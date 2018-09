Hora 14 Comunitat Valenciana (17/09/2018)

Voz 2 00:00 hora catorce Comunitat Valenciana Ana Durán

Voz 0131 00:08 qué tal muy buenas tardes hoy se cumplen tres meses de la llegada del Aquarius desde ayer les venimos contando cómo viven en el centro de acogida de Villena los menor es arribados en ese barco como los adultos han comenzado a tramitar o al menos intentarlo su residencia legal en España o Francia mayoritariamente pero tres meses después el caso Aquarius sigue siendo una isla poco ha cambiado en la política migratoria de la Unión de nuestro país a pesar de las promesas de esos días de las expectativas generadas cierto es que el debate sigue la opinión pública aunque no siempre para bien es cierto que el asunto es complejo que tres meses no es tiempo suficiente pero también lo es que no podemos permitirnos que un asunto de tanto calado quede en el olvido como decimos la llegada del Aquarius a Valencia en principio no ha supuesto cambios en materia de acogida de inmigrantes pero sin novedades en lo político es lo que opina al menos Jaume Durá que es del Comité Español de Ayuda al Refugiado dice que tres meses después las carencias y los problemas siguen siendo los mismos faltan plazas la Unión Europea sigue dejando el problema en manos de países como España que son frontera con África no lo considera un Paul un problema global y en lo político dice sí que se ha producido un cambio pero hacia los extremos Ana tales buenas tardes buenas tardes

Voz 0518 01:52 entendemos que las declaraciones Politics en el que Farners causar una alarma en la Societat Juanes es totalmente necesario exprimir el principal que les animales sabían nada en a producirse con que la Aquarius no va a suponer ningún gran Camby lo que era es lusos migratorios al contrario era un Fluxá mes

Voz 0141 02:11 dura señala que los migrantes del Aquarius como otros que llegan en patera ha iniciado de forma mayoritaria procesos de demanda de protección que siguen su curso

Voz 0131 02:19 ya habrán visto ya en nuestra web las imágenes grabadas en un restaurante de Valencia la Malvarrosa en las que el dueño del local se burla de un gorrilla que acudió al restaurante a cambiar las monedas le increpa y le acusa de no declarar los veinte euros que había recogido y a continuación además falta gravemente al respeto a la esposa del presidente del Gobierno la fiscalía y el alcalde de Valencia se plantean ya cómo actuar ante esta situación fuentes

Voz 0141 02:42 la Fiscalía contra delitos de Odio no descartan a la Ser emprender acciones legales de momento están analizando el vídeo que pueden ver en nuestra web y también el alcalde de Valencia Joan Ribó estudiará si se puede hacer algo porque el restaurante es una concesión municipal reitera que el dueño no representa a los hosteleros de la ciudad

Voz 3 02:59 qué restaurante valenciano no sonda que esta manera de hacer una crítica hacer aquí son unos Torner repetir eh au sigan semana totalmente impresentable Valencia no

Voz 4 03:10 es esta

Voz 3 03:12 el restaurants valencianas no es comporten da que esta manera es una excepción que confirma el comportamiento también aprende sobre concretamente efectivamente eh

Voz 0141 03:22 también Movimiento contra la Intolerancia condena la actitud del dueño del restaurante Ángel Galán su portavoz explica que sino es el propio afectado quién decide emprender acciones legales o la mujer del presidente por injurias el asunto carece de recorrido jurídico otra cosa es que ya sabemos todos dónde está este negocio cómo se las gasta

Voz 5 03:42 que es verdad que no tiene ningún camino jurídico legal sentido denuncia formal como tal y la persona de cualquier entidad pues prefiere hacer algo al respecto pero sí bueno tener en cuenta donde está ubicado este Cerezo antes te va

Voz 0518 03:55 saber bueno pues en las próximas que están ahí tiene una cita

Voz 5 03:58 tú pues que la actitud de delegación no despectiva

Voz 0131 04:09 seguimos con más asuntos de la actualidad de esta jornada la rectora de la Universitat de Valencia Emma bimestre ha sido la encargada este año de la apertura del curso académico en un al acto en el que ha reclamado al president Puig que no se demore más la aprobación de un plan de financiación de solución a los

Voz 0141 04:23 profesores contratados en su discurso Mestre ha querido destacar el papel de las universidades en la docencia pero también en la investigación ya la transferencia de conocimiento aspectos que necesitan la financiación adecuada

Voz 7 04:36 en la necesidad de un Pla definan cree que es un intendente el presidente usar aquí también la a designar un convenio colectivo que millor les condiciones laborales y salariales del personal contractar entre el profesor Matas ósea eh son temen es que este entre vayan pero que nos cuadren ya a Giornale Moll mes ya es Ur yen INAR Giornale

