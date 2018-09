La Ventana Comunitat Valenciana (14/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana Comunitat Valenciana

Voz 0808 00:07 los rectores de las universidades públicas valencianas reaccionan después de las tesis doctorales copiadas de esos másteres regalados de los cursos universitarios que no son el prestigio de estas instituciones estaba en entredicho un silencio que duraba ya demasiado con esa duda exaspera a los estudiantes que de buena fe se preparan estudian trabajan y pagan sus cuotas en declaraciones a la Cadena Ser el portavoz de la Conferencia de Rectores de la Comunitat Francisco Moro reconoce que hay que mejorar la transparencia para evitar este tipo de situaciones reconoce que hay que mejorar los controles pone un ejemplo claro sólo desde hace dos años es obligatorio que el sistema anti plagio se aplique en todos los trabajos de fin de máster y grado más claro agua

Voz 0808 00:54 los rectores de la Comunitat Francis como en declaraciones a la Cadena Ser reconoce que hay que mejorar esa transparencia y esos controles en las universidades para evitar ese desprestigio que suponen casos como los de los másteres y los presuntos plagios

Voz 0106 01:09 y tiene la mejor tienda pensar que que que lo que ha pasado en un sitio puede pasar en todos los en todo todo el sistema no y eso no es así políticas de transparencia que las universidades según los indicadores pues son unos las instituciones más transparentes pues bueno tenemos que avanzar ahora en este nuevo elemento de hecho aquí ya se está hablando de nuevas tecnologías aplicadas a la trazabilidad aun para hacerlo más robusto ya no sólo por el trabajo fin de algo los títulos sino por incluso por las asignaturas individuales sobre todo garantizar la trazabilidad del cien por cien y ya en cualquier detalle no

Voz 0808 01:39 aunque en parte este sistema ya existen muchas de las universidades públicas valencianas todos los trabajos de fin de grado de fin de máster pasan por un programa informático anti plagio cuando salta la alarma se inicia allí un protocolo para corregir todas las situación primero lo detecta al profesor que insta al alumno a sólo a solucionarlo is y no se solventa pasa a un tribunal

Voz 0106 02:00 lo pasa individual trata con el alumno la luna eh la cuestión oye pues mira esto tiene que cambiarlo tienes que introducir más análisis tuyo o cuestión ese tipo y ahí yo creo que se depuran un gran porcentaje de los casos y luego los poquitos que llegan al equipo directivo del centro visitamos que el trabajo se evalúe cuando al saltar las alarmas no entonces no ha habido ninguna incidencia que se haya habido algún trabajo en trabajos de los de hace quince años pues posiblemente ya no había herramienta

Voz 0808 02:30 el sistema sólo existe desde dos mil diez y es obligatorio sólo desde hace dos o tres años

