Ser Viajeros Comunitat Valenciana (15/09/2018)

Voz 0808 00:12 qué tal viajeros adelanto que vamos a tener un programa muy poético por el contenido de nuestra primera propuesta viajera no hace falta irse muy lejos para tener una excusa un motivo concreto para conocer un municipio más de la Comunitat Valenciana que reúne en esta ocasión la vida la historia de uno nuestros grandes poetas en lengua valenciana Vicent Andrés Estellés turismo cultural turismo inclusivo porque estrenamos sección verificados también como nuestros oyentes viajeros han querido acordarse de nosotros dejarnos mensajes Santiago Botella qué tal

vamos a hablar como tú bien decías al principio vamos a acercarnos hasta Burjassot para hablar de turismo cultural que a veces lo tenemos un poquito olvidado ya hay que recortarlo mucho como hacemos en este en este programa porque es que esta noche tienen están preparando la novena ni Estellés con rutas nocturnas penita Un concierto además con Paola bajos no nos lo tenemos que vender hablaremos de eso y esa nueva sección que comentabas ese turismo inclusivo Turismo para todos de la mano de Cocemfe pues vamos a ir conociendo lugares accésit ves indiferentes programas para visitar la Comunidad Valenciana hoy vamos a Castellón y cuya con la Ruta de las Estrellas vamos a comer en Chinchilla en un lugar muy especial que nos han recomendado el restaurante las bodegas daremos un bar de consejillos unas propuestas de viajes con ofertas de Internet en ese viajero digital

Voz 0808 01:51 y lo hacemos como siempre bien informados la ciudad de Alicante recibe este fin de semana una delegación de la naviera Norwegian Cruise Line con la intención de ampliar las escalas de sus barcos en el puerto el objeto de la naviera es realizar una visita de inspección o un fan Trip para valorar toda la ampliación de las escalas y conocer todas las posibles excursiones y actividades que pueden ofrecer a todos los pasajes

Voz 1552 02:11 en el programa de excursiones y actividades organizado para esta visita de inspección abarca desde una visita al Mercado Central Alicante donde los visitantes podrán adquirir los productos frescos necesarios para participar posteriormente en un taller de arroces hasta la realización de una ruta de tapas por distintos establecimientos de la ciudad estoy puedo apuntarme en lo que te

Voz 0808 02:28 qué se come bien en tu a Santiago cuarenta finalistas siete de ellos procedentes de distintas partes del mundo lucharán este domingo por el trofeo de una nueva edición del Concurso Internacional de paella valenciana de Sueca organizado por el Ayuntamiento de esta localidad

Voz 1552 02:43 así es el objetivo global pasa un año más por internacionalizar la auténtica paella valenciana hay promocionar la cultura gastronómica de la Comunitat como uno de sus valores fundamentales

Voz 0808 02:53 los establecimientos hoteleros de la ciudad de Alicante han alcanzado también una tasa de ocupación del noventa y tres por ciento en agosto lo que mejora levemente el registro en el mismo mes del año dos mil diecisiete que fue del noventa y dos coma nueve por ciento son datos de la Asociación Provincial de Hoteles de alojamientos turísticos de Alicante

Voz 1552 03:08 tras un trimestre en el que las cifras de ocupación se situaban por debajo de las de dos mil diecisiete en agosto Se han logrado recuperar el pulso y rebasar los valores del ejercicio anterior según han señalado sin embargo la recuperación de la ocupación no ha sido acompañada de unas

Voz 0808 03:52 turismo cultural turismo que nos permite conocer a figuras destacadas de la historia de la Comunitat Valenciana hoy habla los en viajeros de Vicent Andrés Estellés periodista escritor uno de los más importantes poetas valencianos del siglo XX considerado de hecho como el principal renovador de la poesía contemporánea en esta lengua del se ha dicho que es el mejor poeta valenciano desde la época de Ausias March y cada septiembre el pueblo que lo vio nacer que es Burjassot dedica su particular homenaje a este poeta hemos pensado en ser viajeros lo hemos pensado Santiago Botella yo que teníamos la ocasión perfecta para conocer un poco más de esta localidad no Santi por supuesto recordar a uno de nuestros ilustres poetas hoy de hecho va a ser un día muy emotivo en esta localidad

Voz 6 04:34 ya hay programadas una gran cantidad de de A

Voz 0808 04:37 tos y de homenajes y hemos querido invitar en SER Viajeros a Xavier Benavent qué tal Javier

Voz 7 04:42 el día que es técnico lingüista

Voz 0808 04:45 cinco de la agencia de promoción del valenciano de Burjassot para que nos explique un poco bueno me imagino que como municipio nos podrás contar muchas cosas pero especialmente todas esta vez relacionadas con con el poeta

Voz 7 04:58 desde esta ni se celebra la la que fan no hubo ni te Estellés de Burjassot que es como una conmemoración a en este caso a al al poeta que van a ese a al al no Astre Poble hice repetir desde Fano Wang este formato de te Estellés que que incluyó un campeón con ser antes contaré pero he de decir que que la banda de de Valencia que organiza este State tan que organiza el sopor es una sucios y cultural de de Burjassot que Fava Nimes Nimes que veinticinco que organiza este es desde desde Lan que el que el poeta

