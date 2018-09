Hoy por Hoy Locos por Valencia (14/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 Hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 4 00:14 a partir de ahora desde Radio Valencia Cadena SER Hoy por Hoy Locos por Valencia las doce veinte minutos Arturo Blay buenos letal tal Amadeo buenos días bienvenidos a todos vamos a ocuparnos a partir de ahora lo no

Voz 0329 00:24 Nuestro de las cosas que ocurren en Valencia ideales que has están hablando en Vall

Voz 3 00:29 es que son muchas y todas las vamos a repasar desde ahora ya hasta las doce de esta sintonía por ejemplo dentro de unos minutos hablaremos de motores de vehículos tanto que se está hablando últimamente de lo que contaminan los motores diésel pues vamos a intentar averiguar si es cierto si no es cierto porque desde hace unos días más de ciento treinta expertos internacionales del sector de la automoción se reúnen en la Universidad Politécnica y algo entenderán ciento treinta expertos

Voz 0329 01:01 vamos a aclarar las cosas porque claro hay tantas amenazas de todos aquellos que tienen un vehículo diésel ya están asustados ruso a los que sólo han comprado hace nada ya no moda la dejaron conducir por el centro que va a pasar aquí todos son amenazas ver entendemos que no es lo mismo un diésel de hace doce años un diésel de ahora que son bastante menos contaminantes pero es una suposición como hace distingos en estos vamos a ver qué opinan los expertos que son los que saben de esto será verdad

Voz 5 01:33 o quizá no será sólo para

Voz 3 01:36 hacernos pagar más impuestos saldremos de dudas en unos instantes también nos acercaremos a un barrio de Valencia San Marcelino que está en fiesta señor cuando se trata de fiestas quién se ocupa de esto

Voz 0329 01:49 a lo podéis imaginar no hace falta ni que lo diga el voluntario suelo y Chiclana efectivamente hoy también como todos los viernes tiempo para recabar la actualidad fallera con Santi botillas y con Luis Fernández

Voz 3 02:40 esto in mucho más a partir de ahora también hablaremos de deporte puesto que ya se retoma la competición de Liga este fin de semana después de las citas internacionales partidos muy complicados para los equipos valencianos en el caso del Valencia por ejemplo contra un rival que está en un buen momento el Betis a Valencia le hace falta ganar sí sí porque es está quedando un poquito descolgado ya lo decía Carlos Moyá trata de arrancarlo trata de arrancarlo

Voz 3 03:41 he hecho memoria Arturo creo que fue quinto de la EGB en clase de pretende no logia así es como se llamaba la clase de los trabajos manuales hice un pozo de madera era una bici quería bueno la verdad es que no lo hice yo me lo hizo mi padre bien es momento de aclararlo yo también para una exposición del colegio Escolapios de carniceros una exposición de manualidades la compré en una tienda que había cerca era una figurita hecha de palillos la pusieron a la exposición en una posición privilegiada como buen trabajo nunca dije nada es el momento de empezar a confesar todas estas cosas con el pozo gane la verdad el primer premio me pusieron un diez pero es que no lo hice yo por si puede afectar a mi currículum yo no vale nada pero dice trampa ya que era la que se tenga en cuenta antes de que me pueda nombrar alcaldes igual algo esto nunca se sabe vosotros deberíais hacer lo mismo que con los tiempos que corren madre mía las doce veinticinco vamos a ponernos al tanto de la actualidad valenciana

Voz 0329 04:55 Ana habrán buenos días qué tal muy buenos días bueno pues ya que hay del del asunto nosotros también estamos con todos

