Ser Deportivos Valencia (14/09/2018)

Voz 0255 00:12 se va a ir Marcelino con todo lo que pueda ante el

Voz 0341 00:16 Betis mañana a partir de las seis y media de la tarde el famoso virus de selecciones va a afectar en mucho condicionar el posible once de Marcelino mañana va a priorizar como todos dicen Marcelino Maté alemán va a priorizar se la Liga si O'Shea aunque el partido del próximo miércoles tiene evidentemente un enorme atractivo el enfrentamiento entre el Valencia y la Juventus de Turín vamos a hablar del partido por supuesto de mañana entre el Valencia y el Betis vamos a hablar del partido del próximo domingo cuatro y cuarto de la tarde entre el español y el Levante vamos a aprovechar como ya ayer sugerimos para hablar con Borja Mayoral el nuevo delantero centro del Levante deportiva que no sé si estará en condiciones o no para que pueda ser alineado por Paco López el próximo domingo todavía es pronto esta tarde hay un interesante duelo de filiales a las ocho y media de la tarde entre el Valencia y el Levante en la ciudad deportiva de Paterna queremos recordarles que el próximo lunes a partir de las ocho en punto de la tarde vuelve de nuevo Of de récord el programa que se ve que se escucha que se siente con la dirección de Fran Guaita con todo el equipo de deportes de Radio Valencia programa que de momento van a seguir escuchando en Radio escuchando hiriendo en nuestra web en Radio Valencia a punto es en la aplicación de la Cadena SER para todos los dispositivos móviles ahí pueden verlo y escucharlo de lunes a viernes a las ocho de la tarde por lo tanto completar nos ya no esta programación deportiva de forma normal y habitual a partir del próximo lunes desde las ocho con Of the récord y aprovecha también para pedirles en este proyecto que les explicáramos ayer que queremos poner en marcha a partir del día quince de octubre donde iremos emitiendo cada día capítulos I de nombres propios luego de títulos luego de décadas luego de hechos relevantes que nos llevarán durante muchos meses como homenaje de la Cadena Ser al centenario del Valencia Club de Fútbol íbamos a ir poniendo cada día en en SER Deportivos y en off the record uno de los de los capítulos de toda la historia del centenario que la iremos dividiendo como decíamos ayer por por nombres propios por títulos por décadas por hechos relevantes si ustedes tienen porque muchas veces pues hay muchas personas que guardan audios que guardan sonidos es posible que ustedes tengan alguno que no tenemos nosotros nosotros tenemos bastante no pero no dejen de escribir no de llamarnos pueden hacerlo por ejemplo al teléfono de P M confidencial al seis nueve dos cinco uno uno cinco cinco cinco o pueden contactar con nosotros a través de nuestro facebook de SER Deportivos ofreciéndonos a través de nuestro Twitter de Ser deportivos pero si ustedes creen que tienen un audio antiguo porque se lo dejó una vuelo porque lo tienen de su padre porque una cinta de caset de las típicas de ante dígannos no porque a lo mejor no lo tenemos nosotros es bueno que lo podamos disfrutar todos dejó abierta esa puerta para que se lo puedan ustedes ah y mirando porque ya ayer cuando lo contábamos esto pues hay muchos oyentes que nos han venido dando ideas y si tienen alguna idea estamos encantados siempre de recibirlas y de compartir y hacer esto conjuntamente con la familia que sois los que estáis al otro lado de la radio y los que en definitiva no Day la energía y los que le da sentido a que cada día nos pongamos aquí para hablaros y contaros cosas las tres y veintitrés minutos primera alto en el camino íbamos a empezar ya rápidamente con el partido de mañana porque mañana ya

Voz 3 03:50 mañana ya no se puede no ganar mañana ya hay que ganar

Voz 0341 03:54 Al Betis domingo mañana por la tarde a las seis y media sábado y el domingo el partido del Levante ante el Espanyol a las cuatro y cuarto pero empezaremos por el de mañana Valencia Betis

Voz 1 07:27 que deportivos

Voz 0341 07:41 las trece y veintisiete en las tres y veintisiete minutos en Carlos va con todo lo que pueda Marcelino ante el Betis ONUCI sí sí contundentemente si es es bonito cuando en una rueda de prensa el protagonista de la de prensa confirma lo que hemos contado antes

Voz 16 08:00 permite ayer en el XX cincuenta en Hora Veinticinco

Voz 0341 08:03 deportes de Valencia que es un bonito programa que hacemos todos

Voz 0962 08:05 los días desestima lo bueno si breve dos veces bueno de diez minutos

