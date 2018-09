La Ventana Comunitat Valenciana (13/09/2018)

No hay resultados

Voz 0808 00:08 todos los representantes valencianos en el Parlamento Europeo han firmado la legación para que la Unión Europea incluya en los corredores prioritarios el Mediterráneo y los ejes Sahagún Teruel Zaragoza y Valencia Madrid unanimidad por fin a la hora de exigir unas infraestructuras prioritarias no sólo para los valencianos sino para el conjunto del país y que al margen de las disputas políticas deberían haber contado desde el principio con ese apoyo unánime de todas las formaciones el clima de tensión que se creó cuando el ministro José Luis Ábalos desveló que el PP no había incluido parte de esas obras como prioritarias a la Unión Europea ha quedado ya atrás la pregunta es si será posible ahora con este retraso si se consiga por fin algo tan básico infraestructuras dignas del siglo XXI

Voz 0808 00:58 la socialista Inmaculada Rodríguez Piñero todos los eurodiputados valencianos han firmado hoy el último día de plazo la enmienda por la que solicitan a la Unión Europea que incluya en los corredores Trans europeos prioritarios el Corredor Mediterráneo los ejes Sahagún Teruel Zaragoza Valencia Madrid olvidados por el Gobierno de Mariano Rajoy así se traslada a Bruselas la unanimidad lograda en Les Corts

Voz 3 01:22 todos los eurodiputados valencianos ir de Aragón de todos los grupos políticos sean sumado al enmienda han puesto su firma iban a apoyar defender los intereses de la Comunidad Valenciana en el Parlamento europeo ante las instituciones europeas

Voz 0808 01:40 la enmienda a la afirman Esteban González Pons del Partido Popular Marina Albiol de Esquerra Unida Carolina Punset de Ciudadanos y quienes iniciaron esta propuesta que son los socialistas Inmaculada Rodríguez Piñero e Inés Ayala teme Comunitat Valenciana todos los eurodiputados valencianos han firmado esa enmienda se traslada a Bruselas esa unanimidad que también se vivían Les Corts vamos con las impresiones en a dos bandas Amparo Tórtola y Salvador Enguix buenas tardes

Voz 5 02:10 hola buenas tardes bueno yo creo que es una buena noticia lo que ocurre es que claro uno no deja de sentir una cierta tristeza desde que está reacción positiva por parte de los políticos diferentes fuerzas políticas se produce muy tarde nota es si esto se produjera el aumento sería mucho mejor ir quisiera apuntar otra cosa aquí a creo que comentamos en aquí hacían tiempo ya es que el Gobierno español tiene en sus manos la herramienta para poder acelerar la construcción la sino de ese tramo de vía entre Sagunto y Teruel que sentían entre los presupuestos generales del Estado si bien es cierto que en los últimos años han ido realizado dotaciones e para que sea vayan mejorando ese podían acelerar los presupuestos que ahora Pedro Sánchez quieren negociar para el dos litros por lo tanto buena noticia pero sepamos que hay vías rápidas para poder lograr la la solución a este problema

Voz 0098 03:02 Amparo sí recuerdos vacas

Voz 0379 03:04 días cuando hablamos de este asunto comentamos el tema de las de las enmiendas que que se iban a presentar incluso hemos hagas escépticos sobre la actividad de estas enmiendas sobre el susto andas yo era un poco más optimista yo y todavía lo soy un poco más sé que es un sé que es un paso sé que no es definitivo se que los escollos todavía son muchos los siempre hecho de que no siempre diputados valencianos diferente signo político hayan alcanzado el acuerdo de suscribir todos de esa enmienda para mí ya es importante es cierto que podía haberse echado ante este tipo de de actuaciones pero bueno pues lo que finalmente se ha hecho yo creo que no es suficiente yo creo que hay tiene que seguir metiendo presión luego el Gobierno valenciano por supuesto el Gobierno de de del Estado a través de todos los instrumentos que tienen empezando por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores pero bueno vamos a ver qué Fillon la verdad es que me muestro confiada quizá porque soy mucho más ingenua que tú Salva consejos menos funciona a mis hijos de le instituciones europeas pero bueno yo creo que este es un esfuerzo que se ha hecho creo que han actuado de forma correcta los diputados valencianos y creo que todavía hay que seguir metiendo presión en las instituciones europeas insisto a través de los instrumentos que se tienen fundamentalmente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores

