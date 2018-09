Hora 14 Comunitat Valenciana (14/09/2018)

No hay resultados

Voz 0131 00:09 qué tal muy buenas tardes ya saben que todas las noticias las sospechas las investigaciones judiciales sobre más tres cursos universitarios y tesis doctorales afectan gravemente al prestigio de las universidades abren no sin algo de razón el debate sobre si existen los suficientes controles para evitar esa costumbre del COPE pega los rectores valencianos salen al paso de esas suspicacias aseguran que sí que existen esos controles pero reconocen que podrían ser más exhaustivos y aumentar la transparencia para que sigamos creyendo en la universidad como generadora de conocimiento de avance en la SER hemos hablado con el actual portavoz de la Conferencia de Rectores de la Comunitat con Francisco Mora que también es rector de la Universitat Politècnica de València tales buenas tardes

Voz 0141 00:53 buenas tardes que reconoce que hay que mejorar la transparencia y los controles en las universidades para evitar el desprestigio que suponen casos como los de los másteres hilos presuntos plagios

Voz 0106 01:04 y tiene la mejor tienda pensar que que que lo que ha pasado de un sitio puede pasar en todos los en todo todo el sistema no y eso no es así políticas de transparencia que las universidades según los indicadores pues son unos las instituciones más transparentes pues bueno tenemos que avanza la hora en este nuevo elemento de hecho ya se está hablando de nuevas tecnologías aplicadas a la trazabilidad aún para hacerlo más robusto ya no sólo por el trabajo fin de algo los títulos sino por incluso asignaturas individuales sobre todo garantía una trazabilidad del cien por cien y ya en cualquier detalle no

Voz 0141 01:35 aunque en parte este sistema ya existen muchas de las universidades públicas valencianas todos los trabajos de fin de grado de fin de máster pasan por un programa informático anti plagio cuando salta la alarma se inician protocolo para corregir la situación primero lo detecta al profesor que en al alumno a solventarlo y si no se resuelve pasa a un tribunal

Voz 0106 01:53 lo pasa el profesor individual y trata con el alumno la luna eh la cuestión oye pues mira esto tienes que cambiarlo tienes que introducir más análisis tuyo o cuestiones de tipo y ahí yo creo que se depuran un gran porcentaje de los casos y luego los poquitos que llegan al equipo directivo del centro evitamos que el trabajo se evalúe cuando al saltar las alarmas no entonces no habido ninguna incidencia que se haya habido algún trabajo en trabajos de los de hace quince años pues probablemente ya no había herramientas

Voz 0141 02:23 eso sí el sistema existente desde dos mil diez pero es obligatorio sólo desde hace dos o tres años

Voz 0131 02:35 o como cada viernes se ha celebrado reunión en pleno del Consell que ha creado el alto comisionado para la financiación de la Comunitat para que se pueda dar un impulso importante a la necesaria reforma del sistema que es la petición más perentoria de nuestra autonomía los dos comisionados serán José Antonio Pérez y Rafael Beneyto que ya estaban en la comisión de expertos en esta materia de Les Coves

Voz 0141 02:54 el portavoz del Consell Mònica Oltra ha afirmado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera el Gobierno se comprometió a comenzar las negociaciones este mes señala que los gobiernos no deben permitir que se enquista este asunto más Oltra afirma que es un asunto crucial y que si Sánchez consigue arreglarlo habrá conseguido el proyecto de la legislatura

Voz 1599 03:13 esta es la clave de bóveda desde luego yo estoy segura que el president Pedro Sánchez si conseguís cambiar el sistema de financiamiento en el próximo mes los es la misión de legislatura porque ahora arreglar un empastre que elevan de Rajoy no va a poder arreglar o no va voler a agregar seis sean conseguís el president Sánchez desde luego ahora conseguir proyecta legislatura

Voz 0131 03:37 además el pleno del Consell aprobado más asuntos

Voz 3 03:43 como el decreto de tasas universitarias para este curso con una reducción del ocho por ciento en la primera mal

Voz 0131 03:48 críspula el concede aprobado también un convenio confort por siete millones de euros para que sea clave en el desarrollo de vehículos eléctricos y mejore la sostenibilidad de la fabricación del Kuga y subvencionará también con tres millones Air Nostrum con un convenio que permita renovar las aeronaves y cambiarlas por otras menos contamina antes se crean siete nuevas escuelas oficiales de idiomas en Valencia Torrent Paterna Vila real San Vicente del Raspeig Vinaròs y se ha renovado el convenio con el Ministerio de Defensa para la adscripción de agentes de la Policía Nacional Autonómica el Gobierno se compromete a convocar los procesos necesarios para que tenga quinientos agentes pero no ha puesto todavía fecha hice va a cambiar el decreto del reglamento forestal para permitir de manera excepcional y previa autorización el disparo de fuegos artificiales en suelo forestal colindante o de proximidad inferior a quinientos metros sobre la huelga indefinida de los bomberos forestales ha hablado hoy la vicepresidenta Oltra que espera que cuanto antes el Ministerio se comprometa a la Paz a otorgar la partida económica para mejorarla es el sueldo a los bomberos porque la Generalitat dice ha cumplido su parte