Voz 6 05:38 eso es un recorrido me imagino por la vida del poeta en un día tan destacado como hoy sábado

Voz 7 05:43 sí normalmente el el formato que que te esta ni siempre compensa pero una chico tetas ruta Estellés yo no veo que al municipio de Burjassot teniendo una ruta Estellés que cualquier persona

Voz 8 05:55 un amb un dispositivo móvil a

Voz 7 05:57 en dicha repartirá pel Poble una ruta te en total la información e internet con que es que es que porque que dure un día con Wii is EFA una ruta

Voz 9 06:09 a un mes entrada al aparta mes

Voz 7 06:12 dígame el núcleo de Antic del Poble Moll Prat del Mercat celebra no se celebra el el el Chopard Un Merca que se va a construir en el siglo en el Cercle pasa todo lo recortes sino con él IU después de esta ruta que pensar la la aquí en el seus de ellos Nets Isabel I Ibis antaño

Voz 10 06:33 no

Voz 9 06:33 ah y a un chico de Chopard amenizaba atan a una posada

Voz 7 06:38 en escena de la yen materias que Leach poema poemas de Estellés

Voz 6 06:43 no hay mucha gente que participa en este en esta

Voz 7 06:46 sí es es un sopa que siempre participa molt El poble la verdad también vemos el tachen de la comarca físico Wings teléfono da da la cara antes no

Voz 6 06:56 me suena que no sabía vea rival Bulli

Voz 7 06:58 qué te venden de de tu país y la verdad que es un acto de es un dels primer sopas Estellés que se va fer en conmemoración que desde desde el Matellán del amor de estrellas se fastuoso par o si parte es un acto multitudinario

Voz 1552 07:14 que me dejen allí y recitando poemas pues no sé si recitando poemas que que también pero sí sobre todo sorprendiendo media conocer cosas nuevas de algo mejor sitios en los que hemos pasado de largo a pasar el fin de semana a lo mejor un tiempo pero no nos hemos centrado precisamente en estas figuras como por ejemplo Estellés y volvemos a lo mismo y además sabemos lo puede confirmar que importante es sacar de cualquier municipio cualquier jugo para hacer algo turístico para darlo a conocer y no en saber explotar la parte turística de de que municipio

Voz 7 07:45 justamente yo pues pues es una confesión de l'Horta Sud son de todo renta de solares de Vegadeo es es es Mateos hábitats de l'Horta no conexiones en la ciudad de Valencia no vemos May la altura yo no me voy a retirar amarilla perdoné María Viu sobre Aisha o no que yo combate arribará porches son me hay en realidad en Angels oye que no son presos comunes ebay prop de Valencià tengan esclavas desde modera

Voz 9 08:17 el popular ha aunque esté Mercat ha

Voz 7 08:21 a ver a un lema que no les Illes de Burjassot que es un emblema del Poble Burjassot y son una una rareza y otros set de Terme de Valencia de Burjassot Valencia

Voz 0808 08:33 canas eso yo no lo sabía

Voz 7 08:36 extracto habitantes monumental

Voz 8 08:38 A

Voz 7 08:40 que se va a construir en el mil Sachs va comenzarse a construir en mil Sin Sense tanta de tres perdoné ir básicamente es un es un edificio en su acumulaba al que era el el el bla no ha resulta cabalmente siempre ya había Agut motas es de de Blatt ir a solía portarse de Castella de Aragó pero fins que un momento en Castilla era algo tan ve no me esté ni en Pereira ya les es el de Valencia va a decidir construir un Magaz de que son les Sitges en ese momento no van desde otro varón aquí Dani resulta que no Josep Pons les características físicas sí sí a Nueva eso ya como una especie de Tossal se ve que es un Tossal calcar y perdices está ya Montes Coves grutas van decidir que llevaron llevaba guiado ni pera pera guardar Helguera pero recipientes que son Les illes un guardar Helguera hizo realmente es un es un monumento impresionante

Voz 6 09:36 bueno pues ya tenemos otra otro motivo más paro

Voz 0808 09:38 pero para volver a descubrir nuevos aspectos bueno a esta hora ya casi pasada de pasado el mediodía del sábado la gente que está interesada en apuntarse Aracena posiblemente a lo mejor no sé si habrá posible

Voz 6 09:49 calidades por si alguien aborte quiere pasar por allí a lo mejor sí

Voz 7 09:53 exacto con Vide que Bingen porque tanto la ruta conviven con ser de pago la bajos que no le en homenaje pero tendrán ya de pago a la bajos presentó ante el se es un homenaje ya Estellés que estás

Voz 0808 10:04 eso escuchando la ni tenemos otro poquito

Voz 7 10:07 en serio si tanta ha sido trata Caudal Orella hijos con vídeo que te ante el Mercat Obert les actuación la ruta inicial es totalmente Oberta al la ya es una oportunidad de vinagre ya están estaban allí donde de los la sesión encara queden plazas Espert personal que Segur que se que algún algún Racó encara queda

Voz 0808 10:28 pues hemos querido empezar de esta nueva temporada con con actos también culturales en este inicio de de ser viajeros muchísimas gracias Javier Benavente

