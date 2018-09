Aquí os dejamos el podcast del Post Partido del Valencia CF - Betis

Voz 0691 00:00 el llegando ya al noventa sólo falta por conocer el descuento la tele Joaquín cuidado al Betis que era una contra hablarme tiene espacio y ataca canales canales para Francis el desmarque de Francis que me ha visto Sergio Canales que toca por dentro para guardado le persigue aguardado omisiva hizo falta guardando conduce toca bien abriendo la izquierda para Junior

Voz 1 00:18 sólo dos minutos pronto alargan hasta el noventa y dos claro

Voz 0691 00:22 ha habido cambios la primera parte junto a cuatro no le queda nada el partido la tiene canales canales al área bien Xavi me Domènech embolsando ya la buscando el amigo dásela Gaià donde la gané con la mano el pase en corto la tiene Jacobi para Parejo parejo a la pierdes la pareja la piel Bezana muy peligrosa pita falta Hernández Hernández menos mal yo no he visto mantas pero bueno la pita el árbitro y atacar Valencia no lo de las últimas la tiene Daniel Wass queda minuto y medio basa la derecha para Gonçalo Guedes vienes con Junior encarando hay Gonçalo para Daniel Wass que pone el centro haber Rodrigo fuera

Voz 1 01:05 Se marcha gente ya me está ya de Fran de esa quedó para ver ese remate de Rodrigo podía hacer gol pero lo cierto es que el público esperaba mucho más del Valencia se va a cumplir el hecho de que en cuatro jornadas el equipo salvo milagro el último minuto se va a quedar sin conocer la victoria

Voz 2 01:21 tendremos que mirar arranques malos seis temporadas hiciste tú algo parecido no Fran

Voz 0691 01:26 sí hay temporadas con más partidos sin ganar

Voz 3 01:31 seis cinco

Voz 0691 01:35 lo que dan cuarenta y cinco segundos así que vamos a ver a la última Gabriele Gabriele en el pase largo para Rodrigo la tocó bien mandil que partió Choice Amandi espectacular ahora va a recuperar Michi Shuai pita la falta de Fernández Vega fue

Voz 1 01:55 el gesto de desprecio se lleva la amarilla al delantero Michi allí después de ser golpe a Francis y con esto tiene pinta banquillos Marcelino que va morir el partido con cero cero

Voz 4 02:05 lleva amarilla amarilla por tirar la pelota donde no

Voz 2 02:09 toca cuando ya había pitado la falta que además es tontería porque te saca tarjeta tontería porque el Betis va a tardar más en sacar la falta y se va a acabar el partido el Valencia cree una ocasión para llevarse la victoria que va a acabar esto ya con empate a cero

Voz 0691 02:26 se acabó Peter nueve Fernández la tontería de basó allí le privó al Valencia de prácticamente el último minuto de partido final en Mestalla cuarta jornada de Liga el Valencia sigue sin ganar Valencia cero Betis cero pues vamos a ver cómo es esa

Voz 2 02:40 la reacción de los jugadores del Valencia Hay de la grada para despedir a sus jugadores después de que el Valencia

Voz 1 02:47 siga eso sin ganar Adrián si enfado Setién Joaquín porque querían que dejará sacar esa falta Hernández a ver si apoyan colgar al área saludaba Marcelino a su compañero en el banquillo el Betis lo cierto es que la gente se marcha sin cantar Si tampoco sin critica es decir decepcionado sorprendidos de que el Valencia no haya podido de nuevo ganan un partido empate a cero ocho cartulinas amarillas más tarjetas que ocasiones de gol la tuvo para hijo con ese remate al larguero en la según tramitado pero la realidad es dura la realidad es que no vamos a la Champions League con el equipo sumando sólo tres puntos de doce posibles cabizbajos exhausto físicamente los valencianistas que eso sí se queda muchos de ellos en el centro el campo para agradecer era pública a los más de cuarenta mil aficionados que hoy han venido a Mestalla el apoyo los ánimos pese al resultado el calendario

Voz 2 03:33 el de Liga dejando de lado la Champions ya hablaremos de Champions lunes martes miércoles ponen el partidazo contra la Juve y tal pero el calendario de Liga es que es complicado es que ahora hay que jugar el fin de semana en Villarreal campo difícil lógicamente luego bien el Celta que ha empezado muy bien de la mano de Antonio Mohamed este esta temporada luego la Real Sociedad que es un rival siempre peligroso y luego el Barça es que

Voz 5 03:59 el calendario del Valencia en Liga

Voz 0341 04:01 sí ha está muy complicado en este

Voz 2 04:04 inicio de campeonato y de momento no sabe lo que es ganar vamos a ver quiénes son los protagonistas que normalmente son los goleadores

