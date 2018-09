Hoy por Hoy Locos por Valencia (17/09/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 2 00:00 hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 3 00:24 qué tal aquí seguimos en Radio Valencia Cadena cede a Ci comenzamos afrontar una nueva semana después de un fin de semana con con sol el domingo y pasados por agua el sábado con esa fuerte precipitación que sobre todo en la ciudad de Valencia llegó a dejar hasta cincuenta litros por metro cuadrado y atentos vamos a estar a las próximas horas también porque la provincia de Valencia el litoral e interior norte de Alicante y el interior y litoral sur de la provincia de Castellón permanecen hoy en alerta amarilla por lluvias y tormentas que pueden llegar a acumular veinte litros por metro cuadrado en una hora verdad dentro de un instante hablaremos de el pronóstico meteorológico pero atentos a la lluvia que en las próximas horas pueden llegar estamos viendo cómo llegan en este momento unas nubes importantes desde el mar bien en el gambitas de ello daremos cuenta así iniciamos esta edición lunes por ahí locos por Valencia pero hemos dicho caramba para esta nueva temporada vamos a ver una una nueva sección así con fuerza para empezar el programa pues aquí tenemos esa nueva sección que esperamos sea del agrado de todo el mundo y especialmente de los valencianistas

Voz 3 01:59 bueno esperamos que haya sido de vuestro ha ganado que dice amigos valencianistas a cómo está ahí como está el Valencia madre mía madre mía no hay que desesperar seguro que cuando acabe la temporada el equipo lo hace muy bien colocado en la clasificación pero claro estos puntos que se pierden al inicio luego se echan de menos ya nos lo contará luego Fran Guaita que va a visitarnos hoy también para analizar el recorrido del equipo bien para recordarnos que esta tarde vuelve de récord empezamos ya son las doce veintidós

Voz 3 02:44 iniciamos nuestro recorrido pero como siempre os decimos hay que hacerlo bien informados para ello está con nosotros Ana Duran buenos días Ana hola qué tal buenos días bueno

Voz 1860 02:59 pues eh hoy vamos a hablar de muchos asuntos entre ellos de uno que es un un aniversario no ya lo avanzaba ayer nuestro compañero Manuel Gil hoy se cumplen tres meses de la llegada del Aquarius a Valencia y bueno pues ya desde ayer estamos contando cómo viven los menores que bueno continúan acogidos en el centro de de Villena pero vamos a hacer un bueno pues un vistazo un poco más en general de lo que ha supuesto la llegada de de la Aquarius si realmente ha cambiado algo o no porque en el momento bueno pues fue una noticia de muchísimo impacto pero bueno no nos olvidamos de que fue una actuación pum dual eh bueno pues que quizá no ha tenido todas la repercusión que no ha cumplido todas las expectativas que generó en su momento no vamos a analizar bueno pues se como lo qué es lo que ha ocurrido en estos tres meses no sólo con las personas que llegaron Aquarius sino con la cantidad de inmigrantes que continúan llegando a las costas bueno pues eh de toda Europa de del resto de España también y en especial de la de la Comunitat

Voz 1860 04:06 no hemos tenido también llegadas de pateras con inmigrantes que intentaban alcanzar las costas vamos a ver si realmente ha cambiado algo las políticas no sólo en la gestión sin los discursos políticos que ya veremos qué tenemos alguna reflexión interesante entorno a este asunto ya que hablamos de de migración hablaremos también de otro de los asuntos más comentados este fin de semana que bueno pues es un vídeo que se puede ver en nuestra web y bueno pues un propietario de uno de los restaurantes de de la Malvarrosa en Valencia que bueno pues se luce no haciendo comentarios xenófobos y racista estas después de que un gorrilla ya iba a ser establecimiento y ya ya bueno pues paga de una una consumición que que realizó el vídeo se ha hecho viral está dando está dando vueltas por por todo el mundo y bueno pues tenemos el dudoso honor de que ese restaurante este ubicado aquí en Valencia así que bueno pues vamos a ver qué tipo de repercusiones puede tener esta esta anotó decía de momento no hemos preguntado al alcalde a a Joan Ribó y dice que bueno que aunque ellos no tienen competencias sí que van a ver la forma de Sí Se puede actuar de alguna manera para evitar que bueno pues que esto suceda en una ciudad como Valencia que se ha caracterizado en muchas otras ocasiones como hablábamos hace un instante del Aquarius por ser una ciudad de de acogida que bueno no podemos permitir que esa sea la imagen que se de de de nuestra ciudad se va a intentar de alguna manera bueno pues usted si se pueden emprender algún tipo de acción contra esta persona además de que

