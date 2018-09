La llavor (15/09/2018)

Voz 1 00:00 la labor patrocina Banco Santander agro molt Kadir pop Le Temps la intensidad de pintar dibujar un margen Eric en este comedor de Cours no vayáis a Moon buque insignia al Institut Valencià de Investigación Sagrario y que está de aniversario Sen sin cuanta así que bolets saber qué Ball en personal de Despres ganar con tan es mes con creces impresor revela en Primera al director del IVI aire expresa la directora general de Política Agraria de Desenvolupament Rural Quique La Encina van día hola qué tal bondad comenzó en vaya Juanma Graner un aniversario

Voz 1217 00:37 es un aniversario siempre es importante pero Sen sin cuanta Times Son Moix Enrique Moltó director de lidia bon día hiper la Liberto acá feliz aniversario

Voz 2 00:51 hola bon día yo pensé que es un aniversario y que espera tots tan B pero claro sobre todo para la hacen que te vaya si vivía pero espera total valenciana

Voz 1217 00:59 la emprendía con crema de mes Eva no es una adorno es la estrategia valenciana de Agrolimen te has yo no sé si pueden dinero hay si la furia de Urrutia de uniría podría hundir mes You que me esquema dividir Ball será la la referencia investigadora

Voz 2 01:13 sí sí es la estrategia de Valenciana en algo Alimentació sobre Tote es un paraguas pero ordene a organizar Tote el que total a la generación de conocimiento así a la Comunitat Valenciana tan B para establecer el papel que ha de jugar

Voz 3 01:28 el el vivía en esta estrategia

Voz 2 01:31 entonces diganme es una manera de coordinar comes comes tener a total Connie Ximenis comes transferir a la Societat para que tenga resulta claro se descubrí es que es que utilicen el plan social de una manera clara ir lo más rápido posible en estrategia supo SAP unirse tu como él no entré en la que te llene el papel que te la mirada que Futures Espasa

Voz 4 01:59 de todo ello que safety la totalidad de la plantilla Sense cubrí de mes en que es queda Enrique Moltó

Voz 2 02:07 eh yo pensé que en el tenis que que yo porque de así de director son son cuatro años a la matriz es sobre todo hay que modernizar el funcionamiento del Institut entonces siempre hace mutis continúa siendo una referencia a nivel mundial de cero acaba de Parlament de Turquía gramatical que ball visitamos pero también de visitantes de los Jocs de de eso de América de Sudáfrica de Australia donde continuamos en una referencia mundial para en la investiga sido Agraria el que de ser sobre todo según modernizado su eso me tratan de estabilizar el personal de una de una de una época en que da temor poca quién en no mes trece investigados de plantilla de una plaza de Sin cuántas sin ya Machín a Akin problema hecho insisten te vayan Moll en la estabilización el del personal también vivos Moll mes a la Societat en utilizables Novés Innes informática es arte ningún China web consultar total que Fem principito otra multa es esencial seminales que FEMA Si esto admitirse en vía internet que es una puesto importan Don CMT tules Force de modernizarse unos encara més a Larsson en el que estén FEM yo pensé que es muy importa

Voz 1217 03:34 pero ahora para Enrique Ponce que han incorporado ya han de incorporar siempre tiene un investigador que que completen la plantilla el iría pues ahora es un exempleado así Guti es una referencia en materias citrícola Pero

