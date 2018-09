Hoy por Hoy Locos por Valencia (17/09/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 sabías que la vida media de los neumáticos es de treinta y cinco mil kilómetros

Voz 0277 00:06 en ignorando te lo ponemos fácil tenemos precios bajos en neumáticos todo

Voz 1 00:11 año para tu comodidad abrimos hasta las veintidós horas y las veinticuatro horas el auto punto es auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 2 00:42 Radio Valencia Cadena Ser corren nuevos tiempos vamos a escucharnos se escucha escucha

Voz 3 01:06 vamos a mitad de mes todavía no habíamos escuchado la canción de septiembre esto no puede ser pues así con el sonido de un Anfal comenzamos la segunda hora de Hoy por Hoy Locos por Valencia con esta misma música vamos a introducirnos en las redes sociales porque me he dado cuenta de que Santi batalla ese Moby al ritmo de de esta canción desde septiembre

Voz 1414 01:51 qué tal y como es imposible no sea quedarse quieto en la canción de vista hacer así con esta excusa también estaba ahí levantando el brazo sea que estábamos aquí de buen rollo yo yo también te te anuncio cuando termine septiembre tendrás que poner la de Florence de de Green Day claro que tu calendario preparado timbre tiene además tengo yo una lista muy graciosa ven Spotify de canciones que hablan sobre septiembre Jay como como una docena o más si bingo más canciones vs lo que yo sé que vengo hablabas a vosotros en nuestra página web de Radio Valencia punto Es ya sabéis que hay un nuevo ente un nuevo lavado de cara que es la misma web los mismos contenidos la información al minuto la teníais en Radio Valencia punto es ahí podéis encontrar por ejemplo es uno de las noticias que que de las que más se ha hablado este fin de semana podéis ver ese ese vídeo de bueno esos comentarios xenófobos de un camarero a un inmigrante unos vídeo de verdad que es es despreciable de lo que lo que lo que se ve en ese vídeo pero no deja de armarnos y mantenernos alerta ante este tipo de ataques es bueno pues ese vídeo completo esos comentarios xenófobos de un camarero inmigrante lo tenéis nuestra página web en Radio Valencia punto es por cierto también vais a poder ver mañana en directo a partir de las nueve de la mañana el encuentro ser en Alicante con el ministro de Fomento José Luis Ábalos ese esos encuentros que vamos haciendo en en esta casa en Cadena SER Comunitat Valenciana con grandes figuras importantes figuras desde el mundo de la política de la sociedad bueno pues mañana toca el ministro José Luis Ábalos en Alicante y se podrá seguir en directo a las nueve de la mañana en nuestra página web en Radio Valencia punto Es en nuestras redes sociales y en la aplicación de la Cadena SER sólo a través de estos canales vais a poder ver esta este encuentro Coloquio esta entrevista el además que va a estar moderada por el director de de esta casa por Bernardo Guzmán como digo a partir de las nueve

Voz 4 03:54 de la mañana bueno todo esto y muchísimo más en nuestra página web en Radio Valencia punto

Voz 5 04:00 pese a disfrutarlo y también en nuestras redes sociales Andy no te vayas muy lejos como todo el momento tenemos el punto digital así es voy a prepararlo gracias hasta luego

Voz 2 04:16 hoy Fórum Locus por Valencia Vine a las manos de la Mobilitat

Voz 6 04:26 el Pekín se eche estaremos la Fira de la movilidad a la plaza pero una movilidad sostenible viene a Transport Públic

Voz 7 04:40 el Mundo Deportivo nuestro sentimiento por el Barça nació hace más de cien años y nuestra pasión sigue creciendo día a día como los éxitos

Voz 8 04:48 el Fútbol Club Barcelona eso contamos con los analistas que más saben del mundo del Barça si quieres del Barça tu diario es deporte

Voz 9 05:00 son himnos masiva Mobilitat energía salud agroalimentación cultura son las naves el no ausente de Innovació de Valencia las naves Carrer Joan perderse Herce Grau de Valencia

Voz 0812 05:20 acordarse del cumpleaños de una hija teniendo alzheimer avanzado ese extraordinario cuyo cuidado de personas mayores a domicilio vena informarte en los bajos comerciales del Metro de Colón o llámanos al nueve seis doscientos cinco cuarenta cincuenta y cinco cuidan punto com

Voz 2 05:37 es lo mejor para tu mascota la mejor variedad de productos y servicios la mejor atención personalizada y todo el amor por las mascotas ahora también día Alzira y Ondara mascotas uno más de la familia

Voz 1432 05:52 Bingo la bolera cambia tu suerte encamina u uno de ser abierto todos los días parking gratuito el servicio de hostelería disfruta de nuestro bingo electrónico apuestas deportivas ruleta y mucho más bingo en la bolera punto com tu suerte

Voz 10 06:08 el impuesto municipal de plusvalías fue declarado inconstitucional en ventas con pérdidas en García Petit abogados le ayudamos a recuperar el dinero que pagó indebidamente García Petita abogados en Valencia calle Félix Pizcueta trece Teléfono noventa y seis ciento trece cincuenta y cuatro cuarenta y tres

Voz 11 06:24 construirá mil fans mil salas para estarán siempre tengo a la tengo a llengua Generalitat valenciana

Voz 12 06:33 tengo una B

Voz 13 06:42 en bien vivir cuando me siento bien la sartén no se pegan me salen las tortillas redondita perfecta el frío excusa

Voz 4 06:49 o para ser más sin la caseta

Voz 13 06:52 Nos vamos

Voz 2 06:53 tal

Voz 4 06:56 vamos a bien vivir con Elena Moral decía hasta aquí con nosotros qué tal Elena o el lunes intentando bien vivir que no es fácil lunes

Voz 0809 07:04 ya hemos gusto los lunes por esto no por esta razón no

Voz 4 07:07 que lo vivir no es fácil pero tiene su puntito clases afronta la semana de otra forma por eso por eso claro

Voz 0809 07:12 a intentar menos bueno entre tormenta hay tormenta sale de vez en cuando en diferentes puntos de Valencia pero ya vamos teniendo la sensación de que el verano está llegando a su fin está acabando así que entre las tareas que se corresponden con la vuelta al cole está la de recuperar la piel que siempre bañamos en verano la verdad es que unos forzamos un poco mal con nuestra piel hemos hablado con una auténtica experta en piel irresponsable de la marca valenciana hija Lucía Lucía Tormo