Voz 7 05:01 este tema de bueno pues eh las sospechas que hay sobre másteres trabajos de fin de grado en fin eh tesis doctorales y todas estas sospechas que se han suscitado a raíz de los casos que se están investigando los que sean puesto en en la opinión pública hemos hablado con Francisco Mora que además de rector de la Universitat Politècnica es el actual portavoz de la Conferencia de de rectores de la Comunitat Valenciana él sí que reconoce aunque defiende los sistemas de control que para evitar esto los casos en el caso de las universidades valencianas por ejemplo en la en caso de la Universitat la Politécnica allí un programa informático como el del que ha hablado en las últimas horas con el caso de la tesis de Pedro Sánchez hay un programa informático por el que pasan todos los trabajos de fin de máster y todos los trabajos de grado para bueno pues detectar coincidencias Iber Si bueno pues aquellos un copia y pega o realmente tiene algo que aportar a la materia de la que de la que se trate dice que existe ese sistema pero que no obstante sí que está preocupado por la imagen que es toda de las instituciones universitarias

Voz 8 06:04 ah bueno pues a la ciudadanía

Voz 7 06:07 día que efectivamente sí que se tienen que poner las pilas mayor transparencia e implementar más sistemas de control como éste es que no sólo se apliquen en estos casos de trabajos muy concretos sino que se apliquen a todo el currículum de de los estudiantes y bueno pues cuanto más controles allá mejor para garantizar la la calidad es bueno pues no se nos cuele en este tipo de cosas

Voz 3 06:27 esto tiene un riesgo si se aplica a todo el mundo pues se nos quedemos sin políticos de ningún partido que este sea un país sin gobierno porque nadie que lo pueda dirigir pero bueno puede ser

Voz 7 06:39 pues sí la verdad bueno pues eso hablaremos de este de este asunto que bueno pues sigue siendo alguno de los que más reacciones políticas y genera pero además también estamos pendientes de todos los acuerdos que se toman se han tomado ya en el pleno del Consell la referencia de la vicepresidenta Mónica Oltra está en marcha y como siempre se puede seguir en nuestra web en Radio Valencia punto es de momento ya sabemos algunas cosas por ejemplo que el Consell ha creado una nueva figura para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica es el alto comisionado para la financiación y los expertos que han asesorado técnicamente a la Generalitat en este asunto que son José Antonio Pérez Rafa Benito han sido nombrados como comisionados de la Comunitat para esa negociación así que bueno pues ya son esos dos nombres los que se van a ocupar de de esas negociaciones ya que estamos con crónica política ya sabes que los socialistas tienen previsto celebrar este fin de semana si el tiempo lo permite la Fiesta de la Rosa quien en Valencia en el Turia va a contar con la presencia del ministro de Fomento de José Luis Sabas

Voz 1142 07:36 los hoy también comienza una huelga indefinida

Voz 7 07:39 la de los bomberos forestales que ayer no llegaron a un acuerdo en la última reunión que mantuvieron con Tragsa a raíz de bueno pues un aumento salarial que se les prometió que de momento al que de momento el Ministerio de Hacienda no da el visto bueno y esto ha provocado que los bomberos finalmente en esa huelga indefinida un conflicto que además del que se habló bastante este verano a raíz del incendio de Yuschenko y ayer se celebró mesa de concertación de este incendio se han aprobado ya bueno pues se las dotaciones presupuestarias para intentar ayudar a los a Efe

Voz 8 08:09 dados a bueno pues a superar los daños que ha causado este incendio ya que hablamos de incendios la verdad es que esta pasada madrugada ha sido

Voz 7 08:18 muy movidita en en cuanto a incendios en Valencia en el área metropolitana tenemos que lamentar un incendio en una vivienda en Paterna había tres bombonas de butano así que antes ha tener que desalojar a treinta vecinos y otro en un establecimiento de kebabs en Mislata que también ha obligado a desalojar a quince vecinos y un poquito más lejos en Buñol también se incendia de una vivienda está lamentablemente Si con daños personales un hombre de cuarenta y cinco años que tiene quemaduras en el cincuenta por ciento de su cuerpo y bueno pues seguimos hablando mucho de movilidad con todas las novedades y los nuevos sistemas que se están implementando en la ciudad de Valencia y cómo se van a regular a partir de de ahora ir eh al las novedades también derivadas de la Junta de Gobierno Local que como cada viernes se ha celebrado en el Ayuntamiento de Valencia

