Hora 25 Deportes Valencia (13/09/2018)

no deporte estos son los próximos rivales del Valencia a partir del sábado de ese partido contra el Betis fin de semana contra el Betis entre semana miércoles el estreno en Champions contra la Juve el fin de semana siguiente partido contra el Villarreal en el estadio de la cerámica luego hay jornada Inter semanal y entre semana el Valencia juega en Mestalla contra el Celta luego se enfrente el fin de semana a la Real Sociedad luego viaja a Old Trafford para enfrentarse al Manchester United en la segunda jornada de la Champions y luego juega contra el Barça en Mestalla y ahí nuevo parón a mediados del mes de octubre repito los rivales eh Betis Juve Villarreal Celta Real Sociedad Manchester United Barça Betis Celta y Real Sociedad Villarreal son equipos que pelean por entrar en Europa prácticamente todas las temporadas el Barça evidentemente por ganar la Liga y luego el estreno en Champions contra la Juve y luego en Old Trafford ante el Manchester United el calendario que hay a partir del sábado para el Valencia más difícil más difíciles sin pues es casi imposible colocarlo de momento Marcelino no obstante solamente tiene en la cabeza el partido contra el Betis no piensa en absoluto en la Juve se podría pensar que metería muchas rotaciones de hecho lo hizo tras los parones la pasada temporada Intras Parallel le suele ir bien a Marcelino le fue bastante bien el año pasado pero el partido del Betis como ayer decía Mateo Alemán Marcelino piensa lo mismo es importantísimo es el partido más importante ahora mismo de toda la temporada y la Juve ya vendrá la Juve ahora mismo la Juve no existe así que dependiendo de cómo hayan vuelto los internacionales los ha visto algunos en el entrenamiento de hoy porque ya estaban todos pero algunos con mucho jet lag incluso como Oneto Murillo que han tenido que cruzar el charco mañana será el entrenamiento clave para ver cómo han vuelto todos los internacionales pensar Marcelino si mete más o menos rotaciones en el equipo de cara al al Betis tomará decisiones sobre los que más minutos han jugado en este parón de selecciones Rodrigo que jugado todo con España los ciento ochenta minutos los dos partidos completos Carlos Soler que también ha jugado casi completos los dos con la sub veintiuno Cheryshev que ha jugado también los dos partidos con Rusia Oneto que con con Brasil que acaba de regresar que evidentemente cruzar el charco supone eso el jet lag y que solamente va a entrenar hoy un ratito y mañana a lo mejor incluso podría plantearse Marcelino el cambio en la portería mañana ya digo va a ser un entrenamiento clave para que Marcelino tome las decisiones en cuanto al once en un once en el que seguro que no va a estar Garay ya lo informábamos desde principio de semana que estaba descartado para el partido contra el Betis sigue trabajando en solitario pensando en que quizá tras podía pudiese entrar en la convocatoria del encuentro contra la Juve de la próxima semana Koke Lan aunque lleva ya varios entrenamientos con sus compañeros todavía no tiene el ritmo necesario para estar a disposición del entrenador en una lista de convocados dos bajas por lo tanto Garay quedan dos bajas parece que va a tener también el Betis porque hoy al igual que en los últimos días de la semana siguen sin entrenarse a las órdenes de Quique Setién ni el portugués Carvalho ni el carrilero Francis así que parece que ninguno de los dos va a poder estar en el partido del sábado antes decía Cheryshev que es uno de los jugadores que más minutos ha disputado con su selección con la rusa desde ayer planeaba una supuesta investigación por la Agencia Mundial Antidopaje la ama a Cheryshev por unas declaraciones quiso hizo su padre diciendo que en su momento se inyectó factores de crecimiento que no hormona de crecimiento que sí que está penalizado factores de crecimiento que no tiene nada que ver qué es legal y hoy la Agencia Española Antidopaje le ha enviado una carta personal al propio Cheryshev para decirle que no hay asunto que en absoluto se está investigando por esta cuestión así que zanjado el tema que no hubo nunca salvo para un periódico pues sensor sensacionalista británico que es el que sacó esta falsa investigación hacia Cheryshev Gameiro hoy protagonista en SER Deportivos hablando de lo mal que lo pasó durante el verano porque iba a todas las concentraciones del Atlético de Madrid sabiendo que no contaba para Simeone en su cabeza únicamente estaba el Valencia hasta que al final lo consiguió