Voz 1519 07:39 es lo primero yo haría como una especie de reses en un salón de belleza partiría un poco de de cero porque es verdad que después del verano pues lo que tú has dicho el sol es no reseca muchísimo la piel es posible que no hayan salido manchas entonces la cosmética llega hasta donde llega y es importante pues preparar muy bien la piel para ellos quizá y luego ya así que complementar esta visita un centro especializado ponerse en manos de profesionales con una rutina diaria de cosméticos pues sencilla pero efectiva para mí una rutina sencilla pero efectiva es limpiar muy bien la piel en profundidad y al atarla porque absolutamente todas las pieles necesitan limpieza y agua eso es lo básico

Voz 0809 08:21 ahora mismo en bien vivir nos ocupamos de los más pequeños de la casa

Voz 1432 08:26 Merca Valencia con la obesidad infantil cada semana en bien vivir

Voz 0809 08:31 Amadeo se habla muchas veces de la importancia de hacer un buen desayuno en todos los adultos evidentemente pero nosotros creemos que los niños si cabe todavía es más importante están creciendo y tienen una necesidad de energía yo creo que más importante que que la nuestra por el cole por la forma de moverse y por supuesto por como decíamos porque están creciendo Paula Crespo es la presidenta del Colegio Oficial de dietistas nutricionistas de la Comunitat Valenciana

Voz 14 08:56 pues mira un Lazio ya hace ya más de yogur quien entero es mejoren pero estamos poco en la línea de quizá desnatada uno para niños mejoren pero sin duda algo de cereales integrales bien cereales de desayuno que hay varios opciones integrales cuanto menos azucarados mejor o bien unas tostadas de pan integral parece que el desayuno de Leteo café hacer por supuesto no pero la tostada es para los adultos sino un niño también puede tomar unas tostadas con cualquier pues pone que espejo aceite tomate una fruta una fruta o zumo natural no el zumo en el Madrid

Voz 0809 09:32 bueno Paula nos decía que este es el desayuno ideal nos decía que el desayuno más negativo más nefasto es el centrado en en procesados

Voz 15 09:39 sobre todo con mucho azúcar porqué pues porque a la hora

Voz 0809 09:42 de haber desayunado a los niños les baja el azúcar y tienen una necesidad de energía muy importante así que hay que intentar esos picos de glucosa a lo largo del día

Voz 4 09:53 una moto porque les faltaba llegar al cole antes que el autobús escolar

Voz 5 09:59 bueno pues tomamos buena nota el desayuno es muy importante

Voz 4 10:03 sí debemos dejar de lado las prisas y darle

Voz 5 10:05 la importancia que requiere

Voz 15 10:08 hemos además a desayunar esta muy bien eh es ideal gracias Elena muy graciosa tienen luego merendamos

Voz 4 10:15 también es muy importante

Voz 15 10:18 claro claro

Voz 1432 10:26 el tres de octubre llega al Palau de la Música de Valencia a médica tanta disfruta de los mejores tangos boleros mambo para coro y orquesta sinfónica recuerda el tres de octubre en el Palau de la Música de Valencia venta de entradas en las taquillas del Palau Palau Valencia pudo con música de calidad con

Voz 2 10:42 excelente a más de mil coches

Voz 17 10:49 ahora es el momento hasta un veinte por ciento de descuento combinado una oportunidad irrepetible te encuentras tu coche nuestras tiendas sólo hasta final de ve como casi un plus en Paterna Alzira en Castellón y también en ocasión plus punto com

Voz 0419 11:04 nos gusta porque tienes y ahora tendré muchas comercial donde hoy para toda la familia Pere Merlin Decathlon si ya Burger King Auto Urbión Plan dos mil cojo dos mil plazas de parking siete salas de cine y más de cuarenta y cinco mil metros cuadrados de superficie este veintisiete de septiembre no te pieza es la gran inauguración Vilanova tiene vida

Voz 18 11:25 a la hora de comer te servimos el menú de noticias del día

Voz 19 11:28 ya en Hora catorce de primero toda la actualidad de la Comunitat de segundo la información local más cercana y de postre opinión cultura deportes

Voz 2 11:38 hora catorce Comunitat Valenciana Ana Durán hoy Fórum Locus por Valencia

Voz 5 11:50 el una diecisiete seguimos en Radio Valencia Cadena SER y precisamente comienza la comercialización de los viajes del Imserso que aprovecha muchísima gente porque tiene muy buen precio pueden visitar muchísimos lugares de de no nuestro país ya además también revitaliza nuestra industria turística que es muy importante en el

Voz 21 12:17 la temporada baja en época en

Voz 5 12:20 que bueno pues hay menos gente de vacaciones somos visita menos turistas saque que tiene muchos lados positivos espero que también los tenga para José Luis Chiclana se ha acercado a una de las agencias de viajes que comercializan estos viajes yo tengo la esperanza de que conozca unas amigas y con ellas pueda programar un viaje una escapada vamos a ver si hay suerte vamos a escucharlo y enseguida enseguida vamos a salir de dudas qué tal José Luis

Voz 0846 12:45 en qué tal Amadeo buenos días en efecto el comienza en la Comunidad Valenciana la comercialización de los viajes son y que se prolongará hasta el próximo miércoles a primera hora de esta mañana nos hemos acercado a su agencia de viajes autorizara por el programa de turismo de Visel para conocer cómo se presenta este año y hablar con algún las personas interesadas voy a ceder a la agencia de viajes de Europa a través de la calle La Paz una agencia autorizada por el Imserso para hablar con su directora Eva Blasco de muy buenos días

Voz 22 13:12 hola buenos días comienza el proceso de comerse

Voz 23 13:15 es decisión del Imserso antes de las expectativas que hay entorno a este regulación de la coalición de televisar eso sí de la campaña o destinos de usted hablar como está regulado este año porque puede llegar a confusión y hay muchos perdóname Josean no sean podía enterar