Voz 1552 10:36 es de esta agencia de promoción

Voz 0808 10:38 el valenciano de Burjassot hoy tenemos ya una cita como dice Santiago para para en los próximos meses sin duda pasar por este municipio conocer más nuestra historia nuestra cultura porque no también nuestro patrimonio muchísimas cosas pero es que

Voz 11 10:52 el tres

Voz 13 11:29 Inma Pardo Santi Botella unido en SER Viajeros turismo inclusivo turismo parando

Voz 14 11:40 los

Voz 0808 11:44 estamos de estreno otra nueva sección que inauguramos en SER Viajeros en esta nueva temporada turismo inclusivo Turismo para todos algo que puede parecer tan básico verdad tan normal que todo el mundo tenga acceso a todo aunque vaya en una silla de ruedas aunque tenga problemas de visión por ejemplo en muchas ocasiones bueno no es así podemos decir que aquí en la Comunitat Valenciana debemos sentirnos orgullosos en ese aspecto aunque no todavía del todo satisfechos orgullosos porque cuando salimos fuera de nuestras fronteras nos damos cuenta de los avances que hemos tenido aquí en los sistemas de transporte público en la mayoría de los museos en los locales de ocio algo que no pasa en muchísimas ocasiones y me estoy refiriendo la grandes ciudades como por ejemplo París Roma o Lisboa por dar algunos ejemplos

Voz 15 12:27 el miedo es esa impresión Santi

Voz 0808 12:30 yo me fijo mucho en eso posiblemente porque tengo un familiar que va en silla de ruedas es algo es algo a lo que me enfrento diariamente pero por ejemplo el metro de paro

Voz 15 12:38 sin ir más lejos Lisboa que ya de por si ya es difícil de de tránsito

Voz 1552 12:43 dar para personas que no tenemos algún problema de movilidad ya es bastante complicado no me lo quiero imaginar para cualquier tipo de persona que sí que lo tiene así tienes razón

Voz 0808 12:51 así que hemos querido en SER Viajeros abrir esta ventana viajera a todos más que nunca contar lo que se va haciendo para que la Comunitat Valenciana cada vez sea más igualitaria para todos así que saludamos ya a nuestro siguiente invitado que se Eduardo Signes que Eduardo

Voz 6 13:06 muy bien gracias bienvenido inaugurase

Voz 0808 13:08 esta esta sección del programa Eduardo extécnico técnico de accesibilidad responsable de la Agencia para la defensa y promoción de la accesibilidad de Cocemfe Comunitat Valenciana no es la persona que ha liderado el proyecto del que vamos a hablar hoy que yo estoy seguro que es segura que es un proyecto que va a interesar no sólo a las personas que necesitan un poquito más de ayuda sino a todo el mundo porque es algo muy bonito se llama La Ruta de las Estrellas

Voz 10 13:32 exactamente bueno primero nada agradecer la invitación porque para nosotros sois vosotros el altavoz perfecto para que este proyecto de turismo inclusivo se conozca porque es un proyecto que es arduo que que no es fácil de hacer

Voz 16 13:47 como ahora hablaremos un poco vosotros pues lo vais a dar a conocer no os vais a ayudar a que lo conozco más que la gente lo pueda disfrutar claro que muchas veces hacen cosas que no

Voz 10 13:57 lo que no llegan y vosotros sois nuestra herramienta perfecta para muy bien

Voz 0808 14:02 Ruta de las Estrellas eh vamos a descubrir yo creo a los oyentes una forma diferente de vivir de disfrutar de la noche no me mires Santi que no va a ser para irnos por ejemplo no bueno no

Voz 1552 14:12 poco después

Voz 0808 14:15 vale vale tú y yo siempre al final encontramos algún motivo para brindar por ejemplo bueno cuéntanos Eduardo en qué consiste esta

Voz 10 14:22 pues en la Ruta de las Estrellas siempre nosotros en este proyecto siempre hemos querido buscar la innovación y darle una vuelta diferente porque queríamos salirnos un poco hacer un producto turístico muy novedoso porque ver nosotros nos preocupamos para que las personas con con discapacidad puedan disfrutar

Voz 6 14:40 no pero también queremos abrirlo al resto

Voz 10 14:42 de población entes Nos calentamos mucho la cabeza para hacer rutas novedosas y que sean temáticas en este caso quisimos ver la noche como de otra forma acercar las estrellas o que las estrellas acerquen a nosotros entonces desde este punto de vista vimos que en Castellón pues en la provincia de Castellón podíamos hacer dos paradas muy interesantes que era una en Castellón capital y otra en cuya como silbo queréis os explico mas

