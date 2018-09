Hoy por Hoy Locos por Valencia (14/09/2018 - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Locos por Valencia Arturo Blay y Amadeo Salvador Radio Valencia Cadena Ser

Voz 2 00:34 cuando ya que está a punto de finalizar la Vuelta Ciclista España fíjate recordamos hoy está que fue sintonía de la Vuelta en el año ochenta y dos interpretaba para azul y negro por por Carlos García base Joaquín Montoya carta géneros ambos azul y negro vaya época de tecno después uno uno al otro madrileño

Voz 3 00:54 ella Carlos Montoya cartagenero

Voz 4 00:59 la opción profesor de conservatorio si el otro era militar del Ejército otros militares y capital de la que luego se lo dejó para dedicarse a la música sigue llevando en activo azul y negro no Joaquín Montoya que no acabaron muy bien bueno son las cosas de los cables la tecnología ahí esta es que esas cruzan los cables

Voz 6 01:47 hoy por Hoy Locos por valentía Radio Valencia Cadena Ser

Voz 7 01:56 los días de Bioparc también en octubre todos los días del seis al catorce por sólo dieciséis euros más un euro para conservación de especies en peligro de extinción puedes ver en Bioparc con sus crías el PP y el chimpancé con compra tu entrada online y aprovecha el acceso preferente al mes envío parte Arkin gratis Bío promoción de Bioparc comprometida con la biodiversidad

Voz 8 02:18 el tres de octubre llega al Palau de la Música de Valencia América canta disfruta de los mejores tangos boleros mambo para coro y orquesta sinfónica recuerda el tres de octubre en el Palau de la Música de Valencia venta de entradas en las taquillas del Palau Palau Valencia pudo con música de calidad con Fundación excelencia

Voz 9 02:35 el transporte It's no sólo sorprende por su diseño también por su tecnología inteligente ven a conocerlo a la Riki a la provincia de Valencia Gemma tilo desde dieciséis mil novecientos euros financiando con Banco Cetelem mese aún hasta el treinta de septiembre consulta condiciones eh

Voz 10 02:51 a punto com calidad con siete años de garantía de

Voz 11 02:55 llega idea construye y hogar Khyber Beyeler materiales exclusivos para la arquitectura decoración y construcción líderes en el sector de baños cocinas cerámica gire Year Pista de Silla junto que la ven calle Silla doce será vi giró ayer más de noventa años a tu lado

Voz 12 03:13 no te puede decir lo que puedes llegar a ganar podemos decir lo que han ganado otros pero si te podemos decir que si bien es volverás bingo en la bolera cambia tu suerte en camino uno to ser conoce las el bingo la bolera punto com deportivo

Voz 1 03:29 nuestro sentimiento por el Barça nació hace más de

Voz 13 03:32 sin daños y nuestra pasión sigue creciendo

Voz 1 03:35 día a día como los éxitos del Fútbol Club

Voz 14 03:38 nada eso contamos con los analistas que más saben del culto del Barça desde el Barça tu diario es deportivo

Voz 15 03:49 fiel derivaron entendemos las mascotas

Voz 16 03:51 viene a visitarnos el quince de septiembre y te regalamos saliva en tu pienso criadores te esperamos en el parque comercial Albán carretera de Ademuz kilómetro dos ochocientos junto a Toys hará con fama

Voz 17 04:01 Being a visitarnos promoción no acumulables a otras ofertas o promociones válido en piensos marca criadores de quince kilos excepto en la cama Greim free

Voz 18 04:11 este fin de semana en aves

Voz 1490 04:13 la Comunitat Valenciana nos vamos al concurso internacional de paella valenciana de Sueca este domingo dieciséis desde las doce del mediodía la radio en directo desde el parque de la estación de Sueca

Voz 19 04:24 a vivir Comunitat Valenciana el domingo a las doce con Elena Morales cadena Senén

Voz 20 04:31 patrocina Patronat de Turisme de la Diputació de València

Voz 21 04:34 todo a punto para Feria Hábitat Valencia las últimas tendencias en muebles decoración e iluminación cuatrocientas quince firmas y marcas expositores internacionales Valencia recibe a miles de profesionales del diseño que esperamos en Feria Valencia bienvenidos a Habitat

Voz 1 04:53 Jeannie

Voz 22 04:54 Verdi Chaikovski Penella Donizetti Turandot La flauta mágica Imaz nadie Mary Yolanda la mal querida Rigoletto Lucia di Lammermoor

Voz 1 05:06 abona a una temporada Onésimo lleva en afilar de pero

Voz 23 05:12 un un

Voz 24 05:16 que un tiro

Voz 25 05:17 la universitaria queremos que sientas la exclusiva colección de gafas vio con cristales graduadas sean de reflejando cuarenta y cinco euros y progresivos por noventa y nueve euros óptica universitario las mejores marcas a los mejores

Voz 10 05:30 preciosos

Voz 26 05:32 bienvenidos a la nave del misterio hoy exorcismo en Factory colchón el dorso colchón colchón revientan las rebajas vaya Factory colchón y lo comprobará

Voz 27 05:44 las cocinas y los baños los materiales nobles el parqué cerámico todo en Porcelanosa es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más ahora por mucho menos

Voz 28 06:09 vine a las manos de la Mobilitat Gaudí es de les actividad que tenían programadas en torno a la Mobilitat Sostenible hídrico verdad que Lisa te veintidós es el día Sense coches

Voz 18 06:23 Vine a medio Transport Públic

Voz 26 06:27 bienvenidos a la nave del misterio hoy exorcismo en Factory colchón el colchón revientan las rebajas vaya Factory colchón y lo comprobará

Voz 30 06:45 en Radio Valencia Cadena SER SER falleros con Santiago Botella y Luis Fernández

Voz 31 06:52 los dos expertos en Fallas más importantes del mundo sin duda alguna buenos días señor Quezada como la de la fiesta universal por eso galaxias que no está loca