Voz 1 04:12 en paralelo a lo que está metido en un lío Valencia de total repasando el calendario el Valencia ha metido en un lío con el resultado porque es verdad que puede ganar todos los partidos que tu dices pero claro para un pinchazo en la cerámica te pone en Liga ya yendo muy muy a remolque resto de equipos a ver qué hace el Sevilla eso sí porque el Atlético de Madrid Nacho no un equipo con ese empate al Eibar así que bueno pues de del mal el menos querido aquel no volverás digo Madrid vivo

Voz 2 04:35 vamos a ver quiénes son los jugadores que comparecen para dar su lectura pues partido León a Gonzalo Anaya uno de los responsables de prensa hablando con vas pero le acompaña iba se mete para dentro así que

Voz 1 04:46 a nadie el Valencia ahora mismo no se lanzaron años cosa iba con así

Voz 2 04:50 creo que le tendrá que sacar de dentro porque ha seguido para dentro pero creo que lo estaba diciendo te toca hablar va a ser creo

Voz 6 04:56 cardado el que hable por parte del Betis porque leer

Voz 2 04:58 en el toquecito y ahora se acerca si vamos a escuchar primero al mexicano Andrés Guardado la valoración que hace el el partido de hoy

Voz 1509 05:07 así es Miguel Ángel me encuentro con el capitán del Betis qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes Thais por bueno este empate a qué sabe este punto tres jornadas consecutivas sumando

Voz 6 05:18 no sé la verdad es que no me gusta ser conformista que es es bueno un punto no después analizase en términos generales estamos en un campo muy complicado contra un equipazo como es el Valencia ya ahí se puede dar por bueno pero al final como se dio el partido por momentos dominamos y creo que tuvimos opciones para para ganar dar ahí te dejo hay seis a que a lo mejor pudimos haber llevado los tres puntos no

Voz 1509 05:40 mister ponía un dos en la quiniela que ha faltado

Voz 6 05:43 para que se diera yo creo que con poco más de tranquilidad a la hora de atacar no en último pase como vemos sufrió yo creo que ya las primeras jornadas también crecimos un poco es de creatividad arriba o de de estar más finos ese último pase sí ha por ahí hubiéramos estado más acertados creo que vemos tuvimos opciones de gol pero bueno como te dije en un principio en términos generales suavemente analizas el rival el escenario un punto es muy bueno no la más clara la de ETA casi muy como la sacó pichichi sí la verdad que biquini estuvo en general tienen como te dije un equipazo así es muy difícil hacerles Bono también con el esquema ahí con cómo cómo trabaja su equipo masculino es muy difícil hacerles gol pero bueno no vamos contento porque aún así tuvimos opciones claras la esta calle alguna más por ahí en de cabeza Nos fuimos sabiendo con el triunfo pero te repito no al final un punto es muy bueno

Voz 1509 06:33 os está costando anotar sólo había marcado un gol pero máximo rendimiento cinco puntos en la tabla

Voz 6 06:38 si si ves esperemos que que esa falta de hoy se acabe pronto no porque al final el fútbol se trata de goles y si queremos ser protagonistas Si pelear arriba hay que ser los goles y ojalá que que a partir la siguiente jornada pues podamos hacerlo no te gracias

Voz 0341 06:53 cinco puntos con un gol sí la verdad es que las rentabilidades total ya absoluta ahora llevan tres partidos sin encajar le metió tres el debate de en el primer partido pero luego dejó la portería a cero en los tres siguientes vamos a ver si es vas finalmente el protagonista del Valencia o no no vamos a escucharle

Voz 1509 07:07 estamos hoy titular Chea UME cuatro partidos de Liga y el Valencia todavía no ha conseguido el triunfo en lectura haces del empate de hoy

Voz 6 07:15 bueno creo que los primeros veinte veinticinco minutos no hemos estado a nuestro nivel la verdad creo que ellos han sido superiores pero bueno luego Si si alguien merecía la victoria creo que hemos sido nosotros el final de la primera parte y la y la segunda creo que hemos tenido el control del partido sí que es verdad que que igual nos ha faltado un poco de de claridad a la hora de a la hora de crear ocasiones pero bueno hemos tenido vosotros muy claras nos lo que queríamos está siendo un inicio difícil pero bueno vamos a trabajar a muerte y pronto van a llegar las victorias por quién

Voz 1509 07:49 esas dificultades que os está pidiendo el míster y que luego no se está viendo reflejado en el campo

Voz 6 07:54 pues no lo sé que el fútbol es así a veces no sale como uno quiere el equipo tiene toda voluntad hice vacía yo lo que creo que tenemos que seguir por el camino del trabajo duro oí pronto llegarán las victorias empiezan

