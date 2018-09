Hora 14 Fin de Semana Comunitat Valenciana (16/09/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce Comunitat Valenciana Manuel Gil

Voz 0260 00:08 se cumple ahora un año desde que se firmó el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género un acuerdo que actúa y pretende erradicar la violencia contra las mujeres es en todas sus manifestaciones este próximo martes en Alicante se reunirá la comisión de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las medidas que ya se han puesto en marcha consensuar nuevas acciones para intentar erradicar esta lacra de la sociedad de una lacra por cierto que no cesa recordamos que en lo que llevamos de año dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas en la Comunitat Valenciana tren

Voz 1534 00:37 hay tres en toda España este pacto

Voz 0260 00:40 eso es una iniciativa de la Generalitat pero es una alianza social en el que participan todas las administraciones y muchísimas entidades sindicatos o el sistema judicial y lo más importante a todos nos compete luchar contra el patriarcado porque sin igualdad sin tener en cuenta la mitad de la sociedad somos menos Comunitat para Cristina Otxandio adjunta a la Secretaría de

Voz 1534 01:02 zona políticas LGTB e Institucional de Comisiones Obreras este ha sido un año positivo porque ya se dan los primeros pasos por ejemplo por parte de año en realidad se han cumplido medidas como la equiparación de indemnizaciones por asesinato de mujeres que sufren violencia de género a las de las víctimas del terrorismo una medida que sólo cumple en la Comunitat Valenciana en toda la Unión Europea pero apunta Otxandio que el pacto no modifica las leyes que su competencia es la de sensibilizar es decir ayudar a cambiar la mentalidad pero sólo pensando a largo plazo asegura además que el pacto quiere intentar evitar mediante la prevención y actuación que las mujeres e hijos sufran la violencia de género

Voz 2 01:43 pacto no Cámera mentalidad porque misma pueda ayudar a cambiar es la cuestión a medio y largo plazo es decir lo que se trata con el con el con el partes intentar evitar de entre la prevención ante la actuación sobre las mujeres y los hijos e hijas que sufren violencia de género pero las muertes eh pues pacten sin en igual que la legislación por sí sola no cambia la situación

Voz 1534 02:09 o echando considera que la violencia de género se reduce a largo plazo educando a los niños y a las administraciones públicas y mejorando los derechos de asistencia de las víctimas Por su parte Alberto Ibáñez el secretario autonómico de inclusión de la Agencia Valenciana de la igualdad asegura que el pacto de violencia de género es una luz para ganar al patriarcado Por ello sostiene que es la mejor herramienta para poder responder de manera común contra la violencia machista y trabajar en la feminización de las sociedad

Voz 1534 02:55 Ibáñez apunta que hubo un pacto que se debe proteger y potenciar ya que gracias a este acuerdo se ha conseguido que cuando hay un asesinato machista o desigualdades la sociedad ya no lo vea como un problema ajeno y coincide Ibáñez con Cristina echando en que hay que educar a la sociedad en su conjunto incluso al poder judicial porque dice que hace falta perspectiva de género el machismo no es la única actitud que hay que erradicar de nuestra sociedad también todos a todos nos compete rechazar contundentemente cualquier iniciativa o practicas racista o xenófoba desde ayer les estamos contando la historia del camarero de un bar del paseo marítimo de Valencia que de forma la verdad miserable se reía con la complicidad del resto de compañeros y clientes de un inmigrante un gorrilla que entró a cambiar las pocas monedas que había obtenido aparcando coches las imágenes por cierto las pueden ver en nuestra página web hoy la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra ha criticado esa actitud de ese camarero que dice no representa en la sociedad valenciana una sociedad abierta solidaria Hospitalaria como se demostró dice con la acogida del Aquarius según Oltra este tipo de actitudes que humilla ni de Nigrán a las personas están fuera de una sociedad abierta y democrática

Voz 4 04:04 yo creo que lo que hay que hacer es cuando cualquiera asistimos a un trato humillante y degradante a otra persona que es intolerable en una sociedad democrática lo que tenemos que hacer es reaccionar no reír las gracias de este tipo de personas personas que además como este señor hay que recordar que está en un espacio público en una concesión pública por tanto se está beneficiando del bien común de todos no puede convertir eso en un lugar de humillación de denigración a las personas que que entran al establecimiento