Voz 10 07:05 a mí me han dicho que hay unos a otros

Voz 24 07:07 es muy en serio no que hay unos locos que montar una nueva falla

Voz 10 07:13 habladurías eso dije rumores se Secrero sois vosotros es posible pero sí

Voz 1709 07:18 es imposible bueno pues pues fíjate si que es posible y además vamos a hablar de un momento histórico porque no siempre se puede vivir la el proceso de creación desde cero de un de una de una nueva falla en Valencia entonces ha habido un grupo de gente de impulsores que han no han ido un verdad Luis aún sí

Voz 32 07:36 he leído como se fuese era la Valencia de los años sesenta que se creaban Fallas así en todos los barrios y hablar en pleno siglo XXI en un barrio de nueva planta como es el barrer hacia las ciencias allí en el Bulevar Sur pues unos entusiastas además muy jóvenes porque me mesa serían unos señores esto que que recupera Heinze no no los chicos jóvenes de unos valientes que dicen oye

Voz 10 07:55 no harán por la fiesta

Voz 1709 07:58 pero voy por toda la fiesta de verdad por la tradición y por la fiesta también de la otra lo primero claro aprovechando que tenemos a Luis que además de fallero es callejero que diciendo pues que ya que no es contar un poco el barrio en el que está las características que tienen sus calles excepto

Voz 32 08:12 la calle ayer apoyar lo callejero fue bueno pues como te he dicho es un barrio Nueva Planta allí donde se va a construir el nuevo pabellón de De la Fuente San Luis donde Juan Ros va a hacer su flamante nuevo pabellón allí que todavía hay descampados hay algunas torres en lo que es el Bulevar Sur lo que vuelve a su pero que es es la calle Antonio Ferrandis de la calle Chanquete pues hay una pequeña calle cita que une está está o con el con el la Ciudad del Rugby con el polideportivo de Quatre Carreres pues ahí en este cruce unos valientes quiere implantar una falla

Voz 1709 08:39 además es la falla toman nota la Falla número

Voz 32 08:42 trescientos noventa bueno eso solo

Voz 10 08:44 es bueno haciendo cálculos eso cálculos de lo que podría ser

Voz 1709 08:47 sí porque aún falta un trámite normal han explicado ellos sería la falla Ángel Villena subinspector Blasco o subinspector

Voz 32 08:54 meta Ángel Villena también podría ser ese cambio a

Voz 1709 08:57 Nos preguntamos a a ello pues es que tenemos aquí a Jesús Pérez que es promotor impulsor de esta nueva falla también a Marina Extreme qué tal buenas tardes

Voz 31 09:06 buenas tardes muy joven bueno

Voz 1709 09:08 aún te queda tenéis sesiones tienes ya tengo veinte

Voz 24 09:11 yo Veintitrés

Voz 31 09:13 en la misma

Voz 1709 09:18 claro la la primera pregunta que surge a todos es primero por qué por qué ya sea por qué en qué momento coge si hay pues necesitamos crear esta esta nueva

Voz 24 09:29 no somos un grupo de gente ya fallera pequeñita incluso algunos antes estaba bondad falleros y de hecho a cosillas de tal hemos pasado dos años malos años que si además hubiera siendo fallero y de repente falleros como el de te quitan algo vital Athletic entonces llegó un año que íbamos a la agilidad íbamos todos juntos sigamos yendo juntos pero llegábamos a la y estabas allí veía a la gente llorar vengan a gente llorar porque no era ayer ayer a lo que me gustaba llegó un año que yo lo vi bueno que estábamos a dar algunos allí los vi dije No os preocupéis echar pues se falleros y empezar de cero que a modo la primera vez no lo conseguimos y ahora va a base de esfuerzo de trabajo

Voz 32 10:09 ahí estamos hechos susto llegó a costar falles no que el Villena Pinto Savater Marqués de Lozoya You pensad quise es falles integral es o directamente a Vigo pensaste anima crear una de nueva planta en estas zona

Voz 24 10:24 no lo había pensado pero pensaba que ella tenía en la nueva forma de Falla ella tener en el club de Chen unos son una gran para que no se ven desde mil novecientos es sumarse a un proyecto que no vas a ser no no es la personalidad de ser no ibas a estar allí con con si quieres aparta y eso es una familia yo pensé que cada una familia

Voz 1709 10:46 estar allí pero no estar algo raro en una necesitando del del Barri de la que está a favor de que un

Voz 24 10:56 una zona de libre entonces han dicho que no no es una locura pero pero que lo intenta

Voz 32 11:01 a ver qué volteó posar Del Bosque se Chaib la vuestra falla algo lo que siga alguna falla con Pernía falles gastronómica es falles que es dediquen y monumental es que

Voz 1709 11:11 ya te iba con que pensé

Voz 24 11:13 Mato es lo principal es una falla activa sobre todo que no para de coches y sobre todo de la tradición Monumento Nacional todo lo que siga de las yo también no pero se echó ves porque es la idea que este hecho es discotecas orquesta no no no primero el monumento que es lo que falla son

Voz 32 11:32 de no te sientas después si podemos ya

Voz 24 11:35 es este primer monumento tradición lo primero

Voz 1709 11:38 hay Marina con con spa tótem el proceso administrativo Deferr esta esta falla como es según

Voz 33 11:46 así según el primer Ana la Chunta que tenía que seguí es pues la localistas y o la localización País Vasco está no Ángel Villena y claro a partir de ahí ya construir construir entonces tú

Voz 34 12:05 tu presupuesto está mi

Voz 32 12:08 todo lo que yo he visto que en esa zona está el Poli Esportiu venían de escampar ya una torre subinspector sea una torre París un en un entorno hostil encara no pero

Voz 24 12:20 de momento estaba un poco escampar y tal pero sí que ya están construir a Arad que estaba por tanto en volver a vuestros yo me parezca ya yo le queda así cuatro es en cancha serán Barry dijo que hay que tenía

Voz 10 12:35 si el fallo importante Futur yo tengo una una pregunta pues vosotros Wiesel en la zona o sin no digo