Voz 1509 08:09 paros ancianos el hecho de no haber sumado ID

Voz 6 08:12 tener ahora enfrente siete partido

Voz 1509 08:14 los en veintitrés días muy exigentes

Voz 6 08:16 bueno yo creo que que no va a venir bien porque el miércoles tenemos otro partido otra oportunidad de ganar aquí en casa que que lo deseamos con con mucha fuerza icono no

Voz 1509 08:27 qué pensaba lo de atrás hay que pensar lo que viene la nota positiva del partido después de cuatro goles en dos jornadas es que se ha mantenido la portería a cero hoy contiguo bajo palos

Voz 6 08:35 sí bueno el míster que venía apuntando que que debíamos eh

Voz 7 08:40 mejorara a nivel grupal defensivamente y bueno creo que hemos hecho un buen partido defensivo oí siempre que quedase con con lo positivo y creo que es una

Voz 0341 08:48 por una parte positiva sortea gracias tazas Jaume Domenech que el portero del bar denuncia una de las novedades en el equipo de hoy y dando su visión cada uno pues tira para su lado no guardado ha dicho que el punto bien pero que han tenido ocasiones para llevarse los tres porque ha tenido dos muy claras la de Mandi decía Illa de Takashi Inui que saca bajo palos y me he dicho lo mismo pero al revés que también gozó de dos ocasiones muy claras que las ha tenido el Valencia y la de Gameiro en la primera parte el larguero de Parejo en la en la segunda bueno pues en ocasiones quizás esta repartido el partido en posesión de pelota quizás también porque en la primera ha sido más del Betis en la segunda sido más del Valencia hay el valenciano ha sabido aprovechar esa posesión que ha tenido mayor en la segunda mitad para generar más ocasiones de gol quizás podríamos dar como justo con el empate Ibai cada uno luego hace la valoración pues arrimando el ascua a su sardina empate a cero al final entre Valencia Betis y el Valencia después de cuatro jornadas sigue sin ganar una pausa y lo seguimos analizando

Voz 0341 14:22 es bueno vamos a empezar con el análisis de lo que ha sucedido hoy en en Mestalla volvemos a la cabina de retransmisiones de la Cadena SER de radio Valencia allí en Mestalla para saludar a las de deportes de Radio Valencia Pedro Mata Pedro qué tal buenas hola a todos que dar buenas noches cómodas que vaho pues hombre de estoy esperando que vuelva el Valencia esto básicamente es lo que es la la sensación que llegase tienen la sensación que tengo no estoy esperando

Voz 21 14:50 que vuelva al Valencia y para que vuelva al Valencia es muy importante que vuelva Parejo es muy importante que vuelva con dos vía que hemos tenido y la mala suerte de la lesión IRI

Voz 1716 15:02 cuando esos dos vuelvan eh probablemente le llegará más cosas potables arriba a Rodrigo y a haya Gameiro a quién juegue arriba y cuando Gonzalo Guedes ya esté en el once inicial habrá más posibilidad de desequilibrar de desequilibrar los partidos cuando

Voz 22 15:18 pero Garay esté o no esté

Voz 1716 15:21 día Cadí a mí cuando Murillo vuelva y haga más competencia con Gabriel creo que podremos mejorar defensivamente Puccini ya hoy y ha mejorado la peor versión que hemos visto hasta el momento de él cuando todas esas circunstancias se den que todavía no se ha andado tienen que dar yo mantengo mi confianza en que volverá el Valencia

Voz 23 15:41 es preocupante el estar con tres punto

Voz 0341 15:43 los de doce hembras altura eh afortunadamente yo afortunadamente el Sevilla

Voz 1716 15:49 ella también ha tenido pinchazos vamos a ver

Voz 0341 15:51 si el Atlético de Madrid esta mañana también ahí también esta mañana entonces digamos que nos están esperando afortunadamente

Voz 1716 15:57 la parte buena de de la parte mala que es haber dejado de sumar nueve puntos de los doce que hay posibles porque son muchos puntos que luego puedes echar de menos pero afortunadamente el Sevilla también ha tenido tropezones vamos a ver esta cuarta jornada lo que pasa hizo el Atlético Madrid también ha tenido tropezó en el que yo miro más miro más al Sevilla miró más al mismo Betty miró más al Villarreal que que al Atlético de Madrid pero bueno como Atlético también está teniendo pifias pues también lo meto en el también lo meto en el en el bombo preocupante es bueno es es es preocupante pero para mí no es un no es para mí una preocupación grave porque sería grave Si Si esto mismo que está pasando ahora mismo estuviese pasando con con DO vía en buen estado con Parejo en buen estado con Guedes jugando de titular con Garay jugando con Murillo jugando entonces sería más grave sería mucho muy grave pero como no es eso por eso mantengo mi esperanza mantengo mi confianza en que vuelve al Valencia