Voz 22 13:32 vamos a ver sigue lo mismo que en ejercicios anteriores que en años anteriores tienes que pedir primero una acreditación esto hay que pedirlo bien vas al Ministerio bien muchas veces los hijos ayudan porque existe página web donde puedes pedir acreditado lo que ocurre y la confusión que se está generando este año es que programas en paralelos que no son propiamente el Imserso son programas para mayores que están sacando grandes grupos verticales pero no son el Imserso para el Imserso que hablamos tienes que estar previamente acreditado tienes que haberlo pedido con unos meses de antelación tienes que haber recibido una carta del Ministerio donde

Voz 15 14:13 eran los posibles destinos a los que pues adoptó

Voz 22 14:16 ti te indica además la fecha porque se ha abierto hoy el Imserso nuestra comunidad pero los plazos y las fechas varían de unas Comunidades autónomas a otras

Voz 23 14:25 sobre todo que hay personas mayores que bueno el tema interno no dominan no sabe dónde acudir a todo esto claro de ayuda a la familia

Voz 22 14:33 evidentemente incluso uno de las empresas adjudicatarias del Imserso este año has acabado como gran novedad una evidentemente dado el público al que va dirigido generalmente van a ser muchos casos los familiares los hijos los que están gestionando le tanto las acreditaciones como la la mayoría de ellos una vez tienen la acreditación que hacen presentarse físicamente una agencia de viajes desde aquí visualizar a dónde puede venir después además las plazas muchas veces ya no vas a donde quiere sino donde puedes porque hay que ver qué disponibilidad se llena muy muy rápido bueno eso así una vez pasado

Voz 15 15:12 el plazo ya te puedes ir en otras

Voz 22 15:14 dichas que no sean las que te tocó a otros destinos que no sean los que te tocó la suertes

Voz 24 15:20 como hablamos de gente pues jubilada

Voz 22 15:23 pueden variar a veces las fechas pero uno siempre eh que ABC es el cuidado de Nieto

Voz 15 15:28 también obliga que no tengas

Voz 22 15:30 la disponibilidad el cambio no no el precio no es el cambio de fechas siempre que te muevas dentro del programa del Imserso no es que vaya a ser un encarecimiento para lo mejor todavía eso querías unas fechas o las quiere porque coincide con las vacaciones escolares de Comunida o cuando sabes que te puedes organizar

Voz 1414 15:50 por los motivos que sea

Voz 22 15:52 porque evidentemente aunque estés jubilado a veces tenemos obligaciones

Voz 23 15:56 es tiros oferta este año el Imserso

Voz 22 15:59 y mantiene la línea tradicional además el programa del Imserso es un programa igual que los de mayores de las comunidades que lo proyecto lo que busca es desestacionalizar qué quiero decir con ello pues hay destinos de Baleares y Canarias en fechas donde hay una bajada de ocupación de esa forma conseguimos que esos destinos después tienes costa tenemos por ejemplo un destino mucho éxitos Benidorm en qué poca en las épocas en que ya no tienes esa ocupación tradicional pero también tienes destinos de interior de nada

Voz 24 16:31 Thuram Leza destinos culturales por

Voz 22 16:34 España en todo caso

Voz 23 16:35 esto para agencias de viajes es bueno es mucho conflicto con

Voz 22 16:40 no vamos a ver para las agencias de viaje es bueno realmente no es un producto hay que decirlo que nos deje una gran rentabilidad porque realmente esto es un programa social no se trata de que ninguno de los elementos de la cadena tampoco los establecimientos hoteleros obtienen alta rentabilidad este producto pero es bueno en la avenida en que participamos ese nos da las agencias son juego en un proyecto social el que también creemos que atendemos pues a gente que a lo mejor tiene menos posibilidades de viajar de otra forma estamos dando en definitiva servicio también a nuestros clientes

Voz 0846 17:16 pues muchas gracias muy amable gracias aquí pues un grupo de personas que tiene la ola de la Agencia para programar su su viaje hola buenos días buenas bueno como en primer lugar como explíqueme cómo se puede un acreditar para conseguir esta oferta de buena yo creo que hay muchas

Voz 25 17:34 años que un día vamos solicite ser doce donde exactamente pero vaya si en una agencia de viajes a partir de ahí toda en los años el Imserso te manda una carta en el mes de septiembre donde tienes un día hay una clave para elegir el destino dentro de lo que tú ha solicitado

Voz 0846 17:54 el destino claro no no sé que usted quiere que el que lo primero

Voz 25 17:57 que ha solicitado que como yo por ejemplo solicite turismo de interior no puedo elegir Canarias hasta pasado mañana que ya sabrán abierto los viajes entonces el hijas lo que queda puedes elegir a cualquier sitio aunque no lo tenga solicitado

Voz 0846 18:15 entonces les interesaría usted es decir con la oferta que propone el vistoso

Voz 19 18:19 queríamos ir a Menorca o Lanzarote pero a menor casi adopte no salen de Valencia

Voz 0846 18:29 los líderes que buscara a Barcelona

Voz 19 18:33 exacto desde Valencia no hay viaje al amparo nada menos estaba completo Menorca está completo desde abril el quince de abril pero el quince de abril queríamos bueno que no hay no hay para cuando nosotros Peres

Voz 0846 18:50 también las fechas claves de su un pequeño problema debía

Voz 25 18:52 que depende de lo que quede porque claro como elige mucha gente con preferencia el día que ellos tienen elegidos entonces situando el día diecinueve quedan plazas podremos diríamos coger lo que quede claro

Voz 0846 19:06 bueno hay que esperar hasta pasado mañana para ver qué se puede crear no exactamente

Voz 15 19:12 gracias

Voz 4 19:14 en la tengamos no

Voz 0846 19:17 sí hubo una última pregunta esto o ustedes se cree que es bueno la posibilidad para ustedes esta regulación del en cuanto a viajes hombre ella piensa

Voz 15 19:27 que para la persona que pueda viajar os ha con pocos medios es un medio estupendo

Voz 25 19:32 pasa que claro te tienes que tener la suerte de encontrar lo que tú quieras pero decir bueno pues me quedo lo que queda esa zona la que sea no que no hayas visto siempre tienes una posibilidad lo mejor de no haber de verla cuando en la podrías ver son muy económicos

Voz 0846 19:48 el mejor es el primer día a primera hora para poder conseguir no

Voz 26 19:51 exacto quienes que no puedes tiene que ser el día que ellos que marcan entonces y cuando si yo no sé qué día empezaría pero yo tengo diez

