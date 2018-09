Informativo de las 7.20 Hoy por Hoy Valencia (17/09/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana Juan

Voz 1217 00:07 bienvenidos al lunes el último del verano el que viene ya será oficialmente otoño buenos días a todos y prestaba atención así Peace así pinta el tiempo en

Voz 1217 00:22 Fred F el tiempo pinta gris dice Aemet que a partir de esta tarde vuelven los chubascos y las tormentas no cambian las temperaturas veintidós grados ahora en Valencia al mediodía cerca de treinta

Voz 1 00:33 amigo quedan en Monte ante la estás listo sí

Ana Talens buenos días buenos días Juan de si Dean Valencia así se llama el proyecto participativo puesto en marcha esta legislatura por el Gobierno del alcalde Joan Ribó el Ayuntamiento propone a través de Internet varios proyectos y los valencianos votan deciden cuál sea SAC es cierto que la cosa va muy poco a poco y que son muchos los proyectos de de Sin Valencia aprobados hace un par de años de los que todavía no hay noticia es cierto también que hay que mejorar los índices de participación pero también es cierto que poco a poco esos proyectos los preferidos a tenor de las votaciones van llegando

Voz 0141 01:40 entre los proyectos de la cuarta edición de decidir en Valencia figuran los siguientes la reorganización peatonal del mercado de abastos el estudioso el espacio socio cultural de las naves de Ribes y el Centro Cívico y Social en Benicalap son estos algunos de los más de doscientos proyectos ciudadanos que se pueden votar para ser incluidos en los presupuestos participativos del año que viene

Voz 1217 01:59 recordemos Ana quién puede votar explicaban

Voz 0141 02:02 la concejal de Participación Ciudadana Neos Fábregas pueden votar las personas mayores de dieciséis años a través de la página web de decidí en Valencia previo registro y en los puntos de votación repartidos por los distintos espacios municipales tan sólo hay que estar empadronado en la ciudad y elegir el distrito en el que se quiere participar una vez se cierren las urnas el día treinta de septiembre habrá unos diez días para poder ajustar los proyectos que ha decidido la ciudadanía con el presupuesto que suma humilló más llega hasta los ocho

Voz 4 02:32 yo por ejemplo unos baños en un el parque Granados que estampará is o en las Naos de de Ribes no en Ruzafa pedían espacio sociocultural ya pasado la viabilidad también bici en cardenal poco no se peatonalización en el mercado de abastos La Alquería Falcó no creo que nos da nos da una visión muy diversa de de la ciudad que quiere la ciudadanía

Voz 1217 03:17 ir de los sucesos susto ayer en Valencia una mujer de veintinueve años resultaba herida ayer por la mañana al desprenderse el suelo de su terraza en la que se encontraba en un sexto piso y caer al quinto piso ocurrió en la calle Luis olía que de Valencia la mujer fue trasladada herida al hospital

Voz 1 03:37 hoy ves a Ana

Voz 0141 05:15 según ha podido saber la SER en las últimas semanas se ha producido un repunte en la petición de licencias de telefonía móvil en la ciudad que el concejal de espacio público Carlos Galiana atribuye a que el sector ha de adaptarse a las nuevas necesidades sobre todo en los puntos donde todavía no hay cobertura Yes que con este nuevo modelo de movilidad Se da la paradoja de que si alguien no a un coche en una zona sin conectividad de datos como los muchos aparcamientos subterráneos de Valencia puede perderse el rastro del vehículo Galiana ha explicado que las motos y los coches tienen una normativa muy clara tanto de circulación como de aparcamiento pero eso no quita que haya que regular el número de vehículos que se lanzan a las calles y el uso que se hace de ellos para no colapsar el espacio público además dice que todo lo que ayuda a reducir las emisiones de CO2 le interesa al consistorio

Voz 1217 07:06 pues se siguen produciendo recortes en Educación al menos en la comarca de Los Serranos allí debido a la amplia extensión de la comarca y dos institutos uno en Chelva y otro en Villar del Arzobispo hasta ahora los chavales de Pitágoras de aras de los Olmos iban en autobús al Instituto de Chelva y los de tu dejarse subían en otro autobús para ir a Villa bueno pues desde hace desde que comenzó este curso sólo pasa un autobús recoge a todos los estudiantes el pero

Voz 0141 07:29 Gemma es que los menores que salen antes concretamente los de primero y segundo de la ESO tienen que esperar a los mayores para poder todos juntos en el autobús

Voz 1217 08:49 la firma de Pedro Morata