Voz 3 05:33 a alguno de esos comentarios o quería ser delito o no habría que mirarlo eh pues es están estudiando

Voz 1860 05:41 vamos a ver cómo acaba todo todo este asunto al margen de eso y a esta hora está en marcha

Voz 1365 05:46 la el acto de apertura del curso académico de las

Voz 1860 05:49 Universitat de Valencia por primera vez cómo recordamos presidido por una mujer por la rectora ama bimestre que es la primera rectora que tiene la Universitat en sus quinientos años de de existencia

Voz 6 05:59 en su discurso bueno pues eh Mavi Mestre ha hecho alusión

Voz 1860 06:03 con a los problemas que tiene la universidad a los problemas de prestigio causado por todo lo que se está conociendo en torno a los másteres a los problemas de financiación que tienen las universidades públicas valencianas también al conflicto de los profesores asociados que sabéis que ha sido uno de los que más se han recrudecido en la Universitat en los últimos meses el president Ximo Puig ha sido el guante de estos conflictos ha dicho que bueno pues se va a intentar buscar una solución para los problemas que tiene la Universitat pero además hoy en la ser podemos avanzar también la propuesta en la que está trabajando la Conselleria de Educación para solucionar eh bueno pues las bajas retribuciones que percibe los profesores asociados y que como sabéis bueno pues les llevó a la huelga tanto la Universitat de Valencia como la Politécnica durante los últimos meses del curso de del curso pasado el conseller lo que plantea es igualar las condiciones de retribución de los profesores asociados de las universidades valencianas a la que es mejor que es la Universidad de Alicante os de momento que todo suban hasta la que está mejor y a partir de ahí iniciar una subida progresiva del tres por ciento así que él tiene establecido que en un plan desde ahora mismo hasta dos mil veintiuno se pueda finalmente llegar a esas cifras que suponía supondrían en algunos casos unas mejoras considerables de las de las retribuciones del profesorado asociado así que veremos cómo se implementan estas medidas de momento a la Conselleria ha dispuesto ya una partida de de dieciocho millones de euros para poder hacer frente así que bueno pues eh un conflicto que se intenta al menos solucionar ir de la crónica política un par de apuntes que con respecto a lo que dijo eh ahí el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el objetivo de La Sexta que bueno pues no cerró la puerta a que hubiera elecciones pronto si no se conseguía un acuerdo para los presupuestos del próximo año el president Ximo Puig ha dicho que espera que no

Voz 1362 07:50 por qué dice que bueno que de momento tienen

Voz 1860 07:53 interlocutor que les está atendiendo en Madrid y que les espera cierta estabilidad cierta continuidad

Voz 1365 07:58 para el Gobierno de de Pedro Sánchez

Voz 1860 08:01 y ya que hablamos de política también un apunte un anuncio para el próximo fin de semana Pablo Casado que va a estar el sábado en Pobla de Farnals en la Junta Directiva Regional del partido después va a haber una comida con militantes que va a sustituir a la tradicional cena de inicio de curso político que hacían los populares en la Comunitat este año será comida con la presencia de Pablo Casado el próximo sábado

Voz 3 08:21 bueno pues que aproveche exacto que disfruten Ana muchas gracias a vosotros hasta luego es la actualidad de Valencia aquí contamos la ampliaremos a las dos de la tarde en Hora catorce y en cualquier momento la tenéis en nuestra web Radio Valencia punto Es la aplicación Cadena SER yo ahora echamos un vistazo al tiempo y es que hoy ya decimos continúa la inestabilidad hoy tenemos intervalos nubosos que pueden convertirse chubascos tormentosos localmente fuertes durante la segunda mitad del día atentos pues a esta tarde también ha mañana mañana vamos a tener un cielo nuboso con chubascos tormentosos que localmente pueden alcanzar intensidad fuerte las precipitaciones más probables pueden ser que de madrugada en el litoral ya por la tarde en el interior osea que la inestabilidad va a continuar durante estos días quizá ya a partir de media semana veamos el sol en cuanto a las temperaturas van a seguir más o menos igual mínimas en torno a veinte grados máximas rondando los Veintiocho máximas que de cara al fin de semana puede que sean un poquito más elevadas eso en cuanto al tiempo en cuanto al tráfico