Voz 0341 16:55 la pena es que viene un calendario de aúpa eh ya ya ha empezado de aúpa pero es que ahora lo decíamos antes quitando la Champions que los que te vienen ahora son nada más y nada menos que la Juve y el Manchester United pero en tu competición en la que Marcelino ha dicho Mateo Alemán se es la nuestra en la que tenemos que pelear ahora viene el derbi contra el Villarreal allí viene el Celta que ha empezado muy bien con Antonio Mohamed la Real Sociedad el Barça es que el calendario note dice va esto se va a acabar enseguida enseguida empezamos a ganar partidos no sigue complicado sí sí por supuesto pero no vamos a ver cuándo toreas en las ventas los toros no son vaquillas es que nosotros estamos torea

Voz 23 17:33 ando en en en en las venas

Voz 0341 17:35 está en la Maestranza en Valencia estamos toreando en plaza grande cuando juegan la Champions pues éste no no te va a tocar el Granada cuando juega la Champions te pueden tocar

Voz 1716 17:43 estos equipos iba para quedar cuarto en esta Liga española porque el Atlético de Madrid y el Real Madrid el Fútbol Club Barcelona desde luego hay Real Madrid es que multiplican por cuatro las posibilidades económicas de hacer plantilla que el Valencia y el Atlético de Madrid practicamente el el doble bueno pues eh

Voz 0341 17:59 así se han acercado es que el ya lo hemos explicar esto

Voz 1716 18:02 muchas veces se ha acercado mucho el Sevilla hijo y pues tienes que currar cero tienes que currar mucho para poder ser cuarto no es nada no es nada sencillo y el Atlético de Madrid también para ser tercero o para ser segundo que lo estamos viendo que hoy llega al Eibar y te ponen en apuros y claro cuando juega la Champions pues ahora tienes aquí a la Juventus no quieres tener este calendario difíciles pues no

Voz 0341 18:21 jugarla no jugar la Champions Hinault no lo tienes

Voz 1716 18:24 pero cuando estás en en la grandes plazas es es lo que te pasa yo no me pongo nervioso me es verdad que me duele es punto de doce pero no me pongo nervioso porque por pantalones tiene que volver el Valencia más parecido a la mejor versión de la temporada pasada cuando cuando se ajusten cuatro-cinco tornillos que están sueltos que yo los veo los veo claramente a Rodrigo que está en su mejor momento de forma no está pudiendo demostrar porque arriba no le llega prácticamente nada ahí es porque no

Voz 0341 18:52 hoy el juego de donde siempre ha fluido el juego

Voz 1716 18:54 del doble pivote que en algún momento yo creo que también ya yo creo que Marcelo

Voz 0341 18:58 pero oye eh la camiseta no son eternas quiero decir que si no se levanta de la tumbona pues puede jugar e Carlos Solé

Voz 25 19:07 no pasa nada vamos vamos a ojalá vamos yo coincido contigo plenamente

Voz 0341 19:11 en eso pero Marcelino me parece que aparejo no lo toca ya

Voz 25 19:14 ojalá ojalá ojalá pero eso es lo veo difícil

Voz 1716 19:17 bueno pues oye eh Marcelino tiene unos códigos internos en el vestuario que ser justo para él es muy importante los equilibrio de Justicia dentro del vestuario él no hace es honor a esa a esos equilibrio de justicia pues pues no no estará siendo fiel a lo que es Marcelino ya sé que es muy difícil quitar aparejo que aparejo por tres cuatro partidos malos que ha hecho pues a lo mejor no te lo limpias pero si hay que hablar

Voz 0341 19:45 ha levantado la tumbona es difícil quitar aparejo porque Marcelino habla maravillas de Parejo y es difícil que lo quite él yo creo que sería difícil quitarlo si nos atenemos al rendimiento de Parejo sería fácil decir oye no jugando bien fuera voy a darle pasaba otro sí

Voz 1716 20:00 no porque por ejemplo con dos pues pues

Voz 0341 20:03 el yo hoy veo no sé si

Voz 1716 20:05 y con dos vía el tema del de retirarse lesionado es porque le ha pegado mal al balón en el momento que que dispara hay hice hace daño aussie aussie es el de atrás de la lesión que que tenía

Voz 0341 20:17 las molestias que tenía que le impidieron estar ante ante el Levante

Voz 1716 20:19 no lo sé pero no me puedo explicar a lo mejor que con dos vía no sea el condón que conocemos porque esté jugando con cierto miedo con cierta precaución porque no sacaba deber bien del todo salvo que Parejo le pase algo parecido yo creo que se impone una conversación entre Marcelino

