Rueda de prensa de Marcelino previa al Betis

Voz 1133 00:00 este partido para nosotros es más importante sin ninguna duda porque es el inmediato y por tanto pondremos a a los jugadores que creemos más oportunos para ganarlo que además necesitamos ganarlo sin estar pensando en el siguiente a medida que se vayan acumulando partidos tengamos tres por semana con una diferencia que va a oscilar entre tres y cuatro días que no es lo mismo pues no cabe ninguna duda que iremos haciendo rotaciones porque para eso hemos confeccionado no una plantilla muy amplia pero sí con capacidad y con mucha competitividad en cada puesto como para poder hacer eso a lo largo de la competición ropita de EU dice Fernado el otro día el director general

Voz 1 00:49 a alemán que el partido mañana es muy importante vuelve la Liga a todos nos ilusiona la Champions pero primero está el Betis no

Voz 1133 00:57 no cabe ninguna duda que así es me habéis escuchado en reiteradas ocasiones decir que la Champions es un premio a una grandísima temporada que es lo que quiere la afición del Valencia queremos todos jugar la Champions eh pero que que queremos competir la y disputarla pero que no nos puede distraer de la competición de Liga porque si queremos que el Valencia sea un club grande que se instale se vuelva a instalar en de los grandes de Europa que crezca y que sea más competitivo y cercano a los grandes equipos de la Liga española hay que jugar Champions para jugar Champions tiene que quedar cuarto en Liga quedar cuarto en Liga teniendo tres equipos que ahora mismo están entre los posiblemente cinco mejores de Europa pues ya te limita las posibilidades de una forma enorme por eso tenemos que centrar toda nuestra atención el Betis venimos además de tres partidos de Liga sin ganar creo yo creo que pudimos ganar alguno de ellos o algunos de los tres pero la realidad es que no los hemos ganado y entonces ahora nos encontramos una situación que jugamos en Mestalla en nuestro campo con nuestra afición contra un muy buen equipo pero necesitamos ganar toda nuestra atención va ser fijada en este partido

Voz 0341 02:18 hola Marcet Carlos Martínez de la Cadena Ser dijo Mateo alemán en el otro día que se había confeccionado una plantilla para quedar cuarto mínimo en no sé si esto es encuentra junto a lo que tú has defendido cada vez que te hemos preguntado por objetivos de esta temporada en ruedas de prensa anteriores cuando has dicho que hay tres equipos que son ahora mismo para inalcanzables y que el objetivo es quedar cuarto porque a esos tres no se pueda alcanzar el diciendo cuarto mínimo quizás está pensando en echarle mano alguno de los de los tres que han ocupado las posiciones en las últimas temporadas no sé si esto de cuarto mínimo el tu cuarto máximo es como aumentar el nivel de exigencia por parte del director general

Voz 1133 03:01 yo hablo con Mateu todos los días no tengo si él dice eso es su pensamiento yo lo respeto pero cuartos se queda el que veinticinco de mayo que acaba la competición para eso hay que sumar más de setenta puntos actualmente tenemos dos como entrenador como entrenador y como creo que pensaremos todos si fijamos la atención en lo lejano no nos distraemos de lo cercano lo cercanos ganar al Betis para luego quedar cuartos o donde quedemos

Voz 3 03:37 tenemos que ganar al Betis tenemos que ganar muchos partidos de Liga tenemos que ser competitivos hijo de funcionar como equipo durante noventa minutos muchísimos muchísimos partidos como eso solamente el tiempo nos dirá de lo que somos capaces y eso es lo que queremos ser entonces pues lo normal es que yo solamente piense en este partido en el partido del Betis y ni siquiera en el siguiente cuatro días después

Voz 1 04:04 o sea que buenas tardes Roberto Martín macho noventa puntos de radio yo le quería preguntar por Ezequiel Garay se va a comer casi un mes que está fuera de los terrenos de juego el partido de Atlético de Madrid Si no puedo explicar un poco que tiene el argentino y cuando espera más o menos que pueda volver a a entrenar y a jugar sobre todo

Voz 1133 04:21 a ver gustosamente os lo explico dentro de lo que yo sé haber ser porque en terminología de médica me pierdo mucho ganáis es un jugador muy importante para nosotros que además había empezado de forma fenomenal la pretemporada pero en en el parte en un partido pues tuvo un golpe un golpe en una rodilla en en la cual ya había tenido dos subluxación es de rótula lesiones importantes y entonces pues tiene una molestia esa molestia persiste persiste está retrasando su incorporación esperamos tenerlo pronto pero no sabría decirte cuánto porque es obvio que para iniciar sus entrenamientos de forma habitual con el equipo tiene que desaparecer esa molestia que además consideramos en una zona de riesgo por sus antecedentes