Voz 20 13:45 Radio Valencia Cadena Ser

Voz 17 13:52 con el coche dijo ser el coche gasolina el uso del vehículo era el adalid de la lucha contra el cambio climático muchos menores emisiones de CO2 menos gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera y reducía el proceso de cambio climático yo de repente todos criminales eléctrico utilizar lo menos posible los vehículos diésel y gasolina dentro de las ciudades

Voz 26 14:22 otra vez millones de motores de gasolina que en el futuro podrían sufrir la misma con

Voz 3 14:27 el pelo motores diésel

Voz 27 14:32 los vehículos diésel firmados por todos los gobiernos parece que ahora son los culpables de todo

Voz 17 14:37 los avales de la buena de contaminación de las grandes ciudades

Voz 9 14:40 la Cadena SER

Voz 0329 14:46 vamos a ver si averiguamos cuál puede ser la verdad del día

Voz 3 14:50 es el que durante estos días más de ciento treinta expertos internacionales investigadores de las más importantes compañías de automoción institutos de universidades se han reunido en la Universitat Politècnica en la conferencia internacional pies El dos mil dieciocho vamos a ver cuál contamina más y el motor diésel el motor gasolina y cuál va ser el futuro porque nos lo va a contar seguro Raul y que es el coordinador de este congreso qué tal Raúl buenos días buenos días está encantado de saludarte y poder charlar contigo para que compulsiones habéis llegado los expertos reunidos en Valencia para hablar este tema que tanto preocupa a los usuarios de vehículos diésel

Voz 28 15:33 bueno y en no hemos hablado específicamente el motor diésel sino de lo que llamamos nosotros motores de combustión interna con inyección directa que esto incluye tanto los motores de gasolina como puedan ser los motores diésel lo incluso los motores de gas entonces bueno que creo que el consenso general entre la los ponentes que hemos tenido en el Congreso es que la every ubicación no lo que se dice avance de los motores eléctricos va a ser progresiva pero muchísimo menos de lo que la gente se cree iba a ser un proceso muchísimo más lento por tanto bueno yo no tendría ninguna duda en afirmar que dentro de veinte años pues el ochenta por ciento de los vehículos seguirán siendo motores Diesel y motores de gasolina para largo me lo fiáis

Voz 3 16:14 Caballero quiero esto es decir que la utilización de los vehículos eléctricos ya para desplazamientos fuera del ámbito de las ciudades todavía se pinta a largo plazo

Voz 28 16:25 para bueno desde desde el punto de vista técnico hoy por hoy el mayor problema que tienen los vehículos eléctricos siguen siendo las baterías tienen una densidad energética muy pequeña por tanto para desplazamientos de medio de larga distancia es inviable es decir necesitaría seguir cargando con seiscientos ochocientos kilos adicionales para poder que mover y eso supone una pérdida de eficiencia una pérdida de capacidad de carga de maletero de habitabilidad para los vehículos que yo creo que el consumidor finalmente no estará dispuesto a asumir

Voz 3 16:55 no no esto es algo que que sabe a fecha de hoy pero lo que no sabíamos es que va a tardar tanto tiempo en poder ser factible que un vehículo eléctrico recorran grandes distancias

Voz 28 17:07 bueno es la tecnología es la que es yo creo que sí que a nivel de prensa nivel de políticos está todo el mundo quiere ir eléctrico pero realmente la verdad o la verdad desde mi punto de vista será que para pequeños desplazamiento oso para lo que se llama como movilidad urbana sí que tiene un recorrido bastante grande pero para la que son desplazamientos entre ciudades y desde luego para desplazamiento de carga como son furgonetas o camiones esta dolmen totalmente fuera de duda que esto no va a suceder al menos hasta que no se descubra una nueva tecnología de baterías

Voz 3 17:39 pues parece que esto es así de claro porque es lo que han dicho los expertos a investigadores de las grandes marcas porque al final quién decide qué es la industria más que los gobiernos no