Voz 2 03:51 te en quiénes son a priori Taschen

Voz 1217 03:54 ex en la resta de cultivos tal Volta el cambio climático no sé

Voz 2 03:58 se les prioridad sobre todo del Institut son el explícitas que tela le hará matiz la agricultura europea que son Dunn de una banda asegurar que toda la población Rep Aliments que a esos importancia Europa a Voltaire no no es que hay una cosa que llama consciente de todos y que ya está ETA pero también que esa producción alimentos Espasa de una manera sostenible desde el punto de vista social que no habían en desigualdad en en en en el valor de la cadena alimentaria tan ve en Sostenibilitat sobretodo medioambiental nos que tótems les cosas que Prodi que es provincia desde la agricultura tan de una manera eso que no perjudique el medían bien llore el el el Medi Ambient ha dicho es muy importante en ese contexto nosotros estén producir material vegetal que resistirse el cambio Matic espera hacer frente al cambio climático caracterizó tenía unas temperaturas de su a Bosnia ya mese que era también es importante y que tengan el porque los agricultores tengan la posibilita de producir material vegetal que tenga la posibilidad de adaptarse al cambio climático y Kenia te en Variety que pueden madurar cuán cuando toca ahora que ha cambiado una maqueta el el clima hizo adapten a este eso es un mes importan un tema importante sobre también es es el ayudita y el control Biology del es de tuitear entre ellas You sostenible medioambientalmente al no hay un tema es la que no se utilicen productos químicos en los pues Colita esa vuelta el producto ya está aquí allí que es que se mantenga pero que es mantenga productos Fundi están besen a un ex Fos entre bailar en línea es un es Puga Martín de la Qualitat de la fruta verdura es de una manera que siga métodos físicos que no incorporen productos químicos experincia en este tema ya ante el sistema es siempre para detectarlo es les mal al Times al campo avanza que tengan síntomas visibles que de esa manera pueden actuar en el control biológico de una manera muy eficaz también esté entre vayan en cómo utilizar el residuos de Ciutat en agricultura nos pueden utilizar de cualquier manera de tres de Bayern de una madre asegura que siga asegura pero a los agricultores que sigue asegura pero perdonar un rendimiento para que se utilice la materia orgánica de una manera correcta a la agricultura todo Thompson Temes común veus que son de multa Colita y que necesita

Voz 1217 06:43 también también la recupera sido pero exempleado

Voz 4 06:45 de varietal que son así que son de que son Valencianes es son son bolsas pronto

Voz 1217 06:52 del del del iría la Taula yo no voy despedirme de hacerle una pregunta tampoco techo han cambio climático mes población hoy la necesidad de donar de Atocha es posible la agricultura ecológica y yo pensé que si no sé

Voz 2 07:07 estos estén donan Lim supone científica la agricultura ecológica tales bases de hay que subrayar que es básica el método de Scientific Garanties que les cosas pasen ve que siguen reproductores que no dependen de que de que es falta nosotros sí que estén donan su cultura con los chica siga posible continuar donarlo lo que escapa aún va a las Xosé tal la emanan una producción que es responsable y que respete el medio ambiente entre vayan llena hizo continuamente vayan total que en que te vayas sí

Voz 1217 07:47 tres estaremos así pera contaron la labor Grassi es Enrique Moltó Bono aniversario la próxima que siga ahí en Libia

Voz 2 07:53 eh ha hecho este comida también de su pasado ya es es la casa de todos me agrada al en el en el impuestos de Hollande es una casa que el mono

Voz 1217 08:06 Maite Cháfer bon dia vale

Voz 5 08:09 sí a día por ya con la investigadora de Libia fue un momento Enrique Moltó

Voz 1217 08:19 y que forma parte de la nueva estrategia política de la Conselleria d'Agricultura en Parla cat Así en la labor en Parla Moll de Horta en infraestructuras agrarias ir y no sé yo si es de la Mare podría hundir de dotes James de una Jaden larguísima

Voz 6 08:38 sí la verdad es que el donar uno y yo creo que me he adaptado a lo que es la situación actual y al final es interés de investigación d'Innovació tienen que conectar en red social y al final el título el de la Yale que pretende Générale coordinar vamos a en el conocimiento agroalimentaria y al final el agrario ganar más allá hace que arribar a tocar toda la cadena si ya de mes pero de una manera sostenible que hice con él cimenta Arribes con entes aplique Ike que jugado una solución Socials o por lo menos intentarlo

Voz 1217 09:25 sí

Voz 4 09:26 y es que en ese bien ahora Mattei o no sea yo que que me hacer

Voz 6 09:34 son desde el punto de vista de repente social en la yo me es el mar mes global pues es recortes están gritar contra el cambio climático que intenta probar su solución desde la agricultura es el sector agroalimentario también alimentar a Aisha Cray sienta población mundial es la si esa recursos naturales impacte es que te la la agricultura Illes beneficia veis que POTA o Feriz la agricultura al sector agroalimentario Despres local conectar en el Territori en la situación de la de la producción dio y diga me en que yo hice despoblamiento a cuidar multi sin la la Qualitat Illa Sostenibilitat Reyal Besance ambiental a par social la parte económica mal yo diría que es gran Rep es que tiene

Voz 1217 10:36 y es que evidentemente molt desde les que son a mollar Termini temblar como digo ahora una maqueta de postureo cuán calles paralelas en de molde Thiem es posible un Pacte per tal de mantendré Tote y sin tensión