Voz 1534 04:33 pues precisamente mañana lunes se cumplen tres meses de la llegada de la flotilla del Aquarius a Valencia aquí desembarcaron seiscientos treinta migrantes a los que el Gobierno por razones humanitarias de un permiso de cuarenta y cinco días para regularizar su situación en España pasado ese tiempo muchos pidieron asilo en Francia fueron trasladados hasta allí otros solicitaron alguna medida de acogimiento aquí en España fueron repartidos por varias autonomías en el Aquarius llegaron también setenta un menores no acompañados una treintena de ellos fueron tutelados por la Generalitat en el centro de acogida de la infancia de Villena un centro que ha visitado estos días nuestro compañero de Radio Villena Francisco Tomás

Voz 5 05:09 en Villa hay actualmente veintiséis chicos procedentes de países como Sudán Guinea Conakry o Eritrea el principal objetivo para ellos es la integración como señalaba Fernando Ferre director del centro de acogida las virtudes

Voz 6 05:19 John tema médico el tema educacional

Voz 0663 05:22 el tema laboral de ocio en el que cual ellos pares

Voz 5 05:25 es muy importante el tema deportivo estamos trabajando mucho para inscribir los en institutos el equipo de cuidadores sin mediadores sociales les están haciendo ver ahora que el sueño europeo no es el que les han pintado cuando han salido de su país

Voz 0663 05:36 doce señores llegaron con unas ilusiones que luego llegan aquí se encuentra pues que no tienen esa realidad que no la tiene nadie ni los que vivimos aquí en los que ya

Voz 5 05:43 integrarse también laboralmente sería otro de los objetivos

Voz 0663 05:46 aprender español integrase encontrado un oficio encontró una formación todos los días me pregunta que cuándo poder realizar el curso de mecánica

Voz 5 05:52 sí lo que en el centro de acogida no olvidan es que sigan siendo niños que han pasado por experiencias que será muy difícil olvidar

Voz 0663 05:57 pero ellos vienen de una serie de experiencias que a veces el conciliar el sueño les cuesta un poco hay algunos chavales que tienen que dormir con la luz encendida porque les da miedo la oscuridad por lo que pasó en el barco por lo que tuvieron las experiencias previas a lo que es subir al barco Ellos en en ocasiones necesitan hablar hablar con alguno de nosotros aunque sea a las tres de la mañana las desahogarse a veces lloran es es normal son chavales son jóvenes todavía son bastante inmaduros en ese sentido no tiene una madurez de una persona de cuarenta cincuenta años y algunos han vivido experiencias muy duras

Voz 1534 06:32 vamos con la política los socialistas valencianos han celebrado este domingo en Valencia su tradicional Fiesta de la Rosa un acto que ayer de urgencia tuvo que cambiar de ubicación por la previsión de lluvia aunque al final hoy ha lucido el sol finalmente ha celebrado en el Jardín Botánico de Valencia así que hasta allí nos vamos para conocer qué se ha dicho un acto que está siguiendo el y García buenas tardes

Voz 8 06:52 buenas tardes mano pues en el acto el secretario general del PSC PSOE y también presidente de la Generalitat Ximo Puig ha afirmado delante del secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento José Luis Ábalos que desde la Comunitat exigen una financiación justa

Voz 9 07:06 los que saben Yus icono baches y el propio ministro de Defensa Venus Clark que si no volvemos a Hinault amén a parar My de Chillida yo que se merecen

Voz 8 07:19 asimismo Avalos asegura que el resto de partidos políticos están en un momento traumático y que ven su futuro negro dice que por eso actúan así ante este paradigma el secretario de Organización del PSOE afirma que no tienen una posición política digna por otra parte el ministro de Fomento ha explicado que el PP no sacó ningún decreto ley y que el PSOE está haciendo política de verdad como por ejemplo con la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos también Ábalos ha apuntado que el PSOE y el PSPV han venido a gobernar no inflar las encuestas por ello afirma que es el mejor momento para presentarse a las elecciones y que los que deberían de tener miedo son el resto de partidos políticos