Voz 0341 08:08 los más que con toda la actualidad del día en eso Diez minutos de forma muy intensa ya contamos más o menos los planes de Marcelino que hoy es la reconocido en en rueda de prensa va a ir con todo lo que pueda tener porque esta tarde va a evaluar el estado de algunos de los jugadores internacionales que han acumulado muchos minutos es el caso de Rodrigo jugó los ciento ochenta minutos con España no lo comió Luis Enrique lo puso de titular y acabó los partidos contra Inglaterra que contra Croacia Cheryshev que jugó de inicio también en los dos partidos con Rusia y Carlos Soler que jugó de inicio también los dos partidos con la selección sub veintiuno española va a evaluar el estado físico de estos tres ir el resto de internacionales porque Gayá jugó noventa Murillo jugó noventa neto jugó noventa y esta tarde va a ser clave el enterramiento de esta tarde cuando evalúe ese estado físico de sus futbolistas para que Marcelino tome la decisión definitiva respecto a la alineación pero el titular sería Rodrigo si lo ve bien esta tarde titular contra el Betis cien por cien seguro no descansa descansarán los que Marcelino crea que no están en condiciones así que es difícil aventurar o adivinar un once porque depende del entrenamiento de esta tarde pero yo sí que ve un cambio ya lo veía ayer y hoy Marcelino también en rueda de prensa lo ha dejado caer en la portería neto es el último en incorporarse llegó ayer y encima cruzando el charco con lo que supone de Lleida o incluso la palabra la expresión jet utilizado Marcelino también en rueda de prensa yo creo que va a haber cambio ahí en esa posición va a entrar Jaume en el partido contra el Betis pero a partir de ahí lo que digo los que vea más mejores Marcelino esta tarde en el entrenamiento serán mañana los

Voz 0962 09:45 titulares para enfrentarse al Betis no existe en la cabeza

Voz 0341 09:48 Marcelino la Juve solamente existe el Betis más o menos en la línea del discurso de Mateo Alemán el otro día en rueda de prensa el partido más importante de la temporada ahora mismo es el de mañana contra el Betis por eso Marcelino decía hoy en rueda de prensa que las rotaciones llegarán pero más adelante

Voz 17 10:06 este partido para nosotros es más importante sin ninguna duda porque es inmediato por tanto pondremos a a los jugadores que creemos más oportunos para ganar LOC además necesitamos ganarlo sin estar pensando en el siguiente a medida que se vayan acumulando partidos tengamos tres por semana con una diferencia que va a oscilar entre tres y cuatro días que no es lo mismo pues no cabe ninguna duda que iremos haciendo rotaciones porque para eso hemos confeccionado no una plantilla muy amplia pero sí con capacidad y con mucha competitividad en cada puesto como para poder eh hacer eso a lo largo de la competición por eso tenemos que centrar toda nuestra atención en el Betis venimos además de tres partidos de Liga sin ganar y entonces ahora nos encontramos una situación que jugamos en Mestalla en nuestro campo con nuestra afición contra un muy buen equipo pero necesitamos ganar toda nuestra atención va a ser fijada en este partido en la situación en la que estamos necesitamos ganar además creo que para luego jugar el siguiente partido se juega mucho mejor desde la victoria que desde la derrota porque la victoria transmite seguridad confianza aumenta la autoestima crees más en todo lo que haces entonces creo que la mejor forma de competir en el siguiente partido es ganar al Betis

Voz 0341 11:32 así que con esto que está diciendo pendientes insisto el entrenamiento

Voz 0962 11:36 esta tarde por apostar por un posible once

Voz 0341 11:38 es difícil pero si todos los internacionales estuvieran los viera Marcelino bien podría ser Jaume en la portería porque Aneto creo que le va a dar descanso por el motivo que me ha explicado antes en defensa en la que viene jugando aunque ha tenido algunos fallos pero Puccini de acabar

Voz 18 11:54 sí Gabriel Gayá

Voz 0341 11:57 ahora mismo es difícil que sean sustituidos por alguno porque Murillo de momento Marcelino todavía no lo ve el otro día jugó con con Colombia noventa minutos después de mucho tiempo sin ir también viene con jet lag a veces no sé yo si mejoraría algo en alguna de las posiciones de esa defensa Garay va a seguir siendo baja como llevamos contando con toda la semana no ha entrenado todavía con el grupo is espera en la previsión más optimista que pueda estar para el partido contra la Juve pero