Voz 6 10:56 yo creo que sí que es muy necesario es yo creo que tienen que establecer quiénes son les férreamente desde de Treball ahí sí que les Ferran cree que es por Gemma buscar solución al final dio cree que si leen de conectar en la Societat rinden que di a la Societat como el enfermo y al final en el caso de la Jay el que el que tenía claro es que el vivía a como gente d'Investigació necesita una planificación propio Despres Coma Conselleria ICOM aconsejan también tienen que plantear como Lem conectar en el resto de la de la Societat es añadir el con quién de que le saber aplicarlo y del sector pero también a la Societat también a la Administración Les Quatre Potes que es Parla Ara a nivel europeo es cuatro bates de la de la Innovació tenían que estar todo la política a la par social es que tener en el que necesiten aplicarlo que es el sector

Voz 1217 12:07 van a estar todos en un consejo asesor

Voz 6 12:10 sí esa es la nuestra idea que al final tú extinguen veo que el que no sea por lo menos dar la oportunidad a yo creo que es la nuestra obligación desde la ministra ha sido hoy además conectar en lo que es el yen Guás de de la Innovació la ciencia a nivel europeo autor asistentes d'Investigació Hunter sito hoteles y se están traba hay ante misa línea conectar toda la cadena del con eximente a la investigación de manera innovadora coman m a divulgar es como feria transferencia de mes contante en la Societat importan que se alimente a la a las formas salió al final el nos Tre sector te que éstas continuamente modernizan si innovan en base tamén a alimentará Aicha el forma ha sido continua del sector agroalimentario desde el Abás de que es el sector primario y que tenían que cuidar y que es el eslabón más débil de la cadena

Voz 4 13:14 ese Conseil de que está bien para vallar este próximo trimestre no estáis esa autonomía es que contenga con seis semblante no sé qué

Voz 6 13:28 ah es la fórmula del Consejo Social de exconcejal de agroalimentarias está amor nivel sí sin animal tres comunidad autónoma es Nyan osea la Innovació ya te comenta tenis inicios Quatre necesita estar representada va en Cataluña en Andalucía mañana altres con seis y pus ITA a mí el cual sin animales bendita es local el Concello eh agroalimentaria que monta la de Agricultura de la del también de Valencia que está antes en una estrategia de municipal Agroalimentaria es dígame una fórmula recurrente en cuanto a Yemen un marco local con podría ser una retro una autonomía cuán del Ministerio es en este tipo de estrategias tiene el ambiente en el ámbito municipal es una digamos una herramienta de y de Participació de implicación de no Febles viéseis que pueden quedarse nunca Lies sino que al final decíais tienen que estar Vives tienen que ser Dynamic es flexibles y sobre todo tienen que estar participar es porque sino no arriban a a cambio

Voz 1217 14:44 Nos altres así para contar todo Taschen Maite Llàcer totum player moldes Grassi es molt esmaltes así te hemos te esa casa

Voz 6 14:54 gracias damos la altres ahí hasta que necesitemos pues no existe

Voz 4 14:59 la semana pasada Adela Ros esta semana mes a Volta de Compromís publicitaria hay días en los que no todos sería la primera

Voz 7 15:07 la segunda

Voz 1217 15:30 Enric Bellido bon día o la bandera de la Unió de Llauradors Phones Díez que estaba ve la acorde el tema de la valla de Larraz porque en de que Enrique Bellido eh es el responsable de la Rosell la unidad de Llauradors esta semana en con el Good el detalle una solución podría hundir salomónica pero yo de partir el Parken dos híper maître quemar el les dos parche en ancha alternativa es una buena solución

Voz 9 15:57 en principio sí que es una las soluciones y Tegui me encontré en la de Chen Si de cosas que están pasando ultimamente es salomónica no solamente que a partir del tremendos sino que se les dos observan sea quemar quemar es un tema que explica antes ya Donostia ninguna necesidad tengo una problemática modo creo tiene una especificidad en el tema de la Ross ya que la política Générale batín vender el City Mall hebreo pero tampoco explicar a un mantenga la tendencia general de la Unión Europea pérdida achicar consistía en no al terreno o ganarle unos toques de les persones en independencia qué tal

Voz 1217 16:37 yo creo perdona tenía que hacer una Akin sigue una puntualiza siguió la Comunitat valenciana es la cuarta productora darlas del Estat en la resta de sones es crean en total normalidad o estudio engañar

Voz 9 16:49 se se crema de desarme es que se entráramos en el tema de lo que falta personas de Ros además centrarnos en lo que es el cultivo del arroz debuta ser sones de Marshall principalmente asidua