Voz 4 02:35 eh

Voz 0808 02:38 la Policía Nacional ha detenido en Elche a la madre de uno niño de dos años que está hospitalizado por supuesto maltrato ya su compañero sentimental el menor permanece en la UCI del Hospital General de Alicante la madre del pequeño lo llevó ayer al hospital desde donde el niño fue trasladado al General de Alicante donde se hallan la UCI como decimos debido a las lesiones que presenta por presuntos malos tratos la consellera de Sanidad Ana Barceló ha afirmado hoy que la Generalitat va a facilitar ya vehículos a los centros de atención primaria para que puedan realizar los desplazamientos de atención domiciliaria con recursos propios después de alcanzar en la mesa sectorial un pacto para la gestión de estos desplazamientos según un comunicado de la Conselleria el acuerdo tendrá una duración de cuatro años y con él se garantiza la seguridad y la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario de atención primaria según informa la Consellería de los tribunales ha sido archivada la causa contra Císcar Blasco y sus tres hijos por blanqueo en el IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno se trata de una pieza separada dentro del conocido como caso IVAM en la que se investigaba si Rafael Blasco Consuelo Ciscar además de los tres hijos de esta Rafael Blasco Ciscar devora saloncito y Consuelo salón Ciscar habían cometido un delito de blanqueo de capitales la jueza Nieves Molina que es la titular del Juzgado de Instrucción número veintiuno que llevaba la pieza ha decidido archivar la causa porque considera que de las actuaciones realizadas no se puede concluir que se haya cometido ningún delito también la jueza del caso Iván exonera a dos trabajadores del museo que estaban imputados la jueza ha sobreseído la causa respecto a estos dos empleados de la pinacoteca que estaban siendo investigados por haber cometido supuestas irregularidades orientadas a promocionar la carrera artística del escultor habla es hijo de la ex directora del museo Consuelo Ciscar Yeles conseller Rafael Blasco según consta en un auto la causa se sobresee respecto a Jorge García Vallés que es técnico de actividades culturales y Ángeles valiente que es la jefa del departamento de Desarrollo según se desprende de esta instrucción ambos formaban parte del equipo de confianza de Císcar cuando ésta estaba al frente del museo siguen en activo en el IVAM como personal laboral interino han sido apartados ya de la causa como investigados y luego ya de la actualidad del pleno del Consell se ha creado el alto comisionado para la financiación de la Comunitat para que pueda dar un impulso importante a la necesaria reforma del sistema que es la petición más perentorio de nuestra autonomía los dos comisionados serán José Antonio Pérez Rafael Beneyto que ya estaban en la comisión de expertos de Les Corts la portavoz del Consell Mònica Oltra explicaba hoy que el Consejo de Política Fiscal y Financiera el Gobierno se comprometió a comenzar ahí las negociaciones este mes también señala que los gobiernos no deben permitir que se en quiste este asunto ni un minuto más Oltra afirma que es un asunto crucial Pedro Sánchez consigue arreglarlo habrá conseguido el proyecto de la legislatura

Voz 1599 05:28 esta es la clave de bóveda y desde luego yo estoy segura que el president Pedro Sánchez si conseguís cambiar el sistema de financiamiento el próximo mes los es la misión de legislatura porque ahora arreglar un empastre que elogiaban de Rajoy no va a poder arreglar o no va a volver a grabar sí hay sean conseguís el ensanche desde luego ahora conseguido al cura

Voz 0808 05:51 además el pleno del Consell ya aprobado más asuntos como el decreto de tasas universitarias para este curso con una reducción del ocho por ciento en la primera matricula del consell aprobado un convenio con For por siete millones de euros para que sea clave en el desarrollo de vehículos eléctricos y mejore la sostenibilidad en la fabricación del Kuga también subvencionará con tres millones a Air Nostrum con un convenio que permita renovar las aeronaves y cambiarlas por otras menos contaminantes se crean además siete nuevas escuelas oficiales de idiomas en Valencia Torrent Paterna Vila real San Vicente del Raspeig Vinaròs se ha renovado el convenio con el Ministerio de Interior para la adscripción de agentes de la Policía Nacional a la autonómica el Gobierno se compromete a convocar los procesos necesarios para que tenga quinientos agentes pero todavía no ha puesto fecha va a cambiar el decreto de lamentó forestal para permitir de manera excepcional y previa autorización el disparo de fuegos artificiales en suelo forestal colindante o de proximidad inferior a quinientos metros precisamente sobre la huelga indefinida de los forestales ha hablado hoy también la vicepresidenta Mónica Oltra que espera que cuanto antes el Ministerio de Hacienda comprometa esa partida económica para mejorar les el sueldo a los bomberos porque la Generalitat dice ha cumplido su parte

Voz 1599 07:09 ya no me falta que el Ministerio de dicen dan Donell Beastie Pla o al Parlamento la nostra par Estafeta que era el Reglamento esperan que Ministerio y sendas son gente Asad mínima es breve posible pero Scorsese en una época en la que eh el riesgo de incendios perdía despachar moral

Voz 0808 07:32 Antonio Criado el secretario general de Comisiones Obreras de los bomberos forestales asegura por su parte que no van a desconvocar la huelga hasta que no tengan su segunda actividad su nuevo salario adaptado ya a las nuevas funciones