Voz 2 05:22 estamos o los médicos están buscando soluciones

Voz 1 05:26 bueno pues esperamos repito en poco

Voz 1133 05:28 en porque esté disponible

Voz 1 05:31 estar aquí Pablo García para deportes cuadre Telecinco

Voz 1236 05:34 su mensaje de hoy está claro es pensar en el Betis hizo lo que está detrás está detrás pero cómo se hace porque sus chicos tendrán muchísimas ganas de jugar Champions es el año del centenario saben cómo está la afición vienen uno de los mejores equipos de Europa han fichado al máximo goleador de la competición etcétera como los mentalizado

Voz 1133 05:53 yo creo que es relativamente sencillo pero luego veremos

Voz 2 06:00 cuál es la respuesta eh

Voz 1133 06:03 todos los jugadores de la plantilla del Valencia en somos conscientes de cómo queremos enfocar la competición a partir de aquí es obvio que en la situación en la que estamos necesitamos ganar además creo que para luego jugar el siguiente partido se juega mucho mejor desde la victoria que desde la derrota porque la victoria transmite seguridad

Voz 2 06:31 confianza aumenta la autoestima crees más en todo lo que haces entonces creo que la mejor forma de competir en el siguiente

Voz 1133 06:43 te partido es ganar al Betis

Voz 1 06:50 director de Onda Cero que repunta con cómo está siglo tienes ya al cien por cien o casi para este partido toda asciende

Voz 1133 06:57 lo que está correcto e después de de no haber estado disponible para el partido de de Levante por un esguince de tobillo que se había producido en la última jugada contra español e habiendo primero siendo cautos luego intentando que que llegar al partido no pudo ser que quince días después eh bueno siguiendo los pasos adecuados sino surge nada esperemos que no en el entrenamiento de esta tarde está disponible

Voz 1 07:25 buenas tardes Fernando Álvarez de marca yo le quiero preguntar por quienes son dos preguntas en una sí entiende la decisión que tomó las la Federación Portuguesa de de llevarlo para entrenar allí no jugar a pesar del informe que envió el Valencia podría confirmar si va a estar en la convocatoria

Voz 1133 07:44 nosotros creíamos que era mejor que se quedara aquí por todas las circunstancias anteriores que habían ocurrido en entorno a este jugador pero también la Federación pues consideró oportuno eh que fuera allí la relación en entre ambas entidades E y el diálogo fue perfecto al final se consideró que que el entrenador Louis la Federación Portuguesa consideraron que que era lo mejor estar allí nosotros como nos corresponde lo aceptamos intentamos que eso inseguro que ese consiguió por ambas partes que no fuera un déficit de un retraso en su puesta a punto y a partir de aquí pues es un jugador que desde que llegó al Valencia tiene una ilusión enorme unas ganas de orinar iraquí de jugar absolutas eh y es muy posible que que vaya convocado muy posible pero bueno hay que esperar el entrenamiento de esta tarde y a partir de aquí tomaremos la decisión final tanto en cuanto a la citación como nación

Voz 1 08:50 el y has eh ha comentado que las rotaciones será más a posteriori pero en estas votaciones

Voz 4 08:56 Juan cuatro coma Rodrigo acumula cinco partidos consecutivos

Voz 1 08:59 son Jordá de descansa Rodrigo contra el Betis aunque no sea pensé

Voz 4 09:02 ante una Juventus

Voz 1133 09:04 valoraremos qué es lo mejor para el equipo tomaremos una decisión después del entrenamiento de hoy que realmente sabremos cuál es su recuperación es el tercer día después del partido siempre cuarenta y ocho horas después se considera que el cansancio adquiere su punto más máximo bueno veremos cuál es su recuperación en función de eso decidiremos a aquellos jugadores que creemos que son los oídos

Voz 1 09:35 no es para ganar al Betis hablando de de rotaciones Rafa Villarejo de Copé en la portería le condiciona mucho que neto llegase ayer o al ser un portero es una situación distinta y sobre todo también vivimos el año pasado cuál era enfoque en la portería de Marcelino pero este año con tres competiciones va a repartir eh competiciones entre los dos porteros que tiene decidido hace la portería de cara a mañana si te condiciona mucho ese retraso evidentemente obligado de decretó

Voz 1133 10:09 vale hablaremos también eh no cabe ninguna duda que que hay un cambio horario Luck hay una una adaptación veremos cuáles son las sensaciones tanto de él como de Murillo lo que son los dos únicos jugadores que están en esta situación y que los que llegaron más tarde y que ambos

Voz 2 10:31 en el último partido en función de de

Voz 1133 10:35 en nuestras sensaciones las suyas y el diálogo como decidiremos bueno iremos viendo cuantos más partidos yo creo que siempre va a haber un portero que va a jugar más pero el que jugó menos es posible que además luego lo el rendimiento va diciendo au