Voz 28 17:50 bueno si definen las industrias pero al final mucha industria si el Gobierno va si sacan una nueva ley que prohiben funcionar en motor diésel un motor de gasolina pues claro la hindús ahora tendrá que adaptarse a estas prohibiciones y el consumidor de una forma u otra tendrá que seguir lo también yo creo que estuvo muy interesante una una charla del profesor cabalgata y que tuvimos el miércoles por la mañana donde indicaba que es que ya no ese problema de que los coches eléctricos tengan el problema de las baterías y no es que además si todos nos convirtiera mosén vehículos eléctricos no existiría suficiente capacidad de producción debido a los me a los metales que hacen falta para utilizar para fabricar estos motores y estás batería y que sería totalmente inviable y por eso de que por mucho que se vaya en esa dirección desde los ámbitos políticos que era un recorrido muy grande que recordemos

Voz 3 18:38 además de la generación de energía eléctrica que no toda es verde

Voz 28 18:43 bueno eso eso yo creo que cualquier persona eh que piense un poco puede pensar piense piense perdidas en momentos pues la repetición pero si usamos combustible fósil como pueda ser petróleo en una central de hoy para producir electricidad esa electricidad la tenemos que mover hasta al sitio donde se vaya a utilizar se cargan un coche y luego el coche usar electricidad siempre va a ser menos eficiente que directamente colocar ese combustible mire Mente en el vehículo

Voz 3 19:10 bueno pues quiere esto decir que en los próximos años y durante bastantes años los motores convencionales seguirán reinando ahora falta saber si serán tanto de gasolina como de diésel porque como lo decía al principio de esta entrevista pues bueno hay una sensación generalizada de que los diésel tienen los días contados esto es cierto no

Voz 28 19:29 vamos a ver si que es cierto que en los últimos cuatro cinco años a raíz del día es el gay una serie de escándalos que han sugerido y que han sido probablemente un una falta de de épica por parte de algunas empresas muy importantes esa ha demonizado dices es cierto que contaminan pero es cierto que sobretodo son los vehículos antiguos los vehículos de más de ciento veinte años que tenían otra regulación estos vehículos sí que es probable que en un futuro cercano empiecen a prohibirse en bastantes centros urbano pero un vehículo diseñado que cumplen la normativa Euro seis hola actualización la Unión Europea emite muy pocas emisiones tanto diese como gasolina cumpliendo la ley son vehículos que podemos decir bastante limpios

Voz 3 20:13 actualmente Raúl Sevilla comprarme un coche claro está la elección diésel o gasolina cuál es el motor más eficiente y que menos emisiones de CO2 genera

Voz 28 20:23 como emisiones de CO2 el diesen sigue ganando la gasolina yo si tuviese que compran un vehículo voy a tener que realizar desplazamientos bien porque tengo un trabajo comercial que tengo que moverme por toda la Comunidad Valenciana no tengo que moverme por toda España yo seguiría apostando por el diésel sí es cierto que para pequeños trayectos urbanos como un pequeño motor de gasolina hoy los un pequeño motor y un vehículo híbrido puede tener mucho sentido entonces depende el uso que le piense es dar a tu vehículo el motor que deberías comprar

Voz 3 20:51 por lo que nos cuentas esa intención esos globos sonda que no lo están lanzando de que bueno el impuesto de matriculación podría penalizar a los vehículos diésel no tendría justificación alguna por cuanto son más eficientes que los de gasolina no

Voz 28 21:05 si queremos reducir las emisiones de CO2 yo creo que es no tiene sentido poner un impuesto adicional a los motores diésel ya que hoy por hoy siguen siendo motores más eficientes que moto equivalente de gasolina bordando si el objetivo final es reducir las emisiones de CO2 global si tiene sentido seguir apostando por el motor diésel otra cosa es que en sitios puntuales como pueda ser dentro de una ciudad Si sólo está preocupado por las emisiones en ese lugar Hinault en el resto del de la zona o del arresto de El País bueno pues POT se podría tomar alguna decisión de ese aspecto que esa forma