Voz 1534 07:53 gracias Eli lo han escuchado al Gobierno de España se ha comprometido a sacar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco antes de que acabe este año un espacio por cierto que comparte con los cuerpos de casi dos mil personas que fueron llevadas hasta el monumento tras fallecer aquí en la Comunitat Valenciana durante la Guerra Civil la gran mayoría desde la provincia de Castellón Radio Castellón María Molina

Voz 1432 08:13 mil novecientos sesenta y nueve personas fallecidas en el frente en la Comunitat Valenciana durante la Guerra Civil española descansan en el Valle de los Caídos según los datos oficiales del Ministerio de Justicia de esos cerca de dos mil combatientes mil setecientos veintisiete fueron trasladados al monumento ubicado en el valle de Cuelgamuros es de cementerios de la provincia de Castellón según los datos oficiales del Ministerio de Justicia que ETA Ródenas miembro del grupo per la resaca de la memoria histórica de Castelló explica que los cuerpos en el Valle de los Caídos provenientes de Castellón eran soldados que morían en el frente en la provincia la mayoría del bando nacional del norte de España siguen que

Voz 10 08:55 Ana en Madrid en el en el front es traslada ven al semen tenían expropiar agredido con moría en un orante persiguen Eren del bando nacional la mayoría Eren unos de España

Voz 1432 09:07 esta semana el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha realizado actividades en Castellón dentro de la sexta campaña de excavación y exhumación de fosas de la Guerra Civil española en el frente de Levante

Voz 11 09:19 sí

Voz 0260 09:23 la Asociación Valenciana de Agricultores califica de todo

Voz 1534 09:25 la dura de pelo la paralización por parte de Argentina y Sudáfrica de sus exportaciones de naranjas y limones a causa de la mancha negra ya que han mantenido sus envíos de mandarinas y es que estos dos países avisaron recientemente a la Comisión Europea de que a partir del próximo veintidós de septiembre van a suspender sus envíos a Europa como medida para prevenir el contagio en los naranjos de Europa pero el secretario general de Abba Juan Salvador Torres cree que estamos ante una burda operación cosmética en la que eso sí reconocen explícitamente que tienen un problema muy serio con esta plaga por culpa de unas plagas que de extenderse por Europa supondrían un auténtico drama para nuestra cultura

Voz 3 10:04 Plummer son restricciones de la Comisión Europea no son los mismos que antes de que la Comisión Europea les diga ustedes no pueden enviar ni una más aquí porque son incapaces de controlar sus sus enfermedades entonces ellos voluntariamente deciden no exportar más Valencia y la pregunta a ver si tan preocupados están por transmitirnos la enfermedad otra Europa porque no se voluntariamente no deciden también no exportar mandarinas a Europa

Voz 1534 10:37 Torres acusa a la Comisión Europea demostrar una actitud cómplice por intereses comerciales y asegura que es sonrojante que los responsables de Sanidad Vegetal de Europa transitan con estos montajes mientras los puertos de Europa son dice un coladero de nuevas plagas una inacción que provoca incluso según este responsable de Abba que estén ganando peso en Europa los partidos ultra euroescépticos

Voz 3 10:58 Chacón algo que ha ganado algo ya ganar algo porque es que luego en los medios de comunicación se dice que está creciendo el euroescepticismo es que los partidos de ultraderecha ultraizquierda están creciendo claro es que a la gente al final no se cree nada es que sí al final los políticos que elegimos para que defienda nuestros intereses resulta que se ponen al servicio de los intereses foráneos pues no nos creemos nada

Voz 1534 11:23 y un par de cosas más el sistema de atención a la dependencia de la Comunitat Valenciana da servicio actualmente a setenta mil seiscientas treinta y seis personas a través de algún tipo de servicio o prestación económica según el informe de la vicepresidencia que puede consultarse en su página web durante el mes de agosto se han incorporado al sistema un total de mil ciento una personas un dato si se contabiliza desde enero de este año alcanza tal de dieciséis mil doscientas treinta y además la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular de Les Corts Blanca Garrigues tilda de traición a las familias valencianas que el president Ximo Puig haya rechazado las propuestas de los populares de abonar de forma inmediata todas las deudas que la Generalitat tiene con las familias acogedoras porque dice demuestra que su hoja de ruta con las familias valencianas es el olvido

