A vivir Comunitat Valenciana (16/09/2018)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días

Voz 2 00:02 Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 0419 00:08 aún hoy empezamos el programa trasladando un olor típico en muchos puntos de la Comunitat Valenciana los domingos en muchas casas de nuestra Comunitat es el día D el olor a leña leña para todo tipo de arroces incluso de Fire Guás aunque hoy nos vamos a centrar por supuesto en la leña que cocina que vive la auténtica paella valenciana

Voz 3 00:28 a vivir que son dos días Comunitat Valenciana desde el cincuenta y ocho Concurso Internacional de paella valenciana de Sueca

Voz 0419 00:37 en ella en A vivir que son dos días Comunitat Valenciana

Voz 4 00:41 entre un olor a leña impresionante recibir

Voz 0419 00:43 modos está la alcaldesa de Sueca Raquel Tamariz dio al regidor del concurso de otras muchísimas cosas más que estaríamos aquí media hora nombrando las Vicent Baldoví no sé cómo llegas

Voz 4 00:52 tanto que te ilusión

Voz 5 00:55 los Arribes Atocha ya

Voz 0419 00:56 bueno lo primero estuve la parrilla debe de tener algo mágico esto del arroz del mundo de la Roth debe tener algo mágico las predicciones meteorológicas anoche prácticamente a las doce de la noche eran de lluvias torrenciales hasta las doce del medio día y qué ha pasado

Voz 6 01:09 no pues no sé ya veré Yates que ir esta vez mira Si el primer que resta a ir estamento sofocadas porque claro el concurso de paellas y te una cosa bonita es que Lidón a este que con ellos perfectamente al porque no ni había un plan B pero claro hiciera clave yo diría totalmente lo que es el concurso de paellas que si yo si sale de fe me han cosas que cuatro yo pero una cosa está eh participadas de muy Països diferentes que Sampietro semifinal al mismo por tanto yo creo que el Deus San aliada en el concurso de paellas de pico

Voz 0419 01:54 Solecito tío está completamente llena todo este Paseo de la Estación esto de venir al con

Voz 4 01:59 Oso de paellas a su familia sus rituales venimos

Voz 0419 02:01 como profesionales haciéndolo un montón de años ya Fer pero también a nivel personal yo llevo muy temprano por la mañana recorre o la parte más antigua de Sueca están los hornos abiertos o huele a pan huele a pueblo huele a tradición y luego a medida que va pasando la mañana esto se va llenando pues de gente me imagino que desboca pero de todos los puntos de la Comunitat Valenciana sobretodo cada año más el nivel internacional se percibe

Voz 5 02:27 son cincuenta habita en Cíes que porten en este concurso de de países de Sueca cada década cree que es tema avanzando Unami que también es Juan comenzar Emma era una cosa de local que era lo que pedía la paella la CEA la tenía el bable y cada te y yo creo que la de de este concurso de Donato hecho que a B en parte esta de que siga una cosa local pero si si de nacional y después internacional von Kevin en también Spinners de de a tres países así y al final lo que ha dicho estar cada año innovando y Moon una no lo ve Tato no novedades que también tienen así y esta templo la película hará también si Irán

Voz 4 03:09 las tenemos la adictos los estamos viendo perfectamente

Voz 5 03:12 ella también de cine a él el que FAES ha llevado que cada año lleva ya multi si no no meses debía que hubiese el día gran Si durante más que el día de hoy siga alguna vez respetarnos Borat de que no pintaba Masaveu hasta día de vi yo creo que salía para que quede día apuntase

Voz 4 03:29 al final de cada año que les entrevistó cada año que venimos vamos viendo que algo que es algo muy tradicional que forma parte practicamente de nuestro ADN no está reñido con la innovación cada año tenemos cosas nuevas Raquel

Voz 6 03:42 exacto de esos tractor sendos quedar en uno me en haya otra de al no van salir Dimas de que estos cantantes Gwen safety una semifinal me digital y tenían un participante Un participan que hizo de esa semifinal yo creo que en ganar coqueta poker modernos el concurso está Klar Sade mantendrá un concurso tan nos como designa pero coqueta Poker se van introduciendo los cambios que te fan estarme les da corte lo que es la Societat probado hecho en When San feto un no un spot de Conil nace ella que está el día dieciséis pesar sismos pactar a traducirlo al Valencia y al Anglés para que sirva de internacional pero yo creo que eso renovarse o morir o no pero eso al concurso te dice Historia que practicaran Karthikeyan sea un pleno defendiendo yo debería Tatum diminutos verdades pero Barrera pero el concurso de la política encarcelada primos como Andersen Baldoví mía que pasa del para caso sino un éxito mismo mes municipal del Ayuntamiento de Vegadeo sobreventa en vez de la parte fundamental es patrocinó los capos hartones empleo dicha resalta de paella zapatos es el dinero privado IB abonarle están B nosotros está cuando participar tres Mall por eso muy desconocido también

Voz 4 05:24 que es indiscutible es que la para ella es mucho más que gastronomía que es el plato uno de los platos más conocidos en absolutamente todo el mundo que en todo el mundo se quiere conocer cómo se hace la auténtica paella valenciana vosotros al final una pequeña localidad de la Comunitat Valenciana os habéis convertido en el epicentro de ese secreto en el epicentro y los embajadores de la auténtica paella valenciana es decir el nombre de Sueca barro dando por todo el mundo y desde luego os sitúa en el mapa por otras muchas razones además de lo de la paella

Voz 5 05:53 sobretodo que ha hecho el que CMT ya cuantía semifinales que están en el que falta suecas exportar el Mondeo sueca el de Valencia y la cultura de es valencianas porque aparte de la Ross portentosas productos sones que van allí Jan se Gemma hacer paellas allí en los productores valencianas es portento hotel que ya piensa cultura valenciana va a pero también hará Ana evadir Arno esta semana al día bien tambalean Emma ha proclamado el Día Internacional del Día Mundial de la paella

