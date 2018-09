Joan Ribó, el alcade de Valencia: "Los mercados articulan un barrio"

Voz 1397

00:00

Valencia Mercat de Montesclaros es la primera es un se enteré tres eh Sender vayan a que Valencia siga una ciudad de Barry si de Pablo E Entonces la manera de articular un elemento fundamental digamos desgarrar Serveis Centre de salud les coles pero el Mercat es un elemento fundamental de articulo ha sido de un barrio Carles Hodei avanza en un mercante japonés Se saben lo que no se entera de Duke Energy alimentación yo creo que es una idea un mercantes como una escala de alimentación en estos momentos este Mathieu decía ya analfabeta analfabetismo me alimentaria importantes la yen Carla en el Moment Jarre educar la enumerar razonable que no produzcan desgranó y es que en estos momentos la tercera idea el mercante sus entre un par la agricultura cultura de proximidad a la alimentación sostenible Guarín avances pero yo voy resaltar pero nosotros es Mercat Son Moll importancia Satán Nos al tres Sceptre vayan a que esta idea Fenin versión se Mercasa va a ser un que va a comenzar yo creo que pueden en el dos mil diez Seguretat ya en definitiva Sceptre vayan era una Alimentació Valencianes de Millor Colita