Voz 5 07:44 la fecha de hoy hemos cumplido con todo lo que nos ha pedido pero la ministra de Hacienda a la señora Montero aunque ha cumplido con su parte que es adecuar el acuerdo adecuará el salario ahí tarde el disponemos de una ciudad

estaba sintonía de ser

Voz 0808 10:11 a las siete y media de la tarde los viernes se asoma a la ventana Anna Man Sergas Ana buenas tardes buenas

Voz 1322 10:16 tardes Inma como siempre a estas horas comienza la agenda cultural y arrancamos hoy la agenda con el IVAM de Valencia que comienza sus actividades para celebrar el XXX salvo que concluirá el próximo mes de febrero de dos mil diecinueve con la exposición de la Bienal de Venecia de mil novecientos setenta y seis La muestra se llama K eso de estudio España vanguardia artística irrealidad social desde mil novecientos treinta y seis hasta mil novecientos setenta y seis lleva el mismo título de la célebre exposición que se presentó en la Bienal de Venecia en mil novecientos setenta y seis fue un acontecimiento histórico muy importante en el mundo del arte y la muestra reúne XXXIII obras de la colección del Museo de artistas como Pablo Picasso Joan Miró y con una importante representación de artistas valencianos tal y como señala el director del IVAM José Miguel García

Voz 11 11:08 tres expulsión muchos autores valencianos estaba Sampe está Barrena ocho aquí poco Nica estaba aquí por realidad estaba Alfaro estamos Gales etcétera Teixidor por tanto gran parte esa exposición está en el IVA

Voz 1322 11:24 Sepang también que el Museo de Bellas Artes de Valencia vuelve a acoger escultura con la exposición

Voz 0808 11:29 Atsuara Vicent Pérez Txejo tres escultor

Voz 1322 11:32 los Mediterráneos entre la tradición y la renovación de esta manera el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana retoma su programación conjunta expositiva en el Museo de Bellas Artes de Valencia con una muestra dedicada a los claros exponentes de la Escuela Valenciana de escultura de la primera mitad del siglo XX el castellonense Juan Bautista Atsuara Ramos el valenciano Carmelo Vicent Suria y el alcoyano José Pérez Pérez Pérez Txejo la exposición constituye un importante trabajo de investigación de restauración e incluye piezas que nunca han sido expuestas al público en torno a la obra de los tres artistas sepan también que en Alicante se inaugura en la sala de exposiciones de la Lonja la exposición Bangkok alive de expire es una exposición multimedia más visitada del mundo la muestra podrá visitarse hasta el próximo dieciséis de diciembre y es una experiencia multi sensorial inolvidable que combina tres mil imágenes en movimiento luz y música de manera envolvente

Voz 1322 12:49 yo ahora es la música de Dani Martín porque esta misma noche actúa en concierto en la plaza de toros de Alicante dentro de su gira grandes éxitos pequeños desastre donde hace un recorrido por sus dieciocho años de carrera que sepan que empieza el festival de circo contemporáneo Cirque arte hasta el próximo veintinueve de septiembre Se trata de la novena edición de este festival que acercará a seis municipios de la provincia a lo largo de tres semanas una muestra de circo contemporáneo o Nuevo Circo de la mano de cincuenta artistas procedentes de diferentes puntos del país del extranjero de Alicante nos marchamos hasta Castellón porque se celebra el festival de improvisación Vila donde que ha presentado esta semana su segunda edición es un nuevo aterrizaje que reunirá Durán de catorce días en diferentes espacios culturales del municipio de Honda y también en sus calles a veinte compañías nacionales e internacionales referentes en este género escénico para compartir con el público de todas las edades los Veinticinco espectáculos que tienen en cartel los catorce talleres programados esta noche Ana Morgade actuará con la compañía y Amin a las diez de la noche en el teatro Mónaco de Honda un festival de deportes urbanos más importante en la Comunitat Valenciana es el Urban Festival que llega este fin de semana al río del Turia de Valencia la cita es totalmente gratuita y de carácter familiar y se celebrará como decimos en el tramo número seis del Turia desde hoy y mañana sábado