Voz 2 17:00 el hombre

Voz 9 17:02 el problema que tenía es que hemos datos no pueden retirar tan fácilmente multiuso DSK la abre un tema que tenía una sonada marcha se incorporen la la retirada retiradas complicada incorporarla qué es lo que se hace textos ancho de la vía funk que ya quitó de estos procesos el que estén llenarán es cambiar completamente o lo que es la estructura de la tarde en materia orgánica la cual va a pertenece a a estar inundada durante un periodo de Times entonces no va a poder medir incorporarse a la etarra desintegrar su de una manera normal para en una carencia de oxígeno el inunda entonces esa lo cual en negro de una serie de procesos de fermentación es cuál al final van a afectar directamente a la planta la normativa europea que prohibía la crema de de reses de Colita sí que dicha una excepcionalidad mismo Clara yo espera el cereal inundar los entonces ya desde el Dahl de todo desde Bruselas ya liso una alarmados indiferente quiénes el problema que tiene así Valencia que es diferente rápidamente será Andalucía o Cataluña es la gran cantidad de densidad de pueblo sirio que tiene el tanto de la Rosa Morató estén en al Michel en la cual de unos dos millones de persones igual pero la gente venga domingo una molestia entonces es Llauradors consiguen pues desde luego es no molestar a la que no es una cosa que siempre tiene la Administración no quemar en vistas de que están los hijos en el sobre el cultivo de la Rosa sobre lo que no la primera que torna planetas el tema de la crema después de la prohibición es la propia Conselleria no veo motivo aeronáutico Fabero medio ambiental sabios negro que era una una solución al problema Wang

Voz 1217 19:00 el más tenso

Voz 9 19:02 es acabar el PSR es con al principio una decisión salomónica qué va a consistir bueno pues en las

Voz 2 19:12 par

Voz 9 19:13 Conselleria el interés es en marcha la retirada de los pues no se en principio asegurados lo que volvían exigir de este buque de esta situación viciada la cual no comparte de siempre Vic que motos vivienda alarmado si no de la playa no estén dedica molde a la

Voz 4 19:30 es en la que perfila arriba y al sentarse Vueling FIA alguna y no sé si si es que acaba total a Moguda o en Gara continuaré

Voz 9 19:41 no la Moguda nuestra de Inés yo Fun en la persona que le molestará al son del Barça y aguda en anterior equipo anterior Godard ayer en Valencia en esteta en ello desde el tema de la playa siempre en discrepamos en multas costes pero bueno yo creo que la entiende el actual Govern pingüe lo que pasa es que claro el punto de vista político no valen que se Crémer es bueno pues con Solutions huy huy están verdes están verdes no bueno algo pues bueno pues que siga una comprensible entonces con Sáenz de experiencia en todo tasado intentar minimizar al máximo desde el funk aguantan a intentar cero millones en condiciones de Ponent vende ponen interior y entonces el intentar minimizar la idea general es que se creen que ningún anterior

Voz 1217 20:46 Enric eh Toché saben que quemarla payés fins i tot meses Ari cuestiones medioambientales que es va Fergo com comes cubrirá la carencia que crea en la Part no es pot quemar

Voz 9 21:01 en principio la idea es intentar Traore total que se púa tan con la retirada de quedar totalmente supeditada lo que fachas si bien crema ni retirada probado que tenemos un año una abrió una tarde seca es no es una buena noticia pero pero bueno si está SEC pues entonces que podrá ser una retirada y bueno pues se podrá Figaredo Iniciatives de moldes obsesiones que están molde esté el de pues va a poder ganar siempre cuantía Ponent

Voz 4 21:37 bueno ya que está en coma llega

Voz 9 21:41 la se hasta comenzando así a Valencia comensal desapego pero son amor reducida que tienes que la actriz pies al volver de la Albufera a comensal es el desinterés cosechadoras comenzar en dicha o dirá entre cerramos More More More More More no es que la variedad bomba están de una anormalidad esperemos a Conchita normal normal va ascendiendo un Sanz Bona

Voz 10 22:13 el Prou mala pero cultura Larraz

Voz 9 22:16 esto lo que son es de agosto ninguna multa o mitad

Voz 10 22:19 sabes Moll Daniel pero alarmados

Voz 9 22:22 Nos darán siempre tenían padres tesón y de de rostros de problema del Satán es bueno pues en el estío calor la mitad de una planta acuática l'Aigua entonces al atacante