Voz 7 06:26 colaboración de Valencia ella tres institución

Voz 5 06:29 Nos han que hice hice plata internacional tan no Astre siga con ese sería Tótem opine para ella con tu con sueca que representa allí también desde el concurso de paella entre tan Ampera preste Plath es fantástico y anima a echado que la paella haya esperen una total Money han en el cara a que siga ya mes ya no me ayuda a saber que la paella lo que Fall sueca representa

Voz 0419 06:58 Raquel es tu de de de estar como decíamos en el mapa a nivel

Voz 4 07:02 internacional por algo tan importante como la la gastronomía también lleva de forma paralela otras cuestiones me imagino que esto traerá turistas a lo largo del año o personas interesamos no solamente en comerse una buena paella buena pero cocinar una buena paella sino en conocer la cultura que hay detrás de la recolección de la arrojo de todo ese Xetra

Voz 8 07:20 abajo con lateral que lleva

Voz 4 07:23 la paella hay que tiene muchísimos años que es ancestral y que desde luego forma parte de Sueca y de otras poblaciones de alrededor

Voz 6 07:30 tú dices que suele caer a Lewis entre de la paella Joe es entre Moltó aún sueca está al par natural de la Albufera mes de la mitad de es la rosca tenían en la Albufera a su de Cannes yo creyese magnífico del turismo el que comentabas es espectacular gore como el arroz en la partida que suele sueca día una partida a Miles en la partida vemos desde La Montañeta Descharnes que es un mirador espeta acumular cada beca que vean después por una fase distinta Despres veus comicios riesgo Creixell Despres desde pongan en también adquirido desde la Xunta no es Molins de el pasillo y Molins de la vida con la persona que venga en un futuro porque es un proyecto de fue eh sí ya Pérez allane han hemos metros Issam Deferr multas son versiones encara pero en un futuro la idea es que la persona cubo vuelve la qué Máis en la partida fins puros es que Sofía pera refinar Louis convertirlo en lo que el granero hiciera Ros blanqueo hasta que Mendes móvil Isaac Oslo You cree que es un despegar pretenden vender es inventar Moscoso se ni ansiedad sueca tenía eso el que tenemos hoy soy yo creo que en deben en esas cosas no Sara que te te el tema de la gastronomía eso no el de concurso Esther la tele de todo tienes Mané

Voz 4 09:11 a lo que tenemos después hablaremos con con las personas creativas que han hecho que define un poco más allá de las recital de la paella que también la define define sobre todo la cultura de la India que que es algo diferente presentarse con amigos de charlar de juntarse Un domingo día festivo la el proceso de elaboración de la paella conlleva otro otro y otro tipo de componentes humanos que son difíciles de entender entender en otros lugares del mundo no

Voz 9 09:37 sí

Voz 5 09:38 la paridad está claro que es es también que cuando tú vas a esa nicho incluso de convoyes tú vas

Voz 4 09:47 bueno voy a ella

Voz 5 09:52 aquí el que Volta la paella a cultura que tenían entre estas en la paella testaferros ser BZ mientras están Toxo también con seis Take Two

Voz 4 10:02 está haciendo la paisajes que no lo hagas sí sí a mí es decir más cosas

Voz 5 10:09 Despres fue el Tippi y a ETA de que si iban todo ir experta si está la está la cultura valenciana Katerin yo creí que exportar la cultura sobretodo la gastronómica en la parte está les Valencians yo creo que tribunal una manera de ser Nos Valencians que buen deportar en despertar Almond Astre el de exportar nuestra cultura de yo creo que va a agradar mutis Se Couture

Voz 0419 10:39 bueno a mí me encanta siempre cuando cuando viajamos a a determinadas poblaciones porque lo de lo de la política municipal a mí me parece apasionante estar al lado

Voz 4 10:48 los políticos y que prácticamente toda la población

Voz 0419 10:50 ya ha pasado ya a saludar es tanto el rato habiendo así con la mano a mí me parece un gesto espectacular y me parece puesto

Voz 4 10:57 que define mucho la política municipal es es muy difícil que os dais es muy difícil que los políticos municipales con Davis nuestros errores porque os conocéis no

Voz 6 11:07 exacto es el que te de Borneo sí

Voz 4 11:09 sí sí de bebés parlantes

Voz 6 11:11 yen que te diré Carles público en el agua minusválido que a mitad Duque cual Ségol político ávida de ver pasar primer te la política municipal pero hay gente por que les persones las ansias top ten de iban a la cara te miren a su fin que cuando una persona terminan sus pero una cosa que nuevas es complicada porque después de la tornará a probar ya con la menos dices cosas yo creo que sí el apellido que también no es difícil lo que tú Deus si te equivocas esas que el ideas compran del Papa en el cangrejo si te va a vivir mira al yo que medidores que me arreglaría Lamela las cosas de la política de proximidad Stefan arrimar también reivindica unos los que tú no te es competencia pero que con ese quién aportaban a tocar pues a la que tienen los propone ese INSEE política de Pons que debió que es el que es completan ateo me es el que es competencia da tres pero arrimar aquí ya te agarrada a su político municipal inmigrados son en las que la carrera para

Voz 4 12:23 bueno bien tempranito esta mañana cuando me he sentado ya en las también han este escenario estupendo que que me encanta en el paseo de de la estación dos Bekaa han venido dos niñas unos trece catorce años a preguntar que qué era esto ha dicho que era la radio y lo primero que me han preguntado pero va a venir la Alcalá de esa si va a venir la alcaldesa no os preocupéis me parece maravilloso Ésta es una de las cosas que vida política de proximidad y el periodismo también Rossini estas cosas sencillas que llenan también la información

Voz 6 12:50 es que yo de mucho ministra alinean venden visite es de Betsy que que es a coste piensan siempre Ayuntamiento choques acabara Nodar deportes de casa siempre la entrar al despacho charro Enel ciclismo después la carrera Ichi que Z coste la campaña son cosas que que que también no infraestructura pues no está tan mal

Voz 4 13:16 bueno pues no reitero eh me encanta la política de proximidad me encantan las caras de ilusionados que siempre tenéis en este proyecto y en todo lo que viene después sueca está en el mapa sueca están las prioridades culturales de esta Comunitat Valenciana hay también de este país así que muchísimas gracias alcaldesa Sidor os dejo que estén es que ir volando a continuar con vuestro protocolo muchísimas gracias como siempre un placer escuchados muslos y eso hay que ver