Voz 0341 20:35 Dani dónde estás que hemos empezado dónde estás

Voz 1716 20:40 Dani Parejo John Le veo eh Le veo no sé cómo explicarlo le le le veo dos sepia sea Le veo triste le veo no hemos instruye como si fuese a cámara lenta como si con cierta desgana no no he no es no es ese Parejo que te perdía balones en la frontal del ariete cabreados con él pero bueno luego él estaba activo pero es que yo le veo aparejo como que jugara que fuese la jornada XXXVII ya estuviese todo hecho y quedaron partido nada más ideas todo lo contrario entonces es muy necesario Parejo en el Valencia está con dos bien es mucho más necesario todavía yo voy otra cosa que me preocupa tenemos tenemos varios jugadores varios jugadores en en modo Frankestein

Voz 26 21:23 tenemos Garay Garay

Voz 1716 21:26 con el hay Garay con problemas físicos con problemas es que el hombre no los querrán y serán por capricho por supuesto pero quiero decir que está averiado que está tocado tenemos a Gabriel que siempre está con su rodilla fastidiada

Voz 0341 21:38 ya

Voz 1716 21:38 tenemos a Murillo que no acaba de ponerse bien después de la operación

Voz 0691 21:42 con

Voz 1716 21:43 tenemos acordó vía que no acaba de estar bien por sus molestias tenemos a que LAN que viene de una operación fortísima muy una operación muy muy muy grave que que esperemos que se haya recuperado y esté bien pero que es el que tiene que dar descanso que está también con problemas físicos quiero decir tenemos varias piezas del puzzle poco averiadas y también preocupa

Voz 0341 22:06 pues sí preocupa preocupan muchas cosas de este Valencia que no preocupaba en la temporada pasada pero vamos a ver si es capaz de hacer lo he visto así vosotros y si no está en el otro lado está claro está claro si si si es que no no eso no es el mismo Valencia que el año pasado en definitiva ese como has empezado tú es que es verdad que el año pasado no se parece en casi nada al Valencia que estamos viendo ahora vamos a ver la explicación que da la Marcelino un abrazo Pedro vale hasta luego vamos a ver si nos da tiempo a escuchar alguna de las respuestas de Quique Setién que que que nos decía que estaba ya en sala de prensa no sé si ahora determinó Carlos ha terminado ya tiene ha sido muy cortita la comparecencia del técnico del Betis apenas tres preguntas y más allá de hablar de nombres propios de su equipo y yo sé que me quedo con una respuesta que ha dado ese considera que la primera parte el Betis ha sido claramente superior al Valencia salvo pocos minutos la segunda la tónica ha sido la igualdad entre entre ambos conjuntos pero que que su batirle ha visto mucho mejor en el primer tiempo que es cuando según el merecía sacar por lo menos algún gol en el marcador claro no es la misma lectura que han hecho los jugadores en el primer tiempo el Betis ha sido mejor sí pero en el segundo ha sido mejor el Valencia yo creo que eh se han repartido el tiempo y siempre el partido las ocasiones yo creo que hay claras han tenido dos cada uno así que la lectura de ese tienes es ahí seguro que de Marcelino en la otra más parecida a la que hemos escuchado de Jaume llega ahora

Voz 19 23:18 el calor Marcelino pues vamos a haber

Voz 0341 23:21 lo que nos dicen el técnico del Valencia de este partir de este mal arranque liguero de del Valencia en esta temporada

Voz 19 23:28 para comenzar la comparecencia de Marcelino García Toral muy interesante conocer qué tiene que decir sobre Jofre con dos vías maravillosamente sobre esta dinámica de resultados que tiene el Valencia calor recordamos con solo tres puntos sumados de doce posibles nos a las puertas de la Champions y en un momento contando fichajes encontrando camino es difícil organizar agregado

Voz 3 23:49 y el micro de Marcelino

Voz 0341 23:55 no sé el micro de Marcelino a ver si tienes la rudeza su sexto tuvo ojo abierto

Voz 27 24:00 ahora verdad sí

Voz 24 24:02 eh

Voz 0341 24:04 escucha escucha a través de tu sí que acerca el altavoz puedes porque sino

Voz 24 24:10 una escucha de verdad es que sepa está todo perfecto no bueno para no hacer colas no

Voz 0341 24:41 bueno escucha muy lejos escucha a través de un micrófono que no es el que se debería escuchar la señal de prensa de Marcelino no nos está llegando dejarlo porque es el escucho un poco de fondo

Voz 24 24:57 podría hacer cada vez mejor

Voz 19 25:06 ahora yo era otra pregunta ver se puede escuchar Viena

Voz 0341 25:09 bueno aquí tu micrófono se te escucha perfectamente si acercas tu micrófono al al altavoz se podrá escuchar más humano

Voz 19 25:16 no ponemos el altavoz bueno Carlos decirte que aquí está todo puesto tal cual ocurre en todas las comparecencias si podemos que después te Marcelino lamentable partido estoy una amiga a su equipo por supuesto