Voz 0962 12:23 para mañana segurísimo que que no

Voz 0341 12:26 en el centro del campo con dos vía vuelve cien por cien se perdió el partido contra el Levante por ese problema en el tobillo pero ya está completamente recuperado así con novia Parejo el pívot del doble pivote clásico va a actuar de inicio contra el Betis en las bandas dependiendo de cómo estén como lo que decía antes de jugadores que han jugado muchos minutos Cheryshev y Carlos Soler está la opción de vas yo creo que entre los tres pues lo verá Marcelino para ver a quién colocan izquierda hay quién coloca en la derecha y luego arriba Rodrigo si está bien vigésimo junto a él yo de los otros tres apostaría por Gameiro como acompañante de Rodrigo en la punta

Voz 3 12:58 o sea se lo va a tener ya quizá una una opción de titular

Voz 0341 13:03 en el otro puesto se Rodrigo está bien es indiscutible y el otro puesto yo creo que están al mismo nivel para Marcelino Gameiro Santi Mina iba allí pero yo por decantar me por uno me decantaría para este partido está también si está bien si lo ve bien quizás también el Betis es un equipo que que juega alegre que juega al ataque y que deja muchos espacio a los jugadores que son rápidos en espacio yo creo que Marcelino los va a tener en cuenta para ponerlos y Cheryshev rapidísimo al espacio Gameiro es muy muy rápido al espacio por eso yo creo que en ese si están en condiciones si Gameiro

Voz 0962 13:34 a Cheryshev serían títulos preguntado Marcelino por el matices sede del mínimo que dijo lo de cuartos mínimo si lo envolvemos ese corte ya no no cuando quiera a si tengo la respuesta tengo una respuesta tú sigue a tu

Voz 3 13:46 a tú mega Mega que diría mi madre y siguiendo

Voz 0341 13:49 con el partido y esa ausencia que comentaba de de Garay en la en la convocatoria seguro Marcelino ha intentado explicar desde su punto de vista sin entrar al detalle en cuestiones médicas qué narices le pasa a Garay que no termina de recuperarse de lo que fue un al principio simple golpe en la rodilla

Voz 17 14:08 a ver gustosamente os lo explico dentro de lo que yo sé haber ser porque en terminología de médica me pierdo mucho Garay es un jugador muy importante para nosotros que además había empezado de forma fenomenal la pretemporada pero en parte en un partido pues tuvo un golpe un golpe en una rodilla en en la cual ya había tenido dos subluxación es de rótula lesiones importantes y entonces pues tiene una molestia esa molestia persiste persiste está retrasando su incorporación esperamos tenerlo pronto pero no sabría decirte cuánto porque es obvio que para iniciar sus entrenamientos de forma virtual con el equipo tiene que desaparecer esa molestia que además consideramos en una zona de riesgo por sus antecedentes estamos o los médicos están buscando soluciones igual pues esperamos repito en poco tiempo que este disponía

Voz 0341 15:13 en poco tiempo que estoy disponible vamos a ver si es contra la llueve que es el partido inmediatamente posterior en Garay está demostrará que es un jugador que tiene el listón el umbral del dolor muy bajo hay pues una simple vuelven la rodilla le sigue produciendo molestias y por eso no está todavía a disposición del entrenador sobre el partido

Voz 19 15:33 si contra el Betis analizando el rival

Voz 0341 15:36 mañana va a tener enfrente el Valencia si bien la temporada pasada el Valencia ganó dos pero al Betis en Mestalla en la primera vuelta le metió seis en el Benito Villamarín esto es lo que decía Marcelino

Voz 17 15:46 jugamos contra un muy buen equipo con una idea de juego muy muy definida la temporada pasada en el inicio de la competición hasta un momento dado fue un equipo en defensivamente vulnerable que en casa va muchos goles después pues optaron por un cambio de sistema con la incorporación de cinco defensas tres centrales es Diop o es una mayor solidez y a partir de aquí buenos futbolistas con buen pie en el último tercio pues lograron resultados muy buenos con una segunda vuelta que hicieron creo que casi extraordinaria y que les llevó a jugar en Europa este año se han reforzado muy bien siguen con el mismo entrenador con una identidad clara de juego ahí nos van a poner en dificultades es obvio que nos van a poner nosotros estamos capacitados también sí

Voz 3 16:36 hemos somos equipos somos capa

Voz 17 16:38 el equipo durante noventa minutos que es quizás el error no de ahora estamos cometiendo en este inicio de competición somos un poco irregulares tenemos que intentar lograr ser un equipo durante noventa minutos sabemos cómo podemos hacerles daño también sabemos cómo ellos pueden hacer a hacernos daño a nosotros esperamos ganar deseamos ganar pedimos la la el apoyo de era de la afición que va a ser muy necesario para ganar este primer partido en la Liga hay ya en en nuestro estadio iba a ser un difíciles creo que buenos para el espectador porque los dos equipos vamos seguir en la búsqueda de de de la victoria como es obvio pues entre nuestro esfuerzo nuestro trabajo el apoyo de nuestra afición eh que seguro que somos capaces de hacer de de Mestalla un un estadio muy muy muy difícil para los rivales conseguir esa victoria o esa primera victoria que todos desean