Voz 3 13:48 a vivir que son dos días Comunitat Valenciana la más completa información en tu TDT todo el deporte en TDT el mejor entretenimiento en TDT escucha toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor recinto Niza lodo y tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio en España te dirá de mando y escucha tu radio preferida la Cadena Ser en tu TDT escucharla disfruta

Voz 10 14:23 te imagino es una carretera sin señales de allí sin semáforos comunica es existía

Voz 11 14:36 si quieres algo de otros Wiesel para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea tarde y cuenta les a todos quién eres publicidad siempre en la radio siempre en la SER

Voz 12 14:49 el presidente cierra los

Voz 13 14:53 que hace rabos visualiza una emisora de radio maravillosa ya debe solicitado piensa ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores ya las estoy imaginando Cadena Ser la emisora que aparecen tus sueños no a mí no me apareció la hagan así como como más listo que imagine una emisora de radio maravillosa de broma pues claro que me ha parecido la Cadena Ser susto de verdad

Voz 10 15:32 la Cadena SER la emisora que parece lento

Voz 13 15:36 no

Voz 14 15:42 bueno vale vale ya está año

Voz 13 15:46 ya

Voz 15 15:48 contamos con el mejor portero con portero el empate a uno

Voz 16 15:54 se buscó el sólo una pareja de centrales Rafael Alkorta Pablo Alfaro en el medio centro la mezcla perfecta de potencia africana béisbol el frío pucelano Zarandona es un inglés y un italiano en el centro del campo que la tocas

Voz 17 16:10 hola qué tal

Voz 16 16:12 siglo I will i Pod Riche los extremos clase velocidad y calidad Álvaro De Vito y Javier subirá de enganche tenemos un delantero argentino del Valentín Alsina abrupta el al cual le lleva un arquero ICO en el balón de gol Suárez que despiertos Pace entre enero el líder del programa Gilbert

Voz 15 16:48 la Cadena SER

Voz 19 16:55 hoy es eso

Voz 13 16:59 es el latido

Voz 20 16:59 el amor por portugués ponga porque tenemos más de tres mil viviendas con esta un cuarenta por ciento de descuento para que te es acaso entra en año punto es flechazo

Voz 1 17:13 a vivir que son dos días

Voz 2 17:14 Comunitat Valenciana

Voz 21 17:20 a vivir que sí

Voz 3 17:21 en dos días Comunitat Valenciana desde el cincuenta y ocho Concurso Internacional de paella

Voz 22 17:29 también de eso aquí estamos comprobando

Voz 0419 17:32 cómo están elaborando un montón de paellas y entre ese montón de paellas saldrá la mejor paella del mundo requerimos ya han A vivir que son dos días Comunitat Valenciana a Jesús Melero que es ni nada más ni nada menos que algo así como el maestro paella pero de Sueca ir del mundo Diego llevó Jesús porque llevas treinta y dos años haciendo esto

Voz 23 17:51 treinta y tres en Sueca pero para de cocinero

Voz 4 17:55 de cocinero y especializado siempre en arrobo

Voz 23 17:58 desde que llevo en sueca especializada más en el arroz ya que la cultura del pueblo ya lo a los campos de sentir desde el pueblo era para preocuparse mucho de ese plato

Voz 4 18:09 Jesús hablábamos antes con la alcaldesa que que el crecimiento de la parte internacional cada año es un poco mayor seguían haciendo desde hace unos años empezaron a hacer semifinales establecidas y oficiales evidentemente en otros puntos del planeta en países muy dispares y a partir de ahí eso va inyecte crecimiento parece como imparable cada vez hay más países interesados en formar parte de este concurso internacional

Voz 23 18:32 preclaro humillarnos y todos hemos empezado con llegó más lejos del mundo porque pensamos que era noticia que a las antípodas de aquí hubiese gente que tuviese esa inquietud puede hacían este tipo de paella élite arroces lo que pasa es que no lo hacían como pensamos los valencianos entonces nosotros lo que hacemos es llevar la cultura valenciana llevar la receta del plato como lo hacemos aquí hemos concursos exactamente como este con los mismos ingredientes con lo mismo la misma meta

Voz 5 19:01 la de la paella a la que cuando tengan aquí allá

Voz 23 19:03 la tengan practica de lo que se va a hacer aquí por supuesto que estamos dejando hay cultura de los valencianos ya que es un plato que es en nuestro ADN Nos toca mucho la moral

Voz 4 19:14 no digo que lo pensamos lo del chorizo este tipo de cosas no se ponen muy nerviosos visto ellas te parecía el jardín que llevaban

Voz 23 19:25 bueno está con leche he visto hacer traídas ya que coincidió

Voz 4 19:28 que que entonces no

Voz 23 19:30 hay muchas clases las cosas que están muy buenos pero la bandera de las paellas se cansa es la paella valenciana tienen fama por eso porque es la paella valenciana en la que dio lazos maestra plato y queremos que lo hagan como sentimos nosotros es decir eh y que gastó en nuestros productos que si no los tiene de los valencianos están aquí en el campo cultivando garrafón hay Ferré augura para exportar en todo el mundo que para eso

Voz 4 19:53 pues muy bien muy bien es un conjunto al final industrial al que que esas exporta me parece importantísimo esto que decías que no solamente van a aprender a cocinar la paella para luego venía el concurso sino que dejamos allí un rastro un montón de países que he aprendido a hacer la auténtica paella valen valenciana va a seguir haciéndola de una forma correcta probablemente enseñara también a otras personas