Voz 31 12:42 no sé cómo va esto

Voz 35 12:45 algo

Voz 31 12:46 no

Voz 10 12:49 calles es que no tienen una falla para decir pues mira vamos a establecer unos aquí no se lo preguntaba que si

Voz 33 12:54 no tenido suerte que estábamos en ese barrio sea justo estaba

Voz 24 12:59 muy bien de me han Nyan es que tengamos a nuestra falla quiénes integrarán que son poquita Chen pero si no está la te va a fallar y no puede ser activo ibais Sáenz yo creo que es un problema estaba está B pero es un problema no se está son muy listo que quiere deshacer fallero de honor a Juan Roig

Voz 31 13:20 eh

Voz 32 13:22 vale cree que ese

Voz 31 13:24 es una embarcación no iguales ante Dios Ángel Villena y motos

Voz 24 13:30 falles veis sobre todo

Voz 1709 13:32 de de Jamal al principio de programa que encara falta algún es es no pero Kadir ya suena una

Voz 24 13:39 a ver yo ya te lleven los treinta la falta de las escasa la Asamblea el día veinticinco ya tenía típicas yo que si no el problema llamaban de momento el pliego aprobado que da el paso más importante hay ya veinte sí

Voz 1709 13:53 qué digo en la resta de falles expresidentes la chunda sé no sé si sabes

Voz 24 13:58 muy buenos a Mons no más dicen que una falla aquí que igual una falla Novara en Valencia o Mencey con quién para una falla no entonces sí que vende es así presentarme no son una valla que vuelen Fer sobretodo tú

Voz 32 14:14 los presidentes Jesús no sabían bien

Voz 31 14:16 ah claro hasta que no siga la Asamblea Liga aprueba la falla no pueden Félix Puente

Voz 32 14:22 pero bueno es una obsesión por eso hacer llegar en ese site Guara una una botellas constituir el president las calles machote invitó y las

Voz 31 14:33 el artista que el artista estará que queden inmersos en fin bueno me si pasado estoy pero en la mitad bueno y luego también el señor que poniendo las vallas para cortar mira María pues precisamente ahí no habrá que cortar nada porque ahí estará anchas y seguramente no molestan a nadie mejor está muy bien visto en nada que quería

Voz 24 14:56 también saber un poquito de cuantos sois ahora mismo cuando cuando eso o

Voz 31 15:02 así el proyecto

Voz 24 15:03 a nombrarlos porque también son importa es que es Patricia Tomás Carol madera ello Hoy Ester a comisaría esta locura y sabéis también a conseguir y no yo que lo importan nombrarlos hinchables

Voz 34 15:19 no entrenar son

Voz 24 15:22 Chunta presentaremos Chente sin cuenta seis personas que me han personas que llevó al novillero apunta no pero claro en esa persona

Voz 1709 15:31 si no sabes apuntar eso es seguro da llena daban entonces que viven están al límite

Voz 32 15:38 los yo tengo una pregunta tan desigual importan si si si necesito un tío que salía a hacer para ellas mismas

Voz 31 15:47 claro crear cuatro sí Quatre palés pero si no

Voz 1709 15:55 no supo se que se apunte a la que me Deferr

Voz 24 16:04 sobre todo este Maureen no Buika o no este un oficialmente que somos en pero sí que tenía Instagram Facebook a partir de ahí ya pueden si lo consigue

Voz 32 16:18 de buzoneo buzoneo TP La Perla es Torres y se tenido que que presentar pues ahí porque me parece que son son hábitats es de estos de de de una zona de dormitorio que de atender no ya Botica arresto

Voz 1709 16:32 no es entonces por eso te digo la verdad que busca

Voz 32 16:34 gano mes de de timbre de toda la vida

Voz 31 16:37 no vale y no vaya Rin y la replegado sobre sí

Voz 24 16:42 no vuelen presentado que últimamente le fallan no tenemos mala fama si yo huy fuera una a las que no ya que tomar una línea no que es la de la Festa de convivían en Bari respetarlo y mal tiempo para te vaya bonito

Voz 1709 16:59 pues XXV que lo tengo que apuntado ya mira rodeado quién es todo lo entendemos aquí veinticinco de septiembre de septiembre para llamaros yo creo que irá bien vamos estoy seguro oye para llamaros felicitaron ya oficio

Voz 24 17:14 en mente ya daros la bienvenida al mundo

Voz 1709 17:17 a fallero y sobre todo también para dar más coordenadas más canciones de cómo se puede poner a la gente en contacto con vosotros para que oye para los vecinos y todo se puedan apuntar a esta nueva falla que de momento vamos a decir que es la falla a Ángel Villena subdirector Blas Gámez y a falta de nombre oficial oficial vale pero queríamos ser los primeros en ser fallos en daros la bienvenida en deciros que esta es vuestra casa y que cualquier cosa también que necesitéis y que tengamos

Voz 31 17:41 me que tiene bloque haga falta bastante si llegan no hay presupuesto para una orquesta para vuelven a un rayo caseta portátil

Voz 3 17:53 el fenomenal por descontado con Tito Puente

Voz 24 17:58 claro a que sí que volvía pero no una poquita sí la es Ana África primera Blas Gámez han revelado sevillana pero si hubiera costado Novo en que se Viñas y olvida hablas Gámez m cuarenta acordar que usted que esta semana al policía nacional que valen asesinar y eso no

Voz 32 18:22 mole mueve una falla que además una calle que además tiene falla tú fíjate para para el homenajeado además es homenaje doble porque es el nombre no nombrar mucho más sí sí sí claro

Voz 31 18:32 yo no sé si ahora decimos formará parte de la historia de de las fallas de la toponimia urbana eso es bueno pues muchas gracias

Voz 29 18:47 no

Voz 30 18:52 en vivo es un centro monográfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer cualquier ciudadano con cáncer sospecha oncológica puede solicitar asistencia en el propio Ivo o a través de cualquier facultad digo al ser un centro concertado los pacientes no tienen que asumir ningún coste por sus tratamientos Fundación Ivo tras más de cuarenta años seguimos siendo un centro concertado al servicio de todos los valencianos