Voz 0141 05:00 Mestre ha mostrado su intención de ese Quirce minimizando la universidad ya que ella es la primera mujer rectora en los más de quinientos años de historia de la institución ya que he ido pedir que no se denota del prestigio de las universidades respecto al escándalo de los máster según ella se trata de casos concretos en una universidad concreta en el resto de universidades en general y en la de Valencia en particular hay muchos controles de calidad

Voz 0131 05:20 por su parte el president Puig también resaltaba en ese acto el prestigio de las universidades públicas como transmisores del conocimiento y la educación como el medio para contener posturas y mensajes racistas o ultraconservadores confía en que antes de final de año se haya podido cerrar el acuerdo sobre una nueva financiación porque la educación dice el presidente es prioritaria

Voz 0966 05:40 Gray Many reconoce que estás Públiques Valencianes que están en estos momentos ya una inversión mes de un seis millones de euros anuales por parte de la Generalitat pero son recursos que están vende es la gran prioridad de la Generalitat es la Educació sin agua está atención serán Futur hiper tan el que me eh

Voz 0131 06:01 la otra reclamación de Mestre tenía que ver con la mejora de las condiciones laborales en ese sentido como les podemos avanzar en la SER la propuesta de educación para mejorar las de los profesores universitarios asociados que siguen en huelga una propuesta que supone una subida progresiva de hasta el veintinueve por ciento por ejemplo en el caso de los asociados la Universitat de Valencia que son los que menos cobran la propuesta se va a trasladar ahora la mesa de negociación del convenio colectivo con las universidades que se va a celebrar próximas

Voz 0141 06:28 ante la propuesta a la que ha tenido acceso la consiste en igualar los sueldos del personal laboral de todas las universidades públicas valencianas a los de la Universidad de Alicante que son los más altos ya a partir de ahí una subida progresiva anual del tres por ciento conseller viesen en masa

Voz 8 06:43 sí auguran figuras con una detrás eso sí de universidades como la Universidad de Valencia que votarán en expropiar ensanches de millonaria retribución en de un veinte muy personal cosa que fuera mirarles condiciones sobretodo millonario la docencia y a la Qualitat les los tres universidades valencianas un aposta del Gober del Botánico

Voz 0131 07:02 para ello la Conselleria dispuesto dieciocho millones

Voz 0141 07:04 euros hasta el año dos mil veintiuno horas del toro

Voz 0131 07:09 más titulares que no deja la política el Partido Popular ha presentado un recurso contra el nivel el plan de acción territorial de la infraestructura verde de la Comunitat lo publica hoy el Diario Oficial de la Comunitat Eladio

Voz 0141 07:20 esta popular Elisa Díaz afirma que son más de cincuenta los recursos que se han presentado contra este plan en el que no hubo dice participación ciudadana que no tiene un informe de viabilidad económica

Voz 9 07:29 Ciudadanos que han sufrido las restricciones consecuencia de este papel del Consell del Titanic un plan que se tramitó como saben ustedes sin participación ciudadana sin escuchar a las personas a las que decían que venían a rescatar un plan que les ha privado de sus derechos adquiridos un plan sin informe de viabilidad económica real y digo real porque dicen que es que no conllevan ningún tipo de indemnización

Voz 0131 07:53 es falso es totalmente falso Podemos va a presentar la próxima semana en Les Corts una proposición de ley para aclarar las competencias de las diputaciones con respecto al Consell y los ayuntamientos coordinar los presupuestos sin marcar unos criterios objetivos de uso de los recursos públicos Jean

Voz 0141 08:08 preciado esta mañana en Alicante su secretario general y síndico en Les Corts Antonio Stein que explica que el objetivo es evitar que las diputaciones utilicen sus competencias en materias como sanidad educación con fines partidistas también para que éstas no actúen como pantalla entre la financiación que necesitan los municipios y la que realmente terminen recibiendo

Voz 10 08:27 es un apartado que está específicamente recogida en la botánica a lo largo esta semana presentaremos una ley que tendrá como objetivo aclarar competencia entre diputaciones Generalitat Valenciana y municipios coordinar los presupuestos para quien no se queden en ese filtro que las diputaciones sino que bajen de manera correcta a los municipios tendrá como objetivo también marcar unos criterios claros de uso de los recursos públicos

Voz 0131 08:50 tras la entrevista ayer al presidente Sánchez de la sexta en la que dejaba abierta la puerta a convocar elecciones generales este año el PSOE opina que es mejor que no se convoquen porque el país y la Comunitat Valenciana necesitan estabilidad