Voz 23 20:13 claro nosotros lo que estamos haciendo pues el primer lugar en el que el Castell nuestros productos que nuestro equipo de arroz que lo gasten ya que Castán para ellos otro tipos de arroces sobretodo los Pérez cocidos lo porque disertará les da más seguridad pero claro este plato tiene un pequeño dificultades que las estamos enseñando pero también tienen que aprender a gastarlo producto como lo hacemos nosotros tienen que saber que las esponjas que coge sabores y queremos que gasten nuestro tiempo de la humanidad que quieran pero el arroz que cultiva sobre todo aquí en un parque de haberles Vera ya que tenemos un Malone debido sobre este tipo de arroz y eh hay que tener en cuenta que sueca tiene muchísima cultura del arroz cualquier persona sueca hace unas playas fabulosas que tienen que estar contentas las mujeres ya que ha sido el plato que ha metido al hombre en la cocina porque la paella la haces

Voz 4 21:01 sí es verdad es verdad y por lo tanto

Voz 23 21:04 me llamo cultura que también qué hacemos que en todos los sitios deseaban los hombres lo que hacen este plato intentan descansar un poco las señoras

Voz 4 21:11 Jesús la iniciativa de realizar este tipo de de de concurso de pequeños concursos os semifinales en otros lugares del plan del planeta surgen desde el Ayuntamiento de Sueca o cada país solicita que vaya Isaí hacer la semifinal

Voz 23 21:24 las surgió porque Japón que fue él tenía una inquietud de que querían varios exportadores de productos españoles pues de aquel país la embajadora de España en todo el mundo por supuesto que tengan interés nota también pues querían claro meter un concurso en en Japón y a partir de ahí nosotros pues cogí una iniciativa y pensamos que con los contactos que teníamos de aquí pues empezamos a a intentar hacer semifinales en todas las partes y si buen inútil la iniciativa siempre en el Ayuntamiento porque yo trabajo para el Ayuntamiento trabajamos con el beneplácito del Ayuntamiento no hay no hacemos nada sin contar con ellos nos podemos equivocar no porque nos equivocamos nótese provocaría el pueblo y Thiem procuramos llevar un consenso a la hora de de hacer las cosas no hacemos nada que no contemos con el concejal y por supuesto con la alcaldesa

Voz 4 22:13 fuera de la Comunidad Valenciana Jesús los más apasionados de la paella valencianos siguen siendo los los japoneses

Voz 23 22:19 no sé qué decirte porque Sudamérica tiene también mucha mucha cultura los más aprisionando son donde más valencianos hay sea la parte del mundo que haya tocado más gente valenciana lo hacen porque si te das cuenta cualquier persona no sé pues el otro día vi salir un arquitecto que que estaba en un país muy remoto y por supuesto en su casa cría con una paella gigante porque a los amigo les invitaba a comer para ella porque era valenciano valenciano lleva con él siempre como una eh en un auto del vamos en el ADN no no Juan

Voz 4 22:52 conseguirse una tortuga lleva

Voz 23 22:54 da siempre una paella por todo el mundo sabe

Voz 4 22:58 bueno casos Melero sabemos que tienes un montón de trabajo esta mañana hay yo creo yo tengo la sensación de que ahí especialmente avalancha de gente este año no sé si por la por el cambio de predicción meteorológica la gente ha salido a la calle no sé si era algo así pero desde luego te vamos a dejar trabajar te vamos a seguir que evolucione el concurso yo he visto que hay algunas que tienen muy buena pinta que pintan muy bien y a ver qué tal se va desarrollando

Voz 23 23:21 muy bien pues muchísimas gracias Jesús Melero maestro

Voz 4 23:24 muchísimas gracias

Voz 3 23:51 a vivir que son dos días Comunitat Valenciana desde el cincuenta y ocho Concurso Internacional de paella valenciana de Sueca

Voz 0419 24:05 una de las novedades de este año dos mil dieciocho de este cincuenta y ocho Concurso Internacional de paella valenciana es la relación que ya empieza a haber entre el cine este plato internacional que como decíamos al inicio de este programa es muchísimo más que gastronomía lo vamos a pegar una pequeña muestra de ya como de de cómo ha conquistado la paella al mundo

Voz 4 24:28 cinco

Voz 15 24:29 Nos vimos la detecta la auténtica no paella chorizo a la paella estamos los dos víctimas y luego con la verdura poco a poco Ávila eso sí que es internacional la pizza también desde aquí de hombre por Dios

Voz 0419 25:01 este es el Trailer de un largometraje que se estrenó el año pasado que tuvo bastante éxito que bueno era una comedia así medio de un triángulo amoroso que tenía como escenario como base la elaboración de una paella hoy también nos decía la alcaldesa esta mañana que a lo largo de toda la mañana porque además los tenemos aquí en la Dido hemos estado oyendo esta terminología muy relacionada con el cine de Se graba silencio plaquetas por aquí los actores que se mueven entre el pollo entre el conejo Llúcia bueno aquí está pasando bueno pues que está grabar

Voz 4 25:28 todo un corto de una producción valenciana de una productora valenciana llamada paella Productions y recibimos al productor Fran Moral muy buenas bienvenido

Voz 25 25:37 algún día aplauden

Voz 4 25:39 pues eso digo yo algo habéis hecho yo creo que habéis hecho un conjuro ente

Voz 0419 25:42 todos los que estabais implicados en este concurso porque yo no

Voz 4 25:45 mucha estaba bastante preocupada cuando me he levantado esta mañana digo buena no pueden ser pues tenemos muy manos meteorólogos vamos a pero desde luego se han equivocado pero bueno cuéntanos qué es lo que estáis haciendo

Voz 25 25:56 en fin tumbó eh que está basado en una historia real una historia que va a pasar al concurso va a hará cuatro de ancho de restaurantes de Migueli Juani que eso es van presentar Paco Dorado Pinel iba resulta que para buena estamos relacionan la moda que acudía invade contar la historia va en Paco resulta ser que aparato japonés que ya había Si de de tantas personas que ya pues son The Times le iba a dar tan con Buffett la paella en la metrópolis que es el Chapo al final ya Chapo ya aporten cuatro restaurantes Japón

Voz 4 26:32 esa continúa teniendo allí ahora ahora Cavendish

Voz 25 26:35 pues restaurante en Tokio

Voz 4 26:37 Miguel impone bueno y toda esa historia es la que va un poco alimentada de menos arte francés una historia hundido añadió