Voz 15 15:11 claro de cuya que bonito que habían elegido a ese municipio bueno

Voz 0808 15:15 por dónde empezamos entonces empezamos por Castellón por ejemplo

Voz 10 15:18 si empezamos si queréis empezamos por Castellón sí que antes deciros que este proyecto se enmarca en una colaboración con la Agencia Valenciana de Turismo que valenciana apoyada muchos se involucra mucho y gracias a ellos también hemos podido avanzar y avanzar en esto también bien que ese país que esta información está en la web de nuestra de Cocemfe CV punto RG en donde ahí pueden ver toda la información todas las tarifas todo lo que conlleva porque mucha lo que nosotros hacemos hincapié es que estas rutas se pueden planificar leer la persona pues según o la o los amigos o la familia o pueden pueden ver si la quieren hacer de un días y la quieren hacer un fin de semana completo entonces según decidan pues una parada por la mañana otra o aprovechar todo un fin de semana hay también lo ofrecemos una

Voz 6 16:15 los recursos hotelero muy bien de lo que hablaremos

Voz 10 16:18 lo haremos también perfecto Castelló de la Plana

Voz 6 16:20 aquí tenemos pringados cita importa

Voz 10 16:23 eh exactamente tenemos el planetario el Planetario aparte del interés arquitectónico de del Planetario pues ofrece también una serie de proyecciones de actividades relacionadas con el mundo de la astronomía el cielo verso entonces entendimos que era importante introducir el el Planetario Planetario también siempre todos los recursos hacemos un trabajo de accesibilidad la hacemos un estudio de accesibilidad porque tenemos que garantizar que cualquier persona tenga o no discapacidad pueda ir y disfrutar no creemos que vaya a sufrir claro que es un poco luego hablaremos con más detalle alguno los datos pero muchas veces no va a gente con discapacidad disfrutar de los sitios porque tiene miedo a encontrarse con dificultades

Voz 0808 17:15 esa palabra miedo eh es verdad que que la sufre la persona que lo padece en ese momento y la angustia de la persona que la acompaña exactamente claro lo pasa muy mal cuando no se atreven a pasar efectivamente esto

Voz 10 17:26 mí CSN en el Planetario en ese estudio vimos que había algunas se podía mejorar la accesibilidad de los cuartos de baño y pequeños detalles que no les damos importancia como que tenga las barras de apoyo a la apertura de la puerta que que se pueda maniobrar pues esas cosas las las dijimos y las corrigieron facilmente osa pequeños detalles son esenciales para las personas con discapacidad y no me cansaré de decirlo nunca porque hay gente que no le da importancia a esas cosas pero a la persona con discapacidad le es su decisión para ahí o no ir a un sitio claro fíjate esto

Voz 1552 18:03 vamos a ser vamos a ser incluso egoístas voy a ponerme la careta egoísta

Voz 6 18:06 los empresarios que empresarios es que summer

Voz 1552 18:09 dado que se están perdiendo claro es un mercado más muy amplio porque muchas veces no es la persona con discapacidad sino además tú

Voz 6 18:16 toda su familia a todos pero claro al final vamos a pensar también en esa claro pero bueno estamos el Planetario en esta ya desde el planeta eh

Voz 10 18:26 las podemos adquiere más podemos hacer pues si alguien quiere profundizar más en la astronomía no te puede ir a la sociedad de Astronomía de Castellón donde allá hay aficionados y astrónomos que entonces ya te dan unas nociones básicas técnicas de astronomía no qué ocurría ahí que ellos están tiene en el aula su sede en el edificio conocido como edificio de las asociaciones en Tetuán catorce yo era un edificio que cuando el estudio digamos madre mía porque no había itinerario para llegar al ascensor accesible de es ahí el Ayuntamiento de Castellón sí que símbolo CRO sí que hubo una obra estructural para romper escalones y hacerlo accesible hasta llegar al ascenso y estamos muy orgullosos también porque no sólo lo hemos hecho para la Ruta de las Estrellas sino que quedó el edificio todas las asociaciones que hay ahí va nadie

Voz 1552 19:20 esta beneficia esto

Voz 10 19:23 entonces eso también no se enorgullece que hacemos crecer también todo todo el entorno claro vamos sirve para para para muchas más cosas

Voz 6 19:32 a mí me has convencido ya yo quiero saber dónde me voy alojar en Castellón en casa

Voz 10 19:37 John también tenemos el Hotel Golf Playa que está al lado de un punto de playa accesible que si además grano también la persona o el grupo de amigos a eso pueden disfrutar del punto de playa accesible entonces siempre intentamos un todo siempre hay la temática pero si hay un recurso importante que vemos también lo daremos casa actividades

Voz 6 19:59 tras que luego eso sí sí sí

Voz 0808 20:05 sobre esta sí sobre este es porque muchas veces perdona que te interrumpido muchas veces dicen habitaciones

Voz 6 20:10 dadas ríete ahora te dicen habitaciones adaptadas irá adaptadas exactamente exactamente por eso digo el miedo no te voy a contar algunas anécdotas ya que intramuros eso pues eh

Voz 10 20:22 gente que dice habitación adaptada y luego se encuentra que sí que es verdad que el hotel tiene sus rompía tapa pero cuando va a entrar en la habitación entrar en la habitación y lo que es el cuarto de baño una puerta de sesenta centímetros no acaba ahí no cabe la silla no va a poder utilizar desmonta la puerta en marco para intentar pero muchas veces no se pueden es posible