Voz 1599 04:48 ya no me falta que el Ministerio de dicen dan estipulado al Parlamento la nostra par Estafeta que era el reglamento y esperan que el Ministerio de sendas solvente Asad en el tema es breve posible porque en una época en la que eh el riesgo de incendios perdía despachar moral

Voz 0131 05:10 eso decía Mónica Oltra la misma mañana en la que medio millar de bomberos forestales según los convocantes se han manifestado en esta primera jornada de huelga

Voz 0141 05:18 definida esta mañana se han concentrado frente a la Torre cuatro de la ciudad administrativa de Valencia para exigir que la ministra de Hacienda cumpla con el convenio firmado a principios de este año Antonio Criado El secretario general de Comisiones de los bomberos forestales asegura que no se va a desconvocar la huelga hasta que tengan su segunda actividad y su nuevo salario adaptado a las nuevas funciones

Voz 4 05:39 hoy hemos cumplido con todo lo que nos ha pedido pero la ministra de Hacienda a la señora Montero aunque ha cumplido con su parte sabe cuál es el cumplir el acuerdo no adecuar salario ir tablet y suponemos de una ciudad

Voz 0141 05:53 creado dice tener constancia de que el presidente Ximo Puig y el director de la Agencia Valenciana de la seguridad ir respuesta a las emergencias José María Ángel está manteniendo contactos con la ministra Montero pero sin los resultados que esperan

Voz 2 06:10 hola te habla te hola nunca te han dicho que con el fuego

Voz 5 06:15 no se juega en el monte cualquier imprudencia puede ser causa de un incendio forestal tu actitud puede marcar la diferencia

Voz 1 06:22 más prevención menos incendios días topan

Voz 6 06:26 teléfono de emergencias ciento doce Generalitat Valenciana Atocha una veo

Voz 7 06:31 el Valencia

Voz 1 06:33 Ana Durán

Voz 0131 06:35 retomamos la crónica política César Sánchez el presidente de la Diputación de Alicante anuncia que formará parte de la candidatura de su partido del Partido Popular en la localidad de Calpe aunque eso sí reitera que ya no encabezara la lista por este municipio Radio litoral Amanda Ortolá

Voz 1435 06:50 anoche en una cena del Partido Popular de Calp el alcalde del municipio presidente de la Diputación de Alicante César Sánchez anunció que no será candidato a la alcaldía de la ciudad del Peñón en los próximos comicios municipales una decisión según ha explicado con la que cumple su compromiso de Star

Voz 0131 07:06 en un máximo de dos legislaturas en la Alcaldía

Voz 1435 07:08 pero esto no quita que quiera seguir presidiendo la Diputación cargo por el que optará con el respaldo de los altos cargos del Partido Popular como concejal integrado en las listas del PP alpino

Voz 8 07:19 el presidente provincial Pepe Císcar como de mi presidenta regional Isabel Bonig del presidente nacional del partido Pablo Casado para poder continuar en la Diputación Si renovamos la confianza de los ciudadanos en principio no tengo tomada la decisión pero ayer ya me anticipe y les pedí a mis compañeros del Partido Popular de Calpe que si finalmente es el candidato del PP a presidir la Diputación pues si tenían había en hacerme un hueco en la lista de un pueblo

Voz 0131 07:49 sepan además que el Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite un recurso que presentó la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza contra el bono infantil de la Conselleria de Educación que afecta a cinco mil trabajadores de escuelas infantiles según este sin

Voz 0141 08:03 hoy en Alicante la presidenta del PP Isabel Bonig ha apuntado que los cambios introducidos formal han dejado fuera de estas ayudas a muchas familias

Voz 0424 08:11 el señor marcha está anunciando la gratuidad en las escuelas de dos a tres años en muchos centros públicos pero lo que no estaba diciendo el señor Marsal es que el cambio de criterio en el bono infantil porque ahora sólo se da por renta está haciendo que muchísimas familias no puedan acceder a este bono que además la escuela eh tal y como la está concediendo estas aulas de dos años solo están llegando aún veinte como máximo un treinta por ciento