Voz 0341 17:42 y respecto a lo que te referías antes de lo que dijo el otro día Mateo Alemán como objetivo del equipo le hemos también cuestionado esta mañana a Marcelino el resumen sería Mateo Alemán dijo tenemos plantilla para ser cuartos mínimo y Marcelino en declaraciones anteriores hablaba de cuartos máximo porque decía que había tres equipos inalcanzables hoy le hemos preguntado si lo que dijo Mateo Alemán les supone a Marcelino un extra de exigencia decía esto

Voz 17 18:11 yo hablo con Mateu todos los días no tengo si él dice eso es su pensamiento yo lo respeto pero cuartos se queda el que veinticinco de mayo que acaba la competición y para eso hay que sumar más de setenta puntos actualmente tenemos dos como entrenador como entrenador y como creo que pensaremos todos si fijamos la atención en lo lejano no nos distraemos de lo cercano lo cercano es ganar al Betis para luego quedar cuartos o donde quedemos tenemos que ganar al Betis tenemos que ganar muchos partidos de Liga tenemos que ser competitivos hijo de funcionar como equipo dura de noventa minutos muchísimos muchísimos partidos como eso solamente el tiempo nos dirá de lo que somos capaces y eso es lo que queremos ser entonces pues lo normal es que yo solamente piense en este partido en el partido del Betis y ni siquiera en el siguiente cuatro días después

Voz 3 19:13 hay una clave que esto ya lo ya espero que la veamos muy tarde muy muy tarde hicieron posible que no la que no la veamos nosotros hemos visto y hemos conocido la versión de Mateo y Marcelino a las buenas osea con con viento a favor con resultados positivos y consiguiendo buenos objetivos hasta tal punto que yo creo que en este momento los al final del Valencia me parece a mí que considera en mejor fichaje de Mateo Alemán que Guedes yo creo que yo creo que en general la gente en la calle está más contenta que esté aquí Mateo Alemán

Voz 16 19:43 que desde aquí yo diría que después de Emanuele Molin Marcelino después de Marcelino yo diría que entre con Dovi Guedes

Voz 3 19:53 jugarían ahí a lo mejor la la tercera la tercera plaza pero Marcelino que lleva mucho ya ha corrido no conocemos a Marcelino en tiempos de apreturas y de puntos en tiempos de apreturas y en la derrota y no conocemos a Mateo tampoco en en en la derrota Mateo yo el otro día en la es más o menos le percibía es estoy nerviosillo ya que llevamos dos puntos de nueve más o menos eso yo ahora mismo va Marcelino lo que lo que le escucho decir Mateo no me toques lo peeling que estamos en la tercera jornada llevamos dos puntos de setenta déjate de tonterías vamos a centrarnos

Voz 16 20:29 en el en el corto plazo y son lenguaje sordos

Voz 3 20:32 es que no sé si ustedes los interpretan así más o menos lo interpreta

Voz 0962 20:36 más o menos igual si tú tuviera

Voz 0691 20:38 yo creo que el Valencia tiene que ganar partidos sí seguramente cuando gane un partido ojalá sea mañana estas cosas se vean con otra perspectiva a mí me parece lo digo muy rápidamente es que a la vista del fair play del Valencia no se le puede exigir que sea cuarto

Voz 3 20:53 más no

Voz 0691 20:55 pero es que decirle cuarto en tercero no no no hay tres y media Valencia acaba quinto o la temporada cuarto se Sevilla tampoco es el drama es decir es posible que el Sevilla acabe cuanto sería normal que Sevilla sin Champions acabara cuarto tú no deberíamos tiene Europa Ligue y ahí claro no debería y no debería montarse un problema entre matones Marcelino si el Valencia acaba quinto hay una buena plantilla pero no hay lateral derecho recambio de Puccini hay que ver cómo comprendería ya Cadí

Voz 3 21:21 tú sabes que si no quedamos cuarto la falla así montarán problema tú lo sabes

Voz 0691 21:26 iremos con garrafas de Folha alguno y empezó ya a pagar la falla

Voz 0962 21:31 si Podemos se exacto sí podemos Ximo es que si eso pasa que ojalá no pase habrá suspendió el equipo para Mateo Alemán porque el corte lo tendremos guardado y como mínimo hay que ser cuarto si el equipo quedara quinto que ojalá no ocurra habrá suspendido el Valencia porque no habrá conseguido el objetivo mínimo eso