Voz 0260 12:10 en cuanto al tiempo el Centro de Coordinación de Emergencias ha dado ya por finalizadas todas las emergencias por lluvias Aemet también ha informado de que ya no hay avisos vigentes en la Comunitat Valenciana pese a que había establecido aviso amarillo para este domingo como consecuencia de la evolución del tiempo eso sí las lluvias podrían volver a hacer acto de presencia mañana lunes cuando se prevé entre nuboso y cubierto con brumas matinales dispersas y nubosidad de evolución diurna se esperan chubascos y tormentas con probabilidad media de que sean localmente fuertes y acompañadas de granizo y el viento soplará mañana variable flojo las temperaturas sin grandes cambios son las dos y dieciocho minutos escuchan Hora catorce sintonizan la Cadena Ser

Voz 0260 13:03 acción peatonal del mercado de abastos El espacio socio cultural de las naves derribe el Centro Cívico y Social en Benicalap son algunos de los más de doscientos proyectos ciudadanos que se pueden votar para ser incluidos en los presupuestos participativos para este próximo dos mil diecinueve el Ayuntamiento de Valencia acaba de abrir la votación de la cuarta edición de decidir Valencia no es obligado a participar pero luego no vale quejarse porque ese dinero que este año además aumenta no se utilice para poner en marcha otro tipo de iniciativas

Voz 1534 13:32 y eso queremos hablar hoy con la concejala de Participación Ciudadana Neus Fábregas que ya está en la sintonía de Radio Valencia Neus buenas tardes

Voz 2 13:40 hola buenas tardes cuáles son los proyectos que el final

Voz 1534 13:43 Mente van a poder participar van a poder votar los ciudadanos de la ciudad de Valencia

Voz 2 13:47 pues van a poder votar doscientos dos proyectos de trescientos setenta y uno que pasaron a la fase de viabilidad han pasado son viables doscientos dos con lo cual tienen un gran abanico de proyectos de distritos y pueblos para que puedan para que puedan verlos Si votarnos supervisarlos

Voz 1534 14:02 alguno destacaría por importancia o por Suu envergadura o algo

Voz 2 14:07 bueno es interesante ver que que bueno en la piscina en por ejemplo unos baños en un en el parque Granados que están patraña is o en las Naos de de The no en Ruzafa pedían espacios socio cultural ya pasado la viabilidad también bici en cardenal vendió poco yo no se peatonalización en el mercado de abastos La Alquería Falcó no creo que nos da nos da una visión muy diversa de de la ciudad que quiere la ciudadanía

Voz 1534 14:36 cómo se puede votar pues entrando en la página

Voz 2 14:39 la decidió punto valencia punto es signo te ha registrado otra registrasen un momentito y también tenemos a disposición puntos de votación que en la página web podéis podéis ver dónde dónde pueden

Voz 1534 14:52 recordamos son por barrios no cada cada ciudadano puede votar a los proyectos para su barrio os también no les de toda la ciudad

Voz 2 14:59 son por distrito hay en los pueblos de Valencia que este año tienen presupuesto propio tendrán que legisla es ciudadano ciudadana tendrá que elegir el distrito al que quiere al que quiere priorizar los proyectos no tiene porque estar empadronado empadronada en ese lugar muy al elegir pues hay tendrán los proyectos y con el presupuesto que tienes ese distrito poseerá combinando aquellos proyectos que quiera a pie priorizar hablamos de

Voz 1534 15:24 el supuesto creo que este año se ha aumentado en un millón de euros ese dinero en el que destinado a estos presupuestos participativos

Voz 2 15:30 sí tenemos ocho millones para que la ciudadanía pueda decidir qué proyectos considera que son prioritarios para para sus distritos si los pueblos además pueden votar las personas mayores de dieciséis años que estén empadronadas en Valencia