Voz 0131 08:36 y una cosa más el ministro de Fomento José Luis Ábalos va a asistir este domingo a la Fiesta de la Rosa que celebra el PSPV en Valencia en el Jardín del Turia la fiesta comenzará a las once el mitin central será a las doce participará también el secretario general de los socialistas valencianos Ximo Puig

Voz 0131 08:55 son las dos de la tarde y quince minutos el Arzobispado de Valencia ha decidido desautorizar la decisión del abad de la Colegiata de Gandía Ángel San Eugenio de poner al frente de los juniors de esta localidad cerdos de que había sido imputado y luego absuelto por un delito de pornografía infantil Radio Gandía Marina Vallés

Voz 9 09:13 fuentes del propio arzobispado han confirmado que este religioso no va a estar en contacto con los niños y niñas que acuden a los júniors Las mismas fuentes han aclarado que esta es sacerdote está adscrito a la Colegiata de Gandía y ayuda a alabar en las tareas que le encomienda pero el responsable último de los júniors es decir el consiliario es el propio abad Ángel San Eugenio y mientras el párroco que se ha visto envuelto en esta polémica ha señalado a Radio Gandia ser que está tranquilo y que no entiende por qué se ha generado tal revuelo dado que existe una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que le declara inocente

Voz 0131 09:48 sepan también que la Consejería de Sanidad custodia ya los historiales de los pacientes de en tal después de la operación que llevó a cabo este jueves la Policía Nacional en las clínicas de la compañía en toda España de ellas en la Comunitat Valenciana con la que se da por concluida la extracción de los expedientes de los usuarios este departamento la conselleria de Sanitat tutela este momento ciento veinte mil historiales en

Voz 0141 10:08 total para este caso se creó una comisión de trabajo que indexar a los historiales y lo remitirá al juez han informado desde la Conselleria en un comunicado así se recuerda que los afectados ya pueden solicitar el historial preferiblemente en las direcciones territoriales de la Conselleria de Salud en la propia de Conselleria de Sanidad universal

Voz 0131 10:27 sepan además que esta madrugada se ha producido un incendio en Buñol en una vivienda a un hombre de cuarenta y cinco años ha sido atendido por los servicios médicos de emergencias tiene quemaduras en el cincuenta por ciento de su cuerpo ha sido trasladado al Hospital La Fe también se han producido otros dos incendios en el área metropolitana de Valencia uno

Voz 0141 10:45 en una vivienda de Paterna a la que había almacenadas tres botellas de butano y obligado a desalojar a treinta vecinos también ha habido un incendio en un establecimiento de kebabs en Mislata ha obligado a evacuar a quince vecinos durante la madrugada de este viernes ya que el humo afectó a la escalera contigua al local

Voz 0131 11:01 primera hora el vuelco de un camión en la XXXI a la altura de Novelda ha causado una gran retención de tráfico ha resultado herido leve uno de los bomberos que ha participado en las labores de extinción del incendio el conductor del camión afortunadamente ha resultado ileso en cuanto al tiempo la situación se complica a partir de esta tarde y sobre todo mañana sábado se esperan chubascos y tormentas fuertes en casi toda la Comunitat Valenciana salvo en el interior de Castellón el domingo remitirá algo este temporal aunque seguiremos con cielo nuboso o cubierto con chubascos y tormentas aunque algo más leves escucha la Cadena SER son las dos y diecisiete minutos de la tarde

Voz 0131 11:58 luego los patinetes ya hemos llegado a los coches vehículos compartidos para la ciudad de Valencia los conocidos como Car Erin el Ayuntamiento trabaja ya en una tasa que regule esta actividad y evitar así conflictos como el que hemos vivido estás en estas semanas atrás con la empresa de patinetes Toni Jiménez buenas tardes buenas tardes Ana el Ayuntamiento está trabajando ya en una posible tasa para regular la actividad económica que puedan desarrollar empresas de vehículos compartidos de alquiler en la ciudad a los patinetes ya las motos como decíamos se van a sumar previsiblemente muy pronto estos coches eléctricos de alquiler por minutos que se llaman Carsen in y que funcionan a través de plataformas móviles ya operan por ejemplo en otras ciudades como Madrid

Voz 0760 12:39 precisamente hoy el concejal de espacio público Carlos Galiana ha dicho que se reunirán dos semanas con Lime la empresa de patinetes eléctricos de alquiler como avanzó la SER alemana asegura que la empresa no podrá operar hasta que haya una normativa además se trabaja paralelamente en la futura tasa que tendrán que pagar estas empresas por operar en la ciudad