Voz 0691 21:49 habrá que ver cómo acaba quinto y lo habrás cuando tú luego la todo muy bien pero ya pero con como mínimo pero yo soy de Valencia acababa quinto y a la Copa

Voz 0962 21:58 hablo del director general que es el que ha confeccionado plantillas en teoría jefe que es el que ha dicho que como mínimo hay que ser cual yo hablo del redactor de la Cadena SER que soy yo digo que si Valencia puedo siempre acaba quinto ganar la Copa del Rey juegas en la Champions yo valenciano lo suspenden pero suspende con suspenda sí porque habrá que ver ha dicho que es como mínimo como mínimo hay que ser cuarto de hecho no ha dicho de él que no se coge el que no sabía tanto los dedos

Voz 0341 22:23 que perdona

Voz 3 22:25 nos ganamos la Copa del Rey y ha dicho en semifinales de Champions hombre

Voz 0962 22:30 sí sí sí lo digo lo digo yo no eso pero fíjate

Voz 3 22:33 y ahora tú te pones en frío eso es bueno super guay porque sacaremos el autobús y celebraremos condenó Isaías

Voz 0962 22:40 a Fran pastas tú dijiste cuarto como mínimo hay que estar en Champions para no suspenso al Valencia se acaba quinto como he dicho que yo no lo suspendo si hace semis de la Champions tiene ahora treinta kilos ve el dinero entra mínimo treinta dinero entra cajas en la Champions pero el año que viene no no la jugara como le ha pasado al Sevilla que ya llegó hasta cuartos creo y eliminar al Manchester United eliminado Mourinho estaba contento muy alegre ese juicio tuyo es decir que el Valencia suspende se acaba quinto o no Mateo Alemán que dijo el otro día que como mínimo hay que ser cuarto es el mínimo es el Mini no hay tres competiciones suspende ya no no pero como objetivo mínimo tiene una plantilla para ser como mínimo cuarto lo ha dicho el director

Voz 2 23:20 general número director general ya hemos guardado el director

Voz 0962 23:24 si queda quinto ha suspendido no han conseguido el objetivo mínimo que ser cuarto el objetivo de Mateo es Caja cuarto como mínimo Caja le convenga japonés el resumen de los cuarenta y cinco minutos de de Mateo Alemán es el proyecto deportivo del Valencia se sustenta en una base económica para ser económicamente sostenible tenemos que jugar la Champions el éxito deportivo

Voz 2 23:46 lo dijo una copa y mero ganar la Copa del Rey y finales de demás no consigues el objetivo sino también en la capaz Valencia ojalá girado

Voz 3 23:55 en el Valencia va a ser complicado que llegue a semifinales de Champions porque hay muy buenos equipos con presupuestos brutales yo totales

Voz 16 24:03 entiendo lo que quiere decir Fran lo que quiere decir es que desde un punto de vista de un análisis

Voz 3 24:09 en de aficionado neutral de aficionado dices joder macho pues si quedamos quinto pero no gana la Copa del Rey hemos llegado a semifinales de la Champions yo creo que la gente estará contenta puesto se sin duda pero pero como el Valencia está en las circunstancias que está ha estirado el brazo más que la manga

Voz 0341 24:25 y se ha tomado riesgos guiando lo todo a que para mantener

Voz 3 24:32 los palos del son bajos en necesario quedar cuartos porque si no en vez de vender una lubina tendrá que vender dos lubinas gordas a final de temporada es probable vamos es probable no lo dice quién lleva al club que en este momento el éxito deportivo para ellos es quedar cuartos más que a lo mejor ser quintos

Voz 0962 24:52 ganar la Copa del Rey intensa chófer digamos que la importancia es acabar cuartos pero no que el suspenso de una temporada depende acabar cuartos o quintos porque depende de cómo se sea quinto si dar eso tardes que puede ser quinto a quince puntos del cuarto o quinto en la última jornada compitiendo y ganando la Copa del Rey y haciendo de Champions yo al Valencia ya lo digo si acaba quinto como yo digo no lo suspende ya pero pero ya no es ponerle la nota de suspenso no suspensos pero no habrá conseguido el objetivo mínimo el Mateo en el que ha marcado mataban que el objetivo mínimo es ser cuarto que para eso hay plantilla para mí la clave en esta no fricción no división de opiniones todavía no ha llegado eso os si llegara por lo que planteabas para mí hay una palabra que lo dice Marcelino que es realista y el habla del realismo no confundir con falta de ambición porque el Sevilla también hace una plantilla que aunque ahora sea tenga menos fair play que el Valencia también hace una plantilla para ser cuarto lo decía Gameiro e incluso el Athletic y el Villarreal es decir muchos van a pelear por un puesto en la palabra para mí clave la dice Marcelino es ser realista el otro día yo creo que le faltó un poco de realismo Mateo