Voz 7 09:49 si la red viaria de la provincia de Valencia le ofrece Line

Voz 3 09:53 información del tráfico según la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia a esta hora se circula con normalidad en toda la ciudad no hay ningún punto conflictivo

Voz 13 12:02 valga la pena informa la web de toda la oferta educativa

Voz 3 12:55 pero ahora vamos a saber qué ocurrirá durante

Voz 1248 12:57 en esta semana que será noticia nos lo cuenta Julián Jiménez buenos días qué tal buenos días quieres conocer las claves de esta semana

Voz 3 13:04 no yo hoy todos nuestros oyentes o no

Voz 1248 13:06 esta semana va a estar marcada por dos acontecimientos uno aquí en Valencia y otro fíjate en Alicante y en los dos estéis o estamos a esta casa está está implicada el acontecimiento que va a marcar políticamente a la semana será mañana en Alicante un encuentro nuevo encuentro en esta ocasión con el ministro de Fomento José Luis Ábalos que va a repasar la actualidad política de España y también de la Comunitat Valenciana ante numerosos invitados agentes económicos y sociales de la Comunitat Valenciana eso como digo será este martes en un desayuno hoy formativo en Alicante y el otro acontecimiento que va a marcar la semana es el Día Mundial de la paella es la primera vez que se celebra este día y lo vamos a hacer nosotros también por todo por todo lo alto Amadeo estaré

Voz 3 13:47 en la plaza del Ayuntamiento en directo realizando

Voz 1248 13:50 este programa y a ser posible lo intentaremos comiendo

Voz 3 13:53 ella que es lo que toca

Voz 1248 13:55 bueno este día es sabes que se ha implicado a las administraciones nombre esos colectivos restaurantes bueno en general el mundo del ocio de la restauración con el objetivo de proyectar Valencia como destino gastronómico internacional como digo estos dos acontecimientos van a marcar la semana pero hay muchísimos más por ejemplo también en Alicante y mañana se celebra un año del pacto de la violencia machista en Alicante Se van a dar citas las sesenta y tres entidades firmantes de ese pacto qué harán un balance del primer año de vigencia a ser de siete mil setecientas entidades firmaron ese ese pacto también este martes arranca una feria muy importante en Feria Valencia un certamen el feria hábitat es quizá una de las citas más relevantes del año cuatrocientos quince firmas del mueble la iluminación y la decoración durante varios días van a presentar sus principales sus principales novedades el miércoles el acontecimiento es Amadeo deportivo el estreno vuelve el Valencia a la Champions y lo hace en un partidazo por todo lo alto en Mestalla contra la Juventus de Turín con presencia de un bien querido de la afición Cristiano Ronaldo es un jugador que había segura de la Becara muchos piropos que herido en Valencia sí por eso es el estreno de la Champions después de varios años de ese de esa ausencia del Valencia en la máxima competición europea pues partido por todo lo alto después de que un Valencia en fin que no está travesando un buen momento no pues a las numerosas no no así que no está atravesando es que todavía Mia atravesado ha entrado o no en el momento como entrada en el momento ya para cerrar Amadeo bueno pendientes de la de la huelga de los bomberos Fares es tales que sabéis que están desde el viernes bueno pues en esta convocatoria de paros porque el Ministerio de Hacienda no autoriza el aumento de sueldo que si está dispuesto a dar la la Generalitat está previsto que que el miércoles se concentre en frente de la Delegación de hoy viernes y el jueves pues se devuelven las como

Voz 3 15:53 misiones de Les Corts en las comisiones de investigación

Voz 1248 15:55 en este caso se retoman las sesiones de la comisión de investigación de Feria Valencia Barça todos los trabajos que que hizo la institución ferial que están bajo sospecha pues volverán volver a hablarse en las Cortes valencianas de de toda esta gestión de Feria Valencia con el gobierno del partido

Voz 3 16:14 todo esto sin olvidar que estamos viendo la Semana Europea de la Movilidad correcto el sábado será el Día europeo sin coches gran parte de la jornada se cortará al tráfico la plaza del Ayuntamiento y se podrá viajar gratis en los autobuses de la EMT