Voz 10 12:59 en principio se espera que este galardón de movilidad que digan mezclar con pueden aparcado no puede abarcar feliz siempre se pueden suponer revisar pues de donar un spi específico en el que se vaya

Voz 11 13:10 ante en el recibidor de de IC

Voz 10 13:12 la empresa de la manera de de cero es vía Thaksin se ahora le demandaron una solicitud al teoría de pulir Després se tiraron una tasa municipal

Voz 0131 13:28 vamos con el capítulo de obras el Ayuntamiento va a acometer una reforma integral en la planta baja del mercado de Rojas Clemente se incorporarán nuevas cámaras frigoríficas y se instalaran también paneles termo

Voz 0760 13:39 además se construirán dos baños para los trabajadores un cuarto para la limpieza se cambiará el movimiento en las zonas comunes Por otra parte en la primera planta se adecuará el espacio para colocar compresores de frío industrial del presupuesto de la obra que empieza a su proceso de licitación ahora asciende a los casi setecientos noventa mil euros en interferirá en el desarrollo de la actividad del mercado

Voz 0131 13:58 la junta de gobierno local también ha aprobado los pliegues de licitación del mercado del Rastro para continuar la fase de contratación

Voz 0760 14:04 asimismo se ha aprobado también conceder a mil quinientos veintinueve niñas y niños de niños y niñas has de la ciudad las ayudas de servicios sociales para sufragar los gastos de comedor escolar durante el curso que se acaba de iniciar son cuatrocientos diecinueve personas más que el año pasado con un presupuesto que se ha aumentado de que alcanza los más de un millón seiscientos mil euros estas ayudas que están destinadas a niños y niñas de cero a tres años en colegios concertados de cero a seis en los centros públicos cubre por primera vez los meses de septiembre y junio y permitirá que las familias cobran todo el coste del comedor

Voz 0131 14:34 llevamos con el capítulo de conflictos en el gobierno local empezamos por el PAI del Grao porque València en Comú cree que la solución técnica presentada ayer es correcta pero afirman que no es realista y que no es propia de un Gobierno progresista a la portavoz de la fe

Voz 0760 14:47 moción María Oliver le preocupa que se haya querido vender un acuerdo que no existe estará muy pendiente dice del tema de la vivienda pública les hubiera gustado trabajar con Urbanismo por lo que van a pedir modificaciones en el proyecto y creen que no se ha tomado en serio su postura

Voz 12 15:01 pensé es lo que tenía que parecen pensar en Madonna me comprenden amiga hay algo de él

Voz 13 15:10 en algunas ocasiones es preocupar expresión ven quién tirios de Vivenda Bashir de este de este

Voz 14 15:18 el hambre dicte que ser que escoró a conseguir el soterramiento tres meses cree que es hora de tienen a la talla política de Nimes problemas y fiscales

Voz 13 15:26 Search

Voz 0131 15:27 le ha respondido ya a la portavoz socialista Sandra Gómez

Voz 0760 15:29 cree que cualquier grupo puede aportar su punto de vista sobre este asunto y que ningún partido ningún grupo hoy en la Junta de Gobierno ha manifestado un desacuerdo además dice Gómez que todos están de acuerdo en que es el Ministerio en el que el que se tiene que comprometer con el soterramiento de las vías del tren Gómez qué tal

Voz 0131 15:44 se ha pronunciado sobre la polémica a cuenta del teléfono instalado en la calle Colón para dar información sobre empleo

Voz 0760 15:49 explica que es importante mantener el entendimiento el consenso en el gobierno municipal pide lealtad para que las medidas de este equipo de gobierno las discrepancias se guarden para el ámbito privado

Voz 15 16:00 tenemos que volver a poner encima de la mesa lo más importante lo primero la lealtad lealtad a cualquier iniciativa política o acción de gobierno que sale de este Ayuntamiento que sale de este equipo de gobierno ir sobre todo en un llamamiento al diálogo se puede discrepar sin tener diferentes puntos esta pero es mejor solucionarlo entre nosotros antes que hacerlo por redes sociales

Voz 0131 16:24 pero la cosa sigue dando de sí la portavoz del Consell Mònica Oltra no ha querido valorar la campaña pero afirma que el Servef que la Generalitat trabaja con los desempleados de una manera individualizada discreta y confidencial

Voz 1599 16:36 ah me programaba me experiencia que esperar más de cincuenta sin gancho sin realizar itinerarios y mil itinerarios individualizadas profesionales confidencial discretas ausentes mil acción en orientación laboral a la Generalitat

Voz 8 16:52 yo sobre este tema lo tengo

Voz 0131 16:56 desde la oposición Fernando Giner el portavoz de Ciudadanos espera que el tripartito empieza a dialogar deje de discutir en pugna

