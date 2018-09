Sin Mangarrufas de Pedro Morata (17/09/2018)

Voz 1716

00:00

hola buenos días hasta hace muy poco Marcelino García Toral era poco menos que el arquitecto del milagro han bastado cuatro partidos en los que el Valencia ha sumado tres puntos de doce donde algunas circunstancias que pueden explicar por qué el Valencia todavía no ha arrancado Parejo no está en su mejor momento ni tan siquiera acercar no ha en con dos vía no está siendo un hombre de la partida habitual por sus lesiones y eso hace que la pareja parejo con dos vía se resienta Isère resienta el equipo y la circulación del balón Garay pese a ser un futbolista con muchos problemas de lesiones la distancia en la comparación con día Cavic es enorme le des que es el desequilibrio todavía prácticamente no ha entrado en el equipo no son justificaciones son realidades de que el actual Valencia no se parece todavía de la temporada pasada y hay algunas explicaciones parece que ahora todo el mundo sabe más que Marcelino pues yo no yo sé menos que Marcelino sigo confiando por supuesto en el Marcelino de la temporada pasada