Voz 27 19:15 las cocinas y los baños los materiales nobles el parque cerámico con todo hoy en Porcelanosa es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovechan nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más ahora por mucho menos

Voz 36 19:38 busca lo mejor para tu mascota lo encontrará en mascotas la mejor variedad de productos y servicios la mejor atención personalizada y todo el amor por las mascotas horas también inca día Alzira y Ondara mascotas uno más de la familia

Voz 15 19:54 me gusta ir a por si estas eres aficionado la micología muy cerca de allí en la Sierra de Albarracín de Teruel encontrarás el primer y único parque micológico de Aragón donde podrá recoleta

Voz 34 20:03 dar una amplísima variedad de setas silvestres

Voz 37 20:06 boletus Rebellón cien mil hectáreas de monte para disfrutar de la micología consigue supervisen Comunidad de Albarracín punto RGI establecimientos autorizados es fácil rápida como histórica de Albarracín

Voz 38 20:19 llega el concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana el sábado quince de septiembre a las siete y media de la tarde en el Palau de la Música bajo la batuta de Cristóbal Soler la participación del Orfeón Valencià un gran concierto para celebrar los cincuenta años de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana

Voz 39 20:43 os trataremos

Voz 40 20:44 no os den una miseria por en coche en veinte

Voz 41 20:46 el coche punto es esto no te ocurrirá entre el derbi coche punto y obtuvo la máxima tasación el mejor precio garantizado impacto inmediato acto tasación on line no visita uno de nuestros centros

Voz 20 20:56 en Derby coche punto es estamos en el aparcamiento del macro de Vara de Quart Valencia

Voz 42 21:02 Mena Sánchez Pla sabías que es la tienda más grande de Valencia de baños cocinas inmuebles de hogar estarías que tienen las principales marcas al mejor precio y cuarenta años de experiencia sabías que están en Paterna cinco minutos de Valencia Correa Sánchez plan descubre la tienda más grande de Valencia

Voz 18 21:20 hoy por hoy Lucus por Valencia

Voz 2 21:25 fíjate hablando de Falla recuerdo Arturo hace unos años que empleen la semana fallera recorrimos todas las Fallas de Valencia que sería chulo pero hacerlo con un alto Caravana por ejemplo de podíamos pedir a Clemente la suya levantar ahí el estudio

Voz 3 21:42 Claudio Clemente pues si querías yo también recorrí las Fallas con una caravana con la caravana de Radio Olé hace ya unos años si cada banda antiguas no no es lo que estamos hablando además y desde entonces se han evolucionado las caravanas pero lucinados de alguna manera los descuentos y los precios porque son menos atención podemos ir a caravanas osito

Voz 43 22:09 que tiene los mejores descuentos hasta el treinta de septiembre este fin de semana es un buen momento el sábado tarde y el domingo por la mañana están abiertos aulet en caravanas osito aulet en osito Camper Van no os lo perdáis visitar la página web caravanas osito punto com yo centenares de todo ya visitar vuestra

Voz 10 22:26 la futura caravana hoy no bailamos como hombre a canción vea yo mientras que no me tengo que eh

Voz 35 22:32 hola

Voz 3 22:37 pues ya lo sabéis caravanas osito a bailar este fin de semana ya disfrutar con vuestra nueva autocaravana claramente

Voz 45 22:52 quieres impulsar tu talento y mejorar tu posición laboral en la Escuela de negocios y Lluís Vives de Cámara valenciana ayudamos a conseguirlo aprovecha de del Plan ahora con grandes ventajas antes del treinta de septiembre informa te para el mundo real con nuestros programas Master visita Cámara Valencia punto com vi descubre la oferta formativa más completa de Valencia da el salto ya quieres impulsar tu talento y mejorar tu posición laboral en la Escuela de Negocios Lluís Vives de cámara Valencia te ayudamos a conseguirlo con nuestros másters y programas directivos aprovecha de del Plan ahora con grandes ventajas antes del treinta de septiembre visita Cámara Valencia punto com descubre la oferta formativa para directivos más completa de Valencia da el salto ya

Voz 46 23:35 sabías que tensa la disposición ciento veintitrés instalaciones deportivas municipales distribuidas en todos los barrios de la ciudad de Valencia mes de Cissé ante modalidad se exportó Yves chunda fin eso pilates y multitud de actividad espera a todos les Yeda híper a tots els Public ya os Municipals ves exportan no tres no mes falta estuve Fundació Esportiva municipal de Valencia

Voz 40 23:59 según su que se presentan mucha gente muy preparados todos tenemos las mismas posibilidades servicio público

Voz 1 24:07 por qué no voy a miles de plazas en ofertas de empleo público Adams formación informa Thein Adams tú prepárate una de las placas puede ser tuya

Voz 40 24:23 Movistar Plus

Voz 3 24:27 que si llueve mejor si no llueve que vamos a hacer este fin

Voz 10 24:30 anda o los estrenos de Movistar Plus con Elena Morales bueno qué tal esta temporada en qué tipo de alimentos nos vamos a basar Kaká es es la base es la base española Style por ejemplo yo propondría seguridad en vinagre aceitunas partidas muy bien muy bien muy bien

Voz 47 24:50 Sosa también muy sosa Tussam eso sí hay que buscarlas hay que buscarle están buenísimas así bueno pues vamos a buscar

Voz 1490 24:57 bueno pues venga vamos allá con los externos de Movi Star esta semana estamos en móvil Plus de vuelta al cole pero por la puerta grande cero inicia una nueva temporada

Voz 1 25:08 pero ha visto si son estás llamando raza absoluta en su franja madre mía asunto somos cada semana