Voz 6 20:43 yo te cuento ya veces

Voz 10 20:46 han puesto bañera junto con el inodoro bueno se pueden mover no sólo por el hecho de poner dos barritas el inodoro está dando cada no hay otras es decir de parámetros técnicos que hay que tener en cuenta que a mí cuando voy a estos sitios si lo digo me me ha hombre parezco muy exigente pero no me conozco bien

Voz 0808 21:06 efectivamente las personas con discapacidad por lo tanto podemos decir que este hotel en ese aspecto

Voz 10 21:11 es pobre y tiene varias habitaciones adaptadas siempre cada año nos va dando también motivos porque va haciendo más cosas para que tenga el hotel cada vez más adaptado menos dinero

Voz 0808 21:25 bueno pues ya tenemos un destino más Castellón pero teníamos dos que a mí el segundo me apetece también mucho que nos cuentes a ver qué se puede hacer en cuya porque me parece una localidad pereció

Voz 10 21:36 sí pues cuya es un pueblo de interior muy bonito que está en coche si quieres hacer las dos paradas está a unos sesenta kilómetros en vehículo propio lo puedes hacer cuya lo que tienes el primer punto de Astronomía cien por cien accesible porque digo cien por cien accesible porque ahí sí que no trabajamos el que pueda llegar hasta la cúpula

Voz 6 22:03 ya te refieres al Observatorio Astronómico si no es el primero de toda España el primero vemos aquí en la Comunidad pero se primero vamos a hacer un poco de bandera también no era eso

Voz 10 22:14 es el prime pues sí porque mal yo también en este proyecto siempre hemos querido hacer bandera de serlo intentar ser los primeros en en ciertas cosas porque muchas veces la accesibilidad dedicado a eso no es posible pero si hacemos cosas que nadie ha hecho posibles todo lo demás Germans otros eso todo lo demás se pueda abrir entonces el punto el punto de Astronomía de de de cuya lo que lo que hicimos es que tanto el itinerario hasta llegar a la cúpula lo hormigón amos y sí hizo accesible como se hizo el acceso a la cúpula con una rampa is se amplió la superficie donde está la cúpula para que tuvieran un espacio suficiente la persona en silla de ruedas para poderse mover cómodamente cómodamente ETA exactamente porque para nosotros la accesibilidad y esto siempre lo diré la accesibilidad no es que tengas una persona detrás que te está ahí sino que la persona

Voz 6 23:10 se se independiente

Voz 10 23:13 la pueda disfrutar que si uno quiere ir solo pues puede que pueda ir solo incluso eso es la verdadera accesibilidad

Voz 6 23:20 es lo que lo que tenemos que intentaré entre todos desde luego conseguirlo bueno perfecto cuya este observatorio yo no lo conozco conozco cuya pero en un estado por lo tanto me lo apunto también como una visita haya de cara a este estuvo otra cosa hay otra cosa importante

Voz 10 23:36 cuya que este proyecto se va ampliar no vamos a tener una cúpula accesibles sino vamos a tener dos cúpulas accesibles vamos a tener un mirador porque ahí estamos en la montaña va a haber un mirado accesible este años empiezan ya los trabajos para tener un mirada accesible van a ver aseos cabinas adaptadas permanentemente no que las poníamos en la tengo ahora de forma puntual sino permanente va a haber es

Voz 0808 24:06 muy bien nos queda alguna cosa más que recomendar a lo mejor otro otro

Voz 6 24:11 pero vamos encubrió exacto

Voz 10 24:13 el más Cook que yo esto no lo conozco poco entes este es un hotelito que está entre medio camino entre cuya Castellón

Voz 0808 24:21 sí que es una masía aseguran

Voz 10 24:24 no es una es uno es peculiar tienen una habitación adaptada el Hotel Golf tiene más habitaciones adaptadas vamos es el que encontramos también a estamos haciendo mucha pedagogía con los hoteles para que se involucren porque es muy importante que haya zonas de la persona pueda descansar y bueno para todos a todo el mundo pero también que la persona con discapacidad no tenga que hacer un ida y vuelta a su casa sino que puede tomárselo desconectar a tocar de verdad exactamente

Voz 1552 24:59 portantes tener a Cocemfe

Voz 6 25:01 la verdad si Eduardo Signes muchísimas gracias ha sido un placer

Voz 0808 25:08 ya esperamos que por lo menos una vez al mes como todos nuestros colaboradores no os vayáis también estas rutas

Voz 1552 25:13 no es tan necesarias para para todos

Voz 0808 25:16 no sólo para las personas que las van a disfrutar especialmente sino también para sus familias sus acompañantes sus amigos pues agradecer a vosotros mucho

Voz 17 25:24 en qué es invitaba hoy ya Cocemfe también

Voz 10 25:28 que nuestra labor de mis compañeros también que estoy yo y representando pero que hay mucha gente detrás pues os lo agradecemos muy bien mucho

Voz 0808 25:36 además gracias hasta el mes que viene venga hasta luego

Voz 18 25:39 tú tú tú me a Mané sube a mí on Zappa mueve dos mil uno

Voz 4 26:12 a ser viajeros pequeños templos del buen camino

Voz 0808 26:22 nos vamos ya a comer ser viajeros de nuevo sección gastronómica ya no está acaba ya estómago empieza ya a estas horas nos anti hacerla llamada de ir a comer es verdad bueno Nos vamos cerca de Giuly ya de hecho como a unos cinco kilómetros antes de llegar a ella en una aldea que hay un restaurante que sea mal las bodegas un lugar me han dicho muy especial en el que se respira además campo por todos