Voz 2 11:02 bueno va diciendo a nosotros quién a quién debemos elegir

Voz 1 11:06 Pla Joan Sendra de la nube nueve punto nueve Valencia Radio yo quería preguntarle por un jueguen con Ferran Torres vista su evolución y el gran partido que realizó contra al Levante se espera que en un futuro próximo incluso este próximo partido contra el Betis pueda ser titular

Voz 1133 11:23 con en este periodo que que tenemos ahora hasta el partido del Barça veremos qué soluciones vamos tomando partido a partido pero vamos a necesitar de toda la plantilla Ferran es un chico muy joven pero con una gran progresión si creemos que debe de jugar lo hará independientemente de la edad que tenga su rendimiento en entrenamientos muy bueno en competición el otro día contra el Levante muy satisfactorio lo mismo que luego en el partido amistoso contra el Alcoyano aunque es un contexto diferente pero que es un jugador joven que necesita ir sumando ir afortunadamente pues el nos está demostrando que suma cada día

Voz 5 12:17 qué tal el míster agrario ahora es la importancia del partido contra el Betis

Voz 1 12:22 pero cuáles son los puntos débiles del equipo

Voz 5 12:24 Quique Setién como crees que debe jugar equipo para para ganar

Voz 1133 12:28 jugamos contra un muy buen equipo con una idea de juego muy muy definida la temporada pasada en el inicio de la competición hasta un momento dado fue un equipo el defensivamente vulnerable que encajaba muchos goles después pues optaron por un cambio de sistema con la incorporación de cinco defensas tres centrales les dio pues una mayor solidez y a partir de aquí buenos futbolistas con buen pie en el último tercio pues lograron resultados muy buenos con una segunda vuelta que hicieron creo que casi extraordinaria y que les llevó a jugar en Europa este año se han reforzado muy bien siguen con el mismo entrenador con una identidad clara de juego hoy nos van a poner en dificultades es obvio que nos van a poner nosotros estamos capacitados también si somos somos equipos o somos capaces de ser equipo durante noventa minutos que es quizás el error que ahora estamos cometiendo en este inicio de competición somos un poco irregulares tenemos que intentar lograr ser un equipo durante noventa minutos sabemos cómo podemos hacerles daño también sabemos cómo ellos pueden hacer de hacernos daño a nosotros eh esperamos ganar deseamos ganar pedimos la la el apoyo de la afición que va a ser muy necesario para ganar este primer partido en la Liga ahí ya aquí en en nuestro estadio iraquí

Voz 2 13:57 a hacer noventa minutos y difíciles

Voz 1133 14:01 creo que es buenos para el espectador porque los dos equipos vamos ir en la búsqueda de de de la Victoria como es obvio pues entre nuestro esfuerzo nuestro trabajo el apoyo de nuestra afición el que seguro que somos capaces de hacer de de Mestalla un un estadio muy muy muy difícil para los rivales conseguir esa Victoria o esa primera victoria en Liga que todos deseamos

Voz 1 14:27 bueno es Ricard como media el punto sobre la decisión de posible partido entre el Barça y el dieron un una Barça en Miami desvirtuar ya la la competición

Voz 1133 14:39 no tengo argumentos suficientes para desvirtuar la creo que no es beneficioso o perjudicial no tengo argumentos suficientes eh todas las partes convendrán si es acertado equivocado esa decisión irá en función de eso los profesionales tenemos que aceptar las decisiones que se toman eh eh por encima de nosotros no si sino nos pone un horario de partido lo aceptamos mejor otorgado pero tenemos que aceptar Easy nos corresponde Irán jugar a a Estados Unidos pues tenemos que aceptarlo

Voz 2 15:26 alguna pronto más a la última aquí

Voz 1 15:31 hola de nuevo en mi pregunta es en el pasado partido contra el Levante que no pudo estar con novia se vio que jugó pasen en el centro Carlos Soler la derecha cuando vas cuando vino aquí ya dijo que prefería jugar a la derecha Carlos Soler e desde el filial

Voz 6 15:46 de que parecía que un jugador que es

Voz 1 15:49 estaba más cómodo jugaba más en el centro fue una prueba fue un esquema que se va a utilizar en normal o algo que requería ese partido contra el Levante o en quiero decir que en un futuro partidos y falta otra vez cuando obvia puede ser que juegue Soler en el centro con Parejo iba aspiradora de derecha

Voz 1133 16:07 las pruebas las solemos hacer en los entrenamientos y pruebas en los partidos como que debemos de evitarlas el entrenador debe de evitarlas creíamos que esa era la mejor solución por mirando nuestro contexto yo del rival necesitábamos creíamos que necesitábamos profundidad al espacio poco por banda derecha y creíamos que Carlos Nos la podía DAI llegada y creíamos que Carlos no podía dar más que base en ese partido iraquí bueno habíamos hecho pruebas en el entrenamiento habíamos quedado satisfechos

Voz 2 16:42 no eh eh digamos