Voz 25 26:45 claro está pasasen en historia real de miguelín Fanny después unos antes Lancet total a la par de fisio que muy bonito inventar pero Donald y meter miedo dramatismo de la historia

Voz 4 26:55 bueno a nivel técnico a nivel de producir de grabar un corto aquí entre el humo entre la gente cómo está funcionando

Voz 25 27:03 el este equipo está ya está con su experimental no

Voz 4 27:06 con Fados seis van Federer Sami de la sólo ha habido aunque

Voz 25 27:09 mientras a la FIDE de Xàtiva de venta de venden en un mil persones en cada día así que que en mil personas cada te ven que estoy Cruz de Bin persones que tenga me están mes que mis que experiencias no en este tipo de producciones

Voz 4 27:29 José a Franken vuestra vuestra hija una base de de esta productora podríamos decir que uno de nuestros objetivos es intentar transmitir también parte de la cultura valenciana

Voz 25 27:38 si nosotros hacer cine clara par de definir no sé si compañía producción siempre intentan buscar y es que paguen a la Jayne que siguen en Palencia o gran parte en Palencia y que total a tiempo a reflexionar de arreglo Desmond este este valle Sepang en Valencia pero antes Bateman jazz porque de hecho en América asimismo los americanos despachos país Toys van a saber de qué va a estas son expresa que hoy se

Voz 4 28:01 cuáles son vuestras vuestros próximos trabajos que tenéis ese pensados para los próximos meses

Voz 25 28:05 pues tengo que este ahí se muy activo si ahora tienen acabar este documental esperan pero nacional dan ya una producción internacional para National Geographic

Voz 10 28:17 el apodo la vengo hasta Valencia

Voz 25 28:19 hay también es lo que voy quienes son muy pocas vacaciones

Voz 4 28:25 lo hice esa sin la radio para que se entere tu jefe au había avale tu presidente

Voz 25 28:31 el animal que para mentalidad

Voz 4 28:33 este no es bueno pues esperemos que la grabación vaya bien bueno tiene que salir bien si yo sí porque en el caso de que no saliera bien a otro concurso hasta el año que viene no mover no lo lo que es curioso

Voz 25 28:44 sí veo que la paella que está grabada ideó falta Ras de igual que no has quiso acabar soy simplemente de aquí pero bueno España yo ya estoy Yemen

Voz 4 28:56 a que os están dando consejos de estos pobres no tienen esto llover Sharon bueno pero amoral muchísimas gracias a ustedes así os vaya muy bien que tengáis muchísima suerte que se ido evolucionando le daré Josep así ya lo sabemos además en dos pole

Voz 25 29:14 no ya tienen claro diga diga me escuadra sí que está claro que no

Voz 4 29:19 bueno esto me encanta una paella define lo decía ya la alcaldesa está clarísimo eso sois uno de los alicientes más que tiene este gran concurso de paella internacional de Sueca así que enhorabuena y gracias por estar aquí Nos han catado contase seamos a tres gracias hasta pronto

Voz 3 29:58 a vivir que son dos días Comunitat Valenciana desde el cincuenta y ocho Concurso Internacional de paella valenciana de Sueca

Voz 0419 30:29 bueno por suerte yo siempre lo digo va bajando el nivel de humo eso nos deja respirar un pelín mejor nos permite hablar un pelín mejor pero al mismo tiempo a medida que va bajando el humo va pareciendo más gente con lo cual el ruido ves cada vez un poco más ensordecedor pero bueno lo vamos a intentar recibimos en este A vivir que son dos días Comunitat Valenciana especial desde prácticamente el centro de una paella a una de las personas que más ha colaborado

Voz 4 30:51 la imagen tan importante en esta era que ha ido tomando este concurso Internacional de paella Mikel San Feliú de socorrer destruyó muy buenas bienvenido también

Voz 7 30:59 hola buenas

Voz 4 31:00 sabemos un montón de años se cuéntanos un poco sí

Voz 7 31:02 sí la verdad es que empezamos hace nueve años con el proyecto de esto el concurso de Sueca ir poco a poco hemos ido avanzando y hemos ido creciendo y dando nuevas opciones y nuevas iniciativas y acciones pues para que hoy en día pues junto con

Voz 27 31:18 tanto

Voz 7 31:18 con Jesús Melero que he hablado antes del Ayuntamiento contra aquel miseria también estuvimos trabajando con Tere e del Ayuntamiento Hipercor TI pues con consigamos que hoy en día sea lo que es el concurso de paellas

Voz 0419 31:32 suelo claro imagino que algo que están tradicional que forman parte tanto de la de la identidad de esta población de Sueca incluso de la Comunitat Valenciana darle otorgarle Un valor más que es a través siempre de la imagen a través del marketing a través de la publicidad pues a veces no es fácil convencer a los políticos pero yo creo que lo tienen ya clarísimo vuestra intrusión en este mundo ya salvable que lo tienen clarísimo y que para llegar también otros puntos de que estamos una imagen elaborada

Voz 7 31:59 no por supuesto además de una de las cosas que nosotros tuvimos cada de cuando nacimos como estudio de diseño en Arrate es que queríamos que todas esas fiestas que no tenían una comunicación clara o que no tiene una imagen muy muy clara pues que nosotros podíamos darles valor noi de podíamos llegar a crear pues un logotipo una imagen deportiva una web unas redes sociales una comunicación corporativa y acciones y eventos que puedan potenciar pues el propio concurso durante todo el año pues te digo que hacemos acciones en el Maratón de Valencia actualmente también vamos a Fitur en enero con con el con el stand de la Comunidad Valenciana pues tenemos ahí uso Cuqui donde enseñamos a todo el mundo hacerla de aquí de Sueca de la del concurso y luego pues evidentemente todas las semifinales que hacemos por el mundo no dejan de ser propias acciones de marketing no donde promocionados el concurso y procedamos el resto de semifinales ahora estamos yendo a ocho países ahora mismo

Voz 4 32:54 sobre todo nivel de redes sociales Miguel como habéis notado la evolución

