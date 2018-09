Entrevista a Raúl Payri, coordinador del THIESEL 2018

Voz 1 00:00 Radio Valencia Cadena Ser contamina más el coche debe ser el coche gasolina en el uso del vehículo diesel era el adalid de la lucha contra el cambio climático muchos menores emisiones de CO2 menos gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera Aisa reducía el proceso de cambio climático joint de repente todos criminales hace tan eléctrico utilizar lo menos posible de los vehículos diésel corazón dentro de las ciudades

Voz 2 00:37 otra vez millones de motores de gasolina que en el futuro podrían sufrir la misma con el alto los motores diésel

Voz 1 00:45 el vehículo diesel firmados por todos los gobiernos parece que ahora son los culpables de todo los responsables de la boina de contaminación de las grandes ciudades Cadena SER

Voz 3 01:00 pues vamos a ver si averiguamos cuál puede ser la verdad del diésel porque durante estos días más de ciento treinta expertos internacionales investigadores de las más importantes compañías de automoción en tutor de universidades se han reunido en la Universitat Politècnica en la conferencia internacional diésel en dos mil dieciocho vamos a ver cual contamina más y el motor diésel el motor gasolina y cuál va a ser el futuro porque nos lo va a contar seguro Raul y que es el coordinador de este congreso

Voz 4 01:33 qué tal Raúl buenos días buenos días

Voz 3 01:36 encantado de saludarte y poder charlar contigo para ver que compulsiones habéis llegado los expertos reunidos en Valencia para hablar este tema que tanto preocupa a los usuarios de vehículos diésel

Voz 5 01:47 bueno y no hemos hablado específicamente el motor diésel sino lo que llamamos nosotros motores de combustión interna con inyección directa que estoy incluye tanto los motores de gasolina como puedan serlo motores diésel lo incluso los motores de gas entonces bueno que creo que el consenso general entre la a los ponentes que hemos tenido en el Congreso es que la every dejación no lo que se dice avance de los motores eléctricos va a ser progresiva pero muchísimo menos de lo que la gente se cree iba a ser un proceso muchísimo más lento por tanto bueno yo no tendría ninguna duda en afirmar que dentro de veinte años pues el ochenta por ciento de los vehículos seguirán siendo motores Diesel y motores de gasolina

Voz 3 02:27 a lo largo me lo fiáis Caballero eh quiere decir que la utilización de los vehículos eléctricos ya para desplazamientos fuera del ámbito de las urbes de ciudades todavía pinta a largo plazo

Voz 4 02:39 para bueno desde el plazo

Voz 5 02:42 desde el punto de vista técnico hoy por hoy el mayor problema que tienen los vehículos eléctricos siguen siendo las baterías en una densidad energética muy pequeña y por tanto para desplazamientos de medio de larga distancia es inviable es el necesitaría seguir cargando con seiscientos ochocientos kilos adicionales para poder que mover eso supone una pérdida de eficiencia una pérdida de capacidad de carga de maletero de habitabilidad para los vehículos que yo creo que el consumidor finalmente no estará dispuesto a asumir

Voz 3 03:09 no no esto es algo que que sabe a fecha de hoy pero lo que no sabíamos es que va a tardar tanto tiempo en poder ser factible que un vehículo eléctrico recorran grandes distancias

Voz 5 03:21 bueno enología es la que es yo creo que sí que a nivel de prensa nivel de políticos está todo mundo quiere ir eléctrico pero realmente la verdad pongo la verdad desde mi punto de vista será que para pequeños desplazamiento oso para lo que se llama como movilidad urbana sí que tiene un recorrido bastante grande pero para la que son desplazamientos entre ciudades y desde luego para desplazamiento de carga como son furgonetas o camiones esta dolmen totalmente fuera de duda que esto no va suceder al menos hasta que no se descubra una nueva tecnología de baterías

Voz 3 03:53 pues parece que esto es así de claro porque es lo que han dicho los expertos e investigadores de las grandes marcas porque al final quién decide es la industria más que los gobiernos no

Voz 5 04:04 no se refiere en las industrias pero al final mucha industria si el Gobierno va si sacan una nueva ley prohiben funcionar en motor diésel un motor de gasolina pues claro la industria tendrá que adaptarse a esta prohibiciones y el consumidor de una forma u otra tendrá que seguir lo también yo creo que estuvo muy interesante una una charla del profesor cal Gat Gatti que tuvimos el miércoles por la mañana donde indicaba que es que ya no ese problema de que los coches eléctricos tengan el problema de las baterías y no es que además si todos nos convirtió éramos en vehículos eléctricos no existiría suficiente capacidad de producción debido a los me a los metales que hacen falta para utilizar para fabricar estos motores batería y que sería totalmente inviable y por eso de que por mucho que se vaya en esa dirección desde los ámbitos políticos queda un recorrido muy grande que recorrer

Voz 3 04:52 además de la generación de energía eléctrica que no toda es verde

Voz 5 04:56 bueno eso eso yo creo que cualquier persona que que piense un poco puede pensar piense piense perdidas de momentos por la repetición pero si usamos combustible fósil como pueda ser petróleo en una central de fuel oil para producir electricidad esa electricidad la tenemos que mover hasta al sitio donde sepa utilizar se carga en un coche y luego el coche usar electricidad siempre va a ser menos eficiente que directamente colocar ese combustible directamente en el vehículo