Voz 3 21:38 bueno pues la verdad es que no nos aclaramos verdad lo que nos dicen por un lado y lo que hay los los técnicos en motores nos nos decís si pensamos bueno según los datos los últimos datos que proporcionó la DGT que por nuestra comunidad circulan dos millones de vehículos que utilizan gasóleo hablamos de automóviles motocicletas tractores autobuses camiones furgonetas cambiaré que sería muy complicado no y a largo plazo

Voz 28 22:08 yo creo que es un poco lo que te he dicho al principio de la entrevista el futuro del motor de combustión interna alternativos tanto en diesel como gasolina Se yo auguro hoy bueno la los expertos tanto empresas que han venido empresas de voz alta de Mercedes de BMW de P huyó de de Volkswagen en el consenso es que el la planta automotriz más eficientes la la de motor diésel y por tanto el esperan unos cuantos años por delante

Voz 3 22:35 una curiosidad de cara a lo que bueno estábamos comentando antes de penalizar a lo impuesto de matriculación de los vehículos diésel que contamina más un diésel de nuevo de este año o un gasolina de hace diez años

Voz 28 22:48 sin duda sin lugar a dudas un gasolinera hace diez años estamos eso es evidente que la normativa tanto de diesel como gasolina ha ido reduciendo las emisiones últimamente la última tendencias igualar la totalmente luego ya no no haya una normativa específica para diese y otras normativas perjudicaba la gasolina por tanto un vehículo acto igual que cumpla la normativa emite mucho menos que un vehículo tanto diesel gasolina o incluso pudiéramos decir motora gas de hace diez años de eso no hay ningún tipo de duda

Voz 3 23:17 bueno pues la verdad es que con lo que nos has dicho nuestros oyentes bien pueden extraer las conclusiones pertinentes con estos datos que los expertos han comentado estos días en la Universidad Politécnica hay Raúl tú como investigador en el Instituto de motores térmicos de la Politécnica bien lo sabes te agradecemos mucho que hayas estado aquí porque los datos que has aportado son desde luego muy elocuente es por un lado está la eficiencia la contaminación y por otro está la fiscalidad que parece que no tiene nada que ver

Voz 29 23:49 muy bien muchas gracias

Voz 3 23:52 saludos buenas tardes vale buenas tardes gracias gracias bueno pues Arturo no nos aclaramos con Isco de los motores no nada claro eso de penalizar el impuesto de matriculación a los vehículos diésel cuando lo que había que actuar son contra los vehículos antiguos los que están contaminando alguien más que vendernos motor gasolina no quiere vender la cabra por otro lado tampoco hay que castigar a aquellos que tienen un vehículo antiguo porque no tienen medios para comprar uno nuevo lo que hace falta el papel políticas de incentivos de rebajas fiscales para actualizar la flota de coches bueno pues ya hemos intentado averiguar la verdad del diésel

Voz 1 28:01 y clara dice esta mañana pues me voy

Voz 3 28:04 el barrio de San Marcelino digo pregunta por Vicente Soler que que lo sabe todo allí en el barrio pero bueno yo creo que lo habrá encontrado no José Luis has encontrado Vicente Jurado

Voz 1142 28:15 Vicente Soler que elevó a echar de menos se van a echar de menos porque ha dicho ya está bien hasta aquí hemos llegado ahora que a la gente joven la que trabaje por y para el barrio y ha puesto un nivel muy alto de una cota muy alta de Soler buenos días bon día unos días no será la última hora la última entrevista como portavoz sí pero bueno te veré seguramente por aquí buscaremos tu consejo buscaremos del barrio buscaremos información

Voz 1675 28:38 pues sí China será da así un mes Bicing aproximadamente llorando a ver selecciones ni a Chen que seguir tres echó B ya que pase esto es positivo porque estamos ayer en Benimaclet la plataforma Cullen Benimaclet chavales jóvenes setenta y cuatro años es decir es bueno que la gente joven se produjo por su barrio no