Voz 48 25:25 qué

Voz 1 25:56 capítulo se martes once a las diez de la noche

Voz 1490 26:00 pues ya habéis oído los mejores cómicos del país retoman el curso en cero Buenafuente Broncano Ilustres ignorantes cero en Historia pero además se estrena Capítulo cero con el tándem Joaquín Reyes Ernesto Sevilla Un programa que parodia la seres las series de toda la vida en la televisión es mucho entretenimiento muchas formas de hacer entretenimiento pero nadie lo hace como cero a partir de hoy además nos encontramos con la serie original de Movistar Plus que tantos buenos momentos nos dio en la primera temporada Velvet

Voz 1 26:31 por sean muy bienvenidos pretende que tiene claro el camino por el amor los negocios esa peligrosa

Voz 1490 26:47 a del devuelve más intrigante que nunca todos los viernes doble episodio aunque ya está toda la temporada bajo demanda os imagináis Arturo Amadeo la vida sin filtros en los ojos de cuatro amigas de dieciséis años vosotros los dieciséis años teníais filtros no yo ninguno poco

Voz 10 27:04 calla llegaron después Faber

Voz 40 27:08 sonríe presume de verano de las fiestas que te pegas todos sabrán cree Salim que merece la pena te darán la ex de seguirán en Instagram o mejor aún lidiarán muestra al mundo entero que eres feliz tienes dieciséis años la época más bonita la más intensa a la que siempre vas a recordar cómo no vas a ser feliz si tienes toda la vida por delante

Voz 20 27:33 no cuentes tus problemas no digas que estás triste que te sientes sola

Voz 25 27:38 si te paras a pensarlo no sabes casi nada así que mejor no te pares sonríe

Voz 1490 27:43 came España es la adaptación de un exitoso formato noruego que cero estrena este domingo a las nueve y media de la noche es un formato totalmente novedoso la historia se desarrolla en la web de la serie y los clips se van colgando en tiempo real esto va a ser toda un arreglo

Voz 47 27:58 acción estar Plus elige todo gracias a Serena gracias a vosotros que buen fin de semana

Voz 20 29:42 el Palacio de Congresos de Valencia patrocina la agenda cultural

Voz 10 29:57 las trece treinta y seis seguimos en Hoy por Hoy Locos por Valencia a un fin de semana en el que sin duda muchas actividades van a estar pendientes de la lluvia sí porque este fin de semana cómo estás lluvias de septiembre no sabe dónde va a caer mal fuerte o menos fuerte pero parece que lo que de que va a llover hola Ana buenos días buenas tardes Javier pues igual ya para así basada Pay Hay tal intención pero vamos la cambiaremos rápidamente

Voz 34 30:27 también la intención de la cantidad de oyentes

Voz 10 30:29 Javi o no no sé que iré claro que sí

Voz 34 30:31 pero no diré a la playa

Voz 10 30:34 sí habrá gente a huir de pues nos quedamos pues no voy con mi amiga a dedo a mí me voy a su casa a Casado diga adiós

Voz 31 30:44 venga venga venga no se ha pegado ahí

Voz 34 30:48 bueno que a comer y toro no hay a la playa somos muy como se dice

Voz 10 30:55 como una cooperativa una cooperativa de de momento las cooperativas hay cooperativas vino

Voz 34 31:03 sí sí sí sí que ella Mancebo me hace una gracia no me hace gracia imaginarme a los Mancebo que de repente estarán oyendo la radio

Voz 10 31:13 no porque nos preocupamos por ellos pues mira están

Voz 34 31:15 bien si ahí en el entre el juez la Cañada el Perelló

Voz 10 31:20 la familia nunca están bailando J

Voz 34 31:27 bueno es normal no pensaba que por la previsión de lluvias ha hecho que Marina Valencia que iba a celebrar su aniversario mañana sábado Kenna que posponer Aznar serio porque era casi todo al aire libre entonces hace unos minutos han decidido que van a cancelar la fiesta de mañana con motivo de este aniversario el dragón va a tener que esperar pero bueno sea ya daremos fechas cuando cuando lo sepan valen entonces lo que esperamos que no se cancela

Voz 3 31:52 lo tenían que haber que masa propio

Voz 34 31:57 con la lluvia si miran si este verano en Viver después de las trombas de agua es daríamos a buscar caracoles vi tampoco estaban ni los canarios pero bueno más cosas y que no hay aniversario de Marina Valencia pero lo que sí que hay

Voz 10 32:10 del caracol además vamos a esconder oye pues hay buenas

Voz 34 32:18 baquetas y luego dice que vajillas también ha habido este verano en en Viver pero bueno que es Jémez José Ángel Biel Arnés mira ya sabéis lo que haría diría a nuestros oyentes entrada en la web están colgados ya los plazos del fin de semana que es al final lo que yo estoy contando entonces lo van a entender mejor porque aquí me marea is in no al final oye no me habéis preguntado ayer fui a Rafael

Voz 10 32:45 ayer fue Rafael se peluqueros fui a mi peluquero no fue

Voz 34 32:48 ya verás Rafael la plaza de toros de Valencia ya lo volvió a dar todo que grande

Voz 49 32:52 artista que Raphael listas hoy que cuanta no sé si soy tan Rafa lista por él o por la gente que les sigue es es un espectáculo verlo en directo y la verdad es que tiene una voz que yo decía cualquier persona su voy a cantar y a la media hora ya te Carles P ayer tiene una voz limpia y nítida sí sí sí

Voz 10 33:09 él se cuidan muchísimo pero todo se nota que lleva una vida una vida una entrevista en televisión lleva su pequeño neceser maquilla el mismo que dice lo que estás oyendo a todos los niveles humano bajen su su carrera la vigila a él a todos los niveles de cerca pues pues me

Voz 34 33:27 no fue un gran concierto como el gran concierto que llega el sábado también a la plaza de toros de Valencia porque llega Manolo García también con la cantidad de fans que tiene con entradas agotadas eh