Voz 24 25:37 dicen gusta mal es cierto con menos de cinco eh es evidente estaba estas jornadas no no ha muy satisfecho por ello inicio

Voz 28 26:35 eh

Voz 24 26:36 dubitativo podríamos decir con errores nos conocimos vulnerables en Rivas no elegimos sonoro y conseguimos las ocasiones de gol una por su virtud porque creo que que lo hicieron muy bien no fue un error nuestro nosotros en ese periodo también la tuvimos después dominamos Nos faltó pues bueno quizás en los últimos metros ser más precisos yo estoy muy satisfecho del partido de hoy porque venimos de unos resultados de jugar siempre en contra el día del Levante igualó el partido en dos ocasiones y tienes bastantes ocasiones yo y en un partido complicado después de un inicio difícil el equipo sobrepuso lo que quiere decir que que nuestra mentalidad es adecuada para superar esta situación que queremos ganar necesitamos ganar no pues sí que ahora es el momento de estar juntos y con este grupo que a mí me demuestra cada día una gran actitud un gran compromiso por lo tanto desde dentro somos muy optimistas a a que la victoria va a llegar de una vez que llegue la primera creo que vamos a ser un equipo progresivamente más competitivo y mejor

Voz 0962 27:49 hola buenas tardes chivos bueno para la Cadena SER tiene hacerle dos preguntas una eh fijando nos

Voz 24 27:56 cómo vives el partido del otro día te preguntamos Leandro

Voz 0962 27:59 la gente se te veía muy cabreado porque se te veía muy activo hay un gesto que repite es durante noventa minutos se te ve mucho que es el de juntar las manos para juntar las líneas que ETA bien decías que lo echas en falta el otro día en el partido contra el Levante tanto para defender como para atacar ser más equipos

Voz 24 28:16 junto como el año pasado seis Se puede decir

Voz 3 28:20 eso por un lado

Voz 0962 28:22 el que explicaras porque este año no obstante juntas las líneas porque qué te cuesta tanto concienciar a todos jugadores y otras me gustaría que habláramos del centro del campo de la importancia también comparando de lo que fueron parejo en la pasada temporada la importancia que tuvieron lo que son ahora mismo obvia por desgracia en lastrado por las lesiones que me gustaría que dijera escritor

Voz 24 28:44 en él y sobre todo parejo al rendimiento que tiene en este momento es evidente que cuando desde mi punto de vista que cuando no tienes resultados favorables y hay algunas acciones de juego como nos pudo suceder hoy en el segundo tiempo por a presionar muy arriba sino somos solvente Genesis situación que salen al al pasillo central tenemos dificultades el segundo tiempo del español no sucedió el otro día en el contra el Levante por momentos nos sucedió entonces al no ganar creo que juntos estando juntos sin precipitarnos en la presión y seguir muy arriba a la presión porque son los puedes a organizarse no somos capaces de recuperar el balón en campo contrario donde a día de hoy no somos muy eficaces el estar juntos nos lleva a una situación de protección y el rival nos va a generar menos situaciones de peligro que creo que en este momento es muy importante por eso insisto mucho en el apartado defensivo que nos juntamos ir también en el ofensivo que seamos capaces de salir rápido para juntarnos según una progresión del bueno es algo en lo que estamos asistiendo para intentar mejorar eso nos va a hacer en llegar a segundos balones que ahora mismo por pérdida o por Reyes la o por despeje pues estamos teniendo problemas Il en cuanto a la situación de los dos centrocampistas yo siempre creo

Voz 3 30:14 en el colectivo

Voz 24 30:16 creo que el portero es bueno gracias a los delanteros y los delanteros son gracias al portero al portero en el medio todo el grupo de listas que están forma un equipo un bloque o no si somos ese equipo qué queremos ser de forma continuada que lo somos creo que cada vez más minutos pues volveremos a ser repito como dije anteriormente un equipo competitivo el balón pasa por el medio mucho si somos precisos pues les damos velocidad al juego progresión en el juego ir si nos juntamos como hablamos anteriormente pues vamos a recuperarme rápidamente el balón y haremos menos esfuerzos individuales y menos largos al final es un proceso de mejora en el en el que estamos en el que creo que por momentos el no ganar también nos lleva a tomar

Voz 26 31:11 excesivas decisiones individuales

Voz 24 31:15 a veces pues esas ganas y esa podríamos llegar casi ansiedad pero que no se da el caso pero sobre todo esas ganas de ganar Nos apura en situaciones con balón y sin con DO vía pues había tenido como sabéis un proceso en el tobillo derecho y hoy en el tiro el chut pues yo creo que ése será movido la pierna de apoyo volvió a resentirse de esa misma lesión en la misma zona me pregunto es por favor aquí todo derecho

Voz 0962 31:49 buenas tardes que matizó pero y cuando voy acristalado para para el partido

