que que la ventaja que tenía hemos ahora es que se pueda al trabajo con bicicleta tanto si tienes la del los ayuntamientos que a veces tienen en Valencia me parece que hay

Voz 3 07:02 Valencia tenemos unas estupendas yo si no

Voz 1453 07:05 no hay muchas opciones de bicicletas plegables que tal como acabas la pegas en menos de un minuto la dejas en cualquier sitio en cualquier rincón del del trabajo sea que por ahí y luego él bueno tiene más beneficios no solamente a nivel propio sino a nivel de pues menos contaminación y menos ruido sí si tienes que aparcar la verdad es que puede ser más rápido que hoy en coche dependiendo la distancia que vayas a a recorrer la Viti lado dejas en el sitio no tienes que estar buscando sitio para aparcar

Voz 3 07:35 como en una frase como comencemos a los oyentes para que empiecen a pedalear todos los días iba a ir al trabajo en bici que Valencia es una ciudad que se presta para ello

Voz 1453 07:45 los beneficios al final a beneficio de salud dinero que te ahorras la gasolina a tiempo yo creo que también osea que es muy beneficioso utilizar la bicicleta osea y ganando este mucho más que sino que sino la sí que se me olvida decir lo importante llevar casco

Voz 5 08:09 todos cualquier caída todo puede traer si íbamos a ver

Voz 3 08:12 Cascos pues si nos quedamos con todo eso más bicicletas menos patinetes no sé si con eso pues muchísimas gracias Jorge

Voz 5 08:22 el saludo cordial saludo adiós hasta luego enciman pedaleando pedaleando pedaleando vamos venga primero vamos a una madre mía lo dejáis atrás ballena hasta luego

Voz 2 08:35 no