Voz 0966 09:02 ya me gustaría que desde luego no hubiera una convocatoria rápida elecciones sino que hubiera estabilidad porque eso nos ayudaría a todos tengan en cuenta que la Generalitat Valenciana igual como los ayuntamientos hemos vivido estos últimos tres años de una manera muy complicada

Voz 0131 09:16 el presidente del PP Pablo Casado va a participar este próximo sábado en La Pobla de Farnals en la Junta Directiva Regional del partido después se celebrará una comida con militantes que va a sustituir a la tradicional cena de inicio de curso político que se celebraba también en septiembre

Voz 0131 10:20 el hombre que fue detenido el pasado sábado por la muerte de sus padres y un hermano ha ingresado ya en prisión después de comparecer ante el juez esta misma mañana Radio Alicante Claudia Ortega

Voz 0133 10:30 el sospechoso de cuarenta y cuatro años se ha acogido a su derecho a no declarar tras alegar que no recuerda nada de lo sucedido mientras su abogado tiene previsto solicitar un examen psiquiátrico para conocer su estado mental el presunto parricida será investigado como presunto autor de tres delitos de homicidio aunque la Fiscalía ha calificado dos de ellos los cometidos contra sus progenitores como asesinato el triple crimen no ocurrió en una vivienda del barrio alicantino de Juan XXIII y fue descubierto en la madrugada del sábado cuando el propio arrestado llamó al uno uno dos a alertando de que su hermano estaba tendido en el suelo en un charco de sangre no obstante la policía cree que cometió el crimen el jueves a medio día después de mantener una discusión con su hermano el sospechoso tiene numerosos antecedentes por violencia familiar denuncias previas por amenazar de muerte a sus padres además encontraba bajo tratamiento por desintoxicación

Voz 0131 11:19 más de los sucesos en Náquera los servicios de emergencia han tenido que atender a un hombre que ha caído de una altura de dos metros mientras rodaba una palmera en la urbanización de San Miguel ha sido trasladado a la fe con un traumatismo craneoencefálico severo y los bomberos del Ayuntamiento de Alicante han rescatado hoy a una mujer de ochenta años había caído en un pozo de treinta metros de profundidad en el jardín de una vivienda GB ha quedado colgando a una altura de seis sujeta a una manguera y los bomberos han podido rescatarla y el tiempo recuerden que la provincia de Valencia el litoral y el interior del norte de la de Alicante y el interior y el litoral sur de la provincia de Castellón están hoy en alerta amarilla por lluvias y tormentas que pueden acumular esta tarde hasta veinte litros por metro cuadrado en una hora la alerta amarilla continuará también mañana en el interior y el litoral norte de Alicante el interior sur del litoral de Castellón y en toda la provincia de Valencia donde como ven puede seguir lloviendo durante la jornada de mayo Ana escucha la Cadena SER son las dos y diecisiete minutos de la tarde

Voz 0131 12:33 y además de hacer fiestas y reivindicar la función social y económica de los mercados municipales hacen falta también muchas inversiones y decisiones que mejoren realmente las condiciones de trabajo de los puestos y el servicio que pueden prestar a los vecinos de Valencia hoy el concejal de Comercio ha hecho varios anuncios que afectan a mercados como el del Grao Benicalap o el Cabañal pues eso que obras son amores el Ayuntamiento ha aprobado el proyecto para comenzar con el proceso de licitación de las obras para sustituir el aire acondicionado del mercado de Benicalap una reivindicación de los vendedores que se realizará por las tardes para no interrumpir así su actividad normal Toni Jiménez buenas tardes

Voz 1933 13:10 qué tal buenas tardes el concejal de Comercio Carlos Galiana ha explicado que por el estado en el que se encuentra la instalación con más de veinte años de antigüedad se ha optado por acometer una actuación mayor a la prevista en un primer momento con un coste de ciento setenta y siete mil euros

Voz 14 13:24 dos máquinas me había cuatro esos que no no funcionalmente ya al la reparación entonar encontré que es tubos pero en pasar el aire habían con comprimir tampoco pasaba al aire las detectan que era Moll me creo del que pensar en devora blindajes TIC desde dos mil uno SC a Capi inversión al Mercat de Benicalap

Voz 1933 13:45 unas obras que tendrían una duración aproximada de tres meses ahora hay que evitar el proyecto además ahora mismo se están reparando la fachada de este mercado que tiene que estar terminada el próximo veinte de octubre