Voz 1322 14:38 salió de Societat Musical de la Comunitat Valenciana porque con motivo de los cincuenta años la Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana actuará mañana sábado en el Palau de la Música de Valencia a las siete y media de la tarde y también sepan que con motivo del inicio de la programación del paraninfo de la Universitat Jaume I de Castellón se ha organizado un concierto homenaje a Matilde Salvador que tendrá lugar hoy mismo en unos minutos en cuanto a teatral en el Teatro Principal de Alicante acoge a las ocho de la tarde la lista de mis deseos protagonizado por Llum Barrera también hoy el teatro Talía de Valencia estrena por todo lo alto perderán híper barrera es una de las comedias de más éxito en todo el planeta y una auténtica declaración de amor hacia el mundo del teatro Se trata de todo un éxito traducido en veintiocho idiomas representado en cincuenta países frentes desde su estreno en Londres hace ya más de treinta años vista por más de doce millones de espectadores en todo el mundo hoy llega al teatro Talía con una representación valenciana con unas versiones bilingües porque se va a interpretar tanto en castellano como en valenciano donde como decimos hay una gran representación de artistas valencianos como Vanessa Cano Sergio Escribano Ferran Gadea Nilo Gómez Carmen Juan o Mikel Marx que nos cuenta también el argumento de la obra

Voz 18 16:09 que es una obra dentro de una obra Somos eh la obra de teatro es una compañía que Alexander les gusta decir que somos bastante mediocres digamos los los actores dentro de la obra

Voz 19 16:20 claro que lo e Iker que Prince

Voz 18 16:23 el dedico así a la vez que también lo remarca mucho tiene esa dualidad de que acaban enamorándose de todos los persona

Voz 1322 16:30 más cosas mañana sábado a las doce del mediodía concierto de pájaro en el Centro Cultural de Las Cigarreras con su disco he matado a un ángel con él hemos hablado en Hoy por Hoy Alicante

Voz 20 16:41 sí claro a una historia que más que perdedores yo creo que son supervivientes no la canción de de lágrimas de plata no digo una canción la verdad que le de la que me siento además muy metido dentro de eso pues yo soy uno de los que lloró lágrimas de plata los ochenta no tuve la suerte de poder salir adelante no pero es una manera de reivindicar esa generación perdida esa esa gente que refleja un rompieron estado lo soñó todas las cosas no

Voz 1322 17:12 también en Alicante se celebra la cuarta edición del Festival Internacional de webs series Fidel Alfas entre hoy y mañana a ti con la música de Manolo García que llega mañana a la Plaza de toros de Valencia con entradas agotadas Sina nos marchamos la semana que viene

Voz 0808 18:03 gracias Ana Cerga tenemos una noticia de última hora medios aéreos y terrestres están trabajando ahora para sofocar un incendio que se ha declarado esta tarde en el Ecoparque de Benissa en Alicante el fuego se ha originado por causas todavía sin precisar en estos momentos e intervienen allí en las labores de extinción cuatro medios aéreos cinco vehículos del Consorcio Provincial y una unidad de bomberos forestales según informará cuenta de Twitter de Emergencias de la Generalitat el incendio afecta también a una zona de montaña

Voz 24 18:42 estaba sintonía de ser

Voz 0808 18:43 viajeros mañana a partir de las doce del medio día hablaremos de un destino de Burjassot con motivo de un emotivo homenaje que se va a llevar a cabo allí como cada año a uno de sus vecinos más ilustres el poeta Vicent Andrés Estellés tenemos otro estreno de sección turismo inclusivo Turismo para todos desde Cocemfe nos van a contar una de las rutas pensadas y adaptadas para las personas con discapacidad como es la Ruta de las Estrellas por Castellón y por cuya habrá por supuesto también templo del buen comer esta vez muy cerca de la localidad de Yuliya en el restaurante Las bodegas vamos a escuchar al final del programa los mensajes que nos han dejado ustedes los oyentes del programa con sus últimas experiencias viajeras así que mañana ser viajeros la cita a partir de las doce del mediodía a los oyentes de este programa de La Ventana como siempre gracias por estar ahí José María ha gastado en el control de sonido que tengan un buen fin de semana