Voz 4 26:44 un espacio amplio

Voz 0808 26:46 dado yo creo incluso para ir en familia con niños con con amigos porque tienen varias salas para poder atender te Bono sobretodo comer muy bien porque son platos tradicionales pero actualizados por su responsable que lo tenemos ya al otro lado del teléfono Antonio Sola buenas tardes

Voz 20 27:01 buenas tardes hola Antonio digo que se respira

Voz 0808 27:04 es verdad

Voz 1117 27:05 pues sí estamos rodeado de campos de labranza tenemos Cambó de de Hall de almendros olivos la algarrobas o dar

Voz 20 27:15 no es como dice aquí en Valencia no tenemos tenemos Coll este como todos hacemos ahora mismo estoy en la puerta de mi restaurante prohibiendo todo tipo de campo que tenemos alrededor

Voz 0808 27:24 maravilla como se llama la la aldea o el lugar exacto para que la gente se ubique

Voz 6 27:28 las cosas muy bien a unos cinco kilómetros antes de llegar

Voz 20 27:32 si antes de hecho la primera salida de Valencia pasaron pasa por la puerta grande a es una pequeña que era una antigua bodegas y eso casas de piedra pequeñita Si en una de ellas a grandes pues eh decidimos instalar nuestro restaurante Baena Antonio

Voz 0808 27:48 que lleva ya unos cuantos años en es toda la gastronomía además con una vocación que le hizo incluso formarse en París no tengo entendido

Voz 1117 27:55 sí estuvimos vuelos hizo una curso de formador de formadores para dar clase de cocina con una empresa que era su escuela y estuve en París Chantilly uno

Voz 20 28:06 los cuatro meses pues eh haciendo el máster de cocina con haciendo cosas así con el sociólogo para vamos a saber transmitiendo de lo que hacemos

Voz 0808 28:18 bueno pero yo yo sé que hay una frase que que le gusta mucho Alfonso que si hay un buen producto uno va lo compra Se lo trae lo cocina o no

Voz 1117 28:26 es la idea nosotros estamos buen mercado no todos los días porque por falta de tiempo pero sí me gusta ir a menudo hay tener el producto de temporada nuestros la cocina de mercado porque nuestros sabores son tradicionales

Voz 20 28:40 eh pero a la ponemos al día con una presentaciones con lo lo lo cantidades para que adaptándolo un poco al modo a la alimentación de momento

Voz 1552 28:50 pues bueno Antonio imagínate de actualidad que estamos ahí sentados contigo que estamos viendo lo que tú estás viendo estamos en la mesa bueno que nos recomendarías hoy no hoy sábado para para comer

Voz 20 29:00 creo que tenemos tiempo de hubo degustación Koldo otra de que no vayamos a llevarlo a Honduras ha de de cogollos con tomate valenciano y un AVE entre que había tú después la hacemos unos Purito crujiente de ajo arriero que es el ajo arriero tradicional de toda la vida pero nosotros vimos la vuelta leer lo envolvemos en una pasa Brick llevamos golpes dura ahí sale crujiente la Mencey común con la tesitura de recién hecho

Voz 0808 29:23 que bueno la Guardiero está buenas claro

Voz 20 29:26 esta recién hecho claro que vivió aquí bueno los sirven de hecho la mañana o la anterior pues es dura dándole este tipo de de tratamiento pues se sale como con la misma además crujiente es un plato que tuvo al principio tuvo les increíble

Voz 6 29:45 muy bien que bueno

Voz 20 29:48 ir puede tenemos de pueden menudos eso me lo mismo tiene una mini Burger Aguayo saludó con solvencia voy a cebolla confitada hay ya pasamos a dos segundos platos pues a lo típico en lo que más se vende aquí no digamos que es típico luego más estresante pues la carrera aeropuerto no la hacemos un vino

Voz 21 30:08 si la la

Voz 20 30:10 la conocemos lentamente y además sale una textura muy muy suave que se deshace en la boca ahí está entera y luego los más también es el de jabalís no dejaba Sita que que es un cambio que bueno aquí el todo el mundo será muy fuerte dar eh

Voz 0808 30:29 me lo estoy suave pero lo hace todo el año

Voz 20 30:31 de hecho lo demostró el año siempre nuestra Agatha tiene los donde no tenemos donde no culo con cuatro y otro contra contra vidas y siempre están vigentes en nuestra Carta siempre está bien gente cualquier plato de la carta nunca aparta de de la cocina que aunque estamos a interior ahí es difícil de los nosotros que tenemos sino lo tengo si no voy a tenerlos lo tengo la carta

Voz 0808 30:53 me bien eso está muy bien porque me da una rabia cuando pides algo que pasa mucho con los vinos también normalmente que vas a pedir un viene nunca lo tiene pero bueno ahí llamándose el restaurante en las bodegas supongo que la carta de caldo que era importante no