Voz 0131 13:55 además el mes que viene también se cambiará el aire acondicionado en el mercado del Cabañal aunque en este caso sólo hay que sustituirlas seis máquinas que dan servicio al edificio y la Junta de Gobierno Local del viernes aprobará si todo va según lo previsto el requerimiento de toda la documentación a la empresa que se tiene que encargar de la reforma del mercado del Grao en cuanto se firme el contrato empezarán las obras Carlos Galiana vaticina que será antes de que acabe el año

Voz 1933 14:18 algunos vendedores han pedido el traslado a otros mercados al tiempo que se acomete la rehabilitación mientras que otros esperarán a que acabe la obra para volver a ponerse en activo eso sí las cuatro paradas tienen aseguradas sus sitio en el nuevo mercado Galiana ha incidido en que mucha gente se ha interesado por cómo se va a hacer la subasta de las nuevas paradas interesa mucho el hecho de que también se vaya a abrir por las tardes

Voz 14 14:37 ese mercado de un potencial brutal la proyecte incluso con versos de votantes pregunten cuándo cero porque ha hecho potenciará también según negocios en saber en un este de comercial de una pescadería una carnicería una frutería y no sé qué tal este tres cuatro Jobs que tenerlas la tienda en fin el día eh que acaben pues la arrestada subastará

Voz 1933 15:02 el concejal de Comercio asegura que habrá dos paradas de tira de contar y que los comerciantes que los miércoles se ponen a las puertas del mercado del Grau podrán establecerse dentro también porque habrá espacio para todos además se trabajará con la asociación de vecinos del barrio para establecer qué usos elevan a dará a las zonas descubiertas en las dos a las existentes en el edificio

Voz 0131 15:18 Galiana que ha hecho un balance muy positivo de El Boni Bonnie cafés sin incidentes ni cancelaciones a pesar de la lluvia en el que han participado sesenta mil personas una cifra muy parecida a la del año pasado Galiana está dispuesto a repetir si los comerciantes quieren en dos mil diecinueve Por su parte la asociación por l'Horta valora también positivamente estas iniciativas para promocionar los mercados pero reclama que el Gobierno municipal cree más mercados semanales de productos de guardia en concreto apuestan por poner en marcha una tira

Voz 1933 15:46 de contar la venta directa de productos frescos en el Mercado de Colón por ser un símbolo de la ciudad

Voz 0131 15:51 Galiana además ha anunciado que mañana se va a reunir con el concejal de Hacienda con Ramón Vilar para comenzar a trabajar en la creación de tasas para las nuevas formas de movilidad de cara a la reunión que van a mantener la próxima semana con Line con la empresa de los patinetes eléctricos de alquiler Isère avanza la SER Maris Galicia la Fiesta del Marisco abrirá finalmente sus puertas este viernes frente al tinglado cuatro del puerto dos semanas después de lo que tenían previsto

Voz 1933 16:16 tras la estimación la semana pasada del recurso que la empresa interpuso en el Ayuntamiento y que confirmó que el terreno en el que se ubica la carpa del eventos privado la organización del mismo trabajan subsanar unas pequeñas deficiencias técnicas para empezar su actividad este mismo fin de semana y hasta el catorce de octubre Eneko Velasco es el portavoz de Maris Galicia estamos ya

Voz 0518 16:33 a Hamdan subsanar unas pequeñas deficiencias técnicas del proyecto que vamos a presentar las mañana martes el Ayuntamiento de Valencia para que finalmente ya el servicio de actividades menos autorice a poder abrir puertas este viernes y en esta ocasión bueno pues habiendo tenido que retrasar dos semanas en la apertura del evento pues también tardaremos otras dos semanas en en clausurar los

Voz 4 16:58 me Name

Voz 1933 18:08 la Agencia concluye que existiendo una norma legal un convenio y un contrato laboral entre la EMT y cada trabajador que fijan en ciento XXXI las jornadas de trabajo a realizar por cada empleado jubilado parcialmente en un periodo de hasta cuatro años los empleados públicos jubilados parcialmente por la EMT habían realizado sesenta y cinco o menos jornadas percibiendo el salario de ciento treinta y un jornadas es decir que habrían percibido salarios públicos por jornadas de trabajo que no se han realizado además la Agencia Antifraude va más allá ya ha constatado que incluso en dos casos sin trabajar ninguna jornada la EMT habría pagado el sueldo equivalente a ciento treinta y uno

Voz 0131 18:41 ni de la crónica política sepan que el presidente de la gestora del PP en la provincia de Valencia que Rubén Moreno ha acusado hoy al presidente Bush de olvidarse de la provincia de Valencia en el debate de política general según Moreno no hay ninguna propuesta que defienda los intereses de los municipios que la componen acusa al president de plegarse a los del Gobierno de Sánchez