Voz 5 04:18 detrás de desamparo es lo que estamos hablando de fondo es que este tramo se incluyan a redes transeuropeas que diseña la Unión Europea decir que solamente suponen en el mejor de los casos un proyecto de cofinanciación es decir si se quiere estar tres estas europeas porque después a la hora de diseñar proyectos europeos estén digamos que se está presente esta línea valenciana eh no el ten aragonesa pero insisto quién tiene en sus manos a acabar esta línea y quién puede acabarla eso el Gobierno español igual que el Gobierno español ha invertido miles de millones de euros en líneas de AVE en Galicia para estaciones dudosas de dudosa rentabilidad para Andalucía para otras regiones de España lo tendría muy sencillo y estamos hablando de un muy poca cantidad de dinero en comparación Corriere han gastado otras cosas

Voz 0379 05:01 yo creo que estamos hablando de algo más yo creo que estamos hablando de Cent o defendiendo que se defienda la obligación de la Unión Europea de las instituciones comunitarias de tomar decisiones basadas en la objetividad atendiendo a criterios pues no sé de población utilidad económicos de ventaja de retorno cómo se siguen tomando las decisiones que suele ser por motivos políticos no hay de ver quién tiene más fuerza y quién pésame

Voz 5 05:27 porque sí porque aquí según cada uno según acaba presidente español autonomías eh

Voz 0379 05:31 sí efectivamente pues por eso te digo que el Gobierno de España tiene que hacer su papel pero ya va siendo hora también de que se reclame por parte del Gobierno de España y en este caso del Gobierno valenciano que en nuevo europea las decisiones que se tomen que afecten al conjunto del territorio europeo de la era de de de los veintisiete sean decisiones basadas en criterios objetivos incluidos ventajosos para el conjunto de la Unión Europea en criterios políticos

Voz 0808 05:53 Amparo y Salvador muchísimas gracias como siempre y hasta la semana que viene

Voz 0379 05:57 hasta nuevas las buenas buenos frutos

Voz 0808 06:03 la Conselleria de Igualdad ha confirmado la implicación de tres internos del centro de menores de Buñol en una agresión sexual sufrida por varias chicas de esa localidad uno de ellos es un chico de catorce años al que no se le puede imputar y otro ya ha sido trasladado a otro centro en el tercer caso lo será también en los próximos días el Partido Popular ha pedido la comparecencia de la conselleira Mónica Oltra en Les Corts lo hace ya por enésima vez según explicaba la diputada popular María José Catalá que insiste en que la gestión del Área de Menores es un desastre actualmente y que la consellera responsable no da ningún tipo de explicaciones

Voz 6 06:36 están pasando agresiones supuestas agresiones que se están investigando está pasando un exceso de ratio está pasando unas visitas de la Fiscalía de Menores están pasando reyertas en el municipio está pasando denuncias en el mismo Ayuntamiento eh sobre esta situación de difícil convivencia en un municipio valenciano por esta circunstancia ya evidentemente nadie da la cara

Voz 0808 06:58 responde la diputada de Compromís Mónica Álvaro que tacha Català de irresponsable recuerda que este verano la popular afirmó que había habido una agresión sexual en el centro de menores de Buñol cuando había sido fuera y se negó a rectificar esa mentira Álvaro afirma que Catalá debería acudir a los centros de menores para ver cómo se trabaja con ellos en lugar de atacar a los profesionales liguera al

Voz 7 07:19 cada Atocha esos profesionales que están te vayan que están de la pell permisos mi menor tienen un futur Millor que es el que piensa de la faena y que es el que habla en a la mitad es que esta arriban a un moment ya de hartazgo Generalitat lo que piensen que que que no todo vale en política que e Bay de grandes profesionales que ya han senté

Voz 0808 07:43 en Gandía preocupación entre los padres y madres de algunos de los niños y niñas que acuden a los juniors de la Colegiata de Gandía tras conocer que el abad Ángel San Eugenio ha designado como coordinador de ese grupo a un cura que fue imputado por un caso de pornografía infantil en el año dos mil diez dentro de la llamada operación Telémaco el sacerdote fue absuelto pero los padres no creen que sea el perfil más adecuado para este puesto siete y veintiocho hacemos una pausa y hablamos con Cruz Roja

Voz 0808 10:24 más de doscientas empresas valencianas colaboran con un plan de empleo que ha puesto en marcha a Cruz Roja para lograr que los jóvenes muchos de ellos en riesgo de exclusión social puedan encontrar un trabajo hoy se ha hecho balance de esta iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo que ofrece distintos programas a jóvenes que se encuentran en dificultad para poder acceder a un puesto de trabajo Paulina Gómez buenas tardes