Voz 1534 15:43 pues iba a decir que que normalmente las votaciones solamente pueden participar los demás de dieciocho años pero aquí para para aumentar la participación y sabiendo que son jóvenes que que también quieren ya participar en el futuro de la ciudad pues pues también pueden elegir lo que quise quiere hacer con ese dinero del Ayuntamiento no

Voz 2 15:58 claro consideramos que con dieciséis años obviamente ya está implicada en tu ciudad hay inscritos en tus barrios y puedes puedes hacer uso de esta herramienta para para priorizar lo que lo que lo que me queda

Voz 1534 16:12 hasta el treinta de septiembre no se puede votar cuando se sabrá exactamente cuáles son esos proyectos que salen adelante

Voz 2 16:18 desde el treinta de septiembre cerráramos las votaciones tendremos como unos diez días para poder ajustar a los proyectos que que ha decidio la ciudadanía con el presupuesto nada en seguidita sacaremos en los proyectos que han sido que han sido los más votados y que en el dos mil destinada empezaremos a trabajar

Voz 1534 16:36 algunos partidos de la oposición decían que que pues que no se pone en marcha todos los proyectos que salían adelante en esos presupuestos participativos que tiene que decir la concejala este a esta denuncia de algunos partidos de la oposición

Voz 2 16:47 ponerse en marcha se ponen en la primera vez que ya tenemos noventa y uno por cien de ejecución de los proyectos en la segunda tenemos un ochenta por ciento y la tercera que acabó en este mismo diciembre ya hay algunos proyectos que ya están en proceso de licitación obviamente los procesos administrativos son lentos y garantistas pero eso no significa que todos los poetas que la ciudadanía votó en anteriores ediciones están tramitando y se están ejecutando

Voz 1534 17:12 pues esos proyectos ese arranque de la votación de decidir en Valencia con la concejala de Participación del Ayuntamiento de Valencia Neus Fábregas como siempre muchísimas gracias y buenas tardes gracias a vosotros

Voz 1534 18:42 en la plaza del Ayuntamiento ya Consol continúa celebrándose la Feria de la movilidad en los últimos días les estamos contando aquí en la SER que el Ayuntamiento ya trabaja en una posible tasa para regular la actividad económica que puedan desarrollar las empresas de vehículos compartidos de alquiler en la ciudad a los patinetes ya las motos se sumarán previsiblemente muy pronto los coches eléctricos de alquiler por minutos los llamados Car Sailing que funcionan a través de plataformas móviles y que ya operan en ciudades como en Madrid de hecho según ha sabido la SER en las últimas semanas se ha producido un río el punto en la petición de licencias telefonía móvil en la ciudad que el concejal de espacio público Carlos Galiana atribuye a la necesidad del sector a adaptarse a las nuevas necesidades sobre todo en puntos en los que todavía no hay cobertura es que con este nuevo modelo de movilidad Se da la paradoja de que si alguien deja un coche en una zona sin conectividad de datos como los muchos aparcamientos subterráneos de la ciudad puede perderse el rastro del vehículo

Voz 16 19:39 sí semblante sus coches así inmediata es el coche en un en un parque no Notting manera de localizar el coche mal porque no tienen cobertura o el GPS lo que siga que de farsa no me da la señal de un coche Evening asegura que es un coche no el dais es en el que no es bueno cuán veus algún Moviment veus el mes mismos mes Rapide que la propia que la propia Administración

Voz 1534 20:07 Galiana explica que las motos y los coches tienen una normativa muy clara tanto de circulación como de aparcamiento pero eso no quita que haya que regular el número de vehículos que se lanzan a las calles y el uso que se hace de ellos para no colapsar el espacio público además dice todo lo que ayude a reducir las emisiones de CO2 le interesa a este Consistorio

Voz 16 20:25 pero un estudio de de motos con el coche puede absorber una sita con con Valencia de características no ahí de manera permisos posible para hablar en Ramón Vilar Jordi senda porque tampoco tenemos una un ataque vayan valorando si efectivamente un una una actividad económica que ocupa el carrer