Voz 3 05:24 bueno pues esto es decir que en los próximos años y durante bastantes años los motores convencionales seguirán reinando ahora falta saber si serán tanto de gasolina como de diésel porque como lo decía al principio de esta entrevista pues bueno hay una sensación generalizada de que los diésel tienen los días contados esto es cierto o no

Voz 5 05:43 vamos a ver si que es cierto que en los últimos cuatro cinco años a raíz del el gay y una serie de escándalos que han sugerido y que han sido probablemente una falta de de épica por parte de algunas empresas muy importantes el esa ha demonizado es cierto que contaminan pero es cierto que sobre todo son los vehículos antiguos los vehículos de más de ciento veinte años que tenían otra regulación estos vehículos sí que es probable que en un futuro cercano empiecen a prohibirse en bastantes centros urbano pero un vehículo diseñado y que cumplan la normativa Euro seis hola actualización que haga la Unión Europea emite muy pocas emisiones tanto diese como gasolina cumpliendo la ley son vehículos que podemos decir bastante limpios actualmente

Voz 3 06:27 de Raúl voy a comprarme un coche claro está la elección diésel o gasolina cuál es el motor más eficiente y que menos emisiones de CO2 genera

Voz 5 06:37 como emisiones de CO2 el diesen sigue ganando la gasolina yo si tuviese que compran un vehículo voy a tener que realizar desplazamientos bien porque tengo un trabajo comercial que tengo que moverme por toda la Comunidad Valenciana o tengo que moverme por toda España yo seguiría apostando por el diésel sí es cierto que para pequeños trayectos urbanos como un pequeño motor de gasolina o incluso un pequeño motor y un vehículo híbrido puede tener mucho sentido depende el uso que le piensa dar a tu vehículo el motor que deberías comprar

Voz 3 07:04 por lo que nos cuentas esa intención esos globos sonda que no están lanzando de que bueno el impuesto de matriculación podría penalizar a los vehículos diésel no tendría justificación alguna por cuanto son más eficientes que los de gasolina no

Voz 5 07:18 si queremos reducir las emisiones de CO2 yo creo que es no tiene sentido poner un impuesto adicional a los motores diésel ya que hoy por hoy siguen siendo motores más eficientes que Moto equivalente de gasolina bordeando Si el objetivo final es reducir las emisiones de CO2 globales tiene sentido seguir apostando por el motor diésel otra cosa es en sitios puntuales como pueda ser dentro de una ciudad si sólo estás preocupado por las emisiones en ese lugar Hinault en el resto de de la zona del resto del país bueno pues pues se podría tomar alguna decisión de ese aspecto que esa forma

Voz 3 07:52 bueno pues la verdad es que no nos aclaramos verdad lo que nos dicen por un lado y lo que hay bueno los los técnicos en en motores nos Nos decís si pensamos que bueno según los datos los últimos datos que proporcionó la DGT que por nuestra comunidad circulan dos millones de vehículos que utilizan gasóleo hablamos de automóviles motocicletas tractores autobuses camiones furgonetas cambiaré el el ese parque sería muy complicado no ya largo largo plazo

Voz 5 08:21 yo creo que es un poco lo que te he dicho al principio de la entrevista el futuro del motor de combustión interna alternativos tanto en como en gasolina Se yo auguro y bueno la los expertos tanto empresas que han venido empresas de voz alta Chad de Mercedes de BMW de Peugeot de de Volkswagen en el consenso es que el la planta automotriz más eficientes la la del motor diésel y por tanto el esperan unos cuantos años por delante

Voz 3 08:48 una como una curiosidad de cara a lo que bueno estábamos comentando antes de penalizar a loro impuesto de matriculación de los vehículos diésel que contamina más un diésel de nuevo de este año o un gasolina de hace diez años

Voz 5 09:02 tú sin lugar a dudas un gasolina de hace diez años vamos eso es evidente que la normativa tanto debiese como gasolina ha ido reduciendo las emisiones últimamente la última tendencias igualar la totalmente luego ya no no haya una normativa específica para viese y otras normativa especificaba la gasolina por tanto un vehículo actual que que cumpla la normativa emite mucho menos que un vehículo tanto diesel gasolina o incluso pudiéramos decir un motor a Gas de hace diez años de eso no hay ningún tipo de duda

Voz 3 09:30 bueno pues la verdad es que con lo que nos has dicho nuestros oyentes bien pueden extraer las conclusiones pertinentes con estos datos que los expertos han comentado estos días en la Universidad Politécnica hay Raúl tú como investigador en el Instituto de motores térmicos de la Politécnica bien lo sabes te agradecemos mucho que hayas estado aquí porque los datos que has aportado son desde luego muy elocuentes por un lado está la eficiencia la contaminación da por otro está la fiscalidad que parece que no tiene nada que ver

Voz 4 10:02 muy bien muchas gracias gracias Bauer un saludo buenas tardes vale buenas