Voz 16 25:56 pero lo que también es verdad es que si el Valencia llegara a semifinales no se clasificara

Voz 3 26:01 cuarto

Voz 16 26:02 es verdad pero claro el primero es te iba a decir que que

Voz 3 26:05 no lo tengo sumado solo ya lo hacemos Carlos pero jugar octavos

Voz 0962 26:09 de millones y medio luego hace medio jugar cuartos más gas

Voz 0341 26:13 eso empates el partido no no no eso no

Voz 0962 26:15 en los primeros premios por resultados no solamente la ya es clasificación nueve y medio clasificación diez y media en cuarto vale pues si llegara a semifinales serían los nueve y media

Voz 0341 26:24 en octavos lo que te den por cuarto diez y medio

Voz 0962 26:26 semifinales no me acuerdo pero a las doce y medio

Voz 0341 26:29 pero entonces entonces ya son casi los treinta si juegas octavos cuartos semifinales que es

Voz 3 26:34 no es fácil

Voz 0341 26:35 por eso la suma de esos tres ya son casi treinta y dos millones que esa anticipación que es lo que te garantiza lo mismo que ser cuarto la primera fase

Voz 0962 26:44 seguramente esa temporada revalorizar ya más todavía a las ventas aplazadas que hay que hacer la temporada que viene a un equipo que es semifinalista de la Champions y campeón de la Copa del Rey es más sencillo hacer una venta cara de un jugador que era temporada bienvenido

Voz 2 26:58 para él el problema es que yo creo que es

Voz 0962 27:00 bastante más difícil quedar semifinalista de Champions

Voz 19 27:03 el cuarto en suelo español eso Marcelino ya no te elevan coinciden en el discurso de que el Betis el Betis El Betis la Juve ahora mismo no existe si no se gana mañana al Betis probablemente el Villarreal sea más importante que la Juve probablemente el Villarreal sea más importante de la Juve Si de plantas en la después de la cuarta jornada sin victorias y con dos o tres pum

Voz 0341 27:22 dos sobre doce posibles que nos queda algo más de Marcelino no no del Betis Ximo novedades

Voz 0962 27:27 sí que se ha quedado fuera de la convocatoria por un proceso vírico la ex jugador del Levante también William Carvalho uno de los fichajes de campanillas de este verano del Betis

Voz 0341 27:35 por una contractura muscular el once para el que apostamos

Voz 0962 27:38 en ese sistema al que hacía referencia a esa línea de cinco o de tres atrás con dos carrileros largos hacia referencia Marcelino Pau López bajo palos Mandi Bartra Sidney que suple día ceda al en el centro de la defensa con un Barragán Francis o Tello incluso reconvertido carrilero largo en la derecha uno de estos tres con Junior en la izquierda Guardado y Javi García en el doble pivote y la tripleta ataque canales Inui ignoren Joaquín que le marcó al Sevilla en el último partido a los XXXVII tacos

Voz 3 28:07 guardaría en el banquillo como revulsivo cuando tenga

Voz 0962 28:09 vamos más

Voz 0341 28:10 poco podremos debatir más las tres y cuarenta y ocho minutos que nos está esperando

Voz 3 28:16 Borja Mayoral con con ganas de hablar

Voz 1203 28:19 las cocinas y los baños los materiales nobles el parqué cerámico todo en Porcelanosa es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más y ahora por mucho

Voz 3 29:38 el alemán vamos a echar un ratito con con el nuevo delantero del Levante Borja Mayoral buenas tardes hola buenas tardes no veas

Voz 0341 29:48 tanto que está en ante de que hayas elegido venir al Levante porque tenía otras opciones no sé si mejores o para ti pero creo que deportivamente a quizá de más nivel deportivo que el Levante a priori pero has elegido el Levante cuéntanos por qué

Voz 0364 30:03 el Levante está contento y estoy muy contenta

Voz 22 30:06 no es estábamos

Voz 0364 30:09 contento a los los dos y yo creo que lo lo más importante no sigue verá que que tuve opciones de ir a a otros clubes pero también tenía la la opción del Levante y me decidí venir aquí porque porque bueno creo que es una serie de cosas así hay una serie de de convencimiento que me han convencido oí bueno lo importante que que estoy aquí y que esperemos que sea un gran año