Voz 16 17:03 lo que tiene que hacer el tripartito es dialogar no hacen un llamamiento al diálogo sino dialogar entre ellos que es viable con trece que Fossett hable con Gómez y que entre ellos antes de discutir en público lo acuerden en sus juntas de porque en sus juntas de gobierno porque lo que están haciendo es un espectáculo bien esto no se lo merece Valencia

Voz 0131 18:44 la familia del joven Teo Rodríguez que padece obesidad mórbida ha denunciado en el juzgado al hospital de Manises ya servicios sociales porque quedan trasladarlo a un piso de cuarenta y cinco metros cuadrados en Quart de Poblet a treinta y cuatro kilómetros de Turís que es donde viven su madre y su hermana

Voz 0760 18:58 Mendes familiares aseguran a la SER que Teo no tiene suficiente autonomía para poder vivir en un piso solo ya que sólo recibiría asistencia durante dos horas al día Por ello reclaman que ingresen al joven de treinta y cuatro años en una residencia que tengan los suficientes recursos hasta el momento Teo permanece en el hospital de Manises donde ingresó a mediados de agosto

Voz 0131 19:17 por su parte la vicepresidenta Oltras señala que Teo Rodríguez ha rechazado todas las soluciones que le han propuesto los servicios sociales que dice Oltra no tienen recursos ilimitados también quiere agradecer la vicepresidenta la atención que le prestan los profesionales del hospital de mí

Voz 0141 19:30 en y seis

Voz 1599 19:31 de momento San rebufo les cuestiones que salía no Felicity el recursos que sevillano Feeri tiene un gran momento que tenga que triángulo de recursos porque no tenían recursos y limita al tres personas con problemas que encara que no hizo las muchas de Comunicació igual tener en vida es tan complicada ese tan difíciles como el Señor dame codificar en valores profesionales tan social como sanitario es que al Departament de Manises la Anatel

Voz 0131 19:57 y sobre Maris Galicia la Fiesta del Marisco la junta de Gobierno ha aceptado el recurso sobre espacio público que había presentado la empresa por la negativa del consistorio a que se celebrara en la antigua playa de vías de la estación del Grao por considerarla suelo público al consistorio estudia qué hacer con la licencia de actividad

Voz 0760 20:13 el concejal de espacio público Carlos Galiana ha explicado que se la ha denegado el permiso varias veces a la empresa por las quejas vecinales porque ese pedía junto a entidades culturales para no pagar las tasas de actividad Alen asegura que el dos de agosto se les deniega por última vez el permiso no es hasta el tres de septiembre cuando la organización del evento vuelve a pedir una autorización en este caso a la delegación de actividades

Voz 10 20:33 avances una actividad económica de estas característica de esa una asociación para toda la actividad económica pues es un poco extraño ha presentado un recurso sobre el espacio sobre espacio público no sobre la actividad sobre de espacio público y la Junta de Gobierno ha aceptado el recurso sobre el espacio público ya lo que nosotros estamos mirando es la actividad no era una actividad que fuera del gusto de del Ayuntamiento ahora hay una parte legal de

Voz 0760 21:03 por su parte Eneko Velasco uno de los organizadores de Maris Galicia cuenta Ser que tampoco podrán abrir este fin de semana porque la delegación de actividades ve irregularidades en el proyecto técnico que la empresa presentó el doce de julio

Voz 0106 21:14 las puertas de Madrid Galicia hoy y este fin de semana no van a poder abrir una vez resuelto esto y el Ayuntamiento haber asumido el error de esa notificación a haber aclarado el uso es privado hoy a última hora de la mañana el servicio de actividades nos dice que no podemos abrir puertas porque han detectado errores en la documentación en los en el proyecto técnico que presentamos bulldozer

Voz 0131 21:36 según ha sabido la SER de fuentes policiales el robo en domicilios en Valencia aumentó un quince por ciento este verano la presidenta de la Federación de Vecinos María José Broseta llama a la reflexión porque asegura que no hacemos caso suficiente a las recomendaciones de la policía

Voz 20 21:49 yo creo que mientras no demos que ha pasado en situaciones cercana yo creo que no seguimos los consejos que habitualmente se No obstante ha

dieciocho de septiembre a partir de las nueve encuentro con el ministro Ábalos en la SER con Bernardo Guzmán desde Alicante sigue lo indirecto en Radio Valencia punto Es bien nuestras redes sociales encuentro con José Luis Ábalos en la SER

Voz 0131 23:11 José Manuel Alemán buenas tardes hola buenas tardes vuelve