Voz 1248 16:27 y en Metrovalencia no hay que olvidarlo es la convocatoria de todos los años el veintidós de septiembre el Día Europeo sin coche toda la semana se salpica de actos de actividades para recordarnos las bondades que tiene el viajar en transporte público Eli camina en bicicleta y deja el coche aparcado en casa creo que también tenía previsto sumar osa a esta Semana de la Movilidad con la con la alguna con alguna acción a medio esta semana

Voz 3 16:50 una acción vamos a hacer efectivamente más ni menos que mañana ya alguna de nuestras entrevistas va a girar en torno a la movilidad en nuestra ciudad Julián Jiménez muchas gracias a vosotros Éstos son los temas que van a ser noticia en la semana ya kilos contamos en Radio Valencia Cadena SER

Voz 16 17:06 ahora

Voz 2 17:09 hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 21 19:46 los pío de nada los galeristas Jude elemento fundamental en el mercado y la valoración de las obras sin no hay los galeristas de hoy monta alguna avería de arte pensando en que van a ganar dinero

Voz 22 20:05 inmediatamente y eso es muy complicado

Voz 9 20:08 sí

Voz 21 20:10 que los galeristas el principios de siglo te dan galerista escasea identificaban plenamente con los artistas los es feliz día en el va de vista actual es un galerista mucho más dinámico

Voz 3 20:37 es los próximos viernes y sábado llega una nueva edición de abierto Valencia podemos decir que es la la la fiesta la el inicio de temporada en las galerías de arte valencianas y nosotros hemos querido hablar de galerías de arte que la verdad poco se hace en en la radio quizá por aquello de que gente pensaba es que claro la las obras de arte no se pueden enseñar por la radio que ahora sí ojo porque por ejemplo está entrevista la podéis seguir por streaming a través de nuestra web con la aplicación Cadena SER ICOM hablamos de un tema de Cultura pues hemos pedido también la ayuda de Ana qué tal

Voz 1365 21:11 Amadeo buenos días para que presente

Voz 3 21:14 lo a nuestras invitadas porque son tres invitadas

Voz 1365 21:17 pues sí son tres mujeres muy representativas dentro del sector del arte y de la cultura en en Valencia y en la Comunidad Valenciana hay sobre todo vinculadas a las galerías de arte Rosa Santos bienvenida a Olga Adelantado bienvenida virreyes Martínez bienvenida hola buenos días sanas os consideráis galeristas de arte sí sin duda sin además en las venas si no Empresarias no es una lista galeristas y además venís también con osea con apoyadas por unas galerías pues de referencia en la ciudad de Valencia como set Espai dar o Luis Adelantado y también Rosa Rosa Santos quiere decir que sois galeristas de de renombre

Voz 5 22:00 pues muchas gracias con una trayectoria reconocida importante quizá antes de empezar a hablar de todo lo que conocerá nada de cómo lo van a celebrar yo hablaría un poquito de de las galerías sí mismas no porque hay mucha gente muchísima gente que hubiera pisado en una galería de arte esto desgraciadamente es es así no

Voz 23 22:20 que no saben cómo funcionamos tampoco vamos a España

Voz 5 22:23 Carlo vamos a explicar lo que es una galería de arte

Voz 23 22:27 bueno hay muchos modelos si algo bueno tiene nuestra asociación precisamente es que los acogemos a todos centro de nuestra comunidad los últimos años han surgido como respuesta a la crisis diría yo una una nueva manera hay nuevas formas de hacer hacer galería no de hacer galerías han surgido galerías especializadas algunas de ellas otra sean reinventado otros efectivamente desaparecieron con la crisis cada una con un perfil y con un interés muy concreto bueno así así estamos evolucionando

Voz 5 23:05 otra siguen el modelo tradicional que bueno pues es un artista expone sus creaciones y el que entra así se enamora de una pieza la compra ellas iba funcionando el negocio no

Voz 23 23:17 no solamente eso no en nuestros tres casos por ejemplo yo diría que nuestras galerías son lo que yo llamaría galerías de autor no son galerías de donde el director el dueño de las galerías implica hasta lo más profundo con sus artistas es el que se mueve los lleva ferias trabaja las exposiciones una a una con con sus artistas aquí está implicado al cien por cien

Voz 1365 23:45 podríamos salvando las distancias entrecomillado ya malos como también los managers esto estos sea