Voz 38 28:59 sí así me han me dicha edad pero me es que se van a presentar me Machine que estarán en he dicho

Voz 1142 29:07 bueno como siempre Vicente fieles a la cita Sepe que el barril San Marcelino celebra sus fiestas populares

Voz 39 29:12 el cultura deporte danza

Voz 9 29:16 hay talleres infantiles

Voz 1142 29:19 son las fiestas por y para el barrio pero sobre todo destacaría la gran participación que Aynur la gente se vuelca con las fiestas se la calle a con todo el mundo juntos es una cita importante para el barrio

Voz 38 29:30 pues sí es una una manera de de de convive demostrar también el Treball de la sede Veïns idea tres colectivos Organisation y y millor manera de ceros Gerona El carrer combinar Chen que actúa o que fa actividad del que es del propio Barry ha dicho que digan per la cara en Chen que claro

Voz 9 29:52 de ahí que cobrar

Voz 38 29:55 hombre de hecho no pero pero a combinar las dos cosas que el que se multiplique el efecto que ya les Force

Voz 1142 30:02 por ejemplo hace llegado hace veinte minutos aproximadamente al barrio se ha cerrado a la plaza peatonal se ha hecho en la plaza he visto montón de niños del barrio que han participado en talleres e incluso han dibujado como quieren ver a su barrio ya desde pequeñitos ya les les contagia no el el amor por el barrio

Voz 38 30:20 pues pudo contar una anécdota no de Wii sino de fados otros días que me pasar en un Whatsapp de el de la que está ahora de Ségol de subdirector de Delhi que es BI del Barri y que no se había Donat del Treball se debe IMS fins que FERE un documental Faraj un año se escribiera un libro sobre el Traballo vimos a donar enhorabuena que que es Seix está ven por ve Yemen Treball Yeles Force de un Collectiu que has Good un referente en la barriga

Voz 1142 30:51 en cuanto a los porque es un fin de semana cargado de acontecimientos de deporte de de música verbena esta noche verbena mañana por la noche

Voz 9 30:58 el ambiente es decir de todo

Voz 38 31:01 bueno comenzaremos a ir ya a primer TGV así

Voz 9 31:06 a un grupo de un mes dice ella es que son de Aragón y que tienen hayamos de Exit

Voz 38 31:13 que a través de una mi tiempo plegara Silla Valencia Despres va a las el Cabildo del convite Foc foc la banda de la Unió que sonaba con la igual o mayor que la de Poble de nuestra nuestra Comunitat continuó ha sido ya va a estar una gran batucada del grupo de zumba Ali Express ya que con comenzarán en el primer día que debe Gades run run que echan pero a ir ya va a comenzar a tope no sé si la Chen porque es quede piensa que lo demás no fuera más abonos bache en lo que va en Valencia

Voz 1142 31:55 también tenemos concierto de la Unión Musical y por la noche verbena

Voz 38 31:59 sí vi será hecho importan idioma es el IVA en el motor importante a la Fira que Sefarad sin la materia Plaça de Despres Kabila gran están quienes Cuatrecasas Guns N cada cada que ahí también el misil de Cage les les tres dan es que tenemos y de la Escola Sara Fernández que parece si cabe

Voz 9 32:21 las subidas pues la mucho arrancada de Valencia que está

Voz 38 32:23 a radica en el Barri Illa mucho Aranca la plana

Voz 9 32:26 desde Castelló Illes

Voz 38 32:29 los Annette ya cuando acabe la SER Kabila Pere Barri así en la plaza para la Trobada en actuaciones cree que son tres de cada una una una si una de las dos calles de Valencia y la de La Plana ID Express la Bienal que Petar no

Voz 1142 32:48 y mirando al cielo mañana por la noche ya lo hiciera así aguanta un poquito

Voz 38 32:52 sí pero echó día Vance que a lo mejor algún acto no hemos is compensaba como como está planificado pero pero esos comensales que preside Carlos no ir es el el el conseller de la Sinfónica también de la instrumental de mayor pero sobre todo de la Sinfónica Tea a cansa un escotes Molares