Voz 25 20:02 ella esté más pues tres o cuatro días exactos forma entonces la gente que le toca al primer día pues llega cogerlo que lo mejor más claro porque hemos de pensar que es toda España

Voz 0846 20:16 la ley de casos pues hemos escuchado hasta mañana incluso pasado no puedan conocer muchas personas el destino destino que está ofertado y que ha de esperar para ver si hay en ese momento la fecha que ellos quieren hay plazas

Voz 4 20:34 con nosotros

Voz 5 20:37 a Luis es tú ha habido hábil

Voz 4 20:39 por suerte José Luis ha hecho tres amigas con las que quién sabe igual se va por ahí de de viaje cito del Imserso a disfrutarlo hoy Fórum

Voz 2 20:49 Locus por Valencia

Voz 7 20:52 nunca es tarde para formar Moreso en Valencia la Escuela de Adultos del barrio de Nazaret y ofrece todas las posibilidades Graduado en Secundaria de informática inglés valenciano castellano para extranjeros talleres creativos tú eliges no dudes en informarte en la web FDA Nazaret tu momento ha llegado vengas de donde vengas matricula T

Voz 18 21:12 pasar la ITV es conducir seguro

Voz 27 21:15 en ITV del Levante pensamos en tu seguridad estamos siempre a tu servicio en nuestros centros de más al pasar Campanar y San Antonio de Benagéber seguridad para todos ITV del Levante la ITV punto com

Voz 7 21:28 este mes renueva tu casa disfruta de tu tiempo libre en el centro comercial Albufera Un mar de oportunidades para tu casa yo hacia aquí Book vida Fail outlet Sporting la color ata a tan sólo cinco minutos de Valencia venga al centro comercial Parque Albufera Alfafar la rentabilidad del alquiler se llama al Air seguro única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día cinco de cada mes Alquiler Seguro llama ahora nueve cero dos XXXVII cincuenta y siete setenta y siete Alquiler Seguro protección a propietarios nueve cero dos treinta y siete cincuenta y siete setenta y siete

Voz 6 22:07 Vine a la Semana de la Movilidad Gaudí actividad que tenían programadas en torno a la movilidad sostenible hídrico te veintidós es el día coches

Voz 18 22:21 Vine a Mel Transport Públic

Voz 4 22:36 más de la movilidad de la aquí hablando estos días aquí en Hoy por Hoy Locos por valentía Pyro ahora ahorren llega el punto digital como cada lunes de nuevo con nosotros antibotellón Santi qué nos cuentas hoy pues mira hoy voy a ser otra vez de no

Voz 1414 22:50 en poquito pesado pero es que es necesario también hoy también lo sabes que a veces pues me pongo así porque lo que no quiero es que las tecnologías paguen el pato por ser sino por decir que son inseguras que por no tener cuidado nosotros mismos de saber utilizarla empezado con esa introducción pero me explico ahora hay un enlace que llega nuestro móvil puede llegar a nuestro móvil a través de Whatsapp a través de redes sociales e incluso de Twitter que lo que hace es que cuando lo abres reinicia tu dispositivo sea Android sea ahí yo sea lo que sea te bloquea el con el móvil por completo no tienen ningún tipo de recuperación más allá de llevarlo a la casa que te lo intentan arreglar desde desde dentro

Voz 5 23:34 es une es un enlace eh

Voz 1414 23:36 de pruebas que se movió a través de Twitter Ike lo localizó un un especialista en redes sociales en en en América bueno lo pincha allí nada el dispositivo de forma inevitable Se para unos no segundos y se reinicia directamente sin llegar reinicie pero se paga completamente se queda como pensando no se reinicia porque vuelvo a traer esta esta noticia que ha vuelto a pasar hace hace unos días y podemos encontrar enlace simplemente para recordar que en Whatsapp no nos mandamos muchas imágenes nos mandamos noticias nos mandamos a muchos como digo enlaces pero hay que tener cuidado de los enlaces que recibimos de personas que no conocemos o incluso de personas que conocemos los que nos parece un poco raro que nos envíe un enlace como en plan pincha

Voz 24 24:22 aquí ahora que mira no

Voz 1414 24:24 porque puede llevarnos a este tipo de virus yo siempre lo he os lo digo el peor virus informático del ser humano es el propio ser humano también está pasando que está viendo otra vez el el Pizzi el phishing como se llama qué es esto es el phishing me decían comenta que no puedes aguantar más

Voz 1187 24:43 sí te puedo decir es que me he equivocado que es lo que le llame pero si el piso El pisito si esto es que nos llegan e-mails correos electrónicos de empresas ya puede ser

Voz 1414 24:53 de luz de agua de teléfono de del seguro diciendo que no parecen completamente ellos utilizan tú luego dicen que necesitan unos datos tuyos por favor que les envía eso que pinches aquí qué metas tú y DNI y tu contraseña con la que has claro todo esto es lo que hacen es a nosotros no nos engañan robar tu información eso es hay que tener mucho cuidado con este tipo de emails que nos llegan porque lo que quieren es robar nuestra información nos pueden ya va a tener un gran susto puede que a lo mejor no nos demos cuenta pero que estén utilizando nuestras propias cuentas de correo electrónico o incluso nuestros propios cuentas bancarias para cometer delitos hacer micro Coró micro compras que no nos damos cuenta hasta que no llega al final de mes los Theo e incluso el el trimestre así que bueno en mi recomendación de nuevo en este punto digitales que no le tengamos miedo la tecnología que era utilicemos con con con cabeza Ike no hagamos nada que no haríamos en la en la vida real y que no Piqué hemos que veamos con unos mandan un enlace una cosa así rara pues hoy ante la duda lo mejor es borrar no hacer nada si me mandas un correo electrónico tú mismo con con tu propia dirección ellos noto que no eres tú por la forma de hablar o que no te pedido nadie quite paso el documento que me has pedido anote Yo no te pido nada Amadeo bueno pues mejor Lobo Ramos te llamo y te digo y Amadeo más mandado pues sí pues mira lo he borrado envía me lo otra vez y no pasa nada preferimos esto a tener que pedir de perder nuestros datos nuestros dispositivos o lo que es peor en algunos casos hasta nuestro dinero sino todo lo que manda astrólogo no ya lo sé