Voz 0341 30:36 Borja tú tenías oferta del Sevilla para ir si es que es un placer para un levantinista para un aficionado del Levante que que tuve el hijas venir al Levante antes que al Sevilla es para para cualquier levantinista es es es es muy bonito de de contar porque evidentemente el Sevilla tiene mucho más nivel deportivo que el que levante ahora tú lo habrás analizado con con frialdad diciendo voy al Levante porque creo que sin que con el respeto a la gente que está en el Levante creo que necesito jugar lo más normal es que juegue más en el Levante que en el Sevilla

Voz 22 31:12 sí que Ike

Voz 0364 31:17 desde un primer momento el el Levante Sevilla o muy muy interesado en mí no y eso ya es habrá que que ayudan mucho ha entrenado se ponen en contacto contigo lo jugadores de de club se pone en contacto contigo y al final eso pues pues ayuda ahí yo pienso que voy a estar aquí aquí mejor no pero pero bueno que las cosas pasan así que todo fue a ultima a última hora me hubiera gustado que hubiera sido todo ante pero pero bueno que lo importante es que el Levante y yo estamos estamos juntos si íbamos a por un a por un gran

Voz 0341 31:52 que el entrenador ha estado en contacto contigo el entrenador ha hecho su papel de seducirte pero me dices que también te han llamado jugadores quién te ha llamado del Levante

Voz 0364 32:04 estoy hablando con Morales sí

Voz 0341 32:07 que que te decía

Voz 0364 32:08 bueno me contaba pues un poco cómo cómo es el club cómo cómo es dentro del vestuario como es el el entrenado la verdad que me que me fue sincero no muy bueno yo también por el por el gran seguía a Koke que que le conozco de Alemania ahí sí que es verdad que me sorprendió que cuando cuando ganaban llevaban unas en El Vestuario que que bueno eso es la verdad que camino a mí también me gusta Hay sobre todo cuando cuando ganamos pues es importante no celebrarlo bien

Voz 0341 32:39 sea por lo que percibo hay hay tres cosas que te han que te han decidido para elegir el Levante una y la cercanía del entrenador que desde el principio se vuelca contigo para que vengas dos que tú crees que el Levante es mejor destino para tu crecimiento personal porque crees que vas a tener más opciones de jugar que si vas a un equipo mejor pero que quizá juegue es menos como es el Sevilla tercera opción o tercera tercer motivo que notas un buen rollo especial en El Vestuario

Voz 0364 33:08 sí está claro no y también que que el míster desde un primer momento me dijo Mira Borja aquí te vamos aguardado una ficha hasta el día treinta y uno guardar para ti no para no para otro jugador no y sí que es verdad que otros clubes no no hicieron eso no me prometían que que iba a jugar

Voz 0962 33:24 de una Pichai y luego no lo

Voz 0364 33:27 con había ficha ninguna no y bueno al final el míster igual de una ficha hay la guardas especialmente para Haití pues no duden en venir aquí no alemán

Voz 0341 33:38 la atención de la presentación de ayer de de Borja Mayoral de las cosas que contaba

Voz 1074 33:43 pues mira fundamentalmente lo que me llamó la atención fue que es un tipo muy normal que para tener veintiún años me parece que en la cabeza muy bien amueblada tuve la oportunidad de hablar con su madre con su primo te cuento cómo

Voz 23 33:55 nota Pedro que su padre tiene una carnicería ahí sigue currando en la carnicería ir

Voz 1074 34:01 su madre se desdobla para llevar a su hermano hasta que estuvo en el Atlético de Madrid a Majadahonda y luego llevarle a él a Valdebebas después haber estado en el Wolfsburgo y después de jugar con Cristiano Ronaldo y con Benzema y con Bailey con Asensio me parece un tipo muy normal y me gustaría preguntarte cómo esto entorno porque creo que Davis en la misma casa hace lo mismo de siempre que cuando tenía quince años con veintiuno siendo campeón

Voz 3 34:27 Copa

Voz 0364 34:28 está claro no miento no de siempre siempre has y el de siempre el de siempre perdón a mis amigos mi familia la gente de mi alrededor y la verdad que no no nos ha hecho cambiar nada no hay no tengo porque cambiar en nada no soy soy el mismo que que empecé desde que empecé a jugar al fútbol de que de que estoy en el mundo profesional Ali nada me va a hacer cambiar no se verá que mucha gente le le sorprende eso pero pero no haber nada que que me cambie si voy a seguir con con mi ideal