Voz 9 33:12 de de de virtud de peritos seis meses después el Dinart ese que dice sí

Voz 38 33:18 ya que donar algo pero al final todo lo de meses gratuito pero ahí ya que aportar una cantidad Educared ya será de fiesta de Islandia a la par me esforzaré del Sport era el día veintitrés que será la A42 y carrera popular entre San Marcelino San Isidre ahí vendrán a Madrid Arturo

Voz 1142 33:38 hombre claro lo de quitar con él

Voz 3 33:41 aquí puedes San Marcelino hombre José Padilla

Voz 1142 33:43 está perdida nuevas presente

Voz 39 33:46 las olas puede ese fiesta de San Marcelino Vicente ha sido placer muchas gracias por todo mucho daño eso Estados por aquí agradecemos tu atención hito confianza con nosotros

Voz 1881 33:54 todo irá porque el barrio personalmente siempre la Mostra tensión sobre todo coma peine al del barrio más de veinte siempre cuesta tal costaba de del Barri espere que si Sánchez Sina

Voz 3 34:09 gracias gracias Gotti Vicente por toda esa labor y esperemos que la la gente más joven de Nuevas Generaciones pues sigan ese espíritu para mejorar la vida de de nuestros barrios

Voz 38 34:21 un saludo que lo paso muy bien hasta luego

Voz 20 36:33 hoy por Hoy Locos por Valencia

vamos a echar un vistazo a las redes sociales

Voz 43 36:59 es la nueva web de aspecto porque en realidad de contenido seguimos teniendo las últimas noticias y además como siempre os informamos minuto a minuto o por ejemplo os ponemos como podéis ver ahora mismo en directo esa rueda de prensa posterior al pleno del Consell el que Monica Oltra pues está dando cuenta

Voz 1142 37:15 de ese pleno que ha tenido lugar esta esta mañana no

Voz 43 37:18 podéis seguir en directo ya sabéis en nuestra página web en Radio Palencia punto es por ejemplo también tenéis oyes tenéis curiosidad por saber cómo será el nuevo PAI del Grao cómo quedará bueno pues todas esas imágenes las tenéis nuestra página web en Radio Valencia punto Es y además os adelantamos un evento un gran evento que va a tener lugar el próximo martes será en Alicante es el encuentro con el ministro de Fomento José Luis Ábalos bueno pues será a las nueve de la mañana y lo podéis seguir en directo a través de streaming en nuestra página web en Radio Valencia punto es es una cita importante porque el ministros me encontrará con parte de la sociedad y de emprender tanto de las decidirá cómo empresarial bueno empezaría en el mundo de la sociedad valenciana será un momento en el que bueno podrán trasladarle sus preguntas sus inquietudes todo esto como digo es moderado por el director de esta casa de la Cadena SER como Bernardo Guzmán y lo podéis seguir como digo en directo por streaming únicamente lo vais a poder hacer en ese esas vías en nuestra página web Radio Valencia punto es tienen nuestras en nuestra red social en Facebook y por supuesto nuestra aplicación en la aplicación de la Cadena Ser que os recomiendo también que os la descarga para que estéis informados al minuto al segundo ellos salten esas notificaciones para saber cuáles son las últimas más útil

Voz 0329 38:36 pues no basta molestando todo el rato no sólo lo urgente lo que hay que sabe lo necesario e importante brotes a eso verdad donde hay algo pasado algo ha pasado el Cell es el característico sonido de de la SER

Voz 43 38:48 pues eso nada invitaba a todo el mundo como tú bien decías a que visiten nuestra página web a que la vean a que la disfruten día que compartan los los contenidos que nosotros estaremos encantados de que de que así sea

Voz 0329 39:00 así es estaba vayamos a que es un ratito hay que hablar de Falla

Voz 3 39:04 así es de una nueva falla que se va a incorporar

Voz 43 39:07 pues bueno va a venir aquí vamos a ser los primeros en saludar