Voz 4 26:24 lo que yo te digo que no habrás pues mucho que lo que te lo guarde

Voz 1414 26:28 las pero bueno siempre estaré aquí para para darte la tabarra

Voz 5 26:32 no está de más recordar todo esto pero más a parte efectivamente para evitar sustos y molestias el importantes porque claro hoy en día te bloquea en el dispositivo de han hecho una faena

Voz 1414 26:43 claro y vi muchas veces de verdad que te roban el robo de datos que simplemente ese robo de datos esa información también vale dinero y le puede pasar a otras personas au en fin me han pasado cosas mayores yo simplemente recordar eso mi consejo es todos los enlaces que no conozca AIS de personas que no conozca es de número de teléfono que no tenéis en vuestra guía pues directamente no lo sabrá y por supuesto tampoco los Compartel os lo Ramos si fuera a cabo

Voz 5 27:10 y luego también esto lo podemos hacer extensivo también a llamadas telefónicas que recibís de empresas o de gente que se hace pasar por empresas pidiendo datos pero lo mismo nada nada

Voz 1414 27:20 lo mejor es dar los menos votos posibles sobre todo para eso para que tampoco no molesten mucho sobre todo porque muchas veces la gran mayoría de veces se hacen pasar por lo que no son que ya no pasa en el día a día cuando llaman a la puerta y te dicen no es hoy esta empresa eléctrica o esta empresa de agua luego resulta que no lo son pues lo mismo que hacemos que no hacemos en el que hacemos el día a día que es no abrir la puerta cualquiera pues vamos a estar también en nuestros dispositivos para sentirnos más protegido

Voz 5 27:46 sí sí sí sí sí

Voz 1414 27:48 mira a mí me pasó hace poco la semana pasada

Voz 5 27:51 la compañía eléctrica que me quería mejorar muchísimo la la tarifa que yo que yo tenía claro yo es que soy como como sabe no entonces bueno pues si lo recibe tres precavida

Voz 4 28:03 por eso educado tal Le vamos a mejorar la oferta no no enseña

Voz 5 28:07 en su recibo no yo yo no lo enseño te dígame qué oferta me me ofrece yo les diré si me la mejora me la mejoraba en cero coma cero cero un céntimo más que como un bebé en fin

Voz 1414 28:21 no no hay que tener mucho cuidado o personas que te no te llamo de esta empresa de lo que sea para mejorar tela la tarifa no si yo ya estoy en esta empresa porque me ya estoy pues éstas

Voz 4 28:32 así que tener mucho cuidado lo mismo que hacemos en la vida real también trasladarlo en nuestra vida digital precaución eso es amigo de libros digitales este caso vaya City muchas gracias hasta luego hasta luego

Voz 29 28:44 yo soy

Voz 30 28:52 sí

Voz 31 28:55 no

Voz 32 28:59 no

Voz 33 29:10 vamos de medida sólo tres meses a las dos a llena trozos

Voz 4 30:26 les ángeles de la Albufera Quique

Voz 5 30:28 bueno está él allí pesebre en El Palmar

Voz 4 30:30 haré enseguida enseguida vamos al

Voz 5 30:33 Palmar ayer ya aquí lo contábamos en directo en nuestro a vivir Comunitat Valenciana se celebró en Sueca el Concurso Internacional de paella bueno espectacular como siempre el tercer premio cómo fue para Casa Granero de Serra el segundo para el restaurante monasterio de Alicante hiel primer premio se fue al Mar y lo consiguieron va Graner y su hijo Jordi que regenta el restaurante con aire como digo del del Palmar

Voz 4 31:06 Raúl más Graner buenos días hola buenos días y enhorabuena

Voz 5 31:10 gracias muchas gracias bueno imagino que hay que que usted todas las paellas que hace les salen buenas no

Voz 35 31:17 eso intentamos porque tengo que reconocer que no sólo se ha cocido y no yo cuando gol que aquí lo yo estaba ruso amigo está la al estar mi hija y yo le digo con mi juego y mi hija son un todo el equipo que que al con aire que esos los que hacen a lo largo de estos treinta y ocho años que la clientela vuelva yo hago paellas pero también estoy cara a la gente y entonces fui soy yo a un buen día sueca país llevamos el primer premio

Voz 5 31:59 no está nada vale no está nada claro

Voz 35 32:02 era un galardón para el resto Donaire porque todo no son para todos y para toda la clientela que se puede observar

Voz 5 32:11 que no es fácil porque claro un concurso internacional como esta de Sueca explotaban se presenta gente muy buena y que hacer pues muy buenas para ellas provocado el primer premio eso ya es de nota eh

Voz 35 32:23 sí está muy alto para poder conseguir un premio imagínate que el cincuenta por ciento en que en otros países al lado ya entonces ya vienen como ganadores como pues es muy Paul es su saludo a Djukic eh que lo confía hace ya muchos años dentro de lo que hagan los premios ya es al que se llegara al sueca también han tenido que pasar llegas tú eh donde Granero Vicente Granero

Voz 5 33:04 yo soy de otras cosas

Voz 35 33:07 ya que son tan cocinando no no no es que han llegado he tocado la campana resonado eso son toda una trayectoria

Voz 5 33:19 Raúl el secreto es ser fiel a la receta de nuestra paella

Voz 35 33:25 por supuesto tienes que aceptar no hacinados estaremos al insisto algo que es la paella Becerro determina que un arroz con cosas este hay que hacer las recetas que parece darles los gustos e Salon que es una selección de arroces y bueno Francisco Alabau seis cura en verduras típicas de aquí de Palencia eh a saludar rozó de Villa que son los productos autóctonos no el apoyo porque él son más tiempo para que para que existe aunque perfecta desde todos los mandos con palabra de cocinas

Voz 5 34:13 durante estos treinta y ocho años bueno pues ha dado lo mejor de sí a todos sus clientes pero me imagino que con este galardón ahora va a tener muchos más no que van allí a pedir la paella

Voz 35 34:22 tenemos muchos clientes explica estar ocho estados para todas las mañanas estaba volviendo a las siete por las planificaciones para que todo el mundo hoy lista muy también productos cocinas en medio del del parque natural a la finca de ensalzar una que es un pacto pero estamos haciendo estamos volviendo a cocinar pienso que disfrutamos de esto tiene que está acabe abril está al estoy yo estamos aquí cocinando para cuarenta o cincuenta personas distintos arroces como nos la paella valenciana o ese va a ser una si es como no aquí me parece natural