Voz 50 33:40 gracias eh

Voz 44 33:49 en

Voz 51 33:53 a la Armada para que electa nazi de Toto Ezzedin cuenta con la edad

Voz 0605 34:36 de bueno pues con la música de Manolo García recuerdo una exposición muy chula de la cual hemos hablado esta semana que podéis disfrutar este fin de semana y además ha cubierto la de el IVAM que empieza a las celebraciones de su XXX aniversario la exposición se llama caso de estudio España vanguardia artística irrealidad social mil novecientos treinta y seis mil novecientos setenta y seis que lleva el mismo título de la exposición que se presentó en la Bienal de Venecia en mil novecientos setenta y seis y que es una buena recomendación como también la exposición de esculturas que acoge el Museo de Bellas Artes de Valencia Atsuara Vicent Pérez Txejo que son los tres escultores mediterráneos de la tradición y la renovación así es como se llama esta muestra que bueno pues expone por primera vez a algunos trabajos que nunca se han expuesto al público de estos tres artistas importantes de la escultura de la primera mitad del siglo XX y un concierto también muy especial es el concierto que ofrece la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana porque la Joven Orquesta Sinfónica de la propia Federación clausura la temporada dos mil dieciocho mañana sábado en el Palau de la Música de Valencia a las siete y media de la tarde es un concierto que forma parte de las actividades

Voz 34 35:46 programadas para este cincuenta aniversario de ese baremo

Voz 0605 35:48 a prestar piezas como la que estamos escuchando

Voz 2 35:51 junto a los GEO Valencia estas danzas por obscenas de del Príncipe Ivor de Rodin pero este concepto súper chulo también van a interpretar ese estado de psicosis

Voz 10 36:09 es el te de un de Planes de Óscar Navarro que es un concierto súper chulo escucha escucha

Voz 1 36:25 canto de lanzarse al vacío la alambicada sabes lo que está ha perdido

Voz 10 36:39 todo contigo

Voz 0605 36:43 bueno puede recomiendo a nuestros oyentes que entra en nuestra web con los plazos del fin de semana hay también os recuerdo que este fin de semana entre hoy y mañana tiene lugar el encuentro internacional de deportes urbanos en Valencia esta tercera edición que consoló

Voz 34 36:58 da ya un evento de de un evento importante porque es uno de los en

Voz 0605 37:04 encuentros más importantes a nivel internacional de deportes urbanos y se va a celebrar entre hoy y mañana si el tiempo no lo impide en el viejo cauce del río Turia en el tramo número seis así que pues vamos a ver es gratuito de carácter familiar un montón de disciplinas de deporte urbano los skaters fueron los que saltan con las bicis la verdad es que es un auténtico espectáculo ya digo si el tiempo no lo impide que

Voz 10 37:26 está complica lo del tiempo está complicado puede afectar como afectado de hecho lo de la Marina la universalidad de la Marina que ya hemos dicho que los actos sean aplazado no van a tener lugar en el día de mañana pero bueno uno así lo podéis pasar muy bien qué es lo que deseamos Ana buen fin de semana gracias chicas adiós

Voz 53 37:44 en el Palacio de Congresos estamos orgullosos orgullosos de haber celebrado más de dos mil setecientos eventos orgullosos de haber generado más de dos millones de pernoctaciones orgullosos de cumplir veinte años haciendo crecer vale

Voz 2 37:59 día veinte años del Palacio de Congresos con Vinci nazis

Voz 1 38:06 con los mejores descuentos hasta el treinta de septiembre pelo visitando los hitos Camper

Voz 1432 38:12 tú tienes un acontecimiento familiar o un evento empresarial importante buscas un ambiente cálido y relajante con mucha luz natural y frondosos jardines exige es una gastronomía exquisita por qué lo pides toda tu sitio ideal es Hotel Westin Valencia elegante estilo art decó y terrazas privadas con jacuzzi Westin Valencia Amadeo de Saboya dieciséis

Voz 54 38:35 el quince de septiembre de cortar por la melodía del Mercat salvo ni Dorna la Festa del Mercat Municipal de Valencia con ser gastronomía el quince de septiembre tu estas Monica tú estás Bonnín juntamente Valencia Amel patrocine k Valencia

Voz 15 38:55 fiel de entendemos son las mascotas

Voz 16 38:58 viene a visitarnos el quince de septiembre y te regalamos saliva en tu pienso criadores te esperamos en el parque comercial Albán carretera de Ademuz kilómetro dos ochocientos junto a Toys hará Orama

Voz 17 39:08 Being a visitarnos promoción no acumulables a otras ofertas o promociones válido en piensos marca criadores de quince kilos excepto en la cama

Voz 28 39:20 Vine a la Semana de la Movilidad Gaudí actividad que tenían programadas en torno a la movilidad sostenible ir Korda que Lisa te veintidós es el día coches

Voz 18 39:34 Vine a mentó Transport Públic

Voz 1 39:37 entre semana viajamos de un lado para otro de casa al trabajo del supermercado al gimnasio

Voz 53 39:42 si no entré en bus bici o patinete

Voz 19 39:45 pero el verdadero viaje por placer Se disfrutan los sábados en la Cadena Ser los sábados desde las doce del mediodía recorre cada rincón de nuestra Comunitat con Inma Pardo y botella en SER Viajeros Comunitat Valenciana Cadena Ser

Voz 1 40:03 Locus por valentía

Voz 3 40:18 ya está aquí ya llegó nuestro coche particular Clement tan amigos buenos días qué tal cómo estáis amigos oye que voy el otro día vale madre de ahí también ha cambiado su vestido de visigodo pero oye que estudia teníamos allí presionante fantásticamente amplia e un estudio amigo eh tremendo

Voz 43 40:40 llamo menos dice oye ya estamos aquí ya estamos aquí hemos vuelto todos hemos vuelto a los trabajos a los gimnasios a los colegios no hay que descansar bien los Chan los chavales tienen que descansar bien ir a la hora de de descansar la cena alacenas muy importante dice la gente porque es tan importante la cena llevan bueno pues porque los por norma general comer fuera los nenes en los en los colegios en fin la gente que trabajamos estamos también comiendo por por fuera y hay que suplir las carencias que no se comen por la mano

