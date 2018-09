Hora 25 Deportes Valencia (14/09/2018)

a las ocho y cincuenta minutos qué tal muy buenas tardes bienvenidos a nuestro Hora veinticinco Deportes Valencia en los próximos nueve minutos y medio hasta las nueve en punto vamos a contarles la última ahora que tiene que ver con nuestros equipos en lo que más nos gusta en un viernes por la tarde ocuparnos de la previa de la previa de Liga que se reanuda después de ese parón que tampoco nos gusta no nos gusta verá las elecciones a los valencianistas ya los levantinistas repartidos por el mundo de triunfar con sus selecciones como es el caso por ejemplo de Borja Mayoral en la sub veintiuno española o de Rodrigo en la absoluta pero lo que nos ocupa más cuando veníamos cogiendo carrerilla empezando ya este primer esprín

no nos gusta ese parón y ahora está reanuda así que nos vamos a ocupar de la cuarta jornada de los partidos de este próximo fin de semana el más inmediato mañana a las seis y media de la tarde urgencia decía Jesús Gallego hace unos minutos si hay urgencia porque dos de nueve no es una buena racha para un equipo que tiene que ser cuarto como mínimo según dijo el otro día Mateo Alemán es decir ese Valencia que todavía no conoce la victoria si la conoce en la primera jornada aunque luego ya no pudo conseguir más victorias en Levante que vuelve a jugar ahora fuera de casa lo hará en Cornellà El Prat el próximo domingo a las seis y cuarto de la tarde ante el Español así que una pausa ir a vuelta de ella entramos en materia vamos con la previa primero del Valencia Betis partidazo mañana en Mestalla

Voz 0962

03:41

a menos de siete minutos para llegar a las nueve de la noche vamos con la previa de ese Valencia Betis duelo de urgencias sobretodo para el Valencia que necesita la victoria para enderezar el rumbo en la Liga y antes de que llegue la competición que estoy seguro quiera o no en quitar algo de atención al Valencia porque el próximo miércoles arranca esa tan deseada tan ansiada Champions League en Mestalla y además ni más ni menos que con un Valencia Juventus pero antes hay que ocuparse de ese Valencia Betis de mañana estamos a la espera de conocer la convocatoria porque saben que Marcelino ha estado toda la semana mira ahora mismo está entrando esto es la radio en directo está entrando la convocatoria en ella hemos como a jugadores como Cheryshev como va allí como Rodrigo como Gameiro como Santi Mina está Guedes también en la convocatoria estabas allí en defensa no está Garay por tanto ni Garay que ya lo había descartado el propio Marcelino ni tampoco Koke Lem es repite la convocatoria del último partido de Liga previo al descanso el partido de Liga el derbi en Orriols frente al Levante es la convocatoria que acaba de ofrecer ahora mismo Marcelino después del último entrenamiento decía que durante toda la semana ha preparado el partido Marcelino por las tardes no habido ni una sola sesión matinal dando tiempo que poco a poco se hayan incorporado los del virus FIFA en los jugadores que han estado en los últimos días en la última semana y media con sus selecciones ahora llega lo bueno llega la Liga yp pocas rotaciones en otro momento de la temporada seguro que se habría podido permitir la licencia de Marcelino de quedar bien con los que estaban aquí en detrimento de los que han estado con sus selecciones y que pueden llegar más cansados pero si hablamos de jugadores como Gayá como Rodrigo o como Carlos Soler sobre todo Rodrigo que está en racha como lo ha demostrado marcando los dos goles con la selección en dos partidos como lo ha demostrado con el Valencia pues imagínense porque va a quedar bien con otro con Santi Mina por ejemplo y con Gameiro iba a dejar a Rodrigo en el banquillo no es la intención según nos contaba esta mañana Carlos Martínez de Marcelino para este partido una rotación sí podría ser en la portería este sí que ha dicho Marcelino que viene con el virus FIFA que viene con el jet lag ha sido palabras textuales cuando se ha referido Marcelino a Neto que jugó con la selección brasileña Jaume podría tener su oportunidad este partido y luego neto jugar ante su ex equipo el próximo miércoles volver a la portería como titular en Champions ante la Juve pero pocas rotaciones más porque Marcelino sólo piensa en una cosa que se llama un equipo que se llama Real Betis Balompié nada más porque la Juve muy bonita el inicio de la Champions pero hay que meter en el zurrón ya tres puntos cosa que todavía no ha hecho el Valencia que ha sumado dos de nueve