Voz 5 35:08 a que no puede faltar claro que sí

Voz 35 35:10 los que que Esteve eh esto es eh aquí sectores porque como yo antes con esto estás sana realizadas aquí es es bueno pues sabido hacerlas llegar a la clientela para que somos y pilas tú solo quiere que les llaman ahí al lado la Lovely de la isla con hortalizas de la esa entonces la paías que la que te vienen Kutxa tenemos amplias eso Yago durante las no es su restaurante aburrido lo opiniones a golpes con lo que intentamos hacer eses desde ahí es dar un servicio a las situación en que se pasa ahora el Volvo

Voz 5 36:07 según el el cuadro con el diploma ya lo ha colgado en el restaurante

Voz 35 36:10 pues no estaremos aquí las fincas a la estéis ya el cual Perera aquí hoy posee tanto Piqueras pues vale

Voz 5 36:21 bueno mañana a colgarlo viene bien visible en la entrada

Voz 35 36:27 ya me toca al pastel ya es él para atenderlos a todos los periodistas y lo mejor que pueda

Voz 5 36:36 pues agradecemos mucho que no haya atendido oí seguiremos agradeciendo que siga atendiendo a su clientela ahora además con el primer premio del Concurso Internacional de Palha de Sueca gol magra muchas gracias enhorabuena a usted y a toda su familia

Voz 35 36:52 al poco al resonancias todo el equipo Jenson esa se da ya vosotros

Voz 4 36:59 verdad gracias un abrazo

Voz 5 37:02 pues es tuvimos en directo en ese concurso oliendo todas las paellas luego había que saborear las elegir esta la del restaurante Bonaire de El Palmar con el primer premio a disfrutarlo

Voz 2 37:18 hoy por Hoy Locos por Valencia Radio Valencia Cadena Ser

Voz 0277 37:29 todo a punto para Feria Hábitat Valencia las últimas tendencias en mueble decoración iluminación cuatrocientos quince firmas y marcas expositores internacionales Valencia recibe a miles de profesionales del diseño y esperamos en Feria Valencia bienvenidos a Habitat vender

Voz 12 37:47 vender vender vender

Voz 0277 37:49 si vender

Voz 37 37:51 si vender bien que descubre el plan de venta personalizado para vender tu casa en el momento justo y al precio adecuado en Sol me apunto es visite a tus obvia es más cercana sol vía la inmobiliaria total

Voz 11 38:06 cuán ríos Guan mires palabras es vista pensar menos porque desde la primera parábola fin sal última siempre estaré alto costal sempre Steaua la a llengua Generalitat valenciana

Voz 38 38:22 te una Kina Valencia Valls Wing millón Ciutadania espera decidir entre en la web de Zidane ve Baixa él hace pum Valencia apuntes mira al expropiados tres des District vota les que vuelves si dices dance del quince al treinta de septiembre te votada en la web o en Les chunda es Municipals entre dotes decidimos Valencia juntamente de Valencia

Voz 39 38:48 este lunes a las ocho de la tarde vuelve o de récord con Fran Guaita y todo el equipo de deportes de Radio Valencia Cadena Ser escúchanos a través de tu aplicación de la SER en tu móvil tiranos en directo en Radio Palencia punto es off the record el programa que se ve se escucha se siente Radio Valencia Cadena Ser

Voz 40 39:10 Vine el Neandertal a la Cova del vuelo más luz de Setembre el equipo investiga si otro Feriz visite gratuitas de reserva previa es necesaria mes Informació a Puntocom webs de la Chunta vende Tavernes y del museo

Voz 1187 39:23 la historia de la bahía

Voz 41 39:26 y diaria de Cultura de la Diputación lo valen

Voz 4 39:28 no

Voz 2 39:31 hoy por Hoy Locos por valentía Amadeo Salvador

Voz 5 39:38 las dos menos cuarto seguimos en Hoy por Hoy Locos por Valencia anticipó mañana estará con nosotros en marcha el conseller de educación investigación cultura allí Sport el jueves ya que estábamos hablando de de paella en jueves estaremos justo en la pedanía de Valencia celebrando El Día Mundial de la paella que os parece bueno eso hay más cosas que nos iremos anticipando y que ya tenía los preparadas para esta semana porque también hablaremos de movilidad en esta Semana Europea de la Movilidad no olvidéis el sábado es el Día europeo sin coches sin coches pero ese día podréis viajar de forma gratuita en los autobuses de la EMT también en Metro Valencia bueno como siempre en esta última parte del programa nuestra agenda de cultura ocio espectáculos y muchas cosas más

Voz 42 40:43 más cerca

Voz 4 40:44 qué tal cómo estás qué tal cómo estás

Voz 42 40:47 nuevo yo estoy viendo igual que antes

Voz 15 40:49 gracias igual de bien sí bueno queda están no sé si bien muy bien ojo atacado es Gerónimo Corneille es bienvenido Jerónimo buenas ha destacado porque días antes de Russafa escénica me imagino que todo está bajo control pero claro son en un montón de cosas en los que el director artístico tiene que controlar nuestra por bajo control prácticamente todos pero bueno mejor

Voz 4 41:13 por siempre la improvisación

Voz 15 41:16 es que te sino que eran Fleck hitos flexible bueno cuéntanos nueva edición de Russafa escénica Viena un año más hay

Voz 0809 41:25 Se amplía no ha fuera de Rousseff

Voz 15 41:27 R de Russafa con fue el origen exactamente este año es la octava edición tuve la programación toda la información está en Rusia fascina a punto com

Voz 24 41:37 evidentemente el este año pues teníamos el el reto de de crecer lo hemos intentado haciendo una extensión del festival lo que se conoce como el festival de siempre rusa Fahim ha nacido nace Russafa que son espectáculos en toda la ciudad de Valencia en todos los distritos yenes en lugares especiales de de la ciudad