Voz 31 41:09 no

Voz 43 41:10 entonces por ejemplo los nenes no suelen comer pescado azul en en los caterings en los colegios no pescado azul los pescado pequeño no bueno pues hay que aprovechar y darlos en la cena no un asar Dignitas unos boquerones una caballa que aún está muy bien bien de ese Haditha no una verdura pero que verdura verduras de hoja grande y verduras enteras nada de pasar Pure es un hervidero una coliflor con Mel por ejemplo ese tipo un unas guisantes salteados con jamón por ejemplo Isaí que hacer postres que sean postres oye

Voz 34 41:42 casero eh

Voz 43 41:44 es una pizza una elaboración que sean Caser

Voz 10 41:47 pero sea efectivamente no achique

Voz 43 41:49 la verdad es que nos gusta muchísimo todo ese tipo de de vuelta a vuelta a la comida vuelta al sabor vuelta la memoria unos nos gusta nos gusta como como le gusta como les gusta a mi a mi compadre Jaime hace compadre Haile

Voz 3 42:11 Jaime Urrutia Jokin vivía en Madrid y éramos vecinos eligió bueno vecinos de barrio nos encontrábamos bastante nada contamos en los bares también yo he salido alguna noche Madrid Jaime Urrutia o peligro Blanco no sé si además el casi inventó la noche si en Madrid no lo primero es ante en el buen sentido de fantástico eh es fantástico además cruzar te lo estar por allí está dando la sigue ayuda muchísimo pues sí vivan los bares vivas los bares que son las que Nozal

Voz 31 42:44 la vida diariamente gol viva excesivamente efectivamente

Voz 43 42:49 están los árbitros de los bares chaval bueno sabéis que vamos a tener vamos a tener una semanita muy completa una semanita muy completa de actos gastronómicos a iremos viendo cositas no lo más lo más inmediato es el domingo el domingo que vamos a estar no en la Cadena SER está Santa Casa bastara allí verdad

Voz 1074 43:11 nuestra compañera venga amoral en la vivir Comunitat Valenciana en bullying trepa ella hay paella

Voz 43 43:18 en Sueca en el primer en el primer no en el Concurso Internacional de paella sueca para que nos cuente algo sobre esto nada mejor que hablar con eh Jesús Melero que es el coordinador de de de de todo eso treinta y tres años ya

Voz 55 43:33 eh mi amigo Jesús G2 qué tal buenos días hola buenos días y lo que va a ser uno de los invitados hoy protagonistas en este programa del del domingo pero todo a punto ya no José Jesús

Voz 56 43:46 bueno ahí andamos las a punto a punto estará el lunes pero bueno nosotros ahora Chandon la recta final muy bueno ven en la norma que tocados a todos los años es igual de vamos a tope pero pero nada me toca no no no tenemos problemas vamos luchando

Voz 10 44:02 eso antes bien sí sí sí sí sí

Voz 32 44:04 sí además oye esto esto Jesús

Voz 43 44:07 España es el domingo el concurso pero este concurso no no es de ahora es decir este concurso aunque lleva ya muchos años de este concurso es durante meses S Se está trabajando verdad porque claro que que hace y semifinales como como como como en el en el fútbol americano León la como dices como la Champions no

Voz 56 44:25 sí sí sí bueno la verdad es que es una Liga porque estamos durante todo el año recorriendo el mundo porque nunca mejor dicho porque vamos desde desde Tasmania a Estados Unidos el haciendo semifinales os lo que tratamos es que los extranjeros que vengan aquí la gente que viene a participar que no es no tiene aún no tenía la cultura valenciana pues vamos allí X mira esto hay que hacerlo así entonces les hacemos damos varias master class y hacemos un concurso en cada en cada país exactamente cómo porque vamos a hacer el domingo mismo recipiente mismas condiciones la misma leña no de Naranjo porque no en todos los sitios lo hay en Japón es de Cerezo en Costa Rica de capital pero bueno con leña para que cuando vengan aquí la destreza de trabajar con ese tipo de fuego pues la vayan cogiendo ido y vamos ya te digo pues por todo el mundo de haciéndolo con con las dificultades que da algunos sitio la altitud desde criminal para para ese tipo de de país pero vamos luchando y enseñándoles las técnicas de de conformidad de la paella valenciana iré ahí como hacen todos los tipos derrotes porque la verdad no no no lo entienden muy bien a la hora de hacer de esto y yo es una cultura la cultura valenciana que que bueno que nos representa en todo el mundo sumó los embajadores de la gastronomía mundial porque la paella la conocen en todo el mundo y queremos que la hagan como lo hacemos aquí en Valencia

Voz 10 45:47 ahí se lo explicaré y sabéis lo veis a contar desde luego muy bien Jesús y además el domingo te escucharemos en ese a vivir Comunitat Valenciana Jesús te dejamos con todos los preparativos y que no ayuda a que es lo que estamos deseando

Voz 56 46:01 bueno a ver yo tenía contrato con el de arriba a ver si me lo correcto

Voz 10 46:04 lo respetar seguro que si es un abrazo

Voz 56 46:08 igualmente para que vaya hablando de la vivimos

Voz 10 46:10 a saludar a Elena

Voz 55 46:12 hola qué tal como hombre hombre hola qué tal

Voz 57 46:16 preparando el conejo el pollo arroz con la tengo ya todo preparado

Voz 55 46:19 hoy una buena paella no Elena en avión

Voz 10 46:25 adiós

Voz 57 46:28 mira qué es eso miénteme dime que me quieres no me no les va a ponerle no decidió con él pues no no nos metemos en Sueca yo creo que en los últimos cinco años hemos estado todo el año pero no hay manera