Voz 24 31:55 no sabría decir que me parece complicado en cuatro días solamente de una recaída de una lesión que no era muy importante pero pero está claro que que le está privando de ahí adquirir sumó su momento de forma ideal o de tener confianza nivel gestual de apoyos si pues es complicado que esté pero eh tendremos que esperar a mañana o pasado para primero ver el diagnóstico que realizan los médicos y luego cuál cuál es la respuesta a las dolencias buenas Marcelino Samuel subirá blanquinegra es al equipo se le ha visto al final cansado en los últimos minutos del equipo falto de ritmo le que que estaba bajo de forma y es que no hay cansado en los últimos minutos creo que estábamos los dos equipos similar nosotros hicimos un grandísimo esfuerzo a lo largo de los noventa minutos eh jugamos contra un equipo que tiene buena posesión en y también es cierto que yo soy partidario de lo que no eres capaz en ganar en ochenta y cinco minutos no lo pierdas en cinco entonces pues no en algunos situaciones del juego por digamos que de mía no recogimos un poco nervioso no fuimos a a presionar arriba para alguna situación que nos generan sobre todo en el tramo final de desventaja acuerdo pues una acción de fuera de juego y otras a acciones por ahí algún pase a la espalda eh nos privará o nos llevara a una derrota en esos minutos pienso que si ganamos nos van a ganar los de arriba tuvimos ochenta y cinco minutos para hacerlo en los Juegos los jugado desde refresco cualquier situación tenemos que tener orden suficiente para no perder

Voz 19 33:44 esto no lo hubiera dio hace nunca de los cuatro empates en Orriols pero hoy no he dicho esa palabra de mi sigue pensando que el equipo puede mejorar el equipo hace cosas para ganando partidos así que es cuestión de tiempo pero obviamente la aficionada a modo de cuatro jornadas sino ganar unos seguirle comenzamos

Voz 24 34:10 la exigencia de Valencia es estar arriba en la tabla tenemos que estar todos preparados para ello nosotras no generamos expectativas muy a largo plazo a corto plazo sino un equipo dominar el juego desde nuestra idea colectiva sumar victorias estoy contigo me creo que pudimos ganar los cuatro partidos los detalles no no están favorecía hay situaciones puntuales del partido hoy nos pudimos adelanta en el marcador ellas españoles pudimos adelantar en el marcador prácticamente en todos los partidos damos primero salvo el día del Atlético Madrid posiblemente nos dieron ellos primero pero el resto de partidos estamos primero pero por diferentes circunstancias no acertamos en muchos partidos creo creo y una vez por ejemplo visto el partido del Español donde para nada creo que haya habido una superior al del rival sobre nuestro equipo quince veinte minutos en el segundo tiempo pues ellos también nos dieron puerta aprovecharon muchos ocasiones me niego a a pensar que todas esas situaciones no es condición yo creo que ahora mismo la situación que nos puede privar del tener más seguridad es la falta de una victoria no el año del centenario o intentar volver a repetir Champions eso creo que no no nos debe no no no debe no debemos fijar atenciones a largo plazo sí fijarnos a muy corto plazo y en cada partido

Voz 19 35:43 nos contestaron que no Orriols Maximilian muy convencido de que puede arrancar gestual que incorporamos los técnicos de Valencia mucho mucho más tranquilo a la hora de explicar lo que ha sido el partido hasta empatar el Valencia del el Betis que ahora viene la Champions así que queremos preguntar si la Champions molesta o puede ser una diciendo en el caso de ganar para recuperar confianza de cara a la Liga

Voz 24 36:09 yo no soy negativo soy positivo por naturaleza no creo que la afición esté nerviosa no me da esa sensación no me dio a esa sensación hoy trasmitió cierto nerviosismo en los primeros veinticinco minutos luego cuando vio el equipo el resto del partido no transmitió nerviosismo tiene ilusión por ganar ambición por ganar ganas de ganar como tenemos nosotros pero un equipo esforzarse intentar ganar no ganas en estos momentos cómo se sale de esta situación con la con el apoyo con estando juntos estando unidos intentando en todos aunar esfuerzos porque el equipo tiene capacidad tiene compromiso tiene ambición trabaja bien es un grupo unido no hay alertas ninguna ninguna alerta por semana o cada día me hace a mí pensar que esto es una situación en la que por diferentes circunstancias pues tenemos que intentar progresivamente llevar a los jugadores a su mejor forma se que la victoria también les va a ayudar a ese aumento de confianza ir es una cuestión que creo que es de tiempo para mí en ningún caso en ningún caso a estas alturas de temporada hemos perdido el más la más mínima posibilidad de al final cuando llegue a final de mayo lograr nuestros objetivos es uno de los últimos reductos por favor ponernos el Adrián Rubio