Voz 7 32:58 pues brutal la verdad es que desde el inicio que practicamente surgía en las redes sociales empezamos a trabajar las redes sociales aquí en el concurso también hemos ido viendo que ha habido una evolución desde de un interés relativamente normal a hora mismo que tenemos muchísimos seguido tanto en Facebook como en Twitter aparte de todas las visitas que tenemos en la web grupos que de alguna manera han ayudado a crecer también a las redes sociales del concurso como ese grupo de paellas arroces que están especializados en en en en nuestro sector no oí en la gastronomía ahí sobre todo en las paellas y qué hacemos una semifinal digital con ellos con lo cual estamos en Annecy la verdad que sí

Voz 4 33:37 bueno vamos a escuchar lo hablábamos al inicio de este programa con la alcaldesa una de las novedades a nivel de imagen de de este año es la creación de un spot publicitario muy no muy bien elaborado que parece un pequeño documental define así que vamos a escuchar un pequeño fragmento nude

Voz 28 33:53 yo en el escenario perfecto para desvelar un secreto no les para en esto soy yo los que disfrutan con unos se preguntarán cómo llega Vegas si están a puntos les contaré un secreto les contaré el secreto de la felicidad estoy harta de recetas poco acertadas estén atentos porque sólo diré una

Voz 3 34:18 lo primero que debemos hacer es cortar el conejo a trozos regular luego haremos lo mismo ahora ella comprenden el secreto verdad

Voz 28 34:30 utilicen novia sean felices disfruten utilicen no Konami utilicen lo con la familia Hybrid

Voz 4 34:48 la paella habla en primera persona habla de cómo me tenéis que elaborar así soy yo estas mi personalidad pero también habla de felicidad habla de amigos habla de convoy como los decidirá el vencedor habla de de una de cosas que forman parte de nuestra identidad como buen

Voz 7 35:04 y así lo hemos querido transmitir en este vídeo justamente lo queríamos dar una una línea creativa a una red a la receta porque lo que queríamos contar de perdimos como objetivo es que ayude a más gente hacer la paella valenciana abonarla con con nuestros paso no con la con los pasos que seguimos los valencianos repollo y con el Valencia pero a la vez queríamos que fuera algo diferente y creativo diferente y ahí es donde dijimos que no es la paella a la que habla Illa que nos cuenta esta historia desde su punto de vista de porqué esa gente es feliz nos lleva al pasado a como ha elaborado la paella ya ya el resultado final que es que todo el mundo como dices tú se ha reunido alrededor de esa paella es feliz todos han comido a mí y es una pena que la radio transporta Hay lo que hemos escuchado pues te lleva a imaginar que esto pero me gustaría que todo el mundo entrará en Youtube el vídeo de la receta bonita porque la la factura tanto de imagen como sonido como de todo lo que es el el el ambiente es espectacular y me gustaría que que todo el mundo lo vida en que comparte

Voz 4 36:05 mira con sus imagino que lo había proyectado en otros lugares del planeta donde se hacen semifinales cómo reacciona la gente de de otros lugares tan dispares y tan distantes

Voz 7 36:14 sí es una es una una pasión e nosotros aquí yo reconozco que en Valencia le tenemos cariño que queremos a nuestro plato más internacional al pero tengo que reconocer que fuera de España en fuera de nuestras fronteras e ya no es sólo pasión sino es exótico es especial para ellos nosotros somos el esa parte de de España de que más les gusta no que es la gastronomía o o las tradiciones que que nosotros tenemos

Voz 4 36:44 hablemos de hablemos del cartel que también este año ha sido muy especial tiene características muy especiales y muy sentimentales me parece Amis

Voz 7 36:52 sí sí que las tiene y además eh cuando todos los años hacemos esa reunión creativa en el en el Ayuntamiento con todos los responsables ir el con los coordinadores del concurso lo que lo que hacemos es eh empezará a trabajar y a investigar que Kate que podríamos contar este año de nuevo del concurso porque

Voz 4 37:10 eso es complicado

Voz 7 37:12 que es verdad que que el concurso tienen tantas cosas que contar y tantas cosa

Voz 4 37:15 es decir que al final

Voz 7 37:18 hombre encontramos esa línea que encontramos para darle un año más ese enfoque que queremos transmitir este año casualidad que estábamos allí reunidos en una exposición que tenían en el salón de actos donde habían restaurado cerca de cinco seis carteles antiguos del eh de fiestas de aquí de suelta Nos encanto pues no fue amor a primera vista con carteles y dijimos ya está claro sabemos lo que queremos queremos contar que como sabéis hicimos un estudio el año pasado el Concurso Internacional de paella valenciana de Sueca ese concurso gastronómico más antiguo de España no lo más antiguos estamos haciendo ahora al estudio a nivel mundial esperemos que esté entre los primeros y creo que sí que va a ser así

Voz 4 37:59 no a la quinta

Voz 7 38:00 Linda pero sí que es cierto que dijimos que mejoró no ha de esa tradición de que es Fukushima de las eh antiguo más gastaron lo más antiguo del mundo que cojamos esos carteles que dio en ciento veinticinco años llegamos un homenaje y haga usted el de este año en ese en esa línea estética ahí de diseño gustó muchísimo evidentemente esto apoyado por por todo lo que suponen en Sueca todos los actos que hay pues daba juego a crear ese cartel con todos los actos de pues de eso ocupa de paella de master class el concurso la gala de premios si no que vemos aquí reflejado en mi pueblo

Voz 4 38:36 tú dirías que que hay clientes que son mucho más que clientes yo os veo aquí tan felices trabajando que creo que es mucho más que un trabajo no os veo implicados no solamente porque queréis que salga el trabajo bien sino porque para vosotros esto son como personal como importante para nosotros

Voz 7 38:51 si es así de hecho en hay una cosa que siempre decimos si es que no sólo unos nueve el trabajo que la pasión por lo que hacemos y en esos hechos hasta luego en el día a día hay el cómo cuidamos a a los proyectos en los que nosotros estamos involucrados en este caso sueca es algo más porque yo ya no sólo por sueca porque al final me me siento parte de de Sueca en estos días que estoy aquí trabajando de Di dedicándole muchas horas sino durante todo el año vengo a visitar lengua veros pena