Voz 1664 18:59 se pone a la cabeza en la manifestación cuando el Partido Popular gobierna en Madrid el hace el trabajo sucio del señor Sánchez cuando el Partido Socialista gobierna qué madre y finalmente yo creo que ha quedado claro que cuando llega la hora de elegir elige el señor Puig ser socialista

Voz 19 19:20 en lugar de a los valencianos

Voz 0131 19:24 más polémicas el alcalde Joan Ribó afirma que el Consistorio no tiene nada que decir de una exposición de escultura de Antoni Miró que se exhiben en la marina y que han suscitado algunas quejas por su explícito contenido sexual Ribó afirma que hay quién se puede molestar ya otros a los que les parece fantástica

Voz 3 19:40 John también midió y que no respeten según funciona me en ello cree que el tema este pues no teníamos Altés requerir es una actuación de la Marina y pensemos que pot ser discutible pero algunos pero al tres es una cuestión totalmente normalizada Moll de probar de figuras de este tipo sino pasa más

Voz 0131 20:06 volvemos a la clave económica porque esta mañana el director general de Comercio Natxo Costa se ha reunido con los promotores de Intur mediterráneo que han presentado el nuevo proyecto ajustado para cumplir con las normas vigentes en la Comunitat Valenciana el director general de Comercio señala que si el proyecto hace eso se ajusta a la ley aunque ellos no son muy partidarios no pueden rechazar

Voz 1933 20:26 te asegura también que el área metropolitana de Valencia tiene una saturación de centros comerciales y que silbó Tanic apoya el comercio local no puede dar dinero con la otra mano a este tipo de centros

Voz 6 20:37 tres son de la opinión ya hay sino en defensa que el área metropolitana Valencia te sobresaturación de metro es comercial en el formato gran superficie que genera Graus impacte desde el punto de vista de la movilidad

Voz 8 20:53 Ike eh efectivamente eh pues de momento no lo haría

Voz 6 20:58 un grupo impacte básicamente en la CV cuarenta sin

Voz 1933 21:01 además Costa también ha hablado del se Cuba una nueva normativa que se aprobará antes de final de esta legislatura y que podría afectar de nuevo la implantación de puerto mediterráneo aunque dice que como no está acaba no sabe a qué nivel afectará a este proyecto

Voz 0131 21:15 la Marina de empresas celebra su tercer aniversario esta es una apuesta por la creación de riqueza el empleo y el fomento del emprendimiento que está impulsada y apoyada por Juan Roig presidente de Mercadona y también presidente de honor de M

Voz 1933 21:26 el proyecto engloba el ciclo completo del emprendimiento desde la formación de emprendedores a través de Demme el apoyo y aceleración de iniciativas empresariales con lanzadera la consolidación mediante la inversión de empresas a través de la sociedad Angels para Hortensia Roig presidenta de Demme es una fábrica de empresarios

Voz 0518 21:42 pero dicho de una forma más sencilla y más escueta es una fábrica de empresarios emprendedores directivos que te RAE poner en valor una forma de hacer empresa de fortalecer el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana de España

Voz 1933 21:59 durante estos tres años Marina a multi la Marina ha multiplicado sus actividades como fábrica de empresas de empresarios ID directivos por lo que Hortensia Rocha hace un balance muy positivo

Voz 0518 22:10 los tres años de mucho trabajo pero han sido tres años en los cuales si quieres tres años en los cuales hemos multiplicado por dos dicho ha sido una forma muy breve porque den tenía mil alumnos cuando vine aquí en dos mil quince y en el dos mil dieciocho tenemos dos mil doscientos vinimos con apenas quince programas ya la tenemos cuarenta y tres pero es que lanzadera estaba con cien startups y con un único programa en su momento que ahora podemos decir que a lo largo de estos cinco años han pasado doscientos cincuenta proyectos

Voz 0131 24:10 José Manuel Alemán buenas tardes hola buenas tardes el balón

Voz 2 24:13 que no termina de arrancar en la liga tras sumar tres puntos

Voz 1038 24:15 sobre doce posibles disfrutar de la Champions a partir del próximo miércoles en el enfrentamiento ante la Juventus de Turín en Mestalla la principal preocupación del técnico asturiano reside en el estado físico de con dos Se retiró el pasado sábado con molestias en un tobillo pluma la apoyo Jason Murillo con un problema muscular en el isquiotibial en el Levante se ha lesionado Coke Andújar de gravedad porque las pruebas que le han practicado demuestran que tiene una lesión en el ligamento lateral interno de la pierna derecha y será baja por un periodo mínimo de ocho semanas