Voz 29 37:41 en la Cadena Ser

Voz 24 37:42 no sé si lo más preocupante de un partido

Voz 29 37:44 el de hoy aunque sea la falta de muchas ocasiones claras de gol jugando en casa contra el Betis es verdad que el equipo tenía en la segunda mitad de ese remate al larguero ya tienen algún acercamiento más pero la presencia en campo contrario no se traduce en un caudal de ocasiones muy grande no sé también lo achaca porque iban entrando piezas nuevas como por ejemplo Guedes con problemas físicos y que te falta algo de continuidad en en el once vuelos jugadores que pueden estar en el campo

Voz 24 38:09 desde mi opinión es una suma de varias circunstancias eh según van pasando los minutos vas teniendo la necesidad de acertar para meter bolie adelante porque quieres ganar después hay jugadores que su pretemporada como creo estoy viendo a otros muchos equipos sobre todo ha sido un nivel alto les está sucediendo lo mismo bastantes futbolistas sobre todos los que participaron en el Mundial o como es nuestro caso algunos jugadores que pasaron en la pretemporada por no situaciones normales pues ahora casi digamos que están en pretemporada pero estamos en pretemporada compitiendo

Voz 3 38:51 necesitando bueno

Voz 19 38:54 quiero que mi equipo queremos

Voz 24 38:57 los que en nuestro equipo a gamas ocasiones por supuesto trabajaremos en ello pero son situaciones que se dan en el otro día en contra el Levante tuvimos cinco remates cinco remates en el área pequeña dos pegaron en los palos ir en total de los cinco no fuimos capaces de transformar ninguna Oysho hubiéramos tenido cinco remates en el área pequeña pues posiblemente hubiéramos ganado pero creo que también hay que el mérito al rival que con tres centrales se arropó muy bien dentro del área defendió muy bien esa zona tuvimos creo que en dos situaciones bastante claras de gol otras de peligro no acertamos hay que seguir trabajando por él gracias a todos como siempre leer más

Voz 0341 39:52 bueno pues es el análisis de Marcelino después de lo que ha sido el partido de hoy el inicio de Campeonato en el que el Valencia está dejando bastante que desear vamos echando el cierre a este Carrusel deportivo valenciano y Nos faltan en un par de consejos que darles a puntuar a los jugadores del Valencia en este empate a cero contra el Betis

Voz 11 40:13 nuevo Civic con todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito

Voz 8 40:19 Center auto Eduardo busca avenida de Pista de Silla en de That's Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia gracias a nuestros clientes ahora a amigos seguimos en Catarroja Torrent y Almussafes At Mediterráneo tu concesionario Ford

Voz 30 40:40 y dos dos

Voz 3 40:46 no

Voz 0341 40:52 vamos a punto a los jugadores del Valencia como hacemos después de todos los partidos hoy sin poder bueno hoy en los tres anteriores sin poder cantar una victoria que tenga uno buenas notas para los futbolistas del Valencia que de momento pues no lo están haciendo demasiado bien Fran como siempre Jaume ocho

Voz 15 41:11 ni seis Gabriel siete día cabe y seis Gayá seis con dos vía lo califico

Voz 0341 41:24 Parejo cuatro

Voz 15 41:28 Serie cinco Ferrán Torres cinco Rodrigo cuatro Gameiro tres

Voz 0341 41:42 de la segunda parte salieron primero vas

Voz 15 41:47 seis

Voz 25 41:49 luego Bachiller fue el último mes

Voz 15 41:53 de de siete hay cuatro ok el más destacado Jaume

Voz 0341 42:01 pues sí ha tenido un par de intervenciones bastante buenas en las dos ocasiones claras que ha tenido el Betis que ha evitado que aún estemos lamentando más este inicio liguero de lo que lo estamos lamentado no porque si hubiese sido una derrota evidentemente la cosa sería pues un punto peor de lo que es ahora estaríamos con dos de doce y ahora estamos con tres de trece pero bueno vamos a pensar en positivo y en que el próximo partido que vas a narrar es el primero de Champions contra un rival contra el que nunca ha jugado el Valencia y que es uno de los mejores equipos del mundo así que vamos a pensar en que tenemos un pedazo de Carrusel el miércoles que viene con un Valencia Juve nada más y nada menos no ojalá que sea un poquito más

Voz 0691 42:44 más efectivo que el de hoy porque me preocupa al Valencia ya no excusa de ocuparse es de preocuparse porque hay demasiadas carencias pérdidas de balón el equipo mal posicionado llega poco portería contraria no genera mucho juego ofensivo de poco vale gastarse cuarenta millones en bienes o poder gastarse cincuenta empacho Yi si el equipo no genera demasiado juego ofensivo que para mí debe de este Valencia de la temporada pues tenemos programas perder