Voz 0098 10:47 buenas tardes Paulina responsable autor

Voz 0808 10:50 cómica de empleo en Cruz Roja cuál sería el perfil de estos jóvenes participantes en este programa cuál está siendo el perfil

Voz 0098 10:58 sí pues el perfil son jóvenes en edades comprendidas entre dieciséis y veintinueve años en mayormente son jóvenes que bueno a nivel de estudios tengan estudios más básicos para que te hagas una idea pues a nivel de edad también tenemos un porcentaje mayoritario de jóvenes menores de veinticinco años como indicado con bajo su estudios de hecho o con estudios primarios sin ni siquiera tener la Educación Secundaria Obligatoria pues un puedo dar una cifra concreta de trescientos quince jóvenes del total que hemos atendido que son novecientos veinte jóvenes y hay un porcentaje también importantes de jóvenes inmigrantes también de mujeres con dificultad social eh

Voz 0808 11:54 bueno en total novecientos veinte jóvenes que han podido ser atendidos en este programa también gracias a la colaboración de las empresas valencianas que han querido que lo abordarlo con este plan de empleo

Voz 0098 12:04 no sí hemos colaborado con un total de doscientos empresas de este programa Cruz Roja en Comunidad Valenciana y concretamente con el plan de empleo la verdad que en estos momentos tiene consolidada una relación con muchas empresas que nos están ayudando mucho y bueno pues a conseguir que las personas en este caso los los chavales cuando tener una oportunidad laboral

Voz 0808 12:30 bueno acciones formativas imagino es lo que reciben estos jóvenes también mucha motivación no porque me imagino que los que llegan a esta situación a pesar de su juventud debe ser difícil convencerles de que son capaces no de poder alcanzar ese objetivo que es bueno pues primero estar integrados en la sociedad gracias también a un nuevo trabajo

Voz 0098 12:49 exacto yo para mí es la fase más importante es el trabajo más importante que requiere un mayor esfuerzo mutuo no solamente por parte de la propia entidad sino por parte de ellos no realizamos acciones de orientación de activación de de empoderamiento que ese tipo de acciones no podemos continuar trabajando porque es algo básico bueno pues el perfil mayoritario de de estos chavales aparte de sus circunstancias económicas familiares etcétera es que mayormente está muy desmotivados pues por diversas circunstancias muchas veces mayormente diría yo ajenas a ellos

Voz 0808 13:30 claro bueno qué tipo de trabajos han conseguido los que han conseguido es empleo de los novecientos y pico que que han sido atendidos en total cuantos han encontrado ese trabajo y qué tipo de trabajo ha sido

Voz 0098 13:41 muy bien pues ya han conseguido trabajo un total si no me equivoco y doscientas sesenta y tres personas doscientos sesenta y tres chavales han accedido a un puesto de trabajo en el digamos el sector en el que bueno han conseguido han tenido esa oportunidad laboral así el sector servicios el sector de hostelería el sector comercio también oportunidades laborales en general principalmente diría esos esos errores

Voz 0808 14:12 bueno es un programa que finaliza ya con este balance que se ha hecho hoy o está todavía en marcha

Voz 0098 14:19 finaliza ahora en octubre este programa tenemos perspectivas de poder continuar ojalá pueda ser así yo espero que sea así porque nos encantaría seguir dando seguir trabajando no para dar esas oportunidades laborales a a los Juanes que lo necesitan y creo que debemos estar para todos

Voz 0808 14:43 bueno novecientos veinte jóvenes el cincuenta y uno por ciento de ellos han sido mujeres de las cuales doscientos sesenta y tres han podido acceder a un puesto de trabajo gracias a este plan de empleo que ha puesto en marcha Cruz Roja gracias a la colaboración también de doscientas empresas valencianas Paulina Gómez gracias por atendernos

Voz 0098 15:01 muchísimas gracias a vosotros

Voz 0808 15:08 por la Comunitat Valenciana las resumimos ya en cuatro minutos la Fiscalía Anticorrupción ha citado la próxima semana a declarar al ex senador socialista Ángel Franco como investigado por el supuesto intento de compra de voto de la edil tránsfuga Nerea Belmonte para dar la alcaldía de Alicante al PSOE tras la dimisión de Gabriel Echávarri informa desde Radio Alicante Omar Sancho