Voz 20 31:05 tenemos tenemos unas ochenta referencias nosotros somos la filosofía de tenemos vino con ciento ochenta por ciento de la atraganta son vinos valencianos

Voz 6 31:18 muy bien muy bien muy bien

Voz 20 31:20 sí en principio mucho así tenemos muchas referencias y además muy buenos vinos estancias uno de Cervantes luego tenemos pues pues todo Rivera riojanas de porque es necesario pero la filosofía de quede en vasco es lo menos que había precios es muy bueno vendemos muchísimos vino porque tenemos mucho margen margen de servicio y entonces bueno pues vale

Voz 0808 31:42 antes la Unión que hace vende no no te lo piensas bajas otra botellitas caiga otra botellita

Voz 1552 31:49 de Antonio Toledo lo que me has contado yo es que Imaz lo sabe yo soy yo soy muy dulces hoy muy de postres que que postre nos nos pondrías unos recomienda

Voz 20 31:57 no Potter mira tenemos tenemos siete ocho diez postre pero todos son caseros todo lo hacemos aquí pero no tenemos una rueda de prensa por ejemplo con un bizcocho de chocolate y naranja ahí una bolita el clima ni pero eso a mí me encanta porque ya lo ha hecho durante sale tibio y encima se va derritiendo los claro

Voz 6 32:17 no sé si está

Voz 20 32:21 porque tenemos eh

Voz 22 32:23 en una bolita de melón el azafrán que ambos eran por Supremo

Voz 20 32:31 tenemos un gintonic que es un plato que lo decimos pues ponemos una esponja única un granizado de la tumba de Ginebra encima no

Voz 0808 32:39 muy bien

Voz 20 32:40 no está limpia

Voz 6 32:44 pues con esas tres yo ya no sabía de la Fire

Voz 20 32:48 sopa de chocolate benévolo el típico flan casero y un plan de queso Rocío

Voz 6 32:52 bueno santo que tiene Adeje dentro de eso no me encanta me encanta un sitio bueno si viene también

Voz 20 33:01 no nos proponemos otra puerta en su carta que dice el espíritu de antaño en cada rincón la cocina de hoy en cada plano

Voz 6 33:07 eso es bueno

Voz 0808 33:10 Antonio Sola muchísimas gracias las bodegas llegando a Giuly ya como a unos cinco kilómetros antes llegar a ella uno se desvía hay Se va a esa pedanía que son bodegas llevan a Claude ahí está el restaurante de de ser viajeros de este fin de semana gracias por atendernos

Voz 20 33:24 nada un placer muchas gracias hasta luego

Voz 23 33:39 tenía ganas de de esta sintonía sí sí sí no no y además o una cosa u octubre está ahí el puente de octubre está ahí lo tenemos ya yo no quiero decir nada para los que no tengamos que me he recuperado del del mejor voy yo estoy pensando que no sé cuando llega tanto ya te lo ya te lo digo pero mira

Voz 1552 33:56 eh ya está ahí yo me me he puesto una lista Inma y tú me pagas cuando quieras pero yo tengo una lista de vuelos Baratillo dimos relativamente baratos desde Valencia por ejemplo por ejemplo tenemos para los que no hayamos podido ir a Ibiza a lo mejor no lo sé pero para estar tranquilos en Ibiza hay distintas misiones quién era ya está del nueve al doce de Octubre saliendo desde Valencia Valencia Ibiza

Voz 3 34:18 XXXV El IRA iré vuelta

Voz 1552 34:21 tamén tenemos son Valencia Tánger del XXVIII Domingo de de octubre hasta el treinta y uno de octubre por treinta y seis es un buen destino para esta época no no esta mal también tenemos para un poquito más adelante para noviembre del miércoles catorce al domingo dieciocho tenemos Valencia Tánger también por veintisiete euros

Voz 6 34:37 una vuelta ida y la vuelta

Voz 1552 34:40 Valencia Marrakech también jueves trece al martes dieciocho de diciembre treinta y cinco euros aquí sí que tengo que avisar a todo el mundo para para que sabéis que a partir de noviembre Ryanair ha cambiado su política de maletas es a la hora de subirlas yo sigo creyendo que todo el mundo que se le ha al detalle cada uno qué voy a decir una cosa y lo mismo mañana en La Habana cambiar voy a decir lo que cada uno se lea la letra pequeña de cada una de las aerolíneas ya era lo que el ya advierto y recuerdo que en noviembre va a cambiar esta política de maletas Alicante Londres por ejemplo del quince de noviembre al dieciocho de noviembre de un jueves a un domingo cuarenta y cuatro euros ida y vuelta es lo que he ido es lo que he ido encontrando también han encontrado a Alicante Frankfurt cuarenta y ocho euros un Alicante Copenhague por sesenta euros ya para diciembre que es maravilloso Copenhague de qué ganas tengo de a Copenhague pues si encima así de Navidad bien

Voz 0808 35:29 de no hará mucho frío en fin de semana

Voz 1552 35:31 sí pero te voy a decir pero mola porque yo estuve hace tres o cuatro años en Copenhague justamente en diciembre pero en fin de semana del quince de diciembre es maravilloso que era española