Voz 15 41:59 eso no es dar fe de apta esas técnicas

Voz 24 42:07 todo el Russafa out que es un poco lo que digamos la gran en hora este años traemos a seis compañías nacionales e internacionales que no han estado en Valencia lo llamamos parques dentro de nuestra línea de de todos los toda la terminología del festival como Russafa significa jardín árabe toda la terminología el festival prestar las piezas breves son viveros las piezas largas bosques y las piezas que traemos de fuera las compañías de fuera son los parques luego tenemos dos propuestas yo creo que muy interesante es una en el Centro del Carmen que va a ser el jardín escénico que es una propuesta gratuita donde el espectador podrá entrar en vez de una exposición de artes plásticas para ver una exposición de artes vivas en movimiento durante una hora y media ya que hay seis piezas que Seaman repitiendo en bucle y esto creemos que es una área sea hecho gracias al Centro del Carmen cultura contemporánea y otra propuesta nueva que también este año es el parterre que lo hacemos en la Fundación Bancaja y el parterre consta de un taller inclusivo inclusivo de Profesionales de la Danza con con persona Nos con diversidad funcional que han trabajado en conjunto durante gratuitos para toda la gente que participa is exhibirá en noviembre pero empieza ahora en las hay muchísimas cosas yo creo

Voz 15 43:22 lo mejor es presentarla web se claro es imposible au prácticamente imposible poder aglutinar no la cantidad de programación porque afortunadamente es un Festival un encuentro Russafa escénica que se va consolidando y que va creciendo edición tras edición que acuérdate hace ocho años entonces no sé

Voz 24 43:41 han cambiado muchas cosas en esencia creo que no en esencia creo que la gente que estamos ahí somos ocho años más viejos y creo que hemos aprendido muchísimas cosas pero cada año te das cuenta es es porque cada año hay tenemos como nuevos retos pero no es como que nos proponemos como festival unos nuevos retos no como que van surgiendo un festival en movimiento exactamente exactamente mañana se presenta en rueda

Voz 15 44:08 la de prensa pero desde cuando ya tenemos que empezar las entradas dónde vais a tener un punto no habitual pero se pueden comprar online con lo han organizado este

Voz 24 44:18 año este año una de las grandes novedades que todas las entradas para todos los espectáculos que hay desde danza teatro circo instalaciones Performance para las del los espectáculos Rafael Rosa Faus se pueden comprar online o en taquilla online entrando en nuestra web en taquilla en la en la en la web pone donde estamos que estamos en el barrio de Ruzafa en la taquilla al punto de encuentro hay decir que ahora hasta el veinte que empieza el festival las entradas están es famoso en venta anticipada y es un euro más barato

Voz 15 44:46 toca cantaba con ella ya son baratas porque las entradas

Voz 24 44:50 antes desde los tres euros y medio cara entrada hasta

Voz 15 44:52 los ocho según la categoría espectáculo que hijas ahora está un euro más barato

Voz 5 44:56 más hay ponnos también hay bueno

Voz 15 44:59 eso es eso un festival Además hay que decirlo por el esfuerzo que me imagino supone dentro de lo que trabajáis en dentro del mismo que económicamente es muy asequibles a que es muy accesible a un gran público ya con una programación estupenda hay de primer nivel osea que combinar es ambas cosas la idea como lo habéis conseguido si con una bonita aportaciones si no de presupuesto público o como

Voz 24 45:25 es el fin principalmente el festival se auto financia en un ochenta por ciento setenta y cinco por ciento no controla muy bien las cifras de una de las cosas que teníamos que cerrar y un veinticinco treinta por ciento es de subvenciones públicas si hay aportaciones directas de patrocinadores como la Fundación SGAE la fundación ahí se quedó cervezas Tigris el el resto es va a taquilla y nos lo jugamos a taquilla hombre la suerte que tenemos los que el festival ha servido de plataforma para muchísimas compañías que hace ocho años no tenían un espacio donde exhibir este año o el año pasado han conseguido un premio Max han nacido han empezado incluso faraónica presentando una obra pequeña pasaron a presentar una obra larga ahí y ahora de repente

Voz 15 46:10 una de los te quién estás hablando por ejemplo de

Voz 24 46:13 Víctor Sánchez de Wichita con la española

Voz 15 46:16 ver por ejemplo se pero que es un festival que da cabida como bien dices a las artes escénicas más locales no dan ganas que de ahí ya bueno pues es una estupenda lanzadera y como digo con productos y con espectáculos de calidad

Voz 24 46:30 sí es es lo que intentamos hipótesis creo que eso es lo que nos hace que el público cada año responda y cada año venga porque sabe que lo que va a haber son todo extra unos absolutos pero sabe quiere tras está la marca Russafa escénica yo creo que eso les da una garantía

Voz 5 46:47 en la web eh Russafa escénica Puntocom tenéis toda la información y bueno aquí esto comienza el veinte de septiembre hasta el siete de octubre aquí iremos contando lo más destacado que se vaya a producir en nuestra ciudad después de como decíamos esta invasión que llevan a cabo más impositiva en toda la ciudad de salida fuera de él

Voz 15 47:06 del barrio de Rosa vais seguro que a esto el resto de barrios lo agradecen no también eh pero que da vida aclara

Voz 24 47:11 sí una era días que tenemos es es transformar unos poco a poco en el Festival de Otoño que una ciudad grande como Madrid Barcelona tiene un festival de tardarse seny que es valenciano tiene digamos nuestra ambición es plantar esta semilla para la edición que viene

Voz 15 47:25 pues seguro que lo con seis porque sois todos unos estupendos profesionales que lleváis ya mucha trayectoria a vuestras espaldas Jerónimo Corneille es muchísimas gracias saludos a todo el equipo y a partir del día veinte Nos vemos en Russafa escénica y nos vemos gracias a vosotros terapias hasta luego

Voz 43 47:39 estamos llegando poco a poco a las dos de la tarde pero vamos a hablar de deporte lo primero con esta sintonía claro que os suena la sintonía de off the record que envuelve es veo hoy después de las vacaciones de verano Fran Guaita buenos días hola qué tal buenos días no me lo explico pero no renuevan cada año

Voz 1187 48:12 es la la sexta temporada ya yo tampoco

Voz 4 48:15 bueno lo que yo tiene más méritos

Voz 5 48:17 no lo mío es más incomprensible si mucho la verdad

Voz 1187 48:20 sinceramente te lo digo eh no no no lo es soy consciente lo es pero sí seis años empezamos hoy lunes diecisiete a las ocho de la tarde de ocho a ocho y media con básicamente una idea ya un programa diferente al de mediodía un poco el el enfoque si queda muy monólogo lo del medio día se queda muy unidireccional pues por la tarde un debate por la tarde una entrevista por la tarde un reportaje algo algo diferente es un poco la filosofía del programa que se centran en Valencia el Levante y en Valencia Basket pero que además nos lleva siempre a entrevistas interesantes para conocer personajes de otros deportes que no solamente fútbol avances que ya