Voz 1534 20:53 seguimos hablando de movilidad aunque ahora desde otra perspectiva lamentablemente sigue habiendo recortes en Educación al menos en la comarca de Los Serranos allí debido a la amplia extensión de esta comarca hay dos institutos uno en Chelva y otro enviar el arzobispo hasta ahora los chavales de las localidades de Tita aguas horas de los Olmos iban en un autobús al Instituto de Chelva los de tu ejerce subían a otro bus para ir a Villar pues desde que comenzó este curso sólo pasa un autobús que recoge a todos los estudiantes es decir de dos líneas se ha pasado a una el problema es que se ha reducido la accesibilidad y que los menores que salen antes concretamente los de primero y segundo de la ESO deben esperar a los mayores para a poder ir juntos en el bus todos pues bien Lidia Ferrer miembro de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos y de la Mancomunidad de los serranos afirma que si antes tenían poco ahora tienen menos y eso es injusto

Voz 2 21:42 esto es así tenemos poco encima lo quitan pues pues eso que siempre damos animal no porque la cuesta que aquí los niños estudien y demás y por lo menos la educación secundaria obligatoria la que esté cubierta de las necesidades que puedan tener no

Voz 1534 21:55 además Ferrer señala que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte de la Conselleria pero que aún así cuentan con todo el apoyo político del Alto Turia la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y todo el equipo directivo la madre que pertenece a la AMPA asegura que llega un momento en el que los niños de once y doce años se pasan fuera de casa más de ocho horas y entre esas más D2 están esperando el autobús algo insostenible que debe cambiarse de inmediato

Voz 2 22:21 también el transporte sabe que tardó bastante más de lo que tardaba y los chavales es también algo necesite un un niño de once años en aras a las siete de la mañana he puede estar esperando tus ya están las cuatro y diez cuatro y cuarto no vuelven a su casa un chaval de once años

Voz 1534 22:42 y una cosa más de Valencia donde un total de cuatrocientos noventa personas en situación de exclusión social y con graves dificultades de acceso al mercado laboral participarán en la tercera edición del Plan de Inserción Laboral del Ayuntamiento en el que se van a impartir quince talleres de habilidades y competencias básicas de aquí a finales de año la concejala de inserción social y laboral Isabel Lozano explica que con esta iniciativa se van a mejorar las habilidades personales de los participantes en las actividades de la vida cotidiana además en poder hay se avanza en la autonomía independencia tanto personal cómo de la unidad familiar de las personas atendidas y además la Concejalía de Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento a través de la Agencia de Empleo Valencia activa impulsa junto a la Confederación Empresarial Valenciana hay Florida Universitaria la tercera edición de explora tu talento Un proyecto de inclusión social que comienza mañana lunes y que está destinado a aumentar la competitividad laboral y capacitación profesional de mujeres desempleadas en mejoras de empleo

Voz 0260 23:39 José Manuel Alemán buenas tardes hola qué tal buenas

Voz 1074 23:42 además el Valencia no arranca tras cuatro jornadas de Liga y ayer sumó un empate sin goles ante el Betis el conjunto de Marcelino sólo ha conseguido tres puntos de doce posibles sigue sin ofrecer síntomas de mejoría respecto a los partidos disputados ante el Español y el Levante un disparo de Parejo al larguero el debut de Guedes fue lo más destacado de un equipo o al que le ha cambiado la suerte porque ayer con dos vía tuvo que abandonar a los doce minutos en el terreno de juego tras un mal apoyo en el tobillo que se dañó en Cornellà y este mediodía Jason Murillo sea lesionada en la zona de los sitios de la pierna izquierda y ambos jugadores L tendrá que practicar mañana pruebas médicas para determinar si podrán estar o no el próximo miércoles en el debut del Valencia en la Champions ante la Juventus por su parte el Levante juega a las cuatro y cuarto de la tarde en Barcelona ante el Espanyol con el posible debut de Borja Mayoral con la presencia de Vukcevic en la convocatoria y con la única ausencia de Coke Andújar por sanción cuyo puesto lo ocupará el capitán Pedro López