Voz 0808 35:40 ya hemos la sería ésta no si porgue porque no se encantó esto

Voz 0808 38:33 aquí estamos con nuestra sección dedicada a los oyentes a los que han querido marcar ese número de teléfono dejarnos sus mensajes

Voz 11 39:14 viajeros

Voz 26 39:22 pues que tenemos Allende eso sí ha recibido muchos mensajes

Voz 1552 39:27 no tengo que hacer una decir una cosa no nos un mensaje audios de de cuatro minutos cinco por qué porque no cabe en claro que hay que ser concisos

Voz 4 39:36 en decirlo todo en treinta segundos un minutito cómo mucho

Voz 1552 39:40 el retorno y sobre todo que por cierto saludamos a todos los que no saludan hola Inma olas ante lo saludamos a todos pero lo que queremos son vuestras experiencias no que vivís que nos deis detalles que nos digáis de esos sitios a que habéis visitado íbamos a poner los tres ejemplos que han cumplido todas estas normas muy que parece vamos a encender nuestro Whatsapp de nuevo yo ibamos a escuchar lo que nos han dicho los oyentes

Voz 27 40:03 hola soy Pilar desde Alicante pues hemos estado escuchando en el coche mientras volvíamos de Segorbe después de vivir a tope sus fiestas que no conocíamos la zona es muy bonita con bastantes cosas interesantes que visitar la gente super amable además hemos hecho un descubrimiento gastronómico muy recomendable en el pueblo de al lado altura es el restaurante La Farola donde hemos comido unos plazos diferentes porque les dan su toque especial hemos bebido buenos vinos de la zona todo ello a un precio estupendo

Voz 4 40:31 después de este viaje confirmamos que no hace falta irse muy lejos para disfrutar

Voz 28 40:36 hola me llamo Nuria y soy de Valencia quería contaros la que has sido mi mejor experiencia viajera este verano me quedo de todo con el buceo Jávea tanto mi pareja como yo bucea damos desde hace años a los dos nos apasiona sobre todo a mí porque tengo una minusvalía en una pierna y dentro del agua pues siento que no tengo ninguna limitación pues decidimos ir a Jávea porque nos lo habían recomendado los amigos que también bucean y la verdad es que no se encantó a los dos eh bucea vamos con el centro de buceo cabo la no es que no está desde el primer momento muy bien y acabamos muy contentos con ellos hay dos inmersiones la pared negra y las piscinas de Neptuno

Voz 1638 41:21 bueno pues en los fondos marinos

Voz 15 41:23 la visibilidad del agua la cantidad de vida

Voz 28 41:26 todo es alucinante allí eh vivo

Voz 1638 41:30 los con vimos Morenda pulpos e ineludible banquillos y bueno pues bancos de sal pas de esa Argos

Voz 28 41:41 en definitiva mucha vida y bueno pues lo recomendamos sin duda alguna

Voz 15 41:48 la viajeros Mi nombre es vea y quería hablaros del último viaje hecho que ha sido a Cuba deciros que ha sido espectacular que nosotros tuvimos la suerte os lo aconsejo de coger un coche de alquiler ir viajando por toda Cuba estuvimos La Habana Vieja Trinidad Santa aclara Varadero que merece mucho la pena que a lo mejor de todo es el cariño de su gente y que si tenéis la oportunidad vaya hay saberlo mimbres acto

Voz 26 42:13 que oyentes más fiel

Voz 1552 42:15 más cosas de aquí de aquí una semana o viajes que allí sido fuera por ejemplo pues no se nos hubiera ocurrido coger un coche de alquiler en Cuba para visitar a eso

Voz 0808 42:25 de hecho hace muchos años y si además con dos compañeras que entonces estaban conmigo en la radio

Voz 1552 42:29 pues mira eso me lo toca contable

Voz 0808 42:31 eso planchazo muy buena recomendación esta última la de bueno y la sanos nos anteriores de hecho mira me he apuntado ya el templo que no es decía la primera oyente la farola en altura a ver si tengo suerte y la semana que viene me quieren atender

Voz 1552 42:42 perfecto pues ya sabéis en nuestro número de teléfono que ya está abierto para que sigáis mandando vuestros mensajes de audio pues mira como han hecho estas dos oyentes que nos que en menos encarna sus recomendaciones el teléfono

Voz 3 42:52 es seis cinco cero sesenta y ocho treinta y cuatro setenta y seis seis cinco cero sesenta y ocho treinta y cuatro setenta y seis Nos guardaba en la agenda como sí

Voz 1552 43:04 Air viajeros que somos vuestros amigos nos guardarse en la agenda mandáis vuestros audios con vuestras recomendaciones que guay me encanta

Voz 29 43:11 porque

Voz 4 43:20 sí que nos recomienda musicalmente para viajar

Voz 0808 43:29 hola Inma bolas Santi vuelva a hablaros desde otro

Voz 31 43:31 lugares aunque siempre cerca de vosotros eh me encanta esta versión en tango modernizado de vuelvo al sur creo que es una combinación de palabras genial para viajar volver aquellos lugares donde

Voz 4 43:42 qué sentiste bien siempre es muy buena esos viajero buena música viajero vuelve a