Voz 23 35:05 de de de siempre y además me parece que es como el currante que que tiene la posibilidad de

Voz 1074 35:11 de estar trabajando se la opción de ser jugador grande en España dijo ayer incluso Tito en la presentación que confía en que pronto vas a ser porque es de hecho el delantero titular de la sub veintiuno que acabará siendo el delantero referencia de la selección española este año en el Levante tú cómo te lo planteas como la posibilidad de que el año que viene seas jugador a todos los efectos importante con un rol distinto en el Real Madrid o que en el peor de los casos como Álvaro Morata o como Mariano acabe siendo un año para dar un salto sin el Madrid no cabe es que que pasen otro equipo pero ya dar un gran salto hacia un gran club

Voz 0364 35:44 bueno las las palabras y toda la verdad que que son de agradecer no pero bueno yo no quiero pensar en más allá de de este año no se ni al Levante es para para estar en el Levante y para para triunfar en el Levante no y después ya se verá no muchos ejemplos no vulgo también es hacía todo el mundo hacía todo el mundo la misma pregunta viene para volver para volver in es que nunca nunca lo saben no pueden pasar mil cosas así y por eso no quiero no quiero pensar más allá de de este año voy a pensar en en qué va a ser un buen año en que voy a hacer un buen año y cuando acabe el año pues pues yo dirá no ya ya severa todo

Voz 0341 36:27 Borja vamos a nombrar

Voz 3 36:29 los tres delanteros y no sé por ejemplo Diego Costa

Voz 24 36:33 a a Rodrigo eh

Voz 0341 36:36 Gameiro Santi Mina

Voz 24 36:38 a Benzema

Voz 0341 36:41 dime a qué perfil de futbolista de delantero crees tú que te pareces más a Benzema dimes el Levante entre esa para luchar de inicio entre los tres últimos aussie crees que el Levante ya ha dado un pasito que más bien está por encima de esos tres es decir cuarto por la cola quinto por la cola sexto por la cola

Voz 0364 37:05 hombre yo yo creo que que el Levante después de cómo acabó la la temporada pasada y como ha empezado esta yo creo va cogió confianza cogió impulso y eso

Voz 22 37:16 a qué se va se va a ver

Voz 0364 37:19 en esta en esta temporada no hay buenos jugadores hay un hay muy buen grupo hoy yo digo el objetivo es hacer los cuarenta y dos puntos

Voz 3 37:29 cuanto antes no pero pero cuando lo cual

Voz 0364 37:31 dos puntos por qué no soñar en en hacer algo grande no hay muchos ejemplos de Leicester que que ganó la Liga hay seguro que antes de empezar la temporada nadie imaginaba que que iban a ganar la Liga ahí la ganaron no entonces yo qué vamos a creer en en en hacer algo grande después de de

Voz 3 37:52 el objetivo que que no son marcado cuando te he dicho Paco López que vas a que vas a jugar crees que vas a jugar ya el próximo partido o no si era empezar a entrenar sabes hizo empezar lo primero que ves que solo

Voz 0364 38:03 que eso lo ha hecho un un entrenamiento no pero después ya ya veremos no me me gustaría debutar este este fin de semana pero pero bueno es el entrenador el que el que manda

Voz 0341 38:14 Borja bienvenido a Valencia que tengas mucha suerte y que tu elección te salga bien de momento levantinistas están evidentemente contentos de que hayas elegido venir aquí a esta tierra un abrazo y mucha suerte

Voz 0364 38:26 te vale muchísimas gracias muchísimas gracias

Voz 2 38:31 alemán podemos intuir alguna novedad o cambios para el Barcelona en cambio obligado que es el del lateral derecho por la sanción de

Voz 1074 38:38 a Pedro López que va a debutar esta temporada con el Levante y el resto yo creo que va a ser el mismo equipo que jugó ante el Valencia no detecto demasiados cambios con Boateng y con Roger Martí arriba y falta por determinar si Vukcevic que Simon Moss eso da Mena entrarán dentro de la convocatoria después de haber estado con sus respectivas selecciones excepto

Voz 3 38:57 Vicente Boys termina hoy su periodo de Beccaria de verano de deportes aquí esperemos que haya aprendido algo de lo que te hayamos podido

Voz 16 39:06 o enseñar hay que sigas con tus estudios Vicente in echaremos

Voz 3 39:11 los desde luego nosotros hemos aprendido lo entre otras cosas lo buenas que están las cocas de tu pueblo que que nuestra es de La Alcudia si darle las gracias gracias gracias al al Horneros

Voz 16 39:20 es el micrófono hijo mío es este