Voz 10 39:22 o a ver a al a al municipio caes

Voz 7 39:25 Cullum su sitio nuevo donde el sitar y que dónde comer in y que ver como Sancho las playas de Sueca ir haciendo enamorarse del del sitio de la gente en

Voz 4 39:35 de especial no te parece si yo creo que cada vez

Voz 7 39:37 no

Voz 4 39:38 sí bueno también es verdad cada municipio tiene suerte

Voz 7 39:41 el PP de Valencia tiene su gracia interna pero hay algo que nos une a todos Yes de muchas cosas como es el el el el clima la gastronomía es la forma de entender la vida y eso hace que todo sea mucho más sencillo el cuando decías claro que los implicado porque a a parte como valenciano pues sostuvo te puedes imaginar el orgullo de poder trabajar para el mejor concurso de paellas del mundo y que estoy seguro que que mi padre que faltó hace muchos años y me enseñó el hacer paellas estará muy orgulloso de de comer dónde estamos y lo que estamos haciendo

Voz 4 40:14 sabiendo además que actualmente la gastronomía es un puntal esencial en el turismo de la Comunidad Valenciana hay que es mi motor de una buena parte importante de nuestra economía

Voz 7 40:22 por supuesto y más aún con el próximo jueves que tenemos el el gol paella Day además está promovido por el Ayuntamiento de Valencia del Ayuntamiento de Sueca al concurso de de internacional de Sueca wiki para ella varios organismos de Turismo Valencia con Turisme España ese día además el veinte pues va a ser un día más donde vamos a a poner esa pica no en que la paella es el día el día más importante de el veinte de septiembre el día más importante de la paella

Voz 0419 40:58 bueno eso es una maquinaría que ya no para que sigue una locomotora va que va en funcionamiento estos un poco como las fallas en el momento en que es apagar el fuego de las paellas empieza ya a la preparación del año que viene

Voz 7 41:07 empezamos a trabajar si es como acaban de cocinar los cocineros como David Montero que tenemos aquí al lado ya Ia termina ellos de cocinar es casi que nosotros no podemos pensar ya en el

Voz 4 41:20 cabezas creativas que no paran Mikel San Felipe soporte estudio muchísimas gracias como siempre grabadoras

Voz 3 41:33 a vivir que son dos días Comunitat Valenciana desde el cincuenta y ocho Concurso Internacional de paella valenciana de Sueca a vivir que son dos vidas Comunitat Valenciana

Voz 30 41:56 Katrina

Voz 15 41:59 contamos con el mejor portero con otro portero el partido ahora mismo en fase I

Voz 16 42:05 pues con sólo una pareja de centrales Rafa Alkorta Pablo Alfaro en el mediocentro la mezcla perfecta de potencia africana es buen el frío pucelano rara dormidos un inglés y un italiano en el centro del campo que la tocas no

Voz 17 42:19 el exagerada o la siquiera

Voz 16 42:22 ha sido un ir y si los extremos clase velocidad y calidad Álvaro Benito y Javier subirá de enganche tenemos a un delantero argentino del Valentín Alsina el volcó lleva un arquero y con el Balón de Oro gol Suárez es que descubierto se esté Pace entre enero el líder del programa Leader

Voz 13 42:58 poner radiofónico que no encuentro nada que me guste será culpa miedo te en medio de comunicación no será que no has escuchado la ser escuchado y no no me gustó no no te tenías que decir que no que no se ha escuchado la SER

Voz 31 43:20 yo no han encontrado no pues yo yo no puedo mentir la la la SER la escuchado yo no me gusta mucho mucho mucho relativismo moral mucho mucho buenismo

Voz 13 43:30 cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído Laser está frase tenga sentido yo decía que no había oigo Laser pero la Serla la Cadena SER no podemos gustar a todos pero nos conformamos con gustar Szabo estaba

Voz 32 43:52 una suya Aladino como si de la lámpara maravillosa

Voz 2 43:57 el cuento está muy bien y mola mucho que por frotar un poco te salga un genio y que te diga que te Bacon

Voz 10 44:02 a ver tres deseos pero tú crees que es fácil hablar con un señor de diez metros que sale de una lámpara es que tela ya verás es que impone a ver cómo se lo digo pues yo quiero

Voz 33 44:20 bueno mientras te lo piensas me volví para tal

Voz 10 44:23 lo que no hay manera

Voz 11 44:26 si quieres algo de otros Wiese lo para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea atarle cuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el SER

Voz 3 44:46 cadena SER

Voz 34 44:50 a mí

Voz 3 45:05 a vivir que son dos días Comunitat Valenciana desde el PIN cuenta yo ocho Concurso Internacional de paella valenciana de Sueca

Voz 0419 45:13 ahora incluso notarán ustedes que hablamos un poco más deprisa no exenta la ansiedad en los últimos momentos minutos del programa porque queremos contar tantas cosas que no nos da pena que se acabe el tiempo paseando e restos montones de de están donde están cocinando en estos momentos Pay hemos descubierto una iniciativa que nos ha encantado y a una persona que también David Montero bienvenido una buena que te ahí está un poco nervioso le tengo que decir a ustedes porque no le ha dado tiempo a tirar el arroz me ha dicho

Voz 4 45:38 Torres errantes que han ido corriendo esta falta

Voz 27 45:41 crear arroz normalmente minuto pero bueno vamos a hacer superó muy rápido

Voz 4 45:45 bien bueno eres una especie una especie de especialista en arroces creativos no solamente en los tuyos Larry tenemos que esas

Voz 27 45:52 no no menos en arroz y creo que la gente que muy sufrido y que tenemos que experimentar con ingredientes diferentes siempre y cuando llamándolo por su nombre que son arroces cocinados en ella no lo vamos a llamar para ella solo el el el día veinte de septiembre igual haré que sería Serbia para poder hacer pero bueno sobre todo pues sobre siempre tenemos e ingredientes que tenemos con la nevera que tenemos en casa que no estamos acostumbrados a poner en la paella que creo que es el momento de empezar abrir nuestra mente que es un plato que se está interaccionando mucho y sobre todo enseñar a la a la persona que las hagan cambiar pongamos hay ingredientes diferentes que el mayor protagonista siempre sea el arroz no los ingredientes y que estén integrados dentro de la paella a diferente que le pasa bueno yo hablo mucho