Voz 1718 15:26 Belmonte tuvo que ir a testificar ante el fiscal después de que insinuara en sesión plenaria que los socialistas le habían ofrecido un sueldo de tres mil quinientos euros y un puesto destacado en la lista electoral en los próximos comicios para que votara a favor de Eva Montesinos durante el pleno de investidura algo que finalmente no hizo de hecho su voto en blanco permitió al popular Luis Barcala acceder a la vara de mando Moon sí tal la edil no adscrita implicó directamente a Ángel Franco durante su comparecencia ante el fiscal Anticorrupción ahora la Fiscalía le ha citado la próxima semana como imputado para que dé su versión de los hechos recordamos que esta pieza está separada de la que investiga la contratación por parte del PP de un asesor cercano a Nerea Belmonte como supuesta contra prestación a su voto en blanco durante ese Pleno de investidura una pieza que se inició tras una denuncia de la oposición

Voz 0808 16:10 la policía ha vuelto a realizar registros en las clínicas y dental de en varias localidades de la Comunitat entre ellas Castellón Valencia Alicante y Elche dentro de esa investigación sobre una supuesta estafa piramidal que afecta prácticamente a todo el territorio estatal en la que la Comunidad Valenciana es además la autonomía más afectada en Valencia la Unión de Consumidores recomienda a los afectados por el cierre de los tres establecimientos de autoescuelas Moncada que interpongan reclamación ante los organismos de Consumo denuncia ante la Comisaría de Policía esta empresa cerrado todos sus establecimientos sin informar previamente a los afectados que habían abonado por adelantado y en efectivo cantidades importantes para la la realización de las clases teóricas y prácticas sin que se les haya facilitado el expediente para la continuación de sus clases o para un futuro examen y hoy el consell se felicita del cambio de paradigma del Gobierno central en materia de vivienda Pedro Sánchez ha anunciado una ley de función social de la vivienda muy similar a la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy llevó al Constitucional bueno pues la consellera María José Salvador se felicita de que el tiempo les haya dado la razón de que por fin el Gobierno de España haya puesto la vivienda a la altura de los derechos fundamentales

Voz 15 17:19 quién pasa de un Govern he del Partido Popular que presentaba recursos de inconstitucionalidad contra una ley tan importante como es la de la función social de la vivienda valenciana a aún Govern preside Pedro Sánchez que impulsa una Jay per reconoce la función social de la vivienda en la línea que buen FETE en la Comunitat Valenciana presiden put

Voz 0808 17:40 el Juzgado de Instrucción veinticuatro de Madrid ha declarado compleja la instrucción que lleva a cabo sobre posible financiación irregular del PSP PSOE a través de contratos del Ministerio de Vivienda con la agencia de comunicación Crespo Guiomar por lo que se amplía a dieciocho meses el plazo para esas diligencias lo ha revelado en Les Corts la popular Eva Ortiz que ha mostrado el auto de la juez que señala que en este caso las especiales características de los hechos punibles el número de personas que hay investigadas así como el resultado de todas las diligencias acordadas hacen previsible que esta causa no pueda concluirse en el plan eso de seis meses que frente a lo que decía

Voz 16 18:15 Partido Socialista IU Bloc Compromís de que esto era una cortina de humo un corta y pega que aquí no había nada y que todo estaba claro en la financiación irregular de ambos partidos hoy conocemos por Unauto que van a seguir investigando y que amplían el plazo porque lo que quieren es seguir manteniendo abierta una causa que desde luego no está clara ni ha terminado en la que se tiene mucho mucho que decir y que saber

Voz 0808 18:41 responde el portavoz socialista Manuel Mata que en esta causa no hay nadie del PSPV investigado y que la decisión de la juez obedece a que no han llegado unos certificados del Gobierno de Rajoy

Voz 0730 18:51 eso tan relevantes lo que acordó el Juzgado que como un año de los certificados lo tiene que declarar que sea compleja y entonces cuando lleguen los certificados pues pues eso pero ese asunto de chulo porque está imputada una subsecretaría de Cospedal un alto cargo de Inditex que era un abogado del Estado pero no hay nadie ni el PNV ni creo que socialista

Voz 18 19:22 quince años hay música para la transición con La Ventana nacional terminamos el repaso de la actualidad de la Comunitat Valenciana Luis Sifre ha estado en el control de sonido mañana viernes más