Voz 2 22:37 la rosa la la planta lo explican concretó

Voz 9 22:39 la gran fallada

Voz 1217 22:40 bueno pues estar en venden de las llega que acaba de comenzar Enric Bellido

Voz 5 22:45 gracias bon día

Voz 7 22:49 rebosa

Voz 4 22:53 cómo se la llevó el rebote Santi Hernández que da el Mall bon día a día Quique huy en preparar una Cuina super gran súper preparada pero yo creo que sí

Voz 1 23:02 porque el planteo with small sentí de preparar en gran sí es especial y tan sólo balls ingredientes efectivamente de una caseta que es

Voz 11 23:13 pues en silla que país mesa para todos saca otra cosa pero Despres es que resulta tres magnifica hay brotes huevos Duc pues una dorada a la sal bueno e mal no tenemos que pueda sustituir y preguntó

Voz 4 23:28 los treinta y seis efectiva preferí no yo

Voz 11 23:31 a la dorada son pesquera una jugosa dos Hay sagrada y una resalta que espera que me ayuden morteros verdades pues lo que es a cubrirla mala que es la sagrada molt cubre tapar la disputa no

Voz 4 23:58 yo es que no se ve como El Perelló que les ingredientes serán el seis en este caso yo barro hice equipo quienes llamen un incremento no no no no no no no no no yo

Voz 11 24:09 no yo gasté no es la pera pero por ir a dorada Pétain en estaría en el supermercado bolsas de dos kilos de esta grasa Illes una cantidad suficiente hace de un país sino sí sí sino son e incluso todos valen inicios dos kilos en el profe Pera para hacerlo no volví simplemente pues que ya que pero precaución me Ford y entonces Graus aproximadamente iniciaremos una bandeja vale una país van la del forma tenis podía ser bien no sé que ya acusan directamente sobre las a Fatih podía ser yo yo voy fetén en casa FETE en la Vall en prime yo de desagrado de un debate tuvo dos de Bruce se van a poder diseñar la lo que es el país damos Val simplemente exprés lo que hay que hacer es cubrir la Corte hiper la parte superior pues que tenga también si Cherie tête de acabas de de de de de grosor no en el que el examen además de una montaña de sal efectivamente una montaña de sal sí de Vega de sesenta y Chen que pues que es una máquina de la verdad es una me da igual que me ayuda a Despres hacer una costra

Voz 1217 25:26 impera contratan

Voz 11 25:29 sí pero espera Despres poder destapar pal es simplemente que ya que Fer Despres que falló es eficaz al for us veintiséis minutos y fuera gran Si es una gran pues ahora nado sesgados Despres simplemente que ya que hacer es retirarse sin mal ante vemos que ya no cremà tan pues críticas Un en algo contundente es un país los severa que hay

Voz 4 25:57 o sea contundente

Voz 11 26:04 tal de manera que que es tren Caixa Isa costra de sal normalmente siempre isla par al sistema pero fácilmente no Després se tiene en Moldavia pericia pero poder poder P Land diga lo que es el país primer llevaría Jobs Despres lleve la espina ERE Iris es la parte Un Pomés delicada no pero sí

Voz 4 26:25 pero lo que es la preparación sí o sí

Voz 11 26:29 de temo que es Net en la casa no les prestan poca es pequeña Queen space a casa en cada extractora siempre si así no Despres pues las al bruta de clara y es fantástico porque me acompañaron pero es un es un es verduras a la plancha Moncho reto de Dalí pero al que hemos muy muy mal llenando

Voz 4 26:54 ya no ya no me interesa algo tan sencillo sensible con días convidado que participen activamente esa no

Voz 11 27:01 es que te Tot Net pueden chupar enanos pueden participar Despres también sagrada e es Bocos no están

Voz 4 27:10 no me extraña que supla deliciosa me encanta también se va la pena pero bueno e vuelve ahora da o Navarro o el país que mes en agrade a la sal ahí están los ingredientes de otra manera Persia KAS evaluar el resultado efectivamente en tres W es tan recuerdo punto com o ve de Santi Hernández a Facebook la semana que viene Quique o sea el nuevo los lo calmen especialmente al sur Weise les temperatura espero de May de Jones este este este pestes pujarán al norte de la comunidad

Voz 1217 27:57 a mí su Research que den preocupa persiga ahí veremos tanta a la semana que ve tenían una edición especial de la labor ya no Quique no

Voz 1 28:11 Gemma hay Chema depende Chin Pon la semana que me mes