Voz 6 23:53 te si no es malo llamar manager a uno

Voz 24 23:55 quería de hecho si les damos fuerza dar damos

Voz 3 23:59 yo moral emocional con él

Voz 1365 24:02 cuando Hayes por un artista intenta Isco y seguirlo durante toda su carrera damos

Voz 1362 24:07 eh difuso difusión a su trabajo al final los galeristas somos mediadores entre el artista y el público o el coleccionista

Voz 1365 24:14 el cliente final no el tema del coleccionismo en Valencia siempre decís no bueno Olga que antes has pasado en más ocasiones que escasea que es una de las grandes carencias que existe en esta ciudad no sé si tanto por el nivel adquisitivo porque en ocasiones se asocia Josema al asocia el arte a unos niveles adquisitivo es muy grandes lo simplemente porque falta cultura en este en este año efecto

Voz 1362 24:38 pues sabes lo que pasa que muchas veces las noticias que salen en los medios no son las que más nos favorecen porque por ejemplo que noticias salen pues cuando una obra ha llegado a un precio disparado una subasta batido récord eso no es nuestro trabajo no es el día a día entonces eso es lo que la gente conoce y entonces el esfuerzo que nosotros hacemos con esta apertura es de dar a conocer el trabajo que hacemos y desde luego en cuanto a precios depende de la trayectoria del artista eso es lo que nosotros defendemos explica

Voz 5 25:08 no obstante hay que tener un cierto poder adquisitivo para comprar una obra de arte porque hoy en día con esta crisis de la que todavía no hemos salido va hay gente que no puede ni comer pues para comprar una obra de arte está no en fin pero tienes razón hay obras de arte que no tienen un precio excesivo

Voz 1362 25:23 aprendería si puedes a las gracias a mi madre para todavía no

Voz 6 25:25 mira y además sobre todo lo que luchamos porque la gente entre preguntes sin ningún tipo de complejo ni de problemas sabes quién te pregunta sería

Voz 5 25:35 qué perfil de de ciudadano entra en una galería y compra una obra de arte

Voz 6 25:42 entra El curioso el que de alguna forma le atrae el mundo da igual que sea un experto o no pero entra bueno el que porque el el que ya conoce el registro de que puede entrar en una galería puede ver yo tengo público que que viene a ver exposiciones todas las exposiciones que hacemos que nunca va a comprar pero disfruta muchísimo viendo viendo las exposiciones en público que para el que yo trabajo también

Voz 3 26:05 no hay otros que que entran ven ven un cuadro se enamoró una escultura no ocurre

Voz 6 26:11 en mi caso en mi caso nunca basado en el de Rosa yo creo que tampoco flechazo por supuesto que ha pasado no ha pasado a todo llamas es maravilloso cuando alguien entra sin conocer al artista Isère sorprende dice esto que es de quién es claro que si hacer económico económico no si no compras a la primera que ver una cosa te te enamoras de la artista lo continúas viendo además si yo no lo ni lo aconsejo tampoco yo creo que el que compara tiene que estar seguro de lo que compra le digamos lo que les digamos Le Le educamos el enseñamos a que a que a que aprenda a mirar pero tiene que ser él el que decide

Voz 5 26:46 hay gente que tiene mucha pasta no tienen ni idea Hay compra para luego colgar en casa hay presumir con las amistades

Voz 1365 26:52 ojala también

Voz 23 26:54 a ver si ese es sólo uno de los objetivos que tenemos precisamente en abierto Valencia es buscar ese es empresario medio esa persona no que que tiene el dinero suficiente como para hacer una buena colección pero todavía no hemos llegado a él estamos intentándolo no a través de de ética estamos intentando llegar ese tipo de empresarios nuestra comunidad tenemos ejemplos de empresarios muy potentes que han abierto sus fundaciones que abren sus puertas a la ciudadanía para contarles lo que es el arte contemporáneo no sólo a través de exposiciones sino también de Coloquio de charlas de de distintos eventos no es algo que está surgiendo con mucha fuerza en nuestra comunidad sin embargo el empresario medio todavía no se atreve a dar ese paso

Voz 1365 27:45 por le falta el gancho rosa o desde hace algún empresario que nos está escuchando como vosotras atraería is a este a este perfil de empresario empresaria valenciano que tienen cierto o que puede aportar no la la sociedad cuál sería el gancho