Voz 31 46:50 bueno es un poquito lo que vamos a escuchar el domingo Elena

Voz 57 46:53 bueno pues vamos a tener como siempre exclusiones públicas que representan el burraco que se pegan todos los años para organizar este concurso que como decía Jesús cada vez es más internacional cada vez es más extenso cada vez esta más cualificado cada vez coge más potencia en todo el mundo nosotros intentaremos y mencionar que la paella es mucho más que gastronomía no siempre intentamos de crear ese tipo de conceptos en el programa y si no no suele dice nos agua pues esto es lo que vamos a intentar

Voz 10 47:23 pues nada que vamos a estar muy atentos a a este concurso internacional de Paiva de Sueca que viviremos en directo a través de la SER la Cadena SER Comunitat Valenciana Elena hasta entonces un beso muy grande muchísimas gracias

Voz 57 47:36 son beso a música

Voz 3 47:40 oye qué pasa allá eh tú vas ahí si yo estaré

Voz 43 47:43 en un corralito en un corralito donde nos pondrá unos cuantos hay ya os contaré el viernes cuáles son los entresijos de este de este concurso quién ganó y quién ganó me digas que vas de jurado tac tac tac tac ta ta ta ta especialmente a alguien tiene que Alt alguien que venga lo soñado que siempre hay que probarlas

Voz 10 48:04 ahí a efectivamente es ir hacerlas efectivamente

Voz 43 48:07 de ahí soy uno de ellos soy uno de ellos sí soy uno de los jurados basta chulo va a ser va a ser algo muy muy chulo es muy bonito además con lo del agua con lo de la lluvia bueno pues tienen que llevarla dando las paellas las Tehrik que llevar de un lado a otro es decir al salón donde desde desde el paseo este donde donde poder cualquier persona el sábado no pueden apruebe pueden llegar en tanto en coche como en tren no desde Valencia y tal entonces desde el Paseo del Ferrocarril de la estación pueden verse las llevan andando no entonces bueno

Voz 31 48:37 pues sí de huevos de arreglar

Voz 10 48:42 no voy a inventar un paraguas para para ella tras fíjate fenomenal oye pues como un Pallero ha invertido cuitas como los del cóctel claro lo que se medio pero más grande

Voz 43 48:56 oye pues van a haber muchas cosas esta semana no además el día veinte el jueves es él para el el el paella el para ella de si no el ahí ahí en la plaza del Ayuntamiento a algo estamos preparándonos otras Ayuntamiento seguro que alguien va a estar ahí muy muy interesante e próximamente en Denia también habrá algo el DNA no con con cocineros el fin de semana en en los mercados municipales en nuestras catedrales no en nuestros museos particulares no van a vas tener el lugar el Bonig Fes no que también va a ser interesante aunque yo lo que os pido es ir cuando cuando hay fiestas y cuando tal pero ir a comprar

Voz 31 49:37 mira a comprar fruta ya que lo diga

Voz 43 49:40 aunque que que que te pongo Monica que te pongo Nico esos fantástico no ir del mercado he traído una cosita interesante no escucharnos rápida mirar mira rápidamente rápidamente mirando que traiga me traigo un fruto que augura el final del verano este fruto esto es fruto marrón verdoso este fruto augura el el el el final del verano muchos medirán bueno pero esto qué es esto es tailandés esto es bueno quién origen persa sí que es cierto que tiene origen persa pero se cultiva en toda Valencia en toda la Comunidad Valenciana desde hace muchísimo muchísimo muchísimos años él Chinchón eh eh eh es como una oliva gorda como igualdad con una web recito en medio de también pequeñito con un sabor a manzana muy rico muy rico

Voz 58 50:29 el le llaman Le llaman

Voz 43 50:31 a falta de la inmortalidad porque me rejuvenece muchísimo la sangre de en fin es fantástico

Voz 10 50:37 yo he tomado mucho como puedes comprobar efectiva

Voz 43 50:40 los ciento veinte años ese ese fantástico es fantástico así que nada Chinchón esto es una de las cositas que podrían eh que pueden empezar a tomar los los nenes si darles algo distinto no

Voz 3 50:53 buena recomendable nos ha encantado gracias al fenomenal que vaya bien el sueca Ballet o un saludo hasta luego en fin de semana también deportiva por qué vuelve la Liga alemán que da buenas tardes buenas tardes si vuelve la Liga después del parón por los diferentes compromisos internacionales de las selecciones con un Valencia Betis mañana en Mestalla por la tarde a las seis y media

Voz 1074 51:15 partido en el que hoy ha confirmado Marcelino que no se va a guardar nada a pesar de que haya tres días después un partidazo en Mestalla con el regreso del equipo a la Champions y la visita de la Juventus va con todo porque el Valencia todavía en las jornadas no ha conseguido ganar innecesarias sumar la primera victoria de la temporada y lo que tendrá que hacer esta tarde cuando vuelve al equipo a los entrenamientos en sesión vespertina es malo

Voz 3 51:36 dar un poco cómo está el grupo

Voz 1074 51:39 los jugadores internacionales Yecla por ejemplo de neto Si juega o no juega de si cambia por ejemplo en la portería con Jaume de Rodrigo que viene de cuatro partidos de forma consecutiva entre el Valencia y la selección jugando todo con lo cual lo mejor es un día para darle descanso o no porque Rodrigo es un jugador indispensable en el Valencia lo que sí ha dejado claro Marcelino es que no quiere que nadie piense en la Juve que su equipo necesita ganar como sea mañana

Voz 43 52:05 Betis y que todos los que estén para jugar mañana

Voz 1074 52:08 contra el Betis no va a hacer en la medida de lo posible rotaciones aunque alguna evidentemente seguro que se va a producir claro al club que el más importante de la Liga que la Champions hayan insistido el Valencia su objetivo económico deportivo su proyecto pasa por estar la próxima temporada de nuevo en Champions la limitación de Atlético de Madrid Real Madrid Barça con sus presupuestos sus plantillas deja casi que una unidad para poder aspirar a ser cuarto con lo cual todos los objetivos el Valencia los va a centrar en ser cuarto la próxima temporada alemán muchas gracias luego os escuchamos en SER Deportivos y durante este fin