Voz 0419 46:35 tú no hablas los lo necesario no tengo

Voz 27 46:38 no sé lo que les basadas diferente en otros países es que el arroz es un arroz cocido tiene mucha proteína por encima para que hago mal y queremos me aparte hace el King Si quieres aquí en Valencia también por otros países para enseñarnos los juegos tradicionales valencianos la paella valenciana

Voz 4 46:56 no solamente te mueves por otros lugares del país también me han dicho que eres una de las personas requeridas por algunas celebrities de este país para fiestas privadas en las que también se requiere la presencia del arroz sea como sea en exacto es la app es la estrella

Voz 27 47:10 a las doce las tres Águila para ellas el Círculo de la Amistad de la alegría de la excusa para juntarse con tus amigos para tomar tu cervecita y a la gente le gusta más que hacemos también tener estos estudios de doce dos dos con gente que tiene así bastante repercusión elaboración los dos muy contentos

Voz 4 47:26 en tu cuesta en tu cuenta de Instagram a estas horas formalmente en este programa hablamos de de redes sociales tienes un montón de seguidores ictus fotos puesto que el noventa y cinco por ciento están centradas en el arroz hay mucha gente interesada por vida por conocer otros arroces

Voz 27 47:40 muchísima gente de la haciendo estaba súper interesada en conocer qué nuevas recetas que más o menos tengo más o menos una medida uno menos más de treinta y cinco mil fieles en Instagram todos están focalizados en el tema de la paella el arroz porque son las únicas fotos que hubo están inmersos en la receta y por eso ahora el veinticinco de septiembre

Voz 4 47:57 iba a preguntar adelantado ya no pastizal la pregunta lo bonita que viva queda tanta gente interesada en el mundo del arroz que presentaba un libro precioso por cierto al menos la portada no era ésa que se llama paella Lovers puede ser exacto

Voz 27 48:12 pues pues sale el veinticinco de septiembre es la presentación en el de Valencia a las siete de la tarde por fuera el precioso pero por dentro horas más

Voz 4 48:20 vale la maquetación el diseño las

Voz 27 48:23 recetas las fotos contamos a una historia también para que no sea el típico libro de recetas tradicionales que que sea un poquito como más alegre más divertido

Voz 4 48:32 David Montero te dejamos que vayas a echar el arroz como decimos en la Comunitat Valenciana en Valencia que tenga mucha suerte con muchísima gracia hay como ganes ahora actúan hogares muchísimas gracias aquí aquí venimos a celebrarlo me voy corriendo venga muchas gracias por haber venido tenemos así que tenemos una novedad no habíamos hablado nunca de esto pero es una parte muy tradicional muy necesaria muy importante en el mundo de la paella pero en el mundo de la paella desde sus inicios la cuchara de madera Francisco Montesinos muy buenas bienvenido estamos fabricante de cucharas de madera destinadas a la paella o la padecen sucio

Voz 9 49:16 bueno esto es tradición que toda la vida estresante pasamos ya íbamos a vasco hayas dormido hacerla para ellos ya va por su cuchara de madera esta fábrica que es totalmente de aquí estamos y también importando a todo el mundo

Voz 35 49:35 que nació junto con la paella Ike quiere morir juntos

Voz 25 49:38 Copa del

Voz 4 49:39 hombre esperemos que no muera no queremos que ninguna la paella ninguna cruz de madera pero vamos a explicar a nuestros oyentes que seguro que hay algunos que no son aficionados a la paella qué sentido tiene lo de comer a la paella concursal ademanes

Voz 9 49:52 pues os estilos muy simple de él lo es nuestra es de fabricación nacional totalmente no es de otros países es la única fábrica calles de Europa tenemos orgullo que podemos decir entonces la madera absuelve el aceite te comes estrictamente el sabor eso es imprescindible de hecho eh por poner un ejemplo eh a los extranjeros por ejemplo españoles una cuchara metálica interior por ese cogerla cubriendo dar voz contenedores es increíble porque el aceite lunes no les gusta chupar entonces quiere comerse el sabor el verdadero saber y sabor de lo que es el voz y eso se consigue solamente colista escuchando toda que echarle madera es de vida no es que ver vejado el estado de todos nuestros antepasados Gemma Cuervo derbis tatarabuelo que vivamos sólo apoyan paella y llevaban acechaba de madera eso saquen a la postre dio aviso hasta que ha conocido frustración duración se ha querido promover nuestros sentidos nuestros el quinientos y queremos hechos que vendemos en Japón en Alemania en Estados Unidos en China e hacen escuchadas ellos de más de no están permitidas aquí en su toma Estados Unidos o sea que estamos poquito poquito hace

Voz 35 51:21 es lo mismo que la paya ir junto con una paella

Voz 9 51:24 hacer fue internacional

Voz 4 51:25 de hecho yo he visto a miembros del jurado de este concurso Internacional de Sueca probarlas muchas paellas que tiene que probar con la cultura de madera consorcio no pero muchos de ellos y lo es que si por obligación es bueno Francisco Montesinos muchísimas gracias por contarnos esta historia en A vivir que son dos días común estás valenciana que que esa fábrica que nació con la paella siga siempre en activo

Voz 9 51:49 y por supuesto el día veinte ahí sí que estamos nosotros como para traducirlo

Voz 4 51:55 bueno como tiene que ser un embajador más de la paella valenciana ya aquí desde sueca a todo el mundo a todo el plan qué tal estamos llegando ya al final tienes que A vivir que son dos días Comunitat Valenciana especial desde sueca desde el mundo de la paella desde el mundo de la cultura desde el mundo de la gastronomía de la Comunitat Valenciana nos vamos ya a la una en punto del mediodía

Voz 36 52:17 muchísimas gracias por seguirnos como cada domingo como siempre el próximo domingo más estaremos en el mismo lugar y a la misma hora muchísimas muchísimas gracias por seguirnos por escucharnos