Voz 6 28:01 primero que no tenga miedo a entrar en una galería ya no entender entender da igual yo creo que es un valor es un valor igual que invierten porque invierten en otras cosas también pueden invertir en arte porque invierten en cultura primero luego si si según el presupuesto que tengan pueden comprar de artistas jóvenes que se revaloriza el futuro y si no estás apoyando la carrera una artista joven también que me parece tan importante una cosa como la otra y luego están cuando van aprendiendo van decidiendo qué es lo que quieren hacer no para qué les sirve la la inversión hay muchos tipos de inversión y muchas

Voz 5 28:35 de todas formas no tampoco los has no estemos si no quieren que no aprendan porque simplemente es que te guste o que no te gusta que te enamoras de algo que que te dice algo lo primero es que tienes que tener curiosidad

Voz 6 28:47 cuando decimos aprender eso es tener como el gusto de de querer ver de que cuando vayas a una ciudad cuando la gente se va de visita a la a todas las ciudades cuando cuando hacen viaje hay algunos que van a ver museos no pues en ese punto porque vamos sabemos es porque nos gusta algo la cultura o bueno pues eso lo tenemos en las galerías también podemos podemos acceder a ello podemos comprarlo también

Voz 1365 29:10 en el tema de los artistas me imagino que también es difícil vosotras como como galeristas en qué momento apoyéis a unos au apoyéis a otros no hay que hacer una selección no podéis apoyar a lo mejor a todos porque supongo que significa una inversión económica de dedicación y demás cuál es el criterio de selección sí

Voz 24 29:29 la en la ciudad de Valencia o en o en la Comunidad Valenciana hay buena cuna para apostar por artistas valencianos

Voz 23 29:36 eh sí por supuesto claro que es complicado no es cierto que que las galerías como te he comentado antes buscamos nuestra especialización de alguna manera ahí es donde entran algunos artistas y otros no aunque sean muy buenos decides que que no formen parte de tu de tu alegría no por eso me parece estupendo que se abran galerías y que todos podamos estar ahí no

Voz 1365 30:03 pero en vuestro caso concreto intenta AIS apoyar al artista valenciano o nuestras líneas once

Voz 23 30:09 yo en mi caso concreto y en la mayoría de mis compañeros te diría que sí todos apoyamos a los artistas valencianos no única y exclusivamente no os apoyamos dentro de un entorno internacional

Voz 6 30:21 porque tienen nivel claro porque están en el contexto del de del programa de la exposición conceptualmente au teóricamente au hoy el criterio que te voy a seguido para para crear las bases de tu galería luego unos tenemos más artistas valencianos otros menos pero pero igualmente sea no es por ser valenciano por el que por lo que van a estar en la galería

Voz 23 30:41 es porque porque son buenos artistas nosotros viajamos a ferias al extranjero ferias internacionales ahí está el nombre de Valencia puesto en el está con artistas valencianos y otros que no lo son

Voz 1365 30:54 sí en comparación con otras ferias Valencia en qué nivel está según vosotras el pulso que toma es cuando viajáis cuando vais pues no sé me imagino Arco Miami o las ferias más famosas faltaría todavía un apoyo institucional fuerte y potente no que posiciona Ara a los galeristas valenciana claro

Voz 1362 31:12 no tenemos un apoyo para asistir a ferias nacionales e internacionales pero necesitamos más apoyo porque los gastos económicos son altísimos el retorno no es fácil porque además hacemos una labor de difusión de de nuestros artistas a nivel internacional que eso cuando hay un tejido creado que también institución por su parte hace su labor de difusión pues entonces nosotros completamos el trabajo lo que pasa es que en muchos casos el trabajo es en solitario de difusión

Voz 1365 31:46 bueno en esta ocasión no sé si estáis contentos contenta sonó pero por parte de la

Voz 6 31:51 la Conselleria no por centralizar el apoyo institución

Voz 1365 31:53 en al público sí que el año pasado

Voz 24 31:56 un bueno una acción

Voz 1365 31:58 que no se había hecho antes y es la adquisición de de la obra propia por parte de la Generalitat que fue a través de las galerías

Voz 23 32:05 estoy un apoyo importante que no sorprendió a todos porque pilló al final del año no y bueno en un mes se resolvió y bueno y tenemos la seguridad de que este año con más tiempo eso sí un poquito menos de dinero pero con más tiempo bueno pues las adquisiciones se producirán iraquí de una manera consensuada no