Voz 5 48:57 si en su espíritu desde su inicio ha sido diferente diferente porque es un programa que había que seguir en la web a través de dispositivos móviles osea que ya tenía Isaba originalidad

Voz 1414 49:08 sí sí

Voz 1187 49:08 sí es el programa que nos obligó a venir con con camisa a venir bien vestidos con pantalón corto eso sí pero pero porque fue el primero que hicimos en la emisora que se veía en el streaming ha funcionado muy bien la verdad los datos de audiencia son superiores a varios programas de deportes de los que van por FM digamos en el modo en el modo convencional ya teníamos gana además nos piden una semana muy buena porque estamos a dos días de Palencia llueve de Champions venimos de fin de semana delicado para Valencia y para Levante para esta misma semana tenemos ya entrevistas pactadas con protagonistas del Valencia con con gente del Levante iba a ser un récord hoy y mañana muy centrado en la Champions en la ilusión que hay en Valencia con el equipo y en una temporada que tiene que ser histórica porque estamos en el centenario también habrá contenidos relativos al centenario histórico del Valencia que el dieciocho de marzo cumple cien años

Voz 5 49:57 hablas de los resultados de este fin de semana hombre estamos en las primeras jornadas tampoco hay que preocuparse mucho pero quizá los del Valencia es lo que más habría que hacer mirar ni una vez dónde está el fallo el problema sí

Voz 21 50:10 falta de de de coraje yo no creo que el el equipo da lo que tiene pero lo que tiene

Voz 1187 50:16 la edad para para ganar partidos vamos a tratar de ser analíticos de con la inflación que tenemos cuerpo técnico explicar lo que le pasa al Valencia que está en el momento delicado difícil y además vienen ahora mismo partidos muy complejos El de la Juve después Un viaje Villarreal sí que la Champions en Manchester Un viaje a Anoeta bien el Barça a Mestalla trataremos de actualizar como están jugadores que son importantes con dos vía que puedo jugar no llegó a un cuarto era el otro el otro día Belén que tiene el alta médica hoy que ya pronto a poder ayudar vamos a ver el estado de gas

Voz 1414 50:48 hay de de Murillo le fallan

Voz 1187 50:50 Valencia creo que todos subsanable pero pero pasa interesante analizarlo porque estamos a un partido muy importante

Voz 5 50:56 es lo malo sería que luego estos puntos se echen de menos a final de temporada pero bueno vamos a centrarnos en el partido ante la ante la Juve que no sólo Baselga hacer caja sino también demostrar que el Valencia es un gran equipo tú crees que que de aquí al partido puede verse un cambio en el Valencia

Voz 1187 51:14 tampoco en el ADN del del Valencia históricamente en cuando peor lo tiene ganar partidos impensables le pasó en el noventa y seis Bayern de Munich un partido de Copa de la UEFA en plena crisis con Luis Aragonés le pasó años después con Cooper que no ganó ningún partido de Liga al empezar

Voz 4 51:28 las esta jornada en el Bernabéu

Voz 1187 51:30 faltan mimbres y falta jugadores básicos yo creo que la baja de al Valencia la política mucho pero no me sorprendería que valen Valencia ganar a la Juve Mestalla genera una atmósfera muy mística a los partidos Champions y el equipo siempre da un poquito más en esas noches así que no no daría por muerto yo al murciélago nunca hay que hacerlo y ahora mucho menos no desde luego está con ganas de no hay entradas a la vista de lo que tiene que ver con abonos el total fue un acierto este año el Valencia vendido todos los pases que puede para partidos Champions si el campo está llenos porque algún abonado no va o porque los aficionados tifosi de la Juve no llena la grada visitante pero el el ambiente seguro es la pérdida de partido para recibir al equipo es inmejorable por Mestalla como siempre no va a quedar

Voz 5 52:09 augura son un han recorrido el Valencia en la Champions

Voz 1187 52:13 es difícil el grupo es complejo el poder con el Manchester que que es el gran aspirante a la segunda posición la favoritas la Juve y el Valencia lo que tiene que hacer lo más importante en mi criterio es acabar cuarto en Liga centrarse en Liga y entiendo que los partidos Marcelino afrontar los así como esta semana ante el Betis con pocos cambios si pocas rotaciones si pasa la primera fase el Valencia liberado de la presión y la obligación de estar en octavos ahí sí puede ser un enemigo correoso pero viendo jugar ahora yo creo que es mucho más importante el poder ganar en Villarreal B puntuar en San Sebastián que pensar en grandes cotas en la Champions que ya habrá temporadas el uso excesivo para para pensar en

Voz 5 52:46 pero el Levante no ganó pero quizá preocupa menos

Voz 1187 52:49 el Levante ha ha sacado buenos puntos en las tres primeras jornadas hizo un partido raro ayer en en Cornellà con cambios extraños por parte del entrenador pero es menos preocupante el montaje del Levante digamos que está más en la línea de lo esperado quién está por debajo de de lo que todos pensábamos es el Valencia que está con tres puntos de doce posibles no es una proyección de de Champions también hablaremos hoy el récord del partido del Levante de la extrañeza de ver a Bardi jugando con campaña y Xisca sino de lo mejorcito en la parte inicial ideó una información preocupante en el Levante se ha roto Coke el lateral derecho esta mañana entrenado tiene para ocho semanas de baja problema en la rodilla un jugador básico en la defensa del Levante que practicamente se va a perder hasta el mes de diciembre en una baja muy sensible para Paco López

Voz 5 53:32 bueno pues ya sabéis hoy vuelve optar Deco te veremos con esta misma camisa no sí sí

Voz 1187 53:37 yo vengo en en pantalón corto siempre pero

Voz 5 53:40 con la muda arriba para cortar no sabía hombre dan suerte claro gracias por estar aquí con nosotros

Voz 43 53:46 es mañana volveremos de nuevo a partir de las doce y veinte mañana

Voz 1187 53:50 nosotros el conseller Vicenç masa hablo