Voz 5 32:28 bueno de cara a este fin de semana viernes sí Isaura toqué es lo que vais a hacer qué es lo que vais a mostrar a la gente

Voz 6 32:34 pues cada galería va a mostrar su la exposición que ha programado para abierto Valencia todas las exposiciones de la temporada son importantes pero sí que es verdad que en esta

Voz 1362 32:43 vemos un especial interés porque quizá sea la que más repercusión tiene

Voz 24 32:49 bueno cada uno presenta la la exposición que ha que ha programado

Voz 1365 32:53 pero a partir de ahí porque el programa de actividades comienza el el jueves no jueves

Voz 23 32:58 pues por la por la noche el jueves por la noche empezamos con una cena una cena para recibir a la gente que viene de fuera esos coleccionistas miembros del jurado bueno pues les recibimos de esa manera no tenía hemos ese encuentro también con con diez empresarios de la Comunidad dentro de esa cena y bueno es el pistoletazo de salida de bienvenida

Voz 24 33:24 porque la abierto Valencia no que es como

Voz 1365 33:28 se llama esta cita que tenemos el fin de semana esta tanto enfocado para el público general no como decíamos para que entre por primera vez por segunda las galerías de arte que aprovechen también las visitas guiadas no que gracias a ARCO están organizadas pero también está muy enfocado al sector profesional exacto por eso

Voz 6 33:46 lo sí al principio comenzamos con yo creo que en las primeras ediciones eran existimos era más hablar de que los galerías existían yo creo que ahora ya se ha llegado a una profesionalización interesante de conseguir que vengan coleccionistas extranjeros que no sólo nos concentremos en los coleccionistas de Valencia escaso eso no por eso se crea como unos momentos como más privados con ellos para que ese público especializado también consigamos que también este agusto en este en esta edición

Voz 1365 34:19 estaba intentando acordarme Olga corríjame si me equivoco fue contigo como presidente cuando empezó esto abierto Valencia y desde entonces ahora pues ha menguado una evolución que vamos superando a unos cada cada presidenta de rosas entorno pero que supongo que todos estaréis muy implicados pero

Voz 1860 34:37 es un trabajo muy bonito de de equipo hoy

Voz 6 34:40 sí la verdad es que continúa siendo se va a un horario especial para visitarlas

Voz 5 34:45 Le días sí

Voz 6 34:48 el viernes se abren las puertas por la tarde de cinco a diez y luego excepcionalmente porque ya las galerías en Valencia no abren los sábados algún así unas no pero habría abriremos por el sábado por la tarde para esas visitas guiadas o para el público que quiera que quiere acudir a la galería también

Voz 24 35:07 de de seis a ocho como vez primera tenéis la mesa redonda en el en el Palau

Voz 1362 35:14 a pesar si cada año intentamos que involucrara a alguna institución más y este año ha sido el esa así esta conferencia con Dani Levy es que pues es un importante coleccionista pues se realice al esas que viene de Washington

Voz 6 35:29 clase nada hasta entonces si el viernes las fiestas en el IVAM el sábado en el esas

Voz 1365 35:37 y luego también hay un a ya por terminar una iniciativa nueva este año no donde la gente va a poder votar y participar uno de los premios que otorga Ice Caixa

Voz 23 35:47 popular es uno de los patrocinadores que que tenemos es de abierto Valencia ya hemos creado el Premio Popular donde pues los ciudadanos que no sea el público en general que nos visite tiene la posibilidad de

Voz 25 36:01 le hinca a un

Voz 23 36:03 una web de Caixa Popular que habilitado daremos el premio popular votar la mejor exposición que ellos consideren

Voz 5 36:11 como ves mucho para celebrar durante este fin de semana en este Abierto Valencia dos mil dieciocho sin no y sentado nunca en una galería de arte entrar que ya han quitado el perro de la puerta no es así no pasa nada entrar seguro que se enamoró AIS de de la belleza que que hayáis pues las tres muchísimas gracias por estar aquí y que disfrutéis estos días

Voz 6 36:32 gracias a vosotros hasta luego

estamos llegando a las trece horas en Hoy por Hoy Locos por Valencia en Radio Valencia Cadena SER pero todavía tenemos muchas cosas que contar nuestra segunda hora recibiremos a él enamorada

Voz 5 39:09 su bien vivir hablaremos desde el inicio de comercialización de los viajes del Imserso José Luis Chiclana acogido el dato para allá